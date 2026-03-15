10 nejlepších nástrojů pro řízení projektů pro autory pro rok 2026

Dnes může jeden článek zahrnovat rešerši napříč pěti záložkami, rozhovory na Zoomu, sdílení návrhů k revizi, úpravy pro SEO, koordinaci designu, schvalování klientem a sledování výkonu.
A právě tam se věci začínají kazit.
V jednom nástroji vytváříte návrhy, v druhém sledujete úkoly a ve třetím brainstormujete. Samotné psaní se stává tou snadnou částí, ale správa toho všeho se stává skutečnou prací.
Při řízení projektů pro autory jde především o přehlednost. Některé nástroje jsou určeny pro vizuální plánování, jiné se hodí spíše pro rozsáhlé rukopisy, zatímco další vynikají při spolupráci v redakčních týmech.
V tomto průvodci jsme pro vás sestavili seznam 10 nejlepších nástrojů pro řízení projektů pro autory, abyste mohli trávit méně času organizováním své práce a více času samotným psaním. ✍️
Přehled nejlepších nástrojů pro řízení projektů pro autory
Zde je tabulka porovnávající všechny nástroje pro řízení projektů pro autory v tomto blogu. 📊
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Komplexní správa znalostí a úkolů s automatizací podporovanou umělou inteligencí a pracovními postupy napříč nástroji pro samostatné autory, malé týmy a podnikové organizace koordinující projekty, požadavky a dokumenty
|Jednotná platforma s úkoly, seznamy, dokumenty a cíli, ClickUp Brain, několika modely AI, správou času a přizpůsobitelnými automatizacemi
|Navždy zdarma; přizpůsobení k dispozici pro podniky
|Notion
|Vytvořte si přizpůsobitelný pracovní prostor pro psaní s integrovanou umělou inteligencí pro autory, kteří si chtějí od základu vybudovat plně přizpůsobitelný pracovní prostor
|Zobrazení databáze (tabulka, nástěnka, časová osa, kalendář), synchronizované bloky, asistent psaní Notion AI, poznámky z jednání AI s úkoly, které vám pomohou udržet pořádek
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 $/měsíc na uživatele
|Scrivener
|Správa rozsáhlých rukopisů od návrhu až po export pro romanopisce, kteří strukturovají složité rukopisy s více kapitolami
|Organizace rukopisů ve stylu pořadače, nástěnka s virtuálními kartičkami, nástroj pro tvorbu osnov s možností přeskupování pomocí drag-and-drop, zobrazení pro výzkum na rozdělené obrazovce
|Ceny placených tarifů začínají na 23,99 $ za měsíc na uživatele
|Trello
|Vizuální pracovní postupy ve stylu kanbanu pro autory, kteří uvažují vizuálně a preferují pracovní postupy ve stylu kanbanu
|Vizuální kanbanové tabule, automatizace Butler (pravidla a příkazy), Power-Ups pro rozšířenou funkcionalitu, zobrazení kalendáře a plánovače
|Zdarma; placené tarify začínají na 6 $/měsíc na uživatele
|Google Workspace
|Společné psaní a redakční činnosti v cloudu pro rozptýlené redakční týmy, které potřebují spolupráci v reálném čase
|Spolupráce v reálném čase v Google Docs (režim návrhů a historie verzí), Gemini AI v Docs/Gmail/Drive, cloudové úložiště Google Drive
|Cena placeného tarifu začíná na 5,60 $ za měsíc na uživatele.
|Asana
|Strukturované redakční pracovní postupy se závislostmi úkolů pro redaktory a projektové manažery, kteří dohlížejí na vícestupňové pracovní postupy při publikování
|Závislosti úkolů pro strukturované pracovní postupy, vlastní pole pro sledování redakčních změn, nástroj pro tvorbu pracovních postupů a automatizaci pravidel, přehledy o pracovní zátěži a správě zdrojů
|Zdarma; placené tarify začínají na 30,49 $ měsíčně za uživatele
|Airtable
|Vytváření systémů obsahu založených na datech bez nutnosti programování pro provozní týmy spravující strukturované redakční databáze
|Relační databáze s propojenými záznamy, automatizace založené na spouštěčích, pole a agenti Airtable AI, přizpůsobitelné vstupní formuláře s logikou směrování
|Zdarma; placené tarify začínají na 20 $/měsíc na uživatele
|Monday.com
|Flexibilní vizuální řízení práce s integrovanou umělou inteligencí pro manažery, kteří potřebují přehled o pracovní zátěži a dashboardy napříč projekty
|Vizuální tabule s přizpůsobitelnými pracovními postupy, AI bloky (shrnutí, překlad, kategorizace), Workdocs pro živou spolupráci, přehledy o pracovní zátěži a zdrojích v uživatelsky přívětivém rozhraní
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 $/měsíc na uživatele
|Milanote
|Vizuální brainstorming a kreativní plánování projektů pro vypravěče, kteří prostorově mapují postavy a dějové linie
|Nekonečné vizuální tabule, nástroj pro sběr webových stránek pro okamžité zachycení inspirace, šablony pro charakteristiky postav a osnovy příběhu, vkládání médií (obrázky, videa, odkazy)
|Zdarma; placené tarify začínají na 12,50 $/měsíc na uživatele
|Evernote
|Vytvoření prohledávatelného „druhého mozku“ pro spisovatele a profesionály, kteří chtějí rychle zaznamenávat nápady na různých zařízeních
|Zápisníky s vnořenými složkami a značkami, nástroj pro ukládání výstřižků z webu pro výzkum, integrované úkoly v poznámkách, skenování dokumentů s OCR
|Ceny placených tarifů začínají na 14,99 $ za měsíc na uživatele.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Na co byste se měli zaměřit při výběru nástroje pro řízení projektů pro autory?
