10 nejlepších softwarů pro plánování zdrojů v roce 2025 (bezplatné i placené)

Plánování a správa zdrojů je časově náročná a komplikovaná záležitost – alespoň pokud k tomu nepoužíváte správný software. ?
Sladění dovedností členů týmu s projekty, pochopení dostupnosti zdrojů a fakturace správného počtu fakturovatelných hodin vyžadují čas a odborné znalosti. V minulosti museli projektoví manažeři tyto úkoly řešit ručně nebo pomocí rozsáhlých a složitých tabulek.
V dnešní době máme to štěstí, že máme k dispozici software pro plánování zdrojů. Tyto užitečné nástroje nám umožňují strategičtěji zobrazovat, spravovat a reportovat využití zdrojů. Namísto toho, abyste se snažili zapamatovat si, kteří členové týmu již pracují na plný výkon, vám software tuto informaci okamžitě sdělí a navrhne nejlepšího člověka pro daný úkol. ?
V tomto průvodci prozkoumáme, co byste měli hledat ve svém softwaru pro správu zdrojů, abyste věděli, co můžete očekávat. Poté se podělíme o našich deset nejlepších doporučení pro nástroje a platformy, které byste měli zvážit pro rok 2024.
Najděme lepší způsob, jak spravovat vaše zdroje v roce 2024 a dále. ?
Co byste měli hledat v softwaru pro plánování zdrojů?
Výběr správného softwaru pro plánování zdrojů začíná porozuměním vašim cílům a následným vyhodnocením dostupných možností. Abychom vám pomohli zjistit, co je pro vaši organizaci vhodné a co ne, zde je několik věcí, které je třeba zvážit:
- Ceny: Odpovídá cenový model vašemu rozpočtu? Jsou ceny transparentní nebo skryté za demo verzí?
- Použitelnost: Je software snadno použitelný? Existuje dostatek školicích materiálů?
- Samoobsluha: Mohou členové týmu spravovat své vlastní pracovní výkazy? Je pro manažery snadné aktualizovat, schvalovat a sdílet zprávy?
- Funkce: Obsahuje pracovní výkazy? Můžete spravovat své projekty? Obsahuje finanční a reportovací funkce, které potřebujete?
- Monitorování a reporting: Máte přehled o tom, jak vypadá alokace vašich zdrojů? Existují různé možnosti reportingu?
- Flexibilita: Můžete software přizpůsobit tak, aby přesně odpovídal vašim potřebám? Nabízí různé zobrazení a přizpůsobitelné funkce?
Potřeby každého týmu v oblasti plánování zdrojů budou odlišné, proto je důležité zvážit potřeby a cíle vašeho týmu. Zamyslete se nad tím, které prvky jsou nezbytné a které funkce jsou bonusem.
To vám pomůže zúžit výběr a rychleji najít ideálního partnera pro plánování zdrojů.
10 nejlepších softwarů pro plánování zdrojů, které můžete použít
Softwaru pro plánování zdrojů je na trhu dostatek. Existují stovky různých programů a mnoho z nich se prohlašuje za nejlepší. Jsou to odvážná tvrzení, ale některé z těchto nástrojů pro správu zdrojů mají skutečně šanci tento vznešený titul získat.
Objevte našich 10 nejlepších softwarových nástrojů pro plánování zdrojů, které vašemu týmu skutečně pomohou pracovat strategičtěji a efektivněji.
1. ClickUp
Pokud jde o zefektivnění správy zdrojů, ClickUp je jasnou volbou. Náš software pro produktivitu a správu projektů vám poskytuje základ pro vytvoření vysoce přizpůsobeného prostředí podle vašich jedinečných potřeb a cílů.
Ukládejte a spravujte všechny druhy zdrojů – včetně lidí, znalostí, míst, materiálů a dodavatelů. Sledujte čas pomocí našeho integrovaného nástroje pro sledování času a využijte podrobné časové reporty. Vytvořte databázi všech svých dodavatelů a spolupracovníků a odesílejte přizpůsobené formuláře pro sběr potřebných dat. ⏰
ClickUp vyniká v oblasti správy zdrojů, zejména v oblasti řízení lidí. Náš software vám umožňuje vytvořit centrum, kde můžete vidět, kdo je k dispozici, sledovat průběh úkolů a předcházet překážkám díky chytrému přidělování zdrojů. Získejte přehled díky našemu kalendáři a poté se ponořte do podrobností.
