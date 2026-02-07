Jak AI pro pojišťovací agenty změní váš den

Pravděpodobně jste se nestali pojišťovacími agenty z vášně pro ruční zadávání dat.
Jste tu proto, abyste chránili živobytí lidí. Je však těžké být důvěryhodným poradcem, když velkou část dne zabírá administrativní práce.
Tento kompromis se konečně stává volitelným.
Chytří pojišťovací agenti využívají AI pro pojišťovací agenty, aby získali zpět hodiny svého času. Mluvíme o 37% nárůstu produktivity díky automatizaci opakujících se úkolů, které zaplňují náš kalendář. Tento článek vám ukáže, jak tento čas získat.
Zde je návod, jak využít automatizaci pojišťovací agentury k uvolnění času a soustředění se na hodnotné rozhovory, které rozšiřují vaši klientelu, a zároveň udržet vše organizované v ClickUp. ⏳
Co je AI pro pojišťovací agenty?
AI pro pojišťovací agenty je sada nástrojů, která automatizuje opakující se úkoly, získává informace z údajů o klientech a personalizuje interakce se zákazníky. Už se nejedná o okrajovou technologii; 76 % pojišťoven již implementovalo umělou inteligenci alespoň do jedné obchodní funkce.
Je obzvláště užitečná pro eliminaci roztříštěnosti kontextu. V současné době možná přeskakujete mezi CRM, doručenou poštou, nástrojem pro tvorbu nabídek a systémem pojistných smluv, jen abyste odpověděli na jednu otázku klienta. Toto neustálé přepínání mezi úkoly je obrovskou ztrátou času.
Automatizace pojišťovacích agentur vám vrátí váš čas. Samotná automatizace pracovních postupů však nestačí. Potřebujete také inteligentní vrstvu, která rozumí datům a reaguje v reálném čase.
Kontext zůstává spojený s prací. Pokud se změní úkol, změní se i odpověď. Podobně se aktualizace dokumentu promítne všude. Nemusíte dávat informace dohromady ani se spoléhat na paměť, abyste zůstali v obraze.
V pozadí to funguje díky třem funkcím:
- Strojové učení rozpozná vzorce ve vašich datech, například které potenciální zákazníky je třeba věnovat pozornost.
- Zpracování přirozeného jazyka pro porozumění otázkám a generování souhrnů nebo e-mailů.
- Automatizační pravidla pro posun práce vpřed na základě podmínek, které nastavíte.
Při společném použití přestává být automatizace jen dalším nástrojem AI pro pojišťovací agenty a stává se spojovacím článkem, který zajišťuje hladký průběh vašich pracovních postupů.
Náš návrh: Přesuňte provoz své agentury do konvergovaného pracovního prostoru, jako je ClickUp!
Umožňuje vám přístup k ClickUp Brain – AI zabudované přímo do vašich úkolů, dokumentů a týmových chatů. Namísto kontroly několika nástrojů před hovorem s klientem můžete klást otázky a zobrazit stav pojistky, překážky obnovení, následné kroky a další kroky na jednom místě.
Jak pojišťovací agenti využívají AI v každodenních pracovních postupech?
AI se projevuje v malých, praktických věcech během celého dne. Zde je několik příkladů, jak zlepšuje správu znalostí v oblasti pojišťovnictví.
Automatizujte komunikaci s klienty a následné kroky
Následné kroky u klientů v pojišťovnictví jsou nezbytné, ale jejich konzistentní provádění může být obtížné. Jakmile je zaslána nabídka nebo podána žádost o pojistné plnění, další krok závisí na změnách stavu a reakcích klienta. Udržet si tuto logiku v hlavě nebo se spoléhat na samostatný systém připomínek není škálovatelné.
Místo toho můžete pomocí automatizací ClickUp připojit logiku následných kroků přímo k samotné práci. Například když označíte úkol jako Nabídka odeslána, ClickUp může automaticky vytvořit následný úkol naplánovaný na několik dní později.
Stačí to jednou nastavit pomocí předem připravené automatizace nebo nástroje AI Automation Builder, který vám umožní popsat výsledek v běžném jazyce a poté zkontrolovat spouštěč a akci před jejich zveřejněním.
Stejný přístup se uplatňuje i v dalších pracovních postupech AI pro pojišťovnictví:
- Jakmile se blíží termín obnovení pojistky, lze automaticky vytvořit úkol pro kontaktování klienta.
