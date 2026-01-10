ClickUp blog
AI tools for event management Blog Feature

A 9 legjobb AI-eszköz a zökkenőmentesebb rendezvénykezeléshez 2026-ban

Alex YorkSenior Content Marketing Manager
2026. január 10.
Kezdje el használni a ClickUp-ot rendezvénytervezéshez

Az év legnagyobb buliját tervezi a vállalkozása számára? A közösségi média bejegyzések ütemezésétől a jegyértékesítésen át a helyszín kiválasztásáig minden dolga megvan, hogy fantasztikus élményt nyújtson a résztvevőknek.

De az eseménytervezésnek sok mozgó alkatrésze van, és te is csak ember vagy. Miért ne hagynád, hogy a mesterséges intelligencia (AI) végezze el helyetted a nehezebb munkát?

Még a legtapasztaltabb rendezvény szervezők is profitálnak az automatizálásból. Legyen szó bejelentkezésről és rendezvény regisztrációról, üzenetküldésről az eseménykezelő platformon, vagy a rendezvény ütemtervének kezeléséről, mindig van egy olyan AI-eszköz, amely időt takarít meg Önnek.

Ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan válassza ki a legjobb AI-eszközt az eseménykezelés tervezéséhez, szervezéséhez és hatásának elemzéséhez, és bemutatjuk kilenc kedvencünket. ?️

Mire kell figyelni az eseménykezelő AI-eszközöknél?

Egy nemzetközi konferencia megszervezése egészen más, mint egy nagy B2B üzleti találkozó megtervezése az értékesítési csapat számára. Az eseményeknek megvannak a maguk sajátosságai, ezért ha AI-alapú rendezvénykezelő eszközt keres, figyeljen az alábbi hasznos funkciókra:

  1. Munkafolyamat-automatizálás: Olyan rendezvénykezelő eszközre van szüksége, amely a lehető legnagyobb mértékben leegyszerűsíti a tervezési folyamatot. Keressen olyan mesterséges intelligencia technológiát, amely gépi tanulási algoritmusokat használ a helyszínválasztás, a rendezvényütemtervek vagy a virtuális rendezvények platformbeállításainak egyszerűsítésére.
  2. Résztvevők kezelése: Bízza az AI-ra a résztvevők regisztrációját és bejelentkezését. Ha a megfelelő AI-eszközt választja, az akár a rendezvényen kialakuló kapcsolatépítési lehetőségek összehozását is elvégezheti.
  3. Marketing segítség: Segítségre van szüksége a közösségi média bejegyzések megírásához vagy a tökéletes promóciós e-mail összeállításához? Az eseménykezelő AI a segítségére lesz. Mindenféle marketingtevékenységet kezel, a szövegírástól a grafikákig és a videókig.
  4. Adatelemzés: Emelje egy szinttel magasabbra jövőbeli rendezvényeit. A mesterséges intelligencia adatokat gyűjt az eseménykezelő eszközéből, és gyorsan azonosítja a résztvevői elkötelezettség, a nyomon követés és egyéb területek érdekes tendenciáit. Ha a demográfiai adatokra pillantva összefut a szeme, a legjobb mesterséges intelligencia eszközök néhány perc alatt értékes betekintést nyújtanak.

A 9 legjobb AI-eszköz rendezvénytervezőknek

Az eseményszervezők hozzászoktak ahhoz, hogy a menüválasztással, a vendégelőadók lefoglalásával és a helyszíni szerződések megtárgyalásával foglalkozzanak. De miért végeznél több munkát, mint amennyire szükség van?

Az eseményszervezőknek most izgalmas lehetőségük nyílik arra, hogy bevonják a mesterséges intelligenciát a munkájukba. Ezeket az eszközöket a munkafolyamatok automatizálására, értékes betekintések gyűjtésére és az eseménylogisztika terheinek csökkentésére tervezték. Az eredmény? Sikeresebb események, jobb eseményadatok és rengeteg megtakarított idő.

Ha készen állsz arra, hogy megtaláld a saját AI-segédedet, akkor jó helyen jársz. Görgess lefelé, és próbáld ki a 2024-es év kilenc kedvenc AI rendezvénykezelő eszközét.

