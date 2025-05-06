A 10 legjobb Coggle alternatíva és versenytárs 2025-ben

A Coggle egy szoftvereszköz, amely egyszerűvé teszi a gondolattérképek készítését. Ez egy egyszerű, praktikus lehetőség, amely lehetővé teszi, hogy együttműködjön csapatával és színes gondolattérképeket készítsen a jobb szervezés érdekében.

De ennyi is minden. Kevés kiegészítő funkciója van, nincs testreszabási lehetőség, és csak webalkalmazásként érhető el. Bár hatékony gondolattérkép-készítő eszköz, elavult felülete sok kívánnivalót hagy maga után.

Szerencséjére több Coggle alternatíva is létezik, amelyeket érdemes megnéznie.

Itt megmutatjuk, mire kell figyelni a Coggle legjobb alternatíváinak kiválasztásakor, hogy a gondolkodási folyamataihoz leginkább megfelelő eszközt válassza. Ezután bemutatunk 10 legjobb Coggle alternatívát, amelyekkel rendszerezheti ötleteit, újakat álmodhat meg, és hatékony brainstorming folyamatot építhet ki.

Mit kell keresnie a Coggle alternatíváiban?

A gondolattérképek az egyik legjobb módszer a gondolatok leírására, új ötletek kidolgozására és a köztük lévő kapcsolatok megértésére. Használja önállóan ötleteinek rendszerezésére, vagy dolgozzon együtt csapatával egy olyan Coggle alternatívával, amely fejlett funkciókat kínál.

Íme, mire kell figyelni a Coggle alternatíváinak kiválasztásakor:

Korlátlan méret : A hagyományos, ceruzával és papírral készített gondolattérképek mérete korlátlan – győződjön meg róla, hogy a használt szoftver is ilyen. Így minden ötletének helyet talál, függetlenül attól, hogy azok mennyire bonyolultak.

Médiatámogatás : Néha az ötleteid világosabbak, ha képekkel, fájlokkal vagy dokumentumokkal egészíted ki őket. Válassz olyan eszközt, amely lehetővé teszi, hogy kiegészítő fájlokat csatolj a gondolattérképeidhez.

Megosztási jogosultságok : A legjobb gondolattérkép-készítő eszközökkel könnyedén megoszthatja ötleteit kollégáival, ügyfeleivel és vásárlóival.

AI eszközök gondolattérképekhez: Az újabb eszközök beépített AI-vel rendelkeznek, amely az Ön bevitelek alapján új ötleteket hoz létre, így a brainstorming folyamata interaktívabbá válik.

A 10 legjobb Coggle alternatíva

Készen állsz egy olyan Coggle alternatíva megtalálására, amely nagyobb rugalmasságot és fejlettebb funkciókat kínál? Íme a 10 legjobb fizetős és ingyenes Coggle alternatíva. A teljes projektmenedzsment szoftverektől a kizárólag gondolattérképek létrehozására összpontosító gondolattérkép-szoftverekig minden üzleti igénynek megfelelő megoldás található. ✨

A ClickUp gondolattérképeiben könnyen átrendezheti a csomópontokat a hierarchikus struktúrájuk alapján.

A ClickUp egy hatékony vizuális projektmenedzsment eszköz, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat, szervezi a munkafolyamatokat és javítja a csapat tagjai közötti együttműködést. A ClickUp Mind Maps segítségével gyönyörű felületen rendezheti gondolatait digitálisan.

Válasszon csomópont- vagy feladat alapú gondolattérképek közül, attól függően, hogy melyik folyamatot részesíti előnyben. Használja a drag-and-drop funkciót, hogy függőségeket hozzon létre és felvázolja a feladatok munkafolyamatait. Automatikus feladatkiosztás, folyamatábrák készítése és prioritások kiemelése.