- Pokud nárok nevykazuje žádnou aktivitu po stanovený počet dní, ClickUp jej může zobrazit k přezkoumání.
- Po uzavření pojistné smlouvy lze přiřadit úkoly a e-maily související s onboardováním bez nutnosti ručního předávání.
Jelikož jsou tyto automatizace vázány na úkoly, zůstávají v souladu s tím, jak vaše agentura již funguje. Úkoly se mohou přiřazovat samy pomocí dynamických přiřazovatelů, e-maily lze odesílat na základě akcí v rámci úkolů a aktualizace se zaznamenávají automaticky.
Když se váš proces změní, stačí jednou upravit pravidlo a to se aplikuje všude.
V praxi to obvykle znamená nastavení malého souboru pravidel, například:
- Vytvořte následnou úlohu několik dní po odeslání nabídky.
- Spusťte obnovení smlouvy před vypršením platnosti pojistky.
- Označte pojistné události, u kterých nedošlo k žádné aktualizaci v definovaném časovém rámci.
- Přiřaďte kroky pro zapojení nových klientů, když je pojistka uzavřena.
Výsledek: Díky těmto pravidlům budou následné kroky prováděny jako přímý výsledek práce, nikoli jako něco, na co musíte pamatovat a kontrolovat.
Zefektivněte zpracování pojistných událostí a dokumentaci
Nároky na pojistné plnění nevyžadují neustálou pozornost, ale je třeba je včas kontrolovat. Problémem je, že se musíte pokaždé, když se k nim vracíte, znovu orientovat.
🔍 Věděli jste? I když se průměrná doba vyřízení pojistných událostí zkrátila, náklady na opravy se za poslední dva roky zvýšily o 26 %. Vzhledem k růstu pojistného jsou chyby a zpoždění při vyřizování pojistných událostí nákladnější než kdykoli předtím.
V ClickUp Docs můžete každou pojistnou událost přiřadit k jedné úloze a vše, co s ní souvisí, uložit na jednom místě. Přihlašovací formuláře, podpůrné dokumenty, časové osy a poznámky jsou propojeny s danou úlohou, takže pojistná událost má vždy jasný zdroj pravdivých informací.
Jak se hromadí dokumenty a komentáře, ClickUp Brain vám pomáhá je rychleji zpracovávat. Můžete ho požádat, aby shrnul soubor s pojistnou událostí, vyhledal klíčové podrobnosti, jako jsou data nebo čísla pojistných smluv, nebo poskytl rychlou aktualizaci stavu před hovorem s klientem.
Ani telefonáty tento tok nepřerušují. Když mluvíte s dopravcem, likvidátorem nebo klientem, ClickUp AI Notetaker může zachytit konverzaci, vygenerovat přepis a automaticky převést další kroky na úkoly.
Tyto poznámky jsou zaznamenány v ClickUp Docs a zůstávají propojeny s pracovním postupem zpracování pojistných událostí, takže rozhodnutí a akční položky nezmizí v poznámkách z jednání nebo osobních zápisnících.
Výsledek: Můžete vypracovat kompletní pracovní postup pro správu pojistných událostí, ve kterém dokumenty, aktualizace a rozhodnutí zůstávají spojeny s danou prací. Otevřete úkol pojistné události kdykoli a podívejte se, co se stalo, co je v jednání a co je třeba udělat dál, aniž byste museli prohledávat systémy nebo rekonstruovat kontext.
Vytvářejte marketingový obsah a personalizované oslovení
Práce v oblasti content marketingu se obvykle vměstná mezi všechno ostatní. Snažíte se zapadnout do času, který zbývá mezi prací pro klienty a obnovami.
Tuto úlohu však můžete outsourcovat na ClickUp Super Agents, který se postará o vypracování návrhu a následné kroky.
Můžete vytvořit agenty, kteří pracují jako členové týmu – pamatují si vaše publikum, rozumějí vašemu pracovnímu prostředí a pracují na pozadí. Namísto toho, abyste AI pokaždé zadávali pokyny, stačí jednou přiřadit záměr a nechat agenty generovat, přizpůsobovat a vylepšovat obsah v průběhu práce.
Můžete například vytvořit marketingového agenta, který navrhne oslovení na základě typu pojistky, nedávné aktivity nebo cílů kampaně. Můžete tohoto agenta @zmínit v úkolu nebo dokumentu ClickUp, požádat o konkrétní obsah a získat návrh v souladu s tónem a kontextem vaší agentury.
