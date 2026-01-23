Stojí LinkedIn Premium za to? Výhody, nevýhody a alternativy

S více než 1,2 miliardami uživatelů ve více než 200 zemích je LinkedIn největší profesní sociální sítí na světě.
Stejně jako vaše přítomnost na sociálních sítích, i vaše profesionální přítomnost na této platformě je důležitější než kdy jindy. Ať už hledáte nové klienty, zkoumáte nové pracovní příležitosti, přitahujete talenty nebo hledáte více pracovních pohovorů, LinkedIn je v popředí.
Prémiový účet LinkedIn vám samozřejmě může odemknout více přístupů a informací.
Těžkou část správy konverzací a následných kroků však nechává zcela na vás.
Pokud vás zajímá, jak vylepšit svou přítomnost na LinkedIn pomocí prémiového účtu pro firmy, je tento průvodce určen právě vám.
Co nabízí LinkedIn Premium
LinkedIn nabízí prémiové plány ve 4 základních kategoriích: Kariéra, Podnikání, Prodej a Nábor. Každá z nich je zaměřena na konkrétní publikum a má odlišnou sadu funkcí, podkategorie a ceny.
Zde je stručný přehled jednotlivých plánů a jejich klíčových funkcí 👇
|Prémiový plán
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny (přibližně)*
|Prémiová kariéra
|Uchazeči o zaměstnání, profesionálové hledající pracovní pozice
|Zobrazit všechny prohlížeče profilu, 5 kreditů InMail, informace o uchazečích o zaměstnání, údaje o platech, přístup k LinkedIn Learning
|~29,99 $/měsíc
|Premium Business
|Zakladatelé, konzultanti, nezávislí odborníci
|Neomezené prohlížení profilů, obchodní statistiky, pokročilé vyhledávací filtry, 15 kreditů InMail
|~59,99 $/měsíc
|Sales Navigator
|Obchodní zástupci, zakladatelé zabývající se outbound marketingem, partnerství
|Pokročilé vyhledávání potenciálních zákazníků a účtů, upozornění na potenciální zákazníky, integrace CRM, limit 50 zpráv InMail
|~99,99 $/měsíc
|Recruiter Lite
|Personalisté a náboráři
|Pokročilé vyhledávání kandidátů, informace o náboru, InMail, sledování kandidátů
|~170 $/měsíc
👀 Věděli jste? Průměrná míra odezvy na studené e-maily je 5,1 %, zatímco přímé zprávy na LinkedIn dosahují 10,3 %, což je dvojnásobná míra zapojení. Přesto 90 % odchozích snah stále směřuje do e-mailů.
Výhody LinkedIn Premium
Pojďme se podívat na výhody LinkedIn Premium, které vám pomohou při rozhodování.
Vylepšená viditelnost a přehled o profilu
S LinkedIn Premium můžete vidět, kdo si prohlížel váš profil (až 365 dní zpětně) a jak vás lidé našli, ať už prostřednictvím vyhledávání, feedu, sdílených kontaktů nebo stránek společnosti. Tyto informace jsou důležité, pokud potřebujete získat výhodu prvního hráče na trhu.
Například:
- Když si personalista prohlíží váš profil → oslovte ho prostřednictvím osobní zprávy, ve které se představíte nebo vyjádříte svůj zájem o danou pozici.
- Když si vás potenciální klient nebo zájemce prohlédne → okamžitě ho kontaktujte, dokud jste ještě v jeho paměti.
- Když personalisté hledají vaše dovednosti → přesně víte, která klíčová slova přitahují pozornost, a můžete podle toho optimalizovat svůj profil.
Prémiové účty Business také získávají zlatý odznak na svých profilech, který může signalizovat důvěryhodnost potenciálním zaměstnavatelům a klientům. Můžete také anonymně procházet profily a provádět neomezené vyhledávání s filtrováním podle pracovní pozice, velikosti společnosti, umístění, odvětví nebo dovedností.
💡 Tip pro profesionály: Použijte šablony pro sledování potenciálních zákazníků k segmentaci kontaktů na LinkedIn podle úrovně zapojení. Tím zabráníte tomu, abyste zacházeli s nezávaznými potenciálními zákazníky stejně jako s těmi, kteří jsou připraveni k nákupu.
InMail pro přímý kontakt
S prémiovými plány získáte 3 měsíce kreditů InMail, které můžete využít ke kontaktování členů LinkedIn mimo vaši síť. To se hodí, když se snažíte spojit s rozhodujícími osobami nebo náborovými týmy, které by normálně vaši žádost o spojení neviděly.
Zde je však několik věcí, které byste měli vědět o InMails ⚠️
- Existují tři typy InMailů: bezplatné, placené (pro Sales Navigator a Recruiter Lite) a sponzorované (platforma LinkedIn Ads).
- InMail slouží k prvnímu kontaktu; stejné osobě nemůžete poslat další zprávu, pokud vám neodpoví.
- Pokud příjemce odpoví do 90 dnů, LinkedIn vám vrátí kredit InMail na váš účet.
- Zprávy InMail mají maximální délku 200 znaků pro předmět a 1 900 znaků pro tělo zprávy.
✏️ Poznámka: Personalisté musí udržovat míru odezvy na zprávy InMail alespoň 13 % ze 100 nebo více zpráv odeslaných během každého 14denního hodnotícího období.
Pokročilé vyhledávání a filtry potenciálních zákazníků
LinkedIn Premium vám nabízí pokročilé možnosti vyhledávání a filtrování. Můžete zúžit výběr potenciálních zákazníků podle seniority, velikosti společnosti, počtu let praxe nebo odvětví. To je důležité, když vytváříte seznamy kontaktů, sledujete náborové trendy konkurence nebo identifikujete osoby s rozhodovací pravomocí v rámci cílových účtů.
