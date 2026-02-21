10 šablon LLM pro blogy

Můžete mít nejlepší nápad na blog na světě a přesto ztratit hodinu času kvůli stejným počátečním problémům.
Jaký úhel pohledu zvolit? Jaký nástin bude skutečně plynulý? Jak najít správný tón? Jaké příklady dodají textu autentičnost? A jak zajistit konzistentnost textů napříč všemi příspěvky?
Šablony LLM promptů řeší tento chaotický střed. Poskytují vám výchozí strukturu, kterou můžete znovu použít, přizpůsobit a vylepšovat v průběhu času, ať už píšete seznam, návod, srovnávací příspěvek nebo průvodce zaměřený na produkt.
V tomto příspěvku vás provedeme šablonami LLM promptů pro blogy, které jsou navrženy tak, aby fungovaly společně s vašimi briefy, osnovami a návrhy, abyste mohli vytvářet lepší první verze, rychleji vylepšovat strukturu a udržovat konzistentní styl obsahu, aniž byste museli každý týden vymýšlet nové prompty.
Co je šablona LLM pro blogy?
Šablona LLM pro blogy je opakovaně použitelná šablona s vyplňovacími poli, kterou zadáte AI nástroji pro psaní, aby generoval konzistentní obsah blogu na požádání.
Berte to jako standardní postup pro vytváření promptů. Místo toho, abyste pokaždé psali zcela nový prompt, použijete stejnou strukturu a zaměníte proměnné jako {topic}, {primary keyword}, {audience}, {tone}, {word count}, {angle} a {examples}.
📌 Příklad: Píšete SEO blogový příspěvek na téma: {téma}
- Publikum: {audience}
- Cíl: {goal}
- Primární klíčové slovo: {primary_keyword}
- Sekundární klíčová slova, která je třeba přirozeně zahrnout: {secondary_keywords}
- Záměr vyhledávání: {intent}
- Tón a styl: {tone_style}
- Omezení: {omezení}
Požadavky na výstup:
1) Poskytněte 5 možností názvu (3 z nich obsahují primární klíčové slovo) 2) Napište stručné a poutavé úvodní slovo (upoutávka + proč je to důležité + co se čtenář dozví) 3) Vytvořte osnovu s nadpisy H2 a H3 4) Napište celý příspěvek (~{word_count} slov) s příklady a praktickými kroky 5) Přidejte krátkou sekci FAQ (4–6 otázek) 6) Na závěr uveďte jasnou výzvu k akci relevantní pro {product_or_next_step}
10 nejlepších šablon LLM pro psaní blogů
Buď zíráte na prázdnou stránku, nebo procházíte tisíce obecných podnětů, které neodpovídají workflow vašeho blogu. Tato paralýza z analýzy vede k slabým podnětům a ztrátě času.
Řešením je sada šablon, které pokrývají celý pracovní postup s obsahem, od nápadu po optimalizaci. Následující seznam kombinuje sbírky připravených promptů s integrovanými šablonami ClickUp, které kombinují prompty s kompletní strukturou řízení projektů, a poskytuje vám tak praktický výchozí bod pro jakoukoli blogovací úlohu.
1. ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts Šablona
Šablona ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts je sada pro psaní založená na ClickUp Docs, která promění chaotický výčet témat v osnovu blogu, na které můžete stavět. Začněte tím, že vložíte své téma a poznámky z brainstormingu do dokumentu, a poté postupujte podle pokynů, abyste vytvořili přehlednou strukturu návrhu, aniž byste ztratili původní myšlenky.
Pokud chcete rychlejší první průchod nebo čistší druhý průchod, ClickUp Brain je přímo v dokumentu a pomáhá vám editovat, rozšiřovat, zjednodušovat nebo pokračovat v psaní bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zrychlete práci s obsahem pomocí AI schopností ClickUp Brain, když potřebujete rychle přepsat text nebo vyčistit další kroky.
- Vytvářejte návrhy rychleji díky integrovanému toku podnětů, který vás provede sekcemi název, meta popis, úvod a hlavní obsah v jednom dokumentu.
- Vylepšete návrh pomocí akcí ClickUp Brain, jako jsou Vylepšit psaní, Opravit pravopis a gramatiku, Prodloužit, Zkrátit a Zjednodušit psaní.
✅ Ideální pro: SEO content marketéry, kteří píší týdenní blogové příspěvky, a nezávislé autory, kteří dodávají klientům dlouhé návrhy.
🧠 Zajímavost: 51 % marketérů používá nástroje AI k optimalizaci obsahu, od e-mailových kampaní po optimalizaci pro vyhledávače. A 50 % vytváří obsah pomocí umělé inteligence.
