Bezplatné šablony tabule monday.com pro každý tým

Je překvapivé, jak často malé potíže v rámci projektů, jako je opakovaná manuální práce, zmatené rozdělení úkolů a honba za aktualizacemi od kolegů, nakonec vedou k plýtvání časem a energií.
Podle Project Management Institute společnosti kvůli špatné výkonnosti projektů promarní 120 000 dolarů z každého investovaného milionu dolarů .
Šablony tabule monday.com jsou vytvořeny tak, aby prolomily tuto neefektivní smyčku. Tyto hotové přizpůsobitelné šablony zjednodušují nastavení projektu tím, že poskytují základ pro vše od každodenních úkolů až po významná uvedení produktů na trh.
Můžete je snadno přizpůsobit potřebám svého týmu, takže se nemusíte pokaždé, když se objeví nový projekt, zabývat vymýšlením nového řešení. V tomto článku vám představíme některé z nejužitečnějších přizpůsobitelných šablon tabulek, se kterými můžete začít.
Co dělá šablonu tabule monday.com dobrou?
Šablona tabule monday.com je hotová konfigurace tabule. Obsahuje předem připravené skupiny, položky, sloupce, automatizace a zobrazení navržené tak, aby podporovaly konkrétní pracovní postup.
Když použijete šablonu, monday.com automaticky vygeneruje novou tabuli se všemi prvky již strukturovanými, takže můžete okamžitě začít používat pracovní postup, aniž byste museli tabuli ručně nastavovat.
Tímto způsobem mohou týmy ukládat, znovu používat a upravovat konkrétní prvky tak, aby vyhovovaly potřebám jejich projektů. Zde je přehled toho, co můžete dělat s ideální šablonou tabule monday:
- ✅ Organizujte úkoly pomocí přehledné struktury skupin, položek a sloupců pro snadné sledování.
- ✅ Umožňuje flexibilní přizpůsobení sloupců, zobrazení a pracovních postupů pro různé typy projektů.
- ✅ Podpora automatizace tabulek, která zjednodušuje opakující se akce, jako jsou změny stavu nebo aktualizace úkolů.
- ✅ Umožněte spolupráci pomocí přiřazených úkolů, komentářů a oznámení v reálném čase v rámci tabule.
- ✅ Umožněte snadné ukládání, duplikování a opětovné použití tabulek jako šablon pro budoucí projekty.
💡 Tip pro profesionály: Šablony tabulek mohou být stejně užitečné pro osobní rutiny a každodenní připomínky. Jeden uživatel Redditu se podělil o to, jak mu použití jedné tabule pro pracovní i osobní úkoly pomohlo vyhnout se rozdělování úkolů mezi různé aplikace a poznámkové lístky.
Přehled šablon tabulek
Zde je stručný přehled šablon tabule monday.com a alternativ ClickUp:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona pro správu projektového portfolia od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy spravující více projektů nebo portfolia klientů
|Centralizované sledování projektů, řídicí panely, schvalování, zobrazení Kanban/časová osa
|Tabule monday, Kanban, Časová osa
|Šablona pro kampaně klientů pro agentury od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Agentury, kreativní týmy, projektoví manažeři klientů
|Sledování klientů/kampaní, formuláře, správa pracovní zátěže, automatizace
|Tabule monday, tabulka
|Šablona pro žádosti a schvalování projektů od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Projektoví manažeři, provozní manažeři, vedoucí oddělení
|Žádosti, sledování schvalování, oznámení, automatizace
|Tabule monday, tabulka
|Šablona plánovače sociálních médií od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Správci sociálních médií, marketingové týmy
|Kalendář obsahu, úložiště aktiv, metriky, barevně odlišené skupiny
|Tabule monday, kalendář
|Šablona pro zapojení zákazníků od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Úspěch zákazníků, account manažeři, podpora prodeje
|Kroky pro zapracování nových zaměstnanců, sledování pokroku, sladění týmu
|Tabule monday, tabulka
|Šablona pro vývoj produktů od monday.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Produktoví manažeři, inženýři, agilní týmy
|Backlog, plánování sprintů, sledování chyb, retrospektivy
|Tabule monday, Kanban, Časová osa
|Šablona tabule ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektové týmy, vedoucí oddělení
|Přizpůsobitelné sloupce, vizuální sledování úkolů, drag-and-drop
|Tabule ClickUp, seznam
|Šablona projektové tabule ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Mezifunkční týmy, projektoví manažeři, provozní pracovníci
|Rozdělení úkolů, termíny, aktualizace pro zúčastněné strany
|Tabule ClickUp, seznam
|Šablona jednoduché kanbanové tabule ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy, které potřebují vizuální pracovní postupy
|Funkce drag-and-drop, odhalování úzkých míst, vlastní sloupce
|ClickUp Kanban, tabule
|Šablona tabule pro správu více projektů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, agilní týmy, manažeři více projektů
