9 nejlepších alternativ Augmentcode pro týmy v roce 2026

Většina vývojářů, kteří si vybírají asistenta pro kódování AI, se zaměřuje na rychlost automatického doplňování nebo kvalitu chatu, ale skutečným úskalím není rychlejší psaní kódu. Je to neustálé přepínání kontextu mezi IDE, nástrojem pro sledování úkolů, dokumentací a komunikačními nástroji, které zabíjí dynamiku. Každé přepínání mezi aplikacemi rozptyluje důležité informace a narušuje váš pracovní rytmus.
Tento průvodce rozebírá 9 alternativ Augment Code, od nativních nástrojů IDE, jako jsou GitHub Copilot a Cursor, až po platformy pokrývající celý pracovní postup, jako je ClickUp, které propojují váš kód s celým příběhem toho, proč jej vytváříte. Cílem není jen rychlejší automatické doplňování. Jde o nalezení správného nástroje pro to, jak váš tým skutečně pracuje.
Proč zvolit alternativy k Augment Code
Augment Code je kódovací asistent založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby rozuměl rozsáhlým kódovým základnám na podnikové úrovni a poskytoval návrhy s ohledem na kontext. Je určen pro vývojáře pracující s rozsáhlými repozitáři, kde generické nástroje umělé inteligence ztrácejí kontext. Ne každý tým však potřebuje takovou úroveň indexování kódové základny a někteří vývojáři shledávají, že podpora IDE nebo integrace pracovních postupů Augmentu neodpovídá jejich stacku.
Mnoho vývojářů chce hlubší interakce založené na chatu, lepší doplňování textu nebo nástroje, které fungují v celém jejich technologickém ekosystému, nejen v IDE. Zde jsou nejčastější důvody, proč týmy hledají alternativy:
- Flexibilita IDE: Některé nástroje nabízejí širší podporu editorů nebo fungují jako samostatné aplikace.
- Integrace pracovních postupů: Vývojáři mohou potřebovat kódovacího asistenta s umělou inteligencí, který se propojí s projektovým managementem, dokumentací nebo CI/CD pipeline.
- Rozsah kontextu: Různé nástroje zpracovávají kontext kódové základny odlišně – některé vynikají v navrhování jednotlivých souborů, jiné v porozumění napříč repozitáři.
- Týmová spolupráce: Podnikové týmy mohou potřebovat funkce, jako je pomoc při revizi kódu, sdílení znalostí nebo centralizovaná správa AI.
📮 ClickUp Insight: Přepínání kontextu tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přecházení mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami.
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou, efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na AI udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Alternativy k Augment Code v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Týmy spravující vývojové pracovní postupy spolu s kódem Velikost týmu: Malé týmy až velké podniky
|Codegen agent pro generování kódu, Brain pro kontext v rámci celého pracovního prostoru, dokumenty, propojení úkolů, automatizace, integrovaná správa pracovních postupů
|Navždy zdarma; Možnost přizpůsobení pro podniky
|GitHub Copilot
|Vývojáři, kteří chtějí hladkou integraci GitHubVelikost týmu: Jednotlivci až velké vývojářské týmy
|Inline návrhy, Copilot Chat, souhrny PR, kontext více souborů, nativní pracovní postupy GitHub
|Bezplatná úroveň, placené plány od 10 $/měsíc
|Kurzor
|Vývojáři hledající IDE s nativní podporou AIVelikost týmu: Týmy, které nemají problém s přechodem mezi IDE
|Indexování kódové základny, Composer pro úpravy více souborů, prediktivní úpravy, příkazy v přirozeném jazyce
|Bezplatná úroveň, placené plány od 20 $/měsíc
|Amazon Q Developer
|Týmy v prostředích zaměřených na AWSVelikost týmu: Start-upy až podniky na AWS
|Nativní podpora AWS, bezpečnostní skenování, transformace kódu, poradenství v oblasti architektury
|Bezplatná úroveň, placené plány od 19 $/uživatel/měsíc
|Tabnine
|Podnikové týmy upřednostňující soukromí kódu Velikost týmu: Regulovaná odvětví a velké společnosti
|Nasazení na místě, personalizované modely, nulové uchovávání dat, flexibilita IDE
|Placené tarify od 59 $/uživatel/měsíc
|Sourcegraph Cody
|Vývojáři pracující s rozsáhlými kódovými základnami Velikost týmu: Velké inženýrské organizace s mnoha repozitáři
|Kontext více repozitářů, podnikové vyhledávání, možnosti backendu LLM, hluboká inteligence kódu
|Bezplatná úroveň, placené plány od 9 $/uživatel/měsíc
|Windsurf
|Vývojáři, kteří chtějí agentické AI pracovní postupy Velikost týmu: Týmy zkoumající autonomní provádění úkolů
|Kaskáda pro vícestupňové úkoly, toky, hloubkové indexování, inline návrhy
|Bezplatná úroveň, placené plány od 15 $/měsíc
|Qodo
|Týmy zaměřené na kvalitu kódu a testováníVelikost týmu: týmy zaměřené na kontrolu kvality a inženýrské organizace
|Testy generované umělou inteligencí, analýza PR, informace o kvalitě kódu, testování založené na chování
|Bezplatná úroveň, placené plány od 38 $/uživatel/měsíc
|Replit Ghostwriter
|Vývojáři, kteří programují v prohlížeči Velikost týmu: Začátečníci, pedagogové a malé týmy
|Cloudové IDE, inline návrhy, okamžité nasazení, spolupráce v reálném čase
|Bezplatná úroveň, placené plány od 20 $/měsíc
|Codeium
|Vývojáři, kteří chtějí širokou podporu IDEVelikost týmu: Jakýkoli tým s různými editory
|Rychlé automatické doplňování, podpora více než 70 jazyků a více než 40 IDE, pomoc prostřednictvím chatu.
