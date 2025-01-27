A 10 legjobb Wufoo alternatíva és versenytárs 2025-ben

Készen állsz arra, hogy kilépj a Wufoo kereteiből? A digitális világ tele van versenytársakkal, és mi átkutattuk a piacot, hogy összeállítsuk a 2024-es év legjobb Wufoo alternatíváinak listáját. Ezek a platformok innovatív funkciókkal, zökkenőmentes használhatósággal és stílusos dizájnnal rendelkeznek, amelyekkel az adatgyűjtés gyerekjáték lesz. ?

Akár tapasztalt szakember, akár vállalkozói újonc, biztosan talál valamit a listánkon, ami megfelel az Ön igényeinek. Az intuitív tervezéstől a legmodernebb funkciókig – búcsút inthet az űrlapkészítés fáradságos munkájának, és üdvözölheti a tökéletes Wufoo alternatívát, amely a félelmet örömmé változtatja.

Mi az a Wufoo?

A Wufoo egy online űrlapkészítő, amely lehetővé teszi különböző célokra szabott űrlapok létrehozását és tervezését. Akár ügyfél-visszajelzésre vagy piackutatásra szánt felmérést, akár virtuális műhelyre való regisztrációs űrlapot, akár egyszerű e-kereskedelmi fizetési űrlapot szeretne, a Wufoo minden igényét kielégíti.

A rendszer egyszerűen használható, drag-and-drop funkcióval és hasznos sablonokból álló könyvtárral rendelkezik. Nem kell technikai zseninek lennie az online űrlapok és online felmérések elkészítéséhez. ?‍♂️

A Wufoo egyszerűsíti az adatok online gyűjtését és kezelését. Ha tehát információkat szeretne gyűjteni anélkül, hogy a kódolással vagy a papírformanyomtatványok monotonitásával kellene bajlódnia, akkor a Wufoo – vagy egy Wufoo alternatíva – lehet a megfelelő űrlapkészítő az Ön számára.

Mit kell keresnie egy Wufoo alternatívában?

Íme néhány dolog, amire érdemes figyelni, amikor a Wufoo alternatíváit keresi:

Könnyű használat : A funkcionalitás elengedhetetlen, ezért keressen olyan szoftvert, amely intuitív kialakításának köszönhetően lehetővé teszi csapatának, hogy kiterjedt képzés nélkül is online űrlapokat készítsen.

Testreszabás : Keressen olyan szoftvert, amely rengeteg sablon közül választhat – plusz pontokat kap, ha ezek a sablonok testreszabhatók a szervezet igényeinek megfelelően, hogy felméréseket készítsen vagy piackutatást végezzen.

Integrációs képességek: Előnyt jelent, ha az eszközök közvetlenül integrálhatók a csapata által már használt eszközökkel. Szüksége van kompatibilitásra olyan CRM szoftverekkel, mint a Hubspot vagy a Salesforce? Ezt tartsa szem előtt, amikor vásárol!

Adatjelentés : Az adatgyűjtési funkciók megmutatják az űrlapok beküldéseit, a kitöltési arányokat és a felhasználói viselkedést, ami lehetővé teszi, hogy betekintést nyerjen és adat alapú döntéseket hozzon az online űrlapok alapján.

Együttműködési funkciók : Ha szeretné, hogy csapata valós időben dolgozzon az űrlapokon, keressen olyan felmérési szoftvert, amely ezt lehetővé tevő együttműködési funkciókkal rendelkezik.

Űrlap logika : Gyakran : Gyakran feltételes logikának is nevezik ezt a funkciót, amely a felhasználó választásai vagy bevitelek alapján megváltoztatja az űrlap viselkedését vagy megjelenését.

Skálázhatóság: Gondoljon olyan platformokra, amelyek nagy számú űrlapbeküldést kezelnek a sebesség romlása nélkül, és frissítéseket kínálnak, hogy támogassák szervezetének növekedését.

A 10 legjobb Wufoo alternatíva

Merüljön el a Wufoo legjobb alternatíváinak gondosan összeállított listájában. Ezek a platformok olyan megoldások széles skáláját kínálják, amelyek új értelmet adnak a felhasználóbarát működésnek, és új szintre emelik az űrlapok készítését és az adatok gyűjtését.

Merüljön el, és találja meg a digitális eszköztárához leginkább illő megoldást.

Készítsen okosabb űrlapokat a ClickUpban a feltételes logikával, hogy egyszerűsítse a folyamatot – függetlenül attól, hogy az mennyire bonyolult.

