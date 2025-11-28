Bezplatné šablony pro sledování kryptoměn k monitorování vašeho portfolia

Kryptoměny bývaly noční kuriozitou. Nyní jsou seriózní strategií. Ať už vás zajímá technologie nebo výnosy, sledování vašich investic je klíčem k chytřejším rozhodnutím.
Podle zpráv 39 % respondentů v USA uvádí, že nakupují a drží kryptoměny jako zajištění proti inflaci, ale mnoho z nich stále spoléhá na nesourodou směsici burzovních aplikací, otevřených záložek a poloprázdných tabulek.
Jednoduchá šablona pro sledování kryptoměn vám sice nepředpoví další vzestup, ale poskytne vám jasný a centralizovaný přehled o vašich tickerech, cenách, vstupních bodech a poznámkách, takže vaše strategie zůstane organizovaná, i když trhy nejsou.
V tomto článku se podělíme o nejlepší bezplatné šablony pro sledování kryptoměn, které vám pomohou sledovat vaše portfolio strukturovaněji a s menším podílem odhadů.
13 šablon pro sledování kryptoměn v kostce
Zde je souhrnná tabulka všech šablon ClickUp a dalších šablon pro sledování kryptoměn:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona ekosystému blockchainu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Výzkumné týmy a provozovatelé protokolů mapující řetězce a aplikace
|Sledujte plány vývoje s přizpůsobenými stavy v tabulkách, seznamech a Ganttových diagramech.
|ClickUp Board
|Šablona pro správu portfolia ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Obchodníci a projektoví manažeři sledující více pozic a projektů
|Centralizujte pozice s vlastníky a dashboardy pro alokaci a expozici.
|Seznam ClickUp
|Šablona pro správu financí ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Aktivní obchodníci sledující rozpočty, poplatky a zisky a ztráty
|Plánujte rozpočty podle burzy a prohlížejte přehledné přehledy zisků a ztrát a hotovosti.
|Seznam ClickUp
|Šablona investiční smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Andělé, fondy a operátoři spravující SAFT, SAFE nebo tokenové opční listy
|Spravujte podmínky obchodů pomocí KYC, financování a sledování podpisů v jednom dokumentu.
|ClickUp Doc
|Šablona pro sledování aktiv ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Jednotlivci a týmy zaznamenávající peněženky, klíče a přístupy
|Registrujte peněženky a licence s majiteli, zálohami a připomenutími obnovení.
|Seznam ClickUp
|Šablona seznamu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Obchodníci a výzkumníci, kteří se seznamem sledovaných položek pracují jako s úkoly
|Zaznamenávejte tickery s cenou, datem, cílem, stopem a poznámkami pro rychlou akci.
|Seznam ClickUp
|Šablona tabulky ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Analytici zaznamenávají výzkumy, zdroje a poznatky
|Zaznamenávejte teze a zdroje do tabulky a propojujte řádky přímo s úkoly.
|Tabulka ClickUp
|Šablona ClickUp Kanban
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vizuální myslitelé sledující mince napříč různými stavy
|Přesouvejte mince mezi sledovanými, zakoupenými a prodanými pomocí přehledných políček karet.
|ClickUp Board (Kanban)
|Šablona obchodního plánu pro investiční bankéře ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Investiční týmy slaďují výzkum, časové plány a rozhodnutí
|Strukturovejte trh, konkurenty a rizika přímo vedle úkolů a časových os.
|ClickUp Doc
|Šablona ClickUp Project Tracker
|Získejte bezplatnou šablonu
|Obchodníci a vedoucí operací plánují revize a aktualizace
|Naplánujte si pravidelné kontroly a aktualizace portfolia v kalendáři a Ganttově diagramu.
|ClickUp Gantt
|Šablona OKR ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Obchodníci a týmy, které si stanovují měřitelné cíle pro disciplínu
|Stanovte si čtvrtletní cíle s měřitelnými KR propojenými s vaším listem.
|Seznam ClickUp
|Sledovač kryptoměnového portfolia v Google Sheets od SpreadsheetPoint
|Stáhněte si tuto šablonu
|Pro všechny, kteří chtějí bezplatný a flexibilní list pro sledování svých aktiv.
|Načtěte ceny pomocí ImportHTML a vypočítejte držené pozice, hodnotu a zisky a ztráty.
|Tabulky Google
|Šablona kryptoměnového grafu od Template.net
|Stáhněte si tuto šablonu
|Obchodníci a autoři přeměňují data z tabulek na vizuální podoby
|Přeměňte data z tabulek na upravitelné grafy cen, tržní kapitalizace a alokace.
|Šablona. net Editor grafů
Co jsou šablony seznamů sledovaných kryptoměn?
