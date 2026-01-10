A 9 legjobb AI-eszköz a zökkenőmentesebb rendezvénykezeléshez 2026-ban

Az év legnagyobb buliját tervezi a vállalkozása számára? A közösségi média bejegyzések ütemezésétől a jegyértékesítésen át a helyszín kiválasztásáig minden dolga megvan, hogy fantasztikus élményt nyújtson a résztvevőknek.

De az eseménytervezésnek sok mozgó alkatrésze van, és te is csak ember vagy. Miért ne hagynád, hogy a mesterséges intelligencia (AI) végezze el helyetted a nehezebb munkát?

Még a legtapasztaltabb rendezvény szervezők is profitálnak az automatizálásból. Legyen szó bejelentkezésről és rendezvény regisztrációról, üzenetküldésről az eseménykezelő platformon, vagy a rendezvény ütemtervének kezeléséről, mindig van egy olyan AI-eszköz, amely időt takarít meg Önnek.

Ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan válassza ki a legjobb AI-eszközt az eseménykezelés tervezéséhez, szervezéséhez és hatásának elemzéséhez, és bemutatjuk kilenc kedvencünket. ?️

Egy nemzetközi konferencia megszervezése egészen más, mint egy nagy B2B üzleti találkozó megtervezése az értékesítési csapat számára. Az eseményeknek megvannak a maguk sajátosságai, ezért ha AI-alapú rendezvénykezelő eszközt keres, figyeljen az alábbi hasznos funkciókra:

Munkafolyamat-automatizálás: Olyan rendezvénykezelő eszközre van szüksége, amely a lehető legnagyobb mértékben Olyan rendezvénykezelő eszközre van szüksége, amely a lehető legnagyobb mértékben leegyszerűsíti a tervezési folyamatot . Keressen olyan mesterséges intelligencia technológiát, amely gépi tanulási algoritmusokat használ a helyszínválasztás, a rendezvényütemtervek vagy a virtuális rendezvények platformbeállításainak egyszerűsítésére. Résztvevők kezelése: Bízza az AI-ra a résztvevők regisztrációját és bejelentkezését. Ha a megfelelő AI-eszközt választja, az akár a rendezvényen kialakuló kapcsolatépítési lehetőségek összehozását is elvégezheti. Marketing segítség: Segítségre van szüksége a közösségi média bejegyzések megírásához vagy a tökéletes promóciós e-mail összeállításához? Segítségre van szüksége a közösségi média bejegyzések megírásához vagy a tökéletes promóciós e-mail összeállításához? Az eseménykezelő AI a segítségére lesz. Mindenféle marketingtevékenységet kezel , a szövegírástól a grafikákig és a videókig. Adatelemzés: Emelje egy szinttel magasabbra jövőbeli rendezvényeit. A mesterséges intelligencia adatokat gyűjt az eseménykezelő eszközéből, és gyorsan azonosítja a résztvevői elkötelezettség, a nyomon követés és egyéb területek érdekes tendenciáit. Ha a demográfiai adatokra pillantva összefut a szeme, Emelje egy szinttel magasabbra jövőbeli rendezvényeit. A mesterséges intelligencia adatokat gyűjt az eseménykezelő eszközéből, és gyorsan azonosítja a résztvevői elkötelezettség, a nyomon követés és egyéb területek érdekes tendenciáit. Ha a demográfiai adatokra pillantva összefut a szeme, a legjobb mesterséges intelligencia eszközök néhány perc alatt értékes betekintést nyújtanak.

Az eseményszervezők hozzászoktak ahhoz, hogy a menüválasztással, a vendégelőadók lefoglalásával és a helyszíni szerződések megtárgyalásával foglalkozzanak. De miért végeznél több munkát, mint amennyire szükség van?

Az eseményszervezőknek most izgalmas lehetőségük nyílik arra, hogy bevonják a mesterséges intelligenciát a munkájukba. Ezeket az eszközöket a munkafolyamatok automatizálására, értékes betekintések gyűjtésére és az eseménylogisztika terheinek csökkentésére tervezték. Az eredmény? Sikeresebb események, jobb eseményadatok és rengeteg megtakarított idő.

