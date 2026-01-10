A 9 legjobb AI-eszköz a zökkenőmentesebb rendezvénykezeléshez 2026-ban

Az év legnagyobb buliját tervezi a vállalkozása számára? A közösségi média bejegyzések ütemezésétől a jegyértékesítésen át a helyszín kiválasztásáig minden dolga megvan, hogy fantasztikus élményt nyújtson a résztvevőknek.
De az eseménytervezésnek sok mozgó alkatrésze van, és te is csak ember vagy. Miért ne hagynád, hogy a mesterséges intelligencia (AI) végezze el helyetted a nehezebb munkát?
Még a legtapasztaltabb rendezvény szervezők is profitálnak az automatizálásból. Legyen szó bejelentkezésről és rendezvény regisztrációról, üzenetküldésről az eseménykezelő platformon, vagy a rendezvény ütemtervének kezeléséről, mindig van egy olyan AI-eszköz, amely időt takarít meg Önnek.
Ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan válassza ki a legjobb AI-eszközt az eseménykezelés tervezéséhez, szervezéséhez és hatásának elemzéséhez, és bemutatjuk kilenc kedvencünket. ?️
Mire kell figyelni az eseménykezelő AI-eszközöknél?
Egy nemzetközi konferencia megszervezése egészen más, mint egy nagy B2B üzleti találkozó megtervezése az értékesítési csapat számára. Az eseményeknek megvannak a maguk sajátosságai, ezért ha AI-alapú rendezvénykezelő eszközt keres, figyeljen az alábbi hasznos funkciókra:
- Munkafolyamat-automatizálás: Olyan rendezvénykezelő eszközre van szüksége, amely a lehető legnagyobb mértékben leegyszerűsíti a tervezési folyamatot. Keressen olyan mesterséges intelligencia technológiát, amely gépi tanulási algoritmusokat használ a helyszínválasztás, a rendezvényütemtervek vagy a virtuális rendezvények platformbeállításainak egyszerűsítésére.
- Résztvevők kezelése: Bízza az AI-ra a résztvevők regisztrációját és bejelentkezését. Ha a megfelelő AI-eszközt választja, az akár a rendezvényen kialakuló kapcsolatépítési lehetőségek összehozását is elvégezheti.
- Marketing segítség: Segítségre van szüksége a közösségi média bejegyzések megírásához vagy a tökéletes promóciós e-mail összeállításához? Az eseménykezelő AI a segítségére lesz. Mindenféle marketingtevékenységet kezel, a szövegírástól a grafikákig és a videókig.
- Adatelemzés: Emelje egy szinttel magasabbra jövőbeli rendezvényeit. A mesterséges intelligencia adatokat gyűjt az eseménykezelő eszközéből, és gyorsan azonosítja a résztvevői elkötelezettség, a nyomon követés és egyéb területek érdekes tendenciáit. Ha a demográfiai adatokra pillantva összefut a szeme, a legjobb mesterséges intelligencia eszközök néhány perc alatt értékes betekintést nyújtanak.
A 9 legjobb AI-eszköz rendezvénytervezőknek
Az eseményszervezők hozzászoktak ahhoz, hogy a menüválasztással, a vendégelőadók lefoglalásával és a helyszíni szerződések megtárgyalásával foglalkozzanak. De miért végeznél több munkát, mint amennyire szükség van?
Az eseményszervezőknek most izgalmas lehetőségük nyílik arra, hogy bevonják a mesterséges intelligenciát a munkájukba. Ezeket az eszközöket a munkafolyamatok automatizálására, értékes betekintések gyűjtésére és az eseménylogisztika terheinek csökkentésére tervezték. Az eredmény? Sikeresebb események, jobb eseményadatok és rengeteg megtakarított idő.
Ha készen állsz arra, hogy megtaláld a saját AI-segédedet, akkor jó helyen jársz. Görgess lefelé, és próbáld ki a 2024-es év kilenc kedvenc AI rendezvénykezelő eszközét.
