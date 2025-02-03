A 10 legjobb WordAI alternatíva az AI íráshoz 2025-ben

2022-ben az OpenAI ChatGPT-je jelentősen előrelépett a generatív AI technológia trendjében. Azonban fejlődése ellenére sok tartalom-marketinges megkérdőjelezi ezeknek az eszközöknek a hatékonyságát, mivel azok eredményei elszigeteltek, alacsony minőségűek és szeparáltak.

A legtöbb AI szoftver általában nem rendelkezik iparág-specifikus szakértelemmel, és nehezen alkalmazkodik a márka hangvételéhez (ToV). Mindazonáltal meg fog lepődni, hogy ezek az online eszközök milyen mértékben felülmúlják a mai elvárásait.

A WordAi egy átfogalmazó eszköz, amely fejlett tartalom-átalakítási képességeiről ismert, így ideális eszköz a tartalomterjesztés során a tartalom módosításához és diverzifikálásához.

De mi lenne, ha azt mondanám, hogy léteznek költséghatékonyabb és még kifinomultabb alternatívák a WordAI-hoz?

Miközben megvizsgáljuk a WordAI-hoz hasonló egyéb lehetőségeket, fedezzük fel a mesterséges intelligenciát felhasználó tartalomkészítéshez rendelkezésre álló újabb eszközöket. Számos innovatív megoldás áll rendelkezésre, amelyek különböző preferenciáknak felelnek meg!

Mit kell keresni a WordAI alternatíváiban?

Minden hatékony generatív AI írási asszisztens nagy nyelvi modellekre támaszkodik, és minimális erőfeszítéssel önellenőrzésre van betanítva. Ha a legjobb WordAI alternatívák egyikét szeretné kiválasztani, vegye figyelembe a következő funkciókat:

LLM-eken fejlesztve : A sikeres generatív mesterséges intelligencia eszközök önellátó keretrendszerben több milliárd rendszerezett szót használnak. Válasszon egy nagy nyelvi modellel (LLM) rendelkező eszközt, hogy lenyűgöző és sokszínű tartalmakat generálhasson.

Rugalmasság a promptok felett : Ellenőrizze, hogy : Ellenőrizze, hogy a promptok befolyásolják-e és hatással vannak-e a végeredmény stílusára, hangvételére és minőségére.

Felhasználóbarát : Az AI-eszközöknek felhasználóbarátnak kell lenniük. Ha késések, leállások vannak a tartalomkészítés során, vagy lassú a válaszadás a parancsokra, akkor az eszköz nem feltétlenül megbízható WordAI-alternatíva.

Megfizethetőség: A generatív AI trend még mindig a kezdeti szakaszában van. Ezért a tartalomkészítő eszközök ára nem lehet túl magas.

A 10 legjobb WordAI alternatíva 2024-ben

1. ClickUp

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

A ClickUp termelékenységi platform tartalmazza a ClickUp AI-t, egy integrált AI írási asszisztenst. A ClickUp AI több mint 100 használatra kész sablont kínál különböző marketing- és tartalmi feladatokhoz, például átíráshoz, tartalomkészítéshez és termékleírások írásához.

A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentárszálakat.

A ClickUp AI kiválóan alkalmas szövegek generálására, hosszú jegyzetek összefoglalására és az összes dokumentum egy helyen történő rendszerezésére. Használja az AI-t a ClickUp Notepad alkalmazással ötletek kidolgozásához és rögzítéséhez, majd tárolja azokat a ClickUp platformon.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást fontos dokumentumok kezelésére és a csapatmunka elősegítésére.

A ClickUp Docs különböző sablonokat és formátumokat kínál, amelyek közül választhat. Testreszabhatja a dokumentumokat az igényeinek megfelelően, és felfedezheti a csapat tagokkal való együttműködési funkciókat.

A ClickUp legjobb funkciói

Többfunkciós képességek: Cikkek és ötletek automatikus generálása vagy átírása, valamint ötleteinek vázlatokká alakítása. Kiváló minőségű tartalom és esettanulmányok létrehozása, céloldalak szövegének, termékleírások és egyebek elkészítése a minőség romlása nélkül.

AI teljesítményértékelés-generátor : A Clickup AI egyedülálló módon, különböző iparágak munkahelyi szakértőivel együttműködésben került kifejlesztésre, és gyakorlatilag bármilyen nagy értékű felhasználási esethez könnyen használható.

