A 10 legjobb Wufoo alternatíva és versenytárs 2025-ben

Készen állsz arra, hogy kilépj a Wufoo kereteiből? A digitális világ tele van versenytársakkal, és mi átkutattuk a piacot, hogy összeállítsuk a 2024-es év legjobb Wufoo alternatíváinak listáját. Ezek a platformok innovatív funkciókkal, zökkenőmentes használhatósággal és stílusos dizájnnal rendelkeznek, amelyekkel az adatgyűjtés gyerekjáték lesz. ?
Akár tapasztalt szakember, akár vállalkozói újonc, biztosan talál valamit a listánkon, ami megfelel az Ön igényeinek. Az intuitív tervezéstől a legmodernebb funkciókig – búcsút inthet az űrlapkészítés fáradságos munkájának, és üdvözölheti a tökéletes Wufoo alternatívát, amely a félelmet örömmé változtatja.
Mi az a Wufoo?
A Wufoo egy online űrlapkészítő, amely lehetővé teszi különböző célokra szabott űrlapok létrehozását és tervezését. Akár ügyfél-visszajelzésre vagy piackutatásra szánt felmérést, akár virtuális műhelyre való regisztrációs űrlapot, akár egyszerű e-kereskedelmi fizetési űrlapot szeretne, a Wufoo minden igényét kielégíti.
A rendszer egyszerűen használható, drag-and-drop funkcióval és hasznos sablonokból álló könyvtárral rendelkezik. Nem kell technikai zseninek lennie az online űrlapok és online felmérések elkészítéséhez. ?♂️
A Wufoo egyszerűsíti az adatok online gyűjtését és kezelését. Ha tehát információkat szeretne gyűjteni anélkül, hogy a kódolással vagy a papírformanyomtatványok monotonitásával kellene bajlódnia, akkor a Wufoo – vagy egy Wufoo alternatíva – lehet a megfelelő űrlapkészítő az Ön számára.
Mit kell keresnie egy Wufoo alternatívában?
Íme néhány dolog, amire érdemes figyelni, amikor a Wufoo alternatíváit keresi:
- Könnyű használat: A funkcionalitás elengedhetetlen, ezért keressen olyan szoftvert, amely intuitív kialakításának köszönhetően lehetővé teszi csapatának, hogy kiterjedt képzés nélkül is online űrlapokat készítsen.
- Testreszabás: Keressen olyan szoftvert, amely rengeteg sablon közül választhat – plusz pontokat kap, ha ezek a sablonok testreszabhatók a szervezet igényeinek megfelelően, hogy felméréseket készítsen vagy piackutatást végezzen.
- Integrációs képességek: Előnyt jelent, ha az eszközök közvetlenül integrálhatók a csapata által már használt eszközökkel. Szüksége van kompatibilitásra olyan CRM szoftverekkel, mint a Hubspot vagy a Salesforce? Ezt tartsa szem előtt, amikor vásárol!
- Adatjelentés: Az adatgyűjtési funkciók megmutatják az űrlapok beküldéseit, a kitöltési arányokat és a felhasználói viselkedést, ami lehetővé teszi, hogy betekintést nyerjen és adat alapú döntéseket hozzon az online űrlapok alapján.
- Együttműködési funkciók: Ha szeretné, hogy csapata valós időben dolgozzon az űrlapokon, keressen olyan felmérési szoftvert, amely ezt lehetővé tevő együttműködési funkciókkal rendelkezik.
- Űrlap logika: Gyakran feltételes logikának is nevezik ezt a funkciót, amely a felhasználó választásai vagy bevitelek alapján megváltoztatja az űrlap viselkedését vagy megjelenését.
- Skálázhatóság: Gondoljon olyan platformokra, amelyek nagy számú űrlapbeküldést kezelnek a sebesség romlása nélkül, és frissítéseket kínálnak, hogy támogassák szervezetének növekedését.
A 10 legjobb Wufoo alternatíva
Merüljön el a Wufoo legjobb alternatíváinak gondosan összeállított listájában. Ezek a platformok olyan megoldások széles skáláját kínálják, amelyek új értelmet adnak a felhasználóbarát működésnek, és új szintre emelik az űrlapok készítését és az adatok gyűjtését.
Merüljön el, és találja meg a digitális eszköztárához leginkább illő megoldást.