A ClickUp innovatív Form View funkciójával túllép a hagyományos feladatkezelésen, és dinamikus módszert kínál az információk rögzítésére és szervezésére közvetlenül a munkafolyamatában. Az Ön által vezérelt hatékony automatizálásokkal az űrlapok válaszai nyomon követhető feladatokká alakíthatók a folyamatok vagy a feladatok automatizálásának javítása érdekében. Az olyan funkciók, mint a feltételes logika, azt jelentik, hogy ezek az űrlapok alkalmazkodnak a válaszokhoz, így értékesebb adatokkal dolgozhat.

A formanyomtatvány-sablonok segítségével a testreszabható mezőkkel rendelkező űrlapok készítése könnyebb, mint valaha. A testreszabási lehetőségek pedig végtelenek, hiszen különböző mezők, állapotok és nézetek állnak rendelkezésre. Akár csapatot irányít, ügyfélprojekteket követ nyomon, vagy visszajelzéseket gyűjt, a ClickUp javítja szervezési képességeit.

A ClickUp legjobb funkciói

A feltételes logikai funkciók lehetővé teszik, hogy az űrlapok alkalmazkodjanak a felhasználói bevitelekhez, így az információgyűjtés intelligensebbé válik.

A ClickUp Forms integrálható más technológiai eszközökkel, így a fontos információk hatékonyan felhasználhatók az egész szervezetben.

Az adatok összegyűjtése után a ClickUp automatikusan feladatokká vagy alfeladatokká alakítja azokat, hozzárendeli őket a megfelelő személyekhez, és szükség esetén hozzáadja a határidőket.

Takarítson meg időt a sablonokkal, amelyek megkönnyítik az űrlapkészítést és megszüntetik a fejfájást és a frusztrációt.

Testreszabhatja az űrlap mezőket, hogy pontosan azokat az adatokat gyűjthesse, amelyekre szüksége van, és amelyek a leghasznosabbak a csapatának.

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció miatt egyes felhasználóknak egy kis tanulási folyamatra lehet szükségük.

Egyes funkciók, például a ClickUp AI, csak fizetős csomaggal érhetők el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Jotform

via Jotform

A Jotform egyszerűsíti a webes űrlapok létrehozását, rengeteg testreszabási lehetőséggel mind a kezdők, mind a szakértők számára. Ez a platform olyan fejlett funkciókat kínál, mint a fizetési integrációk és az automatikus válaszbeállítások.

Ez a Wufoo űrlapok alternatívája a biztonságra helyezi a hangsúlyt, biztosítva az összegyűjtött adatok védelmét. ?

A Jotform legjobb funkciói

Az űrlapok feltételes logikai kérdés típusokat használnak, így az űrlap a válaszadók válaszaik alapján alkalmazkodik és változik.

Válasszon több ezer űrlap-sablon közül

Több mint 150 integrációt kínál

Az egyszerű felhasználói felület könnyen megérthető

A biztonsági funkciók megfelelnek a HIPAA előírásainak.

A Jotform korlátai

Egyes felhasználók korlátozónak tartják a ingyenes verzióban az űrlapok benyújtásának korlátozott számát, és a csomagok csak 1 felhasználót tartalmaznak.

Az adatok exportálása nem mindig egyszerű az online felmérési eszközök esetében.

Jotform árak

Starter: Ingyenes

Bronz: 34 USD/hó

Silver: 39 USD/hó

Gold: 99 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2450 értékelés)

Capterra: 4,7 (1660+ értékelés)

3. Formstack

via Formstack

A Formstack ígéretet tesz arra, hogy számtalan munkafolyamatot automatizál és zökkenőmentes digitális élményt nyújt munkafolyamat-automatizáló szoftverével. A platform erőssége abban rejlik, hogy speciális technikai ismeretek nélkül is képes adatokat gyűjteni, tárolni és elemezni, javítva ezzel a felhasználói élményt.

Ez az online űrlapkészítő és felmérési szoftver kisvállalkozások és virágzó cégek számára egyaránt alkalmas.

A Formstack legjobb funkciói

Ágyazza be az űrlapokat a webhelyére, ossza meg őket könnyedén a közösségi médiában vagy e-mailes marketing segítségével.

Integrációk a Stripe, a Microsoft, a Hubspot, a Salesforce és több mint 260 harmadik féltől származó szoftveralkalmazással

A felhasználók szerint ez a szervezeti támogató eszköz hasznos a munkavállalók elkötelezettségének növelésében.