|Bezplatná úroveň, ceny pro podniky k dispozici
Nejlepší alternativy k Augment Code, které můžete použít
1. ClickUp (nejlepší pro správu vývojových pracovních postupů založených na AI)
Vývojové týmy často bojují s rozptýlením nástrojů, kdy kód je v IDE, úkoly v jednom nástroji, dokumentace v jiném a komunikace rozptýlena napříč platformami. Tato fragmentace zpomaluje dodávky, vytváří slepá místa a vývojáři se ptají, proč danou funkci vytvářejí, a ne jen jak.
ClickUp eliminuje tuto rozptýlenou práci jako konvergovaný pracovní prostor AI, který propojuje celý váš vývojový pracovní postup. Na rozdíl od samostatných asistentů pro kódování, kteří vidí pouze váš kód, ClickUp poskytuje úplný kontext toho, co vytváříte a proč.
A pokud chcete AI, která kód nejen navrhuje, ale také dodává, ClickUp Brain Agents vám pomůže rychleji přejít od úkolu k implementaci. Například agent Codegen od ClickUp může využít kontext úkolu k generování kódu a pomoci posunout práci směrem k PR workflow, takže provedení zůstane propojeno s požadavky a rozhodnutími, které jej formovaly.
S ClickUp Brain funguje asistence AI v celém vašem pracovním prostoru. Můžete @zmínit Brain v komentáři k úkolu nebo v ClickUp Chat a on odpoví pomocí znalostí z vašich úkolů, dokumentů a konverzací. Požádejte ho, aby shrnul průběh sprintu, navrhl technické specifikace z popisů úkolů nebo okamžitě vyhledal související dokumentaci, abyste trávili méně času hledáním kontextu a více času dodáváním.
Poté ClickUp Automations zpracuje ruční aktualizace, které přerušují soustředěnou práci. Spouštějte pracovní postupy z vývojových událostí. Když dojde ke sloučení pull requestu, automaticky přesuňte propojený úkol do stavu Hotovo a informujte příslušné osoby. Když je nahlášena chyba, přiřaďte ji na základě komponenty nebo vlastnictví. To znamená méně dotazů na stav, méně momentů „aktualizoval to někdo?“ a méně náhlých změn kontextu.
A konečně, ClickUp Docs udržuje technickou dokumentaci propojenou s prací, kterou popisuje. Vytvářejte odkazy na API, architektonická rozhodnutí nebo průvodce pro nové zaměstnance, které odkazují přímo na relevantní úkoly ClickUp, takže když se změní požadavky, dotčené dokumenty a úkoly se zobrazí společně.
Nejlepší funkce
- Generování kódu pomocí umělé inteligence s agentem Codegen: Jděte nad rámec návrhů kódu – agent Codegen od ClickUp využívá celý kontext vašich úkolů k generování kódu připraveného k produkci a posouvá práci směrem k pull requestu. Díky tomu zůstává implementace úzce propojena s požadavky a rozhodnutími, což snižuje chyby při předávání a urychluje dodání.
- AI asistence v celém pracovním prostoru s ClickUp Brain: Okamžitý přístup k informacím z úkolů, dokumentů a konverzací pomocí @zmínky Brain v komentářích nebo chatu. Shrňte průběh sprintu, navrhněte technické specifikace nebo vyhledejte související dokumentaci během několika sekund, aby vývojáři trávili méně času hledáním a více času vývojem.
- Flexibilní automatizace řízená událostmi: Automatizujte ruční aktualizace a opakující se úkoly spouštěním pracovních postupů z vývojových událostí. Například při sloučení požadavku na stažení může ClickUp automaticky přesunout propojený úkol do stavu Hotovo, informovat zúčastněné strany nebo přiřadit následné akce, čímž minimalizuje přepínání kontextu a zajistí, že všichni budou informováni.
