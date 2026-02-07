10 platforem pro zapojení fanoušků pro rok 2026

Otázka nezní „Jak získat více fanoušků?“.
Otázka zní: „Jak zajistit, aby se k nám fanoušci vraceli, když sledují obsah na druhém displeji, mají krátkou pozornost a v danou chvíli je rozptyluje dalších 10 věcí?“
Fanoušci této generace chtějí hlasovat, předpovídat, hrát, reagovat, sbírat odměny a cítit se viděni v reálném čase. A týmy, které v současné době vyhrávají, jsou ty, které mění pasivní diváky v aktivní komunity.
Právě k tomu jsou platformy pro zapojení fanoušků určeny. Umožňují živé ankety, kvízy, soutěže o ceny, chat, věrnostní programy a personalizované zážitky, díky nimž se každý zápas, show nebo novinka stává událostí.
V tomto blogu představujeme 10 nejlepších platforem pro zapojení fanoušků, jejich silné stránky a tipy, jak vybrat tu správnou pro vaše publikum.
Co je platforma pro zapojení fanoušků?
Platforma pro zapojení fanoušků je software, který pomáhá sportovním týmům, zábavním značkám a tvůrcům obsahu budovat smysluplné vzájemné vztahy s jejich publikem. Využívá interaktivní digitální zážitky, gamifikaci, věrnostní programy a komunikační nástroje v reálném čase, aby z pasivních diváků udělala aktivní účastníky.
Největší užitek z nich mají organizace, které se snaží prohloubit své vztahy s publikem, jako jsou profesionální sportovní ligy, streamovací služby OTT a tvůrci budující specializované komunity.
Přehled softwaru pro zapojení fanoušků
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Formuláře pro zadávání úkolů, pracovní postupy pro kampaně a obsah, dokumenty a korektury, umělá inteligence pro tvorbu nápadů a odpovědí, řídicí panely a automatizace.
|Provozujte kampaně pro zapojení fanoušků a pracovní postupy komunity v jednom pracovním prostoru využívajícím umělou inteligenci.
|Navždy zdarma; individuální ceny pro podniky
|Salesforce Media Cloud
|Media CRM a datový model, správa životního cyklu předplatitelů, správa prodeje reklamy, nástroje OmniStudio s nízkými požadavky na kódování, Einstein AI
|Podnikové mediální a zábavní organizace
|Placené tarify začínají na 325 USD/uživatel/měsíc (fakturováno ročně).
|LiveLike
|SDK pro zapojení, živé ankety a kvízy, předpovědi, živý chat, analytické háčky
|Přidání interaktivity v reálném čase a gamifikace do aplikací pro fanoušky
|Ceny na míru
|Genius Sports
|Aktivace FANHub, dynamická optimalizace kreativy, hry zdarma
|Sportovní ligy a zapojení integrované do sázení
|Ceny na míru
|Cortex
|Platforma pro fanouškovská data, aktivace a cesty, obsahový engine, sponzorství a nástroje pro správu inventáře
|Propojení údajů o fanoušcích, obsahu a komerčních zdrojů
|Ceny na míru
|Monterosa
|Event Centres, opakovaně použitelné interaktivní prvky, profily publika, synchronizace streamů, konvertory pro registraci a hodnota sponzorů.
|Vysílání a streamování interaktivních zážitků
|Ceny na míru
|Flockler
|Sociální agregace a stěny UGC, moderování, značkové rozvržení, galerie s možností nákupu
|Agregace sociálních médií a zobrazení UGC
|Placené tarify začínají na 129 $/měsíc.
|Sport Buff
|Interaktivní překryvy v streamu, živé předpovědi a kvízy, sponzorské momenty, SDK pro různé platformy
|Overlay pro zapojení v rámci streamu
|Ceny na míru
|Choicely
|Nástroj pro tvorbu aplikací pro fanoušky bez nutnosti programování, hlasování a soutěže, push notifikace, webové vložky
|Spuštění značkové aplikace pro zapojení fanoušků bez nutnosti programování
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16 $/měsíc.
|Socios. com
|Nabídky fanouškovských tokenů (FTO), závazné a nezávazné ankety, odměny vázané na tokeny, AR Token Hunt, mobilní hry a kvízy
|Fanouškovské tokeny a vliv založený na blockchainu
|Ceny na míru
Co hledat v platformě pro zapojení fanoušků
Zde jsou klíčové funkce, na které se zaměřit: 🛠️
- Vlastnictví publika a data první strany: Profily fanoušků, získávání souhlasu a segmentace, abyste mohli komunikovat přímo, aniž byste byli závislí na platformách třetích stran.