Az ügyfeleknek szóló emlékeztető levelek küldése gyerekjáték

Az űrlapkészítés zökkenőmentes, függetlenül attól, hogy online felmérést készít, az űrlap mezőit módosítja vagy elektronikus aláírásokat ad hozzá.

A Formstack korlátai

A felhasználók szerint az ügyfeleknek küldött értesítések néha túlzottak és zavart okoznak.

Az ügyfélszolgálati tapasztalatok egyes felmérési szoftverekhez képest változóak lehetnek.

Formstack árak

Űrlapok: 50 USD/hó

Csomag: 66 USD/hó

Formstack értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

4. SurveyMonkey

via SurveyMonkey

A SurveyMonkey az online felmérési eszközök világában kiemelkedik a mélyreható adatgyűjtésre szabott funkcióival. Az online felmérési eszköz intuitív kialakításának köszönhetően gyorsan létrehozhatók az online felmérések, és részletes válaszanalitika is rendelkezésre áll, így ez a legjobb választás azoknak a szervezeteknek, amelyek stratégiájukhoz adatokat keresnek – mindezt minimális erőfeszítéssel.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

A felhasználók dicsérik a részletes elemzéseket és azt, hogy azok hogyan segítik a adatokon alapuló döntéshozatalt.

Alig vagy egyáltalán nincs késleltetés vagy kapcsolatprobléma

Az űrlapkészítés egyszerű és hatékony, így időt és pénzt takarít meg a szervezetének.

Sablonok könyvtára és testreszabási lehetőségek a vállalati arculattal

Az online felmérési eszközzel könnyedén exportálhatja az adatokat igény szerint.

A SurveyMonkey korlátai

Az árak kisvállalkozások vagy nonprofit szervezetek számára drágák lehetnek.

A felhasználók szeretnének több valós idejű szinkronizálást látni a Google Sheets, Excel vagy Airtable eszközökkel.

SurveyMonkey árak

Csapat előny: 25 USD/hó felhasználónként

Team Premier: 75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 18 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (9880+ értékelés)

5. Cognito Forms

via Cognito Forms

A Cognito Forms ötvözi a hasznosságot és a könnyű használatot. Ez a Wufoo alternatíva olyan funkcióiról ismert, amelyek egyensúlyt teremtenek a fejlesztőket izgató robusztusság és a kezdők számára is egyszerű használat között. Ez a legjobb választás azoknak a szervezeteknek, amelyek olyan adatgyűjtési megoldást keresnek, amely javítja az ügyfelekkel és a csapat tagokkal való interakciót. ?

A Cognito Forms legjobb funkciói

Teljes űrlap-sablonkönyvtár, amelyből választhat, például kapcsolatfelvételi és megrendelési űrlapok, jelentkezési űrlapok, felmérések és kvízek, ügyfélszolgálati űrlapok és még sok más.

Biztonságos fizetési integrációk a Square, Stripe vagy PayPal segítségével

Az adatbiztonság meghaladja az iparági szabványokat

Készítsen olyan űrlapokat, amelyek megfelelnek a konkrét munkafolyamatoknak és folyamatoknak, anélkül, hogy meg kellene tanulnia kódolni vagy bonyolult képleteket használni.

Reagáló ügyfélszolgálat

A Cognito Forms korlátai

A felhasználók szerint egyes funkciók nehezen megtalálhatók és használhatók, gyakran videós oktatóanyag szükséges azok megértéséhez.

A HIPAA-megfelelés többletköltséggel jár, amely egyes, felmérési szoftvert kereső vállalkozások számára magas lehet.

Cognito Forms árak

Ingyenes (1 felhasználóra korlátozva)

Pro: 15 USD/hó (maximum 2 felhasználó)

Csapat: 35 USD/hó (maximum 5 felhasználó)

Vállalati: 99 USD/hó (20 felhasználóig)

Cognito Forms értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (75+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (75+ értékelés)

6. 123FormBuilder

via 123FormBuilder

A 123FormBuilder minden méretű vállalkozás számára ideális, és számos könnyen testreszabható sablont kínál, amelyek különböző igényeket elégítenek ki. Drag-and-drop űrlapszerkesztőjével pillanatok alatt professzionális megjelenésű űrlapokat hozhat létre, még akkor is, ha nincs technikai háttérismerete. Ez a Wufoo alternatíva minden szükséges eszközt megad Önnek az adatok gyűjtéséhez, elemzéséhez és feldolgozásához, hogy előre mozdítsa vállalkozását és elérje projektjei céljait.

