Od zadání k realizaci: Jak jsme za 8 měsíců vytvořili 230 AI workflow a transformovali marketingové oddělení

Žádní konzultanti. Žádné „transformační oddělení“. Jen týdenní úkol, vlastní systém a neúnavné úsilí o dosažení co nejlepšího poměru výstupu k počtu zaměstnanců.
Každá firma tvrdí, že „dělá AI“. Většinou tím myslí, že někdo v týmu má otevřenou záložku ChatGPT. To je AI turismus, ne transformace.
Před osmi měsíci patřilo i moje marketingové oddělení v ClickUp do této kategorie. Jistě, lidé tu a tam AI používali. Shrnutí, první návrhy, poznámky z jednání. Ale bylo to sporadické, nerovnoměrné a nemělo to žádnou strukturu. Neměl jsem přehled o tom, co lidé vytvářejí. Neměl jsem jak zjistit, zda se skutečně zlepšujeme, nebo jen zaškrtáváme políčko „AI“.
Dnes máme 230 katalogizovaných AI workflow napříč 13 týmy. 169 z nich je v produkčním provozu. V prvních šesti týdnech transformace jsme zvýšili využití AI 20krát. Náš SEO tým se zmenšil z 75 tvůrců obsahu na 8. Jeden člen našeho týmu pro poptávku přešel z pořádání jednoho webináře měsíčně na šest. A já si právě teď mohu otevřít jediný pohled v ClickUp a přesně vám říct, kde se každý tým a každý člověk nachází na křivce zralosti AI, co by měli vytvořit jako další a proč.
Následuje konkrétní návod. Všech pět fází, chyby, které jsem udělal, čísla, která z toho vzešla, a konkrétní agenti a pracovní postupy, které dnes řídí celý proces. Pokud vedete tým zaměřený na tržby nebo marketing a berete to vážně, neváhejte si tento návod vypůjčit.
Jedna metrika, která poháněla vše
Než se pustím do jednotlivých fází, musíte pochopit metriku, která stojí za každým naším rozhodnutím – poměr výstupu k počtu zaměstnanců. Každý pracovní postup, každý agent, každá reorganizace, kterou jsme provedli, prošla filtrem jedné jednoduché otázky: Umožní nám to udělat více s týmem, který máme, nebo udělat totéž s méně zdroji? Musíme buď urychlit růst, nebo snížit výdaje (nebo obojí)!
Nesnažíme se o novinky. Snažíme se o efektivitu. A tento přístup je důležitý, protože udržuje tým soustředěný na věci, které skutečně posouvají podnikání vpřed, místo vytváření efektních ukázek, které nikam nevedou.
📘 Přečtěte si také: AI v marketingu: 10 praktických příkladů použití
Co se v této příručce dozvíte
Zde je přehled:
- Jediný ukazatel, který ovlivňoval každé rozhodnutí
- Pět fází, které formovaly tuto transformaci
- Chyby, které bych napravil, kdybych začínal znovu
- Pracovní postupy a agenti, kteří dnes generují skutečný výstup
- Systém, který jsme používali ke sledování vyspělosti, plánování další vlny a vedení týmu vpřed
Fáze 1: Páteční nařízení
První krok, který jsme podnikli v létě roku 2025, nebyl ani zdaleka okázalý. Žádné nové nástroje, žádná velká tisková zpráva. Jen stálý příkaz: každý člen týmu musel každý týden v určeném kanálu ClickUp Chat předložit alespoň jeden nový případ použití AI.
Může to být cokoli. Něco, co ušetřilo 30 sekund. Něco, co ušetřilo 30 minut.
Laťka byla záměrně nastavena nízko, protože cílem nebylo vytvořit průlomové výsledky hned první den. Cílem bylo přivést lidi do rytmu, ve kterém budou skutečně využívat AI.
