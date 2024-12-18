10 alternativ a konkurentů Microsoft Access 2025

Microsoft Access (také známý jako MS Access) je výkonný databázový systém, který shromažďuje, spravuje a ukládá všechny druhy dat. Umí analyzovat obrovské množství informací a vytvářet zprávy, takže není divu, že je oblíbenou součástí balíku Microsoft Office.
Žádný databázový nástroj však není dokonalý. Nenajdete žádný, který by splňoval všechny požadavky všech lidí a firem. Pokud vám databáze Microsoft Access nevyhovuje, existuje spousta alternativ.
Tento průvodce představuje 10 nejlepších alternativ a konkurentů Microsoft Access pro rok 2025. Je čas objevit ten správný systém pro správu databází pro vás a váš tým. 🏆
⏰ 60sekundové shrnutí
Alternativy k Microsoft Access mohou uspokojit různé potřeby a efektivně vylepšit procesy správy databází. Začněte experimentovat s těmito možnostmi a vylepšete své schopnosti správy dat.
- ClickUp: Intuitivní cloudový nástroj bez nutnosti programování s univerzálním zobrazením tabulek a rozsáhlými integracemi.
- MongoDB: Open-source platforma pro vývojáře, efektivně zpracovává JSON v několika programovacích jazycích.
- DBeaver: Univerzální nástroj pro správu databází s podporou více zdrojů dat, bezplatná a placená verze
- OpenOffice Base: Bezplatná verze ke stažení, vhodná pro jednotlivce i firmy s podporou více uživatelů.
- Airtable: Kombinuje vývoj aplikací a optimalizaci pracovních postupů, umožňuje vytvářet vlastní aplikace s funkcemi low-code.
- TeamDesk: Platforma bez kódu pro vytváření vlastních databází, navržená pro škálovatelnost a snadné použití.
- Google Sheets: Podporuje spolupráci a úpravy v reálném čase z jakéhokoli zařízení.
- Axisbase: Nabízí přehledné uživatelské rozhraní pro snadnou správu databází.
- SQLite: Samostatný databázový engine bez serveru pro efektivní balení aplikací
Co byste měli hledat v alternativách k Microsoft Access?
Chcete-li najít nejlepší alternativy k Microsoft Access, zvažte své potřeby, vyhodnoťte funkce a zvažte klady a zápory lepších možností relačních databázových systémů.
Při výběru 10 nejlepších alternativ k Microsoft Access jsme hledali následující:
- Snadné použití: Členové vašeho týmu si zaslouží databázovou aplikaci, která je low-code, intuitivní a uživatelsky přívětivá.
- Cenově dostupné: Zahrnuli jsme bezplatné databázové softwary, takže si vybere každý, bez ohledu na rozpočet.
- Cross-platform: Kompatibilita operačních systémů umožňuje všem spolupracovat na vašem databázovém řešení, ať už používají iOS, Android, Windows, MacOS, Linux nebo webový prohlížeč.
- Integrace: Dnešní nástroje by měly být integrovány s ostatním softwarem a aplikacemi, které používáte, aby vám usnadňovaly život 🛠️
- Funkčnost: Váš software pro správu dat by měl obsahovat funkce a vlastnosti, jako je automatizace pracovních postupů, drag-and-drop, šablony tabulek a nástroje pro vizualizaci dat, abyste dostali co nejvíce za své peníze (nebo bezplatnou alternativu).
10 nejlepších alternativ k Microsoft Access pro rok 2025
Jste připraveni najít alternativu k Microsoft Access, která splní všechny potřeby vaší firmy? Pojďme na to! 🤩
1. ClickUp
ClickUp je cloudový nástroj a vynikající alternativa k MS Access. Stejně jako většina konkurentů Microsoft Access vyniká ClickUp ve sledování a organizování informací. Jedná se o řešení bez kódu s intuitivním uživatelským rozhraním, které může fungovat jako desktopová, mobilní nebo webová aplikace pro zadávání dat s přístupem pro více uživatelů.
