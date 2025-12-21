11 nejlepších nástrojů pro tvorbu chatbotů k automatizaci konverzací se zákazníky v roce [rok]

Chatboty jsou opět v centru pozornosti. Tentokrát platformy AI chatbotů poskytují přesné odpovědi v reálném čase namísto strojených, předem připravených odpovědí.
Tato změna ovlivňuje každodenní interakce se zákazníky u většiny online podniků. Konverzace chatbotů s umělou inteligencí nyní zvládají vše od jednoduchých často kladených otázek až po složité řešení problémů.
Ve skutečnosti asi 60 % uživatelů ve věku 25 až 34 let uvedlo, že chatboty použili na webových stránkách typu direct-to-consumer (D2C).
Dříve znamenalo vytváření pokročilých chatbotů najímání vývojářů nebo učení se novému skriptovacímu jazyku. Nyní vám moderní nástroje pro tvorbu chatbotů umožňují navrhovat vlastní chatboty pomocí vizuálních nástrojů, drag-and-drop toků a modelů umělé inteligence, které rozumí přirozenému jazyku (i když máte omezené technické znalosti).
V tomto průvodci prozkoumáme nejlepší nástroje pro tvorbu chatbotů a jejich cenové plány, abyste mohli automatizovat konverzace a rozvíjet své podnikání bez nutnosti přestavovat celý svůj stack.
11 nejlepších nástrojů pro tvorbu chatbotů v kostce
Zde najdete srovnání nejlepších nástrojů pro tvorbu chatbotů, které zahrnuje klíčové funkce, ceny a hodnocení skutečných uživatelů, aby vám pomohlo vybrat ten nejvhodnější.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Interní podpora týmu a automatizace úkolů
|AI agenti, ClickUp Brain, Chat-to-Task, AI Automation Builder, hluboké integrace
|Bezplatné tarify; přizpůsobení pro podniky
|Botpress
|Vlastní AI agenti s LLM a znalostní bází
|RAG pipelines, multi-agent bots, LLM support, real-time sync, API logic
|Bezplatné a placené tarify od 89 $/měsíc na uživatele
|Intercom
|Škálovatelná zákaznická podpora s proaktivní umělou inteligencí
|AI bot Fin, nástroj bez nutnosti programování, živé směrování, integrace CRM
|Placené tarify od 39 $/měsíc na uživatele
|Chatbase
|AI agenti vyškolení na interních datech
|Nahrávání souborů PDF, integrace Slack/Notion, vícejazyčná podpora, automatizace úkolů
|Bezplatné a placené tarify od 40 $/měsíc na uživatele
|Dialogflow
|Vícejazyčné NLP a kontextové chatboty
|Detekce záměru NLP, podpora více než 14 kanálů, nástroj pro tvorbu CX toků, analytika
|Ceny na míru
|Tidio
|AI + live chat pro malé podniky
|Chatbot Lyro, nástroj pro tvorbu metodou drag-and-drop, dashboard živého chatu, analytika chatbotů
|Placené tarify od 29 $/měsíc na uživatele
|Chatfuel
|Chatbotové toky pro Facebook, Instagram, WhatsApp
|Meta integrace, AI agenti, spouštěče komentářů, integrace Stripe a Shopify
|Placené tarify od 23,99 $/měsíc na uživatele.
|Ada
|Podpora podnikové umělé inteligence v chatu, SMS a hlasových službách
|AI agenti, hlasová automatizace, CRM spouštěče, personalizace, integrace do podnikových systémů
|Ceny na míru
|IBM watsonx Assistant
|Bezpečné, škálovatelné chatboty na podnikové úrovni
|Vizuální nástroj, LLM, soulad s HIPAA, podpora více kanálů, výkonnostní panely
|Bezplatné a placené tarify od 140 $/měsíc na uživatele
|Kommunicate
|Hybridní AI a lidská podpora
|Integrace Dialogflow/OpenAI, předávání živým agentům, analytika, multikanálová podpora
|Bezplatné a placené tarify od 100 $/uživatel
Co byste měli hledat v nástrojích pro tvorbu chatbotů?
Představte si, že provozujete rostoucí e-commerce podnik a chcete chatbota, který bude odpovídat na běžné dotazy zákazníků a předávat kvalifikované potenciální zákazníky do vašeho CRM. Pravděpodobně nemáte čas učit se nový programovací jazyk nebo spojovat pět různých nástrojů.
Nejlepší nástroje pro tvorbu chatbotů vám pomohou vytvořit konverzační rozhraní s dostatečnou strukturou, aby zůstalo v souladu se značkou, zatímco umělá inteligence vyplní mezery přesnými odpověďmi. Integrují se také s vašimi stávajícími nástroji a znalostní bází, takže bot může pracovat se všemi vašimi zákaznickými daty, místo aby hádal.