- Nástroje pro interakci v reálném čase: ankety, kvízy, předpovědi, trivia, živé otázky a odpovědi a chat, které se synchronizují s vysíláním, streamy nebo momenty v místě konání.
- Personalizace a cílení: Personalizované kanály, doporučení a cesty založené na chování, které se přizpůsobují tomu, co každý fanoušek dělá.
- Gamifikace a odměny: Bodové systémy, odznaky, úrovně, žebříčky a vyměnitelné odměny, které udržují konzistentní účast.
- Funkce komunity a moderování: Skupiny, komentáře, UGC, hlášení a ovládací prvky moderování pro udržení zdravé konverzace a souladu se značkou.
- Zprávy a kampaně v průběhu životního cyklu: e-maily, SMS, push notifikace a oznámení v aplikacích s plánováním, šablonami a A/B testováním.
- Analytika a atribuce: Sledování retence, kohort, trychtýřů a konverzí, které propojuje zapojení s výsledky v oblasti prodeje vstupenek, merchandisingu a předplatného.
- Důvěra, bezpečnost a soulad s předpisy: podpora GDPR/CCPA, šifrování, SSO/2FA, auditní protokoly a možnosti umístění dat v případě potřeby.
10 nejlepších platforem pro zapojení fanoušků
Nyní se podíváme blíže na 10 nejlepších platforem pro zapojení fanoušků a na to, v čem je každá z nich nejlepší 👇
1. ClickUp (nejlepší pro provádění kampaní zaměřených na zapojení fanoušků a komunitní pracovní postupy v jednom pracovním prostoru využívajícím umělou inteligenci)
Zapojení fanoušků znamená řešit několik věcí najednou.
Musíte realizovat kampaně, schvalovat obsah, moderovat diskuze v komunitě, sledovat výstupy tvůrců a neustále reagovat na zpětnou vazbu fanoušků, která může přes noc změnit plán. 😵💫
Když se to vše odehrává prostřednictvím distribuovaných chatů, tabulek a dokumentů, riskujete, že ztratíte přehled o tom, co se děje a kdo má na starosti další rozhodnutí.
Vyzkoušejte ClickUp, první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který spojuje plánování, provádění a AI do jednoho systému, aby vaše práce zůstala v kontextu, ve kterém vznikla.
Začněte s ClickUp Forms. Žádosti o zapojení fanoušků přicházejí ze všech stran, například v podobě přihlášek do soutěží, dotazů VIP, příspěvků tvůrců, výstupů sponzorů a eskalací komunity.
Formuláře vám pomohou vše hladce zachytit a převést do úkolů v ClickUp!
Jinými slovy, ClickUp Tasks poskytuje vašemu týmu pro zapojení fanoušků kontrolní centrum pro vše. Každá aktivace kampaně, výstup tvůrce, fronta moderování nebo závazek sponzora může být měřitelnou prací s vlastníky a fázemi.
A pokud potřebujete přehled o „životním cyklu“ svých fanoušků, sponzorů nebo předplatitelů, nepotřebujete k tomu složité nástroje pro tvorbu cest vedené konzultanty. Stačí se obrátit na ClickUp Custom Fields! Použijte jeho Relationship Fields k propojení účtů s kampaněmi, Progress Fields ke sledování dokončení fází a Formula Fields k hodnocení zdraví zapojení.
Poskytuje vám strukturu předdefinovaných cest s možností libovolně měnit jednotlivé kroky podle toho, jak se vyvíjí vaše strategie zapojení.
A jakmile je práce strukturována, další otázka je vždy stejná. Kde se nachází herní plán a jak tým zůstane sjednocený, když se plán uprostřed kampaně změní?
Odpověď zní: ClickUp Docs. Docs vám poskytuje jediný zdroj pravdivých informací pro briefy kampaní, pokyny pro tvůrce, pravidla moderování, eskalační kroky, poznámky sponzorů a šablony odpovědí. Jeden dokument můžete strukturovat jako centrum kampaně a poté jej rozdělit na vnořené stránky pro každou aktivaci, kanál nebo partnera, aby byl kontext snadno vyhledatelný a jednoduchý na aktualizaci.
A když vytváříte momenty zapojení v reálném čase, ClickUp se stává motorem celé této zkušenosti. Použijte Docs k psaní scénářů a poznámek k průběhu show, poté použijte ClickUp Proofing k zanechání komentářů přímo na video snímcích nebo obrázcích, zatímco váš tým dokončuje ankety a kreativní návrhy sponzorů.
Aby byly odpovědi rychlé a konzistentní, stačí použít ClickUp Brain, vestavěného asistenta s umělou inteligencí.
