Jak správa znalostí zlepšuje zákaznický servis

Váš tým podpory se topí v roztříštěných informacích. Odpovědi se nacházejí ve starých e-mailech, zapomenutých záznamech chatů, zastaralých wiki a nejhorší ze všeho, v hlavách vašich nejzkušenějších agentů.
Tento kontextový rozptyl znamená, že noví zaměstnanci kladou stále dokola stejné otázky, zatímco zkušení agenti ztrácejí čas tím, že fungují jako interní vyhledávače, místo aby pomáhali zákazníkům.
Tento článek vás provede tím, jak funguje správa znalostí pro zákaznický servis a proč je to rozdíl mezi týmem podpory, který se rozrůstá, a týmem, který vyhoří.
Naučíte se, jak vytvořit systém, který se skutečně používá, včetně osvědčených postupů a podrobného průvodce implementací. Zaměříme se také na to, jak propojené pracovní prostředí ClickUp eliminuje tření, které způsobuje selhání většiny znalostních bází.
Co je to správa znalostí pro zákaznický servis?
Představte si následující situaci: Zákazník volá kvůli nesrovnalosti ve fakturaci. Váš agent zkontroluje wiki – informace jsou zastaralé. Prohledá Slack – nic relevantního. Kontaktuje seniorního zástupce, který již zvládá tři chaty. Mezitím zákazník čeká.
Správa znalostí pro zákaznický servis pomáhá tento chaos napravit. Jedná se o praxi vytváření, organizování, udržování a distribuování informací, které pomáhají vašemu týmu rychle a přesně řešit problémy zákazníků.
To zahrnuje jak interní dokumentaci, kterou používají vaši agenti, tak externí zdroje, ke kterým mají vaši zákazníci přístup, aby si mohli pomoci sami.
Silný systém správy znalostí o zákaznících zahrnuje:
- Průvodce řešením problémů
- Podrobná dokumentace k produktům
- Oficiální vysvětlení zásad
- Podrobné návody
- Řešení získaná z minulých ticketů
Cílem je eliminovat situace typu „podívám se na to a ozvu se vám“, které podkopávají důvěru zákazníků. Jde o to proměnit kolektivní intelektuální potenciál vašeho týmu ve vyhledávatelný a spolehlivý zdroj informací.
Tento proces zahrnuje dva typy znalostí. Prvním je tacitní znalost – odborné znalosti, řešení problémů a instinkty, které mají zkušení agenti v hlavě. Druhým je explicitní znalost – zdokumentované, strukturované informace, které může najít a použít kdokoli.
Skvělá správa znalostí převádí cenné tacitní znalosti na explicitní znalosti, takže z nich může těžit celý váš tým, nejen několik klíčových hráčů.
📮ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozepsaný ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací namísto toho, aby vykonávaly svou práci.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné jednotné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací kolem práce“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Proč je správa znalostí důležitá pro zákaznický servis
Když musí agent prohledávat pět různých nástrojů, aby našel odpověď, zákazník na druhém konci linky to pocítí. Dlouhá pauza, zběsilé psaní na klávesnici, nakonec „nejsem si jistý“ – to vše podkopává jejich důvěru a má reálné důsledky pro vaše podnikání.
Problémy s neorganizovanými znalostmi se rychle zhoršují. Noví agenti potřebují mnohem více času, než se stanou produktivními, protože nemají spolehlivé místo, kde by mohli sami najít odpovědi. To je nutí neustále rušit zkušenější agenty a odvádět je od řešení složitých zákaznických problémů, aby odpovídali na opakující se interní dotazy.
Zákazníci, kteří se pokusí využít váš samoobslužný portál a neuspějí, jsou pak ještě více frustrovaní. Do fronty podpory přicházejí s negativním přístupem, což od samého začátku ztěžuje komunikaci. Tato záplava preventivních ticketů zaplňuje vaši frontu, prodlužuje čekací doby pro všechny a vede k vyhoření agentů.
Matematika je nemilosrdná: pokud se průměrná doba vyřízení zvýší jen o 2 minuty na jeden ticket kvůli hledání informací a vy vyřídíte 10 000 ticketů měsíčně, znamená to 333 hodin ztraceného času agentů – což představuje zhruba 8 000 až 15 000 dolarů jen na mzdových nákladech.
📮ClickUp Insight: Nemůžete najít odpověď? Zeptejte se kolegy – ale za jakou cenu? Téměř polovina zaměstnanců pravidelně ruší své kolegy, aby získala informace. A pokaždé, když to udělají? Výzkum Glorie Mark z UC Irvine zjistil, že znovu se soustředit trvá až 23 minut. To jsou hodiny ztracené produktivity každý týden.