Autoři procházejí s nápady různými fázemi: rešerše, osnova, návrh, revize, publikace. To znamená, že správný nástroj musí podporovat realitu redakční práce. Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zvážit při výběru nástroje pro řízení kreativních projektů. 👇
- Zviditelňuje a usnadňuje správu termínů: Zobrazuje termíny odevzdání, časové osy publikování a kontrolní body milníků prostřednictvím redakčního kalendáře, časové osy nebo zobrazení ve stylu Ganttova diagramu
- Struktury fungují podle fází psaní: Rozdělují projekty na jasné fáze, jako je tvorba osnovy, psaní návrhu, úpravy, schvalování a publikování, se sledováním stavu, které ukazuje pokrok
- Centralizuje spolupráci a redakční zpětnou vazbu: Umožňuje vkládání komentářů přímo do textu, diskusní vlákna a sdílení návrhů, takže revize probíhají v kontextu
- Propojuje rešerše přímo s projekty: Ukládá poznámky, odkazy na zdroje, zadání a referenční soubory společně s příslušným článkem, aby se předešlo prohledávání samostatných složek a aplikací
- Udržuje přehlednou historii verzí: Sleduje revize a uchovává dřívější návrhy, takže změny jsou zdokumentované, lze je obnovit a snadno porovnat
- Nabízí flexibilní zobrazení pracovních postupů: Přepíná mezi seznamy, tabulemi a kalendáři v závislosti na tom, zda plánujete obsah, spravujete úpravy nebo kontrolujete termíny
- Podporuje práci odkudkoli: Synchronizuje se v reálném čase mezi počítačem a mobilem, takže autoři mohou zaznamenávat nápady, aktualizovat úkoly nebo reagovat na zpětnou vazbu i na cestách
📮 ClickUp Insight: Věděli jste, že 45 % lidí kontroluje svůj telefon každých pár minut – často kvůli rychlým odpovědím nebo na odpočinek?
Ale ty neustálé kontroly telefonu, jako je například nahlížení do e-mailů při psaní zprávy, ve skutečnosti roztříští vaši pozornost a narušují soustředěnou práci. 🖤
Právě zde přichází na řadu ClickUp Brain MAX. Jako váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí vám Brain MAX umožňuje chatovat, plánovat, vytvářet úkoly a vyhledávat aplikace třetích stran, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor nebo sahat po telefonu.
Potřebujete kreativní inspiraci? Použijte svůj hlas k napsání haiku, generování obsahu pomocí různých modelů umělé inteligence nebo k vyřizování administrativních úkolů – a dopřejte tak svým očím (a soustředění) tolik potřebnou pauzu.
Nejlepší nástroje pro řízení projektů pro autory
Ať už jste samostatný freelancer, který se snaží skloubit práci pro více klientů, nebo člen dynamického redakčního týmu, tyto nástroje jsou navrženy tak, aby vašemu pracovnímu postupu při psaní dodaly přehlednost, viditelnost a dynamiku. 💁
1. ClickUp (nejlepší pro autory, kteří chtějí integrovaný pracovní prostor s umělou inteligencí)
ClickUp pro týmy projektového řízení je první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, digitální prostředí, které spojuje úkoly, dokumenty, chat, cíle, přehledy a umělou inteligenci.
Eliminuje to roztříštěnost práce, což znamená, že už nemusíte vytvářet návrhy v jedné aplikaci, sledovat termíny v jiné, spravovat zpětnou vazbu v e-mailech a brainstormovat ve třetím nástroji. Vše se odehrává v jednom ekosystému a umělá inteligence tomu všemu rozumí.
Takto to funguje v praxi:
Uspořádejte si obsah pomocí ClickUp Docs
Považujte ClickUp Docs za své centrální centrum pro psaní, kde najdete osnovy, návrhy, rešerše, stylové příručky, referenční materiály, redakční kalendáře a dokonce i zpětnou vazbu od týmu. Dokumenty jsou přímo propojeny s vašimi pracovními toky, takže můžete propojit zadání s úkolem v ClickUp, vložit stylovou příručku do pracovního postupu nebo automaticky generovat obsahy.
Můžete například vytvořit dokument „Návrhy týdenního zpravodaje“, vložit do něj odkazy na rešerše, redakční poznámky a @zmínky pro kolegy. Úkoly můžete propojit přímo v dokumentu, převést text na konkrétní úkoly a nastavit termíny.
Zrychlete psaní s ClickUp Brain
ClickUp Brain, který je součástí pracovního postupu pro správu znalostí v ClickUp, je kontextová umělá inteligence integrovaná do vašeho pracovního prostoru, včetně dokumentů, úkolů, komentářů a chatů, což znamená, že pracuje s úplným kontextem vašich projektů.
Pro autory funguje jak jako kreativní partner, tak jako pomocník pro zvýšení produktivity.
Návrh můžete vytvořit přímo v jakémkoli textovém poli. U blogových příspěvků, osnov, textů pro vstupní stránky, příspěvků na sociálních sítích a scénářů videí stačí zadat zadání a Brain vygeneruje návrh. Označte existující text a vyberte si:
- Zlepšete své psaní
- Opravte pravopis a gramatiku
- Prodloužit nebo zkrátit
- Zjednodušte složitý obsah
- Pokračujte v psaní tam, kde jste přestali
- Vytvořte úkoly z návrhu
- Přeložit do více jazyků
Pokud generujete úkoly z dokumentu s briefem k obsahu, převede tento brief na strukturovaný úkol v ClickUp. Můžete také použít vlastní výzvy nebo příkazy se lomítkem /write k rychlé úpravě, přepisu nebo vytvoření obsahu v konkrétním tónu (profesionální, konverzační, vtipný) a přizpůsobit úroveň kreativity podle toho, zda píšete zprávu nebo blogový příspěvek.