ClickUp Brain vám pomůže vymýšlet nové koncepty zapojení, navrhovat otázky pro ankety, připravovat mechanismy pro rozdávání dárků a vytvářet varianty sociálních textů a push notifikací.
Stane se také vaší zkratkou k odpovědím a zdrojům. Zeptejte se ClickUp Brain: „Které kampaně ještě čekají na schválení?“ nebo „Kde je nejnovější kreativní materiál sponzora?“ a během několika sekund vám zobrazí přesně ten kontext, který potřebujete.
A když potřebujete vizuální materiály, Brain může generovat obrázky na podporu rychlých sociálních konceptů, návrhy grafiky pro zápasové dny nebo zástupné značkové prvky, které chcete zkontrolovat před návrhem.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte kampaně fanoušků od začátku do konce: Sledujte v reálném čase časové osy spuštění, obsahové kanály, SLA reakcí komunity a pracovní vytížení týmu pomocí ClickUp Dashboards.
- Propojte své nástroje pro zapojení: Synchronizujte práci s nástroji jako Slack, Google Drive, GitHub a dalšími pomocí ClickUp Integrations a udržujte sponzorské materiály, soubory tvůrců a aktualizace v jednom toku.
- Využijte AI desktopového pomocníka k rychlejšímu postupu: Prohledávejte svůj pracovní prostor, připojené aplikace a web pomocí ClickUp BrainGPT, samostatné desktopové aplikace, a poté použijte funkci Talk-to-Text k sepsání odpovědí, aktualizací a poznámek bez použití rukou.
- Automatizujte pracovní postupy pro zapojení velkého počtu uživatelů: automaticky směrujte odeslané formuláře, přiřazujte vlastníky, aktualizujte stavy, spouštějte schvalování a zahajujte následné kroky pomocí automatizace ClickUp.
Omezení ClickUp
- Rozsah možností přizpůsobení může být pro nové uživatele až ohromující.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 říká:
Největší předností ClickUp je jeho naprostá flexibilita. Jako někdo, kdo řídí mezifunkční iniciativy v rychle rostoucí společnosti zabývající se AI SaaS, oceňuji, jak konsoliduje úkoly, dokumenty, cíle, chat a dokonce i lehké CRM-podobné pipeline do jedné platformy. Možnost přepínat mezi zobrazením seznamu, tabule, kalendáře a Ganttova diagramu bez duplikování dat šetří obrovské množství času. Vlastní pole, automatizace a dashboardy nám umožňují zrcadlit naše přesné prodejní a produktové pracovní postupy.
Největší předností ClickUp je jeho naprostá flexibilita. Jako někdo, kdo řídí mezifunkční iniciativy v rychle rostoucí společnosti zabývající se AI SaaS, oceňuji, jak konsoliduje úkoly, dokumenty, cíle, chat a dokonce i lehké CRM-podobné pipeline do jedné platformy. Možnost přepínat mezi zobrazením seznamu, tabule, kalendáře a Ganttova diagramu bez duplikování dat šetří obrovské množství času. Vlastní pole, automatizace a dashboardy nám umožňují zrcadlit naše přesné prodejní a produktové workflows.
🏆 Výhoda ClickUp: Využijte ClickUp Super Agents k provádění operací zapojení fanoušků na pozadí. Jedná se o týmové kolegy poháněné umělou inteligencí, které můžete vytvořit a přizpůsobit tak, aby prováděli vícefázové pracovní postupy.
Například nastavte Super Agent, aby sledoval seznam nových podání ve formulářích, a poté automaticky proveďte následné kroky:
- Kategorizujte požadavky podle typu, například tvůrce, rozdávání dárků, sponzorství, eskalace.
- Shrňte klíčové podrobnosti a přidejte k úkolu stručný popis.
- Přiřaďte správného vlastníka a nastavte správný stav na základě vašich pravidel.
- Escalujte urgentní záležitosti na správný kanál k posouzení.
A protože super agenti jsou spravovatelní, můžete pomocí oprávnění a sad nástrojů rozhodovat, k čemu budou mít přístup, a navíc můžete kontrolovat, co udělali, když se pracovní postup týká citlivých interakcí.
2. Salesforce Media Cloud (nejlepší pro podnikové mediální a zábavní organizace)
Salesforce Media Cloud (nyní Agentforce Media) je CRM řešení určené pro týmy v oblasti médií a zábavy, které potřebují řídit růst publika, cesty předplatitelů a prodej reklamy. Je navrženo tak, aby propojovalo data o publiku a inzerentech a poté tento kontext zoperacionalizovalo v rámci prodejních a servisních workflow, včetně Agentforce Sales a Agentforce Service.