Právě v tomto ohledu nám vývoj s ClickUpem poskytl strukturální výhodu. Umělá inteligence byla již součástí nástrojů, které lidé používali každý den. Žádné přepínání kontextu. Žádné přihlašování na jinou platformu. Mohli jste něco vyzkoušet a sdílet výsledky ve stejném kanálu chatu, kde se nacházel zadání. Tření bylo tak nízké, jak jen to šlo.
Samotný úkol je však jen základ. Tady je část, kterou většina vedoucích pracovníků opomíjí.
Každý pátek večer a sobotní ráno (já jsem na východním pobřeží, většina mého týmu je na západním pobřeží) čtu každý jednotlivý příspěvek. Úplně každý. Ke každému jsem přidal komentář s postřehy, návrhy a povzbuzením. Poděkoval jsem. Položil jsem doplňující otázky. Ukázal jsem, že to není jen na oko.
Pokud váš tým jen na vteřinu pocítí, že jako vedoucí jen odškrtáváte položky na seznamu, celý projekt ztroskotá. Potřebují vidět, že jim věnujete pozornost a že vám skutečně záleží na tom, co objevují.
Z jejich strany to zabralo spoustu času a já jsem potřeboval, aby věděli, že to není zbytečná práce. Bylo to něco, čemu se vedení skutečně snažilo porozumět.
Toto jsme provozovali asi šest týdnů. A pak to najednou zapadlo. Už jsme nepotřebovali žádné nařízení. Lidé byli nadšení. Tlak opadl, protože používání AI nemuselo měnit svět. Stačilo, aby vás každý den zlepšilo o 1 %.
A halo efekt byl obrovský. Lidé viděli, co dělají jejich kolegové, a začali to kopírovat. Prompty se znovu používaly. Agenti se sdíleli. Experiment jedné osoby se stal každodenním pracovním postupem deseti lidí. Právě v tom spočívá skutečná síla.
Po šesti týdnech jsem zaznamenal povzbudivý ukazatel: 20násobný nárůst využívání AI v rámci celého týmu.
📘 Přečtěte si také: Více než jen chatbot: Proč skutečná transformace pomocí AI vyžaduje kodifikaci vašich nejlepších zaměstnanců
Co si vzít z fáze 1
Vytvořte veřejný kanál. Zpřístupněte příspěvky. Nastavte laťku nízko, abyste snížili tlak. Provozujte to po omezenou dobu, 4–6 týdnů, dostatečně dlouho na to, aby se vytvořil zvyk, ale dostatečně krátce, aby to nepůsobilo jako trvalý stav. A to nejdůležitější: vedoucí pracovníci se musí viditelně zapojit. Komentujte každý příspěvek. Pokud se k tomu nemůžete zavázat, neobtěžujte se s tímto nařízením.
💡 Tip pro profesionály: Pokud chcete, aby se tento zvyk ujal, použijte nástroj, který umožňuje vedoucím reagovat v kontextu. Díky ClickUp Chat a komentářům k úkolům zůstává zpětná vazba viditelná, znovu použitelná a snadno rozvíjetelná, místo aby zmizela v historii Slacku.
📘 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro automatizaci marketingu
Fáze 2: Super agenti udělali z každého tvůrce
Na podzim už tým uvažoval v pojmech AI. Osvojili si základy: shrnování, psaní návrhů, výzkum, formátování a jednoduchou analytiku. Ale 80 % toho, co vytvořili, stále představovala automatizace úkolů. Věci typu A-B. Užitečné a rozhodně posunující poměr výstupu k počtu zaměstnanců. Ale ne zcela převratné.
Poté společnost ClickUp interně spustila program Super Agents. A celá situace se změnila.
Místo ručního spojování pokynů a řetězení jednoduchých automatizací do něčeho složitějšího mohl uživatel bez technických znalostí popsat vícestupňový pracovní postup v běžném jazyce pomocí nástroje pro tvorbu agentů a ClickUp pro něj mohl vytvořit Super Agent. Bariéra pro vytvoření skutečné automatizace klesla téměř na nulu. Pro tým, který byl již připraven takto uvažovat, to bylo jako přilít olej do ohně.
