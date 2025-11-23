15+ nejlepších šablon webových stránek Figma pro úžasný webový design

Každý webový projekt začíná plánem. Ale s prázdným plátnem může trvat věčnost, než se necháte inspirovat a začnete. Později hodiny mizí v přepracovávání tlačítek a navigace. Termíny se posouvají, protože znovu vytváříte stejné komponenty, a to, co by mělo být kreativní prací, se mění v repetitivní práci.
S šablonami webových stránek Figma nezačínáte od nuly. Začínáte od hotového.
Od prodejních landing page pro SaaS až po působivá portfolia – tyto šablony webových stránek Figma vám poskytnou vše, co potřebujete k rychlému návrhu a škálování responzivních webových stránek.
Co jsou šablony webových stránek Figma?
Šablony webových stránek Figma jsou předem navržené rozvržení webových stránek vytvořené v nástroji Figma, cloudovém nástroji pro návrh a spolupráci. Každá šablona obvykle obsahuje komponenty, jako jsou navigační lišty, mřížky, tlačítka, formuláře a typografické systémy, které odpovídají osvědčeným postupům pro responzivní design.
Protože jsou plně editovatelné ve Figma, můžete tyto šablony přizpůsobit identitě vaší značky a potřebám projektu, aniž byste je museli vytvářet od začátku. Šablony webových stránek Figma jsou také vytvořeny s ohledem na spolupráci. Týmy mohou sdílet, komentovat a opakovat návrhy v reálném čase, zatímco vývojáři mohou v okamžiku, kdy je třeba vytvořit web, načíst prostředky a CSS přímo z Figma.
💡 Tip pro profesionály: Použijte šablonu jako základ a poté uložte svou přizpůsobenou verzi jako sdílenou knihovnu návrhů. Tím zajistíte, že každý projekt bude od samého začátku v souladu s vašimi pokyny pro značku.
Nejlepší šablony webových stránek v přehledu
Zde je stručná souhrnná tabulka šablon pro uvedení produktů Figma a ClickUp na trh, které jsou uvedeny v tomto blogu:
|Šablona
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona minimalistické úvodní stránky
|Stáhnout tuto šablonu
|Agentury a společnosti, které potřebují systém opakovaně použitelných vstupních stránek
|Předem připravené sekce, stylový průvodce, flexibilní rozvržení
|Úvodní stránka
|Kolekce sad pro vstupní stránky
|Stáhněte si tuto šablonu
|Freelancerové a produktové týmy vytvářející více vstupních stránek
|13 šablon, více než 250 stylů, více než 100 komponent
|Úvodní stránky (balíček 13 kusů)
|Šablona webových stránek SinanTokmak Web Developer Portfolio
|Stáhnout tuto šablonu
|Freelancerové a designéři, kteří vytvářejí osobní portfolio
|Responzivní rozvržení, opakovaně použitelné komponenty, stránky s případovými studiemi
|Portfoliové webové stránky
|Šablona pro portfolio Bentolio
|Stáhnout tuto šablonu
|Kreativní pracovníci, kteří chtějí vizuálně atraktivní portfolio
|Rozložení mřížky Bento, modulární dlaždice
|Jednostránkové portfolio
|Šablona webových stránek SaaS a aplikací
|Stáhnout tuto šablonu
|Startupy SaaS a vývojáři aplikací
|Sekce zaměřené na konverzi, mřížka Bootstrap
|Webové stránky SaaS
|Šablona webových stránek Singular SaaS
|Stáhněte si tuto šablonu
|SaaS týmy a marketingové agentury
|Responzivní bloky, komponenty sady UI
|SaaS landing + mobilní
|Šablona uživatelského rozhraní pro webové stránky AI Blog (tmavé téma)
|Stáhnout tuto šablonu
|Technici a vydavatelé AI
|Tmavé uživatelské rozhraní, rozvržení pro podcasty/blogy, responzivní
|Blog + centrum obsahu
|MetaBlog – víceúčelová šablona pro blog
|Stáhnout tuto šablonu
|Tvůrci obsahu, kteří chtějí flexibilitu blogu
|Atomic design system, hero cards
|Blog (více témat)
|Šablona webových stránek pro e-shop s nábytkem
|Stáhněte si tuto šablonu
|Nábytkové značky a interiéroví designéři
|Produktové mřížky, proces platby, blog o životním stylu
|E-shop
|Šablona webových stránek pro odběr novinek
|Stáhnout tuto šablonu
|Tvůrci newsletterů a malé podniky
|Proces předplatného, fakturační stránky, přehledné uživatelské rozhraní