Media Cloud navíc využívá pracovní postupy založené na životním cyklu. Správa životního cyklu předplatitelů (SLM) se zaměřuje na cyklus přilákat → získat → obsloužit → udržet, s předdefinovanými cestami a interním pohledem CSR, který shromažďuje interakce zákazníků a produkty na jednom místě.
A pokud jde o monetizaci, Advertising Sales Management (ASM) je postaven na mediálních reklamních operacích s cílem snížit manuální back-office práci a podporovat zapojení a spolupráci napříč kanály.
Nejlepší funkce Salesforce Media Cloud
- Model obchodu specifický pro média: Pracujte s datovým modelem mediálního průmyslu a Enterprise Product Catalog a Industries CPQ pro nabídky, balíčky a řízený prodej.
- Doporučení založená na umělé inteligenci: Využijte Einstein AI k navrhování obsahu, zboží nebo zážitků přizpůsobených individuálním preferencím fanoušků.
- Vytvářejte řízené zážitky pro fanoušky a odběratele: Vytvářejte toky OmniScript, které podporují dynamickou interakci se zákazníky napříč kanály a zařízeními pomocí nástrojů s nízkými požadavky na programování.
Omezení Salesforce Media Cloud
- Plnohodnotný zážitek často závisí na propojení Media Cloud s dalšími produkty a doplňky Salesforce, což zvyšuje složitost implementace.
- Reporting na úrovni účtu může být omezující. Někteří uživatelé chtějí větší flexibilitu, aby mohli kombinovat tři nebo čtyři různé typy reportů do jednoho jednotného přehledu.
Ceny Salesforce Media Cloud
- Media Cloud Growth: 325 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Media Cloud Advanced: 475 USD/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Media Cloud Einstein 1 pro prodej: 850 USD/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Media Cloud Einstein 1 for Service: 850 USD/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce Media Cloud
- G2: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce Media Cloud?
Recenzent G2 říká:
Na platformě Salesforce se mi nejvíce líbí její výkonné funkce pro vytváření reportů a dashboardů. Velmi oceňuji také rozložení stránek účtů a kontaktů a flexibilitu platformy z hlediska konfigurace. Možnost přizpůsobit pole, vztahy a rozložení podle potřeb firmy je pro mě velmi cenná, protože nám umožňuje přizpůsobit Salesforce různým případům použití bez náročného vývoje.
Na platformě Salesforce se mi nejvíce líbí její výkonné funkce pro vytváření reportů a dashboardů. Velmi oceňuji také rozložení stránek účtů a kontaktů a flexibilitu platformy z hlediska konfigurace. Možnost přizpůsobit pole, vztahy a rozložení podle potřeb firmy je pro mě velmi cenná, protože nám umožňuje přizpůsobit Salesforce různým případům použití bez náročného vývoje.
3. LiveLike (nejlepší pro přidání interaktivity v reálném čase a gamifikace do aplikací pro fanoušky)
LiveLike je platforma pro zapojení publika vytvořená pro sportovní a mediální týmy, které chtějí, aby se fanoušci zapojili během sledování. Namísto nahrazení stávajícího systému pro fanoušky se do něj zapojí pomocí Engagement SDK, které do vaší mobilní aplikace nebo webového videa přidá interaktivní vrstvy, včetně ankety, kvízů, předpovědí a živého chatu.
Ve srovnání s platformou zaměřenou především na CRM je LiveLike blíže k nástroji pro zapojení. Zaměřuje se na okamžitou účast a komunitní smyčky a poté vám poskytuje nástroje k opakovanému spouštění těchto zážitků prostřednictvím své sady Producer Suite a API.
Nejlepší funkce LiveLike
- Rychlé dodání interaktivních widgetů: Spouštějte ankety, kvízy, posuvníky, měřiče nadšení a otázky a odpovědi ve stylu AMA jako hotové moduly pro zapojení uživatelů.
- Sledujte zapojení ve svých analytických nástrojích: Kombinujte analytický dashboard LiveLike s SDK hooky, které odesílají události na straně klienta do vašich vlastních analytických nástrojů.
- Systém loajality a odměn: Vytvořte bodové systémy, ve kterých fanoušci získávají odměny za účast.
Omezení LiveLike
- Zpoždění při streamování obsahu může snížit pocit živého zapojení v reálném čase.
- Zpoždění v uživatelských zprávách může narušit tok chatu během událostí s vysokým provozem.
Ceny LiveLike
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LiveLike
- G2: 4,4/5
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o LiveLike?
Recenzent G2 říká:
Livelike je interaktivní nástroj, který pomáhá zvýšit zapojení diváků a umožňuje jim sdílet interakci v reálném čase. Poskytuje přizpůsobené widgety a integrační možnosti, které mohou vysílací společnosti přizpůsobit své značce.
