Šablona Off-Page SEO pro zpětné odkazy a budování značky

Rychle chválíme uživatelské rozhraní, uživatelský zážitek a celkovou estetiku webových stránek, když jsou vynikající. Často oceňujeme obsah, když se umisťuje na předních místech ve vyhledávačích... a právem. Ale existuje i druhá strana toho, jak web skutečně oslovuje lidi, která není vždy v centru pozornosti.
Právě zde on-page SEO a off-page SEO tiše odvádějí těžkou práci.
Pravdou je, že pouze 96,55 % obsahu nikdy nezíská návštěvnost z výsledků vyhledávání Google, což znamená, že pouze malá část webových stránek skutečně osloví své publikum. Off-page optimalizace pro vyhledávače zde hraje důležitou roli.
Samozřejmě pokrývá mnoho věcí najednou, od budování odkazů a zmínek o značce až po recenze a signály komunity (které vyhledávačům ukazují, že vašemu webu lze důvěřovat). Protože off-page SEO má tolik částí, málokdy funguje jako práce pro jednu osobu.
V tomto článku se proto podíváme na užitečné šablony kontrolních seznamů pro off-page SEO, které vám pomohou ve vašich snahách a zvýší šanci, že vaše práce bude viditelná.
Šablony kontrolních seznamů pro off-page SEO v kostce
Zde je souhrnná tabulka všech šablon kontrolních seznamů ClickUp pro off-page SEO:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona kontrolního seznamu SEO ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Marketingové týmy
|Výzkum klíčových slov, sledování nefunkčních odkazů, přehledové panely, technické SEO
|Seznam, tabule, řídicí panel ClickUp
|Šablona kontrolního seznamu projektu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy spravující složité projekty
|Závislosti úkolů, řídicí panely, průběh v reálném čase, reportování
|Seznam, tabule, kalendář ClickUp
|Šablona týdenního kontrolního seznamu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Zaneprázdnění profesionálové, SEO týmy
|Týdenní plánování, opakující se úkoly, připomenutí, automatizace
|Seznam, tabule, kalendář ClickUp
|Šablona SEO plánu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Profesionálové v oblasti SEO, stratégové obsahu
|Plánování roadmapy, sledování pokroku, přizpůsobivé priority
|Seznam, tabule, časová osa ClickUp
|Šablona ClickUp pro výzkum a správu SEO
|Získejte šablonu zdarma
|SEO týmy
|Sledování klíčových slov, analýza konkurence, správa kampaní
|Seznam, tabule, dokumenty ClickUp
|Šablona pro správu SEO projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Marketingové týmy, manažeři SEO
|Kompletní pracovní postup, stanovení cílů, sledování zdrojů, reporting
|Seznam, tabule, řídicí panel ClickUp
|Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Marketingové týmy, manažeři kampaní
|Fáze kampaně, zobrazení kalendáře/fází, integrované sledování
|Seznam, tabule, kalendář ClickUp
|Šablona pro správu úkolů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, jednotlivci
|Rozdělení úkolů, automatizace, více zobrazení
|Seznam, tabule, kalendář ClickUp
|Šablona SEO zprávy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|SEO manažeři, týmy digitálního marketingu
|Sledování návštěvnosti/klíčových slov/konverzí, grafy, opakované recenze
|Seznam ClickUp, řídicí panel, dokumenty
Co jsou šablony kontrolních seznamů pro off-page SEO?
Šablony kontrolních seznamů pro off-page SEO jsou strukturované, připravené k použití průvodce, které vám pomohou plánovat, organizovat a sledovat všechny aktivity prováděné mimo váš web, aby se zlepšilo hodnocení ve vyhledávačích a online autorita.
Obsahují přehled úkolů, osvědčených postupů a metrik pro klíčové oblasti off-page SEO.
Například úspěšný příběh společnosti Zapier ukazuje, jak daleko může silné SEO dojít. Jen její blog generuje každý měsíc 1,6 milionu organických návštěv, což představuje provoz v hodnotě přibližně 3,7 milionu dolarů.
Jediný článek zaměřený na „nejlepší aplikace pro seznamy úkolů“ přináší 58 800 návštěv měsíčně, zatímco programatické vstupní stránky tvoří 16 % jeho celkového organického provozu.
