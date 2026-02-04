Jak zvládnout Einstein Copilot (nyní Agentforce) pro prognózy prodeje

4 z 5 vedoucích pracovníků v oblasti prodeje a financí pravidelně nesplňují prognózy prodeje.
A nemusí dojít k žádnému velkému selhání, aby se věci vymkly kontrole. Představte si, že tým střední velikosti předpovídá 5 milionů dolarů nových příjmů za čtvrtletí, ale nakonec dosáhne pouze 10 %. To je 500 000 dolarů, které se nikdy neobjeví. Pokud je vaše hrubá marže 80 %, jedná se o zhruba 400 000 dolarů ztraceného hrubého zisku, se kterým finanční oddělení možná již počítalo.
Pak nastává zmatok: vedoucí prodeje honí zakázky v pokročilé fázi, obchodní zástupci se snaží posunout termíny a slevy se stávají nejrychlejším prostředkem, jak „zachránit čtvrtletí“. Pokud se průměrné slevy zvýší z 10 % na 18 %, znamená to další ztrátu hodnoty ve výši 400 000 dolarů.
Proto moderní prognózy vyžadují více než jen tabulky a intuici. Potřebují signály v reálném čase a systém, který tyto signály dokáže proměnit v akci.
Tato příručka vám ukáže, jak používat Salesforce Einstein Copilot pro prognózy prodeje, abyste mohli včas odhalit rizikové obchody, pochopit, co ovlivňuje zdraví pipeline, a rychleji přejít od „poznatků“ k „dalšímu kroku“.
Co je Einstein Copilot (nyní Agentforce) pro prognózy prodeje?
Agentforce je sada agentických AI zkušeností Salesforce. Kromě jiných podnikových použití vám pomáhá komunikovat s prognózami a informacemi o pipeline pomocí přirozeného jazyka, založeného na vašich CRM datech.
Pomocí Agentforce mohou prodejní týmy snadno předpovídat tržby na základě analýzy historie příležitostí a aktivity zákazníků. Je určen pro obchodní zástupce, manažery a provozní týmy, kteří potřebují rychlejší a přesnější přehled o prodejním procesu, aniž by museli trávit hodiny nad tabulkami.
Můžete mu klást otázky v běžné angličtině, například „Které z mých obchodů jsou v tomto čtvrtletí ohroženy?“ a získat odpověď na základě údajů vašeho týmu v reálném čase. Na rozdíl od statické zprávy, kterou si vytahujete v pondělí ráno, se tyto předpovědi podporované umělou inteligencí aktualizují podle vývoje obchodů, takže získáte živý a aktuální přehled o vašem pipeline.
Jak Agentforce (dříve Einstein Copilot) předpovídá výsledky prodeje
Agentforce využívá modely strojového učení, které jsou trénovány na historických datech vašeho týmu. Analyzuje minulé úspěchy a neúspěchy, rychlost uzavírání obchodů v jednotlivých fázích a signály zapojení zákazníků. Poté hodnotí aktuální příležitosti a předpovídá pravděpodobnost jejich uzavření. Největší síla systému? Spočívá v identifikaci vzorců, které vedou k úspěchu vašeho podnikání.
Tyto předpovědi nejsou jednorázovým snímkem. Neustále se aktualizují podle přicházejících dat v reálném čase. Když obchodní zástupce zaznamená hovor, zákazník otevře e-mail nebo se k jednání připojí nový účastník, model přepočítá skóre zdraví příležitosti. Pokud klíčový rozhodovatel náhle přestane komunikovat, skóre bude odrážet zvýšené riziko.
Když položíte Agentforce otázku, syntetizuje všechny tyto signály do jasné, konverzační odpovědi. Můžete se zeptat: „Jak vypadá moje prognóza pro třetí čtvrtletí?“ a získat souhrn, který zdůrazní rizikové obchody, trendy příležitosti a doporučené akce k návratu na správnou cestu – vše na základě vaší skutečné prodejní činnosti.