A 123FormBuilder legjobb funkciói

Több ezer testreszabható sablon, minden iparághoz alkalmazkodó

Több tucat integráció olyan eszközökkel, amelyeket csapata már használhat

Radikális egyszerűség az űrlapkészítésben: húzza, helyezze el, nevezze el, kész!

Az űrlapok megosztása egyszerű és stresszmentes

HTML- és CSS-kódok segítségével még részletesebb űrlapszabászatot végezhet.

A 123FormBuilder korlátai

Egyes űrlapok testreszabási lehetőségei korlátozottak.

A felhasználók szerint a testreszabott csomag szerkesztési funkciói nem elég intuitívak.

123FormBuilder árak

Ingyenes (1 felhasználóra korlátozva)

Gold: 32 USD/hó

Platinum: 39 USD/hó

Diamond: 79 USD/hó

Enterprise: 199,99 USD/hó áron

123FormBuilder értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

7. Typeform

via Typeform

A Typeform számos funkciót kínál, beleértve egy WordPress-hez zökkenőmentesen integrálható bővítményt, amely a szokásos kapcsolatfelvételi űrlapokat fejleszti tovább. A fájlfeltöltés kezelésének képességével a Typeform kiemelkedik, mint a Google Forms és a Wufoo megbízható alternatívája, különösen, ha egy kis személyiséget szeretne vinni az űrlapkészítésbe. Az ingyenes csomag lehetőségével a felhasználók kipróbálhatják a szolgáltatást, mielőtt egy több funkcióval rendelkező csomagra váltanának. ✨

A Typeform legjobb funkciói

Csatlakoztassa űrlapjait a számos rendelkezésre álló integráció egyikéhez (például Zapier, Slack vagy Google Analytics).

Számos sablon áll rendelkezésre, az értékelő űrlapoktól és a potenciális ügyfelek megszerzésétől kezdve az elégedettségi felmérésekig, kvízekig és közvélemény-kutatásokig.

A felhasználóbarát tervezőeszközökkel nem kell feladnia sem a formát, sem a funkcionalitást.

Az űrlapok könnyen használhatók különböző platformokon, az Android és iOS mobil eszközöktől a számítógépekig.

A fejlett kérdés típusok, mint például a többválasztós, nyitott végű és értékelési skálák, sokféle visszajelzést gyűjtenek és új dimenziót adnak a felméréseknek.

A Typeform korlátai

Nincs offline mód az adatok gyűjtéséhez

A korlátozott feltételes logika miatt nehéz lehet komplex elágazásokat elérni a felmérésekben.

Typeform árak

Ingyenes

Alap: 25 USD/hó (1 felhasználó és 100 válasz/hó korlátozással)

Plus: 50 USD/hó (maximum 3 felhasználó és 1000 válasz/hó)

Üzleti: 83 USD/hó (5 felhasználó és 10 000 válasz/hó korlát)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Typeform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (690+ értékelés)

Capterra: 4,7 (790+ értékelés)

8. SurveySparrow

via SurveySparrow

A SurveySparrow CSS-testreszabási funkciójával a felmérésekezelést művészi szintre emeli, lehetővé téve, hogy olyan tökéletes felmérést készítsen, amely tükrözi márkájának esztétikáját.

A SurveySparrow nem egyszerűen adatgyűjtésre, hanem párbeszéd kialakítására összpontosít, így segítve szervezetét abban, hogy kapcsolatba lépjen a felmérésben résztvevőkkel, akik így úgy érzik, hogy meghallgatják és értékelik őket. A mélyreható elemzések segítségével pedig az információkat hasznosítható ismeretekké alakíthatja.

A SurveySparrow legjobb funkciói

Számos kérdés típus, amelyekkel könnyedén rögzítheti az adatokat

Képekkel, gifekkel, videókkal és hangulatjelekkel tegye vizuálisan érdekesebbé felméréseit.

Testreszabhatja a felmérési témák minden aspektusát, beleértve a hátteret, a gombokat, a színpalettát és a betűtípust.

A vezetői irányítópult funkció segítségével könnyen láthatja, mi működik jól egy felmérésben, és mi nem.

Használja az Offline Survey Tool eszközt az adatok offline gyűjtéséhez, majd szinkronizálja azokat az adatbázisával, miután csatlakozott a Wi-Fi-hez.

A SurveySparrow korlátai

A felhasználóbarát felület ellenére egyes funkciók megismerése és teljes körű használata több időt igényel.