|Plánování sprintů, automatizace pracovních postupů, sledování v reálném čase
|Tabule ClickUp, seznam
|Šablona plánu ClickUp Kanban View
|Získejte bezplatnou šablonu
|Produktoví manažeři, plánovači, vedoucí pracovníci
|Vizuální plán, funkce drag-and-drop, přiřazení vlastníka/termínu
|ClickUp Kanban, tabule
|ClickUp Kanban pro vývoj softwaru
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vývojářské týmy, kontrola kvality, produktoví manažeři
|Limity WIP, pracovní postupy přijímání, řídicí panely, sledování doby cyklu
|ClickUp Kanban, tabule
|Šablona ClickUp pro agilní plánování sprintů
|Získejte bezplatnou šablonu
|Scrum týmy, agilní projektoví manažeři, vývojářské týmy
|Sprintové tabule, závislosti, časová osa, sledování stavu
|Tabule ClickUp, časová osa
|Šablona designové tabule ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Designové týmy, kreativní agentury
|Správa aktiv, vizuální spolupráce, zpětná vazba
|ClickUp Board, Docs
|Šablona ClickUp pro dokončení úkolů
|Získejte bezplatnou šablonu
|Jednotlivci, týmy GTD
|Zaznamenávání úkolů, stanovení priorit, další kroky, kontroly
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona pro zapojení zákazníků ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Prodej, úspěch, služby zákazníkům
|Kroky pro zapracování nových zaměstnanců, automatizace, sladění týmu
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona matice výběru uchazečů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|HR, náboráři, manažeři náboru
|Hodnocení kandidátů, kritéria, sdílení zpětné vazby
|Tabule ClickUp, tabulka
|Šablona pro retrospektivu projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektové týmy, Scrum mistři
|Získané zkušenosti, zpětná vazba, kroky k akci
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona ClickUp pro IT podporu
|Získejte bezplatnou šablonu
|IT helpdesk, týmy podpory
|Sledování ticketů, automatizace, prohledávatelné záznamy
|Tabule ClickUp, seznam
|Šablona zprávy o obchodních výdajích ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Finance, vedoucí oddělení, projektoví manažeři
|Sledování výdajů, monitorování rozpočtu, schvalování
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona redakčního kalendáře ClickUp Blog
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy pro tvorbu obsahu, blogeři, marketéři
|Redakční pracovní postupy, termíny, spolupráce
|Kalendář ClickUp, tabule
Bezplatné šablony tabule monday.com
Dobře, pojďme se podívat na bezplatné šablony tabule monday.com, které můžete začít používat hned teď!
1. Šablona pro správu projektového portfolia
Ne vždy vás vyčerpávají velké projekty. Někdy je to právě hromada menších aktualizací a měnících se priorit, které vám zkomplikují den. Tato šablona pro správu projektového portfolia vám pomůže konsolidovat všechny vaše projekty na jednom místě.
Nyní už nemusíte bojovat s milionem věcí, které se dějí všude kolem, ale stačí se soustředit pouze na jedno místo.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zobrazte všechny své projekty, termíny a úkoly na jedné přehledné nástěnce.
- Shromažďujte nové požadavky na projekty a spravujte schvalování bez zbytečného dohadování.
- Sledujte rozpočty, časové plány a úkoly týmu pomocí jednoduchých aktualizací.
- Sdílejte soubory, poznámky a aktualizace v reálném čase přímo tam, kde se práce odehrává.
- Pomocí dashboardů, Kanban tabulek nebo časových os můžete sledovat své projektové portfolio podle svých představ.
✨ Ideální pro: Týmy spravující více projektů, klientská portfolia nebo mezifunkční iniciativy.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší příklady kanbanových tabulek pro zefektivnění pracovního postupu
2. Šablona pro kampaně agentur pro klienty
Nedávná studie PWC zjistila, že většina vysoce výkonných týmů má jednu věc společnou: používají nástroje pro řízení projektů s funkcemi z centra šablon, které jim pomáhají pracovat chytřeji.
Jako agentura jste se pravděpodobně setkali s roztříštěnou zpětnou vazbou, zapadlými e-mailovými vlákny a posunovanými termíny. Šablona Klientské kampaně pro agentury organizuje všechny fáze kampaně (briefy, schválení, úkoly, časové osy a zpětnou vazbu klientů) v jednom synchronizovaném pracovním prostoru. Tímto způsobem zůstává váš tým a klienti v souladu bez překrývání nebo zmatků.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Uspořádejte si údaje o klientech, úkoly kampaní a aktualizace na jedné přehledné nástěnce.
- Usnadněte spolupráci s klienty pomocí přizpůsobitelných formulářů a synchronizovaných kontaktů.
- Sledujte zpětnou vazbu, schvalování a průběh kampaní, aniž byste museli hledat aktualizace.
- Spravujte pracovní zátěž svého týmu a zároveň sledujte dlouhodobé cíle.