|Webové stránky s newsletterem
|Šablona panelu pro správu úkolů
|Stáhněte si tuto šablonu
|Designéři představující koncepty produktivních aplikací
|Kanbanové zobrazení, vícestupňové toky, panely zpráv
|Uživatelské rozhraní dashboardu
|Šablona pro panel udržitelnosti a nástroj pro hodnocení
|Stáhněte si tuto šablonu
|Konzultanti ESG a týmy pro udržitelnost
|Nástroje pro hodnocení, metriky ESG, dashboardy
|Dashboard webové aplikace
|Šablona webových stránek pro podnikání a koučování
|Stáhnout tuto šablonu
|Trenéři a poskytovatelé služeb
|Stránky webinářů, průběh prodejní stránky
|Webové stránky pro koučování
|Šablona webových stránek pro nevládní organizace
|Stáhnout tuto šablonu
|Nevládní organizace a komunitní organizace
|Stránky pro dary, rozvržení událostí
|Webové stránky neziskové organizace
|Šablona webových stránek pro kavárnu
|Stáhnout tuto šablonu
|Kavárny, restaurace, pekárny
|Stránky s nabídkou, rezervace, galerie
|Webové stránky restaurace
|Šablona pro webové stránky autopůjčovny
|Stáhnout tuto šablonu
|Autopůjčovny a cestovní kanceláře
|Proces rezervace, srovnávací tabulky
|Webové stránky pro pronájem
|Šablona plánu projektu webových stránek ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy spouštějící nové nebo přepracované webové stránky
|Sledování rozpočtu, milníky, plánování pracovního postupu
|Plán projektu
|Šablona plánu projektu designu webových stránek ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Designéři řídící všechny fáze designu
|Pracovní postupy seznamu + tabule, schvalovací systém
|Pracovní postup při navrhování
|Šablona webového designu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Agentury spravující více designových projektů
|Přijímací formulář, stanovení priorit, plánování kapacity
|Návrh více projektů
|Šablona plánu projektu redesignu webových stránek ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketingové/webové týmy provádějící opakované redesigny
|Opakovaně použitelné šablony úkolů, zpětná vazba
|Přeorganizujte pracovní postup
|Šablona pro vývoj webových stránek ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vývojáři a mezioborové týmy
|Backlog, QA, mapa stránek, sledování vývoje
|Životní cyklus vývoje
|Šablona plánu výroby webových stránek ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy spravující průběžné vydávání verzí
|Příběhy uživatelů, sledování vydání, stanovení priorit
|Produkční pracovní postup
|Šablona ClickUp pro tvorbu webových stránek
|Získejte bezplatnou šablonu
|Agentury vytvářející vícestránkové webové stránky
|Mapa stránek, úkoly na úrovni stránek, Ganttův diagram
|Systém pro tvorbu stránek
|Šablona plánovače webových stránek ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketingové týmy plánující strukturu webu
|Úroveň náročnosti, Ganttův diagram, recenze
|Plánovač webových stránek
|Šablona rozsahu práce pro webové stránky ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Agentury a projektoví manažeři formalizující výstupy
|Cíle, tabulky nákladů, odpovědnosti
|Rozsah práce
|Šablona plánu projektu migrace webových stránek ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy zabývající se migrací domén/CMS
|Sledování přesměrování, kontrola metadat
|Pracovní postup migrace
|Šablona ClickUp Sitemap Whiteboard
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy UX + obsahové mapování navigace
|Sitemap s funkcí drag-and-drop, konverze úkolů
|Mapa stránek na tabuli
Šablony webových stránek Figma
S tolika možnostmi v komunitě Figma a dalších knihovnách může být těžké rozhodnout, které šablony stojí za váš čas. Dobrou zprávou je, že nemusíte procházet stovky souborů. Udělali jsme to za vás.
Níže najdete nejlepší šablony webových stránek Figma v klíčových kategoriích, jako jsou vstupní stránky, portfolia, SaaS, e-commerce, blogy a dashboardy. Každá šablona obsahuje připravené rozvržení a komponenty, které můžete přizpůsobit tak, aby odpovídaly vaší značce.