1. ClickUp

A ClickUp AI lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy magabiztosabban kommunikáljanak az e-mailek lektorálásával, rövidítésével vagy megfogalmazásával.
Kezdd el használni a ClickUp for Events szolgáltatást
A ClickUp AI lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy magabiztosabban kommunikáljanak az e-mailek lektorálásával, rövidítésével vagy megfogalmazásával.

Szeretne egy olyan rendezvénytervező alkalmazást, amely mindent elvégez? A ClickUp leginkább projektmenedzsment platformként ismert, de AI-eszközünk mindenképpen említésre méltó. ?

Több száz kutatásokon alapuló segédkérdéssel a ClickUp AI az egyetlen olyan AI-alapú asszisztens, amely kifejezetten az eseménytervezői szerepére van szabva. Akár beszállítók, helyszín, előadók vagy előadási témák kereséséhez van szüksége segítségre, a ClickUp AI elég hatékony ahhoz, hogy a legsúlyosabb feladatokat is megoldja a sikeres eseménytervezési folyamat érdekében. A ClickUp AI-t a következőkre is használhatja:

ClickUp Brain rendezvénykezelés
A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával generált összefoglalót nyújt a közelgő esemény helyszínfoglalásának legfrissebb változásairól.

Mivel a ClickUp AI integrálódik a ClickUp projektekbe és feladatokba, még soha nem volt ilyen egyszerű egy helyen nyomon követni az eseményhez kapcsolódó összes teendőt. Tartsa számon a csapatát, és kövesse nyomon az előrehaladást a testreszabható ClickUp irányítópulton.

Ráadásul a ClickUp több száz sablonnal rendelkezik, amelyek elvégzik helyetted az összes munkát, így alig kell megmozdítanod az ujjadat. Nézd meg a ClickUp rendezvénykezelési sablonját, amellyel feljegyezheted a feladatokat és a határidőket, együttműködhetsz a tervezőcsapattal, és nyomon követheted a költségvetést.

ClickUp rendezvénykezelési sablon
Ingyenes sablon letöltése

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

  • A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el
  • Néhány ClickUp-felhasználó eleinte kissé meg van ijedve, amikor csatlakozik, mert olyan sok eszközt kell kipróbálnia

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

A ClickUp lehetővé teszi, hogy mindannyian egy programban dolgozzunk, és az előkészítés során közösen dolgozzunk az eseményen, de az esemény napján is nyugodtan végrehajthatjuk a feladatokat, tudva, hogy minden részlet egy helyen található.

2. ChatGPT

Chat GPT
Forrás: ChatGPT

Az OpenAI ChatGPT-je szinte megbénította az internetet, amikor 2022-ben debütált. Nincs szó a rendezvénytervezők számára elérhető legfejlettebb AI-eszközről, de ha szövegalapú médiával kapcsolatos segítségre van szüksége, ez egy remek ingyenes eszköz, amit érdemes tartalékban tartani.

A ChatGPT ideális ötletek és inspiráció kereséséhez. Ossza meg a célközönségre vonatkozó információkat, az esemény témáját és a kívánt eredményeket. Elsőre nem lesz tökéletes, de egy kis segítséggel az AI pontosan azt fogja adni, amire szüksége van.

A ChatGPT legjobb funkciói

  • Használd a chatbotot brainstorming-ülések témáinak vagy helyszínekkel kapcsolatos ötletek kidolgozásához
  • Készíts olyan rendezvényterveket, amelyek több potenciális résztvevőt vonzanak
  • Készítsen promóciós szövegeket, digitális bejelentkezési folyamatokat és még sok mást az esemény weboldalához

A ChatGPT korlátai

A ChatGPT árai

  • Ingyenes
  • Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 340 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 20 értékelés)

3. Soundraw

Soundraw termékpélda
Forrás: Soundraw

Míg a ChatGPT csak szöveges tartalmat generál, a Soundraw kizárólag AI-zenét készít. Ha rendezvénytervezőid pörgős ritmusokat keresnek egy közelgő DJ-s táncpartihoz, akkor a Soundraw neked való. ??