Hledejte nástroj pro tvorbu chatbotů, který nabízí:
- Vizuální nástroj s funkcí drag-and-drop pro návrh toku, takže i uživatelé bez znalostí programování mohou rychle vytvářet chatboty a aktualizovat logiku.
- Možnosti přizpůsobení chatovacího widgetu, tónu a obsahu, aby váš bot odrážel vaši značku na webových stránkách a v aplikacích.
- Integrované modely NLP a AI, díky nimž váš AI chatbot rozumí přirozenému jazyku a dokáže zpracovat různé varianty zákaznických dotazů.
- Integrace s CRM, helpdesky, analytickými nástroji, jako je Google Analytics, a komunikačními kanály, jako je Facebook Messenger a WhatsApp.
- Dashboardy pro analýzu výkonu chatbotů a sledování míry řešení problémů, které umožňují doladit toky na základě skutečných konverzací.
Přečtěte si také: Jak používat automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence
11 nejlepších nástrojů pro tvorbu chatbotů
Níže jsme shromáždili 10 nejlepších nástrojů pro tvorbu chatbotů – od intuitivních nástrojů typu drag-and-drop až po pokročilé platformy AI chatbotů s výkonnými analytickými a integračními funkcemi.
1. ClickUp (nejlepší pro interní podporu týmu, směrování úkolů a pomoc s projekty)
Většina týmů nemá potíže kvůli nedostatku informací. Potíže mají proto, že tyto informace jsou roztříštěné mezi různými nástroji nebo pohřbené v zastaralých dokumentech. To je klasický příklad neefektivní práce. Zaměstnanci nakonec tráví velkou část dne hledáním informací v různých kanálech, místo aby pomáhali zákazníkům nebo posouvali projekty vpřed.
ClickUp promění tento chaos v jeden sjednocený pracovní prostor s umělou inteligencí. S ClickUp AI Agents a ClickUp Brain můžete vytvářet interní chatboty s umělou inteligencí, které fungují přímo ve vašem pracovním prostoru. Zde je stručný přehled toho, čeho můžete s ClickUp dosáhnout.
AI Agent Chat + automatizace pro interní podporu
ClickUp AI Agents fungují jako interní podpůrní roboti, kteří dokonale znají vaše pracovní prostředí. Odpovídají na dotazy vašeho týmu, vyhledávají odpovědi v dokumentech a úkolech a dokonce mohou směrovat požadavky do strukturovaných pracovních postupů, aby nedošlo ke ztrátě žádných informací.
Do ClickUp Chat můžete přidat chatové agenty, kteří budou sledovat konkrétní kanály, odpovídat na opakující se interní dotazy, zveřejňovat denní přehledy nebo shrnovat dlouhé vlákna. To znamená, že týmy IT nebo Ops mohou pomocí ClickUp Chat a AI Agent Chat třídit interní tikety, odpovídat na běžné dotazy typu „jak na to“ a směrovat požadavky do správných front, aniž by se do toho pokaždé museli vkládat lidští agenti.
Když člen týmu vyplní formulář žádosti, agent může vytvořit strukturovaný úkol a odeslat odpověď AI prostřednictvím ClickUp Brain, aby potvrdil, že žádost byla zaznamenána. Tato úroveň automatizace snižuje potřebu zásahu lidského agenta při každé rutinní aktualizaci.
Neustále dostupná interní podpora prostřednictvím AI
ClickUp BrainGPT rozšiřuje vaše AI chatboty mimo okno pracovního prostoru na plochu a prohlížeč, takže AI může podporovat interní konverzace, ať už pracujete kdekoli.
Zde je návod, jak jej využít pro lepší interní podporu a růst podnikání:
- Ptejte se na podrobné otázky týkající se všech vašich zákaznických dat: ClickUp BrainGPT může prohledávat vaše pracovní aplikace a web pomocí několika modelů umělé inteligence. Můžete klást otázky jako „Které otevřené chyby blokují naše tři nejdůležitější účty?“ nebo „Ukaž mi vzorce v nedávných konverzacích chatbotů o problémech s fakturací.“ Poté čerpá z úkolů, dokumentů a připojených nástrojů, aby poskytl kontextové odpovědi namísto izolovaných úryvků.
- Vyberte si správný model AI pro každý interní pracovní postup: ClickUp BrainGPT podporuje více modelů AI, jako jsou ChatGPT a Gemini, v rámci jediného bezpečného systému oprávnění, což vám umožňuje vybrat si nejlepší možnost pro každý úkol. Protože vše běží pod kontrolou ochrany soukromí ClickUp, modely třetích stran se neučí na vašich obchodních datech.