📌 Příklad zadání: Vylepšete tento odstavec tak, aby působil na naše čtenáře poutavěji, a navrhněte tři možnosti chytlavých nadpisů.
Stručný průvodce pro začínající uživatele:
Rozšiřte své možnosti výzkumu a produktivity s ClickUp Brain MAX
Chcete-li posunout psaní s pomocí AI nad rámec vytváření návrhů a proměnit jej v plnohodnotný vyhledávací nástroj, použijte ClickUp Brain MAX, svého pokročilého pomocníka s AI pro stolní počítače. Rozšiřuje ClickUp Brain nad rámec pomoci při psaní a proměňuje jej v nástroj pro hlubší výzkum a produktivitu.
Brain MAX nabízí:
- Hloubkové vyhledávání ve vašem pracovním prostoru, propojených aplikacích a na webu
- Přístup k prémiovým modelům umělé inteligence pro propracovanější brainstorming a úpravy
- Kontextové odpovědi týkající se vašich projektů a dokumentů
Pro autory je to výkonný nástroj během fáze rešerší. Místo prohledávání složek nebo záložek v prohlížeči můžete požádat Brain MAX, aby vyhledal relevantní poznámky, shrnul zpětnou vazbu od klientů z minulosti nebo okamžitě našel související návrhy.
A pokud přemýšlíte rychleji, než píšete, můžete své nápady diktovat přímo do dokumentů nebo úkolů pomocí funkce ClickUp Talk to Text. Tento nástroj automaticky převede vaši řeč na strukturovaný text, který můžete okamžitě upravit pomocí ClickUp Brain.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zefektivněte tvorbu obsahu: Využijte hotové šablony ClickUp nebo si vytvořte vlastní pro články, blogové příspěvky, redakční kalendáře či kontrolní seznamy pro publikování, abyste ušetřili čas a zachovali konzistenci
- Automatizujte opakující se kroky: Využijte automatizace ClickUp k přesunu návrhů ke kontrole, k upozornění editorů, když je návrh připraven, nebo ke spuštění dalších rutinních akcí
- Zachyťte a uspořádejte nápady: Zaznamenejte si kdykoli výsledky rešerší, inspiraci nebo rychlé nápady pomocí ClickUp Notepad a propojte je s úkoly, dokumenty nebo projekty, aby váš pracovní postup zůstal strukturovaný a snadno dohledatelný
- Vizualizujte svůj tvůrčí proces a plánujte obsah projektu: Brainstormujte zápletky, organizujte rešerše, mapujte dějové oblouky a pomocí ClickUp Whiteboards okamžitě přeměňujte tvary nebo poznámky na úkoly k napsání nebo dokumenty.
- Sledujte KPI v oblasti psaní: Zobrazte si termíny, pokrok v tvorbě obsahu, cykly revizí, strávený čas a pracovní zátěž týmu na jednom místě a sledujte tak plnění cílů pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp.
- Nastavte si práci podle svých představ: Přepínejte mezi kalendářem obsahu, Kanbanovými tabulemi, časovými osami, tabulkami, Ganttovými diagramy a dalšími prvky, abyste získali přehled o svém redakčním procesu pomocí zobrazení ClickUp.
Omezení ClickUp
- Díky tolika funkcím a možnostem přizpůsobení se mohou noví uživatelé zpočátku cítit trochu ztraceni
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze říká vše:
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak nahrazuje několik nástrojů na jednom místě. Už nemusím přepínat mezi několika aplikacemi. Ve srovnání s jiným softwarem nabízí bezkonkurenční množství funkcí. Je také vysoce přizpůsobitelný tak, aby vyhovoval jakémukoli pracovnímu postupu, a to díky funkcím, jako jsou různé pohledy, které mi umožňují nastavit projekty přesně podle mých potřeb, přehledové panely, které mi poskytují jasný přehled o zprávách a statistikách, a automatizace, které mi ušetří hodiny času tím, že za mě vyřizují opakující se úkoly.
🚀 Výhoda ClickUp: Automatizujte svůj pracovní postup při psaní pomocí ClickUp Super Agents. Na rozdíl od běžných nástrojů, které pouze reagují, tito AI spolupracovníci plánují, rozdělují práci, jednají a informují vás o vývoji projektů. Spojují kontext, vícestupňové uvažování a paměť, aby zvládli celé pracovní postupy, od vytváření návrhů obsahu až po přidělování úkolů.
Využijte je k:
- Automaticky přeměňujte stručné poznámky na strukturované osnovy obsahu
- Zajistěte, že dodržíte termíny, a před redakčními schůzkami zasílejte souhrny o stavu prací
- Získejte poznatky z minulých kampaní a vytvořte souhrny výkonnosti
Můžete například Super Agentovi přiřadit cíl „Připravit týdenní zprávu o redakčním pokroku“ a ten prohledá aktivitu, zjistí zpožděné články, vypracuje souhrny, vytvoří následné úkoly a doručí zprávu.