Pomocí zobrazení Pracovní vytížení můžete okamžitě zjistit dostupnost členů svého týmu, abyste je mohli efektivněji přidělovat k projektům a úkolům. Zjistěte, kdo má volný čas, kdo je vytížen na maximum a kdo již překračuje své kapacity, abyste mohli zkontrolovat a postarat se o členy svého týmu.
Náš pohled na tým je zcela jedinečný pro ClickUp a nabízí vám nový, vizuálnější způsob dohledu nad správou zdrojů s jednoduchými úkoly a změnami – díky našemu systému drag-and-drop.
ClickUp nabízí velkou flexibilitu, a proto je pro mnoho lidí softwarem pro plánování zdrojů první volby. Vždy je možné začít od nuly, ale pokud chcete zkratku k dokonalé organizaci, pak je naše šablona pro plánování zdrojů tím nejlepším místem, kde začít.
Naše šablony vám poskytují hotový způsob, jak zobrazit a přidělit zdroje – stačí jen zadat vaše data. ClickUp je skvělý pro plánování zdrojů a mnoho dalšího.
Díky integrovaným úkolům, dokumentům, cílům, tabulkám, dashboardům a chatu se ClickUp může v mžiku stát vaším jediným zdrojem organizace a produktivity. ?
Nejlepší funkce ClickUp:
- Využijte správu aktiv, sledování času, digitální formuláře a plánování zdrojů na jednom místě.
- Více zobrazení, včetně Ganttových diagramů, takže můžete na první pohled vidět zdroje a postup projektu.
- Filtrujte zdroje a úkoly podle přidělené osoby, priority, značek a dalších kritérií, abyste mohli zdroje spravovat efektivněji.
- Integrované sledování času a správa rozpočtu
- Snadné přetahování úkolů a plánování projektů pro podporu úrovní kapacity zdrojů.
- Konfigurovatelné vlastní formuláře pro shromažďování údajů o dodavatelích
- Vysoce vizuální a přizpůsobitelný přístup k plánování zdrojů projektu a správě úkolů
- Uživatelsky přívětivé rozhraní a zkušenosti
- Přizpůsobitelná oznámení na úrovni uživatele
- Integrovaná spolupráce týmu napříč projekty, úkoly a dokumenty
- Snadný přístup k dalším oblastem ClickUp, takže můžete zefektivnit své pracovní postupy a přistupovat ke svým datům na jednom místě.
Omezení ClickUp:
- ClickUp je komplexní softwarový nástroj, jehož plné využití může vyžadovat určitý čas na osvojení.
- ClickUp obsahuje velké množství dat, takže se občas může prodloužit doba načítání. Optimalizace rychlosti a výkonu jsou prioritou v plánu vývoje produktu.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Hub Planner
Hub Planner je software pro plánování zdrojů a plánovací nástroj určený pro společnosti všech velikostí – od velkých korporací po menší podniky. Tento efektivní software vám pomůže organizovat zdroje, spravovat pracovní výkazy, zpracovávat žádosti o dovolenou, dohlížet na projekty a mnoho dalšího. ?
Nejlepší funkce Hub Planner:
- Barevně odlišené bloky, které vám pomohou rychle vizualizovat projekty a dostupné zdroje.
- Snadné použití, optimalizované uživatelské rozhraní
- Robustní reporting, který vám umožní vyúčtovat a analyzovat čas
Omezení Hub Planner:
- K dispozici je široká škála funkcí, které mohou být pro nové nebo příležitostné uživatele matoucí.
- Někteří uživatelé považují opakující se proces vyplňování časových rozvrhů pro více projektů za frustrující.
Ceny Hub Planner:
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Plug & Play: 7 $ za zdroj/měsíc
- Premium: 18 $ za zdroj/měsíc
- Vedoucí podniku: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hub Planner:
- G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
3. Saviom
Saviom je nástroj pro plánování zdrojů na podnikové úrovni, který pomáhá firmám optimalizovat jejich pracovní sílu, aby mohly dosáhnout úspor nákladů a zvýšit efektivitu. Tato platforma vám nejen umožňuje plánovat zdroje, ale také vám poskytuje přístup k prognózám, nástrojům pro plánování kapacity a modelování na základě scénářů. ?