1. Šablona minimalistické úvodní stránky
Šablona Minimal Landing Page Template kombinuje kompletní rozvržení úvodní stránky s designovým systémem připraveným k okamžitému použití. Kromě hlavičky, loga klienta, přehledu služeb, referencí a výzev k akci obsahuje také typografické škály, varianty tlačítek, barevné tokeny a sady ikon.
Má přehlednou strukturu komponent, kde jsou vrstvy dobře označeny a organizovány pomocí automatického rozvržení, takže můžete aktualizovat obsah bez narušení designu.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Zkraťte dobu nastavení díky předem připraveným sekcím a opakovaně použitelným komponentům.
- Udržujte konzistentnost značky pomocí integrovaného stylového průvodce.
- Díky flexibilnímu rozvržení se přizpůsobí různým odvětvím.
🔑 Ideální pro: Agentury a společnosti, které chtějí hotovou vstupní stránku a opakovaně použitelný designový systém pro budoucí projekty.
2. Kolekce sad pro vstupní stránky
Bezplatná sada šablon pro vstupní stránky obsahuje 13 šablon pro vstupní stránky pro stolní počítače a mobilní zařízení, které jsou podporovány komplexním designovým systémem. Obsahuje 7 sad ikon, sadu vlajek, více než 10 designů zápatí, více než 250 globálních stylů a přes 100 komponent a variant.
Vše je přehledně uspořádáno, abyste mohli rychle kombinovat sekce a zachovat konzistenci napříč více stránkami.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Opakovaně používejte prvky v různých projektech, místo abyste je vytvářeli od začátku.
- Přizpůsobte si zápatí a sekce a vytvořte si rozvržení na míru pro různá odvětví.
- Rychle škálovat, když pracujete s více klientskými weby nebo kampaněmi
🔑 Ideální pro: Freelancery a produktové týmy, které potřebují rychle vytvořit více landing page a zachovat přitom konzistentní design.
3. Šablona webových stránek pro portfolio webového vývojáře SinanTokmak
Šablona webových stránek SinanTokmak Web Developer Portfolio od Johanna Leona obsahuje 12 předem připravených webových stránek ve 4 responzivních velikostech obrazovky, což usnadňuje vytvoření profesionální online prezentace, která funguje na jakémkoli zařízení. Soubor obsahuje přehledné styly, opakovaně použitelné komponenty a plně automatickou strukturu rozvržení pro konzistentnost a snadné přizpůsobení.
Můžete zde uvést svůj životopis, dovednosti, projekty a blogové příspěvky v uceleném rozvržení, které zdůrazní jak vaši práci, tak vaši osobnost.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Využijte rozvržení blogu a případových studií, abyste mohli vyprávět příběh své práce.
- Ušetřete čas při nastavování díky životopisu, portfoliu a blogu v jednom profesionálním designu.
- Navrhněte portfolio nebo jednoduché osobní webové stránky podle svých potřeb.
🔑 Ideální pro: Freelancery a designéry, kteří chtějí portfolio, které zdůrazní jejich osobní značku v čistém, moderním formátu.
👀 Věděli jste? Tvůrci webových stránek s umělou inteligencí mohou pomoci snížit míru okamžitého opuštění stránky v průměru o 15 % a téměř 90 % nejlépe hodnocených webových stránek využívá tyto nástroje pro optimalizaci výkonu, SEO nebo obsahu.
4. Šablona pro portfolio Bentolio
Šablona Bentolio Portfolio Design Template je elegantní jednostránkové osobní portfolio postavené na rozložení Bento Grid, designovém trendu známém čistými bloky a vysoce vizuálním vyprávěním.
Každá sekce je uspořádána do modulárních dlaždic, které lze použít k vizuálně strukturovanému zvýraznění projektů, dovedností, kontaktních informací nebo osobních údajů. Design se zaměřuje na přehlednost a vyváženost a nabízí uživatelsky přívětivé procházení, které se hodí pro kreativní profesionály.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Vyměňte dlaždice a přeskupte mřížku, aniž byste museli přepracovávat celou stránku.
- Poskytněte rychlý přehled svých dovedností a projektů bez nekonečného scrollování nebo přeskakování mezi stránkami.
- Získejte předem připravené kreslicí plochy pro sekce jako Domů, Projekty, O nás, Kontakt, Blog
🔑 Ideální pro: Kreativní pracovníky, kteří chtějí vizuálně atraktivní portfolio, které je lehké, snadno udržovatelné a okamžitě zapamatovatelné.