Takto to vypadá v praxi:
|Případ použití
|Výzva pro agenta
|Výsledek
|Segmentace publika
|„Vytvořte verze tohoto příspěvku pro majitele malých podniků a movité klienty.“
|Přizpůsobené zprávy bez nutnosti přepisování
|Obnova kontaktů
|„Napište upomínku o prodloužení smlouvy majitelům nemovitostí, kteří v poslední době uplatnili pojistnou událost.“
|E-mailové zprávy přizpůsobené kontextu a navazující na historii klienta
|Vzdělávací obsah
|„Napište návrh blogového příspěvku o rizicích zimní jízdy pro držitele automobilového pojištění.“
|Strukturovaný obsah, který můžete publikovat nebo rozšiřovat
|Lokální vyhledávání potenciálních zákazníků
|„Napište e-mail s nabídkou pro majitele restaurací v mém městě.“
|Osvěta založená na místním obchodním kontextu
Díky povědomí o pracovním prostoru Super Agents nezpracovávají každou žádost jako jednorázovou. Vzpomínají si na předchozí návrhy, rozumějí probíhajícím kampaním a postupem času se zlepšují. Vy máte vše pod kontrolou, ale už nemusíte pokaždé začínat od nuly.
Výsledek: Vaše marketingové aktivity zůstávají konzistentní a osobní, i když má práce s klienty přednost. Oslovování zákazníků tak nezávisí na tom, zda najdete volný čas.
Analyzujte data pro hodnocení rizik a bodování potenciálních zákazníků.
Stanovení priorit je každodenní úkol. Rozhodnutí, na co se zaměřit, závisí na pochopení aktivity potenciálních zákazníků, načasování obnovení a zapojení klientů. Bez jasného přehledu jsou tato rozhodnutí složitější, než by musela být.
Dashboardy ClickUp vám poskytují živý náhled na tato data, aniž byste museli ručně sestavovat zprávy. Vyberete si, co chcete sledovat, a dashboardy to převedou do vizuálních zpráv, které se automaticky aktualizují podle změn v práci.
Můžete například vytvořit dashboard, který ukazuje, kde dochází k poklesu obchodů, které potenciální zákazníky se promění v zákazníky nejrychleji a jak si různé zdroje vedou v průběhu času. Můžete přidat widgety ve stylu CRM, které zvýrazňují klienty, kterým se blíží obnovení smlouvy, nebo pojistky, které možná potřebují revizi, a na jednom místě tak vidět rizika i příležitosti.
ClickUp Brain přidává další úroveň přehlednosti. Když se díváte na dashboard, můžete klást přímé otázky, jako například „Které potenciální zákazníky je nejvíce pravděpodobné uzavřít tento měsíc?“ nebo „Které obnovení smlouvy vyžadují tento týden pozornost?“.
Brain čte základní data z dashboardu a poskytuje jasnou odpověď, aniž byste museli ručně interpretovat grafy. Agenti pak mohou pověřit člena vašeho týmu, aby sledoval vzorce v zapojení potenciálních zákazníků nebo změny stavu ve vašem pracovním prostoru a proaktivně získával informace.
Namísto opakovaného kontrolování dashboardů dostanete upozornění, když něco překročí hranici, která je pro vás důležitá.
ClickUp Dashboards vám pomůže:
- Prioritizace potenciálních zákazníků na základě skutečného zájmu a historie
- Odhalení rizika obnovení smlouvy dříve, než dojde k odchodu zákazníka
- Identifikace mezer v pojistném krytí ve vašem portfoliu
- Zaměřte své aktivity tam, kde mají největší šanci na úspěch.
Data, která již generujete při své každodenní práci, jsou monitorována, aby podporovala informované rozhodování.
AI podněty, které mohou pojišťovací agenti využít již dnes
Tyto pokyny jsou připraveny k zkopírování a vložení, takže je můžete použít v jakémkoli nástroji AI, nebo nechte práci na ClickUp Brain. Ukážeme vám také, jak to funguje, když má AI přístup k informacím z živého pracovního prostoru.
Výzvy ke komunikaci s klienty
Pomocí těchto pokynů můžete generovat zprávy pro klienty, které budou specifické pro daný účet.