Sablonok : Takarítson meg számtalan órát a : Takarítson meg számtalan órát a ClickUp sablonok robusztus könyvtárával, amellyel rekordidő alatt tervezhet munkafolyamatokat és folyamatábrákat.

Nyomon követés : Kövesse nyomon személyes vagy csapatprojektje előrehaladását a : Kövesse nyomon személyes vagy csapatprojektje előrehaladását a ClickUp Tasks segítségével.

Együttműködés: Valósítsa meg ötleteit a csapatával olyan fejlett funkciók segítségével, mint a közös táblák és gondolattérképek.

Ágyazza be a ClickUp Docs élő dokumentumokat közvetlenül a Whiteboards-ba, hogy fontos projektdokumentumokhoz, kutatásokhoz és kontextushoz férhessen hozzá anélkül, hogy el kellene hagynia a tábláját.

Több mint 1000 integráció: Gyorsítsa fel , testreszabja és egyszerűsítse munkafolyamatait azáltal, hogy számos más termelékenységi eszközt integrál a ClickUp irányítópultjába, többek között a Slacket, a Google Drive-ot és még sok mást.

A ClickUp korlátai

Számos funkcióval rendelkezik, ezért lehet, hogy egy kis tanulási folyamatra lesz szükség (szerencsére részletes súgó, webináriumok, sablonok, útmutatók és támogatás áll rendelkezésre, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a platformot).

A Slack integrációk még nem tökéletesek

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Jasper

via Jasper

A Jasper egy többcélú AI szövegírási eszköz, amely a Learning Language Models (LLM) segítségével utánozza az emberi beszédet. Használja a Jaspert tartalom létrehozásához vagy cikkek automatikus átírásához több mint 25 nyelven és egy jelentős sablonkönyvtárban.

A Jasper egy hasznos eszköz mesterséges intelligencia funkciókkal, amelyek javítják az írási folyamatot, például tömeges tartalomkészítés, hangnem testreszabás és plágiumfelismerés. Hatékony paraphrázis eszközként is.

A Jasper legjobb funkciói

Hangfelismerés segítségével hangutasításokkal készíts marketing szövegeket!

Cikkeket , marketingötleteket generálhat vagy tartalmakat átírhat több mint 30 nyelven és különböző formátumokban.

Írjon blogbejegyzéseket, Facebook-hirdetéseket, marketing szövegeket és még sok mást a több tartalommal rendelkező AI segítségével.

A Jasper korlátai

A Jasper viszonylag drágább, mint a többi WordAI alternatíva.

A Jasper redundáns eredményeket produkál olyan technikai témák esetében, amelyek finom érvelést igényelnek.

Jasper árak

7 napos ingyenes próba

Creator tervezet: 39 USD/hó

Csapatok terve: 99 USD/hó

Üzleti terv: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1500+ értékelés)

3. Anyword

via Anyword

Az Anyword egy AI esszé-átíró szoftver, amely fejlett algoritmusok segítségével integrálja az ügyfélkutatásokat a preferenciák, visszajelzések és piaci adatok elemzéséhez. Fejlett AI integrációja segít olyan tartalmakat létrehozni, amelyek megfelelnek a közönség igényeinek és preferenciáinak.

Az Anyword természetes nyelvfeldolgozást és adatalapú algoritmusokat használ, hogy a célközönség számára releváns szöveget generáljon, médiaanyagokat hozzon létre és duplikált tartalmakat azonosítson.

Hatékony automatikus cikkíróként és átfogalmazó eszközként is működik. Az Anyword továbbra is az egyik legjobb online esszéíró szoftver.

Az Anyword legjobb funkciói

Készítsen olyan marketing szövegeket, amelyekkel célközönsége azonosulni tud, a vevői kutatások integrálásával.

Bármely előfizetési csomaggal korlátlan számú szót generálhat, amikor tartalmat ír vagy átír.

Takarítson meg időt a „Saját felhasználási eset létrehozása” funkcióval, és készítsen kiváló minőségű blogbejegyzést, amely megfelel a kívánt hangvételnek és stílusnak.

Az Anyword korlátai

Az Anyword nem integrálható más SaaS vagy felhőalapú programokkal.

A szoftver nem rendelkezik asztali vagy mobil alkalmazással, így az egyetlen lehetőség a hozzáférésre az online böngészők használata.

Ez a mesterséges intelligencia eszköz túlárazott, és az ingyenes próbaverziónak számos korlátozása van.