1. ClickUp
Szeretne egy olyan rendezvénytervező alkalmazást, amely mindent elvégez? A ClickUp leginkább projektmenedzsment platformként ismert, de AI-eszközünk mindenképpen említésre méltó. ?
Több száz kutatásokon alapuló segédkérdéssel a ClickUp AI az egyetlen olyan AI-alapú asszisztens, amely kifejezetten az eseménytervezői szerepére van szabva. Akár beszállítók, helyszín, előadók vagy előadási témák kereséséhez van szüksége segítségre, a ClickUp AI elég hatékony ahhoz, hogy a legsúlyosabb feladatokat is megoldja a sikeres eseménytervezési folyamat érdekében. A ClickUp AI-t a következőkre is használhatja:
- Rendezvényszervezési feladatok létrehozása a ClickUp-ban
- Írj rendezvényterveket, és használd a rendezvénytervezési sablonokat
- Találj ki olyan kreatív vállalati rendezvényötleteket, amelyeket a résztvevők imádni fognak!
- Tartalomkészítés rendezvényekhez
Mivel a ClickUp AI integrálódik a ClickUp projektekbe és feladatokba, még soha nem volt ilyen egyszerű egy helyen nyomon követni az eseményhez kapcsolódó összes teendőt. Tartsa számon a csapatát, és kövesse nyomon az előrehaladást a testreszabható ClickUp irányítópulton.
Ráadásul a ClickUp több száz sablonnal rendelkezik, amelyek elvégzik helyetted az összes munkát, így alig kell megmozdítanod az ujjadat. Nézd meg a ClickUp rendezvénykezelési sablonját, amellyel feljegyezheted a feladatokat és a határidőket, együttműködhetsz a tervezőcsapattal, és nyomon követheted a költségvetést.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp feladatokkal a csapatod felelősségre vonható a határidők betartásáért
- Képzelje el az előrehaladását a ClickUp valós idejű irányítópultjaival
- Takaríts meg hetente több órát a ClickUp sablonjaival
- Tedd automatikus üzemmódba az eseménytervezési munkafolyamatodat a ClickUp Automations segítségével
A ClickUp korlátai
- A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el
- Néhány ClickUp-felhasználó eleinte kissé meg van ijedve, amikor csatlakozik, mert olyan sok eszközt kell kipróbálnia
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
A ClickUp lehetővé teszi, hogy mindannyian egy programban dolgozzunk, és az előkészítés során közösen dolgozzunk az eseményen, de az esemény napján is nyugodtan végrehajthatjuk a feladatokat, tudva, hogy minden részlet egy helyen található.
2. ChatGPT
Az OpenAI ChatGPT-je szinte megbénította az internetet, amikor 2022-ben debütált. Nincs szó a rendezvénytervezők számára elérhető legfejlettebb AI-eszközről, de ha szövegalapú médiával kapcsolatos segítségre van szüksége, ez egy remek ingyenes eszköz, amit érdemes tartalékban tartani.
A ChatGPT ideális ötletek és inspiráció kereséséhez. Ossza meg a célközönségre vonatkozó információkat, az esemény témáját és a kívánt eredményeket. Elsőre nem lesz tökéletes, de egy kis segítséggel az AI pontosan azt fogja adni, amire szüksége van.
A ChatGPT legjobb funkciói
- Használd a chatbotot brainstorming-ülések témáinak vagy helyszínekkel kapcsolatos ötletek kidolgozásához
- Készíts olyan rendezvényterveket, amelyek több potenciális résztvevőt vonzanak
- Készítsen promóciós szövegeket, digitális bejelentkezési folyamatokat és még sok mást az esemény weboldalához
A ChatGPT korlátai
- A ChatGPT gyakran nem elérhető
- A ChatGPT nem képes multimédiás tartalmakat létrehozni, sem a tényleges rendezvénytervezési folyamatot irányítani
A ChatGPT árai
- Ingyenes
- Plusz: 20 USD/hó felhasználónként
ChatGPT értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 340 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 20 értékelés)
3. Soundraw
Míg a ChatGPT csak szöveges tartalmat generál, a Soundraw kizárólag AI-zenét készít. Ha rendezvénytervezőid pörgős ritmusokat keresnek egy közelgő DJ-s táncpartihoz, akkor a Soundraw neked való. ??