- Dokumenty, které zůstávají propojené s vaším pracovním postupem: Vytvářejte a spravujte technickou dokumentaci (například odkazy na API nebo rozhodnutí o architektuře), která odkazuje přímo na relevantní úkoly. Když se změní požadavky, dotčené dokumenty a úkoly se zobrazí společně, takže váš tým vždy pracuje s nejnovějšími informacemi.
- Sjednocený, konvergovaný pracovní prostor: Eliminujte rozptýlení nástrojů spravováním kódu, úkolů, dokumentů a komunikace na jednom místě. Konvergovaný AI pracovní prostor ClickUp poskytuje vašemu týmu kompletní přehled v reálném čase o tom, co se vytváří a proč, čímž se snižuje počet slepých míst a urychluje spolupráce.
Výhody:
- Sjednocený kontext úkolů, dokumentů a konverzací poskytuje vývojářům ucelený obraz o požadavcích projektu.
- Flexibilní automatizace se přizpůsobí jakémukoli pracovnímu postupu pomocí vlastních spouštěčů a řetězových akcí.
- All-in-one pracovní prostor eliminuje fragmentaci, která rozptyluje znalosti týmu napříč několika platformami.
Nevýhody:
- Naučte se pracovat s platformami typu „vše v jednom“
- Mobilní aplikace má méně funkcí než desktopová verze.
- Některé pokročilé automatizace vyžadují čas na konfiguraci.
Ceny
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Zde je názor recenzenta G2 na ClickUp.
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která kombinuje správu úkolů, sledování času, dokumentaci a reporting na jednom místě. Nejvíce se mi líbí vysoká úroveň přizpůsobení: můžete přizpůsobit zobrazení, stavy a automatizace podle každého pracovního postupu. Integrace se Slackem, Google Drive a kalendářovými nástroji výrazně usnadňuje spolupráci. Oceňuji také to, jak snadné je spravovat více projektů a sledovat produktivitu týmu v reálném čase.
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která kombinuje správu úkolů, sledování času, dokumentaci a reporting na jednom místě. Nejvíce se mi líbí vysoká úroveň přizpůsobení: můžete přizpůsobit zobrazení, stavy a automatizace podle každého pracovního postupu. Integrace se Slackem, Google Drive a kalendářovými nástroji výrazně usnadňuje spolupráci. Oceňuji také to, jak snadné je spravovat více projektů a sledovat produktivitu týmu v reálném čase.
2. GitHub Copilot (nejlepší pro vývojáře zapojené do ekosystému GitHub)
Pro vývojáře, kteří již používají GitHub, může být neustálé přepínání mezi nástroji za účelem kladení otázek nebo kontroly žádostí o stažení velkou překážkou produktivity. GitHub Copilot tento problém řeší tím, že přináší asistenci AI přímo do vašeho stávajícího pracovního postupu. Vývojáři, kteří používají Copilot, dokončují úkoly o 35 % rychleji než ti, kteří jej nepoužívají. Navrhuje kód při psaní, odpovídá na otázky v chatu a pomáhá s kontrolou žádostí o stažení – to vše bez opuštění editoru.
Copilot využívá rozsáhlé jazykové modely trénované na veřejném kódu, aby poskytoval inline návrhy. Rozumí kontextu z vašeho aktuálního souboru, otevřených karet a struktury repozitáře. Chatové rozhraní vám umožňuje klást otázky týkající se vaší kódové základny nebo žádat o vysvětlení neznámého kódu, což z něj činí výkonného programovacího asistenta AI.
Nejlepší funkce:
- Návrhy kódu v textu: Při psaní Copilot nabízí doplnění od jednotlivých řádků až po celé funkce. Učí se z vašich vzorců kódování a okolního kontextu a často předvídá, co potřebujete, ještě než dokončíte psaní.
- Copilot Chat: Pokládejte otázky v přirozeném jazyce přímo ve svém IDE. Požádejte o vysvětlení složitých kódů, požádejte o návrhy refaktoringu nebo nechte vygenerovat jednotkové testy.
- Pomoc s pull requesty: Copilot dokáže generovat popisy PR, shrnout změny pro recenzenty a navrhovat vylepšení. To urychluje cyklus recenzí a zajišťuje, že PR mají pro členy týmu smysluplný kontext.
Výhody:
- Díky hluboké integraci s GitHubem jsou návrhy často v souladu s konvencemi vašeho projektu.
- Široká podpora IDE včetně VS Code, JetBrains IDE a Neovim
- Neustálé vylepšování díky pravidelným aktualizacím a novým funkcím
Nevýhody:
- Návrhy občas obsahují zastaralé vzory nebo zastaralá API.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro podnikové standardy kódování
- Vyžaduje účet GitHub a předplatné.
Ceny
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc
- Pro+: 39 $/měsíc
- Podnikání: 19 $/uživatel/měsíc
- Podnik: 39 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
Zde je názor recenzenta G2 na GitHub Copilot.