Anyword árak

7 napos ingyenes próba

Starter: 39 USD/hó

Adatvezérelt csapatok: 79 USD/hó

Üzleti: 349 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Anyword értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

4. Rytr

via Rytr

A Rytr egy ingyenes alternatíva a WordAI-hoz, amely egyedi cikkeket és átírásokat generál. A Rytr kiválóan alkalmas mindenféle anyaghoz, még a technikai témákhoz is, és tartalmaz egy nyelvtani ellenőrzőt is, amely garantálja a hibátlan írásmódot.

A Rytr minden igényt kielégít, ami egy AI írási asszisztenssel kapcsolatos, legyen szó tartalomírókról vagy személyes íróra szoruló felsővezetőkkel. Cikkátíróként segít különböző minőségű átírt szövegek létrehozásában.

A Rytr legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 20 hangnemhez és stílushoz, valamint kiváló minőségű tartalom létrehozása több mint 30 nyelven.

Készítsen személyre szabott e-mail marketing szövegeket , rövid tartalmakat és személyre szabott tartalmi összefoglalókat.

Készítsen három szövegváltozatot, és kezelje a SERP (keresőmotorok találati oldala) elemzését.

Készítsen vonzó közösségi média bejegyzéseket és webes szövegeket

A Rytr korlátai

A Saver csomag 100 000 karakteres korlátozással rendelkezik, míg az ingyenes program 10 000 karakteres korlátozással.

A kulcsszó-kutatási funkció nem túl kifinomult, és a szavak számának korlátozásán kívül nincs egyértelmű különbség a különböző csomagok között.

A megírt cikkek nem megfelelően szervezettek és néha ismétlődőek.

Rytr árak

Örökre ingyenes csomag

Saver csomag: 9 USD/hó

Korlátlan csomag: 29 USD/hó

Rytr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (700+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. SudoWrite

via Sudowrite

A Sudowrite egy AI-alapú írási eszköz, amely segít a vázlatok és az első tervezetek elkészítésében úgy, hogy megszünteti az írói blokkot. Az AI írási asszisztens az OpenAI természetes nyelvi modelljének segítségével segít Önnek tartalom létrehozásában.

Ha fikciót vagy bármilyen más kreatív írást szeretne írni, a Sudowrite az Ön adatait alapul véve kiváló történetötleteket kínál.

A Sudowrite legjobb funkciói

A Sudowrite a transzformátor modellek különböző változatát használja, beleértve a GPT 3, GPT 3. 5, GPT 4 és más természetes nyelvfeldolgozó modelleket , mint például az Anthropic Claude 2.

Kiválóan alkalmas ötletek generálására, vázlatok készítésére, tartalom bővítésére és az írói blokk leküzdésére.

Készítsen fikciós cikkeket a Sudowrite által generált történetek és ötletek felhasználásával.

A Sudowrite korlátai

Minden előfizetési csomagnak van karakterkorlátja. Emellett az ingyenes próba csomag csak 500 szóra és az alapvető funkciókra biztosít hozzáférést.

A generált tartalom következetlenségei nagymértékben függnek az emberi szerkesztéstől. Ezenkívül a tartalom unalmasnak, klisésnek vagy nem megfelelőnek tűnhet.

Nem alkalmas marketingblogokhoz és szövegíráshoz

Sudowrite árak

Hobbi és diák: 19 USD/hó

Professzionális: 29 USD/hó

Max: 100 USD/hó

Sudowrite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Copy AI

via Copy.ai

A Copy. ai egy AI szövegírási eszköz, amely a GPT-4-et használja különböző célokra szolgáló, kiváló minőségű cikkek generálásához. A Copy. ai felhasználóbarát felületével, kiterjedt sablonkönyvtárával és vonzó funkcióival segít Önnek. Ez a cikkátíró eszköz rendkívül vonzó tartalmakat, e-mail szövegeket és közösségi média feliratokat generál.

A Copy AI egy másik érdekes funkciója az Infobase, amely segít megőrizni a legfontosabb információkat, miközben ötleteit és szövegeit generálja. Az Infobase ezeket az információkat a tartalmából vonja ki, miközben azokat az Ön parancsai alapján generálja vagy átalakítja.

Adjon hozzá új elemeket az Infobase-hez, hozzon létre egy új címkét, majd említsen meg a címkét, amikor hivatkozni szeretne rá a megírt vagy generált szövegben.

Copy. ai legjobb funkciói

Fedezze fel hatalmas sablonkönyvtárát!