💡 Tip pro profesionály: Ani ty nejlepší šablony nemohou nahradit strukturovaný projektový plán. Spojením šablon Figma s softwarem pro správu webových projektů zajistíte, že vaše designové úsilí bude podpořeno časovým harmonogramem a správou rozsahu.
5. Šablona webových stránek SaaS a aplikací
Šablona webových stránek SaaS & App Template je vytvořena speciálně pro platformy SaaS, společnosti zabývající se aplikacemi a poskytovatele IT služeb. Získáte několik variant domovské stránky a flexibilní knihovnu komponent postavenou na systému Bootstrap grid. Soubor je plně vrstvený a organizovaný, což umožňuje rychlé úpravy a přizpůsobení kombinací různých prvků.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Využijte grafy, přehledy a sekce s referencemi k podpoře storytellingu zaměřeného na konverzi.
- Přeskupujte sekce a navrhujte stránky pro uvedení produktů na trh, případové studie nebo experimenty s cenami.
- Získejte možnosti domovské stránky pro růst SaaS, od prezentace produktů až po předplatné.
🔑 Ideální pro: SaaS startupy a vývojáře aplikací, kteří potřebují konverzně optimalizovanou vstupní stránku pro prezentaci svých produktů.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro optimalizaci webových stránek
6. Šablona webových stránek Singular SaaS
Šablona webových stránek Singular SaaS, navržená s ohledem na design i vývoj, nabízí responzivní bloky, komponenty UI kit a rozvržení přizpůsobené pro mobilní zařízení, díky čemuž se snadno přizpůsobí pro vstupní stránky nebo prezentace aplikací.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Rychle sestavujte jedinečné stránky pomocí knihovny bloků s funkcí drag-and-drop.
- Využijte vestavěné animace a HTML/CSS validované W3C pro reálné použití, nejen pro makety.
- Díky funkcím Smart Layout a barevné typografii můžete zajistit jednotný design napříč celou stránkou.
🔑 Ideální pro: startupy SAAS, produktové týmy a marketingové agentury, které potřebují řešení od návrhu po kódování.
7. Šablona uživatelského rozhraní pro webové stránky AI Blog (tmavé téma)
Šablona uživatelského rozhraní pro webové stránky AI Blog je tmavý design vytvořený pro vydavatele zabývající se umělou inteligencí a technologiemi. Obsahuje rozvržení pro domovskou stránku, novinky, blogové příspěvky, podcasty, zdroje a kontaktní stránky s pixelově dokonalou typografií a responzivním automatickým rozvržením. Tmavá paleta dodává moderní, profesionální tón, který je příjemný pro oči a ideální pro dlouhé čtení.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Rozšiřte svou platformu pomocí předem navržených stránek pro blogy, podcasty, novinky a zdroje.
- Zajistěte konzistentní zážitek z čtení díky třem responzivním velikostem obrazovky.
- Využijte vestavěný vyhledávací systém přizpůsobený pro obsah zaměřený na technologie a umělou inteligenci.
🔑 Ideální pro: Technické spisovatele a výzkumníky v oblasti umělé inteligence, kteří chtějí blog bohatý na obsah s moderním tmavým designem.
📮 ClickUp Insight: 33 % našich respondentů uvádí rozvoj dovedností jako jeden z případů využití AI, který je nejvíce zajímá. Například pracovníci bez technického vzdělání se mohou chtít naučit vytvářet kódové fragmenty pro webové stránky pomocí nástroje AI.
V takových případech platí, že čím více kontextu má AI o vaší práci, tím lepší budou její odpovědi. Jako univerzální aplikace pro práci v tom vyniká AI ClickUp. Ví, na jakém projektu pracujete, a může vám doporučit konkrétní kroky nebo dokonce snadno provádět úkoly, jako je vytváření úryvků kódu.
8. MetaBlog – víceúčelová šablona pro blog
MetaBlog Multipurpose Blog Template kombinuje čisté rozvržení s flexibilitou. Nabízí tmavé i světlé motivy, takže si můžete prohlédnout náhled a navrhnout dvě vizuální identity. Šablona se řídí metodikou Atomic Design, což znamená, že každé tlačítko, karta a sekce jsou opakovaně použitelné.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Získejte čistou typografii a vyvážené mezery s oddíly pro hlavní obrázky, blogové karty, doporučené příspěvky atd.
- Používejte opakovaně použitelné komponenty, jako jsou tlačítka, karty, záhlaví a zápatí, pro konzistentní design.