Livelike je interaktivní nástroj, který pomáhá zvýšit zapojení diváků a umožňuje jim sdílet interakci v reálném čase. Poskytuje přizpůsobené widgety a integrační možnosti, které mohou vysílací společnosti přizpůsobit své značce.
🧠 Zajímavost: Pokémon GO změnil způsob, jakým lidé vnímají gamifikaci. Podle odhadů rozsáhlé studie přispěl v krátkém časovém úseku k nárůstu fyzické aktivity v USA o 144 miliard kroků a zapojení uživatelé ušli v průměru o 1 473 kroků více denně.
4. Genius Sports (nejlepší pro sportovní ligy a zapojení integrované do sázení)
Genius Sports je navržen pro okamžiky před, během a po zápase, kdy se pozornost fanoušků promění v akci napříč různými kanály.
Prostřednictvím své platformy FANHub funguje Genius Sports jako omni-kanálová aktivační vrstva. Jinými slovy, FANHub spojuje programatický nákup a nákup na sociálních médiích, aktivaci publika a kreativní personalizaci do jedné platformy zaměřené na sport, která je postavena na tom, jak se fanoušci chovají na různých obrazovkách.
A pokud chcete opakovatelné cykly účasti, Genius také přináší formáty zdarma prostřednictvím sady her FanHub, včetně kvízů, turnajů, tipování a hlasování.
Nejlepší funkce Genius Sports
- Identifikace fanoušků: Použijte FANHub:ID k sjednocení identit fanoušků do jediného profilu pro cílení a měření napříč kanály.
- Personalizace inspirovaná sportem: Využijte dynamickou optimalizaci kreativních prvků k přizpůsobení grafických a video kreativních prvků pomocí sportovního kontextu a signálů fanoušků.
- Zážitky na druhé obrazovce: Poskytujte synchronizované statistiky a interaktivní prvky, které vylepšují živé sledování.
Omezení Genius Sports
- Sada nástrojů pro aktivizaci fanoušků, která je založena na kampaních a médiích, může být méně vhodná pro týmy, které chtějí hlavně moduly pro interakci v aplikaci, jako jsou živé ankety a chat.
- Implementace je obvykle náročná pro podniky, protože vyžaduje koordinaci dat, médií a měřicích pracovních postupů, než týmy zaznamenají konzistentní nárůst.
Ceny Genius Sports
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Genius Sports
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste, že: Počet uživatelů ClickUp AI vzrostl z 665 tisíc na více než 2 miliony. To znamená, že počet pracovních prostorů využívajících AI se za pouhý jeden rok více než ztrojnásobil.
5. Cortex (nejlepší pro optimalizaci obsahu a sociální interakci pomocí umělé inteligence)
Cortex je platforma pro zapojení fanoušků a marketingové technologie navržená speciálně pro sport. Spojuje obsah, data o fanoušcích a komerční inventář na jednom místě. Namísto používání samostatných nástrojů pro spouštění aktivací, ukládání profilů fanoušků a sledování výsledků sponzorství integruje Cortex všechny tyto funkce do jednoho.
Klíčovým rozdílem je způsob, jakým kombinuje platformu pro data fanoušků zaměřenou na sport s nástroji pro zapojení, jako jsou digitální aktivace a pracovní postupy pro živý obsah.
To znamená, že kvíz, soutěž nebo vyplnění formuláře se mohou přímo promítnout do jednotného záznamu fanoušků, což je užitečné, když chcete personalizovat následné kroky a prokázat hodnotu partnerům.
Nejlepší funkce Cortexu
- Základna fanouškovských dat: Využijte platformu Fan Data Platform k propojení nesouvislých zdrojů fanouškovských dat do centralizovaného zdroje pravdivých informací pro personalizaci a cílení napříč více kanály.
- Obsahový engine pro momenty zápasového dne: Publikujte a spravujte obsah pomocí nástrojů, jako je sportovní CMS, správa digitálních aktiv a živé blogování vytvořené pro pokrytí v reálném čase.
- Sada nástrojů pro digitální aktivaci: Spouštějte formuláře, otázky a odpovědi a soutěže s logickými možnostmi, jako jsou rozevírací seznamy a vícenásobný výběr, které jsou navrženy tak, aby zachytily data fanoušků během momentů zapojení.
Omezení Cortexu
- Jeho funkce (jako například „Fandom Engine“) jsou pevně zakódovány se sportovní logikou, což ztěžuje jejich přizpůsobení pro nesoutěžní události.
- Architektura MACH, API-first a headless zvyšuje složitost implementace a týmy mohou potřebovat technické zdroje pro integraci, datové toky a návrh stacku.