Megszünteti a zenei licenceléssel járó gondokat azáltal, hogy teljesen egyedi zeneszámokat hoz létre kizárólag az Ön vállalkozása vagy rendezvénye számára. Csak adjon meg néhány szöveges adatot, és az AI rendezvényeszköz elvégzi a többit.
Bár ez az eszköz nem tervezi meg az egész rendezvényt, mégis jó választás azoknak az eseménymenedzsereknek, akiknek költséghatékony, egyedi zenére van szükségük.
A Soundraw legjobb funkciói
- Készítsen saját, egyedi zeneszámokat különleges eseményeihez
- Készítsen korlátlan mennyiségű zenét hangulat, műfaj és hosszúság alapján
- Személyre szabhatja a dalokat a Soundraw zenemixer segítségével
A Soundraw korlátai
- A Soundraw nem tartalmaz rendezvénytervezési vagy logisztikai eszközöket
- A Soundraw hangulatok és műfajok korlátozott választékát kínálja
A Soundraw árai
- Ingyenes
- Creator: 16,99 USD/hó, éves számlázással
- Artist: 29,99 USD/hó, éves számlázással
A Soundraw értékelései és véleményei
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Jasper
A Jasper a márkás AI-tartalmakra specializálódott. A ChatGPT-hez hasonlóan főként szöveges tartalmakkal dolgozik, de marketingfunkciókkal is rendelkezik, amelyekkel népszerűsítheti rendezvényét. Használja a Jasper AI-jét blogok írásához, tartalomnaptár készítéséhez, közösségi média kampányok tervezéséhez, a tartalom SEO-optimalizálásához és integrált marketingkampányok lebonyolításához.
Ha azonban képekre van szüksége, a Jasper erre is kínál megoldást. A Jasper AI-alapú képgenerátora nagy felbontású, jogdíjmentes képeket készít rendezvényekhez. Természetesen előfordulhat, hogy némi iránymutatásra lesz szükség ahhoz, hogy pontosan azt kapja, amire szüksége van, de ez még mindig gyorsabb, mint a stock fotó oldalakon való böngészés.
A Jasper legjobb funkciói
- Adja meg a hangnemet, és a Jasper mindent megtesz, hogy az illeszkedjen a márka személyiségéhez.
- Készítsen AI-művészetet csupán néhány szöveges utasítással
- Használd a Jasper több mint 50 sablonját szövegek létrehozásához
A Jasper korlátai
- A Jasper mesterséges intelligenciával működő képgenerátora nem mindig készít minőségi képeket
- Egyes felhasználók szerint a Jasper hangszín-illesztő technológiája nem mindig működik jól
Jasper árak
- Creator: 39 USD/hó egy felhasználó számára
- Teams: 99 USD/hó három felhasználó számára
- Üzleti ügyfelek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Jasper értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
5. Lumen5
A Lumen5 egy intuitív, drag-and-drop videószerkesztő platform. Nagyon hasonlít olyan megoldásokhoz, mint a PowerPoint, így ha tudsz prezentációs diavetítést készíteni, akkor a Lumen5-ben is tudsz videót készíteni. ?️
A Lumen5 elsősorban egy „csináld magad” videóplatform, de rendelkezik egy eseménytervezőknek szánt AI-eszközzel is. AI-funkciója automatikusan videókká alakítja a blogbejegyzéseket, ami jelentősen lerövidíti azt az időt, amit az esemény utáni legfontosabb pillanatok közösségi médiában történő népszerűsítésére fordítanál.