I malé výzkumné studie získaly zpětné odkazy z více než 90 domén s vysokou autoritou. To, co spojuje všechna tato čísla, je síla off-page SEO společnosti Zapier. Tyto zpětné odkazy, zmínky o značce a obsahové huby jsou pro vyhledávače signálem, že web je důvěryhodný a zaslouží si vyšší hodnocení.
Proto je off-page SEO důležité pro každého, kdo to myslí vážně s růstem návštěvnosti a autority. A aby byl tento proces snazší, můžete se spolehnout na šablonu kontrolního seznamu pro off-page SEO.
Toto pro vás mohou udělat:
- Získejte vysoce kvalitní zpětné odkazy z renomovaných webů a analyzujte profily konkurence.
- Sledujte zmínky o značce a posilujte tak její autoritu i bez odkazů.
- Zvyšte viditelnost prostřednictvím zapojení na sociálních médiích a online komunitách.
- Vylepšete lokální SEO udržováním přesných firemních zápisů a citací.
- Propagujte hodnotný obsah prostřednictvím příspěvků hostů, syndikace a oslovování influencerů.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro optimalizaci webových stránek
Co dělá šablonu kontrolního seznamu pro off-page SEO dobrou?
Dobré průvodce se shodují na základech. Off-page SEO se týká práce prováděné mimo váš web za účelem získání důvěry.
Nejužitečnější kontrolní seznamy se zaměřují na vysoce kvalitní zpětné odkazy, zmínky o značce, místní výpisy a recenze, promyšlenou účast v komunitě a pravidelné sledování. Když jsou tyto úkoly organizované a opakované, zlepšují hodnocení ve vyhledávačích a přinášejí více návštěvnosti z výsledků vyhledávání.
S tímto vědomím by silná šablona kontrolního seznamu pro off-page SEO měla práci zjednodušit, umožnit její opakování a snadné sledování.
Toto je to, co byste měli hledat v dobré šabloně:
- ✅ Kroky k získání a budování vysoce kvalitních zpětných odkazů, obnovení nefunkčních odkazů a porovnání vašeho profilu s konkurencí
- ✅ Úkoly pro sledování zmínek o značce a přirozených zpětných odkazů, připojení se k relevantním fórům a online komunitám a plánování jemné propagace obsahu.
- ✅ Lokální SEO položky pro aktualizaci vašeho profilu Google Business, přidání konzistentních citací a pozvání k napsání promyšlených recenzí.
- ✅ Malá sekce pro sledování pomocí účtů Google Search Console a Google Analytics, kde můžete sledovat hodnocení klíčových slov, odkazový provoz a to, jak vyhledávače vidí váš web.
- ✅ Šablona kontrolního seznamu Off Page SEO, kterou lze vytisknout a která je vhodná pro týmy, s vlastníky, termíny, interními odkazy na související úkoly na stránce a prostorem pro technické SEO follow-upy.
📖 Přečtěte si také: Příklady evergreenového obsahu, který zvyšuje dlouhodobou návštěvnost
9 nejlepších šablon kontrolních seznamů pro off-page SEO
Účinné SEO málokdy provádí osamělý vlk.
Off-page SEO je větší než jedna osoba. I s aplikacemi pro denní kontrolní seznamy se snaha zvládnout to vše sama může rychle proměnit v chaotický seznam nedokončených úkolů.
Nejde jen o objem úkolů, ale také o jejich rozptýlenost. Rozptýlenost práce nastává, když jsou zpětné odkazy sledovány v jedné tabulce, zmínky v jiné a aktualizace dosahu jsou pohřbeny v chatových vláknech.
ClickUp řeší tyto problémy jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy. Namísto přepínání mezi aplikacemi nebo každodenního začínání od nuly se váš SEO pracovní postup nachází v jediném propojeném centru, kde kontext zůstává neporušený. S tímto na paměti vám nabízíme bezplatné šablony kontrolních seznamů pro off-page SEO:
1. Šablona kontrolního seznamu SEO ClickUp
Vzpomínáte si na scénu z filmu Matrix, kde Neo konečně uvidí kód, který stojí za vším, a uvědomí si, jak všechny části souvisí? Takový je dobrý SEO checklist. Šablona SEO checklistu ClickUp poskytuje týmům právě takovou jasnost.