GitHub Copilot výrazně zlepšil moji produktivitu při kódování. Navrhuje inteligentní doplnění kódu a celé funkce, které často odpovídají tomu, co jsem plánoval napsat. Copilot vyniká v rutinních úkolech, jako je nastavení šablon, smyček a standardních vzorů, což mi šetří spoustu času a pomáhá mi soustředit se na složitější části vývoje. Je to jako mít v editoru druhou pár rukou – což je obzvláště užitečné při rychlém spouštění nových souborů nebo neznámých API.
GitHub Copilot výrazně zlepšil moji produktivitu při kódování. Navrhuje inteligentní doplnění kódu a celé funkce, které často odpovídají tomu, co jsem plánoval napsat. Copilot vyniká v rutinních úkolech, jako je nastavení šablon, smyčky a standardní vzory, což mi šetří spoustu času a pomáhá mi soustředit se na složitější části vývoje. Je to jako mít v editoru druhou pár rukou – což je obzvláště užitečné při rychlém spuštění nových souborů nebo neznámých API.
3. Cursor (nejlepší pro vývojáře, kteří chtějí AI-nativní IDE prostředí)
Jste unaveni z toho, že AI působí jako dodatečná funkce vašeho editoru? Na rozdíl od rozšíření je Cursor IDE postavené od základu na AI. Jedná se o odvozeninu VS Code, takže rozhraní je známé, ale AI funkce jsou zapracovány do každé interakce, což z něj dělá jednoho z nejlepších AI asistentů pro kódování.
Hlavní výhodou Cursoru je jeho schopnost indexovat celou vaši kodovou základnu, což umožňuje klást otázky a provádět úpravy, které se týkají více souborů. Požádejte jej, aby „refaktoroval autentizační tok“, a on pochopí, které soubory jsou zapojeny. Toto povědomí o celém projektu zabraňuje časté frustraci z toho, že AI rozbije věci, které nevidí.
Nejlepší funkce:
- Kontext v rámci celého kódového základu: Cursor indexuje celý váš projekt, takže interakce AI rozumí vztahům mezi soubory. Tento holistický pohled zabraňuje frustraci z toho, že „AI nerozumí mému projektu“.
- Composer: Popište, co chcete, v jednoduché angličtině, a Composer provede změny v několika souborech. To je revoluční změna pro refaktoringové úkoly, které by ručně trvaly hodiny.
- Prediktivní editace: Kurzor předvídá vaši další změnu na základě posledních úprav. Pokud přejmenováváte proměnnou na jednom místě, navrhne stejné přejmenování i na jiných místech.
Výhody:
- Skutečné porozumění kódové základně omezuje návrhy, které narušují jiné části vašeho kódu.
- Známé rozhraní VS Code znamená minimální náročnost na učení.
- Podporuje více modelů AI pro vyvážení rychlosti a schopností.
Nevýhody:
- Vyžaduje přechod z vašeho aktuálního IDE.
- Indexování kódové základny může být u velmi velkých úložišť pomalé.
- Některá rozšíření VS Code nemusí fungovat dokonale.
Ceny
- Koníček
- Pro: 20 $/měsíc
- Pro+: 60 $/měsíc
- Ultra: 200 $/měsíc
- Týmy: 40 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zde je názor recenzenta G2 na Cursor.
Líbí se mi, jak hladce Cursor integruje AI do vývojového workflow. Návrhy kódu v textu jsou neuvěřitelně přesné a možnost klást otázky přímo v editoru mi šetří spoustu času. Je to jako programování ve dvojici s expertním vývojářem, který rozumí kontextu mého projektu.
Líbí se mi, jak hladce Cursor integruje AI do vývojového workflow. Návrhy kódu v textu jsou neuvěřitelně přesné a možnost klást otázky přímo v editoru mi šetří spoustu času. Je to jako programovat ve dvojici s expertním vývojářem, který rozumí kontextu mého projektu.
4. Amazon Q Developer (nejlepší pro týmy pracující na AWS)
Pokud vaše infrastruktura běží na AWS, znáte potíže spojené se snahou přimět generický nástroj AI, aby pochopil nuance politik IAM nebo konfigurací Lambda. Amazon Q Developer je asistent AI, který nativně komunikuje s AWS. Jde nad rámec jednoduchého doplňování kódu a pomáhá s architektonickými rozhodnutími, skenováním zabezpečení a dokonce i migrací starších aplikací.
Protože je Q Developer vyvinut společností Amazon, rozumí vztahům mezi službami AWS a může doporučit osvědčené postupy specifické pro vaši architekturu. Může navrhovat zásady IAM, pomáhat konfigurovat funkce Lambda a vysvětlovat šablony CloudFormation.
Nejlepší funkce:
- Odborné znalosti služeb AWS: Zeptejte se, jak nakonfigurovat zásady úložiště S3 nebo optimalizovat dotaz DynamoDB. Návrhy se řídí osvědčenými postupy AWS a zohledňují specifické nuance jednotlivých služeb.