Vytvořte si svého prvního agenta:
2. Notion (nejlepší pro vytvoření přizpůsobitelného pracovního prostoru pro psaní s integrovanou umělou inteligencí)
Notion sjednocuje vaše psací projekty, rešerše, redakční kalendáře a dokumentaci do jednoho flexibilního pracovního prostoru. Umožňuje vám vytvářet vše přímo na stránkách, které mohou obsahovat text, databáze, kanbanové tabule, tabulky, časové osy a vložená média.
Kromě toho mohou Notion AI a Notion Agent prohledávat vaše stránky, soubory PDF a propojené nástroje pro dokumentaci, aby okamžitě vyhledaly kontext. To znamená, že autoři mohou proměnit chaotické zápisy ze schůzek na strukturované osnovy, generovat první návrhy na základě uložených pokynů pro značku nebo transformovat poznámky z výzkumu na shrnutí připravená k publikování.
Můžete se také spolehnout na AI Meeting Notes k zaznamenávání diskusí a automatickému extrahování akčních položek, což je obzvláště užitečné při koordinaci přispěvatelů, editorů a zainteresovaných stran napříč projekty.
Nejlepší funkce Notionu
- Vytvářejte strukturované obsahové procesy pomocí databázových zobrazení (tabulka, nástěnka, časová osa, kalendář)
- Udržujte konzistentní informace napříč stránkami pomocí Synced Blocks
- Vytvářejte návrhy, shrnutí a přepracované verze pomocí Notion AI Writing Assistant
- Řiďte přístup pomocí pokročilých oprávnění a nastavení ověřování
Omezení Notion
- Struktura pracovního prostoru může působit chaoticky kvůli absenci tradiční hierarchie složek
- Omezená nativní automatizace ve srovnání se specializovanými nástroji pro řízení marketingových projektů
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Business: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notionu?
Zde je, na co jeden zákazník poukázal:
Každá stránka v Notionu působí jako prázdné plátno, které můžete přizpůsobit přesně podle svých potřeb. Některé stránky se stávají grafy, jiné jsou seznamy a některé jsou pracovní dokumenty sdílené mezi různými lidmi. Tato flexibilita je velkým plusem a je také snadné se s ní naučit pracovat a okamžitě ji používat pro téměř kohokoli… Absence struktury složek a celková organizace jsou opravdu frustrující. Když mám dva související dokumenty, chci je moci umístit do složky, aniž bych měnil to, jak jsou tyto dokumenty uspořádány nebo zobrazeny pro ostatní lidi…
Pokud jste technický autor, je to právě pro vás!
3. Scrivener (nejlepší pro správu rozsáhlých rukopisů od návrhu až po export)
Scrivener je navržen speciálně pro rozsáhlé psací projekty, které se nevejdou do jediného dokumentu. Namísto toho, aby vás nutil procházet stovky stránek, umožňuje rozdělit váš rukopis na malé, přesouvatelné sekce uvnitř „postranního panelu ve stylu pořadače“. Můžete psát scény v libovolném pořadí, odkládat nedokončené nápady do samostatných složek a přeskupovat celé kapitoly pomocí drag and drop.
Pro autory románů, literatury faktu a akademické autory je díky tomuto nástroji pro psaní obsahu provádění strukturálních úprav mnohem méně náročné než v tradičním textovém editoru.
Editor můžete rozdělit tak, abyste měli referenční materiály vedle svého textu, což je obzvláště užitečné pro novináře, biografy a badatele, kteří při psaní ověřují fakta. Až nastane čas sdílení, Scrivener sestaví vaše rozptýlené části do přehledného rukopisu ve formátu Word, PDF nebo dokonce Final Draft.
Nejlepší funkce Scriveneru
- Uspořádejte kapitoly a scény vizuálně pomocí nástěnky s virtuálními kartičkami
- Přestavte celé rukopisy pomocí Outlineru a složek s funkcí drag-and-drop
- Stanovte si cíle pro rukopis a pracovní sezení pomocí cílů pro počet slov a znaků
- Sledujte fáze návrhů pomocí vlastních metadat, štítků a značek stavu
Omezení programu Scrivener
- Slabé nástroje pro spolupráci při týmovém psaní
- K plnému pochopení funkcí je nutné přečíst si návody/tutoriály
Ceny Scriveneru
- iOS a iPadOS: 23,99 $
- MacOS: 59,99 $
- Windows: 59,99 $
Hodnocení a recenze Scriveneru
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Scriveneru?
Recenzent na G2 to vyjádřil takto:
Obvykle se věnuji několika psacím a organizačním úkolům a na Scriveneru si nejvíce cením toho, že mi umožňuje udržovat strukturovanost textů v jediném nástroji, od počátečního náčrtu až po finální obsah. A díky jeho flexibilitě mohu používat desktopovou verzi pro náročnější úkoly a mobilní aplikaci k rychlým úpravám nebo pořizování poznámek, když jsem na cestách.
Ačkoli nabízí základní nástroje pro odhalování chyb, integrace pokročilejšího systému korektur v reálném čase by byla velkým krokem vpřed pro ty, kteří chtějí texty zdokonalovat přímo v rámci téže aplikace.
🧠 Zajímavost: Klínové písmo je považováno za jeden z nejstarších, ne-li vůbec nejstarší písemný systém, který vznikl ve starověké Mezopotámii (konkrétně v Sumeru, na území dnešního Iráku) kolem let 3400–3100 př. n. l. Vytvořili ho správci a chrámoví úředníci, aby sloužilo praktickým ekonomickým potřebám, jako bylo sledování obchodu, správa obilí a evidence dobytka.