Šablona seznamu sledovaných kryptoměn je jednoduše strukturovaný nástroj pro sledování mincí, které chcete monitorovat před vstupem do obchodu. Centralizuje ceny, cíle a poznámky, aby rozhodnutí zůstala konzistentní.
Většina šablon pro sledování kryptoměn obsahuje strukturovaná pole, jako například:
- Ticker, název aktiva a burza
- Aktuální cena, vstupní cena a datum přidání
- Cílové hodnoty, stopy a základní rizikové značky
- Poznámky, odkazy na výzkumy a stav (například Sledování, Vstup, Výstup)
Můžete zaznamenávat obchody, seskupovat aktiva podle sektoru nebo tématu a propojit seznam sledovaných položek s jednoduchým portfoliovým listem, který zobrazuje alokaci, nerealizované zisky a ztráty a výkonnost v čase.
Ať už dáváte přednost seznamu ClickUp nebo rozložení Google Sheets, princip je stejný: jeden seznam, kterému důvěřujete, místo deseti záložek, které si sotva pamatujete.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit strategii řízení rizik portfolia
Co dělá šablonu seznamu sledovaných kryptoměn dobrou?
Dobrá šablona pro sledování kryptoměn udržuje vaše data přehledná, aktuální a připravená k akci. Měli byste být schopni ji během několika sekund prohledat a zjistit, kterým aktivům je dnes třeba věnovat pozornost.
Hledejte šablony, které:
- Používejte přehledné sloupce pro ticker, aktivum, cenu, množství, datum a poznámky.
- Usnadněte si zaznamenávání obchodů, sledování zisků a ztrát a prohlížení základního rozložení portfolia.
- Podporují filtry nebo značky, abyste se mohli soustředit na nejrelevantnější aktiva.
- Pracujte pohodlně s funkcemi živých cen nebo jednoduchými importními vzorci.
- Propojte je se svým širším pracovním postupem pro výzkum, úkoly a recenze.
Kvalitní šablona pro sledování kryptoměn také podporuje opakovatelný proces. Každý týden můžete opakovat stejné kroky: přidávat tickery, kontrolovat úrovně, aktualizovat stav a zaznamenávat výsledky. Tak se poučíte z minulých obchodů a nebudete opakovat stejné chyby.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain čte vaše seznamy sledovaných položek, obchody a portfolia a přeměňuje roztříštěné výzkumy na krátká shrnutí, která můžete skutečně využít.
Zadejte jednoduchou otázku a aplikace vyhledá kontext z úkolů, dokumentů a propojeného listu a odpoví vám s přesnými tickery, daty a cenovými úrovněmi, které potřebujete. ClickUp Brain také dokáže navrhnout cíle a zastávky z vašich poznámek a navrhnout chybějící pole, aby vaše šablona zůstala v průběhu času konzistentní.
13 nejlepších šablon pro sledování kryptoměn
Sledování pohybů cen kryptoměn se může rychle stát komplikovaným. Jeden den kontrolujete ceny v aplikaci burzy, druhý den žonglujete se seznamy sledovaných položek v tabulkách, screenshoty v chatu a poznámkami ukrytými v dokumentech.
Toto nahromadění je rozptýlená práce; když jsou vaše informace roztříštěné v různých aplikacích a dokumentech.
ClickUp vám pomůže sjednotit všechny tyto informace do jednoho konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí. Ve stejném pracovním prostoru můžete uchovávat svůj seznam sledovaných kryptoměn, údaje o portfoliu, poznámky z výzkumu a úkoly k přezkoumání. Místo přeskakování mezi různými nástroji můžete sledovat aktiva, nastavovat připomenutí a zaznamenávat obchody tam, kde již plánujete práci.