Právě proto potřebujete pro svou organizaci centralizovaný mozek. Kolega poháněný umělou inteligencí, známý jako ClickUp Brain, vám může poskytnout vše, co potřebujete, na jednom místě – odpovědi, postřehy, soubory, kontext, cokoli si vzpomenete!
Výhody správy znalostí pro zákaznický servis
Zavedení skutečného systému pro správu znalostí vašeho týmu není jen o lepší organizaci. Přináší měřitelné výsledky, které se projeví ve vašich metrikách podpory a růstu vaší společnosti. Každá výhoda navazuje na předchozí a zvyšuje produktivitu vašeho týmu. 🤩
Rychlejší řešení a úspěšnost při prvním kontaktu
Nejviditelnější výhodou kvalitní znalostní báze je rychlost. Když agenti mohou okamžitě vyhledat a najít správný postup, vyřeší problémy na první pokus, místo aby eskalovali ticket nebo slibovali zpětné zavolání.
Tento přístup se nazývá řešení při prvním kontaktu (FCR) a představuje zlatý standard, který přímo souvisí jak se spokojeností zákazníků, tak s nižšími náklady na podporu.
👀 Věděli jste, že: Globální studie spotřebitelů Qualtrics XM Institute zjistila, že méně než 2 ze 3 problémů se vyřeší při prvním hovoru.
Dobře strukturovaná znalostní báze eliminuje nepříjemné momenty, kdy musíte zákazníka požádat, aby počkal. Váš agent zůstává sebejistý v konverzaci, vyhledá správný článek a v reálném čase provede zákazníka řešením. Ticket je uzavřen, zákazník je spokojený a váš agent je okamžitě připraven na další problém.
Konzistentní odpovědi napříč všemi kanály
Vašim zákazníkům je jedno, jaký kanál použijí – chat, e-mail, telefon nebo sociální média – chtějí jen správnou odpověď. Bez centralizovaného systému znalostí riskujete, že agenti budou poskytovat mírně odlišné nebo dokonce protichůdné informace.
Tato nejednotnost ničí důvěru a často vede k vytváření nových žádostí o podporu, když zmatení zákazníci píší zpět, aby si vyjasnili situaci.
Jediný zdroj pravdivých informací zajišťuje, že všichni agenti, boti a dokumenty určené zákazníkům jsou vzájemně sladěny. Ať už zákazník hovoří s novým zaměstnancem nebo s deseti lety zkušeností, vždy dostane stejné ověřené informace. Tato konzistence je základem profesionální a důvěryhodné zákaznické podpory.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain MAX může zvýšit efektivitu týmů zákaznického servisu tím, že zkracuje čas strávený vyhledáváním, shrnováním a směrováním práce a urychluje první návrhy odpovědí a následné kroky. Umí:
- Rychle shrňte dlouhé vlákna úkolů, dokumenty a aktualizace, aby zástupci nemuseli znovu číst celou historii, aby pochopili situaci zákazníka. To je obzvláště užitečné, když se případy mění nebo když zákazník odpoví po několika dnech.
- Odpovídejte na dotazy pomocí dat z jakéhokoli místa ve vašem pracovním prostoru a připojených aplikacích pomocí funkce Enterprise Search od ClickUp.
- Vytvořte návrhy odpovědí na základě pracovního kontextu, který již máte v ClickUp, a které mohou zástupci upravovat a odesílat.
- Standardizujte příjem zpráv, poznámek nebo odeslaných formulářů jejich převedením na strukturované úkoly a pomozte automaticky vyplňovat vlastnosti úkolů (jako je priorita a přiřazení), aby byla práce správně směrována bez ručního třídění.
- Vezměte nestrukturované hlasové vstupy a pomocí funkce Talk to Text je převedete na propracované komentáře a poznámky v souladu se značkou.
Škálovatelná podpora bez zvyšování počtu zaměstnanců
Jak vaše společnost roste, budete potřebovat plán pro škálování zákaznické podpory: buď necháte prodloužit dobu odezvy, nebo najmete více agentů. Správa znalostí nabízí třetí, mnohem účinnější možnost: výrazně zvýšit efektivitu vašeho stávajícího týmu.
Když jsou odpovědi snadno k nalezení, každý agent může vyřídit větší objem ticketů, aniž by se cítil přetížený.
Tato efektivita také transformuje proces zaškolování nových zaměstnanců. Komplexní znalostní báze je dokonalým školicím nástrojem, který výrazně zkracuje dobu potřebnou k tomu, aby se nový agent stal produktivním členem týmu. Mohou se učit praxí a spoléhat se na zdokumentované znalosti, které jim slouží jako vodítko, místo aby neustále sledovali práci zkušenějších kolegů.