2. ClickUp ChatGPT Prompts pro šablonu psaní
Když zíráte na prázdnou stránku a vaše mysl dělá cokoli jiného než psaní, ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template vám poskytne hotovou knihovnu podnětů, kterou můžete otevřít a použít podle potřeby.
Je nastaven v Docs s oddíly, které můžete rozbalit a sbalit, abyste se dostali k požadované sadě promptů, místo abyste prohledávali uložené poznámky.
A protože jsou součástí ClickUp, můžete mít výzvy přímo vedle svých briefů, návrhů a zpětné vazby a poté je načíst do ClickUp Brain, abyste je mohli přepsat, rozšířit, shrnout nebo generovat nové úhly pohledu, aniž byste museli opustit dokument.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Najděte rychle ten správný prompt díky seskupeným, skládacím sekcím, jako je psaní blogů, biografie, knihy a další, takže jste vždy jen jedno kliknutí od dalšího návrhu.
- Udržujte svůj systém psaní na jednom místě propojením dokumentu s úkoly nebo jinými dokumenty, aby podněty zůstaly propojené s prací.
- Zlepšete kvalitu výstupu pomocí vestavěných pokynů k použití a poté použijte ClickUp Brain k vylepšení jednotlivých částí, pokračování v psaní nebo přeměně odstavců na akční položky.
✅ Ideální pro: Autory obsahu, kteří budují knihovnu opakovaně použitelných promptů, nebo nezávislé copywritery, kteří pracují s různými styly psaní pro různé klienty.
⭐️ Bonus: Jak používat ChatGPT pro tvorbu obsahu?
3. Šablona blogu ClickUp
Pokud vaše blogové příspěvky musí vypadat a působit jako skutečná publikační stránka ještě předtím, než je zveřejníte, šablona ClickUp Blog Template vám toto rozvržení poskytne přímo v ClickUp. Získáte přehledný dokument ve stylu čtenářského stylu s hlavním obrázkem, rozděleným obsahem a vestavěným navigačním panelem, který usnadňuje procházení a opětovné prohlížení dlouhých příspěvků.
Na rozdíl od samostatných dokumentů s výzvami tato šablona propojuje vaše výzvy LLM s termíny, přidělenými osobami a schvalovacími pracovními postupy, čímž proměňuje pokyny v akční projektový plán.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte svůj obsah v propracovaném blogovém stylu s úvodním obrázkem, nadpisy sekcí a obsahem ve formě postranního panelu, který usnadňuje sledování textu.
- Proměňte každý příspěvek v sledovatelný pracovní postup pomocí vlastních stavů ClickUp pro každou fázi, od návrhu přes kontrolu až po naplánování a zveřejnění.
- Využijte ClickUp Brain MAX, když potřebujete získat odkazy z celého pracovního prostoru a webu, a poté generujte rychlé výplně, jako jsou úvody, osnovy sekcí, často kladené otázky a nápady na popisky přímo při psaní.
✅ Ideální pro: marketingové specialisty zabývající se obsahem, kteří každý týden publikují blogové příspěvky, nebo samostatné zakladatele, kteří píší aktuality o produktech a články o myšlenkovém vedení.
4. Šablona redakčního kalendáře blogu ClickUp
Plánování blogu je mnohem snazší, když jsou všechny příspěvky v jednom vizuálním potrubí. Šablona redakčního kalendáře ClickUp Blog vám poskytuje tabuli založenou na fázích pro váš obsahový engine, takže můžete na první pohled vidět, co se děje v oblasti ideace, výzkumu klíčových slov, psaní, designu a propagace. A když chcete oddálit pohled, zobrazení kalendáře ClickUp vám pomůže zmapovat data publikování v průběhu měsíce na první pohled.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přesuňte každý příspěvek přes jasné fáze, jako jsou nápad, výzkum klíčových slov, psaní obsahu, design a propagace, pomocí pracovní tabule.
- Uchovávejte klíčové podrobnosti ke každému příspěvku sledováním fáze blogu, dat publikování, grafiky, kanálů a schvalování textů přímo na každé kartě.
- Přidejte podúkoly pro výstupy, jako jsou osnovy, návrhy, vizuály, aktualizace SEO a finální kontrola kvality.
✅ Ideální pro: vedoucí obsahových operací, kteří koordinují psaní, design a propagaci každého příspěvku.
⭐️ Bonus: Kalendář obsahu B2B
5. Šablona pro psaní obsahu ClickUp
Pokud potřebujete rychle odeslat tiskovou zprávu, šablona ClickUp Content Writing Template vám poskytne hotový návrh, který můžete okamžitě použít. Začíná prostorem pro vaše logo a poté vás provede základními prvky tiskové zprávy v pořadí, jaké čtenář očekává: informace o tiskové zprávě v horní části, jasný nadpis a podnadpis a návodná část textu, která vám pomůže začít správným datem a udržet příběh v pohybu.