A Lumen5 legjobb funkciói
- Írásos szövegek videókká alakítása
- Nézd meg a Lumen5 több száz sablonját
- Hozzáférés az Unsplash és a Shutterstock licencelt képeihez és videóihoz
A Lumen5 korlátai
- Egyes felhasználók szerint a sablonok korlátozottak
- Más felhasználók szerint az audiofunkciókon, például a hangalámondáson még javítani kell
A Lumen5 árai
- Alapcsomag: 19 USD/hó, éves számlázással
- Starter: 59 USD/hó, éves számlázással
- Professional: 149 USD/hó, éves számlázással
- Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Lumen5 értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)
6. Marketing CoPilot
Rendezvénymarketing-eszközt keres? A Marketing CoPilot a megoldás. Ez a marketingnaptár és értékesítési csatorna-eszköz támogatja a rendezvények promócióját, így ha szeretné növelni a rendezvények látogatói számát, ez lehet a megfelelő eszköz az Ön számára.
A Marketing CoPilot mesterséges intelligenciájú eszköze a ChatGPT-re épül, de a válaszokhoz hozzáad egy marketingközpontú tudásréteget, hogy relevánsabb információkat nyújtson Önnek. Ez az eszköz B2B-célokra készült, így ha üzleti vezetőknek szóló nagy iparági konferenciát tervez, a Marketing CoPilot elvégzi Ön helyett a konverziós tölcsér létrehozását, a promóciót és a résztvevők adatainak feldolgozását.
A Marketing CoPilot legjobb funkciói
- Készítsen AI-tartalmat a Marketing CoPilot ChatGPT-alapú AI-eszközével
- Készítsen egyedi tartalmi stratégiát, és állítson elő szövegeket az AI rendezvénykezelő szoftver segítségével
- A Marketing CoPilot jól működik a Microsoft megoldásokkal, így ha Microsoft-társaságnál dolgozol, ez egyértelmű választás.
A Marketing CoPilot korlátai
- A Marketing CoPilot-ról nincs sok vélemény
- Ez az AI-eszköz inkább a konverziós csatornákra, a bevételekre és a marketingre összpontosít, mint magára az eseménytervezésre.
A Marketing CoPilot árai
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Marketing CoPilot értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Murf
Szeretnéd egy profi hangú bemondó segítségével végigvezetni a résztvevőket a konferencián? Nincs szükség szinkronszínész felvételére: használd a Murf-ot AI-hangalámondás létrehozásához. ?
Ez az AI rendezvénykezelő eszköz stúdióminőségű hangalámondásokat készít, amelyek pont úgy hangzanak, mint az emberek hangja. Használd a Murf-ot konferencia-bejelentésekhez, videókhoz és prezentációkhoz a következő rendezvényeden. A Murf-ot tetszés szerint testreszabhatod, így ez egy valóra vált álom minden olyan vállalkozás számára, amelynek perceken belül egyedi hangalámondásokat kell készítenie.
A Murf legjobb funkciói
- Készítsen egyedi, professzionális hangalámondásokat a Murf szöveg-beszéd technológiájával
- Használja a hangklónozást a meglévő hanganyag utánozásához
- Hangalámondás hozzáadása videókhoz és Google Slides-prezentációkhoz
A Murf korlátai
- Egyes felhasználók szerint a Murf hangalámondásai néha robotosan hangzanak
- A hangszűrők nem annyira fejlettek, mint ahogyan egyes felhasználók szeretnék
A Murf árai
- Ingyenes
- Basic: 19 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Pro: 26 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással
- Enterprise: 75 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással
Murf értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (4 értékelés)
8. Taskade
A Taskade egy all-in-one AI-eszközként hirdeti magát. Noha nem kifejezetten rendezvénytervezésre specializálódott, öt AI-alapú eszköze összefogja a munkádat, így időt takarít meg.
Ha ChatGPT-szerű élményre vágyik, beszélgessen a Taskade mesterséges intelligenciájával, hogy a szokásos rendezvénytervezési feladatokhoz szabott tartalmat generáljon. A mesterséges intelligencia a Taskade egyéb funkcióival is integrálódik, így segítve Önt abban, hogy kevesebb idő alatt több munkát végezzen el.