|Plán
|Dostupné filtry pro vyhledávání a potenciální zákazníky
|Premium Career
|Filtrujte podle společnosti, umístění, odvětví
|Premium Business
|Vyhledávání společností podle odvětví, umístění sídla a počtu zaměstnanců Vyhledávání potenciálních zákazníků podle současné/minulé společnosti a pracovní pozice Vyhledávání potenciálních zákazníků podle geografické polohy, jména a školy
|Sales Navigator
|Vše, co nabízí prémiový obchodní účet, plus: Vyhledávání potenciálních zákazníků podle seniority, funkce a nedávných změn zaměstnání Vyhledávání podle zájmu kupujících a vzájemných kontaktů Vyhledávání podle signálů záměru kupujících Filtrování podle vlastních seznamů potenciálních zákazníků/účtů Vyhledávání společností podle ročních tržeb a počtu zaměstnanců v oddělení Vyhledávání v uložených účtech a filtrování podle vlastních seznamů účtů Vyhledávání společností synchronizovaných ve vašem CRM
|Recruiter Lite
|Vyhledávání podle pracovních pozic, lokality, společností, dovedností a hodnoceníFiltrování podle škol, odvětví a mluvených jazykůPokročilé vyhledávání kandidátů s filtry certifikací
💡 Tip pro profesionály: Použijte booleovské vyhledávání k vytvoření přesně zacílených dotazů. Kombinujte klíčová slova s operátory, abyste filtrovali přesně to, co potřebujete:
- A: Vyžaduje všechny termíny (např. „prodej A manažer”)
- NEBO: Zahrnuje jakýkoli termín (např. „CEO NEBO zakladatel“)
- NE: Vyloučení termínů (např. „manažer NE stážista“)
- Citace „“: Vyhledává přesné fráze (např. „správce sociálních médií“).
- Závorky ( ): Skupiny termínů pro komplexní vyhledávání (např. „(prodej NEBO marketing)NE manažer”)
Učení a rozvoj
LinkedIn Premium nabízí přístup k více než 20 000 kurzů vedených odborníky z oboru a zaměřených na nejžádanější dovednosti současnosti. Najdete zde kurzy na všechna možná témata – od vzorců v Excelu přes základy umělé inteligence až po projektové řízení.
Většina z nich obsahuje hodnocení, cvičné soubory a přepisy videí. Po každém absolvování kurzu získáte certifikát, který se automaticky zobrazí ve vašem profilu na LinkedIn spolu s ověřovacím odznakem.
Zde je několik nejoblíbenějších kurzů LinkedIn Learning:
- Základní školení Excel (Microsoft 365): Osvojte si základy práce s tabulkami, vzorci a kontingenčními tabulkami.
- Strategické myšlení: Vytvořte strategické rámce pro řešení problémů a rozhodování.
- Neuvědomělé předsudky: Rozpoznávejte a řešte předsudky, abyste mohli budovat lepší vztahy na pracovišti.
- Základy time managementu: Strategie pro udržení organizace a produktivity
- Úvod do prompt engineeringu pro generativní AI: Naučte se, jak doladit prompty a komunikovat s jazykovými modely AI.
- Jak provádět výzkum a psát pomocí generativních nástrojů AI: Používejte ChatGPT a chatboty AI k zdokonalení svých dovedností jako výzkumník a spisovatel.
Nejlepší pracovní příležitosti a informace o uchazečích
Jako prémiový uživatel můžete vidět, jak si vaše žádost stojí v porovnání s ostatními uchazeči. LinkedIn zdůrazňuje dovednosti a zkušenosti, které vám chybí, a ukazuje, jak váš profil odpovídá požadavkům na danou pozici.
Nevýhody LinkedIn Premium
Stojí LinkedIn Premium za vaše peníze? Pokud uvažujete o předplatném, podívejte se na jeho nevýhody.
Prémiové plány na vyšší úrovni
Náklady se mohou rychle nasčítat, zejména pokud aktivně nehledáte práci nebo nové obchodní příležitosti. Zde je přehled toho, co vás čeká:
|Plán
|Měsíční ceny*
|Měsíční cena (při roční fakturaci)*
|Prémiové kariéry
|29,99 $/měsíc
|19,99 $/měsíc
|Premium Business
|59,99 $/měsíc
|47,99 $/měsíc
|Sales Navigator Core
|99,99 $/měsíc
|79,99 $/měsíc
|Sales Navigator Advanced
|149,99 $/měsíc
|108,33 $/měsíc
|Recruiter Lite
|170 $/měsíc
|140 $/měsíc
Všechny tarify můžete vyzkoušet na 1 měsíc zdarma, ale budete muset zadat údaje o své kreditní kartě.
Funkce se nemusí skutečně realizovat.
Seznam nabídek v rámci prémiových plánů je vyčerpávající a pravděpodobně je všechny nevyužijete.
Musíte také vědět, že:
- Nízká míra odezvy: Odeslání zprávy InMail nezaručuje odpověď. Zejména pokud posíláte šablonové zprávy, které nevyžadují velké úsilí, a váš profil postrádá obsah. Pokud vaše cílová skupina není vůči zprávám InMail vnímavá, pouze zbytečně utratíte kredity.
- Příliš pokročilé vyhledávání: Pokročilé vyhledávací filtry mohou být zbytečné, pokud se věnujete networkingu jen příležitostně nebo se ucházíte pouze o několik pracovních míst měsíčně. Většina uchazečů o zaměstnání nepotřebuje filtrovat podle počtu zaměstnanců společnosti nebo technologického vybavení – stačí jim základní vyhledávání.
- Redundantní soukromé prohlížení: Pokud si uživatel bezplatného účtu prohlíží váš profil v soukromém režimu, neuvidíte jeho údaje, ani když máte prémiový účet. To maří účel funkce „kdo si prohlížel váš profil“, když velká část návštěvníků prohlíží anonymně.
- Nevyužité kredity InMail: Kredity vyprší po třech měsících, pokud nejsou využity. Pokud aktivně nehledáte nové příležitosti nebo práci, budete sledovat, jak se tyto kredity převádějí a mizí, aniž byste je kdy využili.
👀 Věděli jste, že... Členové mají o 87 % větší pravděpodobnost, že přijmou vaši zprávu InMail, pokud máte kompletní profil na LinkedIn. LinkedIn Premium vám k ničemu nebude, pokud si nevytvoříte osobní značku, se kterou se lidé budou ztotožňovat.
Funkce AI s omezenou inteligencí
LinkedIn nabízí ve všech prémiových úrovních nástroje založené na umělé inteligenci:
- Message Assist: Vytvářejte personalizované oslovení pomocí umělé inteligence, abyste ušetřili čas a zvýšili míru odezvy kupujících.