Vyzvali jsme tým, aby myslel ve větším měřítku. Ne od A do B, ale od A do Z. Požádali jsme všechny, aby identifikovali složité, vícestupňové pracovní postupy ve svém prostředí, které zabíraly čas a měly by být automatizovány. A protože jsme věděli, že koncem prosince veřejně spustíme Super Agents, měli všichni zabudovanou motivaci: jejich práce bude prezentována. Mohli tak světu ukázat, jak zvýšili svou efektivitu.
Na začátku ledna jsme měli knihovnu s více než 150 videi, na kterých náš tým vytvářel a používal Super Agents. Lidé byli na svou práci hrdí. Prezentovali se jako odborníci v dané oblasti. A celé toto úsilí vytvořilo setrvačník, kde se zvýšení efektivity uvnitř firmy proměnilo v marketingový obsah navenek.
Některé úkoly, které jste dělali ještě minulý týden, už nejsou relevantní a je třeba je ukončit ve prospěch nového a lepšího způsobu. Nemůžete se tím příliš trápit.
To je něco, co většina týmů dělá špatně. Vytvoří něco, co funguje, a pak to chrání. Ale tempo vývoje v této oblasti znamená, že musíte být ochotni věci neustále vyřazovat. Některé z našich letních automatizací jsme zrušili během několika měsíců, protože verze Super Agent byly prostě lepší. To není plýtvání, je to přirozená součást procesu.
Fáze 3: Knihovna (měl jsem to udělat dřív)
Dobře, teď upřímně.
Kdybych mohl něco udělat jinak, bylo by to právě tohle. Začal bych s organizací hned od prvního dne.
Místo toho se stalo toto. Po devíti měsících jsme měli pracovní postupy s využitím AI všude. Každý tým měl své vlastní. Každý jednotlivec měl své oblíbené agenty. Ale nikdo, včetně mě, neměl komplexní přehled o tom, co ve skutečnosti v celé organizaci existuje. Bylo to mocné, ale neviditelné.
Vytvořil jsem tedy strukturovaný inventář. To byl moment, kdy se transformace přestala být pouhou sbírkou úspěchů a začala se měnit v operační systém. Uvnitř ClickUp dostává každý aktivní AI agent a pracovní postup úkol s vlastními poli, která zachycují vše, na čem záleží:
Jakou práci vykonává? Konkrétně. Ne „pomáhá s marketingem“. Jaký konkrétní úkol nebo proces tento agent zpracovává?
Jaký je výsledek? Ušetřené hodiny, ušetřené peníze, zvýšení výkonu. Skutečná čísla, ne jen dojmy.
Kdo za to odpovídá? Kdo to vytvořil, kdo to spravuje a komu zavoláte, když to přestane fungovat?
Jak často se spouští? Denně? Týdně? Na vyžádání? Nepřetržitě?
Kde to najdete? ClickUp Super Agent, Cursor, Retool, Replit, Hex, Claude Code, AirOps. Používáme spoustu nástrojů. Sloupec „Systém“ je všechny sleduje.
Který tým? A co je zásadní, jaká úroveň zralosti?
Dnes tento seznam obsahuje 230 pracovních postupů. 169 je v provozu. 40 je v plánu. 17 se aktivně vytváří a prověřuje. Napříč 13 funkčními týmy. A protože je to v ClickUp, s reálnými vlastními poli, zobrazeními a filtry, mohu to rozdělit jakýmkoli způsobem, který chci. Podle týmu, podle zralosti, podle dopadu, podle systému, podle stavu. Je to ovládací panel pro celý náš provoz AI.