Megszünteti a zenei licenceléssel járó gondokat azáltal, hogy teljesen egyedi zeneszámokat hoz létre kizárólag az Ön vállalkozása vagy rendezvénye számára. Csak adjon meg néhány szöveges adatot, és az AI rendezvényeszköz elvégzi a többit.

Bár ez az eszköz nem tervezi meg az egész rendezvényt, mégis jó választás azoknak az eseménymenedzsereknek, akiknek költséghatékony, egyedi zenére van szükségük.

A Soundraw legjobb funkciói

  • Készítsen saját, egyedi zeneszámokat különleges eseményeihez
  • Készítsen korlátlan mennyiségű zenét hangulat, műfaj és hosszúság alapján
  • Személyre szabhatja a dalokat a Soundraw zenemixer segítségével

A Soundraw korlátai

  • A Soundraw nem tartalmaz rendezvénytervezési vagy logisztikai eszközöket
  • A Soundraw hangulatok és műfajok korlátozott választékát kínálja

A Soundraw árai

  • Ingyenes
  • Creator: 16,99 USD/hó, éves számlázással
  • Artist: 29,99 USD/hó, éves számlázással

A Soundraw értékelései és véleményei

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

4. Jasper

Jasper One-shot blogbejegyzése
Forrás: Jasper

A Jasper a márkás AI-tartalmakra specializálódott. A ChatGPT-hez hasonlóan főként szöveges tartalmakkal dolgozik, de marketingfunkciókkal is rendelkezik, amelyekkel népszerűsítheti rendezvényét. Használja a Jasper AI-jét blogok írásához, tartalomnaptár készítéséhez, közösségi média kampányok tervezéséhez, a tartalom SEO-optimalizálásához és integrált marketingkampányok lebonyolításához.

Ha azonban képekre van szüksége, a Jasper erre is kínál megoldást. A Jasper AI-alapú képgenerátora nagy felbontású, jogdíjmentes képeket készít rendezvényekhez. Természetesen előfordulhat, hogy némi iránymutatásra lesz szükség ahhoz, hogy pontosan azt kapja, amire szüksége van, de ez még mindig gyorsabb, mint a stock fotó oldalakon való böngészés.

A Jasper legjobb funkciói

  • Adja meg a hangnemet, és a Jasper mindent megtesz, hogy az illeszkedjen a márka személyiségéhez.
  • Készítsen AI-művészetet csupán néhány szöveges utasítással
  • Használd a Jasper több mint 50 sablonját szövegek létrehozásához

A Jasper korlátai

  • A Jasper mesterséges intelligenciával működő képgenerátora nem mindig készít minőségi képeket
  • Egyes felhasználók szerint a Jasper hangszín-illesztő technológiája nem mindig működik jól

Jasper árak

  • Creator: 39 USD/hó egy felhasználó számára
  • Teams: 99 USD/hó három felhasználó számára
  • Üzleti ügyfelek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

5. Lumen5

Eseménykezeléshez használható AI-eszközök: Lumen5 Video AI-eszköz
Forrás: Lumen5

A Lumen5 egy intuitív, drag-and-drop videószerkesztő platform. Nagyon hasonlít olyan megoldásokhoz, mint a PowerPoint, így ha tudsz prezentációs diavetítést készíteni, akkor a Lumen5-ben is tudsz videót készíteni. ?️

A Lumen5 elsősorban egy „csináld magad” videóplatform, de rendelkezik egy eseménytervezőknek szánt AI-eszközzel is. AI-funkciója automatikusan videókká alakítja a blogbejegyzéseket, ami jelentősen lerövidíti azt az időt, amit az esemény utáni legfontosabb pillanatok közösségi médiában történő népszerűsítésére fordítanál.

A Lumen5 legjobb funkciói

  • Írásos szövegek videókká alakítása
  • Nézd meg a Lumen5 több száz sablonját
  • Hozzáférés az Unsplash és a Shutterstock licencelt képeihez és videóihoz

A Lumen5 korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a sablonok korlátozottak
  • Más felhasználók szerint az audiofunkciókon, például a hangalámondáson még javítani kell

A Lumen5 árai

  • Alapcsomag: 19 USD/hó, éves számlázással
  • Starter: 59 USD/hó, éves számlázással
  • Professional: 149 USD/hó, éves számlázással
  • Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lumen5 értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

6. Marketing CoPilot

Marketing Copilot keresősáv
Forrás: Marketing CoPilot

Rendezvénymarketing-eszközt keres? A Marketing CoPilot a megoldás. Ez a marketingnaptár és értékesítési csatorna-eszköz támogatja a rendezvények promócióját, így ha szeretné növelni a rendezvények látogatói számát, ez lehet a megfelelő eszköz az Ön számára.