1. ClickUp
A ClickUp innovatív Form View funkciójával túllép a hagyományos feladatkezelésen, és dinamikus módszert kínál az információk rögzítésére és szervezésére közvetlenül a munkafolyamatában. Az Ön által vezérelt hatékony automatizálásokkal az űrlapok válaszai nyomon követhető feladatokká alakíthatók a folyamatok vagy a feladatok automatizálásának javítása érdekében. Az olyan funkciók, mint a feltételes logika, azt jelentik, hogy ezek az űrlapok alkalmazkodnak a válaszokhoz, így értékesebb adatokkal dolgozhat.
A formanyomtatvány-sablonok segítségével a testreszabható mezőkkel rendelkező űrlapok készítése könnyebb, mint valaha. A testreszabási lehetőségek pedig végtelenek, hiszen különböző mezők, állapotok és nézetek állnak rendelkezésre. Akár csapatot irányít, ügyfélprojekteket követ nyomon, vagy visszajelzéseket gyűjt, a ClickUp javítja szervezési képességeit.
A ClickUp legjobb funkciói
- A feltételes logikai funkciók lehetővé teszik, hogy az űrlapok alkalmazkodjanak a felhasználói bevitelekhez, így az információgyűjtés intelligensebbé válik.
- A ClickUp Forms integrálható más technológiai eszközökkel, így a fontos információk hatékonyan felhasználhatók az egész szervezetben.
- Az adatok összegyűjtése után a ClickUp automatikusan feladatokká vagy alfeladatokká alakítja azokat, hozzárendeli őket a megfelelő személyekhez, és szükség esetén hozzáadja a határidőket.
- Takarítson meg időt a sablonokkal, amelyek megkönnyítik az űrlapkészítést és megszüntetik a fejfájást és a frusztrációt.
- Testreszabhatja az űrlap mezőket, hogy pontosan azokat az adatokat gyűjthesse, amelyekre szüksége van, és amelyek a leghasznosabbak a csapatának.
A ClickUp korlátai
- A rengeteg funkció miatt egyes felhasználóknak egy kis tanulási folyamatra lehet szükségük.
- Egyes funkciók, például a ClickUp AI, csak fizetős csomaggal érhetők el.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)
2. Jotform
A Jotform egyszerűsíti a webes űrlapok létrehozását, rengeteg testreszabási lehetőséggel mind a kezdők, mind a szakértők számára. Ez a platform olyan fejlett funkciókat kínál, mint a fizetési integrációk és az automatikus válaszbeállítások.
Ez a Wufoo űrlapok alternatívája a biztonságra helyezi a hangsúlyt, biztosítva az összegyűjtött adatok védelmét. ?
A Jotform legjobb funkciói
- Az űrlapok feltételes logikai kérdés típusokat használnak, így az űrlap a válaszadók válaszaik alapján alkalmazkodik és változik.
- Válasszon több ezer űrlap-sablon közül
- Több mint 150 integrációt kínál
- Az egyszerű felhasználói felület könnyen megérthető
- A biztonsági funkciók megfelelnek a HIPAA előírásainak.
A Jotform korlátai
- Egyes felhasználók korlátozónak tartják a ingyenes verzióban az űrlapok benyújtásának korlátozott számát, és a csomagok csak 1 felhasználót tartalmaznak.
- Az adatok exportálása nem mindig egyszerű az online felmérési eszközök esetében.
Jotform árak
- Starter: Ingyenes
- Bronz: 34 USD/hó
- Silver: 39 USD/hó
- Gold: 99 USD/hó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Jotform értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2450 értékelés)
- Capterra: 4,7 (1660+ értékelés)
3. Formstack
A Formstack ígéretet tesz arra, hogy számtalan munkafolyamatot automatizál és zökkenőmentes digitális élményt nyújt munkafolyamat-automatizáló szoftverével. A platform erőssége abban rejlik, hogy speciális technikai ismeretek nélkül is képes adatokat gyűjteni, tárolni és elemezni, javítva ezzel a felhasználói élményt.
Ez az online űrlapkészítő és felmérési szoftver kisvállalkozások és virágzó cégek számára egyaránt alkalmas.
A Formstack legjobb funkciói
- Ágyazza be az űrlapokat a webhelyére, ossza meg őket könnyedén a közösségi médiában vagy e-mailes marketing segítségével.
- Integrációk a Stripe, a Microsoft, a Hubspot, a Salesforce és több mint 260 harmadik féltől származó szoftveralkalmazással
- A felhasználók szerint ez a szervezeti támogató eszköz hasznos a munkavállalók elkötelezettségének növelésében.
- Az ügyfeleknek szóló emlékeztető levelek küldése gyerekjáték
- Az űrlapkészítés zökkenőmentes, függetlenül attól, hogy online felmérést készít, az űrlap mezőit módosítja vagy elektronikus aláírásokat ad hozzá.