4. Trello (nejlepší pro vizuální pracovní postupy psaní ve stylu kanban)
Trello je webový nástroj typu Kanban určený pro řízení projektů pro začátečníky. Byl vyvinut společností Atlassian a k vizuální organizaci práce využívá tabule, seznamy a karty. Můžete vytvořit tabuli pro projekt, rozdělit ji na seznamy (například Nápady, Návrhy, Úpravy, Publikováno) a přesouvat karty mezi jednotlivými fázemi podle postupu práce. Díky tomu je na první pohled snadno vidět, co přesně se právě chystá.
Každá karta může obsahovat seznamy úkolů, přílohy, odkazy, komentáře a termíny, což je praktické pro správu článků vyžadujících rozsáhlý výzkum. Autoři mohou ukládat odkazy na zdroje přímo do příslušné karty, zapisovat si klíčové poznámky do popisu a sledovat revizní kola.
Trello také podporuje převádění e-mailů a zpráv ze Slacku na úkoly, což je užitečné, když se podrobnosti o zadání objevují v roztříštěných konverzacích.
Nejlepší funkce Trella
- Automatizujte opakující se úkony pomocí Butler Automation (pravidla, tlačítka, příkazy)
- Rozšiřte funkcionalitu pomocí Power-Ups pro kalendáře, vlastní pole a další funkce
- Plánujte termíny společně s úkoly pomocí Trello Planner (zobrazení kalendáře a plánování)
- Zrcadlete úkoly napříč více tabulemi pomocí funkce Zrcadlení karet
Omezení Trella
- S rostoucí velikostí tabulek se stává nepřehlednější a hůře spravovatelná
- Není ideální pro složité nebo víceúrovňové projekty
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trellu?
Tato zpětná vazba pochází přímo od uživatele:
Rád používám Trello pro řízení projektů a úkolů, protože mi pomáhá zvládat více úkolů najednou a usnadňuje kontrolu. Líbí se mi pracovní prostory a funkce pro sledování času. Řídíme více projektů současně tím, že pro každého klienta vytváříme různé pracovní prostory a pro různé úkoly vytváříme různé tabule, abychom vše snadno spravovali… Někdy je obtížné řídit složité a dlouhodobé projekty. U složitých projektů je obtížné spravovat časové osy, milníky a úkoly. Pro více úkolů musíme vytvářet více tabulek, což je časově náročné.
🔍 Věděli jste, že? To, čemu dnes říkáme The Chicago Manual of Style, bylo poprvé vydáno v roce 1906 jako jednoduchý příručka typografických pravidel a během několika desetiletí se stalo jednou z nejvlivnějších příruček pro redaktory a autory ve Spojených státech.
5. Google Workspace (nejlepší pro společné psaní a redakční činnosti v cloudu)
Google Workspace je cloudová sada nástrojů pro produktivitu a spolupráci vyvinutá společností Google, která kombinuje komunikaci, tvorbu dokumentů, úložiště a správu úkolů. Zahrnuje Gmail, Kalendář, Disk, Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Meet, Chat a Úkoly, které jsou navrženy tak, aby spolu fungovaly v reálném čase.
Docs funguje jako hlavní prostředí pro psaní a podporuje živou spolupráci, komentáře, režim návrhů a strukturované vytváření dokumentů.
Gemini AI je integrováno přímo do Gmailu, Dokumentů a Disku, kde shrnuje dlouhé e-mailové konverzace, generuje strukturované návrhy, extrahuje poznatky z výzkumných souborů a dokonce pořizuje poznámky ze schůzek v Meet. Jelikož je vše cloudové, mohou přispěvatelé editovat soubory současně odkudkoli, což je praktické pro redakční týmy pracující na dálku.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Vytvářejte a vylepšujte obsah ve spolupráci pomocí Google Docs (režim návrhů a historie verzí)
- Bezpečně ukládejte a organizujte výsledky svého výzkumu pomocí Disku Google (až 5 TB na uživatele u vybraných tarifů)
- Automaticky zaznamenávejte diskuse z jednání pomocí funkce „Zapiš mi poznámky“ v Google Meet
- Získejte poznatky z nahraných materiálů pomocí NotebookLM s odpověďmi podloženými citacemi
Omezení služby Google Workspace
- Nevhodné pro práci s velkými logovými soubory nebo složitými technickými daty
- Správa oprávnění k disku ve velkém měřítku může být matoucí
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 5,60 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 13,44 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 21,12 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 47 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 17 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Workspace?
Jeden uživatel to shrnul takto:
Na Google Workspace se mi nejvíc líbí, jak hladce umožňuje spolupráci a udržuje marketingové kampaně a prodejní iniciativy v chodu bez zpoždění nebo zmatků s verzemi. Vše od e-mailů a kalendáře po dokumenty a sdílení souborů se nachází v jednom propojeném ekosystému, což zvyšuje efektivitu a přehlednost v rámci celého týmu. Malým firmám poskytuje funkce na podnikové úrovni bez zbytečné složitosti… Organizace musí být promyšlená a záměrná, aby se věci nezměnily v kreativní chaos. To znamená, že není k dispozici mnoho pokročilých možností přizpůsobení, které by vám pomohly nastavit vše podle vašich představ.
🧠 Zajímavost: Nejstarší známou autorkou, jejíž jméno je známo, je Enheduanna, mezopotámská básnířka a kněžka, která žila přibližně v letech 2285–2250 př. n. l. a složila hymny a básně, které přežily až do dnešních dnů.
6. Asana (nejlepší pro strukturované redakční pracovní postupy se závislostmi mezi úkoly)
Další cloudovou platformou pro řízení práce v tomto seznamu je Asana. Nabízí vám několik způsobů zobrazení práce, jako jsou seznamy, Kanbanové tabule, časové osy (ve stylu Ganttova diagramu) nebo kalendáře, takže můžete projekty spravovat ve formátu, který odpovídá vašemu procesu psaní.