📚 Přečtěte si také: Jak vycvičit vlastní AI
Klíčové funkce Agentforce pro prognózy
Co tedy dělá Agentforce tak výkonným nástrojem pro prognózy prodeje? Můžete za to poděkovat třem základním funkcím. Každá z nich řeší konkrétní problém tradičního procesu prognózování.
Hodnocení příležitostí a poznatky
Místo spoléhání se na intuici obchodního zástupce přiřazuje Einstein Opportunity Scoring každé příležitosti skóre zdraví od 1 do 99 . Toto skóre představuje míru jistoty umělé inteligence, že obchod bude uzavřen, na základě historických vzorců a aktuálního stavu obchodu.
🌟 Vyšší skóre znamená, že obchod vykazuje více pozitivních signálů, které v minulosti vedly k úspěchu.
Aby bylo možné toto skóre využít, poskytuje karty s informacemi, které vysvětlují, proč se obchod vyvíjí určitým směrem. Mohou se zobrazit například tyto výstrahy:
- „Žádná aktivita za posledních 14 dní“
- „Klíčový stakeholder neodpověděl na poslední tři e-maily.“
- „Datum rozhodnutí se blíží“
Díky této transparentnosti již nemusíte při kontrole pipeline hádat.
Zaznamenávání aktivit a automatizace
Jako vedoucí prodeje víte, že jedním z hlavních důvodů, proč jsou prognózy nepřesné, je to, že obchodní zástupci jsou zaneprázdněni a zapomínají zaznamenávat své aktivity. Einstein Activity Capture v Agentforce tento problém řeší. Umí synchronizovat e-maily, události v kalendáři a hovory přímo s příslušným záznamem příležitosti v Salesforce.
A proč je to důležité? Protože kompletní datový soubor vede k přesnějším předpovědím. Když se zaznamenávají všechny kontaktní body, má model strojového učení k dispozici více informací, díky čemuž dokáže odhalit jemné trendy, které by vám jinak mohly uniknout.
⚡️ Bonus: Ušetříte také svým obchodním zástupcům zdlouhavé ruční zadávání dat, což je výhodné jak pro produktivitu, tak pro čistotu dat.
Automatizace opakujících se manuálních úkonů je jen jedním ze způsobů, jak využít AI v prodeji. Zajímá vás, jaké jsou další? Podívejte se na toto video a zjistěte to! 🎥
Agentforce Actions pro prodejní pracovní postupy
Agentforce Actions jsou předem připravené nebo přizpůsobené výzvy, které vám umožňují spouštět úkoly přímo z konverzačního rozhraní. Jedná se o zkratky, které překlenují propast mezi poznatkem a akcí.
📌 Například po zkontrolování souhrnu příležitostí můžete pomocí akce:
- „Napište následný e-mail hlavnímu kontaktu“
- „Shrňte poslední schůzku se zákazníkem“
- „Aktualizujte kategorii prognózy na nejlepší případ“
Tyto akce omezují přepínání kontextu. Namísto hledání informací a následného klikání v Salesforce, abyste na ně mohli reagovat, můžete přejít k dalšímu kroku přímo z konverzace. Správci mohou také přizpůsobit knihovnu akcí tak, aby odpovídala přesnému prodejnímu procesu vašeho týmu.
📮ClickUp Insight: Přepínání mezi kontexty tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Výhody Agentforce pro prodejní týmy
Výhody Agentforce Assistant se mohou mírně lišit v závislosti na vaší roli. Společným tématem však zůstává méně aktualizací, větší přehlednost a rychlejší realizace.
Pro obchodní zástupce
Obchodní zástupci jsou v první linii a jejich největší výzvou je často zjistit, na co se mají zaměřit. Agentforce pomáhá odhalit příležitosti, které vyžadují pozornost, aby obchodní zástupci mohli upřednostnit obchody, které mají největší šanci na úspěch (nebo jsou nejvíce ohroženy zpožděním).