Nejlepší funkce Saviom:
- Snadno konfigurovatelné podle potřeb vaší firmy
- Integrované výstrahy vám pomohou identifikovat potenciální problémy.
- Využijte automatizaci k provádění analýz „co by, kdyby“ a testování různých scénářů.
Omezení Saviom:
- Někteří uživatelé považují rozhraní a uživatelský zážitek za méně moderní než jiné alternativy.
- Tento software postrádá funkce pro správu projektů, které nabízejí jiní konkurenti.
Ceny Saviom:
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Kontakt pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Saviom:
- G2: 3,5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
4. Float
Float je moderní nástroj pro správu zdrojů, který vám pomůže spravovat vaše zaměstnance a projekty na jednom místě. Plánujte projekty pomocí plánování úkolů, rozpočtů, milníků projektu a prognóz kapacity. Poté spravujte pracovní dobu, dovednosti a žádosti o volno členů vašeho týmu. ⚒️
Nejlepší funkce Float:
- Přehledné a zjednodušené uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost
- Vysoce transparentní přehled o dostupných a přidělených zdrojích
- Správa úkolů, týmů a projektů na jednom místě
Omezení plovoucího kurzu:
- Funkce finančního sledování a rozpočtování jsou ve srovnání s jinými nástroji pro plánování zdrojů omezené.
- Někteří uživatelé mohou považovat naučení se práce s tímto softwarem za poněkud náročné.
Plovoucí ceny:
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Začátečník: 7,50 $ na osobu/měsíc
- Výhoda: 12,50 $ na osobu/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Float:
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
5. Spusťte
Runn je nástroj pro správu zdrojů, který vám umožní získat lepší přehled o tom, co se děje, abyste mohli naplánovat správné lidi pro správné projekty. Vytvářejte plány na vysoké úrovni, plánujte a sledujte projekty a využívejte prognózy, které vám pomohou plánovat dopředu a dosáhnout lepší optimalizace. ?
Díky funkcím pro plánování zdrojů získáte snadno přehled o zdrojích vašeho projektu. Je ideální pro přidělování zdrojů podle času a správu vašich zaměstnanců.
Nejlepší funkce Runn:
- Snadné použití bez náročného učení
- Vysoká úroveň přehlednosti o tom, jak využíváte své zdroje a rozpočet projektu v reálném čase.
- Integrace s nástroji třetích stran pro maximální využití dat
Omezení Runn:
- Neexistuje žádná funkce, která by zohledňovala závislosti mezi projekty.
- Uživatelé by uvítali více barevných možností.
- Není to nejlepší nápad pro správu rozpočtů projektů.
Ceny Runn:
- K dispozici je bezplatný tarif
- Výhoda: 10 $ na osobu/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Runn:
- G2: 4,5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,8/5 (25 recenzí)
6. Paralaxa
Parallax je nástroj pro plánování a správu zdrojů určený pro týmy, které chtějí maximalizovat své výnosy. Tento nástroj se zaměřuje na prognózy, plánování kapacit a správu zdrojů – pomáhá týmům pracovat strategicky, vizualizovat kapacity a plánovat zdroje optimálním způsobem. ?
Nejlepší funkce Parallaxu:
- Vysoce hodnocená uživatelská zkušenost
- Automatizace pomáhá identifikovat příležitosti k produktivnějšímu plánování zdrojů.
- Přehled o rizicích projektu a upozornění na kritické problémy projektu
Omezení paralaxy:
- V současné době je integrace s jinými nástroji omezená.
- Uživatelé uvádějí, že software má strmou křivku učení.
Ceny Parallax:
- Kontakt pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Parallax:
- G2: 4,5/5 (2 recenze)
- Capterra: 4,3/5 (50 recenzí)
7. Kantata
Software pro plánování zdrojů Kantata (dříve Mavenlink ) je součástí jejich komplexní cloudové platformy a je navržen tak, aby pomáhal týmům získat jasný přehled o jejich projektech a celkovém přidělování a dostupnosti zdrojů.
Jeho nástroje pro plánování zdrojů pomáhají efektivně spravovat více pracovních úloh, abyste měli přehled o kapacitě zdrojů na první pohled. Software usnadňuje vyvažování využití zdrojů, získávání doporučení a přiřazování dovedností členů týmu k vhodným projektům. ?