- Automatizujte rutinní úkoly a připomenutí, aby vám neuniklo nic důležitého.
✨ Ideální pro: marketingové agentury, kreativní týmy a projektové manažery pracující s klienty.
👀 Zajímavost: Leonardo da Vinci byl také velkým fanouškem seznamů úkolů. Jeho slavné zápisníky obsahují seznamy věcí, které se má naučit, lidí, se kterými se má setkat, a projektů, které má vyzkoušet.
3. Šablona žádostí a schválení projektů
Největším problémem v komunikaci je iluze, že k ní došlo.
Největším problémem v komunikaci je iluze, že k ní došlo.
Tento starý citát George Bernarda Shawa stále platí, zejména pokud jde o projektové požadavky. Pokud si myslíte, že mít vše v e-mailu vám pomůže si to zapamatovat, zamyslete se znovu. Neustálé přecházení mezi e-maily pravděpodobně zakryje důležité detaily.
Šablona Žádosti a schválení projektů centralizuje všechny příchozí žádosti o projekty na jedné tabuli, takže se nic neztratí v e-mailech nebo tabulkách. Podporuje vlastní formuláře žádostí, oznámení v reálném čase a automatická připomenutí, která zefektivňují schvalování a zajišťují, že všichni jsou na stejné vlně.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Shromažďujte požadavky na projekty na jednom místě pomocí přizpůsobitelných formulářů, které lze sdílet.
- Informujte všechny zúčastněné strany pomocí aktualizací a oznámení v reálném čase.
- Sledujte schvalování, zpětnou vazbu a termíny, aniž byste museli někoho nahánět.
- Třídit a spravovat požadavky podle stavu, data nebo týmu pomocí jednoduchých skupin označených barevnými kódy.
- Pomocí automatizace informujte žadatele, když je jejich projekt schválen nebo vyžaduje změny.
✨ Ideální pro: Projektové manažery, provozní týmy a vedoucí oddělení, kteří zpracovávají interní požadavky nebo požadavky klientů.
💡Tip pro profesionály: ClickUp Brain přidává další úroveň podpory pro správu vašich projektů. Jedná se o asistenta využívajícího umělou inteligenci, který dokáže shrnout zpětnou vazbu, odpovídat na otázky související s projektem a organizovat poznámky přímo ve vašem pracovním prostoru. Díky této funkci strávíte méně času hledáním informací a více času tvorbou.
4. Šablona plánovače sociálních médií
Sociální média jsou dnes pravděpodobně jedním z nejdůležitějších vertikálních segmentů v každé společnosti. Na rozdíl od jiných oddělení však sociální média často tvoří malý tým, který spravuje desítky úkolů. Každý druhý den se objevuje nový trend, doprovázený termíny a kreativními úkoly.
Tato šablona plánovače sociálních médií shromažďuje vaše příspěvky, plány a údaje o výkonu na jednom přehledném místě, které můžete skutečně spravovat. Umožňuje vám importovat metriky sociálních médií přímo do tabule, takže všechny vaše poznatky a zdroje jsou konsolidovány na jednom místě.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Ukládejte kreativní materiály, kopie a soubory kampaní do jednoho sdíleného pracovního prostoru.
- Plánujte obsah podle platformy, data zveřejnění a stavu pomocí přehledných, přizpůsobitelných sloupců.
- Importujte metriky sociálních médií a propojte externí soubory pouhými několika kliknutími.
- Snadno přiřazujte členy týmu, stanovujte termíny a sledujte postup práce.
- Pomocí barevně odlišených skupin můžete třídit kampaně, sledovat výsledky a rychle odhalovat trendy.
✨ Ideální pro: správce sociálních médií, marketingové týmy a tvůrce obsahu, kteří se zabývají multikanálovými kampaněmi.
📮 ClickUp Insight: Téměř 28 % zaměstnanců považuje neviditelnou práci za součást toho, co dělá dobrého týmového hráče, ale pro 10 % to vypadá, že stejná hrstka lidí vždycky skončí s extra zátěží.
To, co začíná jako týmová práce, se může snadno proměnit v tichou frustraci, pokud není zátěž rozdělena spravedlivě.
Dobrou zprávou je, že podpora nemusí vždy pocházet od kolegy z týmu. Ať už hledáte starý dokument, kontrolujete stav úkolu, na který si nikdo nevzpomíná, nebo se snažíte najít osobu, která loni vyřizovala podobnou žádost, ClickUp Brain vám pomůže rychle najít to, co potřebujete, a zajistí, že se nikdo nebude cítit opomenutý.
5. Šablona pro zapojení zákazníků
Začlenění zákazníků je klíčovým momentem, který vyžaduje pečlivé plánování a provedení. Neúspěšný start může nastavit nesprávný tón. Tato šablona vám umožní spravovat celý proces začlenění, od úvodní schůzky přes implementaci až po školení klientů, na jedné tabuli.