Pokyn 1: „Napište následný e-mail pro [jméno klienta], který před třemi dny obdržel nabídku na [typ pojištění]. Odkažte se na jeho obavy ohledně [konkrétní obava] a vysvětlete [hlavní výhoda] v poradenském tónu.“
Takto například ClickUp Brain odpoví na tento kompletní dotaz:
Další pokyny:
„Napište upomínku na prodloužení smlouvy pro [jméno klienta], jehož pojistka na auto vyprší za 45 dní. Uveďte, že dosud neměl žádnou pojistnou událost, a pozvěte ho k přezkoumání pojistného krytí.“
„Vytvořte krátkou aktualizaci stavu pro [jméno klienta], ve které potvrdíte přijetí [název dokumentu] a nastíníte další kroky. “
Výzvy k dokumentaci
Pomocí těchto pokynů můžete shromáždit klíčové informace na jednom místě, abyste před důležitým hovorem nemuseli dávat dohromady informace z e-mailů.
Pokyn 1: „Shrňte klíčová data, pojistné částky a výjimky z přiložených pojistných dokumentů v bodech.“
Další pokyny:
„Vytvořte briefing pro mého klienta [Jméno klienta] pro nadcházející hovor s využitím nejnovějších aktualizací úkolů a komentářů.“
„Z těchto dokumentů extrahujte čísla pojistných smluv, data účinnosti a jména pojištěných osob a zformátujte je do tabulky.“
Marketingové podněty
Pomocí těchto podnětů můžete vytvářet kontextový, vzdělávací a pro klienty relevantní marketingový obsah, aniž byste museli začínat od prázdné stránky.
Úkol 1: „Napište příspěvek na LinkedIn, ve kterém jasným a poradenským tónem vysvětlíte komplexní pojištění pro mladé rodiny.“
Další pokyny:
„Vypracujte tři e-maily pro nové majitele nemovitostí, ve kterých vysvětlíte standardní pojistné krytí a volitelné dodatky.“
„Vymyslete pět nápadů na blogové příspěvky o běžných chybách, které lidé ve věku kolem 30 let dělají v oblasti pojištění.“
Analytické podněty
Tyto pokyny použijte, když si nejste jisti, koho kontaktovat jako prvního, které obnovení smlouvy vyžadují pozornost nebo kde existují příležitosti pro křížový prodej.
Výzva 1: „Označte účty, které by mohly těžit z revize pojistné smlouvy na základě nedávné aktivity.“
Další pokyny:
„Identifikujte klienty, kterým v příštích 90 dnech končí smlouva a kteří v posledních 30 dnech nereagovali na kontaktování.“
„Z mého seznamu klientů identifikujte účty s autopojištěním, ale bez komplexního pojištění, a shrňte potenciální příležitosti pro křížový prodej.“
Proč tyto výzvy fungují lépe v ClickUp?
Výsledky jsou lepší, když má AI přístup k reálnému kontextu. V rámci ClickUp může Brain číst úkoly, dokumenty, komentáře a dashboardy, místo aby se spoléhal na vložený text. Díky tomu výstupy odrážejí skutečnou aktivitu klientů, nikoli obecné předpoklady.
Použijte tyto pokyny jako výchozí body. Čím více váš pracovní prostor odráží způsob, jakým pracujete, tím užitečnější budou výsledky.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací.
Díky konvergovanému pracovnímu prostoru AI od ClickUp se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty sjednotí na jednom místě! Je čas na centralizaci a oživení!
Jak implementovat AI ve vaší pojišťovací agentuře
Nejjednodušší způsob, jak automatizovat procesy pomocí AI, je zavádět ji postupně.
Pokus o změnu všeho najednou vede k napětí v oblasti rozpočtu, narušení pracovních postupů a obavám ohledně dodržování předpisů. Postupný přístup vám umožní rychle prokázat hodnotu a s důvěrou expandovat.
Krok 1: Začněte s jedním pracovním postupem, který vás zpomaluje
Vyberte si jednu náročnou úlohu a vylepšete ji, než se pustíte do čehokoli jiného. Pro většinu agentur se jedná buď o sledování klientů, nebo o dokumentaci pojistných událostí. Vyberte si jeden pracovní postup, vylepšete ho od začátku do konce a ujistěte se, že šetří čas, než se pustíte do dalších oblastí.
Krok 2: Vyberte nástroje, které konsolidují práci
Jakmile víte, co zlepšujete, zamyslete se nad tím, kde AI funguje. Nástroje, které nespadají do vašeho hlavního pracovního postupu, zvyšují náklady. Hledejte nastavení, kde AI funguje společně s úkoly, dokumenty a záznamy o klientech, aby nebylo nutné znovu vytvářet kontext.