- Snadno převádějte design do HTML/Webflow s jasným rozložením a rozestupy.
🔑 Ideální pro: Tvůrce obsahu, kteří chtějí spustit blog s opakovaně použitelnými designovými komponenty, které je neomezují na jeden styl.
9. Šablona webových stránek pro e-shop s nábytkem
Šablona pro e-shop s nábytkem obsahuje úvodní stránku, mřížku obchodu, stránky s podrobnostmi o produktech, košík, pokladnu, srovnávací tabulky a dokonce i blog s tipy na stylování. Design využívá jemnou neutrální paletu barev, která klade důraz na fotografie produktů, a je tak ideální pro prezentaci bytových doplňků a vizuálů zaměřených na životní styl.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Získejte kompletní eCommerce tok (obchod → košík → pokladna), který je již navržen.
- Použijte čisté rozvržení s důrazem na obrázky, abyste zdůraznili fotografie nábytku a dekorací.
- Vybudujte si autoritu a inspirativní obsah společně se svým obchodem pomocí rozvržení lifestylového blogu.
🔑 Ideální pro: Malé nábytkové značky a interiérové designéry, kteří hledají hotový obchod s moderním a vizuálně atraktivním vzhledem.
⌛ Tip, jak ušetřit čas: Pracovní postupy při tvorbě webových stránek jsou málokdy lineární. Od shromažďování požadavků a opakovaných návrhů až po revize ze strany zainteresovaných stran a předávání vývoje – neustálé přecházení mezi jednotlivými fázemi může být časově náročné a chaotické.
Kombinovaná síla umělé inteligence a automatizace vám pomůže automaticky přiřazovat úkoly, směrovat zpětnou vazbu správnému týmu a spouštět schvalování, když je návrh připraven k revizi.
Podívejte se na toto video a osvoboďte své týmy od administrativní zátěže a ušetřete až 26 hodin týdně.
10. Šablona webových stránek pro přihlášení k odběru newsletteru
Šablona webových stránek pro odběr newsletterů je určena pro platformy, které se zaměřují na správu a kurátorství newsletterů. Konzistentní použití výrazných zelených barev v kombinaci s čistou typografií a jednoduchými 2D ilustracemi jí dodává svěží a přístupný vzhled. I když může být nutné provést některé úpravy designu (například odstranit nadbytečné stíny), její minimalistická a funkční struktura usnadňuje přizpůsobení.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Pokryjte celou uživatelskou cestu od přihlášení a předplatného až po fakturaci a novinky.
- Vyberte si z řady šablon pro novinky, blogy, ankety, názory a další.
- Nahraďte ilustrace zástupných symbolů a změňte barvy, písma a rozvržení tak, aby odpovídaly vaší značce.
🔑 Ideální pro: Malé podniky a tvůrce, kteří chtějí provozovat model zpravodaje na základě předplatného.
11. Šablona panelu pro správu úkolů
Šablona Task Management Dashboard Template vám nabízí moderní systém správy úkolů se zaměřením na přehlednost a použitelnost. Obsahuje Kanban tabule, vícestupňové toky úkolů a integrované panely pro zasílání zpráv. Design využívá lehkou, minimalistickou estetiku s barevně odlišenými štítky pro priority a stavy.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Používejte komponenty úkolových karet, které zobrazují komentáře, tagy a přílohy souborů, abyste mohli předvést živý pracovní postup.
- Vyzkoušejte různé vzory navigace (dashboard, projekty, úkoly, zprávy, uživatelé), které odrážejí oblíbené aplikace pro zvýšení produktivity.
- Kombinujte čistý typografický systém s kontrastními barevnými akcenty, aby dlouhé pracovní sezení bylo příjemné pro oči.
🔑 Ideální pro: Designéry, kteří prezentují prototypy, které musí vypadat dokonale a zároveň odrážet skutečné funkce spolupráce.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro správu úkolů, které zlepší vaše pracovní postupy
12. Webová aplikace – šablona pro panel udržitelnosti a nástroj pro hodnocení
Pro organizace, které potřebují sledovat a podávat zprávy o iniciativách v oblasti udržitelnosti, poskytuje tato šablona webové aplikace pro udržitelnost připravený dashboard, který umožňuje vizualizovat pokrok a snadno generovat zprávy o udržitelnosti.