- Account IQ a Lead IQ: Zkraťte čas strávený výzkumem díky okamžitým informacím o účtech a potenciálních zákaznících založeným na umělé inteligenci.
- Informace o pracovních nabídkách založené na umělé inteligenci: Posuďte, zda se hodíte pro danou pozici, a získejte personalizované tipy, jak zaujmout personalisty.
- Asistent pro psaní profilů s umělou inteligencí: Vylepšete svůj profil a vynikněte, abyste získali více příležitostí.
- Koučování a učení s podporou umělé inteligence: Získejte personalizované kariérní poradenství a doporučení zdrojů.
📮 ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil otázku AI, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
Ne však s ClickUp Brain. Nachází se přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
Stojí LinkedIn Premium za to? Příklady použití
Po zvážení všech kladů a záporů se dostáváme k základní otázce: Vyplatí se předplatné LinkedIn Premium?
Upřímně řečeno, záleží na okolnostech.
Pro některé profesionály se prémiové funkce přímo promítají do uzavřených obchodů nebo pracovních nabídek. Pro jiné jsou to peníze vynaložené na nástroje, které nikdy plně nevyužijí.
Kdy má prémiový účet smysl?
✅ Pokud jste aktivně využívali bezplatný tarif LinkedIn k budování osobní značky a rozšiřování své sítě, prémiový tarif vám dodá na důvěryhodnosti. Můžete sledovat zapojení a vylepšovat svou strategii oslovování pomocí metrik a statistik, které nabízí.
Zde je několik příkladů, kdy má prémiový účet smysl:
|Kdy má LinkedIn Premium smysl?
|Proč to funguje?
|Chcete získat práci, která vám bude nejlépe vyhovovat
|Uchazeči o zaměstnání, kteří se aktivně ucházejí o více pozic, mohou přizpůsobit své žádosti pomocí informací o uchazečích a oslovit personalisty pomocí personalizovaných zpráv InMail. Prémioví členové mají 2,6krát větší šanci na získání zaměstnání prostřednictvím této platformy.
|Máte rozpočet na investice do vyšší efektivity generování potenciálních zákazníků
|Pokročilé filtry a doporučení potenciálních zákazníků v Sales Navigatoru zefektivňují vyhledávání nových zákazníků. Integrace CRM zjednodušuje oslovování zákazníků a správu potenciálních zákazníků, čímž šetří hodiny času stráveného výzkumem.
|Najímáte najednou více zaměstnanců na různé pozice
|Pokročilé vyhledávání kandidátů, projektové složky a kredity InMail v rámci služby Recruiter Lite urychlují vyhledávání a organizaci talentů. Recruiter Lite se vám pravděpodobně vyplatí, pokud ročně najímáte 5 nebo více kandidátů.
|Jste konzultant nebo freelancer nabízející služby
|Rozhodující osoby v cílových společnostech málokdy přijímají neosobní žádosti o spojení. Před odesláním žádosti o spojení je dobré nejprve navázat osobní kontakt.
❌ Rozhodování vám ještě více usnadníme. Pokud spadáte do jedné z těchto kategorií, Premium se vám nemusí vyplatit:
|Scénář
|Proč Premium nestačí
|Neformálně navazujete kontakty
|K publikování obsahu, zapojování se do diskuzí a zvyšování viditelnosti není třeba prémiový účet. Bezplatná verze již podporuje budování organických vztahů.
|Nesledujete následné kroky
|InMail otevírá konverzace, ale Premium nenabízí žádný způsob, jak spravovat odpovědi, připomenutí nebo kontext probíhajících vztahů. Zmeškané následné kroky rychle snižují návratnost investic.
|Váš dosah je nízký
|Posílání několika zpráv nebo žádostí každý měsíc málokdy ospravedlňuje opakující se náklady na prémiové plány.
|Očekáváte automatizaci nebo strukturu
|Premium neposkytuje pracovní postupy, sekvencování ani pipeline potenciálních zákazníků. Jedná se o přístupovou vrstvu, nikoli o systém pro provádění.
|Nemáte časově ohraničený cíl
|Bez jasného výsledku (pohovory, přijetí do zaměstnání, uzavřené obchody) se Premium často stává nevyužitým předplatným, spíše než nástrojem pro zvýšení výkonu.
👀 Věděli jste, že... InMails mají 2,5krát vyšší míru otevření (57,5 %) ve srovnání s e-maily (21,6 %). Abyste zajistili, že vaše InMails dostanou odpověď, přizpůsobte je na základě nedávné aktivity a zvolte vřelý přístup. V první zprávě nebuďte příliš prodejní.
LinkedIn Premium vs. bezplatná verze: přehled
Zde najdete srovnání nejdůležitějších funkcí LinkedIn a toho, co získáte v rámci bezplatného a placeného tarifu.
|Funkce
|Bezplatný účet LinkedIn
|Prémiový tarif
|Zobrazení profilu
|Posledních 5 (až 90 dní)
|Úplný seznam (365 dní) s demografickými údaji
|Kredity InMail
|Žádné
|5 (kariéra), 15 (podnikání)
|Filtry vyhledávání
|Základní filtry pro filtrování vyhledávání podle osob, pracovních míst, příspěvků, skupin, společností, škol a událostí.
|Pokročilé vyhledávací filtry s booleovským filtrováním. Užitečné, když chcete vyhledat mnoho lidí mimo svou síť 1., 2. a 3. stupně.
|Funkce AI
|NA
|Dostupné ve vybraných regionech
|Sledování uchazečů
|NA
|Sledujte, kdo si prohlíží vaše pracovní nabídky a stav žádostí o zaměstnání
|Integrace CRM
|NA
|Integrace s HubSpot, Salesforce, Oracle a dalšími
|Měsíční využití vyhledávání osob
|Omezené vyhledávání osob, které nejsou vašimi přímými kontakty
|Neomezený (ačkoli plán pro uchazeče o zaměstnání má omezení)
|Vzdělávací zdroje
|Omezený přístup
|Přístup k více než 20 000 kurzům
|Limity propojení
|30 000 kontaktů prvního stupně
|30 000 kontaktů prvního stupně
|Doporučení a reference
|Požádejte o doporučení a zobrazte je ve svém profilu
|Stejné jako u bezplatného tarifu
Úspěch v síti však závisí na strategii a důslednosti, nikoli pouze na prémiových funkcích. I s bezplatným tarifem můžete na LinkedIn růst a dobře spravovat své vztahy.
