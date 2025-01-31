10 nejlepších alternativ a konkurentů Shiftu v roce 2025

Během běžného pracovního dne většina z nás tráví hodiny přepínáním mezi softwarovými platformami, kontrolováním různých e-mailových schránek a aplikací pro zasílání zpráv a žonglováním s různými digitálními ekosystémy, ve kterých všichni žijeme. Ačkoli každá aplikace a platforma, kterou používáte, může sloužit určitému účelu, přihlašování a odhlašování z mnoha aplikací a e-mailových schránek je ztrátou času a energie.
Aplikace Shift si klade za cíl vyřešit tento problém a umožňuje vám zefektivnit a organizovat různé aplikace, nástroje a účty v jednom zobrazení. Není to však jediná aplikace pro zvýšení produktivity, která umožňuje spolupráci a zefektivnění všech vašich procesů a pracovních postupů.
Těchto 10 nejlepších alternativ a konkurentů Shiftu vám pomůže zlepšit soustředění, zvýšit produktivitu a zorganizovat chaos na vaší digitální pracovní stanici, přičemž řeší některé z nejčastějších stížností a úskalí, které Shift neřeší.
Co je aplikace Shift?
Shift je aplikace pro správu pracovních stanic, která zefektivňuje a konsoliduje různé nástroje pro zvýšení produktivity, aplikace a účty – včetně účtů Slack, Microsoft a Google, WordPress a dalších – na jedné platformě. Jejím cílem je zvýšit efektivitu a uklidit pracovní prostory tím, že vám poskytne snadný přístup ke všem nástrojům, které používáte, jako jsou e-mailové klienty, cloudové aplikace a nástroje pro správu projektů. Mezi významné funkce Shift patří:
- Sjednocená doručená pošta pro více e-mailových účtů (nemůžete však zobrazit všechny své konverzace z jedné doručené pošty)
- Integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou WhatsApp, Slack, Zoom a Trello
- Optimalizované pracovní prostory prohlížeče pro přístup k webovým aplikacím
- Podpora více platforem pro Windows, Mac a Linux
- Pokročilá vyhledávací funkce pro vyhledávání e-mailů a souborů v různých nástrojích a účtech
Co dělá dobrou alternativu k Shiftu?
Při hledání alternativy k Shiftu byste měli zvážit následující faktory:
- Funkce přizpůsobené vašim potřebám: Pokročilá aplikace pro správu kontaktů musí splňovat vaše specifické potřeby. Pokud vaše firma například používá především e-mail, alternativa bez týmové schránky nemusí být tím nejlepším řešením.
- Snadná integrace: Aplikace by měla být snadno integrovatelná s nástroji nebo aplikacemi, které již používáte, aby byla zajištěna maximální kompatibilita.
- Nákladová efektivita: Cenová struktura by měla odpovídat rozpočtu vaší organizace a poskytovat dobrou hodnotu za vaše peníze.
- Uživatelská zkušenost: Uživatelsky přívětivé rozhraní a snadno naučitelné funkce jsou klíčem k hladkému přijetí ve vaší společnosti, zejména pokud jej propojujete s více nástroji a platformami napříč různými týmy.
- Škálovatelnost: Dobrá alternativa by měla být škálovatelná, aby se přizpůsobila vašim měnícím se požadavkům, jako je automatizace pracovních postupů v souvislosti s růstem vaší firmy.
- Bezpečnost a ochrana osobních údajů: Protože budete sdílet data mezi alternativou Shift a více účty, musí alternativa, kterou si vyberete, dodržovat standardní bezpečnostní opatření a předpisy na ochranu osobních údajů.
10 nejlepších alternativ Shiftu 2024
Shift se osvědčil jako oblíbený nástroj pro správu pracovních stanic po celém světě, který sdružuje všechny vaše nástroje pro zvýšení produktivity na jedné platformě. Ačkoli to zní lákavě, nabídka Shiftu nemusí vyhovovat všem požadavkům. Těchto 10 nejlepších alternativ vám pomůže spravovat více pracovních postupů a projektů pouhým kliknutím a každá z nich nabízí jedinečné výhody, které vám pomohou udržet pořádek a odstranit rušivé vlivy.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která sjednocuje vaši práci do jediného centra. Tento univerzální software pro řízení projektů má různé funkce, včetně plánování a organizace pracovních postupů, nástrojů pro spolupráci v týmu, správy úkolů, doručené pošty a správy zdrojů.