Těchto 13 bezplatných šablon pro sledování kryptoměn vám nabízí různé možnosti, jak přemýšlet a pracovat se seznamy, tabulemi, listy a dokumenty. Vyberte si tu, která odpovídá vašemu stylu, a poté přidejte funkce ClickUp, abyste čísla proměnili v proces, kterému můžete důvěřovat.
1. Šablona ClickUp Blockchain Ecosystem
Šablona ClickUp Blockchain Ecosystem Template vám poskytuje jednotný přehled o projektech, lidech a milnících v rámci řetězce nebo sektoru. Místo roztříštěných dokumentů a ad hoc poznámek získáte seznamy a tabule, které ukazují, které protokoly sledujete, co se v nich vytváří a kdy nastávají klíčová data.
Můžete přidávat úkoly pro L1, L2 a hlavní aplikace a poté ukládat odkazy na whitepapery, audity a své analýzy. Zobrazení jako Board, List a Gantt usnadňují sledování toho, jak se vývojové časové osy shodují s vaším portfoliem a seznamem sledovaných položek.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte L1, L2 a dApps se stavy pro výzkum, testování, audity, spuštění a údržbu.
- Přidejte vlastní pole pro ticker, sektor, poznámky k oběhu a klíčové metriky on-chain.
- Nastavte si připomenutí před odemknutím, hlasováním nebo zařazením do seznamu, abyste se mohli rozhodnout, zda daný aktivum ponecháte na svém seznamu sledovaných položek, nebo ne.
- Propojte úkoly se samostatným listem se seznamem sledovaných kryptoměn, aby výzkumné a cenové údaje zůstaly propojené.
✨ Ideální pro: Výzkumné týmy a provozovatele protokolů, kteří mapují řetězce a aplikace a zároveň propojují každý projekt se strukturovaným seznamem sledovaných kryptoměn.
📖 Přečtěte si také: Jak organizovat finance
2. Šablona pro správu portfolia ClickUp
Kryptoměny nyní v mnoha portfoliích zaujímají stejné místo jako akcie a ETF. Šablona ClickUp Portfolio Management Template vám pomůže zacházet s vaším seznamem sledovaných kryptoměn jako se skutečným portfoliem. Uspořádejte otevřené pozice, plánované vstupy a nápady pouze ke sledování do jednoho seznamu. Poté můžete použít vlastní pole pro ticker, typ aktiva, vstupní cenu, velikost a přesvědčení.
Zobrazení „Otevřené pozice“, „Seznam sledovaných položek“ a „Uzavřené obchody“ vám umožní vidět, kam směřujete svůj čas a kapitál. Můžete také zaznamenávat poznámky o tom, proč jste vstoupili, co sledujete a co by vás přimělo k odchodu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte otevřené pozice a položky sledovacího seznamu na jednom místě s poli pro ticker, cenu a tezi.
- Seskupte je podle odvětví nebo tématu, abyste viděli, jak je vaše portfolio nakloněno, než přidáte nové obchody.
- Přidejte data příštích revizí, abyste vždy věděli, kdy se k danému aktivu vrátit nebo provést rebalancování.
- Vytvořte si jednoduchý přehled portfolia, který zobrazuje alokaci, nerealizované zisky a ztráty a počet aktivních obchodů.
✨ Ideální pro: Obchodníky a PM, kteří chtějí mít svůj seznam sledovaných kryptoměn, aktivní pozice a frekvenci kontrol v jednom přehledu portfolia.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte kontrolu portfolia v opakovatelný pracovní postup pomocí ClickUp Dashboards. ClickUp Dashboards můžete použít k načtení živých dat z vašeho portfolia a jejich rozdělení podle aktiv, počtu otevřených obchodů a úkolů označených jako vysoce rizikové. Tímto způsobem se vaše „kontrola portfolia“ nestane další tabulkou. Místo toho se stane sadou widgetů, které se automaticky aktualizují ze stejných dat, která již váš tým spravuje.
3. Šablona pro správu financí ClickUp
Obchodování bez rozpočtu může být pro obchodníky často náročné. Možná něčeho dosáhnete, ale nebudete vědět jak a za jakou cenu. Šablona ClickUp Finance Management Template poskytuje ovládací panel pro správu financí, který zahrnuje klíčové ukazatele, jako jsou burzy, poplatky, hotovostní rezervy a realizované zisky a ztráty.