A protože psaní je jen polovina práce, funkce ClickUp Assigned Comments vám pomůže poslat konkrétní úpravy správnému recenzentovi bez zbytečného přepisování, zatímco ClickUp Automations zajistí, že návrh projde všemi kroky recenze díky včasným upozorněním a předáním.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zachyťte nejdůležitější informace předem pomocí speciálních polí pro kontaktní údaje a datum vydání, aby byl každý návrh okamžitě připraven ke sdílení.
- Pište s méně mezerami pomocí vestavěných podnětů pro nadpisy, podnadpisy a tělo textu, včetně formátu datumu přímo v dokumentu.
- Udržujte konzistentní branding svých publikací přidáním svého loga v horní části dokumentu.
✅ Ideální pro: PR manažery, kteří píší a předávají tiskové zprávy ke kontrole a schválení.
💡 Tip pro profesionály: Obsah působí „pomalým“ dojmem pouze tehdy, když je roztříštěný. Jinými slovy, máte zadání v jednom nástroji, zpětnou vazbu v jiném a schvalování probíhá v přímých zprávách.
ClickUp sjednocuje celý váš obsahový proces na jednom místě, takže můžete přejít od briefu → návrhu → revize → finální verze, aniž byste museli hledat odkazy nebo hrát detektiva v komentářích.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak týmy používají ClickUp k zefektivnění produkce obsahu od začátku do konce, od zpětné vazby až po finální výstupy:
6. Šablona databáze blogů ClickUp
Pokud se vám hromadí nevyřízené úkoly v blogu, šablona ClickUp Blog Database Template vám poskytne jedno místo, kde můžete sledovat každý příspěvek od návrhu až po zveřejnění a dále.
Můžete rychle zjistit, co je „Zveřejněno“, co vyžaduje „Aktualizaci“ nebo co je „Ve vývoji“, spolu s kategorií, do které patří, a termínem dokončení.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Seskupte příspěvky podle stavu, abyste měli přehled o publikování (zveřejněno, vyžaduje aktualizaci, ve zpracování).
- Označte každý příspěvek stavem databáze a kategorií blogu, abyste udrželi svou knihovnu organizovanou i při jejím rozšiřování.
- Přidejte přiřazené osoby, termíny a priority, aby se správný příspěvek dostal do oběhu ve správný čas.
✅ Ideální pro: manažery obsahového marketingu, kteří spravují blog s více kategoriemi a aktualizačním cyklem.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů.
Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
7. Šablona pokynů pro psaní ClickUp
Pokud píše více lidí, potřebujete standardizovaný formát, abyste zajistili, že vše, co vyjde, bude mít stejný hlas, tón a strukturu psaní.
Šablona ClickUp Writing Guidelines Template poskytuje vašemu týmu jednotné a snadno srozumitelné pravidla, která utvářejí váš obsah, od hlasu a tónu vaší značky až po gramatická pravidla, která by měli všichni dodržovat.
Noví autoři – ať už lidé nebo AI – mohou od prvního dne vytvářet obsah v souladu se značkou, protože pravidla jsou přímo zabudována do systému.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenejte osobnost vaší značky a zásady hlasu, aby se na ně autoři mohli při psaní návrhů rychle odkazovat.
- Standardizujte gramatiku a mechaniku, včetně voleb jako aktivní vs. pasivní hlas, aby byly recenze snáze přesunutelné.
- Využijte vestavěné sekce k vytvoření živého stylového průvodce, který může váš tým aktualizovat podle vývoje vašeho obsahu.
✅ Ideální pro: Vedoucí obsahového týmu, kteří řídí skupinu autorů publikujících pod jednou značkou.
🧠 Zajímavost: 45 % marketérů používá nástroje AI k brainstormingu konceptů a nápadů pro obsah.
8. HubSpot Marketing a produktivita
Potřebujete prompt pro velmi specifický marketingový úkol, ale nevíte, kde začít.
Tato rozsáhlá knihovna z více než 1000 šablon marketingových a produktivních podnětů od HubSpot je komplexním zdrojem informací pro téměř všechny případy použití v oblasti marketingu, prodeje nebo produktivity, včetně rozsáhlé sekce věnované obsahu blogů.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vyberte si z více než 1 000 podnětů, které pokrývají jak marketingovou práci, tak každodenní produktivitu, takže budete mít vždy připravený podnět pro další krok v daném úkolu.
- Přizpůsobte výzvy tak, aby odpovídaly vašemu cíli, kanálu a publiku, místo toho, abyste je pokaždé přepisovali od začátku.