Ha készen állsz arra, hogy megtaláld a saját AI-segédedet, akkor jó helyen jársz. Görgess lefelé, és próbáld ki a 2024-es év kilenc kedvenc AI rendezvénykezelő eszközét.

Kezdd el használni a ClickUp for Events szolgáltatást A ClickUp AI lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy magabiztosabban kommunikáljanak az e-mailek lektorálásával, rövidítésével vagy megfogalmazásával.

Szeretne egy olyan rendezvénytervező alkalmazást, amely mindent elvégez? A ClickUp leginkább projektmenedzsment platformként ismert, de AI-eszközünk mindenképpen említésre méltó. ?

Több száz kutatásokon alapuló segédkérdéssel a ClickUp AI az egyetlen olyan AI-alapú asszisztens, amely kifejezetten az eseménytervezői szerepére van szabva. Akár beszállítók, helyszín, előadók vagy előadási témák kereséséhez van szüksége segítségre, a ClickUp AI elég hatékony ahhoz, hogy a legsúlyosabb feladatokat is megoldja a sikeres eseménytervezési folyamat érdekében. A ClickUp AI-t a következőkre is használhatja:

Rendezvényszervezési feladatok létrehozása a ClickUp-ban

Írj rendezvényterveket, és használd a rendezvénytervezési sablonokat

Találj ki olyan kreatív vállalati rendezvényötleteket, amelyeket a résztvevők imádni fognak!

Tartalomkészítés rendezvényekhez

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával generált összefoglalót nyújt a közelgő esemény helyszínfoglalásának legfrissebb változásairól.

Mivel a ClickUp AI integrálódik a ClickUp projektekbe és feladatokba, még soha nem volt ilyen egyszerű egy helyen nyomon követni az eseményhez kapcsolódó összes teendőt. Tartsa számon a csapatát, és kövesse nyomon az előrehaladást a testreszabható ClickUp irányítópulton.

Ráadásul a ClickUp több száz sablonnal rendelkezik, amelyek elvégzik helyetted az összes munkát, így alig kell megmozdítanod az ujjadat. Nézd meg a ClickUp rendezvénykezelési sablonját, amellyel feljegyezheted a feladatokat és a határidőket, együttműködhetsz a tervezőcsapattal, és nyomon követheted a költségvetést.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el

Néhány ClickUp-felhasználó eleinte kissé meg van ijedve, amikor csatlakozik, mert olyan sok eszközt kell kipróbálnia

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

A ClickUp lehetővé teszi, hogy mindannyian egy programban dolgozzunk, és az előkészítés során közösen dolgozzunk az eseményen, de az esemény napján is nyugodtan végrehajthatjuk a feladatokat, tudva, hogy minden részlet egy helyen található.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy mindannyian egy programban dolgozzunk, és az előkészítés során közösen dolgozzunk az eseményen, de az esemény napján is nyugodtan végrehajthatjuk a feladatokat, tudva, hogy minden részlet egy helyen található.

2. ChatGPT

Az OpenAI ChatGPT-je szinte megbénította az internetet, amikor 2022-ben debütált. Nincs szó a rendezvénytervezők számára elérhető legfejlettebb AI-eszközről, de ha szövegalapú médiával kapcsolatos segítségre van szüksége, ez egy remek ingyenes eszköz, amit érdemes tartalékban tartani.

A ChatGPT ideális ötletek és inspiráció kereséséhez. Ossza meg a célközönségre vonatkozó információkat, az esemény témáját és a kívánt eredményeket. Elsőre nem lesz tökéletes, de egy kis segítséggel az AI pontosan azt fogja adni, amire szüksége van.