Organizuje vše od výzkumu krátkých a dlouhých klíčových slov až po opravu nefunkčních odkazů do přehledných úkolů, takže se můžete spolehnout, že žádný krok ve vaší SEO strategii nebude opomenut. Můžete dokonce použít nástroje AI ke sledování pozic klíčových slov, plánování optimalizace obsahu a monitorování nefunkčních odkazů. Pomáhá sledovat technický pokrok SEO, aniž byste ztratili přehled o termínech nebo odpovědnosti týmu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vyhledávejte cílová klíčová slova, sledujte je v úkolech a slaďte je s cíli obsahu.
- Kontrolujte nefunkční odkazy a sledujte průběžné technické opravy SEO pomocí opakujících se úkolů.
- Vytvořte mapu webu, odešlete ji do vyhledávačů a sledujte průběh indexování.
- Pomocí dashboardů sledujte viditelnost ve výsledcích vyhledávání, interní odkazy a celkové úsilí v oblasti SEO.
✨ Ideální pro: Marketingové týmy, které chtějí strukturovaný způsob sledování SEO úkolů, aniž by jim unikly důležité detaily.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro SEO (případy použití a nástroje)
2. Šablona kontrolního seznamu projektu ClickUp
Šablona kontrolního seznamu projektu ClickUp je výkonný a flexibilní rámec, který vám pomůže zorganizovat každou fázi vašeho projektu od plánování po realizaci. Je navržena tak, aby rozdělila úkoly na proveditelné kroky, což vám umožní přizpůsobit ji dokonale pro vaše off-page SEO.
Místo toho, abyste se ptali, kdo co má na starosti, tato šablona seznamu úkolů stanoví všechny kroky v pořadí, přidělí jasné role a zajistí hladký průběh celého procesu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Stanovte termíny a sledujte závislosti, abyste se vyhnuli zpožděním a překážkám.
- Pomocí dashboardů a kalendářů můžete sledovat pokrok v reálném čase a podle potřeby provádět úpravy.
- Vytvářejte přehledy, abyste porozuměli výkonu a identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
✨ Ideální pro: Týmy, které řídí složité projekty vyžadující přehlednost, odpovědnost a hladký průběh od začátku do konce.
💡 Tip pro profesionály: Pravděpodobně nejlepší částí práce s ClickUp je jeho AI, ClickUp Brain. Jelikož je integrován, má přístup k vašim úkolům, dokumentům a projektům a zná již kontext. To znamená, že nemusíte kopírovat a vkládat podrobnosti do samostatného nástroje ani znovu vysvětlovat, na čem pracujete.
3. Šablona týdenního kontrolního seznamu ClickUp
Většina lidí tráví asi 60 % svého času tím, co odborníci nazývají „prací kolem práce“. To znamená, že hodiny tráví přepínáním mezi aplikacemi, dlouhými schůzkami nebo hledáním informací, místo aby skutečně posunuli věci kupředu.
S šablonou týdenního kontrolního seznamu od ClickUp získáte týdenní plán pro práci vašeho týmu v oblasti off-page SEO. Umožní vám naplánovat úkoly předem, nastavit připomenutí a zjistit, které položky zaostávají.
Díky této šabloně SEO plánu budete mít také jasno v tom, na co se každý den zaměřit. Tato jistota vám zajistí, že neztratíte přehled o opakujících se a menších úkolech.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte si předem své týdenní off-page úkoly, jako je oslovování, sdílení na sociálních sítích nebo zmínky.
- Sledujte pokrok každý den, aby vám nic neuniklo.
- Automatizujte opakující se úkoly – týdenní kontroly, skenování zmínek o značce nebo audity odkazů tak nemusíte pokaždé nastavovat znovu.
- Upravujte priority za pochodu a mějte přehled o celkovém pracovním vytížení na celý týden.
✨ Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály nebo týmy, které chtějí jasný týdenní režim, aby snížily digitální nepořádek a soustředily se na smysluplnou práci.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro psaní obsahu zdarma pro rychlejší tvorbu obsahu
4. Šablona SEO plánu ClickUp
Nedávná zásadní aktualizace Googlu všem připomněla, že pořadí ve výsledcích vyhledávání se neustále mění. Tyto rozsáhlé aktualizace jsou navrženy tak, aby zobrazovaly obsah, který je užitečnější a zaměřený na lidi, a mohou přeskupit celé kategorie webů.