230 AI workflow napříč 13 týmy: Skutečné výsledky
Tady uvádím konkrétní příklady. Jedná se o skutečné pracovní postupy, které dnes běží v produkčním prostředí, s reálnými čísly o dopadu získanými přímo z knihovny.
|Tým
|Vynikající pracovní postup
|Dopad
|SEO / Obsah
|150 blogových příspěvků za měsíc (AirOps + QA Super Agent)
|Producenti: 75 → 8. Úspora 675 hodin měsíčně.
|Video / Obsah
|100 videí na YouTube měsíčně (agenti pro briefing a publikování)
|4 pracovní dny + úspora 800 $ měsíčně.
|Poptávka
|Řetězec obsahu kampaně se 6 agenty
|Vytvoření kampaně: 4–8 hodin → 1–2 hodiny.
|Akce v terénu
|Kompletní sada pro celý životní cyklus události (více než 25 agentů)
|6–8 hodin na jednu akci jen na samotný výzkum.
|Komunita
|Více než 15 moderátorů a analytiků
|2+ hodiny týdně na přehledy. 20–30 minut na eskalaci.
|PMM
|Cursor Agent Swarm + CompeteBot + Resonance Testing
|Průzkum trhu: 1–2 týdny → 45 min.
|XDR / SDR
|SS1 Strážce pipeline příležitostí
|V prvním měsíci bylo zachyceno riziko v hodnotě 700 000 dolarů.
|Podpora zákazníků
|Agent centra nápovědy + agenti pro psaní skriptů CUU
|20 hodin týdně (Centrum nápovědy). 4 hodiny na jeden skript.
|Růst a provoz
|Porovnání generování stránek + sada nástrojů pro reklamní strategii
|Úspora přibližně 9 000 hodin. Reklamní sada ≈ 1 FTE.
|Životní cyklus
|Automatizace kampaní WrapUp
|Doba realizace: 3 měsíce → několik dní pro 60 000 uživatelů.
|DG Analytics
|Agentic Analytics Suite (7+ super agentů přes Hex MCP)
|Denní monitorování pipeline. Plně automatizované.
|Technická podpora
|Bug Goblin + Stale Defect Agent
|1 551 zastaralých chyb bylo autonomně uzavřeno.
|Profesionální služby
|Přehled rizik spojených s obnovením + stanovení priorit TAM
|Čtvrtletní recenze knih hotové během několika minut.
Co pohánělo tento systém v ClickUp
ClickUp Chat pro veřejné shromažďování a sdílení případů použití ClickUp Tasks + Custom Fields pro katalogizaci pracovních postupů, vlastnictví, dopadu, systému a vyspělosti ClickUp Dashboards a Views pro monitorování knihovny napříč týmy ClickUp Automations a Super Agents pro automatizaci složitých, vícestupňových pracovních postupů ClickUp Brain a Brain MAX pro analýzu knihovny, odhalování mezer a tvorbu plánu
Fáze 4: Použili jsme AI k hodnocení naší vlastní AI
Tady to začíná být meta. A upřímně řečeno, právě tady se to celé začalo jevit jako skutečný systém, a ne jako sbírka projektů.
Jakmile bylo všech 230 pracovních postupů v ClickUp katalogizováno pomocí strukturovaných dat, nasměroval jsem ClickUp Brain na celý seznam a požádal jej o vyhodnocení organizace. Které týmy jsou nejdále? Které jsou stále převážně na úrovni „AI Assisted“? Kde jsou mezifunkční mezery? Co bychom měli vytvořit jako další?
Největší poznatek nebyl překvapivý, ale důležitý: většina týmů pracovala izolovaně. Lidé automatizovali své vlastní úkoly. Poté tyto automatizace propojili do řetězců pro úkoly na úrovni týmu. Pracovní postupy však končily na hranici týmu. Výjimkou byl provozní tým, protože ten ze své podstaty pracuje napříč funkcemi, takže jeho pracovníci přirozeně působili ve více týmech.
A co všichni ostatní? Izolovaní.