ClickUp usnadňuje plynulý a efektivní provoz všech vašich obchodních aktivit. Na rozdíl od Shiftu, který nemá mnoho vestavěných funkcí a spoléhá se na integraci s jinými aplikacemi, ClickUp vám umožňuje upustit od mnoha softwarových řešení třetích stran, která používáte, a těšit se z toho, že všechny vaše pracovní postupy fungují společně na jednom místě.
Jako alternativa k Shiftu se ClickUp samozřejmě integruje také se všemi vašimi nejpoužívanějšími pracovními aplikacemi. Můžete si vybrat z více než 1 000 integrací ClickUp s různými softwarovými platformami, včetně Slack, GitHub, Dropbox, Google Drive a dalších!
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte si přizpůsobitelné panely, na kterých uvidíte všechny své zprávy, data a přehledy v reálném čase.
- Četné šablony pro zvýšení produktivity posílí vaši produktivitu v rámci projektů a pracovních postupů, včetně šablon pro komunikaci.
- Jako nástroj pro spolupráci můžete sdílet a pracovat na projektech a dokumentech napříč týmy, aniž byste potřebovali aplikaci třetí strany.
- Chaty a komentáře nahrazují potřebu používat několik dalších komunikačních nástrojů.
- Automatizace a ClickUp AI vylepšují a zefektivňují vaše pracovní postupy.
- Spojuje se s přibližně stejným počtem aplikací třetích stran, s nimiž se integruje Shift.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k rozsáhlému množství funkcí a integrací může být pro některé uživatele při prvním použití ClickUp trochu obtížné se s ním naučit pracovat.
- Mobilní navigace se neustále zlepšuje, ale potřebuje ještě doladit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Rambox
Rambox je organizátor digitálního pracovního prostoru přizpůsobený pro zvýšení produktivity profesionálů, kteří ve velké míře využívají webové aplikace. Poskytuje centralizované centrum pro zefektivnění nástrojů, jako jsou Gmail a iCloud, a zjednodušuje správu a přístup k nejčastěji používaným aplikacím na jednom pohodlném místě.
Funkce Ramboxu přesahují pouhou organizaci a integraci. Plynule synchronizuje konfigurace aplikací a umožňuje vám deaktivovat oznámení na všech vašich zařízeních z uživatelského panelu, abyste se zbavili rušivých vlivů.
Velký důraz je kladen také na motivy a vizuální přizpůsobení. Můžete například zapnout blokování reklam, zvolit tmavý režim pro snazší čtení a dokonce doladit design a výkon každé aplikace třetí strany pomocí vlastního stylu CSS a kódu JS.
Nejlepší funkce Rambox
- Uspořádejte a nakonfigurujte své pracovní prostory podle svých potřeb a preferencí.
- Snadno integrujte více než 700 doplňků třetích stran, jako jsou kontroly gramatiky a správci hesel.
- Pozastavte oznámení a zvuky v různých aplikacích, abyste se mohli soustředit na práci bez rušení.
- Snadno přepínejte mezi aplikacemi a přistupujte k požadovanému obsahu pomocí rychlé vyhledávací funkce.
Omezení Ramboxu
- Nabízí méně integrací než Shift a možnost použití vlastní integrace může být pro některé uživatele složitá.
- Je postaven na open-source inteligentním prohlížeči Chromium, který podle některých zabírá hodně paměti a může zpomalit váš počítač.
- Některé z nejžádanějších funkcí jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
Ceny Rambox
- Zdarma
- Pro Plan: 7 $/měsíc na uživatele
- Plán Enterprise: 14 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Rambox
- G2: 4,6/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
3. Station
Tento relativně nový nástroj pro spolupráci je open-source inteligentní prohlížeč pro zaneprázdněné profesionály. Přihlásíte se ke svým různým účtům, například ke Slacku a Gmailu, a nástroj uloží vaše přihlašovací údaje a seskupí všechny vaše aktivní aplikace do záložek známých jako Smart Dock.