Alternativy k LinkedIn Premium
Alternativy k LinkedIn Premium jsme rozdělili do dvou sekcí: nástroje pro networking a nástroje pro automatizaci LinkedIn.
Nástroje pro networking zahrnují:👇
1. AngelList (nejlepší pro nábor zaměstnanců do startupů, networking zakladatelů a investice v rané fázi)
AngelList propojuje profesionály ze startupů, zakladatele a investory v jednom ekosystému. Uchazeči o zaměstnání mohou procházet nabídky pozic ve startupech. Získají předem informace o mzdovém rozpětí a podílu na kapitálu. Zakladatelé mohou tuto platformu využít k hledání spoluzakladatelů a náboru talentů v rané fázi. Investoři mohou na platformě vyhledávat obchodní příležitosti.
Na rozdíl od širokého profesního zaměření LinkedIn je AngelList speciálně navržen pro nábor zaměstnanců do startupů, fundraising a networking v rané fázi.
Klíčové funkce AngelList
- Transparentní údaje o platu a podílu na zisku: Zobrazuje rozmezí odměn a procentní podíly na zisku ještě před podáním žádosti, čímž eliminuje překvapivé nízké nabídky.
- Nabídky práce zaměřené na startupy: Filtruje pozice podle fáze financování, velikosti společnosti, technologického zázemí a flexibility práce na dálku pro cílené vyhledávání.
- Spojování investorů a zakladatelů: Propojuje startupy s potenciálními investory a spoluzakladateli na základě odvětví, fáze vývoje a zájmů.
- Vybrané seznamy talentů: Personalisté vytvářejí soukromé seznamy kandidátů, které chtějí sledovat pro budoucí pozice nebo představení.
- Syndikáty pro investory: Umožňují andělským investorům sdružovat kapitál a společně investovat do startupů se zkušenými vedoucími investory.
Omezení AngelList
- Úzké zaměření omezuje užitečnost pro profesionály mimo ekosystém startupů a rizikového kapitálu.
- Konkurence na trhu práce může být intenzivní, protože pracovní pozice přitahují uchazeče z celého světa, kteří jsou ochotni pracovat za podíl na zisku.
Ceny AngelList
- Tradiční: 0,1 % velikosti fondu + 10 000 USD/rok
- Kompletní služba: 0,15 % z velikosti fondu + 20 000 USD/rok
2. Bumble Bizz (nejlepší pro nenáročné profesionální síťování zaměřené na vztahy)
Bumble Bizz přináší mechanismus randění pomocí swipování doprava do profesionálního networkingu. Vytvořte si samostatný profil Bizz, ve kterém zdůrazníte své dovednosti, obor a to, co hledáte: mentorství, spolupracovníky, klienty nebo pracovní příležitosti. Aplikace vám ukáže profesionály v okolí a vy swipujete doprava, abyste se spojili, nebo doleva, abyste je přeskočili.
Matches odemyká přímé zasílání zpráv bez formality žádostí o spojení na LinkedIn nebo InMails. Může být použit freelancery, konzultanty a podnikateli, kteří chtějí nenáročné síťování, které nepůsobí tak transakčně.
Klíčové funkce Bumble Bizz
- Párování pomocí swipování: Procházejte profily a swipujte doprava u lidí, se kterými se chcete spojit, aby došlo k vzájemnému navázání kontaktu.
- Samostatný profesionální režim: Přepíná mezi režimy randění, přátelství a obchodního networkingu v rámci jedné aplikace.
- Vyhledávání podle lokality: Najde profesionály ve vašem okolí pro místní networking, setkání nebo příležitosti ke spolupráci.
- Filtrování podle zájmů a cílů: Filtruje shody podle toho, co hledají – nábor, partnerství, mentorství nebo klienty pro práci na volné noze.
- Přímé zasílání zpráv při shodu: Odemkne okamžitý chat bez čekání na přijetí nebo vyčerpání kreditů InMail.
Omezení Bumble Bizz
- Menší uživatelská základna ve srovnání s LinkedIn znamená méně vysokých manažerů a odborníků z specializovaných odvětví.
- Neformální rozhraní může působit příliš neformálně pro konzervativní odvětví nebo situace, kdy se setkávají lidé na vysokých pozicích.
Ceny Bumble Bizz
- Individuální ceny
3. Xing (nejlepší pro profesní networking v německy mluvící Evropě)
Xing dominuje profesionálnímu networkingu v Německu, Rakousku a Švýcarsku s více než 20 miliony uživatelů v regionu DACH. Funguje podobně jako LinkedIn, ale má silnější proniknutí na místní trh a funkce přizpůsobené evropské obchodní kultuře.
Profesionálové jej používají k hledání zaměstnání, účasti na oborových akcích a připojení se ke specializovaným skupinám zaměřeným na německy mluvící trhy. Pokud vaše cílová skupina nebo podnik působí v německy mluvící Evropě, Xing často nabízí lepší zapojení než LinkedIn, pokud jde o regionální kontakty.
Klíčové funkce Xing
- Dominance na trhu DACH: Silnější přítomnost než LinkedIn v Německu, Rakousku a Švýcarsku pro místní obchodní kontakty
- Vyhledávání událostí a networking: Procházejte profesionální události, konference a setkání s integrovanou funkcí RSVP a networkingem účastníků.
- Odvětvové skupiny: Připojte se k specializovaným komunitám zaměřeným na německá odvětví s aktivními diskuzemi a nabídkami pracovních míst.
- Funkce ProJobs: Prémiová pracovní burza s exkluzivními nabídkami od společností, které se zaměřují konkrétně na profesní síť Xing.
- Ochrana osobních údajů v souladu s GDPR: Přísnější kontrola dat a transparentnost v souladu s evropskými předpisy o ochraně osobních údajů.
Omezení Xing
- Omezený globální dosah mimo německy mluvící země činí tuto službu neefektivní pro mezinárodní networking.
- Menší uživatelská základna ve srovnání s LinkedIn znamená méně kontaktů na mimoevropských trzích.