To znamená, že to, co fungovalo před několika měsíci, nemusí mít dnes stejnou váhu. Šablona ClickUp SEO Roadmap vám pomůže se na to přesně připravit. Umožňuje vám nastínit cíle SEO, sledovat pokrok a pochopit to, co se při optimalizaci vyhledávání často jeví jako nepřehledné. Můžete upřednostnit úkoly, jako je výzkum klíčových slov a budování odkazů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Organizujte off-page aktivity, jako jsou zpětné odkazy, zmínky a oslovování, do jasných kroků.
- Zkontrolujte pokrok a zjistěte, co pomáhá vašemu webu získat viditelnost.
- Rychle přizpůsobujte priority, když aktualizace algoritmu změní pořadí klíčových slov.
✨ Ideální pro: SEO profesionály a stratégy obsahu, kteří potřebují dlouhodobý plán, který se snadno přizpůsobí změnám algoritmů.
🧠 Věděli jste, že: Před Googlem byl prvním skutečným vyhledávačem Archie, vytvořený v roce 1990 pro indexování souborů FTP. Nevyhledával ani webové stránky, pouze seznamy souborů na serverech. Dnes se to jeví jako primitivní, ale v té době to bylo revoluční pro vyhledávání věcí online.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain Max jde ještě o krok dál díky funkci Talk to Text od ClickUp, která vám umožňuje diktovat nápady, navrhovat obsah nebo přidělovat úkoly hlasem čtyřikrát rychleji než psaním.
Představte si, že ukončíte hovor s klientem a okamžitě řeknete: „Vytvořte následný úkol na příští úterý se všemi akčními body.“ Brain Max to zaznamená, přiřadí a automaticky propojí se správným dokumentem nebo kolegou.
5. Šablona ClickUp pro výzkum a správu SEO
SEO výzkum spočívá v porozumění informacím, rozpoznání vzorců a přeměně dat na rozhodnutí, která zvyšují viditelnost. Pro týmy je výzvou málokdy nedostatek dat, ale spíše to, jak uchovat všechny výsledky výzkumu. Šablona ClickUp SEO Research and Management Template tento problém řeší.
Šablona kombinuje sledování klíčových slov, analýzu konkurence a plánování úkolů, takže váš tým může vidět jak detaily, tak celkový obraz. Díky tomu můžete snadno měřit výkonnost, upravovat kampaně a udržovat vše v souladu s vašimi cíli.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte výkonnost cílových klíčových slov a upravujte strategii, když se změní pořadí ve výsledcích vyhledávání.
- Plánujte a spravujte budování odkazů nebo aktualizace obsahu společně s výzkumem klíčových slov.
- Porovnejte aktivity konkurence a reagujte vlastními vylepšeními.
✨ Ideální pro: SEO týmy, které chtějí mít jedno místo pro správu výzkumu, kampaní a sledování výkonu.
🧠 Věděli jste, že: Přemýšleli jste někdy, proč mají odkazy značky „UTM“? Písmeno „U“ pochází od společnosti Urchin Software, kterou Google koupil v roce 2005. Tato akvizice vedla k vytvoření Google Analytics, jednoho z nejpoužívanějších webových nástrojů současnosti.
6. Šablona pro správu SEO projektů ClickUp
Představte si následující situaci. Společnost uvádí na trh novou produktovou řadu a marketingový tým se již plně věnuje její propagaci. Autoři připravují články do blogů, designéři vylepšují úvodní stránky a vývojáři řeší problémy s rychlostí webu. Mezitím se vedoucí pracovníci chtějí dozvědět, jak kampaň funguje a co bude dál.
Mostem, který potřebujete, je šablona ClickUp pro správu SEO projektů. 💯Spojuje všechny pohyblivé části SEO kampaně do jednoho organizovaného centra. Výzkum, obsah, technické opravy a reportování přestanou existovat odděleně a začnou spolupracovat. Od stanovení cílů a auditu obsahu webových stránek až po přidělování práce a měření výsledků – s touto šablonou již nemusíte honit pohyblivé části.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přiřazujte úkoly v rámci celého SEO workflow a sledujte jejich průběh.
- Uspořádejte klíčová slova, výzkum a údaje o výkonu na jednom centrálním místě.
- Sledujte rozpočet a zdroje s přehledem o tom, jak je vynakládán čas a úsilí.