ClickUp Table View je ideální volbou pro tento druh práce – vytvoří bleskově rychlé tabulky a nabízí výkonné funkce pro vytváření vizuálních databází. Použijte jej ke správě rozpočtů, zásob, informací o klientech a dalších údajů pro velké i malé podniky.
Najdete zde užitečné šablony pro rozpočet a inventář (spolu s mnoha dalšími), které zjednodušují správu dat a zdrojů. Navíc dokumentace projektů s podporou umělé inteligence od ClickUp umí pořizovat poznámky, psát shrnutí a sledovat důležité informace z vašich schůzek, takže to nemusíte dělat vy. 😎
📮ClickUp Insight: 30 % našich respondentů se při výzkumu a shromažďování informací spoléhá na nástroje umělé inteligence. Existuje ale umělá inteligence, která vám pomůže najít ten jeden ztracený soubor v práci nebo důležitý vlákno ve Slacku, které jste zapomněli uložit? Ano! Funkce Connected Search od ClickUp, založená na umělé inteligenci, dokáže okamžitě prohledat veškerý obsah vašeho pracovního prostoru, včetně integrovaných aplikací třetích stran, a vyhledat informace, zdroje a odpovědi. Ušetřete až 5 hodin týdně díky pokročilému vyhledávání ClickUp!
ClickUp také umožňuje importovat a exportovat data z Excelu a CSV a poskytuje členům týmu aktualizace v reálném čase.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Integrace s více než 1 000 dalšími nástroji, včetně Zoho Flow, GitHub, Amazon Alexa, Harvest, OneDrive, Outlook, Chrome a Google Assistant.
- Relacionální databáze bez kódu se standardizovanými štítky a kategoriemi zobrazenými v přehledných tabulkách, které nevyžadují znalosti kódování nebo skriptování, pro jednoduchou správu databází s přístupem pro více uživatelů a funkcemi pro spolupráci mezifunkčních týmů.
- Responzivní, intuitivní tabulky usnadňují správu úkolů a hromadnou organizaci dat.
- ClickUp API vám umožňuje vytvářet vlastní integrace do systémů pro správu databází, jako jsou MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base, KEXI, MariaDB, FileMaker a další.
- Plán Free Forever je k dispozici pro všechny uživatele a zahrnuje většinu funkcí, které byste mohli potřebovat pro zadávání dat.
Omezení ClickUp:
- Neobsahuje SQL pro komunikaci s jinými databázovými stroji bez vlastních integrací.
- Někteří uživatelé uvádějí, že je třeba se s programem naučit pracovat (řeší se pomocí výukových programů).
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. MongoDB
MongoDB je univerzální open-source databázová platforma, která pomáhá vývojářům využívat sílu softwaru a dat. Nabízí to nejlepší z tradičních databází v kombinaci s rozsahem, výkonem a flexibilitou, které moderní aplikace vyžadují.
MongoDB ukládá data ve formátu JSON, připojuje se pomocí ovladačů JDBC a pracuje s populárními programovacími jazyky, včetně Java, Python, C#, Ruby a dalších. 👾
Nejlepší funkce MongoDB:
- K dispozici jako software ke stažení nebo jako online databáze.
- Užitečné pro vývoj frontendu i backendu
Omezení MongoDB:
- Bezplatná verze zahrnuje pouze 512 MB úložného prostoru ve srovnání s jinými alternativami MS Access.
- Nepodporuje pokročilé analytické funkce a spojení jako databáze SQL.
- Někteří uživatelé hlásí potíže s nastavením funkcí pro zadávání dat.
Ceny MongoDB:
- Bez serveru: 0,10 $+/milion čtení
- Dedicated: 57 $+/měsíc
- Shared Cluster: 0 $+/měsíc
Hodnocení a recenze MongoDB:
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
3. DBeaver
DBeaver je univerzální nástroj navržený pro práci se všemi zdroji dat. Nabízí bezplatnou verzi se základními funkcemi, které usnadňují komplexní správu dat. Placená verze umožňuje prozkoumávat, zpracovávat a spravovat všechny zdroje dat v cloudu, SQL a NoSQL.