Automatizace bez kódování s nástrojem AI Automation Builder
Nástroj AI Automation Builder od ClickUp vám umožňuje popsat, co chcete automatizovat, v jednoduchém jazyce, a navrhne kompletní automatizaci s triggery a akcemi. Můžete začít s více než 100 šablonami automatizace a poté vylepšit tok, místo abyste psali kód nebo spojovali více nástrojů pro tvorbu chatbotů dohromady.
Můžete například vytvořit pravidla jako:
- „Když je odeslán formulář s označením „Naléhavá porucha“, vytvořte úkol P1, přiřaďte jej technikovi v pohotovosti a zveřejněte aktualizaci v chatovém kanálu incidentů. “
- „Když je lístek v Intercomu nebo Zendesku označen jako „žádost o funkci“, vytvořte propojený úkol pro produkt, přidejte zákaznický účet a přesuňte jej do seznamu zpětné vazby. “
Protože tyto automatizace fungují na základě všech vašich zákaznických dat a stávajících systémů, můžete propojit webové stránky, komunikační kanály a nástroje podpory. Poté můžete analyzovat výkon chatbotů a objem interních požadavků pomocí vlastních polí a dashboardů ClickUp, místo aby jste data exportovali do samostatných tabulek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizujte interní konverzace chatbotů, úkoly a dokumenty v jednom pracovním prostoru pomocí ClickUp Chat a ClickUp Brain.
- Propojte ClickUp s nástroji jako Intercom, Zendesk, e-mail a dalšími, aby se externí konverzace se zákazníky staly propojenými úkoly s kompletní historií.
- Sledujte interní fronty požadavků, trendy odpovědí a metriky SLA v panelech ClickUp Dashboards, abyste zjistili, kde AI agenti a automatizace snižují manuální práci.
- Prohledávejte ClickUp a připojené aplikace pomocí Enterprise AI Search a poté přeměňte odpovědi na úkoly ClickUp nebo aktualizace jediným kliknutím.
Omezení ClickUp
- V současné době se zaměřujeme spíše na interní podporu týmů než na použití chatbotů v kontaktu se zákazníky.
- Některé funkce umělé inteligence, jako jsou vlastní agenti a souhrny, vyžadují placený doplněk ClickUp Brain.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (více než 10 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Recenze G2 uvádí:
Jednou z nejvýraznějších novinek je nástroj umělé inteligence ClickUp Brain. Změnil způsob, jakým spravuji úkoly a projekty, protože automatizuje rutinní procesy a poskytuje inteligentní návrhy, což mi šetří značné množství času a úsilí.
🧠 Věděli jste, že: Zatímco umělá inteligence kdysi vyvolávala obavy ze ztráty pracovních míst, dnes 89 % zaměstnanců tvrdí, že umělá inteligence snižuje počet opakujících se úkolů a dává jim více času soustředit se na jiné důležité úkoly – více se o tom dozvíte v článku Umělá inteligence na pracovišti.
2. Botpress (nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných AI agentů s hlubokou integrací LLM)
Většina platforem pro chatboty vám nabízí buď jednoduchý, nebo pro vývojáře náročný nástroj. Botpress se snaží tuto mezeru překlenout tím, že týmům poskytuje detailní kontrolu nad chováním AI agentů, aniž by obětoval vizuální nástroj pro tvorbu.
Botpress vám umožňuje vytvářet pokročilé chatboty a AI agenty, kteří čerpají informace z vašeho webu, souborů a interní znalostní báze. Jeho Knowledge Agent synchronizuje obsah téměř v reálném čase, zatímco RAG (retrieval-augmented generation) pipelines pomáhají vašemu botovi odpovídat na složité otázky zákazníků s lepším kontextem.
Můžete připojit oblíbené modely umělé inteligence od poskytovatelů, jako jsou OpenAI a Anthropic, a vytvářet konverzační rozhraní, která fungují na webových stránkách, v chatovacích widgetech a komunikačních kanálech.
Nejlepší funkce Botpress
- Složte více agentů AI do jednoho bota, například agenty znalostí, agenty osobnosti a agenty shrnování.
- Trénujte vlastní chatboty na webových stránkách, v PDF souborech a dokumentech pomocí RAG pipeline, aby konverzace chatbotů zůstaly kontextově relevantní.
- Nasazujte boty na webových stránkách, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram a dalších platformách.
- Rozšiřte toky pomocí akcí JavaScript, volání HTTP a integrací se stávajícími nástroji pro plnou kontrolu.
- Pomocí analytických nástrojů analyzujte výkon chatbotů a vylepšujte toky na základě skutečných uživatelských dat.
Omezení Botpressu
- Vyšší náročnost pro malé týmy nebo marketéry bez technických znalostí
- Publikování na kanálech Meta, jako je Instagram nebo Facebook, vyžaduje další nastavení.