Můžete nastavit měsíční obchodní rozpočty pro jednotlivé burzy nebo strategie, zaznamenávat vklady a výběry a označovat každý záznam tickerem nebo kategorií. Protože se vše nachází v ClickUp, můžete k jednotlivým záznamům připojit CSV soubory z burz, nahrát účtenky a ukládat daňové poznámky. Díky tomu jsou roční revize a výkaznictví méně bolestivé.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Nastavte rozpočty pro každou burzu nebo strategii a porovnejte plánované a skutečné výdaje.
- Označte položky podle tickeru, typu aktiva a strategie, abyste viděli, kam skutečně směřuje váš kapitál.
- Připojte soubory CSV, PDF a výpisy, aby byla příprava daní a audity snazší.
- Využijte zobrazení „Tento měsíc“, „Podle burzy“ a „Podle aktiva“ k podpoře jasnějších rozhodnutí ohledně portfolia.
✨ Ideální pro: Aktivní obchodníky, kteří sledují rozpočty, poplatky a zisky a ztráty na různých burzách a propojují je s aktivy na svém seznamu sledovaných položek.
📖 Přečtěte si také: Příklady jednoletých, pětiletých a desetiletých cílů pro dlouhodobé plánování cílů
📮 ClickUp Insight: Téměř 4 z 10 lidí uvádějí, že finanční nestabilita je jejich největší obavou při zvažování kariéry v oblasti portfolia, a nejistota je na prvním místě seznamu.
Místo hádání, kam mizí váš čas a peníze, sledujte každou hodinu v ClickUp pomocí integrovaného sledování času. Označujte práci podle klienta nebo zdroje příjmů, zaznamenávejte fakturovatelné hodiny a pomocí vlastních polí ukládejte sazby a platby.
Díky dashboardům ClickUp můžete v reálném čase sledovat, kolik času investujete, jaká je jeho hodnota a které projekty jsou nejziskovější.
4. Šablona investiční smlouvy ClickUp
Šablona investiční smlouvy ClickUp vám pomůže uspořádat SAFT, SAFE, tokenové opce a další dokumenty týkající se transakcí do jednoho strukturovaného dokumentu ClickUp. Sekce pro podmínky, nabytí práv, práva a podrobnosti o převodech jsou umístěny vedle komentářů a úkolů pro due diligence a podpisy.
Můžete sledovat stav od „Návrh“ po „Podepsáno“ a nastavit připomenutí pro milníky, jako je první datum nabytí práv nebo vypršení blokace. Poté propojte každou smlouvu s příslušným tickerem nebo projektem ve vašem ekosystému blockchainu nebo v zobrazení správy portfolia. Tímto způsobem, když se ve vašem listu objeví odblokování tokenu, uvidíte také právní kontext a původní tezi, která stojí za přidělením.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte transakce SAFT, SAFE nebo warranty s poli pro ticker, alokaci, nabytí práv a lockup.
- Sledujte podpisy, KYC, financování a položky kontrolního seznamu pro uzavření s jasnými stavy.
- Připojte návrhy, červené poznámky a finální PDF soubory pro přehlednou auditní stopu.
- Propojte každou transakci se záznamem v seznamu sledovaných položek, aby ocenění a rozhodnutí zůstaly vázána na reálné podmínky.
✨ Ideální pro: Anděly, fondy a operátory, kteří chtějí mít dokumenty o transakcích, právní podmínky a data sledovacího seznamu na jednom místě.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší šablony tabulek pro plánování důchodu pro efektivní rozpočtování
5. Šablona pro sledování aktiv ClickUp
Ztráta klíče od peněženky nebo zapomenutí, na kterém zařízení je uložena seed fráze, je riziko, které žádný tabulkový procesor sám o sobě nedokáže vyřešit. Šablona ClickUp Asset Tracking Template vám poskytuje centralizovaný registr všeho, co tvoří základ vašeho kryptoměnového portfolia.
Můžete zaznamenávat peněženky, hardwarová zařízení, burzovní účty, NFT a licence s poli pro vlastníka, způsob přístupu, umístění zálohy a datum poslední verifikace. Můžete také přidat značky „Vysoká hodnota“, „Úschova“ nebo „Chladné úložiště“, abyste mohli rychle třídit.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte peněženky, zálohy klíčů, podrobnosti o zařízeních a licence.