- Transformace kódu: Migrujete starší aplikaci Java? Q Developer dokáže analyzovat vaši kódovou základnu a provést vás procesem aktualizace, přičemž se postará o aktualizace závislostí a změny API.
- Bezpečnostní skenování: Integrované bezpečnostní skenování prověřuje váš kód z hlediska známých bezpečnostních problémů a standardů AWS a navrhuje opravy.
Výhody:
- Znalost nativního AWS zabraňuje běžným chybám při konfiguraci.
- Funkce pro podniky umožňují školení na interních kódových základnách a standardech.
- Široká podpora jazyků včetně Pythonu, Javy a JavaScriptu
Nevýhody:
- Nejcennější pro prostředí s intenzivním využíváním AWS
- Některé funkce vyžadují integraci účtu AWS.
- Podpora IDE je omezenější než u některých konkurentů.
Ceny
- Bezplatná úroveň
- Úroveň Pro: 19 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zde je názor recenzenta G2 na Amazon Q Developer.
Amazon Q Developer poskytuje přesnou pomoc při kódování s ohledem na kontext přímo v IDE. Pomáhá mi porozumět API, generovat úryvky kódu a rychleji ladit, aniž bych musel opustit svůj pracovní prostor. Integrace se službami AWS je plynulá a při práci s cloudovými konfiguracemi nebo SDK šetří spoustu času.
Amazon Q Developer poskytuje přesnou pomoc při kódování s ohledem na kontext přímo v IDE. Pomáhá mi porozumět API, generovat úryvky kódu a rychleji ladit, aniž bych musel opustit svůj pracovní prostor. Integrace se službami AWS je plynulá a při práci s cloudovými konfiguracemi nebo SDK šetří spoustu času.
5. Tabnine (nejlepší pro podniky, které upřednostňují soukromí kódu)
Odesílání proprietárního kódu na server třetí strany je pro mnoho podniků nepřijatelné. Tato obava o ochranu osobních údajů často brání přijetí výkonných nástrojů pro kódování AI – 57 % IT profesionálů v podnicích, které nepřijaly generativní AI, uvádí obavy o ochranu osobních údajů jako hlavní překážku. Tabnine přímo řeší tento problém svým přístupem, který klade důraz na ochranu osobních údajů.
Tabnine nabízí nasazení na místě, což znamená, že váš kód nikdy neopustí vaši infrastrukturu. Pro podniky s přísnými zásadami ochrany dat nebo podniky v regulovaných odvětvích je to zásadní funkce. I jeho cloudová verze nabízí zásadu nulového uchovávání dat, která zajišťuje, že váš kód nebude uložen ani použit pro trénování jiných modelů.
Nejlepší funkce:
- Nasazení na místě: Spusťte Tabnine zcela ve své vlastní infrastruktuře. To splňuje bezpečnostní požadavky, které zakazují externí služby AI, a podporuje prostředí s air gapem.
- Personalizované modely: Tabnine se učí z vaší kódové základny a poskytuje návrhy, které odpovídají vzorcům, konvencím pojmenování a architektonickým rozhodnutím vašeho týmu.
- Žádné uchovávání dat: V případě cloudových implementací znamená politika společnosti Tabnine, že váš kód není po zpracování uložen, což poskytuje asistenci AI bez obav o ochranu osobních údajů.
Výhody:
- Funkce ochrany soukromí na podnikové úrovni získávají schválení od týmů zabývajících se bezpečností a dodržováním předpisů.
- Podporuje konzistenci v rámci celého týmu tím, že navrhuje kód, který odpovídá vašim standardům.
- Široká podpora IDE funguje napříč VS Code, JetBrains, Vim a dalšími.
Nevýhody:
- Nasazení na místě vyžaduje správu infrastruktury.
- Personalizace vyžaduje čas na trénování vaší kódové základny.
- Některé pokročilé funkce jsou omezeny na podnikové úrovně.
Ceny
- Tabnine Agentic Platform: 59 $/uživatel/měsíc (roční předplatné)
Hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zde je názor recenzenta Capterra na Tabnine.
Tabnine je úžasný pomocník pro programátory. Ušetřil mi v mé kariéře obrovské množství času. Zvýšil moji produktivitu. Už nemusím psát nudné třídní modely. Stačí stisknout tlačítko Tab a celý můj kód je hotový. Navíc se velmi snadno integruje s editory kódu.
Tabnine je úžasný pomocník při kódování pro vývojáře softwaru. Ušetřil mi v mé kariéře obrovské množství času. Zvýšil moji produktivitu. Už nemusím psát nudné modely tříd. Stačí stisknout tlačítko Tab a celý můj kód je tímto dokončen. Také se velmi snadno integruje s editory kódu.
📮 ClickUp Insight: 22 % našich respondentů je stále opatrných, pokud jde o používání AI v práci. Z těchto 22 % se polovina obává o soukromí svých dat, zatímco druhá polovina si není jistá, zda může důvěřovat informacím, které jim AI poskytuje.