Poskytuje přehled o pokroku a stráveném čase, což pomáhá interním týmům zůstat v souladu a zákazníkům se cítit podporováni na každém kroku.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Spravujte všechny kroky onboardingu, od úvodních hovorů po předání klientům, na jedné tabuli.
- Sledujte pokrok, investovaný čas a další kroky s plnou viditelností pro váš tým.
- Udržujte prodejní, úspěchové a klientské týmy v souladu na jedné sdílené platformě.
- Přiřazujte vlastníky, stanovujte termíny a sdílejte aktualizace, aby vám nic neuniklo.
- Desku snadno přizpůsobíte jedinečným potřebám každého klienta.
✨ Ideální pro: týmy zákaznické podpory, account manažery a týmy podpory prodeje zaměřené na poprodejní péči.
📚 Přečtěte si také: Jak efektivně používat tabuli úkolů pro lepší správu úkolů
6. Šablona pro vývoj produktu
Udržet produkt na správné cestě vyžaduje víc než jen skvělé nápady. Je třeba vyvážit sprintové cíle, spravovat chyby a zajistit, aby byl plán jasný pro všechny zúčastněné.
Tato šablona pro vývoj produktů umožňuje týmům snadno plánovat, sledovat a spravovat scrum sprinty – od prioritizace backlogu až po retrospektivy sprintů. Obsahuje nástroje pro mapování vaší vize produktu s pomocí podrobného plánu, sledování chybových ticketů a provádění společných retrospektiv.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Spravujte své resty a priority sprintů s jasným rozdělením odpovědností a sledováním.
- Naplánujte si cíle produktu pomocí podrobného plánu propojeného s úkoly pro realizaci.
- Sledujte chyby, zpětnou vazbu od zákazníků a řešení v jedné přehledné tabuli.
- Provádějte efektivní retrospektivy s zpětnou vazbou týmu a akčními body shromážděnými na jednom místě.
- Mějte přehled o postupu sprintu a neustálém zlepšování díky jasným a sdíleným aktualizacím.
✨ Ideální pro: Produktové manažery, technické týmy a agilní týmy zabývající se sprinty a vydáváním nových verzí.
👀 Věděli jste, že: Podle společnosti Forrester Research dosáhly organizace používající ClickUp za tříleté období odhadovanou návratnost investic (ROI) ve výši 384 %. Tyto organizace generovaly přibližně 3,9 milionu USD v přírůstkových výnosech díky projektům umožněným nebo vylepšeným pomocí ClickUp.
📚 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro plánování sprintů pro agilní týmy
Omezení šablon monday.com
S většinou jsem spokojený, ale některé základní věci mě vážně frustrují.
S většinou jsem spokojený, ale některé základní věci mě vážně frustrují.
Takto shrnul jeden uživatel Redditu své zkušenosti s monday.com.
Než se do toho pustíte, je dobré vědět, kde by to mohlo být trochu méně hladké:
- Mnoho šablon nabízí obecné nastavení, což znamená, že je často budete muset upravit a přizpůsobit konkrétnímu projektu.
- Omezení automatizace u bezplatných a nižších tarifů může ztížit úplné zefektivnění vašich pracovních postupů.
- Protokoly aktivit uvnitř šablon neposkytují vždy podrobný přehled aktualizací nebo změn napříč více tabulemi.
- Neexistuje zde žádný vestavěný prostor pro sdílení nápadů nebo brainstorming, takže možná budete potřebovat další nástroje pro kreativní spolupráci.
- Větší tabule a složité šablony mohou vést k pomalejšímu načítání, zejména s rostoucím rozsahem vašeho pracovního prostoru.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro plánování projektů
Alternativní šablony tabulek
Většina šablon tabulek je příliš obecná, aby vyhovovala vašemu skutečnému pracovnímu toku, nebo příliš rigidní, aby se přizpůsobila vývoji vašich procesů. Výsledkem je tabulka, která vypadá organizovaně, ale ve skutečnosti vašemu týmu nepomáhá pracovat rychleji.
ClickUp přináší nový přístup jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě.
Šablony tabulek v ClickUp nejsou jen vizuální rozvržení – obsahují vestavěné automatizace, propojené dokumenty a inteligentní vztahy mezi úkoly, které skutečně odrážejí způsob, jakým se práce vykonává. Eliminují rozptýlení práce tím, že propojují vaše tabule přímo se vším, co váš tým potřebuje: soubory, komunikací, časovými osami a zprávami.
Už žádné ruční aktualizace – pouze 100% kontext na jednom místě, kde lidé a agenti spolupracují, aby projekty pokračovaly.
Zde je 15 nejlepších šablon ClickUp, které skutečně propojí vaši každodenní práci s vašimi většími cíli:
1. Šablona tabule ClickUp
I přes dostupnost dashboardů se 43 % týmů stále spoléhá na tabulky, aby si věci vyřešily samy. Často je to proto, že dashboardy neukazují celý obraz nebo nejsou dostatečně flexibilní pro každodenní práci.