A Taskade legjobb funkciói
- Válasszon a több mint 700 beépített automatizált feladat közül
- Jegyzetek vizualizálása valós idejű szinkronizálással
- Készítsen AI-alapú gondolattérképeket és munkafolyamatokat másodpercek alatt
A Taskade korlátai
- A Taskade nem rendezvényalkalmazás, ezért hiányoznak belőle a rendezvénytervezéshez szükséges funkciók
A Taskade árai
- Pro: 19 USD/hó legfeljebb 10 felhasználó számára, éves számlázással
- Business: 49 USD/hó legfeljebb 25 felhasználó számára, éves számlázással
- Ultimate: 99 USD/hó, legfeljebb 50 felhasználó számára, éves számlázással
Taskade értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 30 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 40 értékelés)
9. Namelix
A Namelix nem kizárólag rendezvénykezelésre szolgáló AI-eszköz, de mégis felgyorsítja a rendezvénytervezés bizonyos aspektusait. Ez egy ingyenes cégnév-generátor, amely rövid, de fülbemászó neveket és kifejezéseket állít elő. ✨
Ha ötletes rendezvényneveket vagy szlogeneket keresel, a Namelix az ideális eszköz számodra. Gépi tanulási algoritmusa képes tanulni a használat során, így minél többet használod, annál relevánsabb lehetőségeket javasol.
A Namelix legjobb funkciói
- Fogós rendezvénynevek vagy szlogenek generálása
- Szűrd az eredményeket kulcsszó, hosszúság és egyéb szempontok szerint
- Használd gyakrabban a Namelixet a platform betanításához
A Namelix korlátai
- A Namelixből hiányoznak az eseménytervezéshez szükséges funkciók
- Nincs sok értékelés róla
A Namelix árai
- Ingyenes
Namelix értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Kombináld az eseménytechnológiát a projektmenedzsmenttel és egyebekkel
Az eseménykezelés a logisztika kényes tánca. Szerencsére rengeteg olyan eseménykezelő AI-eszköz áll rendelkezésre, amelyek megkönnyítik az életedet és segítenek jobb rendezvényélményeket tervezni.
Bár imádjuk a listán szereplő AI-eszközöket, a legtöbbjükhöz még mindig szükség van egy sor egyéb eszközre is, hogy valóban lebonyolíthass egy rendezvényt.
Ha eleged van a különböző platformok közötti váltogatásból (és mi nem hibáztatunk érte), válaszd a ClickUp-ot. A ClickUp egyetlen platformon egyesíti az AI-eszközt, a feladatokat, a sablonokat, az automatizálásokat, a táblákat és a csapatmunkát.
De ne csak a szavunkat vedd alapul! Próbáld ki még ma a ClickUp-ot – örökre ingyenes.
Igen! Számos AI-eszköz kifejezetten virtuális vagy hibrid rendezvényekhez készült. Ezek az eszközök optimalizálják az időzónák közötti ütemezést, személyre szabják a résztvevők élményét, és kezelik az elkötelezettségi mutatókat – mindezt úgy, hogy csapatának kevesebb manuális beavatkozásra van szüksége.
Míg a Jasper és a ChatGPT kiválóan alkalmasak önálló tartalom létrehozására, a ClickUp közvetlenül integrálja az AI-t a projekt munkafolyamataiba. Ez azt jelenti, hogy egy helyen hozhat létre, rendelhet hozzá és követhet nyomon rendezvényekkel kapcsolatos tartalmakat – nincs szükség eszközök közötti váltogatásra.
Természetesen. A ClickUp testreszabható feladataival, automatizálási funkcióival és a feladatokon belüli megjegyzésekkel központosíthatod az események jóváhagyását, nyomon követheted a visszajelzéseket, és biztosíthatod, hogy minden teendő (még a kávérendelés is) el legyen végezve.
Keress olyan eszközöket, amelyek munkafolyamat-automatizálást, marketingtámogatást, résztvevőkezelést és valós idejű elemzéseket kínálnak. Plusz pont, ha integrálható a jelenlegi technológiai rendszeredbe, és támogatja a csapatmunkát.