10 nejlepších alternativ a konkurentů Mavenlink pro váš tým

Kantata, dříve známá jako Mavenlink, existuje již dlouhou dobu. Je však tato doba dostatečně dlouhá na to, aby zdokonalila umění projektového řízení?
S hodnocením G2 4,1 je krátká odpověď zatím ne. Je samozřejmé, že i přes nabídku špičkového softwaru pro spolupráci na projektech má Mavenlink stále co dohánět, pokud jde o zákazníky, kteří potřebují inovativnější funkce.
Naštěstí máte k dispozici mnoho dobrých softwarových řešení pro řízení projektů. V tomto ohledu lze jakékoli nedostatky Mavenlinku adekvátně vyřešit pomocí desítek konkurenčních produktů.
Proto se podíváme na 10 nejlepších alternativ Mavenlinku (nebo Kantaty), pokud hledáte pokročilejší funkce pro správu projektů.
Co je Kantata (Mavenlink)?
Kantata je univerzální softwarové řešení pro řízení projektů, které poskytuje funkce pro přehlednost, spolupráci a automatizaci pro lepší realizaci projektů, sledování projektů a řízení pracovních postupů. Kombinuje tradiční funkce řízení projektů s nástroji pro správu zdrojů, které ocení zejména podniky poskytující profesionální služby.
Mnoho uživatelů navíc tuto platformu využívá k lepšímu řízení více projektů, stejně jako projektových financí, projektových požadavků a portfolií. To opět činí Kantatu oblíbenou mezi týmy poskytujícími profesionální služby.
I přes změnu názvu se Kantata osvědčila jako užitečný nástroj, pokud chcete vizuálnější sledování projektů a lepší spolupráci týmu na probíhajících projektech. Mezi další zajímavé funkce patří:
- Více možností zobrazení grafů
- Aktivity v reálném čase
- Přehledné a jasné uživatelské rozhraní
- Sledování času a výdajů
Některé problémy, jako je složitá cenová struktura a pomalé rozhraní, však vedly mnoho uživatelů k hledání alternativ k Mavenlinku. Nenechte se omezovat něčím, co jen povrchně pokrývá vaše potřeby v oblasti správy úkolů, lepšího definování termínů projektů a vývoje skutečně robustní projektové strategie pro vaše podnikání.
10 nejlepších alternativ Mavenlink, které musíte znát
Zde je seznam 10 konkurentů a alternativ k Mavenlink, které mohou být vhodnější pro vaše týmy, cíle a okolnosti:
1. ClickUp
ClickUp není na trhu tak dlouho jako některé jiné alternativy Mavenlinku v tomto seznamu, ale rychle se stal jedním z nejlepších komplexních nástrojů pro zvýšení produktivity. Není to jen řešení pro malé a velké podniky, ale je také fantastické pro profesionální služby, které potřebují centralizovanější pracovní centrum pro vykonávání práce.
Tato pokročilá platforma pro řízení projektů má co nabídnout každému. Díky týmové spolupráci, která je jejím jádrem, mohou uživatelé vizualizovat, přizpůsobovat a budovat ClickUp přesně podle svých představ. Nástroje pro správu úkolů ClickUp navíc umožňují přidělovat komentáře členům týmu a nastavovat opakující se úkoly s automatizačními funkcemi.
Jednoduché možnosti přetahování usnadňují změnu a vylepšení pracovních postupů bez vytváření překážek. ClickUp je jedním z nejdynamičtějších nástrojů pro pracovní prostor, který lze zcela přizpůsobit vašim konkrétním potřebám, takže projekty dokončíte rychleji.
Klíčové funkce ClickUp
ClickUp je plný funkcí pro správu projektů, které vám pomohou plánovat, spravovat a vizualizovat vaši práci. A pokud máte omezený rozpočet, plán ClickUp Free Forever nabízí spoustu pokročilých funkcí pro správu projektů, které jsou součástí placených plánů. Podívejme se na některé z oblíbených funkcí zákazníků, včetně:
- Komunikace a spolupráce v hojné míře díky komentářům a přiřazeným komentářům
- Možnost vložit zobrazení z Airtable, Miro, inVision a Google Docs
- Proměňte nudná data v pastvu pro oči pomocí myšlenkových map, tabulek, Ganttových diagramů a dalších nástrojů.