A Marketing CoPilot mesterséges intelligenciájú eszköze a ChatGPT-re épül, de a válaszokhoz hozzáad egy marketingközpontú tudásréteget, hogy relevánsabb információkat nyújtson Önnek. Ez az eszköz B2B-célokra készült, így ha üzleti vezetőknek szóló nagy iparági konferenciát tervez, a Marketing CoPilot elvégzi Ön helyett a konverziós tölcsér létrehozását, a promóciót és a résztvevők adatainak feldolgozását.

A Marketing CoPilot legjobb funkciói

  • Készítsen AI-tartalmat a Marketing CoPilot ChatGPT-alapú AI-eszközével
  • Készítsen egyedi tartalmi stratégiát, és állítson elő szövegeket az AI rendezvénykezelő szoftver segítségével
  • A Marketing CoPilot jól működik a Microsoft megoldásokkal, így ha Microsoft-társaságnál dolgozol, ez egyértelmű választás.

A Marketing CoPilot korlátai

  • A Marketing CoPilot-ról nincs sok vélemény
  • Ez az AI-eszköz inkább a konverziós csatornákra, a bevételekre és a marketingre összpontosít, mint magára az eseménytervezésre.

A Marketing CoPilot árai

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Marketing CoPilot értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

7. Murf

Murf termékpélda
Via Murf

Szeretnéd egy profi hangú bemondó segítségével végigvezetni a résztvevőket a konferencián? Nincs szükség szinkronszínész felvételére: használd a Murf-ot AI-hangalámondás létrehozásához. ?

Ez az AI rendezvénykezelő eszköz stúdióminőségű hangalámondásokat készít, amelyek pont úgy hangzanak, mint az emberek hangja. Használd a Murf-ot konferencia-bejelentésekhez, videókhoz és prezentációkhoz a következő rendezvényeden. A Murf-ot tetszés szerint testreszabhatod, így ez egy valóra vált álom minden olyan vállalkozás számára, amelynek perceken belül egyedi hangalámondásokat kell készítenie.

A Murf legjobb funkciói

  • Készítsen egyedi, professzionális hangalámondásokat a Murf szöveg-beszéd technológiájával
  • Használja a hangklónozást a meglévő hanganyag utánozásához
  • Hangalámondás hozzáadása videókhoz és Google Slides-prezentációkhoz

A Murf korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a Murf hangalámondásai néha robotosan hangzanak
  • A hangszűrők nem annyira fejlettek, mint ahogyan egyes felhasználók szeretnék

A Murf árai

  • Ingyenes
  • Basic: 19 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Pro: 26 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással
  • Enterprise: 75 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással

Murf értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (90+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (4 értékelés)

8. Taskade

A Taskade AI-alapú csevegőrobotjával, írási asszisztensével és munkafolyamat-készítőjével segít abban, hogy többet tudj elvégezni.
Forrás: Taskade

A Taskade egy all-in-one AI-eszközként hirdeti magát. Noha nem kifejezetten rendezvénytervezésre specializálódott, öt AI-alapú eszköze összefogja a munkádat, így időt takarít meg.

Ha ChatGPT-szerű élményre vágyik, beszélgessen a Taskade mesterséges intelligenciájával, hogy a szokásos rendezvénytervezési feladatokhoz szabott tartalmat generáljon. A mesterséges intelligencia a Taskade egyéb funkcióival is integrálódik, így segítve Önt abban, hogy kevesebb idő alatt több munkát végezzen el.