Díky souhrnům generovaným umělou inteligencí a úplnější historii aktivit (zejména pokud je nakonfigurována funkce Einstein Activity Capture) tráví obchodní zástupci méně času administrativou a více času samotným prodejem. Mohou také před hovorem požádat o rychlý kontext, jako je shrnutí obchodu, nedávné aktivity nebo změny od posledního kontaktu, aby se mohli prezentovat jako připravení a informovaní.
Pro obchodní manažery
Manažeři jsou zodpovědní za cíle týmu, ale často mají pocit, že tápat ve tmě a neustále honí obchodní zástupce, aby jim poskytli aktuální informace. Umělá inteligence Agentforce pomáhá obchodním manažerům díky přehledu o prodejním procesu v reálném čase.
Získávají včasná varování o rizikových obchodech, což znamená, že koučovací rozhovory mohou proběhnout v době, kdy ještě mohou něco změnit, a ne až poté, co je obchod již ztracen. Když vedení požádá o souhrnnou prognózu, manažeři ji mohou vygenerovat na požádání, místo aby trávili hodiny sestavováním tabulek.
Pro mezifunkční týmy
Přesné prognózy prodeje mají dominový efekt na celou organizaci.
- Finance a provoz: Získejte čistší a spolehlivější data pro plánování výnosů a alokaci zdrojů.
- Marketing: Získejte přehled o tom, které kampaně a sdělení mají vliv na příležitosti s vysokým skóre.
- Úspěch zákazníků: Můžete se lépe připravit na přijímání nových zákazníků, když máte jasnější představu o tom, které obchody se pravděpodobně uzavřou a kdy.
📚 Přečtěte si také: Salesforce vs. ServiceNow
Jak povolit Agentforce pro prognózy v Salesforce
Pro začátek práce s Agentforce je nutné mít přístup správce v Salesforce. Kroky jsou jednoduché, ale je třeba je provést pečlivě, aby měl asistent správná oprávnění a správná data, se kterými může pracovat.
Krok 1: Zapněte Einstein (generativní AI)
- Otevřít Nastavení
- V rychlém vyhledávání vyhledejte Generativní AI.
- Vyberte Einstein Setup
- Přepnout Zapnout Einstein
To umožňuje fungování základní vrstvy Einstein, na které Agentforce staví.
Budete vyzváni k přečtení a přijetí podmínek používání dat Salesforce, což je standardní postup u funkcí umělé inteligence, které se učí z vašich dat.
💡 Tip pro profesionály: Před širokým nasazením se ujistěte, že vaše organizace má správnou konfiguraci Sales Cloud a že jsou povoleny všechny požadované funkce Einstein/AI.
Krok 2: Povolte agenty Agentforce
- Otevřít Nastavení
- V rychlém vyhledávání vyhledejte Agenti.
- Klikněte na Agentforce Agents (pod Agent Studio).
- Zapněte Agentforce.
- Přepněte Povolit agenta Agentforce (výchozí) na
Po aktivaci se v dolní části obrazovky zobrazí seznam agentů.
Krok 3: Přiřaďte sady přístupů a oprávnění
Dále poskytněte přístup správným uživatelům – nejprve obchodním zástupcům a manažerům. Přiřaďte sady oprávnění související s Agentforce/Copilot, které jsou k dispozici ve vaší organizaci (názvy Salesforce se mohou mírně lišit podle edice a verze).
Pokud máte správce Salesforce nebo specialistu na prodejní operace, který bude přizpůsobovat prostředí, můžete jim také přidělit oprávnění na úrovni správce.
Zkontrolujte také, zda mají uživatelé přístup k objektům, které Agentforce Assistant potřebuje, aby mohl být užitečný, jako jsou příležitosti, účty, kontakty, aktivity a pole související s prognózami.
Krok 4: Otevřete agenta v nástroji Agentforce Builder
Ze seznamu agentů:
- Klikněte na Einstein Copilot (tento název se může stále zobrazovat v závislosti na nastavení vaší organizace).
- Klikněte na Otevřít v Builderu.
Tím se dostanete do nástroje Agentforce Builder, kde můžete nakonfigurovat, co může asistent dělat a jaké akce smí provádět.