ClickUp řeší oba problémy přímo pomocí robustních bezpečnostních opatření a generováním podrobných odkazů na úkoly a zdroje u každé odpovědi. To znamená, že i ty nejopatrnější týmy mohou začít využívat zvýšení produktivity, aniž by se musely obávat o bezpečnost svých informací nebo spolehlivost výsledků.
📮 ClickUp Insight: 22 % našich respondentů je stále opatrných, pokud jde o používání AI v práci. Z těchto 22 % se polovina obává o soukromí svých dat, zatímco druhá polovina si není jistá, zda může důvěřovat informacím, které jim AI poskytuje.
ClickUp řeší oba problémy přímo pomocí robustních bezpečnostních opatření a generováním podrobných odkazů na úkoly a zdroje u každé odpovědi. To znamená, že i ty nejopatrnější týmy mohou začít využívat zvýšení produktivity, aniž by se musely obávat o bezpečnost svých informací nebo spolehlivost výsledků.
6. Sourcegraph Cody (nejlepší pro navigaci v rozsáhlých podnikových kódových základnách)
Kódové základny podniků mohou zahrnovat tisíce repozitářů, což vývojářům téměř znemožňuje pochopit, jak vše souvisí. Generické nástroje AI v tomto měřítku často selhávají. Cody, vyvinutý společností Sourcegraph zabývající se vyhledáváním kódu, využívá svou výkonnou vyhledávací infrastrukturu k poskytování asistence AI, která skutečně rozumí celé vaší kódové základně.
Cody vychází z dlouholetých zkušeností společnosti Sourcegraph s indexováním kódu, což mu umožňuje odpovídat na otázky přesahující hranice repozitářů. Zeptejte se, jak se služba nazývá, a Cody najde všechna její použití v celé vaší organizaci, nejen v aktuálním repozitáři.
Nejlepší funkce:
- Integrace vyhledávání kódu v podniku: Cody využívá inteligenci kódu Sourcegraph k pochopení vztahů mezi tisíci repozitáři.
- Kontext více repozitářů: Na rozdíl od nástrojů omezených na jeden repozitář může Cody při práci na propojených službách načítat kontext z více repozitářů současně.
- Přizpůsobitelné backendy LLM: Podniky si mohou vybrat model AI, který vyhovuje jejich potřebám – Claude, GPT-4 nebo jiné – na základě schopností, nákladů nebo požadavků na dodržování předpisů.
Výhody:
- Bezkonkurenční rozsah kódové základny pro organizace se stovkami repozitářů
- Odpovědi odkazují zpět na skutečný kód, což vývojářům umožňuje ověřit návrhy.
- Podnikové ovládací prvky pro správu přístupu, sledování využití a konfiguraci kontextu
Nevýhody:
- Plné funkce vyžadují nasazení Sourcegraph.
- Nastavení může být pro organizace, které Sourcegraph používají poprvé, složité.
- Některé funkce vyžadují podnikovou licenci.
Ceny
- Cody Free
- Cody Pro: 9 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (90 recenzí)
- Capterra: Nalezeno
Zde je názor recenzenta společnosti Gartner na Sourcegraph Cody.
Cody je můj hlavní AI kódovací asistent. V minulosti jsem používal několik podobných nástrojů. Téměř všechny nástroje AI pro kódování mají podobný výkon a funkce. Cody vyniká zejména svým uživatelským rozhraním. Konkrétně nabízí obrovský výběr možností přizpůsobení. Můžete odstranit nebo přidat jakoukoli funkci uživatelského rozhraní. K dispozici je možnost vybrat si backend s širokou škálou AI. Moje celková zkušenost je zatím pozitivní i z hlediska výkonu. Nemá to vliv na celkový výkon editoru.
Cody je můj hlavní AI kódovací asistent. V minulosti jsem používal několik podobných nástrojů. Téměř všechny nástroje AI pro kódování mají podobný výkon a funkce. Cody vyniká zejména svým uživatelským rozhraním. Konkrétně nabízí obrovský výběr možností přizpůsobení. Můžete odstranit nebo přidat jakoukoli funkci uživatelského rozhraní. K dispozici je možnost vybrat si backend s širokou škálou AI. Moje celková zkušenost je zatím pozitivní i z hlediska výkonu. Nemá to vliv na celkový výkon editoru.
7. Windsurf (nejlepší pro vývojáře, kteří chtějí autonomní AI agenty)
Většina nástrojů pro kódování pomocí umělé inteligence pouze nabízí návrhy a skutečnou práci nechává na vás. Windsurf má odlišný přístup a jde nad rámec návrhů až k autonomnímu dokončení úkolů. Jeho agentická umělá inteligence zvládá vícefázové úkoly kódování, čímž mění vaši roli z autora na recenzenta.