Az Infobase segítségével mentse el és használja újra a fontos információkat.

A Copy.ai magas szintű biztonságot kínál.

Automatikus helyesírás- és nyelvtani hibajavítás lektorálás közben

Használja a Fordító funkciót, amely több mint 25 nyelv közül választhat.

Copy. ai utánzatok

A felhasználók panaszkodnak a tartalom minőségére, mivel az AI írási asszisztens a munkamenetek során gyakran vált GPT4-ről GPT3-ra.

A vélemények többsége szerint nehéz lemondani a tagságot, és az ügyfélszolgálat nem reagál a megkeresésekre.

Copy. ai árak

Ingyenes csomag: havonta legfeljebb 2000 szó.

Pro: 49 USD/hó (kizárólag egy felhasználó számára)

Vállalati: Egyedi árazás

CopyAI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

7. SurferSEO

via Surfer

A SurferSEO egy felhőalapú eszköz, amely elsősorban a keresőmotorokhoz való tartalomoptimalizálásban segít, és rendelkezik egy „Surfer AI” nevű generatív AI eszközzel is.

Ez a mesterséges intelligencia eszköz kiváló minőségű, emberhez hasonló blogbejegyzéseket készít, miközben optimalizálja a célszavakat a minőség romlása nélkül. A eszköz felfedezéséhez aktív SurferSEO előfizetésre van szükség.

A Surfer AI egy fejlett mesterséges intelligencia, amely adatalapú javaslatokat kínál a tartalom javításához. A Surfer AI néhány kattintással egyszerűsíti az írási folyamatot, ha hirdetési szövegeket szeretne generálni, cikkeket átírni vagy minőségi tartalmat készíteni.

A SurferSEO legjobb funkciói

Fedezze fel a továbbfejlesztett GPT-4 motort, amelynek kontextusmérete 32k, így több adatot táplál az eszközbe a szöveg generálása közben.

Hozzon létre emberhez hasonló hangnemet (ToV) minimális ismétlésekkel, és tapasztalja meg a cikkek különböző szakaszai közötti átmenetek jelentős javulását.

Integrálható más tartalomírási eszközökkel, például a Jasperrel, hogy javítsa a tartalomszerkesztési folyamatot.

Használja a SurferSEO SERP Analyzer eszközét, hogy átfogó betekintést nyerjen a célszavak teljesítményébe a keresőmotorokban. Hozzáférés a teljesítményükkel és láthatóságukkal kapcsolatos információkhoz.

Optimalizálja a generált tartalmát a keresőmotorok számára a SurferSEO segítségével.

A SurferSEO korlátai

A Surfer AI használatához előfizetnie kell a Surfer SEO prémium verziójára, ami egyesek számára drága lehet.

SurferSEO árak

Essential: 89 USD/hó (15 tartalomszerkesztő cikket tartalmaz)

Haladó: 179 USD/hó (45 tartalomszerkesztő cikket tartalmaz)

Max: 299 USD/hó (90 tartalomszerkesztő cikket tartalmaz)

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

SurferSEO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 300 értékelés)

8. Hypotenuse

A Hypotenuse AI egy AI írási asszisztens, amely a GPT 4-et használja részletes bejegyzések és szövegtervezetek több nyelven történő elkészítéséhez.

Készítsen témához illő beszélgetési tartalmakat és kutatási eljárásokat minimális hibával. Integrált plágiumdetektora nagyobb rugalmasságot kínál a szövegek létrehozásakor vagy módosításakor.

A Hypotenuse legjobb funkciói

Tegye hatékonyabbá az írási folyamatot az ötletek kidolgozásától a tartalom létrehozásáig a mesterséges intelligencia segítségével.

Könnyedén ellenőrizze tartalmának valódiságát, fedezze fel cikkéhez szükséges forrásokat, és garantálja tartalmának hitelességét és megbízhatóságát.

Használja a tartalom pontszámokat a tartalomkészítés minőségének javításához.

Fedezze fel a több mint 25 nyelvet, amelyek közül választhat.

Hypotenuse korlátai

Annak ellenére, hogy számos testreszabható sablon áll rendelkezésre különböző tartalomtípusokhoz, a tartalom módosítására csak korlátozott lehetőségeket kínál.

Elsősorban e-kereskedelmi és közösségi média tartalomkészítésre szabva, technikai vagy hosszú formátumú tartalomtípusok esetén nem biztos, hogy ugyanolyan hatékonyságot mutat.