- Špičkové stanovení priorit úkolů a přizpůsobitelné seznamy úkolů
- Možnost přepínání mezi různými zobrazeními (zobrazení tabule, seznamu, rámečku, kalendáře atd.)
- Předem připravené a přizpůsobené zprávy a přehledy, které zvyšují přehlednost
- Intuitivní uživatelské rozhraní s funkcí drag-and-drop, díky kterému je vytváření a přiřazování úkolů hračkou.
- Řízení výkonu a automatizace pracovních postupů pro pokročilé plánování zdrojů
- Sledujte projekty od nákladů až po dokončení
Výhody ClickUp
- ClickUp nabízí robustní bezplatný tarif.
- Stovky bezplatných šablon pro řízení projektů, se kterými můžete okamžitě začít
- Jednoduché sledování úkolů pro efektivnější správu projektů
- Bezkonkurenční přizpůsobení
- Podpora prostřednictvím e-mailu a chatu 24/7 k dispozici v bezplatném tarifu
- Sledování času dostupné v bezplatném tarifu
- Snadná integrace do vašich stávajících systémů
- Konkurenceschopné ceny znamenají větší hodnotu za vaše peníze.
Nevýhody ClickUp
- Pokročilé přizpůsobení může být pro nové uživatele příliš náročné.
- Rychlost vyhledávání a filtrování může být pomalejší (...alespoň prozatím!).
Ceny ClickUp
- Plán zdarma navždy
- Neomezený tarif: 5 $ za uživatele za měsíc
- Obchodní plán: 12 $ za uživatele a měsíc
- Business Plus: 19 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (4 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 117 recenzí)
2. Wrike
Write je nástroj pro řízení projektů, který slibuje produktivitu, přehlednost a efektivitu ve vašich týmových pracovních postupech.
Díky spolehlivému plánování, vizualizaci a řízení projektů si Wrike vydobyl renomé jako špičkový software pro řízení projektů a řešení pro správu zdrojů.
Jako jedna z nejlepších alternativ Mavenlinku se Wrike pyšní svými špičkovými funkcemi, nástroji a zákaznickou podporou, díky kterým si jej oblíbily tisíce týmů.
Například Wrike má funkci monitorování a reportování KPI, kterou Mavenlink bohužel postrádá.
Klíčové funkce Wrike
Mezi funkce, díky kterým se Wrike stal uznávaným jménem v oblasti řízení projektů, patří:
- Zobrazení pracovní zátěže umožňuje projektovému manažerovi vidět, jak jsou úkoly rozděleny a jak týmy každý úkol zpracovávají.
- Spolupráce při úpravách umožňuje členům týmu pracovat na různých souborech, složkách a dokumentech.
- Integrovaná funkce chatu, která vám umožní být v kontaktu se svými týmy.
- Efektivní funkce pro zaznamenávání a sledování času
- Sledování KPI a reporting pro sledování výsledků
Výhody Wrike
- Na rozdíl od Mavenlinku nabízí Wrike bezplatný tarif a bezplatné zkušební období.
- Centrální řídicí panel sdružuje všechny projekty a pracovní postupy.
- Více nasazení, včetně verze pro prohlížeč, aplikace a mobilní aplikace
Nevýhody Wrike
- Složitá webová API Wrike ztěžuje týmům zapojení se do systému.
- Mnozí budou považovat desktopovou verzi Wrike za neintuitivní.
- Wrike je relativně drahý ve srovnání s stejně výkonnými nástroji.
- Import dat do Wrike vyžaduje, aby uživatelé splňovali přesné parametry.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Professional: 9,80 $ za uživatele a měsíc, nejvhodnější pro rychle rostoucí týmy
- Business: 24,80 $ za uživatele a měsíc, nejvhodnější pro všechny týmy v rámci organizace
Hodnocení zákazníků Wrike
- G2: 4,2/5 (3 192 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (1 806 recenzí)
3. Monday. com
Pondělky jsou pro týmy bez aplikace pro řízení projektů strašné, ale existuje nástroj, který to chce napravit.