A hagyományos gondolattérképek esetében a csomópontalapú megközelítés egyszerű brainstormingot kínál a jövőbeli feladatok, projektek és kreatív ötletekhez. Használja ezt a kulcsfontosságú funkciót, hogy néhány kattintással könnyedén részletes feladattá alakítsa a csomópontokat. A beépített színkódolás vizuálisan vonzó térképet hoz létre, amely kiemeli a legfontosabb szegmenseket.

Vidd a brainstormingot egy lépéssel tovább a ClickUp Whiteboards segítségével. Akárcsak a toll és a papír, ez a digitális élmény lehetővé teszi, hogy rajzolj, jegyzeteket fűzz és post-it cetliket adj hozzá ötleteidhez. Dolgozz együtt valós időben, hogy ötleteidet a tervezőasztalról a cselekvési tételek közé helyezd át feleannyi idő alatt.

Mélyüljön el a ClickUp Docs segítségével, ahol megvitathatja a brainstorming ülésen felmerült ötleteket. Konvertálja a szöveget feladatokká, és építsen ki munkafolyamatokat közvetlenül a gondolattérképekből, anélkül, hogy eszközök között kellene váltania.

A ClickUp legjobb funkciói

A valós idejű együttműködési eszközök megkönnyítik a távoli csapatok közös munkáját, függetlenül attól, hogy terméktervet készítesz, vagy ötleteket gyűjtesz egy új marketingkampányhoz.

Egyszerűsítse a feladatkezelést és a munkafolyamatokat a prioritási jelölők és a feladatfüggőségek segítségével, és automatikusan hozzon létre feladatokat közvetlenül a gondolattérképeiből vagy koncepciótérképeiből.

A több operációs rendszerrel, többek között az Android és az Apple iOS rendszerrel való zökkenőmentes működésnek köszönhetően mind mapeket rajzolhat Mac asztali számítógépen, iPad-en és iPhone-on, anélkül, hogy lemaradna valamiről.

A beépített ClickUp AI a saját ötletei alapján javaslatokat kínál, így gondolattérképei intuitívabbak és kreatívabbak lesznek – akár személyes életében, akár weboldalak készítéséhez használja őket.

A könnyen használható felület egyszerű gondolattérkép-készítési módszert kínál olyan funkciókkal, amelyekkel a folyamatot olyan komplex és mélyrehatóvá teheti, amilyenre csak szeretné.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

A platform összes fejlett funkciójának kihasználásához tanulási folyamatra van szükség.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 7 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Freeplane

via Freeplane

A Freeplane egy ingyenes alternatíva a Coggle-hoz. Java nyelven íródott, és bármely operációs rendszeren működik, amelyen a Java aktuális verziója fut. Használja ötleteinek egyszerű gondolattérképekkel történő rendszerezésére és új ötletek könnyed generálására.

A Freeplane legjobb funkciói

Futtassa az eszközt helyileg vagy hordozható eszköz, például USB-meghajtó segítségével.

A fejlett formázási opciók lehetővé teszik a betűtípusok, háttérszínek és csomópontok részleteinek módosítását, valamint interaktív ikonok hozzáadását.

A parancs kereső segítségével könnyedén megtalálhatja az összes gondolattérképét és a lapokon belüli konkrét csomópontokat.

Akárcsak a Microsoft Excel táblázatkezelő programban, itt is képleteket adhat meg az értékek összekapcsolásához, összefűzéséhez és összegzéséhez a különböző csomópontokban.

A Freeplane korlátai

A felület nem mindig intuitív, és az új felhasználók számára zavaró lehet.

Nincsenek valós idejű együttműködési funkciók, így nem tud más csapattagokkal együtt dolgozni ugyanazon a gondolattérképen.

Freeplane árak

Ingyenes

Freeplane értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Xmind

via Xmind

A svájci katonai késhez hasonlító Xmind egy all-in-one gondolattérkép-készítő eszköz, amelynek bónusz funkciói még kreatívabbá teszik a brainstormingot. Gyorsan leírhatja ötleteit, szervezheti őket, és színtémákat választhat a megjelenés testreszabásához.