A Formstack korlátai
- A felhasználók szerint az ügyfeleknek küldött értesítések néha túlzottak és zavart okoznak.
- Az ügyfélszolgálati tapasztalatok egyes felmérési szoftverekhez képest változóak lehetnek.
Formstack árak
- Űrlapok: 50 USD/hó
- Csomag: 66 USD/hó
Formstack értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)
4. SurveyMonkey
A SurveyMonkey az online felmérési eszközök világában kiemelkedik a mélyreható adatgyűjtésre szabott funkcióival. Az online felmérési eszköz intuitív kialakításának köszönhetően gyorsan létrehozhatók az online felmérések, és részletes válaszanalitika is rendelkezésre áll, így ez a legjobb választás azoknak a szervezeteknek, amelyek stratégiájukhoz adatokat keresnek – mindezt minimális erőfeszítéssel.
A SurveyMonkey legjobb funkciói
- A felhasználók dicsérik a részletes elemzéseket és azt, hogy azok hogyan segítik a adatokon alapuló döntéshozatalt.
- Alig vagy egyáltalán nincs késleltetés vagy kapcsolatprobléma
- Az űrlapkészítés egyszerű és hatékony, így időt és pénzt takarít meg a szervezetének.
- Sablonok könyvtára és testreszabási lehetőségek a vállalati arculattal
- Az online felmérési eszközzel könnyedén exportálhatja az adatokat igény szerint.
A SurveyMonkey korlátai
- Az árak kisvállalkozások vagy nonprofit szervezetek számára drágák lehetnek.
- A felhasználók szeretnének több valós idejű szinkronizálást látni a Google Sheets, Excel vagy Airtable eszközökkel.
SurveyMonkey árak
- Csapat előny: 25 USD/hó felhasználónként
- Team Premier: 75 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
SurveyMonkey értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 18 500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (9880+ értékelés)
5. Cognito Forms
A Cognito Forms ötvözi a hasznosságot és a könnyű használatot. Ez a Wufoo alternatíva olyan funkcióiról ismert, amelyek egyensúlyt teremtenek a fejlesztőket izgató robusztusság és a kezdők számára is egyszerű használat között. Ez a legjobb választás azoknak a szervezeteknek, amelyek olyan adatgyűjtési megoldást keresnek, amely javítja az ügyfelekkel és a csapat tagokkal való interakciót. ?
A Cognito Forms legjobb funkciói
- Teljes űrlap-sablonkönyvtár, amelyből választhat, például kapcsolatfelvételi és megrendelési űrlapok, jelentkezési űrlapok, felmérések és kvízek, ügyfélszolgálati űrlapok és még sok más.
- Biztonságos fizetési integrációk a Square, Stripe vagy PayPal segítségével
- Az adatbiztonság meghaladja az iparági szabványokat
- Készítsen olyan űrlapokat, amelyek megfelelnek a konkrét munkafolyamatoknak és folyamatoknak, anélkül, hogy meg kellene tanulnia kódolni vagy bonyolult képleteket használni.
- Reagáló ügyfélszolgálat
A Cognito Forms korlátai
- A felhasználók szerint egyes funkciók nehezen megtalálhatók és használhatók, gyakran videós oktatóanyag szükséges azok megértéséhez.
- A HIPAA-megfelelés többletköltséggel jár, amely egyes, felmérési szoftvert kereső vállalkozások számára magas lehet.
Cognito Forms árak
- Ingyenes (1 felhasználóra korlátozva)
- Pro: 15 USD/hó (maximum 2 felhasználó)
- Csapat: 35 USD/hó (maximum 5 felhasználó)
- Vállalati: 99 USD/hó (20 felhasználóig)
Cognito Forms értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (75+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (75+ értékelés)
6. 123FormBuilder
A 123FormBuilder minden méretű vállalkozás számára ideális, és számos könnyen testreszabható sablont kínál, amelyek különböző igényeket elégítenek ki. Drag-and-drop űrlapszerkesztőjével pillanatok alatt professzionális megjelenésű űrlapokat hozhat létre, még akkor is, ha nincs technikai háttérismerete. Ez a Wufoo alternatíva minden szükséges eszközt megad Önnek az adatok gyűjtéséhez, elemzéséhez és feldolgozásához, hogy előre mozdítsa vállalkozását és elérje projektjei céljait.