- Nativní funkce vysílání a kampaní jsou lehčí než kompletní platformy pro automatizaci marketingu.
Ceny Botpress
- Platba podle skutečného využití: Zdarma
- Plus: 89 $/měsíc
- Tým: 495 $/měsíc
- Spravované: 1495 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Botpress
- G2: 4,5/5,0 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 30 recenzí)
Co říkají uživatelé o Botpressu
Tato recenze G2 uvádí:
Líbí se mi kombinace LowCode a ProCode, stejně jako integrace různých nástrojů, které jsou k dispozici pro rychlé vytváření chatbotů založených na RAG. Uživatelské rozhraní je intuitivní a snadno srozumitelné.
📽️ Chcete si vytvořit vlastního agenta ClickUp AI? Zde je návod, jak ClickUp využívá AI k usnadnění automatizace úkolů:
3. Intercom (nejlepší pro škálování zákaznické podpory pomocí proaktivních chatbotů s umělou inteligencí)
Když objem zákaznické podpory prudce stoupne, týmy často skončí s používáním několika nástrojů: e-mailu, živého chatu, sdílených schránek a telefonních hovorů. Tato roztříštěnost ztěžuje poskytování konzistentních zkušeností.
Intercom se zaměřuje na sjednocení těchto kanálů do jedné platformy zákaznické podpory založené na umělé inteligenci. Jeho chatbot Fin, poháněný technologií OpenAI, dokáže odpovídat na dotazy zákazníků s využitím vašeho centra nápovědy, znalostní báze a předchozích konverzací a v případě potřeby předat hovor lidskému agentovi.
Fin je speciálně navržen tak, aby poskytoval přesné odpovědi a integruje se s daty živého chatu, takže konverzace působí přirozeně.
Nejlepší funkce Intercomu
- Pomocí Fin můžete odpovídat na časté dotazy zákazníků pomocí svého centra nápovědy a znalostní báze AI.
- Vytvářejte toky chatbotů pomocí vizuálního nástroje bez nutnosti programování a automatizujte směrování, často kladené otázky a získávání potenciálních zákazníků.
- Propojte boty se svým webem, mobilními aplikacemi a dalšími komunikačními kanály a zajistěte tak konzistentní zážitky.
- Složité problémy automaticky přesměrujte na lidské agenty a zachovejte přitom celý kontext konverzace.
- Integrujte je s nástroji jako Salesforce, HubSpot a Google Analytics, abyste udrželi interakce se zákazníky propojené s obchodními metrikami.
Omezení Intercomu
- Vyšší cenové úrovně mohou být pro malé podniky příliš vysoké.
- Možnosti přizpůsobení botů jsou ve srovnání s platformami zaměřenými na vývojáře omezené.
- Výkon umělé inteligence závisí do značné míry na kvalitě vaší znalostní báze umělé inteligence.
Ceny Intercomu
- Essential: 39 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 99 $/měsíc na uživatele
- Expert: 139 $/měsíc na uživatele
- Fin AI Agent: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Intercomu
- G2: 4,5/5,0 (více než 3 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 1 120 recenzí)
Co říkají uživatelé o Intercomu
Hlavní body recenze Capterra:
Mít k dispozici živý chat s podporou umělé inteligence 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, je pro mnoho firem neuvěřitelně užitečným nástrojem. Kdykoli mají zákazníci dotazy, chat se jim může pokusit pomoci i mimo pracovní dobu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Intercomu pro zákaznický servis s umělou inteligencí
4. Chatbase (nejlepší pro agenty podpory využívající umělou inteligenci, kteří jsou vyškoleni na základě vašich dat)
Týmy zákaznické podpory jsou pod neustálým tlakem, od zpracování rostoucího počtu ticketů až po reagování na více platformách.
S rozvojem podnikání může objem opakujících se dotazů zákazníků přetížit i dobře vybavené týmy: „Kde je moje objednávka?“ a „Jak mohu zrušit objednávku?“
Chatbase přichází s chytřejším přístupem. Tento nástroj pro tvorbu chatbotů vám umožňuje trénovat AI chatbota na vašem vlastním obsahu, jako jsou články v nápovědě a produktová dokumentace, takže může poskytovat rychlé a kontextově bohaté odpovědi bez nutnosti lidského zásahu.
Nejlepší funkce Chatbase
- Proškolte agenty na základě svých vlastních dat nahráním souborů PDF, dokumentů z centra nápovědy nebo veřejných URL adres.
- Propojte se s nástroji jako Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk a dalšími, abyste mohli načítat a aktualizovat data specifická pro jednotlivé zákazníky.