Ceny Cortexu
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cortex
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Monterosa (nejlepší pro vysílání a streamování interaktivních zážitků)
Monterosa prostřednictvím své platformy Interaction Cloud je určena pro týmy, které chtějí, aby zapojení fanoušků bylo vnímáno jako součást produktu.
Získáte tak rozsáhlou knihovnu hotových interaktivních „prvků“, které lze kombinovat do vlastních zážitků a poté nasadit na obrazovkách, ve streamech, na stadionech a ve vysílání, aniž byste je museli pokaždé znovu vytvářet.
Užitečným příkladem použití jsou její Event Centres, která fungují jako jediná destinace pro zápasový den, kde se spojuje živý obsah, interaktivní momenty a obchod. Představte si živé komentáře, exkluzivní klipy, sportovní data a interaktivní moduly, jako jsou předpovědi skóre, kvízy a ankety, spojené do jedné časové osy.
Nejlepší funkce Monterosa
- Získávání identitních a prvotních dat: Pomocí profilů publika sbírejte data o chování a preferencích z interakcí a přenášejte je do svého CRM, CDP nebo marketingové platformy, abyste dosáhli lepší segmentace a výsledků sponzorství.
- Hlasování a ankety ve velkém měřítku: Zpracovávejte miliony simultánních hlasů během živých vysílání s ověřenou spolehlivostí.
- Nástroje pro přístup a konverzi: Využijte konvertory jako Access Gate, sponzory, doporučené odkazy a propagační bannery, abyste účast proměnili v registraci, hodnotu pro partnery a sledovatelné výsledky.
Omezení Monterosa
- Některé funkce mohou vyžadovat aktivaci dodavatelem (například dokumenty vás instruují, abyste „vytvořili ticket“, abyste mohli aktivovat funkci Identify), což zvyšuje závislost na podpoře pro časový harmonogram zavádění.
- Nabízí serverovou Control API pro programovou správu obsahu a automatizaci, což znamená, že pro hlubší integraci budete možná potřebovat vývojářský čas.
Ceny Monterosa
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monterosa
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Reddit kdysi proměnil internet v obrovskou společnou nástěnnou malbu. V r/place 2022 podle Redditu lidé umístili více než 160 milionů dlaždic a více než 10,4 milionu uživatelů umístilo alespoň jednu dlaždici.
7. Flockler (nejlepší pro agregaci sociálních médií a zobrazení obsahu vytvořeného uživateli)
Flockler je platforma pro agregaci sociálních médií a zobrazování obsahu vytvářeného uživateli (UGC), která týmům pomáhá získávat obsah z více než 13 zdrojů, upravovat jej a publikovat jako značkové nástěnky, mřížky, karusely a prezentace na webových stránkách a digitálních obrazovkách.
Hodí se to v případě, kdy je zapojení fanoušků spojeno s prezentací, jako je centrum pro zápasový den, vstupní stránka kampaně, stránka sponzora nebo obrazovka ve stadionu, kde se obsah fanoušků stává součástí zážitku.
Kromě sociálních sítí podporuje Flockler také sběr obsahu mimo sociální sítě prostřednictvím vlastního obsahu a recenzí, spolu s kontrolou moderování, která schvaluje příspěvky před jejich zveřejněním a kdykoli skryje nežádoucí obsah.
Nejlepší funkce Flockleru
- Automatizované agregování sociálních sítí: Shromažďujte obsah z Instagramu, Twitteru/X, TikToku a YouTube na základě hashtagů, zmínek nebo konkrétních účtů.
- Přizpůsobitelné rozložení displeje: Vytvářejte sociální stěny, karusely a mřížky, které odpovídají vašim značkovým pokynům a lze je snadno integrovat.
- Nakupovatelné galerie fanoušků: Označte UGC produkty a vytvořte nakupovatelné kanály, které propojí sociální důkazy s merchandisingovými a obchodními stránkami.
Omezení Flockleru
- Po zveřejnění je možnost přeskupování dlaždic omezená, což může ztížit ruční úpravu přesného pořadí na obrazovce, jakmile je zobrazení spuštěno.
- Organická svěžest závisí na objemu obsahu fanoušků a stěny mohou působit staticky, pokud značka nebo komunita nepublikuje často.
Ceny Flockler
- Základní: 129 $/měsíc
- Podnikání: 229 $/měsíc
- Pro: 379 $/měsíc
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Flockler
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Flockleru?
Recenzent G2 říká:
Líbí se mi jednoduché ovládání a rozmanité možnosti konfigurace Flockleru. Social Wall poskytuje viditelnost na jednotlivých webových stránkách našich klientů, což je velká výhoda. Obzvláště oceňuji, že jsme shromáždili všechny sociální média, která používáme, do jednoho nástroje, a automatické přiřazování je skvělá funkce. Rozhraní Flockleru je přehledně navržené, což jeho používání velmi zpříjemňuje. Navíc bylo počáteční nastavení velmi snadné.