Nejlepší funkce Kantata:
- Jednotný dashboard pro zobrazení všech odeslaných, čekajících a schválených výkazů práce
- Jedno místo pro správu vašich zdrojů, času a projektů
- Získejte přehled o ziskovosti a postupu projektu v reálném čase.
Omezení Kantaty:
- Některé recenze vyjadřují nespokojenost s vývojem funkce pro správu projektů.
- Uživatelé také uvádějí, že některé možnosti filtrování jsou podle nich omezené.
Ceny Kantata:
- Kontakt pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Kantata:
- G2: 4,1/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
8. LiquidPlanner
LiquidPlanner se prohlašuje za jedinou platformu pro správu zdrojů, která se přizpůsobuje změnám a pomáhá týmům co nejlépe plánovat v nejistých situacích. Provádějte simulace, abyste vytvořili realistické prognózy, přehledně sledujte kapacitu svého týmu a určete, kterým projektům dát přednost, abyste dosáhli nejlepších výsledků. ✅
Nejlepší funkce LiquidPlanner:
- Snadné sdílení dat s ostatními odděleními a spolupracovníky
- Intuitivní a robustní funkce pro správu projektů
- Rychle a snadno vizualizujte časové osy a závislosti projektu.
Omezení LiquidPlanner:
- Software se může zdát složitý a jeho osvojení vyžaduje čas.
- Někteří uživatelé by uvítali podrobnější funkce pro finanční reporting.
Ceny LiquidPlanner:
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Essentials: 15 $ za uživatele/měsíc
- Profesionální: 25 $ za uživatele/měsíc
- Ultimate: 35 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze LiquidPlanner:
- G2: 4,2/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
9. Teamdeck
Software pro správu projektů a zdrojů Teamdeck poskytuje týmům přehled o každém týmu a každém projektu. Software kombinuje plánování zdrojů, sledování času, správu dovolených, plánování projektů a dostupnost na jednom místě, takže týmy mohou pracovat efektivněji a strategičtěji. ?
Nejlepší funkce Teamdecku:
- Zobrazte dostupnost a poté naplánujte členy týmu do projektů v intuitivním kalendáři zdrojů.
- Flexibilní kalendář týmu, který je pro členy týmu snadno srozumitelný
- Díky vestavěným integracím a API se snadno propojuje s jinými nástroji.
Omezení Teamdecku:
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za obtížně ovladatelné.
- Někteří uživatelé uvádějí potíže s vytvářením potřebných typů zpráv.
Ceny Teamdeck:
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Základní zdroj: 1 $ za měsíc
- Člen týmu: 3,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Teamdeck:
- G2: 4,4/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
10. Smartsheet
Smartsheet je platforma pro správu zdrojů navržená tak, aby zajistila konzistentnost týmů v měřítku. Tento software usnadňuje prohlížení a sledování zdrojů a plánů, správu projektů v různých zobrazeních, spolupráci v týmu a využití plánování k optimalizaci produkce projektů, obsahu a dalších výstupů ve velkém měřítku. ⚒️
Nejlepší funkce Smartsheet:
- Díky integrovanému vyhledávání snadno najdete, co hledáte.
- Členové týmu mohou přidávat poznámky k úkolům a projektům.
- Aktualizace v reálném čase umožňují lepší plánování mezi projektovými manažery a týmy v terénu.
Omezení Smartsheet:
- Někteří uživatelé uvádějí, že je nutné se s tímto softwarem nejprve naučit pracovat.
- Software je založen na modelu tabulkového procesoru, který nemusí být atraktivní pro všechny uživatele.
Ceny Smartsheet:
- K dispozici je bezplatný tarif
- Výhoda: 6 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 24 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Smartsheet:
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 900 recenzí)
Spravujte své zdroje efektivněji
Projektoví manažeři nemohou zvládnout všechno. Nechte správný software pro plánování zdrojů převzít část zátěže, abyste se mohli soustředit na úkoly, které vyžadují vaši odbornou pozornost.
Pokud jste připraveni posunout se dál a objevit lepší způsob správy svých zdrojů, vyzkoušejte ClickUp zdarma. Naše komplexní platforma obsahuje vše, co potřebujete k vytvoření přizpůsobeného centra pro správu zdrojů, a to bez nákladů na software na míru. Začněte s našimi šablonami, přizpůsobte je svému způsobu práce a začněte budovat digitální pracovní prostor, který vám pomůže pracovat chytřeji, ne tvrději. ?