Šablona tabule ClickUp řeší tento problém tím, že poskytuje plně přizpůsobitelný pracovní postup, který funguje jako živý vizuální tracker.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Přizpůsobte sloupce tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu, a udržujte vše v souladu.
- Zobrazte úkoly, stavy a pokrok v jediném zobrazení tabule.
- Seskupujte úkoly podle sprintu, priority nebo vlastníka, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
- Sledujte aktualizace a posouvejte úkoly vpřed pomocí jednoduchých akcí drag-and-drop.
- Využijte integrované zobrazení tabulek, aniž byste ztratili přehled o svých cílech nebo časovém harmonogramu.
✨ Ideální pro: Projektové týmy, vedoucí oddělení a týmy, které hledají přizpůsobitelnou projektovou tabuli.
Jelikož se zabýváme vizualizací dat, projektoví manažeři mohou sledovat pokrok a cíle v reálném čase pomocí přizpůsobitelného panelu pro správu projektů. Zde je krátké video, které vysvětluje, jak to funguje:
2. Šablona projektové tabule ClickUp
Řízení projektu často zahrnuje vyvažování všech složek bez snížení kvality nebo nedodržení termínů. Pokud však vaše seznamy úkolů, aktualizace a zpětná vazba existují v různých sférách, situace se stává náročnou.
Šablona projektové tabule ClickUp, vytvořená pro tyto chvíle, nabízí následující funkce, které vše spojují do jednoho přehledu.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Rozdělte složité projekty na zvládnutelné úkoly a přehledné pracovní postupy.
- Sledujte průběh úkolů, termíny a odpovědnosti na jedné tabuli.
- Spolupracujte se svým týmem a sdílejte aktualizace projektů se zainteresovanými stranami.
- Přizpůsobte zobrazení a sloupce tak, aby odpovídaly velikosti a rozsahu vašeho projektu.
- Získejte přehled o svém projektu, aniž byste ztratili přehled o detailech.
✨ Ideální pro: Multifunkční týmy, projektové manažery a provozní týmy, které řídí společné projekty.
📚 Přečtěte si také: Kroky ke zlepšení pracovních postupů vašeho týmu
3. Šablona jednoduché kanbanové tabule ClickUp
Šablona ClickUp Kanban je flexibilní nástroj, který týmům pomáhá vizualizovat a spravovat jejich pracovní postupy. Nabízí přizpůsobitelné stavy, pole a zobrazení. Usnadňuje tak sledování pokroku, rozdělení velkých projektů a odhalení úzkých míst.
Díky integrovaným nástrojům pro správu projektů, jako jsou značky, podúkoly a závislosti úkolů, mohou týmy zvýšit transparentnost a optimalizovat využití zdrojů pro vyšší produktivitu.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vizualizujte průběh úkolů pomocí jednoduchého přetahování mezi sloupci.
- Rozdělte větší projekty na menší, zvládnutelné kroky.
- Včas odhalte úzká místa a upravte priority s menším množstvím dohadů.
- Zlepšete komunikaci tím, že všem poskytnete přehled o stavu úkolů.
- Přizpůsobte sloupce, štítky a pracovní postupy tak, aby odpovídaly potřebám vašeho projektu.
✨ Ideální pro: Týmy, které hledají přehledný vizuální způsob sledování úkolů, pracovních postupů a fází projektu.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné aplikace pro kanbanové tabule
4. Šablona tabule pro správu více projektů ClickUp
Téměř 60 % projektových manažerů řeší až pět projektů najednou. Při takovém množství úkolů je přirozené, že některé detaily mohou uniknout pozornosti. Na pomoc vám však přichází šablona ClickUp Simple Sprints Kanban Board. Tato šablona pomáhá agilním týmům jasně plánovat, provádět, konfigurovat a sledovat jejich práci.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Plánujte sprinty pomocí přednastavených zobrazení tabulek a seznamů pro lepší přehlednost.
- Odhadujte úkoly a sledujte jejich dokončení v rámci každého sprintového cyklu.
- Přizpůsobte pracovní postupy a automatizace tak, aby vyhovovaly vašemu agilnímu procesu.
- Sledujte průběh sprintu a identifikujte překážky v reálném čase.
- Udržujte svůj tým v souladu s cíli, časovými plány a dalšími kroky.
✨ Ideální pro: Projektové manažery a týmy, které současně pracují na více projektech nebo agilních sprintech.
📮ClickUp Insight: Přepínání mezi kontexty tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
5. Šablona plánu ClickUp Kanban View
Tradiční plány často vypadají na první pohled skvěle... dokud se plány nezmění. Po úpravě cílů a úkolů si uvědomíte, jaké úsilí je třeba vynaložit na ruční aktualizaci těchto prvků.