- Zjednodušte komunikaci, aby byly aktualizace a další kroky vždy jasné.
✨ Ideální pro: Marketingové týmy, které spravují kompletní SEO kampaně a chtějí mít vše od strategie po realizaci na jednom místě.
💡 Tip pro profesionály: Představte si ClickUp Agents jako kolegy, kteří se nikdy neunaví opakujícími se úkoly. Tyto AI SEO nástroje mohou odpovídat na otázky, generovat aktualizace, sledovat pokrok a dokonce získávat informace z nástrojů jako Google Drive, GitHub nebo Salesforce – a to vše bez vašeho zásahu.
Pokud se například zeptáte: „Kolik zpětných odkazů jsme tento týden získali?“, agent může okamžitě vyhledat tyto údaje, shrnout je a dokonce navrhnout další kroky.
Můžete také vytvářet vlastní agenty, aniž byste se dotkli jediného řádku kódu. Stačí zadat úkol (například týdenní zprávy o pokroku v SEO nebo sledování zmínek konkurence), vybrat zdroje dat a vše poběží na autopilota.
7. Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp
Společnosti Liquid Death a Yeti uspořádaly kampaň, která upoutala pozornost všech, když uvedly na trh originální mini chladicí box ve tvaru rakve. Bylo to hravé a nečekané a rozšířilo se to jako požár po sociálních platformách a médiích. Poučení bylo jednoduché: když se kreativní nápady spojí s jasným plánováním, výsledky mohou být nezapomenutelné.
Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp vám pomůže vnést stejnou úroveň promyšlenosti do vašich kampaní. Udržuje všechny části na jednom místě, od obsahu a časových os až po rozpočty a role týmu, takže nikdy nebudete mít pocit, že se snažíte zvládnout příliš mnoho věcí najednou.
Díky tomu bude i úprava kampaně v jejím průběhu méně stresující. Ať už potřebujete vyměnit nadpis, posunout datum zveřejnění nebo vylepšit sdělení pro daný kanál, máte již připravenou strukturu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přiřaďte obsah, design, propagaci, komunitu a analytické práce na jednom místě.
- Využijte zobrazení jako kalendář nebo přehled fází, abyste měli přehled o načasování.
- Hlaste výsledky pomocí integrovaného sledování, aby všichni zúčastnění viděli celý příběh.
✨ Ideální pro: Marketingové týmy, které spouštějí kampaně a chtějí koordinaci, viditelnost a kontrolu od nápadu až po vyhodnocení.
📖 Přečtěte si také: Správa SEO projektů – tipy pro optimalizaci pracovního postupu
8. Šablona pro správu úkolů ClickUp
Lidé stále častěji stíhají více za méně času, což dokazuje, že efektivita spočívá v pečlivém plánování. Pro týmy to slouží jako připomínka, že výsledky budou vždy důležitější než odpracované hodiny.
Šablona pro správu úkolů ClickUp vám pomůže proměnit tuto myšlenku v každodenní praxi. Shromažďuje veškerou vaši práci na jednom místě a poskytuje vám jasný přehled o tom, co je v procesu, co již bylo dokončeno a čemu je třeba věnovat pozornost jako dalšímu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte pokrok pomocí zobrazení jako seznam, tabule nebo kalendář.
- Přiřaďte odpovědnosti, aby každý věděl, na co se má soustředit.
- Využijte automatizace a pole, abyste ušetřili čas při opakovaných aktualizacích.
✨ Ideální pro: Týmy a jednotlivce, kteří hledají jednoduchý, ale přizpůsobivý způsob, jak udržet úkoly organizované a pokrok viditelný.
Potřebujete pomoc s řízením SEO projektů? Podívejte se na toto video:
9. Šablona SEO reportu ClickUp
Šablona ClickUp SEO Report vám pomůže proměnit roztříštěná čísla ve smysluplný SEO příběh. Můžete sledovat návštěvnost, klíčová slova, potenciální zákazníky a další údaje a zároveň používat vizuální prvky, jako jsou grafy a tabulky, aby vaše poznatky byly snadno srozumitelné.
Můžete také nastavit opakované recenze, aktualizovat metriky pomocí vlastních polí a neustále sledovat výkonnost.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvářejte zprávy připravené pro klienty s přehledným zobrazením návštěvnosti, klíčových slov a konverzí.