Monday je interaktivní a barevný software pro řízení projektů, který se snaží vytvořit transparentnost a přehlednost ve vašich projektových operacích.
Monday zároveň automatizuje vaše opakující se úkoly, zlepšuje spolupráci v týmu a zvyšuje přehlednost vašich pracovních postupů, aby vaše projekty byly co nejúspěšnější.
Tajemství Monday spočívá v jeho funkci tabule. Tabule je tabulka úkolů podobná tabulce v Excelu, ve které můžete přiřazovat všechny své projekty, sledovat výsledky a automatizovat úkoly.
Hlavní funkce Monday
- Díky barevnému designu a rozhraní je používání aplikace Monday hračkou.
- Recepty na automatizaci, které vytvářejí automatizaci založenou na událostech pro rutinní úkoly
- Více zobrazení pro vaše tabule (zobrazení grafu, zobrazení časové osy formuláře, zobrazení Kanban a zobrazení souboru)
- Působivá vizualizace dat, která promění vaše KPI ve vizuální grafiku
- Tržiště Monday Apps, kde můžete zakoupit další aplikace
Pondělní profesionálové
- Monday se integruje s produktivními platformami třetích stran, jako jsou Slack, Google, Mailchimp a Spotify.
- Intuitivní časová osa s funkcí drag and drop
- Spolehlivá zákaznická podpora 24/7 a předem připravená znalostní databáze
Pondělní nevýhody
- Náklady se rychle zvyšují, pokud máte velké týmy.
- Složitá cenová struktura
- Nabízí funkci sledování času u dražších tarifů.
- Ganttovy diagramy a časové osy jsou vyhrazeny pro dražší cenové plány.
Ceny v pondělí
- Základní: 8 $ za místo za měsíc (4 místa za měsíc)
- Standard: 10 $ za místo za měsíc (3 místa za měsíc)
- Pro: 16 $ za místo za měsíc (3 místa za měsíc)
- Podnik: Podrobnosti získáte od společnosti Monday.
Hodnocení zákazníků v pondělí
- G2: 4,7/5 (6 248 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2 752 recenzí)
4. Zoho Projects
Seznam konkurentů Mavenlinku by nebyl úplný bez zmínky o Zoho Projects. Zoho Projects je cloudový software, který poskytuje malé a střední týmy základní nástroje pro řízení projektů, automatizaci a spolupráci.
Díky Zoho Projects mohou vaše týmy nyní využívat výhod automatizovaného projektového softwaru: vytvářet úkoly, přiřazovat je týmům a sledovat jejich průběh.
Kromě toho nabízí Zoho Projects také funkce pro sledování problémů, díky nimž je ideální pro sledování problémů, požadavků a chyb.
Klíčové funkce Zoho Projects
- Ganttův diagram pomáhá vizualizovat závislosti úkolů, termíny a seznamy úkolů.
- Možnost přizpůsobit parametry pro řízení projektů
- Graf využití zdrojů vám umožňuje vyvažovat zatížení mezi vašimi zdroji.
- Možnost sledovat čas a náklady na spotřebu každého projektu v reálném čase
Výhody Zoho Projects
- Zoho má zabudovanou chatovací funkci, která zlepšuje spolupráci v rámci vašich týmů.
- Hladká integrace s dalšími produkty Zoho
- Stanovení milníků a sledování pokroku je nyní snadné.
- Pro některé může být cenově dostupným softwarem pro řízení projektů (k dispozici jsou bezplatné zkušební verze).
Nevýhody Zoho Projects
- Začlenění a nastavení Zoho má vestavěnou chatovací funkci, která zlepšuje spolupráci v rámci vašich týmů.
- Strmá křivka učení, která je výsledkem nekonečného přizpůsobování
- Složité uživatelské rozhraní Zoho má mnoho nedostatků.
- Zoho vyžaduje přechod mezi pěti různými aplikacemi.