A Taskade legjobb funkciói

  • Válasszon a több mint 700 beépített automatizált feladat közül
  • Jegyzetek vizualizálása valós idejű szinkronizálással
  • Készítsen AI-alapú gondolattérképeket és munkafolyamatokat másodpercek alatt

A Taskade korlátai

  • A Taskade nem rendezvényalkalmazás, ezért hiányoznak belőle a rendezvénytervezéshez szükséges funkciók

A Taskade árai

  • Pro: 19 USD/hó legfeljebb 10 felhasználó számára, éves számlázással
  • Business: 49 USD/hó legfeljebb 25 felhasználó számára, éves számlázással
  • Ultimate: 99 USD/hó, legfeljebb 50 felhasználó számára, éves számlázással

Taskade értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 30 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 40 értékelés)

9. Namelix

Eseménykezeléshez használható AI-eszközök: a Namelix honlapja
Forrás: Namelix

A Namelix nem kizárólag rendezvénykezelésre szolgáló AI-eszköz, de mégis felgyorsítja a rendezvénytervezés bizonyos aspektusait. Ez egy ingyenes cégnév-generátor, amely rövid, de fülbemászó neveket és kifejezéseket állít elő. ✨

Ha ötletes rendezvényneveket vagy szlogeneket keresel, a Namelix az ideális eszköz számodra. Gépi tanulási algoritmusa képes tanulni a használat során, így minél többet használod, annál relevánsabb lehetőségeket javasol.

A Namelix legjobb funkciói

  • Fogós rendezvénynevek vagy szlogenek generálása
  • Szűrd az eredményeket kulcsszó, hosszúság és egyéb szempontok szerint
  • Használd gyakrabban a Namelixet a platform betanításához

A Namelix korlátai

  • A Namelixből hiányoznak az eseménytervezéshez szükséges funkciók
  • Nincs sok értékelés róla

A Namelix árai

  • Ingyenes

Namelix értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

Kombináld az eseménytechnológiát a projektmenedzsmenttel és egyebekkel

Az eseménykezelés a logisztika kényes tánca. Szerencsére rengeteg olyan eseménykezelő AI-eszköz áll rendelkezésre, amelyek megkönnyítik az életedet és segítenek jobb rendezvényélményeket tervezni.

Bár imádjuk a listán szereplő AI-eszközöket, a legtöbbjükhöz még mindig szükség van egy sor egyéb eszközre is, hogy valóban lebonyolíthass egy rendezvényt.

Ha eleged van a különböző platformok közötti váltogatásból (és mi nem hibáztatunk érte), válaszd a ClickUp-ot. A ClickUp egyetlen platformon egyesíti az AI-eszközt, a feladatokat, a sablonokat, az automatizálásokat, a táblákat és a csapatmunkát.

De ne csak a szavunkat vedd alapul! Próbáld ki még ma a ClickUp-ot – örökre ingyenes.

Igen! Számos AI-eszköz kifejezetten virtuális vagy hibrid rendezvényekhez készült. Ezek az eszközök optimalizálják az időzónák közötti ütemezést, személyre szabják a résztvevők élményét, és kezelik az elkötelezettségi mutatókat – mindezt úgy, hogy csapatának kevesebb manuális beavatkozásra van szüksége.

Míg a Jasper és a ChatGPT kiválóan alkalmasak önálló tartalom létrehozására, a ClickUp közvetlenül integrálja az AI-t a projekt munkafolyamataiba. Ez azt jelenti, hogy egy helyen hozhat létre, rendelhet hozzá és követhet nyomon rendezvényekkel kapcsolatos tartalmakat – nincs szükség eszközök közötti váltogatásra.

Természetesen. A ClickUp testreszabható feladataival, automatizálási funkcióival és a feladatokon belüli megjegyzésekkel központosíthatod az események jóváhagyását, nyomon követheted a visszajelzéseket, és biztosíthatod, hogy minden teendő (még a kávérendelés is) el legyen végezve.

Keress olyan eszközöket, amelyek munkafolyamat-automatizálást, marketingtámogatást, résztvevőkezelést és valós idejű elemzéseket kínálnak. Plusz pont, ha integrálható a jelenlegi technológiai rendszeredbe, és támogatja a csapatmunkát.

ClickUp Logo
  • SOC 2 logoSOC 2Type II
  • ISO 27001 logoISO 27001Certified
  • GDPR logoGDPRCompliant
  • HIPAA logoHIPAACompliant
© 2026 ClickUp