Od té chvíle jsou všechna vaše oznámení a upozornění centralizována na jednom místě. Můžete rychle přecházet mezi pracovními postupy a softwarovými nástroji, abyste mohli pracovat rychleji a zůstat soustředění bez nutnosti přepínání kontextu. Je důležité poznamenat, že se jedná o open-source projekt, který již není aktivně udržován jeho vývojáři, i když silná komunita uživatelů pokračuje v aktualizaci jeho kódu.
Nejlepší funkce Station
- Plynule přecházejte mezi četnými aplikacemi a rychle najděte informace, které potřebujete.
- Přizpůsobte si organizaci svých aplikací pomocí modulárního a praktického postranního panelu.
- Pomocí funkce rychlého přepínání můžete snadno přistupovat k různým aplikacím a dokumentům.
- Vytvořte pracovní prostředí bez rušivých vlivů tím, že ztlumíte rušivé oznámení.
- Vytvořte specifické skupiny aplikací pro různé pracovní postupy a projekty.
Omezení stanice
- Některé zprávy uvádějí, že Station je náročný na zdroje a může zpomalovat zařízení.
- Obtížnost udržet trvalost relace napříč různými aplikacemi
- Jelikož se jedná o open-source projekt, uživatelé hlásí dlouhá období, kdy konkrétní integrace s aplikacemi třetích stran nefungují a nejsou opraveny, což je činí nepoužitelnými, pokud jedna z vašich klíčových aplikací není podporována.
Ceny Station
- Zdarma
Hodnocení a recenze stanic
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 5/5 (2 recenze)
4. Wavebox
Wavebox je další chytrý prohlížeč, který byl navržen tak, aby sledoval vaše přihlášení a profily pro různé webové stránky a webové aplikace SaaS v jednom sjednoceném prostoru. Poté vám umožňuje plynule automatizovat úkoly napříč několika aplikacemi, čímž zefektivňuje váš pracovní postup.
Jednou z vynikajících funkcí Waveboxu je jeho schopnost optimalizovat výkon prohlížeče a procesoru při aktivním používání více softwarových platforem. Když aplikace nejsou aktivně používány, Wavebox je intuitivně přepne do režimu spánku, čímž zachovává výkon systému. Můžete jít ještě dál s možnostmi přizpůsobení, které přizpůsobují motivy uživatelského rozhraní, oznámení a klávesové zkratky.
Na rozdíl od mnoha jiných alternativ Shiftu je díky možnosti vytvářet soukromé a veřejné pracovní prostory tato platforma vhodnou volbou, pokud potřebujete centrum pro komunikaci se zákazníky pro zákaznickou podporu. Ve veřejném pracovním prostoru můžete organizovat projekty a sdílet je s klientem přímo ze smart prohlížeče.
Nejlepší funkce Waveboxu
- Integrujte je s většinou webových nástrojů, včetně Discord, Salesforce a Slack.
- Odstraňte potřebu používat více prohlížečů, desktopových aplikací a aplikací v prohlížeči v jediném okně prohlížeče.
- Vyhledávejte klíčová slova ve všech záložkách, widgetech, stránkách nebo oknech a dokonce i ve všech účtech Gmail a Google Drive.
- Nastavte všechny aplikace a karty tak, aby se po 15 minutách nečinnosti automaticky přepnuly do režimu spánku pomocí tohoto výchozího nastavení, které optimalizuje výkon.
Omezení Waveboxu
- Náročné osvojení si navigace a efektivního využití všech funkcí nástroje
- Vysoká spotřeba paměti na některých zařízeních
- Neohrabané uživatelské rozhraní, jako například odkazy, které se otevírají pouze v záložkách specifických pro danou skupinu, může nové uživatele zmást.
Ceny Wavebox
- Bezplatný základní tarif
- Pro Plan: 8,33 $/měsíc
- Plán pro týmy: 12,50 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wavebox
- G2: 4,4/5 (9 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 50 recenzí)
5. Front
Front je jednou z nejlepších alternativ Shiftu pro komunikační nástroje. Jedná se o platformu pro spolupráci prostřednictvím e-mailů, která sdružuje sdílené schránky a další komunikační kanály do jednoho přehledného rozhraní.