Už jen tento poznatek stál za celou tuto činnost, protože mi ukázal, kde přesně se skrývá další vlna hodnoty: v prostorech mezi týmy. V propojení napříč funkcemi. V pracovních postupech, které spojují poptávku s událostmi v terénu, komunitou a obsahem. Ty nevznikají samy od sebe. Je třeba je navrhnout.
Poprvé mám skutečný přehled o tom, co v mé organizaci existuje z hlediska vyspělosti AI. A co bude dál a proč. Mohu stanovit priority, přidělit zdroje, personál a vytvořit plán. Nyní je to skutečný program.
Fáze 5: Plány, koučovací programy a nová DNA
Hodnocení vyspělosti nám přineslo dvě věci, které změnily způsob, jakým budeme tým řídit v budoucnu.
Za prvé: skutečný plán pro AI. Na základě mezer, které identifikoval Brain, máme nyní ve stejném seznamu ClickUp 40 pracovních postupů v pořadí se stavem „Plán“. Vidím, co se vytváří, kdo za to odpovídá a jaké jsou důvody. Prioritou je propojení napříč funkcemi. Mezera mezi poptávkou a komunitou dostává svého vlastního agenta.
Odstraněna je propast mezi PMM a událostmi v terénu. Poprvé má naše transformace pomocí AI za sebou skutečné projektové řízení. Stanovení priorit. Zajištění zdrojů. Odpovědnost. Víte, ty věci, které proměňují dobré nápady ve skutečné výsledky.
Za druhé: individuální plány koučování. Každý člen týmu, včetně mě, dostane plán, jak zaplnit mezery ve svých dovednostech v oblasti AI. V čem jsou silní? V čem se potřebují zlepšit? Jaké konkrétní pracovní postupy by měli řešit jako další? A ti, kteří jsou dále, se stávají mentory pro ty, kteří se teprve rozjíždějí. Jde o podporu lidí poháněnou hodnocením AI.
Změnili jsme také to, koho najímáme. Během celé této cesty jsme do týmu záměrně přibrali lidi, kteří jsou tvůrci s prioritou AI. Nejen nadšence. Lidi, kteří rozumí komplexním agentovým systémům, kteří uvažují v pracovních postupech místo v úkolech, kteří dokážou něco vytvořit a pak naučit tři další lidi, jak to rozšířit. Jsou novou DNA organizace a pro všechny kolem sebe jsou multiplikátory síly.
Takto budeme i nadále zvyšovat efektivitu a výrazně zlepšovat poměr výstupu k počtu zaměstnanců.
Stručný návod
Pokud to čtete a říkáte si: „To musíme udělat“, tady je verze, kterou si můžete vytisknout a nalepit na monitor.
Začněte s mandátem, ne s platformou. Technologie nezáleží, pokud váš tým nemá ve zvyku sahat nejprve po AI. Veřejný kanál. Týdenní příspěvky. Nízká laťka. 6 týdnů. Osobně se zapojte do každého z nich.
Odhalte tajemství a nechte to šířit. Největší změnou nebyl žádný konkrétní pracovní postup. Byl to moment, kdy si lidé uvědomili, že AI nemusí být revoluční, aby byla cenná. Sdílejte vše veřejně, aby se nápady mohly znovu využít.
Když se objeví lepší nástroje, posuňte laťku výš. Super Agents zpřístupnili komplexní automatizaci i lidem bez technických znalostí. Sledujte tyto zlomové body ve vašem vlastním stacku a využijte je k posunu týmu dál.
Neustále se zbavujte svých miláčků. Některé z našich letních automatizací byly během několika měsíců vyřazeny. Dobře. To znamená, že se zlepšujeme rychleji, než si na ně stihneme zvyknout.
Vše katalogizujte. Dříve, než si myslíte, že je to nutné. Kdybych mohl něco změnit, začal bych se strukturovaným inventářem hned první den. Knihovna není dokumentace. Je to základ pro hodnocení, plánování a koučování založené na AI. Bez ní letíte naslepo.