Popíšete cíl a funkce Cascade vypočítá jednotlivé kroky. Windsurf také nabízí Flows, což jsou předem připravené agentické pracovní postupy pro běžné úkoly, jako je přidávání funkcí nebo opravování chyb. AI se postará o plánování a provedení a v případě nutnosti rozhodnutí se s vámi poradí.
Chcete-li pochopit, jak agenti AI mění prostředí kódování, podívejte se na tento přehled agentů AI pro kódování a jejich praktické aplikace ve vývojových pracovních postupech.
Nejlepší funkce:
- Cascade: Popište vícefázový úkol, například „Přidat ověřování uživatelů pomocí OAuth“, a Cascade jej rozdělí na jednotlivé kroky a po vašem schválení je provede v klíčových kontrolních bodech.
- Flows: Předem připravené pracovní postupy pro běžné vývojové úkoly, které generují kód, testy a dokumentaci a urychlují opakující se vzorce.
- Hluboké indexování kódové základny: Windsurf indexuje kód, komentáře a konfiguraci projektu, takže jeho autonomní akce zohledňují konvence vašeho projektu.
Výhody:
- Skutečná autonomní schopnost umožňuje provádět víceúrovňové úkoly.
- Promyšlené kontrolní body vám umožňují udržet kontrolu bez nutnosti mikromanagementu.
- Zkušební období vám umožní vyhodnotit agentické pracovní postupy před jejich zavedením.
Nevýhody:
- Agentické funkce vyžadují určitou míru důvěry v rozhodování AI.
- Jako novější nástroj má menší komunitu než zavedené alternativy.
- Složité úkoly mohou stále vyžadovat ruční zásah.
Ceny
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc
- Týmy: 30 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zde je názor recenzenta G2 na Windsurf.
Opravdu se mi líbí, že mohu aktualizovat a upravovat více souborů najednou. Líbí se mi automatické doplňování kódu pomocí AI, díky čemuž je programování zábavné. Skvělé pro chatování s mou kodovou základnou s generováním kódu v reálném čase. Spolehlivé pro inline úpravy mého kódu s pomocí AI. Přehledné uživatelské rozhraní a snadné použití pro začátečníky.
Opravdu se mi líbí, že mohu aktualizovat a upravovat více souborů najednou. Líbí se mi automatické doplňování kódu pomocí AI, díky čemuž je programování zábavné. Skvělé pro chatování s mou kodovou základnou s generováním kódu v reálném čase. Spolehlivé pro inline úpravy mého kódu s pomocí AI. Přehledné uživatelské rozhraní a snadné použití pro začátečníky.
8. Qodo (nejlepší pro týmy zaměřené na kvalitu kódu a testování)
Rychlé psaní kódu je jedna věc, psaní spolehlivého kódu je věc druhá. Zatímco většina nástrojů AI se zaměřuje na rychlost, Qodo (dříve CodiumAI) se zaměřuje na kvalitu kódu. Jeho silnou stránkou je generování testů, analýza kvality kódu a vylepšování pull requestů.
Qodo analyzuje váš kód a generuje smysluplné testovací případy, včetně okrajových případů, které vývojáři často přehlížejí. Rozumí chování kódu a vytváří testy, které skutečně ověřují, zda funguje správně. Tento důraz na kvalitu je klíčovým rozlišovacím prvkem v přeplněném prostoru Augment Code vs. Cursor.
Nejlepší funkce:
- Generování testů pomocí AI: Qodo analyzuje vaše funkce a generuje komplexní testovací sady, identifikuje okrajové případy, hraniční podmínky a scénáře chyb.
- Analýza pull requestů: Před lidskou kontrolou Qodo prohledává PR na potenciální problémy, jako jsou podezřelé kódy nebo oblasti bez testovacího pokrytí, čímž zvyšuje produktivitu lidské kontroly.
- Informace o kvalitě kódu: Kromě testů poskytuje Qodo zpětnou vazbu ohledně struktury, složitosti a udržovatelnosti kódu, aby vám pomohl psát čistší kód.
Výhody:
- Zaměřuje se na generování lepšího a spolehlivějšího kódu, nejen na větší množství kódu.
- Generované testy ověřují chování, nejen dosahují metrik pokrytí.
- Přirozeně se integruje do pracovního postupu revize kódu.
Nevýhody:
- Úžší zaměření než univerzální asistenti pro kódování
- Kvalita generování testů se může lišit v závislosti na jazyku a frameworku.
- Některé funkce vyžadují týmové nebo podnikové plány.
Ceny
- Vývojář: Zdarma
- Týmy: 38 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nalezeno
Zde je názor recenzenta G2 na Qodo.
Používám Qodo Gen + VS Code k auditu, vytváření, refaktoringu, optimalizaci a kontrole všech druhů kódu, od HTML specifického pro SEO přes architektury Django a Next.js až po vlastní skripty Python. Nejvýkonnější funkcí, kterou používám nejčastěji, je přidávání kontextu – to je to, co většině chatbotů s uživatelským rozhraním chybí, aby byly skutečně užitečné: celkový obraz! Qodo skvěle zachycuje chyby a neefektivnosti, které mi unikly, a zároveň mě učí pojmy prostřednictvím kódu, na kterém pracuji. Se správným přístupem může být tento nástroj plnohodnotným vzdělávacím systémem!