Cílem je centralizovat vaše příchozí zprávy, ať už se jedná o telefonní hovory, e-maily, sociální média nebo dokonce textové zprávy. Poté vám Front umožní označit konkrétní členy týmu, kterým chcete tyto zprávy směrovat, a sledovat odpovědi a vlákna, abyste mohli optimalizovat svůj zákaznický servis a komunikaci se zákazníky.
Nejlepší funkce Front
- Sdílené doručené pošty podporují spolupráci mezi ostatními členy týmu pomocí e-mailů ze sdílených adres, jako jsou contact@ nebo support@.
- Více než 50 integrací Front se propojuje s oblíbenými aplikacemi, včetně Slack, HubSpot a Asana.
- Automatizujte opakující se úkoly a vytvářejte vlastní pracovní postupy, abyste ušetřili čas.
- Pracujte hladce s každým členem týmu díky centralizaci komunikačních kanálů a umožnění spolupráce v reálném čase na e-mailech, zprávách a úkolech.
- Sledujte klíčové metriky, měřte výkonnost a získejte cenné informace z interakcí se zákazníky pomocí nástroje Front Insights.
Omezení Front
- Aplikace může při zpracování velkého množství konverzací běžet pomalu kvůli omezením API.
- Mobilní aplikace může občas obsahovat chyby a závady.
- Základní tarif postrádá mnoho integrací, které jsou pro většinu firem zásadní, jako jsou propojení s CRM nebo platformami pro správu projektů.
Ceny Front
- Starter: 19 $/pracovní místo/měsíc (roční platby pokrývající 2 až 10 pracovních míst)
- Růst: 59 $/pracovní místo/měsíc (roční platby s minimálně pěti pracovními místy)
- Rozsah: 99 $/pracovní místo/měsíc (roční platby s minimálně 20 pracovními místy)
- Premier: 229 $/pracovní místo/měsíc (roční platby s minimálně 50 pracovními místy)
- Doplňky: Všechny výše uvedené plány lze přizpůsobit pomocí doplňků, jako je například funkce krátkých zpráv Dialpad za 100 USD měsíčně.
Hodnocení a recenze Front
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
6. Sidekick
Sidekick je výkonný prohlížeč, který zefektivňuje vaši každodenní práci tím, že sjednocuje všechny vaše aplikace, nástroje a úkoly na jednom místě – a to vše s důrazem na bezpečnost. Veškerá vaše aktivita je šifrována a k dispozici jsou další funkce, jako je blokování reklam, soukromé prohlížení, blokování vyskakovacích oken, ochrana před phishingem a malwarem a další doplňky pro větší bezpečnost před škodlivým kódem a zranitelnostmi.
Prohlížeč je integrován s oblíbenými webovými aplikacemi, jako jsou Gmail a Notion. Můžete prohledávat integrovaný ekosystém Sidekick a najít soubory, chaty nebo e-maily v každé aplikaci nebo záložce prohlížeče.
Nejlepší funkce Sidekick
- Intuitivní rozhraní vám umožní efektivně přecházet mezi různými aplikacemi a službami.
- Snižte nepořádek a využití paměti tím, že pozastavíte karty, které momentálně nepoužíváte.
- Vytvářejte a přizpůsobujte různé pracovní prostory podle jejich pracovního toku.
- Díky integrovanému správci úkolů a blokovači rušivých vlivů se můžete plně soustředit na projekty.
Omezení Sidekick
- Občasné problémy s kompatibilitou a výkonem rozšíření pro Chrome
- Problémové využití paměti při otevření mnoha karet
Ceny Sidekick
- Zdarma
- Výhoda: 10 $/měsíc
- ProTeam: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sidekick
- G2: Není k dispozici
- Capterra: 4,2/5 (8 recenzí)
7. Mailbird
Mailbird je e-mailový klient pro Windows, který sjednocuje více e-mailových účtů a integruje aplikace do jedné přístupné platformy. Je to nejlepší alternativa pro zaneprázdněné lidi, kteří chtějí zkrotit své doručené pošty a zvýšit produktivitu e-mailů, i když jeho funkce přesahují rámec správy e-mailů.