- Zoho nemá offline přístup
Ceny Zoho Projects
- Zdarma: 0 $ pro 3 uživatele a 2 projekty
- Premium: 4 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 9 $ (bez omezení počtu uživatelů)
Hodnocení zákazníků Zoho Projects
- G2: 4,2/5 (282 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (259 recenzí)
5. Asana
Vzhledem k reputaci Asany byste neměli dlouho procházet seznam alternativ Mavenlinku, než na ni narazíte.
Asana je software pro řízení projektů, který pomáhá týmům rozšiřovat jejich projekty, vyvíjet agilní pracovní postupy a sledovat předem stanovené výstupy.
Tento nástroj využívá jednoduchou, ale komplexní tabulku úkolů založenou na seznamech, která vám pomůže vyřešit všechny výzvy v oblasti řízení projektů. Může se jednat o seznam kontaktů, seznam úkolů nebo jakýkoli jiný typ seznamu, ze kterého můžete vytvářet úkoly/podúkoly a přiřazovat je svému týmu.
Klíčové funkce Asany
- Možnosti reportování v reálném čase včetně pokročilého vyhledávání, uložených vyhledávacích reportů, milníků a pracovní zátěže.
- Vytvářejte úkoly, podúkoly a podúkoly podúkolů na více úrovních.
- Více zobrazení, ze kterých můžete prohlížet svá data (tabulka, kalendář, seznam)
- Plánování úkolů, které automaticky přesouvá úkoly z tabule na tabuli
Výhody Asany
- Asana má aktivní komunitu (komunitní fórum Asana).
- Asana má přehledné, jasné a intuitivní rozhraní pro sledování projektů.
- Rychlá a přátelská zákaznická podpora
Nevýhody Asany
- Asana vyžaduje, aby všichni uživatelé se stejnou doménou měli licenci, a zachází s nimi jako s hosty. To nakonec zvyšuje ceny.
- Vzhledem k úrovni přizpůsobení má Asana strmou křivku učení.
- Vytváření a přizpůsobování datových sad v Asaně je relativně omezené.
- Na rozdíl od ClickUp, Asana ve svém bezplatném tarifu postrádá funkci sledování času.
Ceny Asana
- Základní: K dispozici pro týmy až 15 osob a možnost bezplatného vyzkoušení
- Premium: 10,99 $ za uživatele a měsíc
- Podnikání: 24,99 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: Podrobnosti získáte od společnosti Asana.
Hodnocení zákazníků Asany
- G2: 4,3/5 (8 926 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (11 398 recenzí)
6. ProofHub
ProofHub je jednoduchý software pro správu projektů a spolupráci, který malým týmům nabízí sadu nástrojů pro zvýšení produktivity a spolupráci.
Jedná se o jednu z nejlepších alternativ Mavenlinku, protože nabízí bezkonkurenční jednoduchost bez kompromisů v základních principech řízení projektů a vytváří intuitivní, jednoduché, ale výkonné řešení.
Proof Hub je komplexní řešení, které zjednoduší vaši technickou infrastrukturu pro řízení projektů a poskytne vám jediné spolehlivé řešení.
Klíčové funkce ProofHub
- Podrobné protokoly aktivit
- White labeling
- Pracovní postupy
- Vynikající správa úkolů (Kanban tabule a Ganttovy diagramy)
- Úžasné funkce pro spolupráci, jako je chat, oznámení a diskuze
Výhody ProofHub
- Téměř neexistující křivka učení
- Díky působivé přizpůsobitelnosti získá váš tým maximální flexibilitu.
- Vytváření a přiřazování úkolů je naprosto jednoduché.
- Konkurenceschopné ceny a možnosti bezplatného vyzkoušení
Nevýhody ProofHub
- Ganttův diagram stále potřebuje vylepšit.
- Mobilní aplikace je relativně omezená.
Ceny ProofHub
- Paušální sazba 89 $/měsíc účtovaná ročně
- Paušální sazba 45 $/měsíc účtovaná ročně (postrádá většinu funkcí)
Hodnocení zákazníků ProofHub
- G2: 4,5/5 (63 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (67 recenzí)
7. Týmová práce
Teamwork není v oblasti řízení projektů žádným nováčkem a v dohledné době se to nezmění. Jak již název napovídá, tento nástroj se dostal na seznam alternativ k Mavenlinku, protože se zaměřuje na spolupráci a od roku 2007 zvyšuje efektivitu týmů, a to postupně, automatizací po automatizaci.