- Nastavte opakující se úkoly pro testování záloh, střídání klíčů API nebo kontrolu seznamů přístupů.
- Připojte screenshoty a faktury jako doklad o nákupu a úschově.
- Propojte svůj seznam sledovaných položek a seznam portfolia, abyste získali ucelený přehled o tom, „kde se všechno skutečně nachází“.
✨ Ideální pro: Jednotlivce a týmy, které hledají rovnováhu mezi pohodlím a bezpečností a zároveň chtějí mít záznamy o aktivech v blízkosti svého seznamu sledovaných kryptoměn a údajů o portfoliu.
🤯 Zajímavost: Analytici odhadují, že významná část všech dosud vytěžených bitcoinů je nepřístupná kvůli ztraceným klíčům nebo zapomenutým peněženkám. Tato částka je často uváděna jako přibližně 20 % celkové nabídky bitcoinů.
6. Šablona seznamu ClickUp
Šablona ClickUp List Template je nejjednodušší způsob, jak proměnit seznam sledovaných kryptoměn v funkční systém úkolů. Každý řádek představuje jednu minci a každá mince obsahuje vše, co potřebujete k akci: ticker, aktuální cenu, datum přidání, tezi, cíl a stop.
Jeden seznam můžete použít jako hlavní sledovací seznam a rozdělit jej podle zobrazení: „Vysoká jistota“, „Krátkodobý“, „Dlouhodobý“ nebo „Vyžaduje výzkum“. Komentáře slouží k ukládání otázek a následných kroků, zatímco přílohy obsahují screenshoty nebo soubory PDF, které budete později potřebovat.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zachyťte backlog aktiv s tickerem, cenou, tezí a dalším krokem v jednom zobrazení.
- Filtrujte podle odvětví, přesvědčení nebo data katalyzátoru, abyste se každý den mohli soustředit na malou skupinu.
- Přidejte podúkoly pro vstupy, výstupy a recenze, abyste mohli pokaždé postupovat podle stejného postupu.
- Převedete dokončené obchody do samostatného zobrazení, abyste viděli, jak se vaše nápady ze seznamu sledovaných položek vyvíjely v čase.
✨ Ideální pro: Obchodníky a výzkumníky, kteří chtějí přehledný seznam sledovaných kryptoměn, který mohou aktualizovat během několika minut a podle něj jednat, aniž by museli přepínat mezi různými nástroji.
📖 Přečtěte si také: Shrnutí knihy Psychologie peněz
7. Šablona tabulky ClickUp
Bitcoin 6. října 2025 vystřelil na rekordní maxima, ale brzy poté se stáhl , protože měnící se ekonomické zprávy vyvolaly širší náladu vyhýbání se riziku. Zprávy, diskuze a grafy se v kryptoměnách objevují vždy tak rychle. Šablona tabulky ClickUp vám pomůže zaznamenat, co jste viděli, kdy jste to viděli a proč to bylo důležité, aby vaše budoucí já mohlo pochopit minulá rozhodnutí.
Každý řádek může obsahovat ticker, název aktiva, cenu v době zápisu, datum, shrnutí teze, odkaz na zdroj a jednoduchý stav, jako je „Sledováno“, „Zadáno“ nebo „Prošlo“. Můžete přidat pole pro okno katalyzátoru, značku rizika a skóre přesvědčení.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte si výzkumný list se sloupci pro ticker, cenu, tezi a odkazy na zdroje.
- Filtrujte podle značky nebo časového rámce a najděte každý týden nejrelevantnější nastavení.
- Propojte slibné řádky s úkoly ve vašem seznamu sledovaných položek nebo portfoliu Seznamy k provedení
- Uchovávejte komentáře a přílohy (grafy, soubory PDF, vlákna) spojené s každým řádkem.
✨ Ideální pro: Analytiky a obchodníky, kteří chtějí strukturovaný výzkumný list, který se čistě propojí s jejich kryptoměnovým sledovacím seznamem a pracovními postupy portfolia.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné šablony rozpočtu v Excelu pro lepší správu financí
8. Šablona ClickUp Kanban
Pokud uvažujete spíše ve sloupcích než v řádcích, šablona ClickUp Kanban promění váš seznam sledovaných kryptoměn v přehlednou tabuli. Nastavte sloupce jako „Sledování“, „Plánovaný vstup“, „Nákup“, „Omezení“ a „Prodej“ a poté přetahujte karty podle vývoje obchodů.