Díky více než 100 výkonným funkcím zvyšuje DBeaver efektivitu práce a dokáže se přizpůsobit potřebám technicky i netechnicky zdatných uživatelů. Obsahuje také správce úloh, který automatizuje každodenní práci, abyste se mohli soustředit na důležité věci.
Nejlepší funkce DBeaver:
- Jednoduché uživatelské rozhraní nabízí vysoký výkon a přehledný pohled na často dotazované databáze.
- Bezplatní i platící uživatelé mají přístup k CloudBeaver, webovému systému pro správu databází připravenému pro cloud.
- DBeaver Portable je relační databázový systém, který si můžete vzít s sebou na cesty prostřednictvím mobilních zařízení.
- DBeaver Community je bezplatný univerzální databázový nástroj se základní podporou relačních databází, jako jsou MySQL, SQL Server, PostgreSQL a Teradata.
Omezení DBeaver:
- Bezplatná verze (DBeaver Community) nemá přístup k několika funkcím, které jsou k dispozici ve verzích DBeaver Pro (např. přístup k Oracle).
- Recenze uvádějí některé problémy s častými aktualizacemi a pomalými dotazy u větších datových sad ve srovnání s jinými alternativami MS Access.
Ceny DBeaver:
- DBeaver Community: zdarma
- Individual Enterprise: 25 $/měsíc
- Tým: 1 600 $+/rok
Hodnocení a recenze DBeaver:
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
4. OpenOffice Base
OpenOffice Base je bezplatná alternativa k Microsoft Access, kterou si můžete stáhnout pro libovolný počet členů týmu. Lze ji používat k jakémukoli účelu bez omezení a funguje jako plně vybavený systém pro správu databází pro stolní počítače.
OpenOffice Base je také navržen tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů od jednotlivců sledujících osobní sbírky až po velké korporace. Nabízí nativní podporu pro databázové stroje pro více uživatelů, jako jsou MySQL, PostgreSQL a Adabas D.
Nejlepší funkce OpenOffice Base:
- Instalace a podpora jsou k dispozici pro uživatele on-premise i SaaS.
- Uživatelská rozhraní fungují na všech desktopových operačních systémech, včetně Microsoft Windows, Apple MacOS a Linux.
- Obnovte ztracená data a vytvářejte bezproblémové zálohy, aby byly vaše soubory v bezpečí.
- Nejnovější verze OpenOffice Base je vždy bezplatný software, který nevyžaduje faktury, měsíční poplatky ani softwarové audity.
- Bezplatná alternativa k MS Access
Omezení OpenOffice Base:
- Některé recenze uvádějí, že při přechodu z Microsoft Access je třeba se naučit nové věci.
- Zastaralá grafika neobstojí proti dnešním konkurentům Microsoft Access.
Cena OpenOffice Base:
- Zdarma
Hodnocení a recenze OpenOffice Base:
- G2: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
5. Airtable
Airtable vytváří aplikace, podporuje jedinečné pracovní postupy a usnadňuje týmům sdílení dat. Umožňuje týmům modelovat jejich data, definovat vztahy mezi datovými sadami a vytvářet vlastní zobrazení přizpůsobená jejich projektům.
Týmy mohou také používat Airtable k vývoji svého softwaru v souladu s měnícími se cíli nebo trhy a ke zvýšení transparentnosti dat pro spolupracovníky, zainteresované strany a manažery. Má bezplatnou verzi, kterou můžete vyzkoušet, než investujete do placeného plánu. 🤸
Nejlepší funkce Airtable:
- Vytvářejte pracovní postupy a modernizujte své podnikání pomocí platformy pro vývoj aplikací s nízkými nároky na kódování.
- Využijte funkce bez nutnosti programování pro netechnické profesionály k optimalizaci pracovních postupů pomocí relačních databází.
- Využijte nativní komponenty AI a dynamické funkce AI, abyste svou práci zvládli rychleji.