Nenechte se zmást jeho jednoduchostí a intuitivním rozhraním; jeho funkce pro spolupráci, vizualizaci a automatizaci jsou velmi účinné. Jako jedna z nejlepších alternativ Mavenlinku je tento software pro automatizaci profesionálních služeb ideální pro ty, kteří pracují s klienty nebo potřebují podrobná řešení pro správu portfolia.
Klíčové funkce pro týmovou práci
- Funkce Portfolia umožňuje vytváření a správu složitých projektů.
- Integrované sledování času pro hladké fakturace
- Správa pracovní zátěže usnadňuje správu zdrojů
- Funkce projektového účetnictví, jako je fakturace a vystavování faktur, z něj činí lepší řešení pro business intelligence.
- Předem připravené šablony pro správu pracovních postupů a úkolů
- Klienty lze přidat zdarma, aby mohli hladce spolupracovat s projektovými manažery.
Profesionálové v týmové práci
- Teamwork nabízí více produktů (CRM, CHAT, Spaces) než jednoduché řešení pro správu projektů.
- Přátelský zákaznický servis dostupný po telefonu, živém chatu a prostřednictvím videonávodů.
- Funkce projektového účetnictví jsou ideální pro ty, kteří spravují klienty.
Nevýhody týmové práce
- Na rozdíl od ClickUp neobsahuje ve své bezplatné verzi Kanban tabule.
Ceny za týmovou spolupráci
- Navždy zdarma: k dispozici je 30denní bezplatná zkušební verze
- Dodání: 9,99 $ za uživatele a měsíc
- Grow: 17,99 $ za uživatele a měsíc
- Rozsah: Podrobnosti získáte od týmu Teamwork.
Hodnocení zákazníků Teamwork
- G2: 4,4/5 (1 011 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (728 recenzí)
8. Jira
Jira je nástroj pro řízení projektů, který byl vytvořen s ohledem na vývojářské týmy. Po letech nadměrného využívání se však tento nástroj s bohatými funkcemi těší značné oblibě i mimo svůj původní cílový trh.
Dnes se Jira popisuje jako software pro řízení projektů, sledování problémů a sledování času pro jakýkoli tým a organizaci. Pokud hledáte alternativy k Mavenlinku, tato má rozhodně své klady i zápory.
Software Jira, který je součástí většího softwarového balíku Jira, je ideální volbou pro agilní vývoj softwaru, přidělování úkolů, stanovení priorit a ochranu soukromí. Je oblíbený u projektových manažerů, kteří chtějí řídit projekty efektivněji.
Klíčové funkce Jira
- Vynikající sledování problémů a správa chyb pro softwarové projekty
- Vlastní pracovní postupy vám umožňují vytvářet pracovní postupy od nuly.
- Scrumové a Kanbanové tabule pro agilní vývoj
- Projektové plány vám umožňují vizualizovat celý průběh projektu až do jeho dokončení.
- Pokročilá oprávnění a řízení přístupu
- Auditní protokoly
Výhody Jira
- Jira je jediný nástroj v tomto seznamu, který se specializuje na správu problémů.
- Tisíce integrací s nástroji třetích stran
- Bezkonkurenční reporting s softwarem nabízejícím více než 12 reportů
- Bezkonkurenční reporting s softwarem nabízejícím více než 12 reportů
Nevýhody Jira
- Nadcházející změny v únoru 2024 mohou vyžadovat úplnou nebo částečnou migraci systému.
- Jira neobsahuje Ganttův diagram ani časovou osu a nelze v ní přiřazovat úkoly v rámci jednoho zobrazení.
- Úroveň přizpůsobení dává Jira strmou křivku učení
- Správa rozšíření a pluginů v Jira není příjemná zkušenost.
- Jira postrádá vestavěný nástroj pro komunikaci a spolupráci.
Ceny Jira
- Zdarma: 0 $ pro maximálně 10 uživatelů
- Standard: 7,50 $ za uživatele (průměr)
- Premium: 14,50 $ za uživatele (průměr)
- Podnik: Podrobnosti získáte u společnosti Jira.