Az Xmind legjobb funkciói

A gazdag szövegstílusok javítják az olvashatóságot, függetlenül attól, hogy mennyire bonyolultak az elméleti térképei.

A beépített számozási funkcióval ötletek alapján építheti fel a szakaszokat.

Készítsen feladatütemterveket a különböző gondolattérkép-lépések segítségével, hogy egyszerűsített munkafolyamatot hozzon létre.

Ossza meg ötleteit prezentációk készítésével a Pitch Mode segítségével.

Az Xmind korlátai

Egyes felhasználók több plugint és más eszközökkel való integrációt szerettek volna.

A vonalvastagság és a csomópontok alakjának testreszabása fejlettebb lehetne.

Xmind árak

Ingyenes

Xmind Pro Annual : 59,99 USD/év

Xmind Pro Monthly: 5,99 USD/hó

Xmind értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

4. MindMeister

via MindMeister

A MindMeister az egyik legszebb gondolattérkép-eszköz a piacon. A színekkel való jelölésnek köszönhetően áttekinthető, és nincs korlátozás az alfejezetek számát vagy a térképek részletességét illetően. A mellékletek és a beágyazott média kiegészítik az eszköz funkcionalitását, növelve az irányítást a brainstorming megjelenése és mélység felett.

A MindMeister legjobb funkciói

A vegyes térképelrendezések lehetővé teszik, hogy három különböző térképezési stílus közül válasszon, vagy ugyanazon gondolattérképen belül különböző opciókat használjon.

A gondolattérképeket azonnal prezentációkká alakíthatja, és megoszthatja ötleteit a csapat többi tagjával vagy az érdekelt felekkel.

Készíts térképeket gyorsabban, mint valaha, a különböző felhasználási esetekhez készült, különböző elrendezésű gondolattérkép-sablonoknak köszönhetően.

Adjon hozzá kapcsolatokat, hogy megmutassa a két ötlet közötti összefüggéseket, és jobb munkafolyamatokat alakítson ki.

A MindMeister korlátai

Az ingyenes csomag nem tartalmazza az összes funkciót.

Egyes felhasználók a webes verziót kevésbé intuitívnak találták, mint a desktop alkalmazást.

MindMeister árak

Alap : Ingyenes

Személyes : 6 USD/felhasználó/hónap

Pro : 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap

MindMeister értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

5. FreeMind

via FreeMind

A Freemind egy ingyenes Coggle alternatíva, amely egyszerűsíti a projekttervezést azáltal, hogy javítja a gondolattérképek készítését és a brainstormingot. A felület egyszerű és utánozza a hagyományos papír-ceruza gondolattérképek megjelenését. A korlátozott funkciók lehetővé teszik, hogy a figyelem a gondolkodási folyamatra összpontosuljon, minden felesleges sallang nélkül.

A FreeMind legjobb funkciói

A billentyűparancsok segítségével az egérhez nyúlni sem kell, hogy ötleteit térképre vetesse.

A webes hiperhivatkozások kiemelik a csomópontokat és értékes kontextust nyújtanak.

Használj összecsukható ágakat, hogy az ötleteket szakaszokra bontsd, és a legfontosabbakra koncentrálj.

A grafikus linkek kapcsolatokat hoznak létre a csomópontok között, hogy kiemeljék, mely ötletek függnek más témáktól vagy kapcsolódnak azokhoz.

A FreeMind korlátai

Nincs lehetőség a színsémák megváltoztatására vagy színkódok használatára a kapcsolatok kiemeléséhez.

Az interfész új felhasználók számára zavaros lehet.