Článek můžete rozdělit na dílčí úkoly (osnova, návrh, úprava, kontrola SEO, publikace), přiřadit každý krok jiným spolupracovníkům a nastavit závislosti, aby se nic neposunulo dál, dokud není připraveno. Aktualizace stavu informují zúčastněné strany bez nutnosti dalších schůzek a opakující se úkoly usnadňují správu týdenních zpravodajů, měsíčních zpráv nebo průběžných blogových projektů.
Nejlepší funkce Asany
- Standardizujte pracovní postupy pomocí vlastních polí, včetně 17 typů polí v placených tarifech
- Automatizujte opakující se kroky pomocí Workflow Builder a Rules Automation
- Sledujte kapacitu pomocí nástrojů pro řízení pracovní zátěže a zdrojů
Omezení Asany
- Pokročilé funkce (časová osa, reporty, pracovní zátěž, cíle, automatizace) jsou dostupné pouze v rámci placených tarifů
- Stejný úkol nelze přiřadit více osobám
Ceny Asany
- Osobní: Bezplatný tarif
- Starter: 13,49 $/měsíc
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 17 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Zde je upřímný názor od G2:
Umožňuje vám nakonfigurovat opakující se úkoly a automatizovat složité pracovní postupy během několika sekund, což pomáhá šetřit čas. Navíc je jeho rozhraní přehledné, organizované a vizuálně přitažlivé, takže týmy jej mohou začít používat rychle a bez náročného zaučování… Stejný úkol nelze přiřadit více lidem, což komplikuje sdílenou práci a koordinaci týmu. Navíc se struktura úkolů, podúkolů a projektů může rychle stát nepřehlednou a neuspořádanou, pokud není pečlivě spravována.
🔍 Věděli jste, že... Před tiskem pomáhalo čtenářům orientovat se v rukopisech rubrikování, tedy psaní nadpisů a důležitých částí červeným inkoustem. Tato tradice začala již ve starověkém Egyptě, kde písaři označovali klíčové části textů červenou barvou.
7. Airtable (nejlepší pro vytváření systémů obsahu založených na datech bez nutnosti programování)
Airtable je aplikace pro správu úkolů bez nutnosti programování, která kombinuje flexibilitu tabulkového procesoru se strukturou relační databáze. Umožňuje vám vytvářet vlastní aplikace, které centralizují nápady, zadání, přispěvatele, termíny, materiály a údaje o výkonu. Tímto způsobem můžete vytvořit živou databázi obsahu, kde je každý článek, kampaň a materiál strukturovaný a prohledávatelný.
Airtable je užitečný díky své schopnosti přeměnit strukturovaná data na plně funkční pracovní postupy. Můžete navrhovat vstupní formuláře pro nové požadavky na obsah, automaticky je směrovat ke správnému editorovi a sledovat pokrok v různých zobrazeních. Můžete dokonce využít umělou inteligenci k shrnutí zadání, generování nápadů na kampaně nebo analýze zpětné vazby ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce Airtable
- Strukturovejte redakční data pomocí relačních databází s propojenými záznamy
- Automatizujte redakční pracovní postupy pomocí spouštěčů a podmíněných automatizací
- Vytvářejte souhrny a přehledy pomocí Airtable AI (agenti a pole AI)
- Shromažďujte strukturované požadavky prostřednictvím přizpůsobitelných formulářů s Routing Logic
Omezení Airtable
- Pevné limity záznamů podle tarifu (např. 1 000 v tarifu Free, 50 000 v tarifu Team)
- Nastavení vzorců může být pro začátečníky matoucí
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Business: 45 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Airtable?
Takto to vidí jeden z uživatelů:
Jako startup poskytující služby využíváme Airtable Maximum pro řízení pracovních postupů naší společnosti a veškerou práci související se zadáváním dat pro inventáře provádíme v tomto softwaru. Tento nástroj nám pomáhá zajistit, aby všechny nákupy v rámci našeho podnikání byly provedeny správně a včas a byly zaznamenány v tabulce, kterou poskytuje. Jednou z hlavních výhrad, které k softwaru Airtable mám, je to, že jeho uživatelské rozhraní je poměrně složité a navíc není kompatibilní s mým mobilním telefonem.
🧠 Zajímavost: Mnoho slavných spisovatelů se spoléhalo na mechanické psací stroje; například Ernest Hemingway napsal celé romány na svém stroji Olivetti Lettera 22 a ocenil záměrný rytmus a disciplínu, které jeho próze dodával.
8. Monday.com (nejlepší pro flexibilní, vizuální řízení práce s integrovanou umělou inteligencí)
Monday.com vám nabízí vysoce vizuální pracovní prostor, kde se vše – nápady, návrhy, termíny, zpětná vazba a schvalování – nachází na jednom místě. Namísto přizpůsobování pracovního postupu při psaní blogu rigidnímu systému si vytvoříte nástěnky, které odpovídají tomu, jak váš tým skutečně pracuje.
Tato platforma je cloudový „pracovní operační systém“, který týmům umožňuje spravovat úspěšné projekty, procesy, zdroje a cíle. Funguje jako nástroj pro sledování klientů, pipeline nabídek a produkční tabule a zároveň podporuje automatizaci, akce založené na umělé inteligenci, dashboardy, přehledy pracovní zátěže, Ganttovy diagramy a integrované dokumenty (Workdocs).