A szoftver hibás lehet

SurveySparrow árak

Alap: 19 USD/hó (2500 válasz/év)

Starter: 39 USD/hó (15 000 válasz/év)

Üzleti: 79 USD/hó (50 000 válasz/év)

Professional: 249 USD/hó (100 000 válasz/év)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SurveySparrow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1890+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

9. PandaDoc

via PandaDoc

Az ajánlatoktól a szerződésekig és még sok másig, a PandaDoc felhasználóbarát szoftvere egyszerűsíti a hibamentes dokumentumok létrehozását. Az e-aláírási funkciók és az integrált fizetési rendszerekhez hasonló fejlett funkcióknak köszönhetően ez a Wufoo alternatíva racionalizálja a dokumentumok munkafolyamatát és növeli a termelékenységet. Változtassa meg a csapatának a digitális dokumentumok létrehozásának, kezelésének és aláírásának módját. ?

A PandaDoc legjobb funkciói

Készítsen olyan dokumentumokat, amelyek illeszkednek vállalatának arculatához, és vegyen fel egy tervezőt!

Olyan megbízható e-aláírási platformot kínál, hogy egyes felhasználók a DocuSign-ról a PandaDoc API-ra váltottak.

Több mint 750 használatra kész sablon és drag-and-drop tervezés segítségével percek alatt, nem órák alatt készíthet szerződéseket, ajánlatokat és gyakorlatilag bármilyen adatgyűjtő űrlapot.

Integrálható a szervezet által már használt eszközökkel, beleértve a Word, Zoho, Square és Dropbox programokat.

Aláírja és hitelesítse dokumentumait 100%-ban online, államilag jóváhagyott szoftverrel.

A PandaDoc korlátai

Az új felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet.

Egyes funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

PandaDoc árak

Ingyenes próba: 14 nap

Essentials: 19 USD/hó (maximum 2 felhasználó)

Üzleti: 49 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

PandaDoc értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2250+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1050+ értékelés)

10. Paperform

via Paperform

A Paperform, az egyik legstílusosabb Wufoo alternatíva, ideális megoldás azoknak a fejlesztőknek, akik a funkcionalitást az esztétikával szeretnék ötvözni. Használja azt, hogy könnyedén készítsen egyedi online űrlapokat, amelyek úgy néznek ki, mintha a márkája természetes kiterjesztései lennének.

Készíts kérdőíveket, kvízeket, felméréseket, megrendelőlapokat és rengeteg hasznos oldalt, precíz márkastílusban. Az űrlaplogika segítségével a kérdés típusok a válaszok alapján alkalmazkodnak.

A Paperform legjobb funkciói

Közvetlen integráció a MailChimp, Slack, Hubspot, Active Campaign, ConvertKit és más szolgáltatásokkal

Készítsen olyan űrlapokat, amelyek automatizálják a munkafolyamatokat, befogadják a fizetéseket és beépítik a kérdéslogikát a személyre szabott élmény érdekében.

Több száz sablon segít az indulásban, vagy inspirálja Önt egyedi űrlapok létrehozásában.

A beépített elemzési funkciók értékes információkat nyújtanak a teljesítmény javításához és az ügyfelek elemzéséhez.

Minden csomag korlátlan számú űrlapot tartalmaz.

A papírformanyomtatványok korlátai

Az alacsonyabb szintű csomagoknál vannak korlátozások az űrlapkészítés terén.

A személyes márkaépítés csak a magasabb árkategóriájú csomagokban érhető el.

Paperform árak

Ingyenes próba: 14 nap

Essentials: 20 USD/hó (1 felhasználóra korlátozva)

Pro: 40 USD/hó (1 felhasználóra korlátozva)

Ügynökség: 135 USD/hó (5 felhasználóig, további felhasználók esetén 5 USD/hó)

Paperform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (80+ értékelés)

Találja meg a legjobb Wufoo alternatívákat csapatának

Áttekintettük a legjobb Wufoo alternatívákat, amelyek közül Ön és csapata választhat, és amelyek mindegyike egyedi előnyöket kínál az adatgyűjtéshez. Az egyik legjobb választás a ClickUp, amely termelékenységi eszközökkel segíti csapatának hatékonyságát új magasságokba emelni. ?

Kiváló alkalmazkodóképességünk különböztet meg minket a többiektől – testreszabható élményt kínálunk, amely megfelel a csapatod munkafolyamatának és ritmusának egyedi igényeinek. Ingyenes csomagunk önmagában is rendkívül hatékony, fizetős csomagjaink fejlett funkciói pedig még tovább növelik szervezeted potenciálját. Mire vársz még? Regisztrálj a ClickUp-ra – örökre ingyenes.