FreeMind árak

Ingyenes

FreeMind értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

6. Mindomo

via Mindomo

A Mindomo egy vizuális munkafolyamat-eszköz, amely gondolattérképeket, Gantt-diagramokat és vázlatokat kínál az ötletek rendszerezéséhez. Használja az online gondolattérkép-készítő eszközt, hogy ötleteket hozzon létre a közösségi médiában való posztoláshoz, egyszerűsítse a jegyzetelést és javítsa a csapatmunkát. ✅

A Mindomo legjobb funkciói

Több száz brainstorming sablon különböző felhasználási esetekhez időt takarít meg, felszabadítja a kreativitást és javítja a koncepcióalkotást.

A vázlatkészítő funkciók lineáris kapcsolatokat hoznak létre az ötletek között, így áttekinthetőbbé téve a munkafolyamatokat.

A mind mappinggel párosított kollaboratív Gantt-diagramok egyszerűsített projektmenedzsment ütemtervet hoznak létre.

A beépített adatvédelmi és biztonsági funkciók gondoskodnak ötleteid biztonságáról.

A Mindomo korlátai

A projektmenedzsment szoftverekkel való integráció hiánya azt jelenti, hogy nincs lehetőség a gondolattérképekből automatikusan feladatokat létrehozni.

Az árak felhasználónként értendők, ami nagy csapat esetén költségessé válhat.

Mindomo árak

Ingyenes

Prémium : 5,50 USD/hó

Professzionális : 13,50 USD/hó

Csapat: 16,50 USD/hó

Mindomo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

7. Lucidchart

via Lucidchart

A Lucidchart egy együttműködési eszköz, amely megkönnyíti a csapatok számára az ötletek kidolgozását és rendszerezését. Az intelligens diagramkészítés fejlettebb, mint a listán szereplő többi lehetőség, olyan funkciókkal, mint a diagramok, a kontextusadatok és az alkalmazásintegrációk.

A Lucidchart legjobb funkciói

Bármely eszközön, webböngészőben és operációs rendszeren működik, beleértve a Windows, Linux és iOS rendszereket is.

A csapatmunkát segítő funkciók, többek között a közös szerzés, a szerkesztőn belüli csevegés és a közös kurzorok lehetővé teszik a valós idejű munkavégzést.

Használjon adatkapcsolatos beágyazható diagramokat és automatikus vizualizációt, hogy kontextust adjon a kreatív ötletekhez.

Az olyan alkalmazásokkal való integráció, mint a Jira, a Slack és a Google Workspace, zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít kedvenc eszközeivel.

A Lucidchart korlátai

A nagyítás és görgetés funkciókhoz egy kis időbe telik megszokni a kezelőfelületet.

Az ingyenes verzió sok funkciót kínál, de nem teszi lehetővé a gondolattérképek kinyomtatását.

Lucidchart árak

Ingyenes

Egyéni : 7,95 USD/hó

Csapat : 9 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Lucidchart értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (4700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

8. MindManager

via MindManager

Vidd a brainstormingot új magasságokba a MindManagerrel, egy robusztus szervezési eszközzel. A gondolattérképektől és szervezeti ábráktól a koncepciótérképekig és Kanban táblákig minden megtalálható benne, így ideális az összes munkafolyamatod és kreatív folyamatod vizualizálásához.

A MindManager legjobb funkciói

A gondolattérképek színekkel jelölik a szegmenseket és a kapcsolódó ötleteket.

A prioritási jelölők felhívják a figyelmet a legfontosabb ötletekre vagy koncepciókra.

Az egyéni mezők segítségével kontextust adhat az ötletekhez, és egyértelműbbé teheti azokat, amikor megosztja őket a csapattagokkal.

A drag-and-drop funkcióval a lineáris ötletek rugalmasabbá válnak, így a térképed olyan módon lesz szervezve, ahogyan neked a legmegfelelőbb.

A MindManager korlátai

Egyes felhasználók azt tapasztalták, hogy a szoftver meghibásodott, ha egyszerre több nagy méretű gondolattérképet próbáltak megnyitni.