Krok 5: Nakonfigurujte témata a akce pro svůj prodejní pracovní postup
Agentforce je nejcennější, když nejen odpovídá na otázky, ale také pomáhá uživatelům učinit další krok. Prohlédněte si přednastavené témata + akce dostupné pro Sales Cloud a přizpůsobte je podle toho, jak váš tým prodává.
👀 Věděli jste? V Agentforce Builder je téma konfigurace, která:
- Definuje, s čím může agent pomáhat (rozsah).
- Mapuje, na jaké požadavky uživatelů by měl reagovat (záměr).
- Propojuje se s akcemi, které může agent provést k dokončení úkolu (například vyhledávání záznamů, shrnování, vytváření návrhů, aktualizace polí).
Místo toho, aby byl asistent chatbotem, který „dělá všechno“, je díky Topics spíše specializovaným týmovým kolegou s jasnými povinnostmi.
📌 Příklad (prognózy prodeje)
Můžete vytvořit téma s názvem „Prognóza a stav pipeline“, kde agent může zpracovávat požadavky jako:
- „Které obchody mají největší šanci v tomto čtvrtletí selhat?“
- „Shrňte mé největší příležitosti v Commit“
- „Co se v tomto účtu změnilo od minulého týdne?“
A pod tímto tématem byste připojili akce, které jsou k provedení práce potřebné (vyhledat příležitosti, shrnout aktivity, aktualizovat kategorii prognózy, připravit návrh následných kroků).
Stručně řečeno:✅ Témata = co by měl agent řešit✅ Akce = co může agent v dané situaci udělat
Krok 6: Přistupujte k nastavení jako k zavedení – nejde jen o přepnutí
Agentforce Assistant se stává výrazně užitečnějším, když:
- Vaše data o prodejním procesu jsou průběžně aktualizována.
- Správné akce jsou povoleny (takže poznatky vedou k následným krokům)
- Uživatelé znají 5–10 pokynů, které by měli skutečně používat každý týden.
🔑 Osvědčená praxe: Vždy je dobré otestovat jakékoli přizpůsobení v testovacím prostředí, než je zavedete pro celý tým.
Osvědčené postupy pro prognózy prodeje založené na umělé inteligenci
Implementace nástroje AI není zázračným řešením. Abyste mohli co nejlépe využít prognózy prodeje založené na AI, musíte je spojit se silnými provozními návyky.
Udržujte data o příležitostech v čistotě
🧠 Zajímavost: Pouze 35 % obchodních profesionálů plně důvěřuje přesnosti svých CRM dat.
Model umělé inteligence je tak chytrý, jak chytrá jsou data, ze kterých se učí. Pokud jsou záznamy o příležitostech ve vašem CRM neúplné nebo zastaralé, vaše prognózy budou nespolehlivé.
- Stanovte si rytmus: Nastavte pravidelné týmové schůzky nebo připomenutí pro obchodní zástupce, aby mohli kontrolovat a aktualizovat klíčová pole příležitostí, jako je datum uzavření, částka a fáze.
- Používejte ochranná opatření: Implementujte do Salesforce ověřovací pravidla nebo povinná pole, abyste zabránili obchodním zástupcům ukládat příležitosti s chybějícími informacemi.
Sladění fází prodeje s kategoriemi prognóz
Vaše prodejní fáze by měly jasně vyjadřovat, v jaké fázi nákupního procesu se daná transakce nachází. Přiřaďte každé fázi odpovídající kategorii prognózy, například Pipeline, Best Case, Commit nebo Closed, aby se souhrny Agentforce shodovaly s tím, jak váš tým hovoří o funnelu.
Toto mapování by mělo být čtvrtletně revidováno, aby se zajistilo, že vaše fáze stále odrážejí realitu.
Sledujte přesnost prognóz v průběhu času
Nevěřte slepě předpovědím umělé inteligence. Ověřujte je. Každé čtvrtletí porovnávejte předpovězené míry uzavření obchodů od Agentforce s vašimi skutečnými výsledky, abyste mohli sledovat přesnost prognóz v průběhu času.