Ceny Xing
- Individuální ceny
💡 Tip pro profesionály: Cítíte se vyčerpaní neustálým networkováním a oslovováním nových kontaktů? Využijte časové bloky, kdy každý den věnujete 90–120 minut jedné oblasti – budování značky na LinkedIn nebo oslovování potenciálních zákazníků. Zabráníte tak únavě z neustálého přepínání mezi různými úkoly a dosáhnete lepších výsledků než při roztříštěném celodenním zapojení.
Automatizační nástroje pro kompletní využití LinkedIn
1. ClickUp (nejlepší pro centralizaci oslovování kontaktů na LinkedIn, sledování, plánování obsahu a správu vztahů)
Při networkingu na LinkedIn potřebujete centralizovaný pracovní prostor pro správu kontaktů a následných aktivit a místo, kde můžete plánovat obsah a sledovat výsledky.
Představujeme: ClickUp, konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí. Sjednocuje vaše pracovní postupy a nástroje a umožňuje vám spravovat vaše aktivity na LinkedIn na jednom místě. Mezi klíčové funkce patří:
Sledujte a spravujte úložiště kontaktů pomocí předem připravených šablon.
Díky nástroji pro správu kontaktů nebo centralizovanému úložišti všech vašich obchodních kontaktů a informací o nich bude oslovování nových zákazníků mnohem snazší.
Pokud spravujete potenciální zákazníky, zákazníky a interakce ve velkém měřítku, potřebujete šablonu seznamu kontaktů ClickUp, abyste měli vše pod kontrolou.
Tuto šablonu použijte k:
- Získejte kontaktní údaje prostřednictvím formuláře – shromažďujte jména, e-maily, telefonní čísla, profily na LinkedIn a poznámky, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
- Ukládejte informace o zákaznících pomocí vlastních stavů, jako je první kontakt, aktivní, neaktivní, potenciální zákazník nebo cokoli jiného, co je relevantní.
- Organizujte kontakty pomocí vlastních zobrazení – zobrazení seznamu pro rychlé procházení, zobrazení tabule pro vizuální sledování pipeline nebo zobrazení tabulky pro tříditelné údaje.
- Přidejte 11 různých vlastních polí, jako je profil na Facebooku, umístění, e-mail řečníka, profil na Instagramu a hodnocení, abyste uložili důležité informace o kontaktech a snadno vizualizovali kontaktní údaje.
- Přiřazujte úkoly k následnému zpracování přímo z kontaktních záznamů členům týmu s termíny splnění a značkami priority.
💡 Tip pro profesionály: Ukládejte šablony zpráv pro různé scénáře komunikace v ClickUp Docs. Použijte šablonu zprávy a návrhy z ClickUp Brain k vytvoření personalizované zprávy, která zní lidsky. Tímto způsobem váš tým nemusí přemyšlet systémy od nuly a zároveň nemusí dělat kompromisy s roboticky znějícími zprávami.
Jakmile jste kontakty vysledovali, dalším krokem je jejich přesun do vašeho prodejního trychtýře.
Potřebujete systém, který vám pomůže kvalifikovat potenciální zákazníky, naplánovat následné kroky a uzavřít obchody, aniž byste přišli o potenciální zákazníky.
Na pomoc vám přijde šablona prodejního procesu od ClickUp. S touto šablonou můžete:
- Zobrazte fáze obchodu od prvního kontaktu až po uzavření obchodu ve 4 různých zobrazeních ClickUp.
- Automatizujte vytváření úkolů, když se potenciální zákazník posune do další fáze – spouštějte následné e-maily, plánujte telefonáty nebo přiřazujte nabídky.
- Sledujte hodnotu obchodů a předpovídejte tržby pomocí filtrování aktivních příležitostí podle data uzavření a potenciální velikosti kontraktu.
- Nastavte si připomenutí pro check-iny, abyste nikdy nezmeškali následnou komunikaci.
Kontextová inteligence založená na umělé inteligenci
ClickUp Brain, kontextová umělá inteligence, rozumí vašemu systému oslovování, protože je součástí ClickUp. Má kontext z vašich seznamů, úkolů, dokumentů, polí CRM a poznámek.
Může generovat zprávy, shrnutí a následné úkoly na základě vašeho aktuálního pracovního postupu.
Pro vaše aktivity na LinkedIn může AI asistent shrnovat příspěvky na LinkedIn, extrahovat specifické problémy dané role a vytáhnout klíčové detaily, které můžete použít ve své zprávě.
Poté použijte BrainGPT k přepsání své zprávy v různých tónech. Můžete dokonce vytvořit různé verze s více úhly pohledu (zaměřené na hodnotu, zaměřené na problém, zaměřené na vhled). Vyzkoušejte tyto varianty a zjistěte, která z nich nejlépe rezonuje s každým ICP.
Nezapomeňte humanizovat obsah generovaný umělou inteligencí a vtisknout zprávám svou osobnost.
Pokud s obsahem generovaným umělou inteligencí teprve začínáte, připravili jsme pro vás toto video.
Pokud vás navíc zdržuje psaní, můžete využít funkci Talk-to-Text od ClickUp. S funkcí Talk-to-Text můžete:
- Automaticky označujte kolegy, úkoly nebo dokumenty při diktování pomocí kontextových @zmínek a odkazů.
- Získejte osobní slovník, který automaticky doplňuje názvy produktů, zkratky a nejčastěji používaná slova, aby diktovaný text zněl jako vy.
- Převádějte hlasové poznámky na strukturovaný text a přiřazujte je jako úkoly
- Získejte přístup k ChatGPT, Claude, Gemini a dalším modelům AI bez přepínání aplikací – omezte tak rozšiřování AI.
Nastavte automatizované pracovní postupy
Při správě rozsáhlých kampaní není možné vše zvládnout ručně. Potřebujete automatizované pracovní postupy založené na umělé inteligenci, které fungují i tehdy, když nesledujete každou odpověď.
Při automatizaci komunikace na LinkedIn pomocí umělé inteligence však nezapomeňte nastavit následující limity:
- Nastavte denní počet žádostí o spojení
- Posílejte žádosti o spojení v pravidelných intervalech
- Posílejte zprávy během pracovní doby potenciálních zákazníků, abyste maximalizovali míru odezvy a působili lidštěji.