Líbí se mi jednoduché ovládání a rozmanité možnosti konfigurace Flockleru. Social Wall poskytuje viditelnost na jednotlivých webových stránkách našich klientů, což je velká výhoda. Obzvláště oceňuji, že jsme shromáždili všechny sociální média, která používáme, do jednoho nástroje, a automatické přiřazování je skvělá funkce. Rozhraní Flockleru je přehledně navrženo, což jeho používání velmi zpříjemňuje. Navíc bylo počáteční nastavení velmi snadné.
8. Sport Buff (nejlepší pro překryvy pro zapojení v rámci streamu)
Sport Buff je interaktivní překryvná platforma, která se nachází přímo nad živým sportovním videem a mění pasivní streamy na něco, s čím mohou fanoušci hrát v reálném čase. Do samotného vysílání vkládá načasované momenty zapojení, jako jsou živé ankety, předpovědi, kvízy a interaktivní výzvy, které se zobrazují společně s děním.
Protože je Sport Buff dodáván jako SDK, mohou jej vysílací společnosti a držitelé práv zabudovat do svých vlastních OTT aplikací a video prostředí. Díky tomu zůstává zážitek nativní pro váš produkt a zároveň získáte opakovatelný formát pro zapojení diváků v živém vysílání, VOD a archivu obsahu.
Zaměřuje se také na monetizaci a sběr dat. Overlay podporuje obchodní a sponzorské momenty během streamu a pomáhá týmům zabývajícím se zapojením diváků vytvářet nový inventář a zároveň sbírat signály interakce, které mohou být podkladem pro budoucí kampaně.
Nejlepší funkce Sport Buff
- Nenápadný design překryvu: Interaktivní „buff“ karty se zobrazují na okraji streamů a zaujmou fanoušky, aniž by blokovaly primární obsah.
- Soutěže v tipování a kvízy: Umožněte fanouškům tipovat výsledky zápasů a soutěžit v žebříčcích během živých přenosů.
- Cross-platformní dodávka: Spusťte stejnou vrstvu zapojení napříč webem OTT, iOS, Androidem a dalšími partnerskými platformami.
Omezení Sport Buff
- Některé zpětné vazby ohledně uživatelského zážitku poukazují na to, že výzvy k registraci mohou blokovat stream a narušovat sledování.
- Živé momenty se mohou od videa odklonit, pokud se mění latence streamu, proto je třeba pečlivě nastavit načasování.
Ceny pro sportovní fanoušky
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sport Buff
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Choicely (nejlepší pro spouštění aplikací pro zapojení fanoušků bez nutnosti programování)
Choicely je mobilní platforma bez nutnosti programování, kterou sportovní a zábavní týmy využívají k vytváření značkových aplikací pro fanoušky a k jejich aktualizaci pomocí interaktivních aktivací, které probíhají během akcí i mezi nimi.
Je určena pro týmy zabývající se zapojením, které chtějí publikovat obsah, zasílat aktualizace a organizovat akce pro účastníky na jednom místě.
Velkou část přitažlivosti tvoří rychlost. Vizuální editor Choicely podporuje úpravy aplikací v reálném čase a jeho sada nástrojů pro zapojení fanoušků zahrnuje běžné formáty aktivace, jako jsou hlasování, ankety, hodnocení, průzkumy a soutěže, s možností vložení do webu, pokud chcete, aby tyto momenty přetrvaly i mimo aplikaci.
Nejlepší funkce Choicely
- Nástroj pro vytváření hlasovacích kampaní: Vytvářejte vícekolové hlasovací soutěže, turnaje ve stylu pavouka a kampaně s udílením cen.
- Opatření pro zajištění integrity hlasování: Integrovaná ochrana proti manipulaci s hlasy, včetně omezení rychlosti a možností ověření.
- Nasazení white label: Prezentujte hlasování pod svou vlastní značkou s přizpůsobitelným designem a možnostmi domény.
Omezení Choicely
- Nahrávání obsahu může být někdy problematické, což zpomaluje publikování, když se snažíte postupovat rychle.
- Přizpůsobení má jasné limity ve srovnání s plně přizpůsobenými aplikacemi, což může být omezující pro týmy se specifickými požadavky na uživatelské rozhraní nebo funkce.
Ceny Choicely
- Zdarma (maximálně 50 aktivních uživatelů měsíčně)
- Premium: Od 16 $/měsíc
Hodnocení a recenze Choicely
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Choicely?