To vám pomůže kalibrovat očekávání a identifikovat oblasti, kde model nemusí fungovat optimálně. Může se například ukázat, že je méně přesný pro určitou produktovou řadu nebo na novém trhu. To je cenná zpětná vazba pro koučování a zlepšování procesů.
👀 Věděli jste? Společnost Gartner zjistila, že analytické programy řízené přímo vedoucími prodeje (CSO) mají 2,3krát vyšší pravděpodobnost dosažení vyšší přesnosti prognóz než programy řízené jinými osobami.
📚 Přečtěte si také: Šablony pro prognózy prodeje
Omezení Agentforce pro prognózy
Stejně jako každá vrstva prognózování založená na umělé inteligenci, i Agentforce funguje nejlépe, když jsou základy již pevné. Zde je několik omezení, která je třeba mít na paměti při jeho zavádění.
Je to tak dobré, jak dobré jsou vaše data v Salesforce.
Agentforce může poskytnout informace a odpovědět na otázky týkající se prognóz, ale nedokáže opravit nesprávné vstupy. Pokud obchodní zástupci nezaznamenávají aktivity nebo neaktualizují příležitosti, umělá inteligence nemá co analyzovat a její předpovědi budou k ničemu.
Je součástí ekosystému Salesforce.
Agentforce je navržen tak, aby byl užitečný v Salesforce. Všechny informace a souhrny, které generuje, jsou k dispozici v ekosystému Salesforce. To ztěžuje práci zainteresovaným stranám z oblasti financí, provozu nebo vedení, které nemají nebo nepoužívají licenci Salesforce.
Sdílení kontextu pipeline často stále znamená export dat, zasílání screenshotů nebo překládání aktualizací Salesforce do jiného systému. Výsledkem je často ztráta produktivity v důsledku rozptýlení práce (když pracovní činnosti a kontext existují v několika nástrojích, které spolu nekomunikují).
📮 ClickUp Insight: Náš průzkum vyspělosti AI poukazuje na jasnou výzvu: 54 % týmů pracuje v rozptýlených systémech, 49 % zřídka sdílí kontext mezi nástroji a 43 % má potíže s nalezením potřebných informací.
Když je práce roztříštěná, vaše nástroje umělé inteligence nemají přístup k úplnému kontextu, což znamená neúplné odpovědi, zpožděné reakce a výstupy, kterým chybí hloubka nebo přesnost. To je příklad roztříštěnosti práce, která společnosti stojí miliony v podobě ztráty produktivity a promarněného času.
ClickUp Brain tento problém řeší tím, že funguje v jednotném pracovním prostoru založeném na umělé inteligenci, kde jsou úkoly, dokumenty, chaty a cíle vzájemně propojeny. Enterprise Search okamžitě vyhledá všechny podrobnosti, zatímco agenti umělé inteligence pracují na celé platformě, aby shromažďovali kontext, sdíleli aktualizace a posouvali práci vpřed.
Výsledkem je rychlejší, přehlednější a konzistentně informovaná umělá inteligence, kterou nesouvislé nástroje prostě nemohou nabídnout.
Může upozornit na rizika, ale následné kroky se stále provádějí jinde.
Používání Agentforce s sebou nese určitou mezeru v akci. Ačkoli je skvělé v tom, že vám řekne, co se děje – například upozorní na rizikovou transakci –, nezvládá následnou práci. Vytváření úkolů, nastavování připomínek a koordinace s ostatními týmy stále vyžaduje systém pro řízení provádění.
Zavedení a údržba vyžadují skutečný čas správce.
Aby týmy mohly využít všechny výhody, musí obvykle nakonfigurovat oprávnění, vyladit akce a přizpůsobit prostředí svému prodejnímu procesu. Nejedná se o jednorázové nastavení – vyžaduje to průběžnou údržbu, protože se vyvíjejí pracovní postupy, mění se pole a týmy se rozšiřují.
💬 Právě kvůli těmto omezením týmy často doplňují Agentforce o komplexnější platformu pro správu práce (například ClickUp!).