Každá karta může zobrazovat ticker, aktuální cenu, datum vstupu, cíl, stop a stručnou tezi. Poté můžete seskupit plavecké dráhy podle sektoru, přesvědčení nebo účtu, abyste na první pohled viděli vzorce. Tato tabule se stane rychlým denním přehledem: zkontrolujte, co je v „Plánovaném vstupu“, potvrďte cenové úrovně a přesuňte se buď do „Koupeno“, nebo zpět do „Sledováno“.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte mince vizuálně od sledování po prodej pomocí přehledných a jednoduchých sloupců.
- Přidejte klíčová data na každou kartu, abyste nemuseli otevírat každý panel s podrobnostmi.
- Seskupte je podle odvětví nebo úrovně rizika, abyste udrželi vyváženost svého portfolia.
- Použijte filtry a limity WIP, abyste zabránili přetížení kteréhokoli sloupce.
✨ Ideální pro: Vizuální myslitele, kteří chtějí sledovat seznam kryptoměn, který si mohou přečíst za pár sekund, místo aby museli procházet dlouhý list.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte své poznámky o kryptoměnách v hlasový pracovní postup pomocí ClickUp Brain MAX
Když se trhy rychle mění, překážkou je obvykle vaše rychlost psaní, nikoli vaše myšlení. Funkce Talk to Text v ClickUp Brain MAX vám umožňuje diktovat aktualizace seznamu sledovaných položek, obchodní nápady a záznamy do deníku, zatímco se můžete soustředit na graf.
Pomáhá převést vaši řeč do čistého, strukturovaného textu až 4x rychleji než psaní. Ale to není vše. Protože je propojen s vaším pracovním prostorem ClickUp, mohou se tyto poznámky okamžitě stát úkoly, komentáři nebo aktualizacemi ve vašich šablonách pro sledování kryptoměn.
ClickUp Brain MAX také využívá několik prémiových modelů umělé inteligence, jako jsou GPT-4. 1, Claude Sonnet 4 a Gemini 2. 5 Pro, a automaticky vybírá ten nejlepší pro danou činnost.
Speciálně pro kryptoměny můžete:
- Diktujte nové tickery s položkami, neplatností a poznámkami a nechte ClickUp Brain MAX je vložit přímo do vašeho seznamu ClickUp nebo zobrazení Kanban pro váš seznam sledovaných kryptoměn.
- Po obchodu si promluvte o svém uvažování („Prodal jsem SOL za X dolarů, protože financování prudce vzrostlo a zájem ochladl“) a poté požádejte o shrnutí poučení a propojte jej s tímto úkolem pro budoucí kontrolu.
- Položte otázky jako „Které tickery na mém seznamu sledovaných položek se nacházejí do 3 % od svého cíle?“ nebo „Shrňte realizované zisky a ztráty za tento týden a největší vítěze z mého portfolia“ a získejte odpovědi založené na vašich skutečných úkolech, dokumentech a propojených souborech Google Drive (včetně tabulek se seznamem sledovaných položek) namísto obecných rad.
9. Šablona obchodního plánu pro investiční bankéře ClickUp
Do srpna 2025 dosáhly celosvětové fúze a akvizice od začátku roku hodnoty přibližně 2,6 bilionu dolarů, přičemž mnoho týmů nyní hodnotí tokeny společně s akciemi, prognózami výnosů a trendy v daném odvětví. Šablona ClickUp Investment Bankers Business Plan Template vám nabízí rozvržení zaměřené na dokumenty, ve kterém můžete kombinovat metriky on-chain s klasickou analýzou trhu.
Můžete strukturovat sekce pro přehled trhu, konkurenční prostředí, faktory ovlivňující výnosy, ekonomiku tokenů a klíčová rizika. Tickerové symboly a ceny z vašeho kryptoměnového seznamu lze přímo odkazovat v těchto sekcích, takže váš plán zůstává vázán na živá data.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte jediný plán, který pokryje velikost trhu, kompenzace, návrh tokenů a poznámky k rizikům.