Hypotenuse árak

Egyéni csomag: 29 USD/hó (50 000 szó havonta)

Csapatcsomag: 59 USD/hó (120 000 szó havi limit)

Vállalati: Egyedi árazás

Hypotenuse értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. HyperWrite AI

via HyperWrite

A HyperWrite egy AI írási asszisztens, amely segít Önnek személyre szabottabb és következetesebb tartalmak írásában. Ha személyes asszisztensre van szüksége a terjedelmes e-mailek megválaszolásához, ez a Chrome kiterjesztésű szoftver úgy működik, mint egy személyes asszisztens, amely mesterséges intelligenciát használva generál e-mail válaszokat.

A HyperWrite számos érdekes funkcióval rendelkezik, például a TypeAhead funkcióval, amely írás közben megjósolja a szavakat és kifejezéseket. Az univerzális fordítás funkció pedig pontos fordításokat biztosít különböző nyelvek között.

A Hyperwrite legjobb funkciói

Használja az automatikus kiegészítés funkciót, hogy egy egyszerű billentyűleütéssel befejezze tartalmát.

Hozzáférés szinonimákhoz és szóalternatívákhoz, hogy javítsd a blogbejegyzésed nyelvi minőségét.

Az olyan funkciók, mint a TypeAhead, előre megjósolják a szavakat és kifejezéseket, miközben írsz.

Hosszú e-mailek hatékony kezeléséhez személyi asszisztensként működik.

A Hyperwrite korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek, mivel nem hozhat létre személyes sablonokat vagy formátumokat a tartalmához.

Egyes felhasználók szerint minőségi tartalmat biztosít, de hiányzik belőle az a emberi érzés, ami a tartalmat vonzóvá teszi.

A HyperWrite általános és nem fikciós írásokhoz alkalmas, de más típusú tartalmakhoz nem feltétlenül hatékony.

Hyperwrite árak

Ingyenes csomag: örökre ingyenes (havonta 15 generáció és naponta 500 típus)

Prémium csomag: 19,99 USD/hó (korlátlan generációk és 200 asszisztens kredit)

Ultra csomag: 44,99 USD/hó (500 asszisztens kredit)

Hyperwrite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Frase

A Frase egy átfogó AI-tartalomgenerátor és optimalizáló eszköz, amely integrálja a SEO-kutatást az AI-tartalomírásba. A tartalmat a felhasználói szándékhoz és a keresési algoritmushoz igazítja azáltal, hogy elemzi a legjobb eredményeket, miközben Ön nagy mennyiségű tartalmat állít elő.

A Frase mesterséges intelligencia íráskészségeket és SEO kutatási funkciókat ötvöz, így multifunkcionális AI tartalomgenerátor és optimalizálási asszisztens.

A Frase legjobb funkciói

SERP-elemző és versenyértékelő funkció

A kulcsszavak legnépszerűbb találatainak elemzésével illeszti tartalmát a felhasználói szándékhoz és a keresési algoritmushoz.

Frase korlátozások

Nincs ingyenes verzió

Folyamatos szövegismétlések, ami alkalmassá teszi a felhasználók számára

Frase árak

Solo: 14,99 USD havonta (felhasználónként)

Alap: 44,99 USD havonta (felhasználónként)

Csapat: 114,99 USD havonta (3 felhasználó és 25 USD/hó opció minden további csapattag számára)

Frase értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (290+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A legjobb WordAI alternatíva AI-generáló és átíró eszköz

Mindannyian azt vártuk, hogy a Google bejelentette a Hasznos tartalom frissítést, amikor az AI által generált cikkek összeomlása várható volt. De meglepetésünkre a Google még támogatást is nyújtott ehhez azáltal, hogy bevezette generatív AI technológiáját.

A fenti legjobb WordAI alternatívák mindegyike egyedülálló, lenyűgöző tartalomfunkciókat kínál, ezért kérjük, válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő UVP-t.

A ClickUp AI a legjobb alternatíva, és az egyik legjobb ingyenes alternatíva. A WordAI jó átírásokat készíthet, de a ClickUp AI másokkal párosítva a legjobb minőségű tartalmat generálja.

Javasoljuk azonban, hogy figyelemmel kísérje az átírások és generálások minden egyes részletét, hogy olyan minőségi tartalmat állítson elő, amely vonzó a célközönség számára.

Regisztráljon még ma ingyenesen!