- Přizpůsobte akce AI tak, aby bot mohl provádět úkoly, jako je přeplánování schůzek, změna adres nebo směrování složitých problémů.
- Snadno upravujte odpovědi botů pomocí rozhraní „Chat Logs“ a filtru spolehlivosti.
- Poskytujte vícejazyčnou podporu ve více než 80 jazycích s automatickou detekcí jazyka a překladem.
Omezení Chatbase
- Žádný vizuální nástroj pro tvorbu toků ani možnost definovat konverzační cesty
- Omezené možnosti přizpůsobení zachycování potenciálních zákazníků; pouze základní pole, jako je jméno, e-mail a telefonní číslo.
- Žádný vestavěný živý chat ani proaktivní oslovování na platformách jako Facebook nebo WhatsApp.
Ceny Chatbase
- Individuální ceny založené na kreditech
Hodnocení a recenze Chatbase
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5,0 (70+ recenzí)
Co říkají uživatelé o Chatbase
Tato recenze Capterra zachytila:
Zatím to byla skvělá zkušenost. Možnost přizpůsobit chatbota tak, aby sdílel relevantní informace o našem podnikání.
📮 ClickUp Insight: Opakující se úkoly brání 24 % zaměstnanců v provádění smysluplné práce, zatímco dalších 24 % má pocit, že jejich dovednosti nejsou využívány – což znamená, že téměř polovina pracovní síly je kreativně blokována a podceňována.
ClickUp to mění automatizací rutinní práce pomocí AI agentů, kteří reagují na spouštěče. Po dokončení úkolu může AI agent ClickUp okamžitě přiřadit další krok, aktualizovat stav nebo odeslat připomenutí – bez nutnosti ručního sledování.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security zkrátila čas potřebný k vytváření reportů o více než 50 % díky přizpůsobitelným nástrojům pro reportování ClickUp, které týmům umožňují soustředit se na získávání poznatků namísto formátování.
5. Dialogflow (nejlepší pro pokročilé NLP a vícejazyčné chatboty)
Mnoho chatbotů selže, když uživatelé položí mírně odlišné otázky.
V tom spočívá problém zákaznické podpory. Pokud váš bot nedokáže pochopit záměr, váš tým nakonec zasáhne ručně, čímž se poruší účel automatizace.
Dialogflow, platforma chatbotů s umělou inteligencí od Google, je speciálně navržená pro tento účel. Místo spoléhání se na pevně dané toky využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) k pochopení záměru uživatele a extrakci smysluplných dat z konverzací, bez ohledu na to, jak jsou formulovány.
Nejlepší funkce Dialogflow
- Pochopte záměr uživatele s přesností pomocí trénovacích frází a přizpůsobitelných entit.
- Podpora nasazení AI chatbotů na více než 14 platformách, včetně webových stránek, aplikací pro zasílání zpráv a hlasových asistentů.
- Využijte nástroj pro tvorbu toků Dialogflow CX pro pokročilejší kontextové konverzační rozhraní.
- Hladká integrace prostřednictvím API a webhooků pro propojení se stávajícími nástroji a systémy.
- Analyzujte výkon chatbotů pomocí integrovaných školicích nástrojů, sledování záložních řešení a analýzy uživatelských vstupů.
Omezení Dialogflow
- K ukládání zákaznických dat nebo personalizaci konverzací chatbotů je nutné programování.
- Chybí vizuální rozhraní typu drag-and-drop pro vytváření toků chatbotů.
- Žádná nativní integrace živého chatu pro předání lidskému operátorovi
- Náročnější učení s Dialogflow CX pro uživatele bez technických znalostí
Ceny Dialogflow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dialogflow
- G2: 4,4/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 25 recenzí)
Co říkají uživatelé o Dialogflow
Recenze Capterra uvádí:
DialogFlow usnadňuje správu rezervací schůzek a doručování informací zákazníkům, když jej integrujete do chatových aplikací, které zákazníci obvykle používají ke komunikaci s vámi.
📖 Přečtěte si také: Chatbot vs. konverzační AI: Jaký je mezi nimi rozdíl?
6. Tidio (nejlepší pro kombinaci živého chatu a chatbotů s umělou inteligencí na podporu malých podniků)
Malé podniky a malé týmy málokdy mají kapacitu reagovat na každou zprávu od zákazníka v reálném čase. Přidejte k tomu různé časové pásmo a zákazníci mohou snadno čekat hodiny na základní odpověď.
Tidio kombinuje živý chat, přizpůsobení chatového widgetu a funkce AI chatbota v jednom rozhraní, takže můžete automatizovat první linii podpory a zároveň se v případě potřeby zapojit do konverzace.