A ChatGPT legjobb funkciói

Használd a chatbotot brainstorming-ülések témáinak vagy helyszínekkel kapcsolatos ötletek kidolgozásához

Készíts olyan rendezvényterveket, amelyek több potenciális résztvevőt vonzanak

Készítsen promóciós szövegeket, digitális bejelentkezési folyamatokat és még sok mást az esemény weboldalához

A ChatGPT korlátai

A ChatGPT gyakran nem elérhető

A ChatGPT nem képes multimédiás tartalmakat létrehozni, sem a tényleges rendezvénytervezési folyamatot irányítani

A ChatGPT árai

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 340 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 20 értékelés)

3. Soundraw

Míg a ChatGPT csak szöveges tartalmat generál, a Soundraw kizárólag AI-zenét készít. Ha rendezvénytervezőid pörgős ritmusokat keresnek egy közelgő DJ-s táncpartihoz, akkor a Soundraw neked való. ??

Megszünteti a zenei licenceléssel járó gondokat azáltal, hogy teljesen egyedi zeneszámokat hoz létre kizárólag az Ön vállalkozása vagy rendezvénye számára. Csak adjon meg néhány szöveges adatot, és az AI rendezvényeszköz elvégzi a többit.

Bár ez az eszköz nem tervezi meg az egész rendezvényt, mégis jó választás azoknak az eseménymenedzsereknek, akiknek költséghatékony, egyedi zenére van szükségük.

A Soundraw legjobb funkciói

Készítsen saját, egyedi zeneszámokat különleges eseményeihez

Készítsen korlátlan mennyiségű zenét hangulat, műfaj és hosszúság alapján

Személyre szabhatja a dalokat a Soundraw zenemixer segítségével

A Soundraw korlátai

A Soundraw nem tartalmaz rendezvénytervezési vagy logisztikai eszközöket

A Soundraw hangulatok és műfajok korlátozott választékát kínálja

A Soundraw árai

Ingyenes

Creator: 16,99 USD/hó, éves számlázással

Artist: 29,99 USD/hó, éves számlázással

A Soundraw értékelései és véleményei

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Jasper

A Jasper a márkás AI-tartalmakra specializálódott. A ChatGPT-hez hasonlóan főként szöveges tartalmakkal dolgozik, de marketingfunkciókkal is rendelkezik, amelyekkel népszerűsítheti rendezvényét. Használja a Jasper AI-jét blogok írásához, tartalomnaptár készítéséhez, közösségi média kampányok tervezéséhez, a tartalom SEO-optimalizálásához és integrált marketingkampányok lebonyolításához.

Ha azonban képekre van szüksége, a Jasper erre is kínál megoldást. A Jasper AI-alapú képgenerátora nagy felbontású, jogdíjmentes képeket készít rendezvényekhez. Természetesen előfordulhat, hogy némi iránymutatásra lesz szükség ahhoz, hogy pontosan azt kapja, amire szüksége van, de ez még mindig gyorsabb, mint a stock fotó oldalakon való böngészés.

A Jasper legjobb funkciói

Adja meg a hangnemet, és a Jasper mindent megtesz, hogy az illeszkedjen a márka személyiségéhez.

Készítsen AI-művészetet csupán néhány szöveges utasítással

Használd a Jasper több mint 50 sablonját szövegek létrehozásához

A Jasper korlátai

A Jasper mesterséges intelligenciával működő képgenerátora nem mindig készít minőségi képeket

Egyes felhasználók szerint a Jasper hangszín-illesztő technológiája nem mindig működik jól

Jasper árak

Creator: 39 USD/hó egy felhasználó számára

Teams: 99 USD/hó három felhasználó számára

Üzleti ügyfelek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

5. Lumen5

A Lumen5 egy intuitív, drag-and-drop videószerkesztő platform. Nagyon hasonlít olyan megoldásokhoz, mint a PowerPoint, így ha tudsz prezentációs diavetítést készíteni, akkor a Lumen5-ben is tudsz videót készíteni. ?️

A Lumen5 elsősorban egy „csináld magad” videóplatform, de rendelkezik egy eseménytervezőknek szánt AI-eszközzel is. AI-funkciója automatikusan videókká alakítja a blogbejegyzéseket, ami jelentősen lerövidíti azt az időt, amit az esemény utáni legfontosabb pillanatok közösségi médiában történő népszerűsítésére fordítanál.