Nejlepší funkce Monday.com
- Vytvářejte souhrny a kategorizujte obsah pomocí AI Blocks (souhrny, překlady, detekce sentimentu, vlastní výzvy)
- Centralizujte dokumentaci pomocí Workdocs (spolupráce v reálném čase, značkování, vložené widgety)
- Sledujte kapacitu pomocí zobrazení pracovní zátěže a přidělení zdrojů
- Propojte své nástroje pomocí více než 200 integrací a vylepšení produktů
Omezení služby Monday.com
- Vyžaduje minimálně tři platící členy a pokročilé bezpečnostní funkce jsou dostupné pouze za poplatek, což představuje problém pro nezávislé autory.
- Přepínání šablon nebo reorganizace tabulek není intuitivní
Ceny služby Monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 17 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Jeden zákazník nám poskytl následující zpětnou vazbu:
monday Work Management je vynikající platforma pro organizaci projektů, sledování práce a koordinaci týmů na jednom místě. Rozhraní působí přehledně, je flexibilní a snadno přizpůsobitelné. Díky tabulkám, automatizacím, dashboardům a šablonám je snadné vytvářet pracovní postupy, které odrážejí skutečný způsob fungování týmu… Vzhledem k vysoké flexibilitě platformy může návrh „správné“ struktury tabulek a pracovních postupů zabrat nějaký čas, zejména u nových týmů. Navíc některé z pokročilejších klíčových funkcí – jako jsou pokročilejší automatizace, oprávnění nebo reportování – mohou být omezeny na vyšší tarify, což může zvýšit náklady pro větší týmy.
🧠 Zajímavost: Román Marcela Prousta Hledání ztraceného času drží rekord jako jeden z nejdelších románů, jaké kdy byly napsány, a ukazuje, jak se vyprávění může rozprostírat jak co do rozsahu, tak i hloubky.
9. Milanote (nejlepší pro vizuální brainstorming a kreativní plánování projektů)
Milanote je vytvořen pro lidi, kteří uvažují vizuálně. Místo striktních seznamů a řádků získáte flexibilní tabule, na kterých můžete nápady přirozeně přetahovat, seskupovat a přeskupovat.
S tímto nástrojem pro vizuální spolupráci můžete kombinovat textové poznámky, obrázky, videa, odkazy, seznamy úkolů a náčrtky na nekonečných tabulkách. Naplánujte si strukturu děje, vytvořte profily postav a načrtněte scény.
Týmům zabývajícím se tvorbou obsahu nabízí moodboardy, plánování kampaní a kreativní briefy. Platforma navíc podporuje vzdálenou spolupráci, přidávání komentářů a synchronizaci v cloudu, takže týmy mohou společně brainstormovat a vylepšovat nápady, aniž by ztratily kontext.
Nejlepší funkce Milanote
- Zachyťte inspiraci okamžitě pomocí Milanote Web Clipper (rozšíření pro Chrome)
- Strukturovejte příběhy pomocí profilu postavy a šablon osnovy příběhu
- Hladce kombinujte média pomocí vkládání obrázků, videí, odkazů a souborů
- Spolupracujte s mentory pomocí úprav a komentářů v reálném čase
Omezení Milanote
- Žádná nativní funkce kalendáře (vyžaduje se alternativní řešení)
- Někteří uživatelé hlásí aktualizace, které ovlivňují stávající formátování dat
Ceny Milanote
- Zdarma
- Cena za osobu: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Vylepšete svůj tým: 49 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Milanote
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Milanote?
Takto popsal své zkušenosti jeden uživatel:
Milanote je jedním z nejpřehlednějších a nejvíce uživatelsky přívětivých systémů pro správu projektů a obsahu, které jsem měl tu čest používat k vytváření a správě kalendářů sociálních médií… Chybí mu některé funkce (konkrétně nemožnost sledovat historii úprav, což vede k tomu, že někteří klienti nejsou z důvodu nedůvěry zahrnuti do tabulek), a v mobilní aplikaci existují určitá omezení obsahu, která činí nativní publikování na TikToku a Instagramu neefektivním.
🔍 Věděli jste, že? Tiskový lis s pohyblivými písmeny, který vyvinul Johannes Gutenberg kolem let 1440–1450, pomohl šířit gramotnost a myšlenky po celé Evropě a položil tak základy renesance a moderního vydavatelského průmyslu.
10. Evernote (nejlepší pro vytvoření prohledávatelného „druhého mozku“ pro spisovatele)
Pokud vám neustále víří hlavou nápady, jako jsou náměty na články, úryvky z výzkumu, hlasové poznámky a snímky obrazovky, tento wiki software je navržen tak, aby je zachytil, než zmizí. Funguje jako digitální druhý mozek a poskytuje vám jedno místo pro ukládání poznámek, výstřižků z webu, dokumentů, úkolů a dokonce i zápisů z jednání, aby se nic neztratilo.
Jedná se o platformu pro pořizování poznámek a organizaci napříč zařízeními, která pomáhá autorům, studentům a profesionálům zaznamenávat informace v jakémkoli formátu a okamžitě je vyhledávat.
Obsah můžete strukturovat do poznámkových bloků, přidávat štítky pro lepší organizaci, vkládat úkoly přímo do poznámek a vše synchronizovat mezi počítačem a mobilním zařízením. Novější funkce umělé inteligence vám pomohou shrnout dlouhé poznámky, přepsat zápisy ze schůzek a vyhledat relevantní informace pomocí vyhledávání v přirozeném jazyce.