Jak doplnit Salesforce Agentforce pomocí ClickUp?
Největší výzvou u každého nástroje pro prognózy je proměnit poznatky v konkrétní kroky.
Ačkoli Einstein Copilot pro prognózy prodeje poskytuje důležité informace, tyto informace často zůstávají uvězněny v Salesforce, což vede k rozporu mezi vědomostmi a činy. Překlenujte propast mezi poznatky a činy pomocí konvergovaného pracovního prostoru AI, jako je ClickUp.
ClickUp sdružuje všechny vaše pracovní aplikace, data a pracovní postupy do jedné bezpečné platformy, kde kontextová umělá inteligence slouží jako integrovaná inteligentní vrstva. 🛠️
Využijte prognózy ze Salesforce (bez exportu tabulek).
Ne každý, kdo potřebuje zvážit prognózu, tráví celý den v Salesforce – zejména finance, provoz a vedení. Místo přeposílání screenshotů nebo exportování reportů, které okamžitě zastarávají, můžete pomocí ClickUp Dashboards vytvořit sdílené, vždy aktuální přehledy práce, která se skrývá za čísly.
To poskytuje zainteresovaným stranám jasný přehled o:
- Kde se pipeline vyvíjí
- Co brání
- Co se děje a
- Na co je třeba se dále zaměřit
Vaše finanční a vedoucí týmy potřebují vidět prognózy, ale nepracují v Salesforce. Vytvořte dynamické sdílené přehledy pipeline pomocí ClickUp Dashboards namísto exportování zastaralých reportů. Tyto přehledy poskytují vizuální představu o stavu vaší pipeline tím, že čerpají data z celého vašeho pracovního prostoru. Můžete je sdílet s kýmkoli, bez ohledu na to, zda má licenci Salesforce.
Reagujte rychleji na získané poznatky pomocí sledovatelných úkolů.
Agentforce Assistant může upozornit na riziko. Samotné provedení však nezajišťuje.
ClickUp tuto mezeru překlenuje tím, že převádí poznatky na konkrétní úkoly – s vlastníky, termíny a viditelností.
📌 Například:
- Obchod se přesouvá do stavu „Ohrožený“ → vytvořte úkol ClickUp pro obchodního zástupce.
- Právní přezkum je v procesu → přiřaďte úkol správnému účastníkovi
- Obnova se zdržuje → spusťte kontrolní seznam eskalace
S ClickUp Automations můžete tyto pracovní postupy dokonce standardizovat, takže následné kroky budou probíhat konzistentně, a ne jen tehdy, když si na ně někdo vzpomene.
💡 Tip pro profesionály: Chcete jít o krok dál než „vytvořit úkol“? Spárujte tyto spouštěče s ClickUp Super Agents – AI týmovými kolegy v ClickUp, kteří mohou provádět akce ve vašem pracovním prostoru na základě vašeho skutečného kontextu (úkoly, dokumenty, komentáře, pole a propojené nástroje).
📌 Například když Salesforce označí obchod jako Ohrožený, superagent může automaticky:
- Vytvořte připravenou zprávu, aby obchodní zástupce nemusel začínat od nuly.
- Vytvořte si rychlý přehled obchodů (co se změnilo + co se zaseklo)
- Vytáhněte nejnovější poznámky, e-maily nebo souhrn hovorů ze svého pracovního prostoru ClickUp do úkolu.
- Navrhněte další nejlepší akci (následná kontrola, kontaktování zainteresovaných stran, právní upozornění, eskalace na vedoucí pracovníky).
Omezte „rozptýlení kontextu“ pro obchodní zástupce a manažery
Prognózy selhávají, když jsou důležité informace roztříštěny na příliš mnoha místech: poznámky Salesforce, e-mailové konverzace, zprávy Slack, souhrny hovorů a náhodné dokumenty. Obchodní zástupci tak nakonec ztrácejí až 60 % svého času hledáním podrobností místo toho, aby posouvali obchody vpřed.
ClickUp pomáhá týmům centralizovat komunikaci a práci v jedné aplikaci.