Vytvořte si pracovní prostor integrací Mailbirdu s vašimi různými e-mailovými účty a poté čtěte a odpovídejte na všechny své zprávy z jedné platformy. K dispozici je dokonce i vestavěná funkce psaní e-mailů založená na umělé inteligenci, která využívá ChatGPT, aby vám pomohla vytvářet odchozí zprávy rychleji a přesněji.
Nejlepší funkce Mailbirdu
- Spravujte více e-mailových účtů v rámci jednoho plynulého rozhraní
- Sledujte, kdy příjemci otevírají vaše e-maily, pomocí funkce sledování Mailbirdu.
- Upravte vzhled, ovládání a organizaci Mailbirdu podle svých osobních preferencí.
- Propojte své e-maily s oblíbenými službami, včetně Google Kalendáře a Dropboxu.
- Snadno vyhledávejte e-maily, přílohy a kontakty díky efektivní vyhledávací funkci Mailbirdu.
Omezení Mailbirdu
- Kompatibilní pouze s Windows, ale verze pro Mac je ve vývoji.
- Velmi omezená integrace aplikací, i když zahrnují oblíbené nástroje jako Slack.
- Může být poměrně náročná na zdroje CPU, což může způsobit pád aplikace nebo zpomalení počítače.
Ceny Mailbirdu
- Základní verze: Používání zdarma
- Osobní tarif: 49,50 $ za uživatele (jednorázová platba)
- Obchodní plán: 99,75 $ za uživatele (jednorázová platba)
- Osobní tarif: 3,25 $/měsíc na uživatele (roční platba)
- Obchodní plán: 5,75 $ (roční platba)
Hodnocení a recenze Mailbirdu
- G2: 4,0/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
8. Franz
Franz je aplikace pro zasílání zpráv, která sdružuje oblíbené služby pro zasílání zpráv, jako jsou Trello a Facebook Messenger, do jedné platformy. Služba je určena pro všechny, včetně osobních uživatelů a týmů spolupracujících na projektu.
Jednou z jeho klíčových výhod je, že stejnou aplikaci třetí strany lze do Franz integrovat vícekrát, což usnadňuje prohlížení různých osobních a firemních účtů na stejném panelu. Po přidání do pracovního prostoru můžete jednotlivé zprávy převést na úkoly, sledovat úkoly a přiřazovat zprávy a následnou komunikaci různým členům týmu.
Nejlepší funkce Franz
- Integrace více služeb podporuje řadu oblíbených služeb pro zasílání zpráv a chatování v jednotné platformě pro zasílání zpráv.
- Vytvořte pracovní prostory pro organizované prostředí bez rušivých vlivů.
- Převést slovo nebo větu ve zprávě nebo e-mailu na položku v seznamu úkolů, která vám pomůže strukturovat pracovní postup.
- Vícejazyčná podpora umožňuje používání hlavních jazyků, jako je angličtina, němčina, francouzština a španělština.
Omezení aplikace Franz
- Mobilní prostředí Subar může způsobit problémy při používání služby na cestách.
- Uživatelé hlásí občasné problémy s připomínkami nebo pády aplikací při používání služeb třetích stran.
Ceny Franz
- Zdarma
- Osobní: 2,99 $/měsíc
- Profesionální: 5,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Franz
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
9. Mailspring
Mailspring je rychlý a efektivní e-mailový klient s otevřeným zdrojovým kódem, který spravuje více e-mailových adres. Podporuje všechny účty IMAP a Office 365 na jednom místě. Pro maximální spolupráci mezi týmy můžete využívat zkratky, sledování odkazů, potvrzení o přečtení a další funkce, i když původní účet, například Yahoo Mail, tyto funkce nativně nepodporuje.
Na rozdíl od jiných alternativ Shift se tato aplikace zaměřuje výhradně na sjednocení vašich e-mailů. S tímto zaměřením však přicházejí doplňky a nástroje, které vám pomohou zlepšit správu e-mailů a produktivitu, jako jsou šablony pro rychlé odpovědi a vytváření bohatých profilů kontaktů na základě toho, s kým komunikujete.
