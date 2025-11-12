Více než jen chatbot: Proč skutečná transformace AI vyžaduje kodifikaci vašich nejlepších zaměstnanců

Existuje zásadní nedorozumění ohledně toho, co AI transformace vlastně znamená. Tato nejasnost stojí společnosti konkurenční výhodu, kterou si myslí, že budují.
Většina vedoucích pracovníků se domnívá, že AI je užitečná především pro rutinní, všední úkoly. Vnímají ji jako prostředek k eliminaci nudných, opakujících se činností, aby se lidé mohli soustředit na „skutečnou práci“. Ačkoli je tato povrchní hodnota pravdivá, jedná se o neúplný obraz, který zcela opomíjí transformační potenciál.
McKinsey odhaduje nárůst produktivity až o 45 % v klíčových funkcích, kde je AI hluboce zakotvena.
Skutečně AI-nativní společnost neautomatizuje pouze jednoduché úkoly. Zachycuje odborné znalosti svých nejlepších lidských stratégů a tyto znalosti kodifikuje pomocí AI.
Vysvětlím vám, co to znamená a proč to mění vše.
Mezery v odborných znalostech v oblasti transformace AI
Zde je scénář, který vidím neustále: Společnost se rozhodne přijmout transformaci AI. Pověří centralizovaný tým AI nebo technické zdroje, aby vytvořili pracovní postupy založené na AI v celé organizaci. Tito lidé s dobrými úmysly začnou vytvářet logiku AI pro provozování různých obchodních procesů.
Problém? Nemají hluboké odborné znalosti v těchto procesech.
Použijme jednoduchý příklad z mé oblasti, marketingu. Pokud se někdo z IT nebo centralizovaného týmu AI pokusí vytvořit veškerou logiku AI pro provozování našich marketingových kampaní, nebude mít dostatečné znalosti o správných způsobech provozování kampaní v ClickUp. Nebude rozumět našim osvědčeným postupům, kontextu ani tomu, jak zkušení marketéři v daném okamžiku přijímají strategická rozhodnutí.
Centralizované týmy AI bez kontextu dané oblasti často vytvářejí automatizaci, která postrádá nuance – a návratnost investic.
Nejlepší kombinace, jakou jsem viděl, a skutečná cesta k transformaci AI je když odborníci na AI (interní nebo externí) úzce spolupracují s odborníky v dané oblasti, aby kodifikovali klíčové procesy důležité pro podnikání a zajistili jejich hladký průběh.
To je okamžik, kdy se děje zázrak. To je okamžik, kdy dosáhnete skutečné transformace.
Překlenutí této propasti vyžaduje úzkou spolupráci mezi odborníky na AI a těmi, kteří mají hluboké znalosti o daném oboru.
Jak poznáte, že transformace funguje
Způsob, jakým poznáte, že jste dosáhli určité formy transformace AI, spočívá ve využití. Jaký druh využití provádí každý jednotlivý člověk ve vaší firmě?
Představte si, že jeden člen týmu je zodpovědný za celý proces. Pokud můžete této osobě ulehčit práci a pověřit agenty AI v různých fázích tohoto procesu, získáte někoho, kdo je nyní zodpovědný za řízení týmu agentů, kteří tento proces provádějí, a navíc:
- ⬆️ Zvýšení efektivity v rychlosti dokončování práce
- ⬆️ Zvýšení produktivity v množství odvedené práce
- ⬆️ Zvýšení výkonu v objemu vyprodukované práce
- ⬆️ Zvýšení kvality samotné práce
Tyto metriky jsou hmatatelné. Jsou měřitelné. A ukážou vám, zda jste na správné cestě, nebo jen vytváříte AI divadlo.
Méně kontextu vede k nekvalitním výstupům AI, což podkopává důvěru a vede k ještě většímu rozšiřování nástrojů. Skutečná transformace AI vyžaduje prolomení tohoto cyklu tím, že odborné znalosti v dané oblasti přímo začleníte do svých pracovních postupů. Jste připraveni dosáhnout skutečných výsledků? Prozkoumejte příručku Strategic Initiative Execution AI Playbook a zjistěte, jak můžete pomocí AI proměnit strategii v akci!
Paralela, o které nikdo nemluví
Všichni chtějí najít paralely mezi transformací AI a digitální transformací. Ale myslím si, že existuje zajímavější srovnání, které odhaluje něco zásadního o okamžiku, ve kterém se právě nacházíme.
Mnoho odvětví a vertikálních trhů nikdy neprošlo skutečnou digitální transformací.