Nechte AI pracovat na sobě samé. Jakmile budou vaše pracovní postupy v strukturovaném systému, nechte AI je prozkoumat a poskytnout vám hodnocení zralosti. Najde mezifunkční mezery a izolované vzorce rychleji než jakákoli lidská analýza.
Najměte si tvůrce. Potřebujete pár lidí, kteří jsou opravdovými „AI-first“ pracovníky. Nevytvářejí jen pro sebe. Učí, mentorují a zvyšují laťku pro všechny kolem sebe.
Spravujte to jako produkt. Roadmap. Backlog. Priority sprintů. Přehlednost. Pozornost vedení. Pokud je vaše transformace pomocí AI jen vedlejším projektem, zůstane vedlejším projektem.
Co vlastně vedlo k úspěchu
Pokud celou transformaci zredukujete na to, co ji skutečně přivedlo k úspěchu, dostanete se k několika jednoduchým vzorcům:
- Vedení se viditelně angažovalo
- Experimentování bylo na začátku bezproblémové
- Tým pracoval z jednoho sdíleného systému
- Lepší nástroje posunuly laťku výš
- Pracovní postupy byly spravovány jako produkt
Kam to směřuje
Před devíti měsíci byla AI něčím, co náš tým používal, když si na to vzpomněl. Dnes máme 230 katalogizovaných pracovních postupů, tříúrovňový rámec zralosti, prioritizovaný plán, individuální koučovací plány pro každého člena týmu a systém, který se každý týden rozšiřuje.
Přešli jsme od roztříštěných experimentů ke strukturovanému designu. Od izolovaných agentů k mezifunkčním systémům. Od manuálního reportingu k automatizované analýze pipeline. A dokázali jsme to s nástroji, které jsme již měli, s lidmi, které jsme již zaměstnávali, a se závazkem brát vyspělost AI jako skutečný program, nikoli jako pouhou aspiraci.
Poměr výstupu k počtu zaměstnanců je novým měřítkem konkurenceschopnosti týmu. Týmy, které za tím budují skutečné systémy, místo aby se zastavily u nadšení, jsou ty, které zvítězí.
Jsme teprve na začátku. A mám dobrý pocit z toho, kam směřujeme.
Často kladené otázky
Jak dlouho trvalo marketingovému týmu ClickUp vytvoření operačního systému AI?
Marketingové oddělení společnosti ClickUp vybudovalo svůj strukturovaný operační systém AI během zhruba devíti měsíců, počínaje jednoduchým týdenním zadáním případů použití a postupně se vyvinulo v sledovanou knihovnu 230 pracovních postupů napříč 13 týmy.
Jaký je nejdůležitější ukazatel při transformaci pomocí AI?
Pro tento tým byl klíčovým ukazatelem poměr výstupu k počtu zaměstnanců. Každý pracovní postup a každý pracovník byli hodnoceni podle toho, zda zvýšili výstup se stejným týmem nebo udrželi výstup s menším počtem zdrojů.
Proč společnost ClickUp katalogizovala všechny pracovní postupy s využitím umělé inteligence do jednoho systému?
Strukturovaný inventář umožnil sledování dopadu, odpovědnosti, vyspělosti a mezer v celé organizaci. Bez této přehlednosti zůstávalo zavádění AI sice účinné, ale neviditelné.
Co způsobilo, že se zavedení AI v týmu skutečně uchytilo?
Nejdůležitějšími faktory byly viditelná angažovanost vedení, nenáročný týdenní zvyk, veřejné sdílení případů použití a nástroje, které umožnily uživatelům bez technických znalostí vytvářet užitečné pracovní postupy v rámci systému, který již používali.
Jak společnost ClickUp využila AI ke zlepšení své vlastní transformace v oblasti AI?
Jakmile byly pracovní postupy v ClickUp katalogizovány, tým využil ClickUp Brain k posouzení vyspělosti AI v jednotlivých týmech, identifikaci mezer, stanovení priorit v rámci plánu a vytvoření individuálních plánů koučování.