A 123FormBuilder legjobb funkciói
- Több ezer testreszabható sablon, minden iparághoz alkalmazkodó
- Több tucat integráció olyan eszközökkel, amelyeket csapata már használhat
- Radikális egyszerűség az űrlapkészítésben: húzza, helyezze el, nevezze el, kész!
- Az űrlapok megosztása egyszerű és stresszmentes
- HTML- és CSS-kódok segítségével még részletesebb űrlapszabászatot végezhet.
A 123FormBuilder korlátai
- Egyes űrlapok testreszabási lehetőségei korlátozottak.
- A felhasználók szerint a testreszabott csomag szerkesztési funkciói nem elég intuitívak.
123FormBuilder árak
- Ingyenes (1 felhasználóra korlátozva)
- Gold: 32 USD/hó
- Platinum: 39 USD/hó
- Diamond: 79 USD/hó
- Enterprise: 199,99 USD/hó áron
123FormBuilder értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)
7. Typeform
A Typeform számos funkciót kínál, beleértve egy WordPress-hez zökkenőmentesen integrálható bővítményt, amely a szokásos kapcsolatfelvételi űrlapokat fejleszti tovább. A fájlfeltöltés kezelésének képességével a Typeform kiemelkedik, mint a Google Forms és a Wufoo megbízható alternatívája, különösen, ha egy kis személyiséget szeretne vinni az űrlapkészítésbe. Az ingyenes csomag lehetőségével a felhasználók kipróbálhatják a szolgáltatást, mielőtt egy több funkcióval rendelkező csomagra váltanának. ✨
A Typeform legjobb funkciói
- Csatlakoztassa űrlapjait a számos rendelkezésre álló integráció egyikéhez (például Zapier, Slack vagy Google Analytics).
- Számos sablon áll rendelkezésre, az értékelő űrlapoktól és a potenciális ügyfelek megszerzésétől kezdve az elégedettségi felmérésekig, kvízekig és közvélemény-kutatásokig.
- A felhasználóbarát tervezőeszközökkel nem kell feladnia sem a formát, sem a funkcionalitást.
- Az űrlapok könnyen használhatók különböző platformokon, az Android és iOS mobil eszközöktől a számítógépekig.
- A fejlett kérdés típusok, mint például a többválasztós, nyitott végű és értékelési skálák, sokféle visszajelzést gyűjtenek és új dimenziót adnak a felméréseknek.
A Typeform korlátai
- Nincs offline mód az adatok gyűjtéséhez
- A korlátozott feltételes logika miatt nehéz lehet komplex elágazásokat elérni a felmérésekben.
Typeform árak
- Ingyenes
- Alap: 25 USD/hó (1 felhasználó és 100 válasz/hó korlátozással)
- Plus: 50 USD/hó (maximum 3 felhasználó és 1000 válasz/hó)
- Üzleti: 83 USD/hó (5 felhasználó és 10 000 válasz/hó korlát)
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Typeform értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (690+ értékelés)
- Capterra: 4,7 (790+ értékelés)
8. SurveySparrow
A SurveySparrow CSS-testreszabási funkciójával a felmérésekezelést művészi szintre emeli, lehetővé téve, hogy olyan tökéletes felmérést készítsen, amely tükrözi márkájának esztétikáját.
A SurveySparrow nem egyszerűen adatgyűjtésre, hanem párbeszéd kialakítására összpontosít, így segítve szervezetét abban, hogy kapcsolatba lépjen a felmérésben résztvevőkkel, akik így úgy érzik, hogy meghallgatják és értékelik őket. A mélyreható elemzések segítségével pedig az információkat hasznosítható ismeretekké alakíthatja.
A SurveySparrow legjobb funkciói
- Számos kérdés típus, amelyekkel könnyedén rögzítheti az adatokat
- Képekkel, gifekkel, videókkal és hangulatjelekkel tegye vizuálisan érdekesebbé felméréseit.
- Testreszabhatja a felmérési témák minden aspektusát, beleértve a hátteret, a gombokat, a színpalettát és a betűtípust.
- A vezetői irányítópult funkció segítségével könnyen láthatja, mi működik jól egy felmérésben, és mi nem.
- Használja az Offline Survey Tool eszközt az adatok offline gyűjtéséhez, majd szinkronizálja azokat az adatbázisával, miután csatlakozott a Wi-Fi-hez.
A SurveySparrow korlátai
- A felhasználóbarát felület ellenére egyes funkciók megismerése és teljes körű használata több időt igényel.