Vím, že se předpokládá, že digitální transformace je „u konce“, ale to není pravda. Stále existují společnosti v mnoha odvětvích, které nikdy plně nerealizovaly slibované výhody.
Zamyslete se nad tím, jak se rozvíjel internet. Na konci 90. let a na počátku 21. století byla potřebná infrastruktura neuvěřitelně nákladná a pracná.
- Museli jste položit kabely
- Potřebovali jste rozsáhlou infrastrukturu v terénu
Výsledek? Mnoho společností a regionů zůstalo pozadu, protože neměly zdroje, infrastrukturu ani organizační kapacity.
O deset let později mobilní technologie změnily vše. Mobilní technologie přinesly internet do rukou každého, aniž by vyžadovaly tak robustní infrastrukturu. Celé oblasti světa přeskočily jednu generaci technologií a získaly okamžitý přístup k internetu. Pak se vydaly na cestu.
Totéž se děje s transformací AI. Existují odvětví a společnosti, které nikdy skutečně nepřijaly digitální transformaci ani nevyužily jejích výhod. Místo toho, aby procházely časově a pracovně náročným procesem, jako je například digitalizace jejich společnosti, mají nyní příležitost zásadně přehodnotit, jaká by měla být technologicky vyspělá společnost v éře AI.
Společnosti mohou vytvářet vlastní softwarová řešení rychleji a snadněji než kdykoli předtím. Mohou dosáhnout skutečné transformace tím, že přeskočí kroky, které by jinak musely podniknout.
To je paralela, které stojí za to věnovat pozornost. To je příležitost, kterou musí lídři využít.
Průzkum ClickUp nedávno odhalil, že 45 % znalostních pracovníků uvažovalo o automatizaci, ale ještě s ní nezačalo, což poukazuje na rozpor mezi záměrem a činy ve většině organizací.
Je to jak technická, tak kulturní záležitost, a ani jednu z nich nelze vynechat.
Když se lidé ptají, zda je transformace AI primárně technická nebo kulturní, odpověď je jednoznačně obojí. Jakákoli technologie je bez efektivního řízení změn, kulturního přijetí a prosazování shora dolů odsouzena k neúspěchu.
Lidé se velmi snadno nechají zastrašit nebo vyděsit novými technologiemi a změnami, zejména pokud nerozumí jejich roli nebo tomu, jak přispějí k dalšímu pokroku.
Proto je spolupráce s odborníky v dané oblasti tak důležitá. Když zavádíte transformaci AI, lidé musí pochopit, že se tím nezbavují své práce ani své role. Potřebují jasně pochopit svou roli v tomto novém paradigmatu.
Většina společností se obvykle dopouští chyby v tom, jak tuto technologii vnímají. Zaměřují se na eliminaci rutinních, všedních a opakujících se úkolů. To je sice část její hodnoty, ale neumožňuje plně využít potenciál této technologie. A upřímně řečeno, pro lidi to není nijak vzrušující.
Skutečná transformace spočívá v uvolnění času, energie, kreativity a strategie lidí, aby mohli dělat práci, kterou chtějí, ale nikdy nemohli. Ne proto, že by nechtěli, ale proto, že nemohli.
Tento rámec má obrovský význam. Takto se úspěšně prolínají technické a kulturní dimenze.
💡 Tip pro profesionály: Vnímejte zavedení AI jako osvobození, nikoli jako eliminaci – týmy se tak mohou věnovat strategické práci namísto opakujících se úkolů.
Když mi konečně došlo, co je to AI
Budu upřímný: když byl ChatGPT poprvé vydán na konci roku 2022, považoval jsem ho za působivý. Připadal mi jako zábavná hračka. Ale nechápal jsem, v čem spočívá jeho skutečná hodnota.
Nechápal jsem to, dokud jsem neviděl vícestupňové, komplexní pracovní postupy, ve kterých bylo možné propojit AI s hlavními pracovními nástroji.
Nejde jen o to, získat odpověď na požádání, syntetizovat informace nebo napsat průměrný text. Jde o to, být schopen poskytnout AI robustní instrukce a integrovat ji do systémů, kde se skutečně pracuje.
Z pohledu prodeje a marketingu to znamenalo integraci výsledků a výstupů AI s CRM, automatizací marketingu, automatizací prodeje a nástroji pro zapojení prodeje, aby se skutečně zlepšil život profesionálů v oblasti prodeje a marketingu.
Pro mě bylo zásadním momentem uvědomění si, že i ty nejsložitější pracovní postupy lze kodifikovat. AI není užitečná jen pro cestu z bodu A do bodu B – dokáže zachytit celou cestu od A do Z.