A Lumen5 legjobb funkciói

Írásos szövegek videókká alakítása

Nézd meg a Lumen5 több száz sablonját

Hozzáférés az Unsplash és a Shutterstock licencelt képeihez és videóihoz

A Lumen5 korlátai

Egyes felhasználók szerint a sablonok korlátozottak

Más felhasználók szerint az audiofunkciókon, például a hangalámondáson még javítani kell

A Lumen5 árai

Alapcsomag: 19 USD/hó, éves számlázással

Starter: 59 USD/hó, éves számlázással

Professional: 149 USD/hó, éves számlázással

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lumen5 értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

6. Marketing CoPilot

Rendezvénymarketing-eszközt keres? A Marketing CoPilot a megoldás. Ez a marketingnaptár és értékesítési csatorna-eszköz támogatja a rendezvények promócióját, így ha szeretné növelni a rendezvények látogatói számát, ez lehet a megfelelő eszköz az Ön számára.

A Marketing CoPilot mesterséges intelligenciájú eszköze a ChatGPT-re épül, de a válaszokhoz hozzáad egy marketingközpontú tudásréteget, hogy relevánsabb információkat nyújtson Önnek. Ez az eszköz B2B-célokra készült, így ha üzleti vezetőknek szóló nagy iparági konferenciát tervez, a Marketing CoPilot elvégzi Ön helyett a konverziós tölcsér létrehozását, a promóciót és a résztvevők adatainak feldolgozását.

A Marketing CoPilot legjobb funkciói

Készítsen AI-tartalmat a Marketing CoPilot ChatGPT-alapú AI-eszközével

Készítsen egyedi tartalmi stratégiát, és állítson elő szövegeket az AI rendezvénykezelő szoftver segítségével

A Marketing CoPilot jól működik a Microsoft megoldásokkal, így ha Microsoft-társaságnál dolgozol, ez egyértelmű választás.

A Marketing CoPilot korlátai

A Marketing CoPilot-ról nincs sok vélemény

Ez az AI-eszköz inkább a konverziós csatornákra, a bevételekre és a marketingre összpontosít, mint magára az eseménytervezésre.

A Marketing CoPilot árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Marketing CoPilot értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Murf

Via Murf

Szeretnéd egy profi hangú bemondó segítségével végigvezetni a résztvevőket a konferencián? Nincs szükség szinkronszínész felvételére: használd a Murf-ot AI-hangalámondás létrehozásához. ?

Ez az AI rendezvénykezelő eszköz stúdióminőségű hangalámondásokat készít, amelyek pont úgy hangzanak, mint az emberek hangja. Használd a Murf-ot konferencia-bejelentésekhez, videókhoz és prezentációkhoz a következő rendezvényeden. A Murf-ot tetszés szerint testreszabhatod, így ez egy valóra vált álom minden olyan vállalkozás számára, amelynek perceken belül egyedi hangalámondásokat kell készítenie.

A Murf legjobb funkciói

Készítsen egyedi, professzionális hangalámondásokat a Murf szöveg-beszéd technológiájával

Használja a hangklónozást a meglévő hanganyag utánozásához

Hangalámondás hozzáadása videókhoz és Google Slides-prezentációkhoz

A Murf korlátai

Egyes felhasználók szerint a Murf hangalámondásai néha robotosan hangzanak

A hangszűrők nem annyira fejlettek, mint ahogyan egyes felhasználók szeretnék

A Murf árai

Ingyenes

Basic: 19 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Pro: 26 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással

Enterprise: 75 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással

Murf értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (4 értékelés)

8. Taskade

A Taskade egy all-in-one AI-eszközként hirdeti magát. Noha nem kifejezetten rendezvénytervezésre specializálódott, öt AI-alapú eszköze összefogja a munkádat, így időt takarít meg.

Ha ChatGPT-szerű élményre vágyik, beszélgessen a Taskade mesterséges intelligenciájával, hogy a szokásos rendezvénytervezési feladatokhoz szabott tartalmat generáljon. A mesterséges intelligencia a Taskade egyéb funkcióival is integrálódik, így segítve Önt abban, hogy kevesebb idő alatt több munkát végezzen el.