Recenzent Capterra říká:
Celkově jsem velmi spokojený se spoluprací s Choicely. Skvělá společnost, nejlepší nástroje pro aplikace.
Celkově jsem velmi spokojený se spoluprací s Choicely. Skvělá společnost, nejlepší nástroje pro aplikace.
10. Socios. com (nejlepší pro fanouškovské tokeny a vliv založený na blockchainu)
Socios.com je přední platforma pro zapojení fanoušků založená na technologii blockchain. Je speciálně navržena pro sportovní a zábavní subjekty, které chtějí fanouškům nabídnout hlubší úroveň „vlastnictví“ a vlivu.
Na rozdíl od tradičních věrnostních aplikací používá Socios fanouškovské tokeny – digitální aktiva, která si fanoušci zakoupí, aby získali hlasovací práva při oficiálních rozhodnutích týmu, jako je design dresů, nástěnné malby na stadionu nebo dokonce vstupní písně.
Je určena pro globální značky, které chtějí zpeněžit své mezinárodní fanouškovské základny, které možná nikdy nevkročí do domácího stadionu. Držením tokenů vstupují fanoušci do gamifikovaného ekosystému, kde je jejich účast sledována v žebříčcích, což vede k odměnám, které nelze koupit za peníze, jako jsou VIP zážitky, podepsané suvenýry a setkání s fanoušky.
Nejlepší funkce Socios.com
- Nabídky fanouškovských tokenů (FTO): Vytvářejte digitální aktiva s vaší značkou, která fanouškům poskytnou trvalé „členství“ a místo u stolu při klubových hlasováních.
- Odměny a zážitky založené na tokenech: Využijte digitální vlastnictví k odemčení exkluzivního obsahu, vstupenek s přednostním přístupem a odměn v reálném světě na základě úrovně aktivity fanoušků.
- Hledání tokenů v rozšířené realitě (AR): Podpořte fyzické a digitální zapojení tím, že fanouškům umožníte „sbírat“ tokeny a odměny na konkrétních místech pomocí fotoaparátu v mobilním telefonu.
Omezení Socios.com
- Používání kryptoměn a blockchainu může být překážkou pro fanoušky, kteří nejsou tak technicky zdatní, a vyžaduje značné množství vzdělávacího obsahu.
- Finanční volatilita tokenů může někdy vést k negativnímu sentimentu fanoušků, pokud hodnota aktiv klesne, což odvádí pozornost od zapojení.
Ceny Socios.com
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Socios.com
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Vytvořte nástroj pro zapojení fanoušků, který váš tým může spustit pomocí ClickUp.
Výběr platformy pro zapojení fanoušků je vzrušující. Těžké je ji provozovat týden co týden. Nápady přicházejí rychle, schvalování je chaotické, aktiva se ztrácejí a poznatky nakonec zapadnou v chatech.
ClickUp vše spojuje na jednom místě.
Pomocí formulářů ClickUp můžete snadno a přehledně zaznamenávat požadavky a podněty ke kampani. Vytvořte si své playbooky, časové osy a dokumenty k průběhu akce v ClickUp Docs. Poté vám ClickUp Brain pomůže pracovat rychleji a s lepším kontextem, od přípravy návrhů textů přes shrnutí zpětné vazby až po stanovení dalších kroků.
Když vše funguje společně, váš tým může trávit méně času koordinací a více času vytvářením momentů, které fanoušci ocení.
Často kladené otázky
CRM sleduje údaje o zákaznících a spravuje vztahy prostřednictvím prodejních a servisních interakcí. Platforma pro zapojení fanoušků se zaměřuje konkrétně na interaktivní zážitky, jako jsou ankety, předpovědi a gamifikace, které mění pasivní publikum v aktivní účastníky.
Rozhodně. Mnoho platforem pro zapojení fanoušků slouží streamovacím službám, hudebním umělcům a tvůrcům obsahu, kteří potřebují budovat interaktivní vztahy se svým publikem prostřednictvím podobných mechanismů, jako je hlasování, odměny a interakce v reálném čase.
Většina platforem nabízí API a nativní integraci s nástroji pro automatizaci marketingu, CRM a analytickými platformami. Pro správu samotných kampaní týmy často používají nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp, aby koordinovaly tvorbu obsahu, sledovaly časové osy a centralizovaly zpětnou vazbu.
Upřednostněte mobilní zážitky, možnosti interakce v reálném čase, které fungují napříč časovými pásmy, a robustní analytické nástroje, které vám pomohou porozumět chování rozptýleného publika. Hledejte také flexibilitu integrace, abyste se mohli propojit se streamovacími platformami a sociálními kanály, kde již tráví čas vaši fanoušci, kteří upřednostňují digitální média.