Cítil jsem, jak se můj pohled změnil, když jsem viděl, jak push-based AI mění dynamiku. Když jsou pracovní postupy hluboce integrovány, AI nečeká na dotaz; dodává kontext a akci přímo tam, kde lidé již pracují – bez nutnosti objížďky přes chatbot.
Když se člen týmu zeptá na klíčové podrobnosti projektu, například na předpokládané datum uvedení produktu na trh, ClickUp Agent okamžitě vyhledá odpověď z relevantních diskusí a dokumentace. V tomto příkladu poskytuje AI Agent jasnou, kontextovou odpověď:
Vyrůstal jsem v oblasti softwaru prostřednictvím business intelligence (BI) a vidím významné paralely v éře AI. Jednou z hlavních výzev BI je, že lidé často mají potíže s identifikací správných otázek, které by měli položit. To je nejnáročnější aspekt analýzy. Je to také nejnáročnější aspekt efektivního zapojení AI.
Pokud se přihlásíte do ChatGPT, uvidíte blikající kurzor a pomyslíte si: „Co mám teď dělat? Napsat haiku?“ Pak to není způsob, jak AI využít ve svůj prospěch.
Schopnost kodifikovat pracovní postupy, přednastavit otázky, které by si lidé měli klást ohledně svého podnikání, a poskytovat tyto informace tam, kde se již nacházejí – to je to, co mění vše. Nemusí vědět, že za tím stojí AI, potřebují pouze výsledek. A díky tomu mohou pracovat rychleji.
Tato schopnost koordinace pracovních postupů i nadále formuje můj dnešní pohled na AI.
Odvážný krok se pohybuje rychle (správným směrem)
Odvážný krok, který musí lídři učinit, je zdánlivě jednoduchý: pohnout se.
Vím, že to zní téměř směšně, ale rychlost a správný směr mají skutečnou konkurenční výhodu. Rychlost i směr jsou důležité.
Musíte zajistit, aby byl váš kontext ucelený, abyste měli jistotu, že výstupy vytvořené umělou inteligencí jsou skutečně kontextualizovány podle toho, co je pro vaše podnikání důležité.
Poté musíte zajistit, aby se ti správní lidé ve vaší společnosti, ti s reálnými odbornými znalostmi, kteří vědí, jak vypadají osvědčené postupy, zapojili do kodifikace AI agentů a pracovních postupů, které vytváříte.
Jak ClickUp umožňuje skutečnou transformaci AI
Více než polovina zaměstnanců (57 %) ztrácí čas prohledáváním dokumentů nebo znalostních bází, aby našli potřebné informace. Když je nenajdou, každý šestý se uchýlí k starým e-mailům, poznámkám nebo screenshotům, aby si dal věci dohromady. ClickUp Brain ukončuje hledání okamžitými odpověďmi založenými na AI z celého vašeho pracovního prostoru a propojeného ekosystému aplikací – takže vždy dostanete to, co potřebujete.
V tomto se ClickUp zásadně liší od samostatných nástrojů AI: Sdružujeme veškerý kontext.
Víme, jak pracujete. Známe vaše zaměstnance. Víme, jak vykonáváte svou práci. Známe strukturu oprávnění vašeho týmu, takže lidé vidí pouze to, co mají vidět. Známe vaše podnikání.
ClickUp Brain MAX dokonale rozumí vašemu týmu, dokumentům a oprávněním. Díky funkci převodu řeči na text stačí vyslovit svůj požadavek a ClickUp Brain MAX jej okamžitě převede na perfektně formátovanou, akční zprávu – automaticky zmíní správnou osobu a propojí správný dokument.
To je obrovská výhoda z hlediska ochrany soukromí, bezpečnosti a spolehlivosti výstupů.
Používání AI neslouží pouze ke škálování výstupů nebo maximalizaci množství, ale také ke zlepšení kvality s naprostou spolehlivostí. Pokud důvěřujete AI v provádění funkcí kritických pro podnikání – jak byste měli a jak vám to ClickUp umožňuje – musíte důvěřovat kvalitě těchto výsledků.
Samostatné nástroje jako ChatGPT, Gemini, Claude nebo dokonce Copilot jsou izolované. Nyní přidávají lehké funkce pro správu projektů, protože si uvědomily, že nemá smysl klást AI otázky, pokud nemůžete tento obsah použít k posunu svých úkolů, projektů, dokumentů atd.
Tyto nástroje však zůstávají zásadně odpojené od místa, kde se vaše práce skutečně odehrává, což vede k rozptýlení práce – úkoly, aktualizace a znalosti jsou rozptýleny napříč několika platformami.