A Taskade legjobb funkciói

Válasszon a több mint 700 beépített automatizált feladat közül

Jegyzetek vizualizálása valós idejű szinkronizálással

Készítsen AI-alapú gondolattérképeket és munkafolyamatokat másodpercek alatt

A Taskade korlátai

A Taskade nem rendezvényalkalmazás, ezért hiányoznak belőle a rendezvénytervezéshez szükséges funkciók

A Taskade árai

Pro: 19 USD/hó legfeljebb 10 felhasználó számára, éves számlázással

Business: 49 USD/hó legfeljebb 25 felhasználó számára, éves számlázással

Ultimate: 99 USD/hó, legfeljebb 50 felhasználó számára, éves számlázással

Taskade értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 40 értékelés)

9. Namelix

A Namelix nem kizárólag rendezvénykezelésre szolgáló AI-eszköz, de mégis felgyorsítja a rendezvénytervezés bizonyos aspektusait. Ez egy ingyenes cégnév-generátor, amely rövid, de fülbemászó neveket és kifejezéseket állít elő. ✨

Ha ötletes rendezvényneveket vagy szlogeneket keresel, a Namelix az ideális eszköz számodra. Gépi tanulási algoritmusa képes tanulni a használat során, így minél többet használod, annál relevánsabb lehetőségeket javasol.

A Namelix legjobb funkciói

Fogós rendezvénynevek vagy szlogenek generálása

Szűrd az eredményeket kulcsszó, hosszúság és egyéb szempontok szerint

Használd gyakrabban a Namelixet a platform betanításához

A Namelix korlátai

A Namelixből hiányoznak az eseménytervezéshez szükséges funkciók

Nincs sok értékelés róla

A Namelix árai

Ingyenes

Namelix értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Kombináld az eseménytechnológiát a projektmenedzsmenttel és egyebekkel

Az eseménykezelés a logisztika kényes tánca. Szerencsére rengeteg olyan eseménykezelő AI-eszköz áll rendelkezésre, amelyek megkönnyítik az életedet és segítenek jobb rendezvényélményeket tervezni.

Bár imádjuk a listán szereplő AI-eszközöket, a legtöbbjükhöz még mindig szükség van egy sor egyéb eszközre is, hogy valóban lebonyolíthass egy rendezvényt.

Ha eleged van a különböző platformok közötti váltogatásból (és mi nem hibáztatunk érte), válaszd a ClickUp-ot. A ClickUp egyetlen platformon egyesíti az AI-eszközt, a feladatokat, a sablonokat, az automatizálásokat, a táblákat és a csapatmunkát.

De ne csak a szavunkat vedd alapul! Próbáld ki még ma a ClickUp-ot – örökre ingyenes.

Igen! Számos AI-eszköz kifejezetten virtuális vagy hibrid rendezvényekhez készült. Ezek az eszközök optimalizálják az időzónák közötti ütemezést, személyre szabják a résztvevők élményét, és kezelik az elkötelezettségi mutatókat – mindezt úgy, hogy csapatának kevesebb manuális beavatkozásra van szüksége.

Míg a Jasper és a ChatGPT kiválóan alkalmasak önálló tartalom létrehozására, a ClickUp közvetlenül integrálja az AI-t a projekt munkafolyamataiba. Ez azt jelenti, hogy egy helyen hozhat létre, rendelhet hozzá és követhet nyomon rendezvényekkel kapcsolatos tartalmakat – nincs szükség eszközök közötti váltogatásra.

Természetesen. A ClickUp testreszabható feladataival, automatizálási funkcióival és a feladatokon belüli megjegyzésekkel központosíthatod az események jóváhagyását, nyomon követheted a visszajelzéseket, és biztosíthatod, hogy minden teendő (még a kávérendelés is) el legyen végezve.

Keress olyan eszközöket, amelyek munkafolyamat-automatizálást, marketingtámogatást, résztvevőkezelést és valós idejű elemzéseket kínálnak. Plusz pont, ha integrálható a jelenlegi technológiai rendszeredbe, és támogatja a csapatmunkát.