- Používejte je jako opakovatelnou „banku promptů“ pro rychlejší provádění úkolů v oblasti SEO, sociálních sítí, značky, generování potenciálních zákazníků a plánování.
✅ Ideální pro: Marketingové manažery, kteří chtějí jedinou, opakovaně použitelnou knihovnu promptů pro plánování a produkci obsahu napříč více kanály.
9. Rámec CO-STAR pro výzvy LLM
Rámec CO-STAR pro LLM prompty je strukturovaný systém pro psaní efektivních promptů. Zkratka CO-STAR znamená kontext, cíl, styl, tón, publikum a formát odpovědi.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvářejte podněty s kontextem a cílem, aby model pochopil situaci a přesný úkol, který má splnit, než začne psát.
- Zajistěte styl, tón a publikum, když potřebujete, aby výstup zněl konzistentně napříč příspěvky, stránkami nebo zainteresovanými stranami.
- Určete formát odpovědi, abyste získali výstupy v požadované podobě, například jako osnovu, tabulku, kontrolní seznam nebo JSON.
✅ Ideální pro: Content stratégy, kteří píší opakovatelné podněty pro blogové briefy a návrhy připravené k produkci.
Tipy pro psaní efektivních LLM promptů pro blogy
I ta nejlepší šablona může selhat, pokud nevíte, jak ji efektivně přizpůsobit. Využijte tyto tipy, abyste z jakékoli šablony prompt engineeringu získali konzistentní a vysoce kvalitní výstupy.
- Předem definujte cíl, omezení a publikum: Každý prompt by měl před zadáním obsahu odpovědět na tři otázky: Jaký je účel tohoto článku? Co nesmí obsahovat? Kdo ho bude číst?
- Poskytněte kontext, zdroje a příklady: Dejte AI referenční materiál, jako jsou příspěvky konkurence, od kterých se chcete odlišit, zdrojové dokumenty, které chcete citovat, nebo příklady příspěvků, které zachycují vámi požadovaný tón. Využijte kontext z propojených dokumentů ClickUp Docs a úkolů pomocí ClickUp Brain, aby vaše výzvy automaticky obsahovaly relevantní pozadí.
- Určete strukturu, styl a délku výstupu: Řekněte AI přesně, jak má finální produkt vypadat. Například: „Napište blogový příspěvek o délce 1 200 slov s nadpisem H1, čtyřmi odstavci H2 a odrážkami pod každým odstavcem H2.“ Zahrňte také pokyny týkající se stylu, například „Pište v druhé osobě, konverzačním tónem bez žargonu, na úrovni čtenářské gramotnosti 8. třídy“.
- Testujte, vyhodnocujte a opakujte: Váš první pokus o prompt málokdy přinese dokonalé výsledky. Spusťte jej, vyhodnoťte výstup, zjistěte, co chybí nebo je nesprávné, a poté prompt vylepšete. Vedejte si záznamy o verzích promptů a jejich výsledcích, abyste mohli sledovat, co funguje pro vaše konkrétní scénáře testování LLM.
Proměňte podněty v opakovatelný blogový systém s ClickUp
Skutečným přínosem je vytvoření knihovny promptů, kterou váš tým může znovu použít, vylepšit a na kterou se může spolehnout u každého blogu, který publikujete.
ClickUp vám to usnadní. Ukládejte své podněty tam, kde se nachází váš obsah, vedle briefů, osnov, návrhů a zpětné vazby. Proměňte každou šablonu v konzistentní pracovní postup, udržujte jasné vlastnictví a využijte AI v pracovním prostoru k vytváření návrhů, vylepšování, shrnování úprav a vyvozování dalších kroků bez ztráty kontextu.
Když se podněty a proces spojí, psaní je rychlejší a kvalita zůstává stabilní.
Vytvořte si svůj systém promptů v ClickUp. ✅
Často kladené otázky
Prompt je jednorázový pokyn, který zadáte modelu AI pro konkrétní úkol. Šablona promptu je opakovaně použitelná struktura promptu s proměnnými, které můžete přizpůsobit pro každé použití – napíšete ji jednou a můžete ji opakovaně používat s různými vstupy.
Začněte tím, že zdokumentujete hlas vaší značky, cílovou skupinu a standardy obsahu v centrálním dokumentu. Poté je vložte jako výchozí pokyny do svých šablon. Propojte svůj stylový průvodce s úkoly obsahu, aby jej ClickUp Brain automaticky použil při generování návrhů.
Ne – šablony jsou navrženy tak, aby urychlily psaní návrhů a snížily opakující se práci, ale lidský úsudek je stále nezbytný pro strategii, ověřování faktů, přidávání originálních postřehů a finální úpravy. Považujte AI za stroj na první návrhy, nikoli za úplnou náhradu redakčního dohledu.