ClickUp Brain je součástí vaší platformy pro správu práce, kde plánujete, provádíte a diskutujete o práci. AI můžete začlenit do pracovních postupů. Ambientní agenti mohou odpovídat na otázky, identifikovat související úkoly, posouvat pracovní postupy a vytvářet novou práci, a to často aniž by si uživatelé uvědomili, že něco spustili.
V poli pro zadávání příkazů nebo interakci v ClickUp Brain stačí použít rozevírací nabídku a vybrat preferovaný model – k dispozici jsou možnosti GPT, Claude nebo dokonce Gemini a další, v závislosti na vašem předplatném a integracích.
To je síla konvergenčního pracovního prostoru AI. To je to, co umožňuje skutečnou transformaci AI.
Jak vypadá skutečná transformace umělé inteligence
Skutečná transformace AI se neměří podle toho, kolik nástrojů AI jste zakoupili nebo kolik „iniciativ AI“ jste spustili.
Měří se to pákovým efektem – tím, o kolik více mohou vaši nejlepší zaměstnanci dokázat, když jsou jejich odborné znalosti zachyceny, kodifikovány a škálovány prostřednictvím agentů AI.
Například ClickUp Agent okamžitě přiřazuje úkoly správné osobě na základě zapojení do chatu, aniž by čekal na ruční zadání. To umožňuje vašim odborníkům soustředit se na práci s velkým dopadem, zatímco jejich znalosti a rozhodnutí jsou plynule šířeny v rámci celého týmu. To je síla skutečné transformace AI – automatické přeměňování odborných znalostí v akci.
Měří se kvalitou a spolehlivostí výstupů, které vaše organizace produkuje, když AI funguje v plném obchodním kontextu, namísto izolace v rozhraní chatbota.
A měří se podle toho, zda vaše týmy dělají práci, kterou vždy chtěly dělat, ale nikdy neměly čas, energii nebo kapacitu ji vykonat.
To je transformace, o kterou stojí za to usilovat. To je konkurenční výhoda, která v éře AI oddělí lídry od těch, kteří zaostávají.
Úspěšné budou ty společnosti, které neexperimentují s AI izolovaně. Budou to ty, které spojí odborné znalosti, koordinaci pracovních postupů a konvergovaný kontext, aby zásadně přehodnotily způsob, jakým se práce vykonává.
Otázkou není, zda provést transformaci, ale jak ji provést. Jde o to, zda budete postupovat dostatečně rychle, abyste transformaci vedli, nebo zda budete sledovat, jak vás konkurence předběhne, zatímco vy ještě přemýšlíte, jaké otázky položit svému chatbotovi.
Kyle Coleman je globální viceprezident pro marketing ve společnosti ClickUp, kde vede strategii uvedení na trh a pomáhá organizacím pochopit, jak dosáhnout skutečné transformace AI. Díky bohatým zkušenostem v oblasti prodeje, marketingu a business intelligence se Kyle specializuje na pomoc společnostem při kodifikaci odborných znalostí a koordinaci složitých pracovních postupů, které vedou k měřitelným obchodním výsledkům.
Často kladené otázky o kodifikaci odborných znalostí pro transformaci AI
Kodifikace odborných znalostí znamená zachytit úsudek a strategii vašich nejlepších zaměstnanců a začlenit tyto znalosti do pracovních postupů AI. Namísto automatizace úkolů rozšiřujete lidské odborné znalosti prostřednictvím inteligentních systémů, které vykonávají práci tak, jak by ji vykonávali vaši odborníci.
AI bez kontextu dané oblasti produkuje obecné výsledky. Odborníci v dané oblasti vědí, jak se přijímají rozhodnutí, jaké osvědčené postupy jsou důležité a kde existují výjimky. Spojením tvůrců AI s odborníky v dané oblasti se zajistí, že automatizace odráží skutečnou obchodní inteligenci.
Měřte transformaci AI podle efektivity – o kolik více mohou vaši zaměstnanci dosáhnout. Zaměřte se na rychlejší dokončení úkolů, vyšší objem produkce, zlepšenou kvalitu a měřitelné zvýšení efektivity napříč pracovními postupy.
ClickUp Brain propojuje lidi, data a procesy v jednom konvergovaném pracovním prostoru AI. Zachycuje odborné znalosti v dané oblasti, automatizuje vícestupňové pracovní postupy a pohání agenty AI, kteří vykonávají práci přímo tam, kde probíhá plánování a spolupráce.