Používám Qodo Gen + VS Code k auditu, vytváření, refaktoringu, optimalizaci a revizi všech druhů kódu, od HTML specifického pro SEO přes architektury Django a Next.js až po vlastní skripty Python. Nejvýkonnější funkcí, kterou používám nejčastěji, je přidávání kontextu – to je to, co většině chatbotů s uživatelským rozhraním chybí, aby byly skutečně užitečné: celkový obraz! Qodo skvěle zachycuje chyby a neefektivnosti, které mi unikly, a zároveň mě učí pojmy prostřednictvím kódu, na kterém pracuji. Se správným přístupem může být tento nástroj plnohodnotným vzdělávacím systémem!
9. Replit Ghostwriter (nejlepší pro vývojáře, kteří programují v prohlížeči)
Nastavení lokálního vývojového prostředí může být složité. Replit je cloudové IDE, kde můžete psát, spouštět a nasazovat kód zcela ve svém prohlížeči, a Ghostwriter je jeho integrovaný AI asistent.
Protože Ghostwriter je součástí Replit, rozumí runtime prostředí vašeho projektu, závislostem a konfiguraci nasazení. Návrhy zohledňují to, co je skutečně nainstalováno a dostupné, čímž se snižuje počet problémů typu „na mém počítači to funguje“. Díky kódování v reálném čase v Replit může Ghostwriter pomáhat celému týmu současně.
Nejlepší funkce:
- Integrované cloudové prostředí: Není třeba žádné lokální nastavení – začněte kódovat s pomocí AI okamžitě z jakéhokoli zařízení.
- Okamžité povědomí o nasazení: Ghostwriter může pomoci s celým životním cyklem, od kódování po konfiguraci nasazení a řešení problémů s runtime.
- Spolupráce v reálném čase: V Replit mohou společně programovat více vývojářů, přičemž Ghostwriter pomáhá všem, což je skvělé pro párové programování.
Výhody:
- Díky nulové konfiguraci můžete začít kódovat okamžitě.
- Komplexní znalost kódu i jeho běhového prostředí
- Integrované prostředí je oblíbené pro výuku programování.
Nevýhody:
- Vázáno na prostředí Replit založené na prohlížeči
- Méně vhodné pro velké, komplexní projekty
- Vyžaduje připojení k internetu pro veškeré kódování.
Ceny
- Starter: zdarma
- Replit Core: 20 $/měsíc (měsíčně, fakturováno ročně)
- Týmy: 35 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
Zde je názor recenzenta Capterra na Replit Ghostwriter.
Celkově skvělý produkt. Skutečná revoluce pro profesionály bez znalostí kódování, kteří tak mohou vytvářet to, co hledají. Obrovská zkratka pro předání profesionálním vývojářům, vytváření interních nástrojů (kde nemusí nutně záležet na tom, zda vše funguje dokonale) a pokud se chcete ponořit do světa vývoje softwaru pro klienty atd., pak je to fantastický začátek a díky tomu je mnohem uživatelsky přívětivější a komplexnější než jiné řešení na trhu.
Celkově skvělý produkt. Skutečná revoluce pro profesionály, kteří se nezabývají kódováním, aby mohli vytvářet to, co hledají. Obrovská zkratka pro předání profesionálním vývojářům, vytváření interních nástrojů (kde nemusí nutně záležet na tom, zda vše funguje dokonale) a pokud se chcete ponořit do světa vývoje softwaru pro klienty atd., pak je to fantastický začátek a díky tomu je mnohem uživatelsky přívětivější a komplexnější než jiné řešení na trhu.
Propojte svůj kód s pracovním postupem
Správný AI kódovací asistent závisí na vašem konkrétním kontextu – vašem IDE, rozsahu kódové základny a potřebách v oblasti ochrany soukromí. Neexistuje jediný „nejlepší“ nástroj, ale existuje nejlepší nástroj pro vaši situaci. Týmy na AWS by měly vyhodnotit Amazon Q Developer, zatímco podniky s přísnými zásadami ochrany dat by se měly podívat na Tabnine.
AI asistenti pro kódování se však neustále vyvíjejí. Úspěšné budou ty nástroje, které rozumí nejen kódu, ale také celému kontextu, proč jej píšete – úkolům, požadavkům a týmové spolupráci, která ovlivňuje rozhodnutí. Právě proto jsou nezbytné konvergované pracovní prostory, které propojují AI v rámci celého vašeho pracovního postupu.
Propojte svůj kód s úkoly, dokumenty a konverzacemi, které mu dávají smysl. Začněte zdarma s ClickUp a podívejte se, jak konvergovaný pracovní prostor transformuje váš vývojový pracovní postup.