💡 Tip pro profesionály: Funkce Ambient Answers v ClickUp pomáhá vašemu týmu získat odpovědi na otázky, aniž by musel rušit kolegy. Stačí ji nastavit v chatovém kanálu (můžete dokonce přizpůsobit znalosti, ke kterým má přístup). Pro složitější otázky je vždy k dispozici ClickUp Brain, který lze spustit jednoduchým @ zmíněním!
Možnosti samoobsluhy, které skutečně fungují
Mnoho zákazníků raději najde odpověď samo, než aby kontaktovalo podporu. Robustní, snadno navigovatelná externí znalostní báze nebo samoobslužný portál jim to umožňuje. Tím se z vaší fronty odkloní obrovské množství ticketů, což vašim agentům uvolní ruce, aby se mohli soustředit na důležité záležitosti, které skutečně vyžadují lidský přístup.
Upozornění: musí to skutečně fungovat.
Nepřehledné, zastaralé nebo neprohledávatelné centrum nápovědy je frustrující více než žádné centrum nápovědy. Efektivní správa znalostí o produktech znamená, že vaše články určené pro veřejnost jsou vždy aktuální, jasně napsané a snadno dohledatelné.
Jedním ze způsobů, jak efektivně vylepšit a rozšířit zákaznický servis, je využití umělé inteligence. Toto video vám ukáže, jak na to. 👇
Osvědčené postupy pro správu znalostí v oblasti zákaznických služeb
Vytvoření znalostní báze je jedna věc, ale vytvoření takové, které váš tým důvěřuje a denně používá, je věc druhá. Vyhněte se vytváření digitálního hřbitova zastaralých článků tím, že budete dodržovat tyto základní zásady. 🛠️
- Začněte s otázkami, které agenti skutečně dostávají: Nehádejte, co zákazníci potřebují vědět. Vytvořte své první články na základě nejčastějších ticketů podpory a každý týden procházejte záznamy podpory, abyste našli nové příležitosti pro obsah.
- Pište pro skenování, ne pro čtení: Agenti uprostřed hovoru se zákazníkem potřebují odpovědi během několika sekund. Používejte jasné nadpisy, krátké odstavce, odrážky a tučně zvýrazněný text, aby byly informace snadno srozumitelné na první pohled.
- Přiřaďte vlastnictví obsahu: Každý článek potřebuje určeného vlastníka, který je zodpovědný za jeho přesnost. Osamocený obsah nevyhnutelně zastará a zastaralé informace jsou nebezpečnější než žádné informace.
- Začleňte cykly kontroly do pracovních postupů: Znalosti nejsou statické. Naplánujte pravidelné kontroly – alespoň jednou za čtvrt roku – za účelem přezkoumání a aktualizace obsahu. Vytvořte spouštěče, které označí články k přezkoumání, když dojde ke změně funkce produktu nebo aktualizaci firemní politiky.
- Zjednodušte poskytování zpětné vazby: Vaši agenti jsou vaší první linií. Poskytněte jim jednoduchý způsob, jak označit článek, který je matoucí, nesprávný nebo obsahuje chybějící informace. Lidé, kteří znalosti využívají každý den, jsou vaším nejlepším zdrojem nápadů pro zlepšení.
- Struktura pro snadné vyhledávání: Perfektní článek, který nikdo nemůže najít, je k ničemu. Používejte logickou strukturu kategorií, konzistentní konvence pojmenování a popisné tagy, abyste optimalizovali vyhledávání ve své znalostní bázi.
- Propojte znalosti s pracovními postupy: Aby bylo možné maximalizovat využití, musí být váš systém správy znalostní báze integrován s nástroji, které vaši agenti používají každý den, jako je systém pro správu ticketů a chatovací platforma. Snížení nutnosti přepínání mezi různými kontexty je klíčem k tomu, aby se správa znalostí stala přirozenou součástí práce.
Jak vytvořit systém správy znalostí pro zákaznický servis
Můžete vybudovat výkonný systém správy znalostí tím, že budete postupovat podle jasného, podrobného procesu. Rozdělení projektu na zvládnutelné fáze promění náročný úkol v dosažitelný cíl.
Šablona Wiki od ClickUp vám pomůže zefektivnit proces organizování, kurátorování a sdílení informací.
S touto šablonou můžete:
- Vytvořte a spravujte snadno navigovatelnou znalostní bázi a centrální úložiště.
- Rychle najděte odpovědi na časté otázky nebo se vraťte k užitečným zdrojům.