Jeho chatbot s umělou inteligencí Lyro se učí z vašich často kladených dotazů a znalostní báze a poté automaticky odpovídá na dotazy zákazníků. Je navržen tak, aby rychle snížil zátěž podpory pro malé týmy, aniž by vyžadoval zkušenosti s programováním.
Nejlepší funkce Tidio
- Naučte chatbota Lyro automaticky na základě vašich často kladených dotazů a obsahu podpory.
- Spravujte živý chat, chatboty s umělou inteligencí a komunikační kanály z jednoho ovládacího panelu.
- Pomocí nástroje drag-and-drop vytvořte vlastní toky chatbotů.
- Propojte se s e-mailovými nástroji, Google Analytics a CRM pro hlubší vhledy.
- Sledujte výkon chatbotů pomocí integrovaných reportů a statistik konverzací.
Omezení Tidio
- Omezená složitost toku ve srovnání s platformami zaměřenými na vývojáře
- Bezplatný tarif zahrnuje branding a omezuje objem chatbotů.
Ceny Tidio
- Starter: 29 $/měsíc na uživatele
- Růst: 59 $/měsíc na uživatele
- Plus: 749 $/měsíc na uživatele
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tidio
- G2: 4,7/5,0 (více než 1 840 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (575+ recenzí)
Co říkají uživatelé o Tidio
Tato recenze G2 zdůraznila:
Tidio je velmi užitečný nástroj pro správu zákaznických chatů a automatizaci základních konverzací. Rozhraní je přehledné, snadno se s ním začíná a dobře se integruje s většinou webových stránek.
💡 Tip pro profesionály: Obáváte se, že AI nahradí váš tým, místo aby ho podporovala? Článek Jak používat AI zaměřenou na člověka na pracovišti vám ukáže, jak proměnit AI v silného týmového hráče.
7. Chatfuel (nejlepší pro prodej a podporu přímo na platformách Meta)
Většina e-commerce značek přichází o potenciální zákazníky kvůli nefunkčním komunikačním procesům.
Zákazník přidá produkt do košíku, ale nikdy nedokončí nákup. Nebo položí otázku na Instagramu a čeká hodiny na odpověď. Nyní si to vynásobte stovkami denních interakcí.
Chatfuel řeší tento problém tím, že promění vaše kanály Facebook, Instagram a WhatsApp na plně automatizované prodejní a podpůrné nástroje. Jeho intuitivní nástroj pro tvorbu toků a agenti AI pohánění ChatGPT vám pomohou vytvořit konverzační rozhraní. Ta se postarají o vše od obnovení opuštěných košíků a rezervace schůzek až po kvalifikaci potenciálních zákazníků a směrování živého chatu.
Nejlepší funkce Chatfuel
- Vytvářejte a automatizujte chatové toky na Facebooku, Instagramu a WhatsApp bez nutnosti programování.
- Zpracovávejte opuštěné košíky, upsellery a získávání potenciálních zákazníků pomocí agentů pro zasílání zpráv využívajících umělou inteligenci.
- Reagujte na komentáře, zmínky a soukromé zprávy pomocí spouštěčů a automatizace.
- Integrujte se Stripe, Google Sheets, Calendly, Shopify a Zapier.
- Využijte integrované analytické nástroje a A/B testování k optimalizaci toků a výkonu kampaní.
Omezení Chatfuel
- Nelze duplikovat toky chatbotů napříč různými kanály.
- Omezená podpora více jazyků pro globální publikum
- Žádný nativní webový chatovací widget pro webové stránky mimo platformy Meta.
- Pokročilé případy použití (např. vlastní NLP nebo volání API) vyžadují technické nastavení.
Ceny Chatfuel
- Business for Facebook: 23,99 $/měsíc na uživatele
- Business pro WhatsApp a Instagram: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 400 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Chatfuel
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 25 recenzí)
Co říkají uživatelé o Chatfuel
Tato recenze G2 sdílela:
K vytvoření bota jsem použil blokový způsob. Nyní jsem přešel na toky a jsem nadšený! Snadno srozumitelné, snadno ovladatelné, bez nutnosti znalosti programování, prostě perfektní!
📖 Přečtěte si také: Případy použití a aplikace umělé inteligence pro podnikové týmy
8. Ada (nejlepší pro automatizaci zákaznických služeb na podnikové úrovni napříč kanály)
Většina podnikových týmů podpory se nachází v frustrujícím cyklu: rostoucí očekávání zákazníků, nepředvídatelný objem ticketů a nesourodá směsice systémů, které vše zpomalují.
Ada pomáhá společnostem uniknout z tohoto cyklu tím, že poskytuje zákaznický servis založený na umělé inteligenci, který automatizuje interakce prostřednictvím hlasu, chatu, SMS a dalších kanálů.