Pomocí automatizací ClickUp bez nutnosti programování můžete vytvořit spouštěcí pracovní postupy , které se aktivují, když odešlete žádost o spojení na LinkedIn. Tyto postupy provádějí vyhledávání potenciálních zákazníků na pozadí.
Definujte pravidla „pokud toto, pak tamto“ v automatizacích, které vám ušetří hodiny práce a eliminují vynechané kroky. Automatizace lze také propojit s blížícími se termíny, změnami přiřazených osob nebo dokonce událostmi sledování času, což zajistí, že úkoly zůstanou konzistentně označeny.
🚀 Výhoda ClickUp: Super agenti ClickUp jsou vaši kolegové z týmu AI, kteří za vás odvedou těžkou práci.
S Super Agents můžete:
- Automaticky spouštějte následné úkoly, když potenciální zákazník neodpoví ve stanoveném časovém rámci.
- Přesměrujte potenciální zákazníky s vysokou hodnotou na konkrétní členy týmu na základě území, odborných znalostí nebo pracovní zátěže – což je důležité, když spravujete více potenciálních zákazníků.
- Odesílejte personalizované sekvence zpráv, které se přizpůsobují reakcím potenciálních zákazníků bez nutnosti ručních aktualizací.
- Synchronizujte aktivitu na LinkedIn s vaším CRM, aby se nové kontakty automaticky přidávaly do vašeho seznamu kontaktů s obohacenými údaji.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o super agentech a jejich fungování 👇
Klíčové funkce ClickUp
- Okamžitá spolupráce prostřednictvím zvuku a videa: Spusťte ClickUp SyncUps přímo z úkolů a diskutujte o strategiích oslovování zákazníků, prohlížejte seznamy potenciálních zákazníků nebo procházejte následné sekvence v reálném čase.
- Integrace ClickUp : ClickUp se integruje s více než 1000 aplikacemi a nabízí nativní integraci s CRM, e-mailovými platformami a automatizačními nástroji, což vám umožňuje centralizovat data o potenciálních zákaznících a eliminovat přepínání mezi kontexty.
- Vyhledávání v rámci celé firmy: Najděte kontaktní údaje, minulé konverzace nebo šablony pro oslovení okamžitě ve svém pracovním prostoru ClickUp a připojených aplikacích pomocí Enterprise Search.
- Centralizované centrum znalostí: Ukládejte všechny strategie pro LinkedIn, šablony pro oslovování kontaktů a příručky pro networking do ClickUp Docs, aby měl celý váš tým přístup ke stejným informacím.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce s sebou přinášejí určitou náročnost, která může být pro nové uživatele zdrcující.
- Neautomatizuje plánování příspěvků na LinkedIn nativně.
Ceny ClickUp
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Poslechněte si názor recenzenta G2:
Pro každodenní správu úkolů používám ClickUp. Sjednocuje všechny nástroje, které potřebujeme, na jednom místě, a to je skvělé! Líbí se mi rychlý přehled o projektech a možnost použití dashboardů, díky kterým je vše ještě přehlednější. Také se mi líbí možnost přizpůsobit pole, stavy a zobrazení.
Pro každodenní správu úkolů používám ClickUp. Sjednocuje všechny nástroje, které potřebujeme, na jednom místě, a to je skvělé! Líbí se mi rychlý přehled o projektech a možnost použití dashboardů, díky kterým je vše ještě přehlednější. Také se mi líbí možnost přizpůsobit pole, stavy a zobrazení.
Automatizační nástroje, které doplňují používání LinkedIn
Automatizační nástroje třetích stran pro LinkedIn dokážou zpracovat opakující se úkoly, jako je extrakce dat potenciálních zákazníků a plánování následných kroků, aniž by spustily detekční systémy LinkedIn. Zde je několik, které byste měli znát:
1. Phantombuster (nejlepší pro extrakci a obohacování dat potenciálních zákazníků na LinkedIn ve velkém měřítku)
PhantomBuster je cloudová platforma, která usnadňuje shromažďování, organizování a export strukturovaných dat z LinkedIn bez ručního kopírování a vkládání. Nabízí řadu nástrojů specifických pro LinkedIn, které vám umožní vytvářet seznamy z vyhledávání, stránek společností, členů skupin, aktivity profilů a zapojení do příspěvků.
Můžete extrahovat klíčové údaje z veřejných profilů, informace o společnostech a metadata o aktivitách do tabulek nebo CRM systémů a centralizovat tato data v jednom pracovním prostoru pro další použití. Získáte také centrum „LinkedIn Leads“, kde můžete efektivně filtrovat, seskupovat a spravovat shromážděné kontakty z LinkedIn.
Hlavní funkce Phantombusteru
- Automatizuje stahování profilů: Extrahuje jména, pracovní pozice, údaje o společnosti a kontaktní informace z vyhledávání na LinkedIn nebo výsledků Sales Navigator.
- Obohacuje data o potenciálních zákaznících: Získává e-mailové adresy a telefonní čísla ze scrapovaných profilů LinkedIn pomocí datových zdrojů třetích stran.
- Integrace s CRM a softwarem pro správu potenciálních zákazníků : Extrahovaná data o potenciálních zákaznících se automaticky přenášejí do HubSpot, Salesforce nebo Google Sheets bez nutnosti ručního exportu.
- Plánování pracovních postupů: Spouští Phantoms v automatickém režimu v nastavených intervalech, aby byla zajištěna konzistentní aktivita při vyhledávání potenciálních zákazníků.
Omezení Phantombusteru
- Riziko omezení účtu LinkedIn v případě překročení denních limitů nebo nepřirozené aktivity
- Pro úplné obohacení kontaktů jsou nutné samostatné nástroje pro vyhledávání e-mailů, protože LinkedIn e-maily veřejně neuvádí.
Ceny Phantombuster
- Starter: 69 $/měsíc
- Pro: 159 $/měsíc
- Tým: 439 $/měsíc
Co říkají skuteční uživatelé o Phantombusteru?
Poslechněte si názor recenzenta G2:
Na PhantomBusteru se mi nejvíc líbí, jak snadno lze automatizovat oslovování kontaktů a generování potenciálních zákazníků na LinkedIn, aniž byste museli cokoli programovat. Šablony jsou velmi intuitivní a jakmile nastavíte několik pracovních postupů, ušetří vám každý týden spoustu času. Také se mi velmi líbí, jak lze propojit různé automatizace – například extrahovat profily, obohacovat data a automaticky odesílat personalizované žádosti o spojení. Je to spolehlivé, dobře zdokumentované a tým podpory je rychlý a ochotný.