Nincsenek AI funkciók, amelyekről egyesek úgy gondolták, hogy hasznosak lehetnek új ötletek generálásához és koncepciók szervezéséhez.

MindManager árak

Essentials : 99 USD/év

Professional : 179 USD/év, vagy egyszeri vásárlás 369 USD

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MindManager értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

9. Miro

via Miro

A Miro egy vizuális munkaterület, amely digitális táblákat kínál komplex gondolattérképek készítéséhez. Több mint 60 millió felhasználó élvezi ezt a Coggle alternatívát. Használja a Miro-t ötletek kidolgozásához, útitervek tervezéséhez és olyan termékek tervezéséhez, amelyek ügyfeleinek szolgálnak. ✍️

A Miro legjobb funkciói

A Miro Assist, egy beépített AI eszköz, témakörök alapján azonnal generál gondolattérképeket.

A drag-and-drop funkcióval rendszerezheti gondolatait és kapcsolatokat hozhat létre a témához kapcsolódó ötletek között.

Személyre szabhatja a tervezést színekkel, képekkel és stílusokkal, hogy ötleteit a vállalat márkájának tükrében mutathassa be.

Hagyja félre a PowerPointot, és váltson át a Prezentációs módba, hogy azonnal megoszthassa gondolattérképeit anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

A Miro korlátai

Bár használata meglehetősen egyszerű, a funkciók teljes körű kihasználásához egy kis tanulási folyamatra van szükség.

Egyes felhasználók jobb projektmenedzsment szoftverintegrációkat szeretnének.

Miro árak

Ingyenes

Starter : 8 USD/tag/hónap

Üzleti : 16 USD/tag/hónap

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (5100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

10. Milanote

via Milanote

A Milanote egy vizuális együttműködési platform, amely táblákat és térképeket használ az ötletek összegyűjtéséhez és megosztásához. Használja a Milanote-ot, hogy hangulat táblát készítsen termékinspirációhoz, vagy hogy elméleti térképet hozzon létre, amely összeköti az új kampányokhoz kapcsolódó ötleteket.

A Milanote legjobb funkciói

Több tucat sablon, beleértve a projektterveket, az UX-terveket és a folyamatábra-sablonokat , időt és energiát takarít meg, amikor eljön az ideje, hogy leképezd, ami a fejedben van.

Kössd össze ötleteidet vonalakkal, és használd a szöveget, képeket és videókat, hogy egy helyen mutasd be ötleteidet.

A drag-and-drop felület intuitív, így könnyen áthelyezheted az ötleteket oda, ahol a legjobban illeszkednek.

Írja le személyes ötleteit, hogy csak Ön láthassa őket, vagy állítsa be a jogosultságokat, hogy valós időben együttműködhessen a csapattagokkal.

A Milanote korlátai

Nincs offline mód, ezért internetkapcsolatra van szükség a munkavégzéshez.

Egyes csomagok korlátozzák a táblák vagy gondolattérképek kártyáinak számát, ami korlátozza a funkcionalitást.

Milanote árak

Ingyenes

Személyenként : 9,99 USD/hó

Csapat: 49 USD/hó (legfeljebb 10 fő)

Milanote értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

Készíts jobb gondolattérképeket a ClickUp segítségével

Ezekkel a Coggle alternatívákkal az egyszerű, alapvető gondolattérképeket új szintre emelheti. Sok ilyen eszköz fejlett funkciókat kínál, mint például valós idejű együttműködés, színkódolás és drag-and-drop felületek a jobb gondolattérképekhez.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és kezdj el szervezett, több kontextust tartalmazó gondolattérképeket készíteni. Ráadásul a beépített AI-eszközök olyan ötleteket generálnak, amelyekre még soha nem is gondoltál, míg a feladatkezelési funkciók segítségével ezeket az ötleteket megvalósítható tételekké alakíthatod.