Největším rozdílem tohoto komunikačního nástroje s umělou inteligencí je hluboká integrace do podnikových systémů: Ada se připojuje přímo k CRM systémům, platebním branám, platformám pro prodej vstupenek a analytickým nástrojům. Poté synchronizuje vaše zákaznická data, aby poskytovala personalizovanější a spolehlivější zážitky.
Nejlepší funkce Ada
- Naučte agenty AI, aby autonomně zpracovávali miliony konverzací se zákazníky pomocí vaší stávající dokumentace, často kladených otázek a pracovních postupů.
- Integrujte více než 30 podnikových nástrojů, jako jsou Salesforce, Shopify a Contentful, abyste mohli v reálném čase načítat data a spouštět akce.
- Nasazujte hlasové agenty s umělou inteligencí k automatizaci telefonické podpory, nahraďte IVR konverzační umělou inteligencí a zkraťte dobu vyřizování agenty až o 42 %.
- Postupně trénujte své AI agenty pomocí testování, zpětné vazby a hodnotících karet, abyste dosáhli neustálého zlepšování.
- Podpora více než 50 jazyků a plynulé škálování napříč digitálními kanály s vysokým provozem s dostupností a zabezpečením na podnikové úrovni.
Omezení Ada
- Ceny nejsou veřejně dostupné a vyžadují konzultaci.
- Recenze Trustpilot vyvolávají obavy ohledně použitelnosti a spokojenosti zákazníků.
- Omezený přehled o složitosti nastavení bez produktové ukázky
- Méně vhodný pro menší podniky nebo začínající startupy kvůli zaměření na velké podniky.
Ceny Ada
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ada
- G2: 4,6/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Ada
Tato recenze G2 zdůraznila:
Každý týden sestavujeme zprávu o chatbotech a provádíme denní kontroly, abychom zajistili, že naši zákazníci dostávají relevantní odpovědi okamžitě.
🧠 Věděli jste, že: 37,1 % marketérů uvádí, že jejich největší výzvou je generování vysoce kvalitních leadů. Článek Jak využít AI k generování leadů a rozšíření prodejního kanálu vám ukáže, jak automatizovat rutinní práci a zvýšit konverze pomocí chytřejšího cílení.
9. IBM Watsonx Assistant (nejlepší pro virtuální agenty na podnikové úrovni)
Představte si globální banku, která denně řeší více než 10 000 dotazů zákazníků, od resetování hesel až po kontrolu stavu hypoték. Jejich tým podpory je přetížený a jejich starší chatbot nedokáže zvládnout nuancované, vícejazyčné konverzace.
Právě v tom spočívá výhoda nástroje IBM Watsonx Assistant. Tento nástroj umělé inteligence pro zákaznický servis, navržený pro podnikové prostředí, pomáhá týmům vytvářet virtuální agenty.
Tyto nástroje obvykle fungují na webu, v mobilních zařízeních a v komunikačních kanálech, přičemž respektují přísné požadavky na ochranu dat a dodržování předpisů. Díky vizuálnímu nástroji bez nutnosti programování a jazykovým modelům IBM můžete vytvářet konverzační toky, které čerpají z vaší znalostní báze a propojují se s back-office systémy.
Nejlepší funkce IBM Watsonx Assistant
- Vytvářejte chatboty založené na umělé inteligenci pomocí vizuálního nástroje, kterému rozumí i lidé bez znalostí programování.
- Integrujte je s aplikacemi třetích stran a komunikačními kanály, jako jsou SMS, WhatsApp a widgety webového chatu.
- Pomocí integrovaných dashboardů a metrik NLP analyzujte výkon chatbotů a vylepšujte jejich záměry.
- Nasazujte boty v přísně regulovaných prostředích s funkcemi, které podporují implementace v souladu s HIPAA a bezpečné nakládání s údaji zákazníků.
- Rozšiřte konverzační rozhraní o integraci hlasových a telefonních funkcí pro scénáře call center.
Omezení IBM Watsonx Assistant
- Onboarding může být složitý kvůli požadavkům na registraci a ověření.
- Méně tutoriálů a výukových materiálů než u jiných platforem pro chatboty
- Integrace s aplikacemi třetích stran může vyžadovat technické znalosti.
Ceny IBM Watsonx Assistant
- Lite: Zdarma
- Plus: Ceny podle specifikací uživatele
- Enterprise: Ceny podle specifikací uživatele
Hodnocení a recenze IBM Watson Assistant
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o IBM Watsonx Assistant
Tato recenze G2 zachytila:
Je působivý v oblasti zpracování přirozeného jazyka a díky němu je náš zákaznický servis responzivnější a uživatelsky intuitivnější.