- Sdílejte a spolupracujte na všech dokumentech na jednom místě
Podívejte se na tento praktický návod, jak vytvořit interní znalostní databázi od základů, a poté postupujte podle podrobných kroků níže, abyste mohli implementovat svůj vlastní systém.
- Proveďte audit stávajících znalostí: Než napíšete jediné nové slovo, proveďte inventuru toho, co již máte. Najděte všechny roztroušené dokumenty Google Docs, sdílené složky na disku, staré wiki a e-mailové šablony, které váš tým používá. To vám pomůže identifikovat, co je stále užitečné, co je nadbytečné a kde jsou největší mezery ve znalostech.
- Definujte segmenty svého publika: Vaši interní agenti potřebují jiné úrovně detailů než vaši externí zákazníci. Zmapujte, kdo potřebuje jaké informace. Některé články mohou být určeny pouze pro interní použití (například postupy eskalace), zatímco jiné lze přizpůsobit pro vaše veřejné centrum nápovědy.
- Vytvořte rámec obsahu: Standardizujte svůj přístup. Rozhodněte se pro několik základních šablon článků, jako jsou „Návod“, „Kroky pro řešení problémů“ a „Vysvětlení zásad“, a definujte metadata (značky, kategorie), která budete pro každou z nich používat.
- Vyberte si centralizovanou platformu: Jedná se o zásadní rozhodnutí. Potřebujete softwarové nástroje pro znalostní bázi s robustním vyhledáváním, kontrolou verzí, oprávněními uživatelů a – co je nejdůležitější – schopností integrace s vašimi dalšími nástroji podpory. To není úkol pro jednoduchou tabulku nebo sdílenou složku.
- Migrace a organizace obsahu: Nyní začněte přesouvat své cenné znalosti do nového systému. Buďte při tom nekompromisní. Nezkopírujte a nevložte vše; využijte tuto příležitost ke konsolidaci duplicit, přepisu matoucích článků a archivaci všeho, co již není relevantní.
- Vytvořte procesy správy: Definujte pravidla zapojení. Kdo má oprávnění vytvářet, upravovat a publikovat obsah? Jaký je schvalovací pracovní postup pro citlivé informace, jako jsou ceny nebo právní zásady? Škálovatelný proces přenosu znalostí je zásadní pro udržení kvality a konzistence.
- Proškolte svůj tým: Nový nástroj je efektivní pouze tehdy, pokud lidé vědí, jak jej používat. Uspořádejte formální školení, abyste nový systém zavedli. Ukažte agentům, jak efektivně vyhledávat, jak přispívat novými znalostmi a jak používat funkce zpětné vazby, které jste nastavili.
- Měření a iterace: Vaše znalostní báze je živý systém. Sledujte metriky využití, jako jsou zobrazení článků, vyhledávací dotazy a hodnocení zpětné vazby agentů. Propojte tato data s hlavními KPI podpory, abyste prokázali jejich hodnotu a identifikovali, které oblasti vaší znalostní báze vyžadují největší pozornost.
📚 Přečtěte si také: Bezplatné šablony znalostní báze v aplikaci Word a ClickUp
Spravujte znalosti zákaznického servisu v ClickUp
Největším problémem každého znalostního systému je tření. Pokud musí agent opustit frontu ticketů, otevřít jinou aplikaci a ručně vyhledat článek, často to prostě přeskočí a místo toho se zeptá kolegy. To je kontextová roztříštěnost, která ničí produktivitu.
ClickUp řeší tento problém jako konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí – jednotná, bezpečná platforma, kde jsou společně uloženy projekty, dokumenty, konverzace a znalosti – kde jsou vaše znalosti uloženy přímo vedle vaší práce.
Zajistěte přístupnost znalostí vaší společnosti
Vaše znalostní báze funguje nejlépe, když je součástí vaší práce. Vytvořte výkonnou znalostní bázi s možností vyhledávání přímo v platformě, kterou váš tým již používá pro úkoly a projekty, pomocí ClickUp Docs.
Agenti mohou propojit průvodce řešením problémů s konkrétními typy ticketů, aktualizovat dokumentaci na stejné obrazovce, kde řeší problém, a spolupracovat na nových článcích, aniž by museli přepínat mezi záložkami.
Můžete dokonce převést klíčové dokumenty do wiki, aby všichni mohli rychle najít nejaktuálnější informace.
Docs také umožňuje kontrolu verzí a bezpečné sdílení oprávnění. Když vedoucí podpory aktualizuje zásady v dokumentu ClickUp Doc, tato změna se okamžitě promítne všude, kde je dokument propojen. Už žádné zastaralé kopie v přílohách e-mailů nebo chatových vláknech; váš tým vždy pracuje z jediného zdroje pravdivých informací.