- A szoftver hibás lehet
SurveySparrow árak
- Alap: 19 USD/hó (2500 válasz/év)
- Starter: 39 USD/hó (15 000 válasz/év)
- Üzleti: 79 USD/hó (50 000 válasz/év)
- Professional: 249 USD/hó (100 000 válasz/év)
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
SurveySparrow értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1890+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)
9. PandaDoc
Az ajánlatoktól a szerződésekig és még sok másig, a PandaDoc felhasználóbarát szoftvere egyszerűsíti a hibamentes dokumentumok létrehozását. Az e-aláírási funkciók és az integrált fizetési rendszerekhez hasonló fejlett funkcióknak köszönhetően ez a Wufoo alternatíva racionalizálja a dokumentumok munkafolyamatát és növeli a termelékenységet. Változtassa meg a csapatának a digitális dokumentumok létrehozásának, kezelésének és aláírásának módját. ?
A PandaDoc legjobb funkciói
- Készítsen olyan dokumentumokat, amelyek illeszkednek vállalatának arculatához, és vegyen fel egy tervezőt!
- Olyan megbízható e-aláírási platformot kínál, hogy egyes felhasználók a DocuSign-ról a PandaDoc API-ra váltottak.
- Több mint 750 használatra kész sablon és drag-and-drop tervezés segítségével percek alatt, nem órák alatt készíthet szerződéseket, ajánlatokat és gyakorlatilag bármilyen adatgyűjtő űrlapot.
- Integrálható a szervezet által már használt eszközökkel, beleértve a Word, Zoho, Square és Dropbox programokat.
- Aláírja és hitelesítse dokumentumait 100%-ban online, államilag jóváhagyott szoftverrel.
A PandaDoc korlátai
- Az új felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet.
- Egyes funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
PandaDoc árak
- Ingyenes próba: 14 nap
- Essentials: 19 USD/hó (maximum 2 felhasználó)
- Üzleti: 49 USD/hó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
PandaDoc értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (2250+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1050+ értékelés)
10. Paperform
A Paperform, az egyik legstílusosabb Wufoo alternatíva, ideális megoldás azoknak a fejlesztőknek, akik a funkcionalitást az esztétikával szeretnék ötvözni. Használja azt, hogy könnyedén készítsen egyedi online űrlapokat, amelyek úgy néznek ki, mintha a márkája természetes kiterjesztései lennének.
Készíts kérdőíveket, kvízeket, felméréseket, megrendelőlapokat és rengeteg hasznos oldalt, precíz márkastílusban. Az űrlaplogika segítségével a kérdés típusok a válaszok alapján alkalmazkodnak.
A Paperform legjobb funkciói
- Közvetlen integráció a MailChimp, Slack, Hubspot, Active Campaign, ConvertKit és más szolgáltatásokkal
- Készítsen olyan űrlapokat, amelyek automatizálják a munkafolyamatokat, befogadják a fizetéseket és beépítik a kérdéslogikát a személyre szabott élmény érdekében.
- Több száz sablon segít az indulásban, vagy inspirálja Önt egyedi űrlapok létrehozásában.
- A beépített elemzési funkciók értékes információkat nyújtanak a teljesítmény javításához és az ügyfelek elemzéséhez.
- Minden csomag korlátlan számú űrlapot tartalmaz.
A papírformanyomtatványok korlátai
- Az alacsonyabb szintű csomagoknál vannak korlátozások az űrlapkészítés terén.
- A személyes márkaépítés csak a magasabb árkategóriájú csomagokban érhető el.
Paperform árak
- Ingyenes próba: 14 nap
- Essentials: 20 USD/hó (1 felhasználóra korlátozva)
- Pro: 40 USD/hó (1 felhasználóra korlátozva)
- Ügynökség: 135 USD/hó (5 felhasználóig, további felhasználók esetén 5 USD/hó)
Paperform értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (80+ értékelés)
Találja meg a legjobb Wufoo alternatívákat csapatának
Áttekintettük a legjobb Wufoo alternatívákat, amelyek közül Ön és csapata választhat, és amelyek mindegyike egyedi előnyöket kínál az adatgyűjtéshez. Az egyik legjobb választás a ClickUp, amely termelékenységi eszközökkel segíti csapatának hatékonyságát új magasságokba emelni. ?
Kiváló alkalmazkodóképességünk különböztet meg minket a többiektől – testreszabható élményt kínálunk, amely megfelel a csapatod munkafolyamatának és ritmusának egyedi igényeinek. Ingyenes csomagunk önmagában is rendkívül hatékony, fizetős csomagjaink fejlett funkciói pedig még tovább növelik szervezeted potenciálját. Mire vársz még? Regisztrálj a ClickUp-ra – örökre ingyenes.