Hodnocení zákazníků Jira
- G2: 4,2/5 (4 869 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (12 343 recenzí)
9. Basecamp
Basecamp je základní nástroj pro řízení projektů, který řeší složitosti plánování projektů pro malé podniky a týmy.
Jednoduchost a základní funkce, které mnoho projektových manažerů považuje za hlavní slabinu Basecampu, jsou zároveň jeho největší silou pro jiné vedoucí projektových týmů.
Některým zákazníkům stačí k oživení jejich projektů jednoduchý dashboard, tabulky a několik vizualizací.
BaseCamp však slouží jako alternativa k Mavenlink pouze v případech, kdy je váš projekt příliš jednoduchý na to, aby vyžadoval složitější nástroj.
Klíčové funkce Basecamp
- Hill Charts vám pomůže vizualizovat pokrok v projektech.
- Integrovaná nástěnka, na kterou můžete vkládat oznámení a sdílet nápady.
- Funkce Campfire vám umožňuje chatovat s členy vašeho týmu. Funkce Campfire chat umožňuje komunikaci s vaším týmem.
- Seznamy úkolů nabízejí jednoduchý způsob vytváření úkolů.
- Plánování lze propojit s Google Kalendářem.
Výhody Basecampu
- Přehledné a intuitivní rozhraní
- Dostupná cena díky omezenému počtu funkcí
- Dostupnost hotových šablon projektů
Nevýhody Basecampu
- Chybí základní funkce pro správu projektů, jako jsou časové osy a zobrazení
- Chybí nástroje pro správu projektů, jako jsou kanbanové tabule a Ganttovy diagramy.
- Chybí základní funkce, jako jsou časové osy a dílčí úkoly.
- Postrádá základní funkce pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy.
Ceny Basecamp
- 99 $/měsíc (s možností bezplatné zkušební verze)
Hodnocení zákazníků Basecamp
- G2: 4,1/5 (5 061 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (13 669)
10. Notion
Notion vyniká v tomto seznamu alternativ k Mavenlink jako přizpůsobitelný průvodce, který vám umožňuje vytvářet a přiřazovat cokoli chcete, kdykoli chcete.
Tento nástroj pro řízení projektů vyniká konsolidací vašich pracovních postupů, vytvářením přehlednosti a integrací téměř všeho do jednoho výkonného a přizpůsobitelného nástroje.
Jeho funkce pro správu dokumentů jsou také příkladné a poskytují vašim týmům bezpečný přístup k prostředkům, které potřebují k výkonu svých každodenních činností.
Klíčové funkce Notion
- Více zobrazení včetně tabulky, seznamu, kalendáře, Kanbanu a galerie
- Spolupráce na dokumentech v reálném čase
- Více než 50 šablon pro začátečníky
- Více integrací s jiným softwarem třetích stran
Výhody Notion
- Vhodné pro pořizování poznámek a správu dokumentů
- Jednoduché a snadno ovladatelné rozhraní
- Koncepce „vše pod jednou střechou“ vede k centralizaci
Nevýhody Notion
- Jeho bohatá nabídka funkcí a možností přizpůsobení vyžaduje delší dobu na osvojení.
- Někteří zákazníci nejsou spokojeni s počtem šablon, které Notion nabízí.
- Někteří mají pocit, že jeho nabídka v oblasti business intelligence není tak silná jako u jiných produktů v tomto seznamu.
Ceny Notion
- Zdarma
- Personal Pro: 4 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Tým: 8 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Podnik: Podrobnosti získáte u společnosti Notion.
Hodnocení zákazníků Notion
- G2: 4,6/5 (863 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (782 recenzí)
Proč mít několik aplikací, když stačí jedna?
Máte dost izolovaných týmů, nedorozumění a neefektivnosti? Je nejvyšší čas začít využívat výhody softwaru pro řízení projektů.
Pokud hledáte nástroj, který stmelí vaše týmy, odstraní bariéry, zlepší produktivitu a zviditelní všechny vaše operace, ClickUp může být právě to, co hledáte.
Vytvořte si bezplatný účet ClickUp a začněte ještě dnes!