- K jednotlivým sekcím připojte modely, poznámky a kontrolní seznamy.
- Přiřaďte vlastníky a termíny splnění pro každou část plánu, aby práce pokračovala.
- Odkazujte zpět na svůj seznam sledovaných kryptoměn a portfolio Seznamy pro rychlou orientaci
✨ Ideální pro: Investiční týmy, které vyvažují expozici tokenů a akcií a potřebují strukturovaný plán propojený s jejich aktuálním seznamem sledovaných položek a výzkumem.
📖 Přečtěte si také: Kompletní průvodce maticí růstu BCG
10. Šablona pro sledování projektů ClickUp
Trhy se pohybují podle svého vlastního harmonogramu. Rebalancování indexů, zasedání politických představitelů a změny na burzách mohou mít vliv na vaše portfolio. Šablona ClickUp Project Tracker vám pomůže naplánovat a sledovat opakující se práce související s vaším seznamem sledovaných kryptoměn.
Nastavte úkoly pro týdenní kontroly seznamů sledovaných položek, měsíční rebalancování a čtvrtletní strategické porady. Pomocí zobrazení Kalendář, Gantt a Časová osa zjistěte, kdy se hromadí klíčové události, a poté přiřaďte vlastníky, aby byl vždy někdo zodpovědný za kontrolu rizik a expozice. Pro další dokumentaci můžete také připojit screenshoty nebo poznámky z každé kontroly.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte si pravidelné kontroly svého seznamu sledovaných položek a portfolia s jasně určenými vlastníky.
- Zaznamenejte externí události (data odemčení, politická rozhodnutí, významné ekonomické zprávy) do svého kalendáře.
- Připojte poznámky a soubory z každé recenze, abyste si uchovali historii rozhodnutí.
- Pomocí zobrazení můžete vidět všechny nadcházející revize napříč účty a strategiemi.
✨ Ideální pro: Obchodníky a vedoucí operací, kteří chtějí, aby se revize portfolia prováděly podle plánu, a ne pouze po velkých cenových pohybech.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp AI Notetaker se může připojit k vašim hovorům přes Zoom nebo jiné podporované aplikace, nahrávat zvuk, generovat přepis a zvýrazňovat akční položky a rozhodnutí z jednání. Pozvěte AI notetaker na svou měsíční revizi portfolia a poté propojte shrnutí přímo s úkoly, aby se následné kroky okamžitě promítly do vašeho pracovního postupu.
11. Šablona ClickUp OKR
Dobré výsledky přicházejí s dobrými návyky. Šablona ClickUp OKR vám umožňuje nastavit čtvrtletní cíle pro vaše kryptoměnové procesy a propojit je přímo s vaším seznamem sledovaných položek a obchodními údaji.
Můžete si stanovit cíl, například „Zlepšit disciplínu v oblasti rizik“, s klíčovými výsledky, jako je „Zaznamenat 100 % záznamů s cenou, datem a tezí“ nebo „Udržet maximální pokles pod stanovené procento“. Každý klíčový výsledek lze propojit s konkrétní kartou listu, seznamem nebo dashboardem. Při každém přezkumu můžete aktualizovat pokrok, upravit cíle a poznamenat, co fungovalo a co ne.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Převádějte vágní cíle („obchodovat lépe“) na konkrétní, měřitelné klíčové výsledky.
- Propojte každý KR s živými daty – seznamem sledovaných položek, výzkumným listem nebo portfoliem Dashboard.
- Naplánujte si kontroly, abyste viděli trendy ještě před koncem čtvrtletí.
- Projděte si splněné cíle a zjistěte, které návyky měly největší vliv.
✨ Ideální pro: Obchodníky a malé týmy, které chtějí, aby jejich seznamy sledovaných kryptoměn a obchodní zvyklosti byly spojeny s jasnými, sledovatelnými cíli.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony investičního portfolia pro sledování a správu vašich aktiv
12. Šablona pro sledování kryptoměnového portfolia v Google Sheets od SpreadsheetPoint
Někteří obchodníci dávají přednost práci v tabulkách, zejména pokud chtějí mít úplnou kontrolu nad vzorci. Šablona Google Sheets Crypto Portfolio Tracker Template od SpreadsheetPoint vám nabízí hotový seznam sledovaných kryptoměn a portfolio v jedné tabulce.