Krok 3: Připravte si data před přidáním inteligence
Než přidáte další automatizaci, ujistěte se, že máte zvládnuté základy. Konzistentní názvy klientů, jasné identifikátory pojistek a jednoduchá struktura složek vám velmi pomohou. To nevyžaduje kompletní přepracování, stačí jen dostatečná konzistence, aby AI mohla informace přesně číst a propojovat.
Krok 4: Zaveďte AI prostřednictvím malých, opakovatelných akcí
Zaveďte AI prostřednictvím malých, opakovatelných akcí, které váš tým může rychle přijmout, jako jsou připomenutí nebo souhrny. Jakmile se stanou rutinou, přidejte pokročilejší pracovní postupy, jako jsou vícestupňové automatizace nebo analýzy. Přijetí je trvalé, když se změna jeví jako postupná.
Postupné zavádění nových funkcí funguje lépe než požadavek, aby váš tým přes noc změnil způsob práce.
Krok 5: Měření výsledků
Při rozšiřování se zaměřte na klíčové ukazatele výkonnosti, na kterých záleží: úspora času při konkrétních úkolech, zlepšení konzistence následných kroků, rychlejší vyřizování pojistných událostí nebo vyšší míra odezvy klientů. Tyto výsledky vám řeknou, co funguje a kam investovat v budoucnu.
Krok 6: Dbejte na dodržování předpisů od samého začátku
Během celého procesu se zaměřte na dokumentaci a sledovatelnost. Vyberte si nástroje, které propojují akce, rozhodnutí a komunikaci s konkrétními záznamy s časovými značkami a vlastnictvím. Když je AI pro dodržování předpisů a audit zabudována do pracovního postupu, nezpomalí vás to později.
Reálné aplikace AI pro pojišťovací agenty
AI aktivně mění způsob, jakým pojišťovny dnes fungují. Od zkrácení doby vyřizování pojistných událostí po zlepšení rozhodnutí o pojištění a hodnocení katastrof – přední pojišťovny a insurtechové společnosti nasazují nástroje AI, které hmatatelně zvyšují efektivitu a kvalitu služeb.
Níže uvádíme čtyři konkrétní příklady využití AI v tomto odvětví.
Komunikace se zákazníky generovaná umělou inteligencí ve společnosti Allstate
Velká pojišťovna Allstate využívá generativní AI k hromadnému vytváření e-mailů a komunikace se zákazníky. Programoví manažeři uvádějí, že zprávy generované AI jsou empatičtější a srozumitelnější než zprávy psané lidmi. Pojišťovny nyní automatizují desítky tisíc denních komunikací, které dříve spravovali lidští zástupci, čímž zlepšují srozumitelnost a snižují počet nedorozumění při sledování pojistných událostí.
Ultrarychlé vyřizování pojistných událostí pomocí AI od společnosti Lemonade
Společnost InsurTech Lemonade nasadila svou AI „AI Jim“ k automatizaci zpracování pojistných událostí a proslavila se vyřízením skutečné pojistné události za pouhé 2 sekundy – přijala pojistnou událost, ověřila podmínky pojistné smlouvy, spustila filtry proti podvodům a vydala pokyny k výplatě – to vše bez lidského zásahu. Společnost Lemonade uvádí, že značná část jejích pojistných událostí prochází systémy AI, což výrazně zkracuje dobu zpracování.
AI pro automatizované posuzování škod
Progressive využívá počítačové vidění založené na umělé inteligenci k odhadu poškození vozidla na základě fotografií zaslaných zákazníkem. Díky trénování modelů na rozsáhlých historických snímcích pojistných událostí mohou systémy Progressive generovat počáteční automatizované odhady poškození, což urychluje zpracování prvních oznámení o škodě a zkracuje dobu ručního přezkoumávání v raných fázích pojistných událostí.
Geoprostorová data podporovaná umělou inteligencí pro vyhodnocení škod způsobených katastrofami
Australská pojišťovna Suncorp provozuje centrum pro řízení katastrof vybavené umělou inteligencí, které překrývá geospatiální snímky v reálném čase s údaji o zákaznících a pojistných událostech, aby mohlo posoudit škody způsobené bouřemi a povodněmi. Tento systém urychluje hodnocení majetku po přírodních katastrofách porovnáním snímků před a po události, což pojišťovnám pomáhá rychleji odhadnout dopad a zahájit proces výplaty pojistného plnění.