Na PhantomBusteru se mi nejvíc líbí, jak snadno lze automatizovat oslovování kontaktů a generování potenciálních zákazníků na LinkedIn, aniž byste museli cokoli programovat. Šablony jsou velmi intuitivní a jakmile nastavíte několik pracovních postupů, ušetří vám každý týden spoustu času. Také se mi velmi líbí, jak lze propojit různé automatizace – například extrahování profilů, obohacování dat a automatické odesílání personalizovaných žádostí o spojení. Je spolehlivý, dobře zdokumentovaný a tým podpory je rychlý a ochotný.
2. Expandi (nejlepší pro bezpečné provádění podmíněných, vícestupňových sekvencí oslovování na LinkedIn)
Platforma LinkedIn pro vyhledávání potenciálních zákazníků Expandi poskytuje centralizované pracovní prostředí pro správu kontaktů na LinkedIn. Můžete si prohlížet podrobné informace o potenciálních zákaznících a filtrovat je podle kritérií, jako je pracovní pozice, společnost, odvětví a signály zájmu.
Expandi také obsahuje inteligentní doručenou poštu, která konsoliduje zprávy a zjednodušuje sledování konverzací. K hodnocení výkonu kampaní máte k dispozici pokročilé analytické nástroje a reporty. Propojuje se s dalšími nástroji, aby integroval informace o potenciálních zákaznících z LinkedIn do širších pracovních postupů.
Klíčové funkce Expandi
- Automatizace založená na cloudu: Kampaně se spouštějí z vyhrazených IP adres namísto vašeho lokálního prohlížeče, aby se minimalizovalo riziko odhalení.
- Chytré sekvence s podmíněnou logikou: Spouští různé následné kroky v závislosti na tom, zda potenciální zákazníci přijmou, odpoví nebo ignorují vaši nabídku.
- Multikanálové kampaně: Kombinuje LinkedIn InMails, žádosti o spojení a e-mailovou komunikaci v jednom pracovním postupu.
- A/B testování zpráv: Současně testuje více variant zpráv, aby zjistilo, která z nich vyvolává vyšší míru odezvy.
- Automatické stahování nevyřízených žádostí: Odstraní nezodpovězené žádosti o spojení po uplynutí vámi stanovené lhůty, aby váš profil zůstal přehledný.
Rozšíření omezení
- Vyšší cena ve srovnání s jinými nástroji pro automatizaci LinkedIn, zejména pro samostatné uživatele.
- Riziko omezení účtu, pokud uživatelé provádějí příliš agresivní kampaně
Ceny Expandi
- Business: 99 $/měsíc
- Agentura: Vlastní
Co říkají o Expandi skuteční uživatelé?
Poslechněte si názor recenzenta G2:
Jsou už opravdu blízko. Už to skoro mají. Pokaždé, když jsme s nimi komunikovali, byl jsem ohromen jejich zákaznickým servisem. Právě v tom vynikají. Je zřejmé, že berou zpětnou vazbu od svých zákazníků vážně a pracují na tom, aby integrace fungovala správně. Když jsme měli problémy s integrací nebo fakturací, jejich tým se ihned pustil do jejich řešení. Skvělá práce. To bylo vzácné a působivé.
Jsou opravdu blízko. Už to skoro mají. Pokaždé, když jsme s nimi komunikovali, jsem byl ohromen jejich zákaznickým servisem. Právě to je činí výjimečnými. Je zřejmé, že berou zpětnou vazbu od svých zákazníků vážně a pracují na tom, aby integrace fungovala správně. Když jsme měli problémy s integrací nebo fakturací, jejich tým se ihned ujal jejich řešení. Skvělá práce. To bylo vzácné a působivé.
3. Dux Soup (nejlepší pro vyhledávání potenciálních zákazníků na LinkedIn prostřednictvím prohlížeče s jednoduchou automatizací)
Dux-Soup automatizuje úkoly související s vyhledáváním potenciálních zákazníků na LinkedIn prostřednictvím rozšíření pro Chrome, které běží přímo v prohlížeči.
Obchodní profesionálové jej používají k návštěvě profilů, zasílání žádostí o spojení a rozvíjení potenciálních zákazníků ve velkém měřítku, přičemž napodobují lidské chování, aby se vyhnuli odhalení. Nástroj je integrován s CRM a podporuje personalizované sekvence zpráv pro efektivní oslovovací kampaně.
Klíčové funkce Dux Soup
- Plánování drip kampaní: Rozloží žádosti o spojení a zprávy po celý den, aby simulovaly přirozené vzorce aktivity.
- Označování profilů a poznámky: Označuje potenciální zákazníky pomocí vlastních štítků a přidává soukromé poznámky, které jsou viditelné pouze pro vás, pro lepší organizaci potenciálních zákazníků.
- Doporučení dovedností ve velkém měřítku: Automaticky doporučuje dovednosti na cílových profilech, aby zvýšila viditelnost a zapojení před odesláním žádostí.
- Export CSV pro synchronizaci CRM: Stahuje data potenciálních zákazníků do tabulek pro ruční import do HubSpot, Salesforce nebo jiných systémů.
Omezení Dux Soup
- Žádná nativní integrace CRM – synchronizace dat potenciálních zákazníků závisí na ručním exportu a importu CSV souborů.
- Základní analytika ve srovnání s cloudovými platformami, což ztěžuje sledování výkonu kampaní napříč více sekvencemi.
Ceny Dux Soup
- Pro Dux Individual: 14,99 $/měsíc
- Turbo Team: 55 $/měsíc
- Cloudová agentura: 99 $/měsíc
Co říkají skuteční uživatelé o Dux Soup?
Recenzent G2 říká:
Dux-soup neustále hledá šikovné marketingové pracovníky, kteří nám pomohou co nejlépe komunikovat s naším trhem. Dux-soup používám už přes rok. Je to nejlepší automatizační nástroj pro LinkedIn a propojuje se s mnoha CRM produkty.