- Organizujte a sdílejte důležité obchodní informace pomocí relačních databází, které se synchronizují v reálném čase s jinými systémy.
Omezení Airtable:
- Některé recenze zmiňují časově náročné problémy při importu projektů.
- Někteří uživatelé zmiňují nedostatek funkcí pro návrh a přizpůsobení.
Ceny Airtable:
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 24 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Airtable:
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
6. TeamDesk
TeamDesk je cloudový nástroj pro tvorbu databází s nízkými požadavky na kódování, který uživatelům umožňuje vytvářet vlastní databáze přizpůsobené konkrétním obchodním potřebám. Uživatelé získávají neomezené úložiště dat, záznamy a podporu bez dalších nákladů, což je ideální pro rozšiřování malých podniků.
Systém TeamDesk vám umožňuje přizpůsobit data a upravit aplikace podle potřeby. Vyzkoušejte si jej pomocí bezplatné zkušební verze, než se zavážete k platbě za tarif.
Nejlepší funkce TeamDesk:
- Vytvářejte vlastní databáze bez technických znalostí pomocí platformy bez nutnosti programování.
- Přizpůsobte databázové systémy, které používáte, procesům, na nichž vaše firma závisí.
- Přizpůsobte uživatelsky přívětivé rozhraní tak, aby vyhovovalo potřebám vašeho týmu.
- Vytvářejte výkonné relační databáze, které splní potřeby firem jakékoli velikosti.
Omezení TeamDesk:
- Některé recenze uvádějí problémy se zpožděním funkcí otázek/odpovědí.
- Uživatelé hlásí strmou křivku učení navzdory absenci programovacích jazyků.
Ceny TeamDesk:
- Starter: 49 $/měsíc
- Tým: 99 $/měsíc
- Enterprise: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze TeamDesk:
- G2: 4,7/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
7. SingleStore
SingleStore je jednotná distribuovaná databáze SQL v reálném čase navržená pro rychlost a škálovatelnost. Kombinuje transakční a analytické pracovní zatížení, aby eliminovala zbytečný pohyb dat a podporovala náročné pracovní zatížení.
SingleStore běží na třech největších cloudech a je určen pro technicky zdatné vývojáře a architekty. Využijte bezplatnou zkušební verzi a vyzkoušejte si, zda vám vyhovuje, než za jeho služby utratíte peníze.
Nejlepší funkce SingleStore:
- Optimalizujte svou databázi a ušetřete čas díky dotazům s nízkou latencí.
- Využijte distribuovanou cloudovou datovou infrastrukturu k napájení moderních aplikací vaší firmy.
- Škálujte svou datovou architekturu a překonejte úzká místa pomocí moderního návrhu databáze.
- Konsolidujte svá data do jedné databáze, abyste eliminovali roztříštěnost, snížili náklady a minimalizovali složitost.
Omezení SingleStore:
- Některé recenze uvádějí problémy se streamováním analytických údajů u velkoobjemových datových sad s odezvami API v řádu milisekund.
- Nedostatek přírůstkových záloh způsobil některým uživatelům problémy.
Ceny SingleStore:
- Standard: 0,80 $+/hodina
- Prémiová: 1,60 $+/hodina
- Dedikované: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze SingleStore:
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
8. Tabulky Google
Google Sheets je součástí Google Workspace a slouží k vytváření online tabulek. Umožňuje spolupráci v reálném čase z jakéhokoli zařízení, což je ideální pro velké nebo vzdálené týmy.
Je navržen pro firmy všech velikostí a má funkce jako vestavěné šablony, podmíněné formátování a kontingenční tabulky, které usnadňují správu databází. Vyzkoušejte si jej nejprve zdarma v osobní verzi.
Nejlepší funkce Google Sheets:
- Spolupracujte na datech odkudkoli pomocí jakéhokoli zařízení s týmy všech velikostí.
- Zrychlete své pracovní postupy pomocí funkcí inteligentního vyplňování a návrhů vzorců, abyste snížili počet chyb a získali rychlejší přehled.