Můžete zaznamenat ticker, množství, kupní cenu a datum nákupu a poté pomocí vzorců vypočítat aktuální hodnotu a zisk a ztrátu. Filtry a jednoduché grafy usnadňují zjištění, která aktiva dominují vašemu portfoliu a která se téměř nehýbou.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte ticker, množství, nákupní cenu a aktuální cenu v jediném bezplatném listu.
- Pomocí importních vzorců můžete aktualizovat údaje o cenách bez ručního zadávání.
- Přidávejte poznámky a značky pro strategii, sektor nebo přesvědčení.
- Šablonu můžete rozšířit o vlastní grafy a metriky, jak se budete učit.
✨ Ideální pro: Každého, kdo chce bezplatný seznam sledovaných kryptoměn a nástroj pro sledování portfolia v Google Sheets, který si může přizpůsobit podle toho, jak se vyvíjí jeho strategie.
💡 Tip pro profesionály: AI agenti ClickUp mohou sledovat seznamy nebo dashboardy a spouštět akce, když se něco zdá být v nepořádku, například chybějící pole nebo zastaralá data.
Můžete nastavit agenta, aby každé ráno prohledával vaše importované úkoly ze seznamu sledovaných položek a vytvořil úkol, kdykoli tickeru chybí cíl, zastávka nebo nejnovější cenová poznámka. To vám pomůže udržet pořádek bez ručních kontrol.
13. Šablona kryptoměnového grafu od Template. Net
Čísla jsou užitečná, ale grafy jsou zapamatovatelnější. Šablona Crypto Chart Template od Template.net vám umožní vložit data z vaší šablony pro sledování kryptoměn nebo z Google Sheets a okamžitě je převést do přehledných grafů.
Můžete zobrazit alokaci podle aktiv, cenové trendy v čase nebo změny dominance u nejvýznamnějších pozic. Vyměňte sloupcové grafy za spojnicové grafy, upravte popisky a zvýrazněte klíčové úrovně, které vás zajímají. Po nastavení lze tyto vizuální prvky snadno exportovat do zpráv, vláken nebo aktualizací týmu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Proměňte data ze svého seznamu sledovaných položek a portfolia v přehledné grafy, které se snadno čtou.
- Vizualizujte alokaci podle aktiv, sektoru nebo úrovně přesvědčení.
- Označujte vstupy a výstupy, abyste mohli studovat načasování obchodů a jejich výsledky.
- Exportujte vylepšené obrázky pro aktualizace, recenze nebo příspěvky na sociálních sítích.
✨ Ideální pro: Obchodníky a autory, kteří chtějí rychle převést data ze seznamu sledovaných kryptoměn do grafů pro rozhodování a komunikaci.
🤯 Zajímavost: Americká vláda nyní drží desítky miliard dolarů v zabavených kryptoměnách, včetně velké rezervy bitcoinů, což podtrhuje, jak se digitální aktiva stala součástí národních rozvah.
📖 Přečtěte si také: Tržby vs. příjmy: Porozumění rozdílu (+ příklady)
Posuňte své kryptoměnové aktivity na vyšší úroveň
Většina lidí začíná s nesourodým systémem: aplikace pro sledování cen, seznam sledovaných položek v Google Sheets, poznámky v chatu a pocit, že jim něco uniká. Postupem času se tento nesourodý systém stává nepřehledným a je stále těžší rozpoznat, které obchody jsou skutečně důležité.
ClickUp poskytuje vašemu seznamu sledovaných kryptoměn domov. ✨
Seskupte více datových bodů do seznamů nebo tabulek, připojte výzkum, naplánujte úkoly pro kontrolu a propojte vše s dashboardy pro jednoduchý přehled portfolia. S ClickUp Brain, Brain Max, AI Notetaker a AI Agents můžete shrnout data, diktovat poznámky, zaznamenávat schůzky a automatizovat malé kontroly. Pokud to zní jako něco, co potřebujete, zaregistrujte se na ClickUp a začněte budovat pracovní prostor, kde budou konečně pohromadě váš seznam sledovaných položek, portfolio a další kroky.