Nejlepší funkce Mailspring
- Díky velmi přehlednému uživatelskému rozhraní můžete rychle a snadno udržovat přehled o svých e-mailech.
- Spravujte více e-mailových účtů a jejich přiřazených doručených zpráv na jednom místě.
- Prohledávejte veškerou korespondenci pomocí rychlých a výkonných vyhledávacích funkcí Mailspring.
- Zlepšete kvalitu své korespondence díky automatické kontrole pravopisu, lokalizaci pro více než 60 jazyků a automatickému překladu.
Omezení Mailspring
- Časté potíže při synchronizaci účtů, například zpoždění při mazání e-mailů
- Uživatelé hlásí občasné problémy s připojením k některým poskytovatelům e-mailových služeb.
- Integrace třetích stran se příliš nevzdaluje od aplikací zaměřených na e-maily.
Ceny Mailspring
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mailspring
- G2: 3,8/5 (18 recenzí)
- Capterra: 5/5 (3 recenze)
10. Airmail
Airmail je výkonný e-mailový klient pouze pro Mac s minimalistickým designem a intuitivním ovládáním, který sjednocuje všechny vaše účty na jedné platformě. Podporuje nejoblíbenější e-mailové platformy, včetně Office 365, Gmailu a dalších aplikací Google Workspace, Microsoft Outlooku a dalších účtů, které využívají protokoly IMAP nebo POP3.
Je ideální, pokud jsou širší integrace Shiftu s třetími stranami příliš rozsáhlé a vy chcete lépe spravovat svou e-mailovou korespondenci. Funkce jako interaktivní oznámení, která vám umožňují reagovat na e-mail přímo z oznámení, vám dávají větší kontrolu nad vašimi e-maily a umožňují vám trávit méně času žonglováním s vašimi doručenými zprávami.
Nejlepší funkce Airmail
- Ačkoli jeho hlavní předností jsou e-maily, má omezenou integraci s Dropboxem, Google Drive a několika dalšími aplikacemi.
- Byly vytvořeny speciálně pro ekosystém Apple a využívají Face ID, Touch ID a všechny další funkce a bezpečnostní možnosti macOS a iOS.
- Chytrá doručená pošta vám umožňuje kontrolovat spamové zprávy a rušivé vlivy, zatímco hromadné akce a e-mailové šablony zvyšují vaši produktivitu a soustředění.
- E-maily můžete sdílet s jinými aplikacemi třetích stran, včetně kalendáře, OmniFocus a Todoist.
- Přizpůsobitelné rozvržení vám umožňuje změnit vzhled a chování Airmailu podle vašich preferencí.
Omezení Airmail
- Časté poruchy a problémy se synchronizací
- K dispozici pouze pro uživatele Mac, iPad a iPhone.
- Řetězení zpráv a další „chytré“ funkce šetří čas, ale mohou zkomplikovat procházení velmi dlouhých řetězců zpráv.
Ceny Airmail
- Airmail Pro: 9,99 $ měsíčně nebo 29,99 $ ročně
- Airmail for Business: 49,99 $ (jednorázový nákup)
Hodnocení a recenze Airmail
- G2: 3,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (6 recenzí)
Vyberte si alternativu k Shiftu, která vyniká
Každá alternativa k Shiftu nabízí působivé funkce, ale jen velmi málo z nich se podrobně zabývá vaším pracovním tokem, projekty, procesy a více účty. Některé alternativy jsou například nejlepší pro správu e-mailů, zatímco jiné jsou lepší pro organizaci příchozích ticketů od zákazníků.
Jako nejlepší alternativu k Shiftu zvolte ClickUp. Díky jeho jednotnému rozhraní můžete spravovat více úkolů, integrovat více účtů a nahradit mnoho integrací třetích stran bezpečnými vestavěnými nástroji ClickUp, jako jsou Whiteboards, chaty v aplikaci a Docs.
Díky více než 1 000 dostupným integracím vám správa pracovních postupů a aplikací umožní věnovat více času vašim projektům a méně času snaze o okamžité zprovoznění vlastní integrace. Zvyšte svou produktivitu a zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!