- Hladce propojte Google Sheets s dalšími aplikacemi Google pro integraci a lepší spolupráci.
- Nahrajte listy Microsoft Excel do Google Sheets a upravujte a přizpůsobujte databáze na webové platformě pro spolupráci.
Omezení Google Sheets:
- Recenze zmiňují problémy s nedostatečnou zákaznickou podporou a pomalými odezvami.
- Uživatelé hlásí potíže se stahováním dokumentů jako souborů Excel.
Ceny Google Sheets:
- Osobní: Zdarma
- Základní: 6 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- Business Plus: 25 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- Podniky: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Google Sheets:
- G2: 4,6/5 (více než 40 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
9. Axisbase
Axisbase je bezplatný plně funkční desktopový databázový server, který dokáže sledovat jakékoli informace, které vaše firma potřebuje. Je srovnatelný s jinými kancelářskými databázovými nástroji, jako jsou Filemaker a Microsoft Access, a databázovými servery, jako je Microsoft SQL Server Express.
Axisbase je zdarma pro více uživatelů a nenabízí placené tarify. Navíc se jedná o platformu ke stažení, která není závislá na funkcích prohlížeče. 💎
Nejlepší vlastnosti Axisbase:
- Užijte si přehledné uživatelské rozhraní, které je navrženo tak, aby se snadno naučilo a používalo.
- Vytvářejte položky jako nabídky, zadávání kritérií a podrobné přehledy bez technických znalostí kódování.
- Naučte se základy pomocí bezplatných výukových programů, které jsou navrženy tak, aby zkrátily dobu učení.
- Ušetřete čas tím, že se vyhnete indexům, primárním klíčům, kompresi, nulovým hodnotám a dalším složitým databázovým konceptům.
Omezení Axisbase:
- Některé recenze uvádějí, že uživatelské rozhraní vypadá trochu zastarale a zasloužilo by si aktualizaci.
- Není škálovatelná na serverové farmy, a proto není ideální pro podniky, které očekávají zatížení přesahující jeden server.
Ceny Axisbase:
- Zdarma
Hodnocení a recenze Axisbase:
- G2: 3,9/5 (10+ recenzí)
- Capterra: N/A
10. SQLite
SQLite je bezplatná softwarová knihovna a databázový engine SQL. Je navržen tak, aby byl samostatný, bez serveru a transakční, a nevyžaduje žádnou konfiguraci. Slouží také jako formát aplikačních souborů a nabízí více tabulek, spouštěčů, indexů a zobrazení v jediném diskovém souboru.
Tento vestavěný databázový engine SQL funguje jako knihovna jazyka C a pracuje téměř na jakémkoli zařízení. Nabízí stabilitu napříč platformami a bezserverovou funkčnost, která je ideální pro mnoho podniků.
Nejlepší vlastnosti SQLite:
- Volně kopírujte existující databáze mezi 32bitovými a 64bitovými systémy
- Snadno balte malé relační databáze společně s aplikacemi na všech zařízeních
- Začněte bez konfigurace, nastavení a správy, abyste ušetřili čas a peníze své společnosti.
- Vyberte si z několika úrovní podpory SQLite Pro, pokud váš tým potřebuje pomoc a údržbu.
Omezení SQLite:
- Recenze uvádějí, že není ideální pro rozsáhlé aplikace kvůli nedostatečnému síťovému přístupu.
- Neumožňuje práci na dálku a není vhodný pro mnoho globálních týmů.
Ceny SQLite:
- Zdarma
Hodnocení a recenze SQLite:
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Udržujte si náskok před konkurencí díky alternativám k Microsoft Access
Mezi těmito 10 alternativami Microsoft Access najdete to, co potřebujete, ať už jste začátečník bez technických znalostí nebo vedete zkušený tým technicky zdatných profesionálů. Najděte si možnost, která vám vyhovuje, vylepšete svůj pracovní postup a posuňte svou databázi na novou úroveň! 🎢
Jste připraveni vyzkoušet si různé možnosti? Začněte s nejlepším výběrem a vyzkoušejte ClickUp zdarma.