Šablona ClickUp Kanban View Roadmap usnadňuje přizpůsobení za běhu, aniž byste museli pokaždé začínat od začátku, když se změní vaše priority. Poskytněte svému týmu flexibilní vizuální způsob správy roadmap jako živého dokumentu.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vytvořte přehledný vizuální plán pomocí jednoduché funkce drag-and-drop.
- Snadno přidávejte, přesouvejte nebo odstraňujte úkoly podle toho, jak se vaše plány vyvíjejí.
- Přiřaďte vlastníky a termíny, aby se odpovědnost stala součástí pracovního postupu.
- Udržujte svůj plán v souladu s průběhem projektu a zpětnou vazbou v reálném čase.
- Sdílejte aktualizace se zainteresovanými stranami ve formátu, který je snadno srozumitelný a přizpůsobitelný.
✨ Ideální pro: Produktové manažery, projektové plánovače a vedoucí týmy, které se shodují na strategických plánech.
👀 Přečtěte si také: Jak implementovat techniky vizuálního řízení projektů
6. ClickUp Kanban pro vývoj softwaru
Softwarové projekty jsou známé svou nepředvídatelností. Vtipy o tom, že vývojáři dostávají improvizované dodatky k rozsahu projektu, mají něco do sebe.
Šablona ClickUp Kanban pro vývoj softwaru pomáhá týmům vizualizovat a spravovat jejich pracovní postupy tím, že úkoly zobrazuje jako karty, které procházejí jednotlivými fázemi vývoje. Nabízí přizpůsobitelné tabule Kanban, umožňuje nastavit limity rozpracovaných úkolů (WIP) a obsahuje panely pro sledování doby cyklu.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vizualizujte každou fázi vývojového procesu pomocí přizpůsobitelných tabulek Kanban.
- Nastavte limity rozpracovaných úkolů, abyste předešli překážkám a přetížení svého týmu.
- Zefektivněte přijímání požadavků a udržujte vše organizované v jednom pracovním postupu.
- Sledujte cykly a výkonnost týmu pomocí dashboardů v reálném čase.
- Upravujte priority a spravujte vývojové úkoly s jasným rozdělením odpovědnosti a sledováním pokroku.
✨ Ideální pro: Vývojové týmy, testery QA a manažery softwarových produktů, kteří sledují požadavky na funkce a chyby.
👀 Zajímavost: Flowcharty vznikly v ocelářském průmyslu. V roce 1921 zavedli průmysloví inženýři Frank a Lillian Gilbrethovi flowcharty pro mapování výrobních procesů.
7. Šablona ClickUp pro agilní plánování sprintů
Bez pevného plánu mohou i ty nejlepší týmy ztratit soustředění. Ale s šablonou ClickUp Agile Sprint Planning Template se to nestane. Tato šablona vám pomůže jasně naplánovat každý sprint, sledovat závislosti a udržet všechny v souladu.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Plánujte sprinty pomocí přizpůsobitelných tabulek, které se přizpůsobí jakékoli velikosti projektu.
- Vizualizujte úkoly, závislosti a termíny v přehledném časovém osu.
- Sledujte průběh sprintu od začátku do konce díky přehledným aktualizacím stavu.
- Sjednoťte zainteresované strany ohledně cílů, časových harmonogramů a přidělování zdrojů v jednom sdíleném prostoru.
- Rychle upravujte plány a priority na základě zpětné vazby nebo měnících se potřeb.
✨ Ideální pro: Scrum týmy, agilní projektové manažery a vývojářské týmy provádějící iterativní sprintové cykly.
8. Šablona návrhové tabule ClickUp
Šablona ClickUp Design Board usnadňuje organizaci konceptů, sdílení vizuálních materiálů a spolupráci s týmem nebo klienty bez obvyklého zdlouhavého dohadování. Můžete sledovat každou fázi projektu pomocí vlastních stavů, polí a časových os přizpůsobených speciálně pro designérskou práci.
Šablona také usnadňuje shromažďování zpětné vazby, správu revizí a udržování všech kreativních podkladů na jednom místě pro plynulou týmovou práci.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Shromažďujte designové prvky, návrhy a zpětnou vazbu na jedné přehledné nástěnce.
- Vizualizujte kreativní nápady pomocí obrázků, videí a poznámek na jednom místě.
- Vytvořte společné pracovní prostory, kde může váš tým přispívat a sdílet aktualizace.
- Sdílejte tabule s klienty nebo zainteresovanými stranami pro rychlé kontroly a schvalování.
- Přizpůsobte pracovní postupy tak, aby odpovídaly tvůrčímu procesu vašeho projektu.
✨ Ideální pro: Designové týmy, kreativní agentury a mezifunkční týmy spravující designové podklady a zpětnou vazbu.