Díky integraci ClickUp Salesforce mohou týmy propojit záznamy Salesforce s pracovním prostorem ClickUp. Vyhledávejte a prohlížejte si záznamy Salesforce, jako jsou příležitosti a kontakty, bez přepínání mezi záložkami, takže kontext obchodu zůstává přístupný i během práce.
A díky kontextově orientované AI asistenci ClickUp Brain mohou obchodní zástupci:
- Rychle shrňte, co se děje s probíhajícími obchody.
- Získejte klíčové aktualizace, které vám pomohou posunout obchodní jednání vpřed, a
- Získejte potřebný kontext, aniž byste museli prohledávat pět nástrojů.
Můžete dokonce @zmínit ClickUp Brain v komentáři k úkolu nebo v chatovém vlákně a získat tak přehled o stavu obchodu.
💡 Tip pro profesionály: Pokud váš tým neustále ztrácí čas hledáním „Kde je ten vlákno?“ a „Jaký je nejnovější vývoj v této věci?“, ClickUp Brain MAX je revoluční nástroj. Tato desktopová super aplikace s umělou inteligencí nejen shrnuje obsah ClickUp, ale také vám pomáhá prohledávat celý pracovní prostor ClickUp a propojené aplikace (jako Salesforce, Slack, e-mail a Google Docs) z jednoho místa.
Vytvořte živý popis prognózy (ne screenshot v e-mailu)
Prognózy nejsou jen čísla – jsou to příběhy: co se hýbe, co stagnuje a co vyžaduje rozhodnutí. Ale tento příběh často zůstává uvězněn v jednáních, zprávách na Slacku nebo jednorázových prezentacích.
Místo toho mohou týmy vytvořit živý prognostický dokument v ClickUp Docs, který zůstává aktuální a přímo souvisí s prováděcí prací, která za ním stojí. Komentáře a schválení ClickUp jsou integrovány přímo do systému, čímž vytvářejí jediný zdroj pravdivých informací pro všechny vaše diskuse o prognózách.
Proměňte prognózy v realizované obchody s Agentforce + ClickUp
Přesné prognózy prodeje závisí na třech věcech: čistých datech, konzistentním procesu a včasném reagování na získané poznatky. Asistenti s umělou inteligencí, jako je Agentforce, jsou velkou pomocí, protože snižují manuální práci a odhalují signály, které by lidem mohly uniknout. Nejlépe však fungují, když je kombinujete s disciplinovanou správou prodejního procesu.
Skutečná mezera v prognózování spočívá v rozdílu mezi vědomím, že obchod je ohrožen, a skutečným přijetím opatření.
Když zkombinujete poznatky z prognózování se systémem vytvořeným pro realizaci, můžete přejít od reaktivního shonu na konci čtvrtletí k opakovatelnému rytmu. Takto si vybudujete sílu, abyste s jistotou dosáhli svých cílů.
Chcete začít včas rozpoznávat rizika a reagovat rychleji? Rozšiřte svůj pracovní postup pro prognózy nad rámec Salesforce.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma!
Často kladené otázky (FAQ)
Einstein Forecasting je funkce prediktivní analýzy, která generuje automatizované prognózy, zatímco Copilot (nyní Agentforce) je konverzační AI asistent, který vám umožňuje klást otázky a získávat souhrny o vašich prognózách.
Ne přímo. Odpovědi Agentforce jsou obsaženy v Salesforce, takže jejich sdílení s externími zúčastněnými stranami obvykle vyžaduje export dat nebo vytvoření samostatných zpráv.
Aby Agentforce mohl poskytovat co nejspolehlivější předpovědi, potřebuje kompletní záznamy o příležitostech, historii zaznamenaných aktivit, jako jsou e-maily a hovory, a historická data o úspěších a neúspěších vaší organizace.
Prognózy založené na umělé inteligenci poskytují průběžné, objektivní aktualizace na základě údajů v reálném čase, zatímco manuální metody jsou statické a spoléhají se na subjektivní hodnocení jednotlivých obchodních zástupců.