Usnadněte vyhledávání informací pomocí integrované umělé inteligence
S ClickUp Brain už nebudete mít problém „Vím, že jsem to někde viděl...“. Je to víc než jen vyhledávací lišta; je to funkce ClickUp založená na umělé inteligenci, která rozumí přirozenému jazyku.
Agent se může zeptat: „Jaký je náš postup při vyřizování žádostí o vrácení peněz pro zákazníky z EU?“ a ClickUp Brain prohledá všechny vaše dokumenty, úkoly ClickUp a komentáře, aby sestavil přímou odpověď doplněnou odkazy na zdrojové dokumenty.
Propojené pracovní prostředí znamená, že agenti najdou odpovědi, aniž by museli opustit svůj pracovní postup.
💡 Tip pro profesionály: Super agenti v ClickUp mohou zvládnout mnoho opakujících se úkolů, které trápí týmy zákaznické podpory. Jsou to vaši AI kolegové, kteří jsou autonomní, kontextoví a přizpůsobiví. Nastavte agenty tak, aby sledovali dobu odezvy a řešení, označovali rizika SLA, informovali manažery a dokonce navrhovali počáteční odpovědi na e-maily zákazníků, čímž uvolníte vaše lidské týmy pro jiné úkoly.
Můžete je vytvořit pomocí nástroje pro tvorbu přirozeného jazyka nebo začít s předem připravenými superagenty z katalogu superagentů.
Naučte se, jak vytvořit svého vlastního superagenta:
Automatizujte proces správy obsahu
ClickUp Automations může váš tým zbavit manuální práce spojené s aktualizací informací.
Například nastavte automatizaci tak, aby vytvořila úkol kontroly pro vlastníka obsahu, pokud článek nebyl aktualizován po dobu 90 dnů. Nebo nastavte pravidlo, které upozorní tým dokumentace, kdykoli je úkol související s novou funkcí produktu označen jako dokončený.
📚 Přečtěte si také: Šablony dokumentace procesů pro optimalizaci vašich operací
Sledujte stav své znalostní báze
Přizpůsobitelné panely ClickUp vám pomohou vytvořit vlastní vizuální přehledy pro sledování klíčových metrik, jako jsou:
- Nejčtenější články
- Hodnocení zpětné vazby agentů
- Vyhledávací dotazy, které nevrátily žádné výsledky (okamžitě vám ukážou mezery v obsahu)
Sloučením dokumentace, práce a komunikace na jednom místě odstraníte překážky, které brání správnému fungování správy znalostí. Váš tým může zaznamenávat, vyhledávat a vylepšovat znalosti jako přirozenou součást svého každodenního pracovního postupu. Více informací o správě znalostí v ClickUp naleznete zde.
Centralizujte své znalosti, zlepšete své služby
Správa znalostí pro zákaznický servis není jen o vytvoření hezčí stránky s často kladenými dotazy. Jde o vytvoření systému, který poskytuje správné informace správné osobě ve správný okamžik. Ať už se jedná o agenta při složitém hovoru nebo zákazníka, který se snaží vyřešit problém uprostřed noci, okamžitý přístup k přesným znalostem mění celou zkušenost.
Rozptýlené informace vedou k pomalé a nekonzistentní podpoře, která frustruje zákazníky a vyčerpává váš tým. Strukturovaný, integrovaný systém správy znalostí eliminuje informační silosy a poskytuje každému agentovi okamžitý přístup k přesným odpovědím.
Týmy s pevnými znalostními základy řeší problémy rychleji, zvyšují spokojenost zákazníků a rozšiřují se bez úměrného zvyšování počtu zaměstnanců.
Jste připraveni centralizovat své znalosti v oblasti podpory a propojit je se svou prací? Začněte ještě dnes zdarma s ClickUp.
Často kladené otázky
Znalostní báze je nástroj – sbírka článků a průvodců. Správa znalostí je celý proces vytváření, údržby a zlepšování obsahu v rámci tohoto nástroje, aby byla zajištěna jeho účinnost.
Ano, malé týmy z toho často těží nejvíce. Když je čas každého agenta drahocenný, nemůžete si dovolit neefektivitu, kdy agenti hledají odpovědi nebo opakovaně odpovídají na stejné otázky.
Chcete-li prokázat hodnotu svých snah, sledujte metriky, jako je řešení při prvním kontaktu, průměrná doba vyřízení, míra odklonu ticketů z vašeho samoobslužného portálu a hodnocení agentů ohledně užitečnosti článků.