💡 Tip pro profesionály: Pro týmy, které chtějí ještě více zvýšit produktivitu, nabízí ClickUp Brain MAX pokročilé funkce, jako jsou:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint a všechny připojené aplikace, abyste našli soubory, dokumenty a přílohy, aniž byste museli opustit svůj pracovní postup – už nemusíte přepínat mezi záložkami, abyste našli to, co potřebujete.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete aktualizovat stav úkolů, vytvářet nové položky tabule nebo přidělovat práci členům týmu hlasem – bez použití rukou, když jste na schůzích nebo kontrolujete aktualizace projektů.
- Získejte přístup k několika modelům umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, v jediném kontextovém pracovním prostoru, který rozumí struktuře vaší tabule, pracovním postupům týmu a historii projektu.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX — umělou inteligenci, která zná vaše projekty do detailu. Zbavte se rozsáhlých nástrojů umělé inteligence. Pomocí hlasu můžete generovat automatizace tabulek, vyplňovat šablony skutečnými projektovými daty a získávat okamžité odpovědi o stavu projektu.
9. Šablona ClickUp Getting Things Done
Nekonečné seznamy úkolů v práci vám dávají pocit, že tvrdě pracujete, ale málokdy se posunujete vpřed. Šablona Getting Things Done (GTD) od ClickUp, inspirovaná metodou Davida Allena, vám pomůže zaznamenávat, organizovat a spravovat úkoly tak, aby se vám ulevilo od mentálního nepořádku.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Shromažďujte úkoly, nápady a akční položky na jedné přehledné tabuli.
- Seřaďte úkoly podle priority, kontextu nebo projektu pomocí přizpůsobitelných zobrazení.
- Rozdělte velké projekty na menší, zvládnutelné další kroky.
- Pravidelně kontrolujte a aktualizujte úkoly, abyste měli přehled o svých závazcích.
- Používejte přehledné kategorie, jako jsou Další akce, Čeká se na a Někdy, aby váš pracovní postup plynule pokračoval.
✨ Ideální pro: Jednotlivce a týmy, které používají metody GTD pro zaznamenávání úkolů, stanovení priorit a jejich provádění.
10. Šablona ClickUp pro zapojení zákazníků
Možná se hodně mluví o tom, že umělá inteligence vám vezme práci, ale pokud jde o získávání nových zákazníků, lidský faktor stále hraje nejdůležitější roli. 68 % podniků tvrdí, že personalizace je velmi důležitá, a 64 % považuje zlepšení zákaznické zkušenosti za svou nejvyšší prioritu.
Vše začíná hladkým a promyšleným procesem zapracování nových zaměstnanců, díky kterému se zákazníci od samého začátku cítí oceněni. Šablona pro zapracování nových zaměstnanců vám v tom pomůže.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Proveďte nové zákazníky procesem onboardingu pomocí jasného postupu krok za krokem.
- Sledujte úkoly, časové osy a milníky v jednom sdíleném pracovním prostoru.
- Sladěte své týmy pro úspěch zákazníků, prodej a podporu na stejném plánu.
- Automatizujte následné kroky, aktualizace a připomenutí, abyste se vyhnuli opomenutým krokům.
- Přizpůsobte zážitek z onboardingu tak, aby vyhovoval potřebám každého zákazníka, aniž byste ztratili konzistenci.
✨ Ideální pro: Týmy prodeje, úspěchu a zákaznických služeb, které zefektivňují procesy přijímání nových zákazníků pro uživatele.
📚 Přečtěte si také: Jak používat karty Kanban (příklady + šablony)
11. Šablona matice výběru uchazečů ClickUp
Najít ty správné lidi do vašeho týmu není jen otázkou životopisů. Opravdu důležité je, aby každý uchazeč dostal spravedlivé hodnocení na základě toho, co je pro danou pozici skutečně důležité. Šablona ClickUp Hiring Selection Matrix Template vám pomůže strukturovat proces náboru.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Organizujte a sledujte všechny žádosti o zaměstnání na jedné strukturované nástěnce.
- Hodnoťte kandidáty pomocí jasných kritérií, jako jsou dovednosti, zkušenosti a kvalifikace.
- Porovnejte uchazeče vedle sebe a přijímejte objektivnější rozhodnutí.
- Zefektivněte proces náboru pomocí přizpůsobitelných zobrazení a sledování stavu.
- Sdílejte zpětnou vazbu se svým náborovým týmem v reálném čase, aby všichni byli na stejné vlně.
✨ Ideální pro: HR týmy, náboráře a manažery náboru, kteří hodnotí kandidáty podle strukturovaných kritérií.
👀 Zajímavost: Post-it poznámkové lístky se staly náhodnými nástroji pro pracovní postupy. Původně se jednalo o neúspěšný experiment s lepidlem, ale Post-it lístky našly své uplatnění, když je lidé začali používat k organizování nápadů na stěnách.
12. Šablona pro retrospektivu projektu ClickUp
Dokončení projektu je milník, ale čas věnovaný reflexi toho, jak projekt proběhl, je to, co skutečně pomáhá týmům růst. Šablona ClickUp Project Retrospective Template vám nabízí jednoduchý způsob, jak se ohlédnout zpět a poučit se jak z úspěchů, tak z neúspěchů.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zaznamenejte, co fungovalo dobře a kde by se dalo něco zlepšit.
- Identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, a stanovte jasné kroky pro budoucí projekty.
- Hodnoťte výkonnost týmu ve vztahu k cílům otevřeným a strukturovaným způsobem.
- Podporujte upřímnou zpětnou vazbu a posilujte spolupráci prostřednictvím sdílených reflexí.
- Zaznamenejte získané zkušenosti a osvědčené postupy, které můžete s týmem dále rozvíjet.
✨ Ideální pro: Projektové týmy, Scrum mistry a vedoucí týmů provádějící retrospektivy nebo postmortální analýzy.
13. Šablona ClickUp pro IT podporu
Když se začnou hromadit požadavky na IT podporu, může to rychle ovlivnit jak váš tým, tak vaše zákazníky. Šablona IT Support Template od ClickUp poskytuje vašemu týmu podpory jednoduchý a organizovaný způsob, jak spravovat požadavky a rychleji řešit problémy.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Organizujte žádosti o podporu a sledujte jejich stav na jedné centralizované nástěnce.
- Přiřazujte úkoly a spolupracujte s kolegy, abyste efektivně řešili problémy.
- Sledujte pokrok, termíny a aktualizace zákazníků s jasnou přehledností.
- Automatizujte rutinní aktualizace a připomenutí, abyste nezmeškali důležité požadavky.
- Uchovávejte prohledávatelné záznamy o minulých požadavcích, řešeních a zpětné vazbě pro budoucí použití.
✨ Ideální pro: týmy IT helpdesku, interní oddělení podpory a manažery zákaznické podpory, kteří sledují IT tikety.
📚 Přečtěte si také: Jak vytvořit agilní Scrum tabuli pro řízení projektů
14. Šablona zprávy o obchodních výdajích ClickUp
Pokud si myslíte, že firemní výdaje jsou zbytečné, zkuste si udělat pořádek v roztroušených účtenkách. Šablona ClickUp Business Expense Report Template vám pomůže zavést pořádek do sledování vašich financí. Veškeré firemní výdaje můžete snadno zaznamenávat, kategorizovat a sledovat v jednom přehledném pracovním prostoru.
Tato šablona zefektivňuje schvalování a reporting, čímž zjednodušuje a zprůhledňuje finanční řízení.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vytvářejte, aktualizujte a sledujte výkaz výdajů v jednom sdíleném pracovním prostoru.
- Vizualizujte trendy výdajů a identifikujte oblasti, kde lze ušetřit náklady.
- Snadno sledujte rozpočty, vyúčtování a spravujte schvalování.
- Udržujte finanční záznamy přehledné pro účely auditů, reportingu nebo prognózování.
- Spolupracujte s finančními týmy nebo manažery v reálném čase na sledování výdajů.
✨ Ideální pro: Finanční týmy, vedoucí oddělení a projektové manažery, kteří sledují rozpočty a výdaje.
15. Šablona redakčního kalendáře blogu ClickUp
Tvůrce obsahu má dvě práce na plný úvazek: vytváření obsahu a jeho organizování. To druhé by nemělo být součástí popisu práce. Proto vám šablona redakčního kalendáře ClickUp Blog nabízí jednoduchý způsob, jak zmapovat své nápady a sledovat termíny.
➡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Plánujte a organizujte veškerý obsah blogu na jedné přehledné a přizpůsobitelné nástěnce.
- Stanovte termíny, přidělte úkoly a sledujte pokrok od návrhu až po zveřejnění.
- Spolupracujte s autory, redaktory a přispěvateli v reálném čase.
- Identifikujte mezery v obsahu a plánujte dopředu, abyste mohli publikovat včas a konzistentně.
- Sledujte stav příspěvků, schvalování a zpětnou vazbu ve sdíleném redakčním pracovním postupu.
✨ Ideální pro: Týmy zabývající se obsahem, marketingové manažery a blogery, kteří plánují redakční pracovní postupy a termíny.
Vylepšete své pondělky pomocí bezplatných šablon ClickUp
Řízení projektů je dost náročné i bez ztráty času nastavováním stejných tabulek. Místo toho, abyste se tím trápili, proč nepřepnout na hotové šablony?
Šablony tabule Monday.com vám poskytnou dobrý výchozí bod, pokud chcete zjednodušit nastavení a rychle se pustit do práce.
Pokud však hledáte větší flexibilitu a kreativní kontrolu, šablony ClickUp nabízejí něco navíc, co váš tým ocení.
Od plánování projektů a sprintových tabulek po pracovní postupy pro zaškolování nových zaměstnanců a redakční kalendáře – ClickUp vám nabízí šablony připravené k okamžitému použití, které rostou spolu s vaším týmem. Jste připraveni zjednodušit své procesy a ušetřit čas?
✅ Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!