Mohou pojišťovací agenti důvěřovat AI?
AI je nejspolehlivější, když se zabývá podpůrnými úkoly, nikoli rozhodováním.
Je užitečná pro přípravu následných kroků, shrnutí spisů pojistných událostí, získávání podrobností z dokumentů nebo zdůraznění vzorců a souvislostí ve vašich datech. Neměla by být konečným zdrojem informací o pojistném krytí nebo doporučeních. Ty stále vyžadují vaši kontrolu.
AI sice dokáže generovat správné informace, ale pokud je kontext neúplný, mohou být tyto informace také nesprávné nebo neúplné. Nejbezpečnějším způsobem práce je považovat její výstupy za první krok. Nechte AI sestavit jednotlivé části a poté použijte svůj úsudek, než se cokoli dostane k zákazníkovi. Tím si zachováte rychlost, aniž byste ohrozili správnost.
Jakmile je vyřešena přesnost, dalším problémem je správa dat. Informace o klientech jsou citlivé a ne všechny nástroje AI s nimi zacházejí konzistentně. Než se spolehnete na jakýkoli systém, musíte vědět, kam vaše data směřují, kdo k nim má přístup a zda jsou akce zaznamenávány.
AI, která funguje uvnitř kontrolovaného pracovního prostoru, například ClickUp Brain v ekosystému ClickUp, usnadňuje ověřování těchto odpovědí ve srovnání s nástroji, které mohou odesílat data jinam.
Z tohoto pohledu je zřejmé, že AI nelze důvěřovat izolovaně. Je třeba ověřit, zda je používána v jasně stanovených mezích, kontrolována lidmi a založena na systémech, které již ovládáte. AI snižuje režijní náklady spojené s vaší rolí, pokud jsou tyto podmínky splněny.
Co to znamená pro pojišťovací agenty
Produktivita pojišťovacích agentů se zvyšuje, když rutinní práce již nekonkuruje rozhovorům s klienty o vaši pozornost.
V této příručce se opakuje stejný vzorec: když se následné kroky spouštějí samy, pojistné události zůstávají zdokumentovány na jednom místě, komunikace zůstává relevantní a vykazování nevyžaduje manuální úsilí, váš den se stává snáze zvládnutelným. AI funguje nejlépe, když se drží blízko práce, kterou již děláte, a snižuje koordinaci, nikoli když přidává další vrstvu, kterou je třeba spravovat.
Pokud je vaším cílem zvýšit produktivitu pojišťovacích agentů, další krok je jasný: začněte s pracovním prostorem, jako je ClickUp, který podporuje vaše stávající pracovní postupy, místo aby je nahrazoval.
Začněte s ClickUp zdarma, abyste mohli pracovat bez neustálého přepínání mezi různými kontexty.
Často kladené otázky (FAQ)
Ne, AI nenahrazuje pojišťovací agenty. Zajišťuje administrativní a opakující se práce, jako je sledování a podávání zpráv, takže agenti mohou věnovat více času poradenství klientům, kontrole pojistného krytí a řešení složitých případů, které vyžadují úsudek a důvěru.
Nástroje AI obvykle plní jednotlivé funkce, jako je například psaní e-mailů, zatímco automatizace pracovních postupů AI propojuje více kroků a zajišťuje tak kompletní průběh procesu. Spouští akce, přesouvá data mezi systémy a udržuje kontext v průběhu celého životního cyklu klienta bez nutnosti manuálního zásahu.
Agentury měří nárůst produktivity díky AI sledováním provozních výsledků. Mezi běžné ukazatele patří úspora času při rutinních úkolech, zlepšená konzistence následných kroků, rychlejší reakční doby, méně zpožděných pojistných událostí nebo obnovení a schopnost zpracovat více účtů bez zvýšení počtu zaměstnanců.
Hlavními riziky jsou nesprávné výstupy, špatná kvalita dat a obavy o ochranu soukromí. Obsah generovaný umělou inteligencí by měl být vždy zkontrolován před použitím klientem, zejména pokud jde o podrobnosti týkající se pojistného krytí nebo pojistné smlouvy. Agentury také potřebují nástroje, které zajistí bezpečnost a auditovatelnost údajů o klientech a jejich omezení na kontrolované systémy.