Nejlepší funkce Evernote
- Uspořádejte si informace pomocí Notebooků, vnořených složek a vlastních štítků
- Zaznamenávejte výsledky rešerší okamžitě pomocí Web Clipper (Chrome, Safari, Firefox)
- Vložte do svých poznámek úkoly k provedení pomocí integrovaných úkolů
- Skenujte a ukládejte fyzické dokumenty pomocí skenování dokumentů a OCR
Omezení Evernote
- Problémy s kompatibilitou při přenosu poznámek (např. chyby způsobené značkami)
- Někteří uživatelé si stěžují, že funkce umělé inteligence jsou neuspokojivé
Ceny Evernote
- Základní tarif: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Plán Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Evernote?
Zkušenost zákazníka z první ruky:
Na Evernote oceňuji, že je rychlý a spolehlivý a má přehledné rozhraní. Funkce synchronizace podle mého názoru funguje dobře, díky čemuž mám své poznámky snadno dostupné, kdykoli je potřebuji. Je snadné vytvářet a ukládat poznámky okamžitě, aniž bych se musel starat o strukturu nebo formátování. Navíc bylo počáteční nastavení velmi snadné a nikdy jsem neměl žádné problémy s používáním Evernote v telefonu pro rychlé pořizování poznámek… Bezplatná verze se nyní jeví jako poměrně omezená, což snižuje její užitečnost pro základní pořizování poznámek. Štědřejší bezplatná verze nebo jednodušší cenová struktura by ji učinily atraktivnější pro příležitostné uživatele.
📮 ClickUp Insight: Zatímco 46 % respondentů našeho průzkumu uvádí, že má pevný rituál, který jim pomáhá přepnout se do „pracovního režimu“, 11 % říká, že většinu dní začíná v režimu přežití a reaguje na zprávy a termíny až v okamžiku, kdy se objeví.
To se obvykle stává, když nemáte jasný začátek dne. Otevřete notebook, začnou se objevovat oznámení a než se stačíte zorientovat, den už za vás rozhoduje.
V konvergovaném pracovním prostoru s umělou inteligencí, jako je ClickUp, jsou nedokončené úkoly, nejnovější komentáře, priority a probíhající vlákna již propojeny na jednom místě, takže stačí otevřít pracovní prostor a okamžitě uvidíte, co je aktivní, co se změnilo a čemu je třeba věnovat pozornost.
Místo toho, abyste prohledávali e-maily, chaty a poznámky, abyste si udělali představu o kontextu, vám systém poskytuje jasný výchozí bod, díky kterému můžete začít den s jasnějším záměrem.
Několik bonusových tipů pro používání ChatGPT v rámci ClickUp Brain MAX. 💁
Stručně řečeno, vyberte si ClickUp
Správný nástroj pro řízení projektů určuje, jak hladce se vaše nápady dostanou od náčrtu až k publikaci. Některé nástroje vynikají ve vizuálním plánování. Nejlepší volba závisí na tom, zda spravujete vlastní psaní, koordinujete přispěvatele nebo řídíte celý obsahový provoz.
Pokud je však vaší největší výzvou zvládat návrhy, zpětnou vazbu, rešerše, termíny a komunikaci napříč několika aplikacemi, stává se sjednocený pracovní prostor významnou výhodou.
Právě v tom vyniká ClickUp. Spojením psaní, spolupráce, automatizace a umělé inteligence do jednoho prostředí snižuje tření, které obvykle zpomaluje kreativní týmy. Místo hromadění nesouvislých nástrojů si vytvoříte pracovní postup jednou a vše jím plynule prochází.
Často kladené otázky (FAQ)
Autoři často používají nástroje pro řízení projektů, jako jsou Trello, Asana a Notion. Výjimečným nástrojem je však ClickUp, který pomáhá vytvářet přizpůsobitelné hierarchie v komplexních projektech. Vyniká pro autory díky generování úkolů na základě AI z poznámek a zpětné vazby, spolu s dokumenty pro spolupráci vytvořenými v kontextu práce.
Autoři rozdělují projekty na jednotlivé etapy, jako je tvorba osnovy, psaní návrhu a revize, přičemž si vyhradí čas na psaní a využívají metodu Pomodoro k udržení tempa. Stanovení priorit pomocí Eisenhowerovy matice pomáhá řešit nejprve urgentní úkoly, přičemž automatické připomenutí zabraňuje zpožděním. Ganttovy diagramy a automatizace termínů v ClickUp usnadňují autorům dodržování termínů.
Grammarly je dobrý nástroj pro návrhy týkající se gramatiky, stylu a srozumitelnosti v reálném čase, zatímco aplikace Hemingway App zjednodušuje prózu tím, že označuje příslovce a pasivní hlas. ClickUp je navíc skvělým nástrojem pro tvorbu a úpravy návrhů díky funkci ClickUp Docs, která umožňuje společné úpravy, detekci kurzoru v reálném čase a přiřazování komentářů. Můžete také použít funkci ClickUp Brain zabudovanou do vašich dokumentů k vytváření prvních návrhů, vylepšování textu a shrnování obsahu.
Autoři sledují revize a zpětnou vazbu pomocí nástrojů s historií verzí, vloženými komentáři a komentáři propojenými s úkoly. Nástroje jako ClickUp, Google Docs a Notion umožňují vrácení k předchozí verzi a přehledné vlákna zpětné vazby vázané na konkrétní návrhy nebo úkoly.
Začněte psát s intuitivními nástroji s nízkou vstupní bariérou, jako jsou ClickUp nebo Google Workspace, protože se snadno nastavují a používají. Tyto platformy využívají vizuální tabule nebo sdílené dokumenty, které vyžadují minimální konfiguraci a zároveň umožňují efektivní organizaci práce.