📖 Přečtěte si také: Jak integrovat AI do svého webu
10. Kommunicate (nejlepší pro hybridní chatboty s umělou inteligencí a lidskou podporou)
Představte si zákazníka, který ve 2 hodiny ráno navštíví váš web s dotazem ohledně fakturace, který je příliš složitý pro jednoduchého bota, ale příliš urgentní na to, aby čekal do rána. Mnoho nástrojů pro tvorbu chatbotů buď automatizuje vše, nebo se zcela spoléhá na lidské agenty.
Kommunicate nabízí hybridní model. Můžete vytvářet vlastní chatboty nebo propojit AI enginy jako OpenAI, Dialogflow a Amazon Lex a poté na ně navrstvit živý chat v reálném čase.
Konverzace se zákazníky mohou začít s botem a v případě potřeby pak přejít na lidského agenta v rámci stejného chatovacího widgetu.
Nejlepší funkce Kommunicate
- Vytvářejte vlastní chatboty pomocí drag-and-drop nebo je integrujte s předními AI chatbotovými enginy, jako jsou OpenAI, Dialogflow a Amazon Lex.
- Automatizujte konverzace chatbotů a zároveň nabízejte převzetí komplexních interakcí se zákazníky agentem v reálném čase.
- Propojte svého chatbota s více komunikačními kanály, včetně WhatsApp, Facebook Messenger a chatových widgetů na webových stránkách.
- Získejte přístup k podrobným analýzám výkonu chatbotů, abyste mohli zlepšit interakce se zákazníky a optimalizovat dobu řešení problémů.
- Využijte údaje o zákaznících k personalizaci odpovědí, přiřazování konverzací týmům a spouštění akcí napříč platformami, jako jsou HubSpot a Salesforce.
Omezení Kommunicate
- Vizuální nástroj pro tvorbu chatbotů může pokročilým uživatelům připadat omezený.
- Některé integrace vyžadují technické znalosti nebo podporu vývojářů.
- Panel pro reportování a analytiku postrádá možnosti přizpůsobení.
Ceny Kommunicate
- Starter: 40 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 200 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Kommunicate
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají uživatelé o Kommunicate
Tato recenze G2 uvádí:
Velmi jsme těžíme z používání Kommunicate, které výrazně zlepšilo naše zpracování zákaznických dotazů a zvýšilo jejich spokojenost. Je to skvělé, protože jej můžete propojit s různými kanály, jako je Facebook, WhatsApp a webový chat, a to vše na jednom místě.
🧠 Věděli jste, že: Téměř 60 % amerických společností již využívá generativní AI pro marketing, ale málokdo ví, jak vytvořit AI agenty, kteří automatizují end-to-end pracovní postupy. Blog Jak vytvořit AI agenta pro lepší automatizaci vám to vysvětlí, abyste mohli tuto výhodu využít ještě dnes.
Další užitečné nástroje
Zde jsou další 3 užitečné nástroje pro tvorbu chatbotů, které jsou v souladu s nástroji, které jsme již představili:
- ManyChat: Umožňuje automatizovat celé zákaznické cesty v sociálních kanálech a zvyšovat konverze pomocí aktualizací objednávek a návrhů produktů.
- Landbot: Pomáhá vám vytvářet interaktivní, vizuálně poutavé chatboty pro váš web, WhatsApp nebo interní pracovní postupy.
- Voiceflow: Kombinuje návrh konverzace, mapování toku a testovací nástroje do jednoho pracovního prostoru, takže můžete vytvářet prototypy, testovat a nasazovat hlasové a chatovací agenty napříč kanály.
ClickUp zvyšuje vaši produktivitu
Vzhledem k tomu, že třetina Američanů používá chatboty s umělou inteligencí, je zřejmé, že podniky musí držet krok s očekáváními zákazníků a poskytovat nepřetržitou odezvu.
Rozmach nástrojů pro tvorbu chatbotů bez nutnosti programování znamená, že nyní může více týmů navrhovat inteligentní asistenty, aniž by se musely dotknout jediného řádku kódu.
Ale je tu háček: většina platforem se zaměřuje na externí automatizaci – prodejní chaty, často kladené otázky a zákaznické tikety. V tom se ClickUp odlišuje. Zatímco jiné platformy vám pomáhají odpovídat na dotazy zákazníků, ClickUp pomáhá celé vaší společnosti rychleji přemýšlet, pracovat a rozhodovat.
Výsledky? Skutečné týmy již vidí rozdíl:
Díky použití ClickUp se ve společnosti Atrato zrychlil vývoj produktů o 30 % a díky chytřejší automatizaci úkolů se o 20 % snížilo přetížení vývojářů.
Ve světě, kde jsou požadavky na podporu neustálé a projekty postupují rychle, nestačí pouhý chatbot. Pokud hledáte chatbot, který jedná, směruje, sumarizuje a učí se, zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!