Dux-soup neustále hledá šikovné marketingové pracovníky, kteří nám pomohou co nejlépe komunikovat s naším trhem. Dux-soup používám už přes rok. Je to nejlepší automatizační nástroj pro LinkedIn a propojuje se s mnoha CRM produkty.
4. Dripify (nejlepší pro týmové vyhledávání potenciálních zákazníků na LinkedIn a sledování výkonu)
Dripify nabízí sadu funkcí zaměřených na vytváření a provozování vícestupňových sekvencí interakcí na LinkedIn, sledování výkonnostních metrik a správu aktivit týmu z centrálního řídicího panelu.
Uživatelé mohou získávat strukturovaná data o potenciálních zákaznících, filtrovat je podle kritérií, jako je pozice nebo společnost, a exportovat je pro hlubší analýzu.
Díky integrované doručené poště můžete centralizovat konverzace na LinkedIn. Dripify také poskytuje šablony a nástroje pro vytváření reportů, které podporují průběžné úsilí o získávání nových zákazníků na LinkedIn.
Klíčové funkce Dripify
- Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů: Rozhraní typu drag-and-drop pro vytváření vícestupňových kampaní s podmíněnými větvemi na základě reakcí potenciálních zákazníků.
- Nástroje pro týmovou spolupráci: Sdílejte šablony kampaní, přidělujte potenciální zákazníky členům týmu a sledujte společné výsledky oslovování zákazníků z jednoho ovládacího panelu.
- Integrované bezpečnostní limity: Automaticky omezuje denní akce, aby se nepřekročily doporučené limity LinkedIn a snížilo se riziko zablokování účtu.
- Hodnocení a filtrování potenciálních zákazníků: Hodnotí potenciální zákazníky na základě úrovně zapojení a filtruje nejslibnější potenciální zákazníky pro prioritní následné kroky.
- Nativní integrace CRM: Synchronizuje data potenciálních zákazníků přímo s Pipedrive, HubSpot a Salesforce bez ručního exportu.
Omezení služby Dripify
- Příležitostné zpoždění synchronizace webhooků s některými platformami CRM během přenosů velkého objemu dat
- Omezené možnosti přizpůsobení pro uživatele, kteří chtějí detailní kontrolu nad načasováním akcí nad rámec přednastavených bezpečnostních oken
Ceny Dripify
- Základní: 59 $/uživatel/měsíc
- Pro: 79 $/uživatel/měsíc
- Pokročilý: 99 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Přizpůsobitelný
Co říkají skuteční uživatelé o Dripify?
Podle recenzenta G2:
Používám Dripify k přidávání potenciálních zákazníků z LinkedIn a oceňuji, že mi umožňuje automaticky navazovat kontakty a odesílat zprávy, abych mohl automaticky budovat vztahy. Líbí se mi, jak mohu zadat vyhledávání a automaticky se spojit s lidmi z mého vyhledávání a odeslat jim zprávy. Počáteční nastavení je velmi snadné a automatizace je lepší, rychlejší a efektivnější, což vedlo můj tým k přechodu z Octopus na Dripify.
Používám Dripify k přidávání potenciálních zákazníků z LinkedIn a oceňuji, že mi umožňuje automaticky navazovat kontakty a odesílat zprávy, abych mohl automaticky budovat vztahy. Líbí se mi, jak mohu zadat vyhledávání a automaticky se spojit s lidmi z mého vyhledávání a odeslat jim zprávy. Počáteční nastavení je velmi snadné a automatizace je lepší, rychlejší a efektivnější, což vedlo můj tým k přechodu z Octopus na Dripify.
Stojí LinkedIn Premium za to?
LinkedIn Premium může být skutečně užitečný, když pracujete na dosažení konkrétního výsledku, ať už se jedná o získání nové pozice, urychlení náboru nebo otevření dveří pro obchodní jednání. Při příležitostném používání často působí neuspokojivě. Při cíleném používání však může zkrátit časové lhůty a odhalit příležitosti, kterých byste jinak nedosáhli.
Stejně důležité jako samotné předplatné je i to, jak si práci kolem něj zorganizujete. Networking, follow-upy, nápady na obsah, konverzace a potenciální zákazníci ztrácejí na hodnotě, když jsou roztříštěné v poznámkách a polozapomenutých připomínkách. Spojení aktivit na LinkedIn s centralizovaným systémem, jako je ClickUp, pomáhá proměnit kontakty v konzistentní pokrok, nikoli jen v další oznámení.
Od nástrojů pro správu kontaktů po vytváření obsahu, správu úkolů a budování automatizací – ClickUp zefektivňuje vaše síťové aktivity. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes a využijte ClickUp pro růst na LinkedIn.
Často kladené otázky
Ne. K získání nabídek na LinkedIn nepotřebujete prémiový účet. O práci se můžete ucházet prostřednictvím LinkedIn Apply, a to i v rámci bezplatného tarifu. Důležitější než prémiové funkce je mít solidní strategii hledání práce – zaměřit se na správné pozice, přizpůsobit žádosti a strategicky je sledovat. Vaše šance na přijetí se sice díky prémiovým funkcím, jako jsou InMail a informace o uchazečích, zvýší 2,6krát.
Ne. V rámci účtu Premium Career získáte každý měsíc pouze 5 kreditů InMail a v rámci účtu Premium Business 15 kreditů. Sales Navigator nabízí 50 kreditů měsíčně. Kredity se v případě nevyužití převádějí na další tři měsíce, ale nikdy nejsou neomezené.
Cena prémiového účtu Premium Career je 29,99 $ měsíčně, ale při ročním předplatném klesá na 19,99 $ měsíčně. Ceny ostatních tarifů se pohybují až do 170 $ měsíčně.
Získáte přístup k více než 20 000 kurzům na LinkedIn Premium. Kvalita těchto kurzů a jejich hodnota se liší v závislosti na vaší úrovni odborných znalostí.
Malé podniky získají se službou LinkedIn Premium Business zlatý odznak a funkce podporované umělou inteligencí. Mohou si prohlížet profily lidí, kteří si je prohlíželi až 365 dní, a každý měsíc odeslat 15 kreditů InMail. Stojí to za to, pokud se podnikům podaří uzavřít lukrativní obchody, které prokáží návratnost investice ve výši 59,99 $ měsíčně.