- Uchovávejte všechny SEO údaje v jednom sdíleném pracovním prostoru pro snadnou spolupráci.
- Pomocí grafů a tabulek převádějte složité metriky do příběhů, kterým zainteresované strany rozumějí.
✨ Ideální pro: SEO manažery a týmy digitálního marketingu, kteří chtějí důsledně sledovat výkonnost a jasně prezentovat výsledky.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro SEO agentury k rozšíření vašeho organického provozu
Jediný provoz, který si zamilujete, s ClickUp
Off-page SEO je tichá síla, která určuje, zda vaše práce skutečně osloví lidi.
Silný pracovní postup také přímo souvisí s vaším kontrolním seznamem pro on-page SEO, který zajišťuje, že váš obsah je dobře optimalizován. S organizovaným kontrolním seznamem pro výzkum klíčových slov můžete sladit off-page úsilí s tím, co lidé skutečně hledají.
A nezapomeňte – taktiky off-page SEO fungují pouze tehdy, když odrážejí skutečnou autoritu, která se projevuje na stránkách výsledků vyhledávačů. Kombinace struktury a strategie je to, co přináší výsledky.
Šablony, které jsme prozkoumali, neslouží k vytváření kontrolních seznamů jen pro samotné vytváření, ale k tomu, aby pomohly vašemu týmu s jistotou vykročit vpřed. ClickUp se od ostatních nástrojů odlišuje tím, jak všechny tyto pohyblivé části spojuje na jednom místě. Nemusíte přeskakovat mezi různými aplikacemi, abyste sledovali zpětné odkazy, zmínky nebo dosah.
Pokud jste připraveni vnést jasnost do svého pracovního postupu, nejlepším místem, kde začít, je šablona.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky (FAQ)
Off-page SEO zahrnuje všechny aktivity, které provádíte mimo svůj web, abyste zlepšili jeho viditelnost a důvěryhodnost. Představte si to jako reputaci vašeho webu v širším digitálním světě. Zahrnuje zpětné odkazy, zmínky o značce, sociální signály a partnerství, které vyhledávačům signalizují, že váš obsah je důvěryhodný a stojí za to ho zařadit do žebříčku.
Audit začíná prověřením, kdo odkazuje na váš web a zda jsou tyto odkazy užitečné nebo škodlivé. Dále zkontrolujte zmínky o vaší značce, aktivitu na sociálních sítích a online recenze, abyste zjistili, jak je vaše firma vnímána. Nakonec porovnejte svůj profil s konkurencí a najděte příležitosti, kde vám možná chybí viditelnost.
Off-page SEO se v zásadě opírá o zpětné odkazy, online autoritu a důvěru komunity. Důležitou roli hrají kvalitní zpětné odkazy, pozitivní recenze, sociální zapojení a obsah hostů. Společně vytvářejí signály, které vyhledávače používají k posouzení spolehlivosti vašeho webu.
Existuje několik nástrojů, které vám pomohou sledovat zpětné odkazy, měřit autoritu domény a monitorovat zmínky o značce. Patří mezi ně platformy specializované na analýzu odkazů, sledování sociálních sítí a sledování konkurence. Nejlepší volba závisí na tom, zda chcete lehký tracker pro malé kontroly nebo kompletní platformu pro větší kampaně.
Začněte sepsáním základních bodů: zkontrolujte zpětné odkazy, požádejte o recenze, publikujte obsah hostů a buďte aktivní na sociálních platformách, kde se nacházejí vaši zákazníci. Poté seznam přizpůsobte vašemu odvětví. Například místní kavárna se může zaměřit na zařazení do seznamu na food blogech, zatímco designová agentura se může zaměřit na publikování příspěvků hostů na kreativních webech.
Jedním z příkladů je raná strategie společnosti Airbnb, která si budovala důvěru ve značku prostřednictvím blogů hostů a partnerství, což jí pomohlo zvýšit povědomí ještě předtím, než se stala známým jménem. Dalším příkladem je přístup společnosti HubSpot, která vytvořila bezplatné nástroje, které generovaly obrovské množství zpětných odkazů z blogů a firem po celém světě. Tyto kampaně ukazují, jak kreativní nápady mimo vaši webovou stránku mohou přinést autoritu a pozornost zpět na ni.