Obsahuje panely pro správu, dodavatelský řetězec, environmentální a sociální udržitelnost spolu s interaktivními nástroji pro hodnocení. Díky designovým prvkům, jako je bodování na základě domény, měřiče zralosti a panely pro sledování zlepšení, je praktický pro firemní reporting ESG (environmentální, sociální a správní).
Proč si ji zamilujete:
- Simulujte skutečná firemní hodnocení s bodovým hodnocením a praktickými poznatky.
- Zahrňte vizuální prvky reportů, jako jsou číselníky, barevně odlišené metriky a strukturované tabulky, díky kterým bude váš report připravený pro prezentace v zasedací místnosti.
- Přizpůsobte hodnotící nástroj a komponenty dashboardu různým metrikám udržitelnosti nebo KPI.
🔑 Ideální pro: konzultanty ESG a pracovníky v oblasti udržitelnosti, kteří potřebují profesionální způsob prezentace výkonnostních údajů a sledování pokroku projektů ve vztahu k cílům udržitelnosti.
🌟 Bonus: Vývoj webových stránek je složitá záležitost. Bez inteligentního centralizovaného nástroje jsou požadavky klientů, diskuse o designu, komentáře Figma, popisy wireframů atd. uloženy v různých nástrojích, což vede k nejednoznačnosti a zpožděním.
ClickUp Brain MAX vnáší do tohoto chaosu klid. Umí:
- Proměňte dlouhé a komplikované e-mailové konverzace obsahující všechny požadavky vašich klientů v jasné a strukturované úkoly.
- Vytvářejte mapy stránek s alternativními verzemi pro různé uživatelské cesty a konvence pojmenování stránek přátelské k SEO.
- Automaticky přesouvejte úkoly mezi jednotlivými stavy, informujte týmy o odeslání podkladů ke kontrole a generujte pravidelné zprávy o postupu pro zainteresované strany.
Spojuje data a pracovní postupy napříč systémy a umožňuje vám spravovat celý proces z jediného ovládacího panelu. Takto to vypadá v praxi ⬇️
13. Šablona webových stránek pro podnikání a koučování
Šablona webových stránek pro podnikání a koučování je užitečná zejména pro poskytovatele služeb, kteří chtějí elegantním způsobem přilákat, informovat a získat potenciální klienty. Jedinečná je díky strukturované prodejní stránce a webinářům, takže nejen prezentujete své služby, ale také vytváříte cestu, která potenciální zákazníky vede k rezervaci nebo nákupu.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Získejte připravené stránky pro webináře a přehrávání záznamů, které vám ušetří hodiny práce při přípravě online workshopů nebo živých akcí.
- Využijte integrovaný design prodejní stránky, který se zaměřuje na přesvědčování a zvyšuje konverze.
- Vyvažte osobní branding s prezentací služeb pomocí jednoduché, ale efektivní struktury designu.
🔑 Ideální pro: Obchodní a životní kouče, kteří chtějí vytvořit profesionální webové stránky, aby představili své služby a reference klientů.
14. Šablona webových stránek pro nevládní organizace
Tato šablona webových stránek pro neziskové organizace je přehledný a funkční designový systém pro neziskové a charitativní organizace. Obsahuje 8 strukturovaných rozvržení stránek, včetně domovské stránky, stránky pro dary, událostí, blogu, médií a dalších, což z ní činí připravený základ pro působivé projekty. Design vyvažuje přístupnost a důvěryhodnost pro organizace, které se spoléhají na dary a podporu komunity.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Získejte stylový průvodce a opakovaně použitelné komponenty, které zajistí konzistentnost všech stránek.
- Použijte čistou typografii a obrázky, abyste zdůraznili vyprávění příběhu a transparentnost a budovali důvěru dárců.
- Přizpůsobte si hotové stránky pro události a média a prezentujte působivé příběhy, aniž byste museli začínat od nuly.
🔑 Ideální pro: charitativní organizace, nevládní organizace, iniciativy zaměřené na zdravotně postižené a přístupnost, grassroots organizace nebo jakékoli projekty zaměřené na sociální dobro a fundraising.
15. Šablona webových stránek pro kavárnu
Šablona webových stránek Cafe je určena pro restaurace, které chtějí prostřednictvím designu komunikovat chuť a pohostinnost. Obsahuje 3 jedinečná rozvržení domovské stránky a více než 12 vnitřních stránek zahrnujících nabídky, rezervace, akce, profily týmu a sekce blogu. Výrazná typografie a rozvržení zaměřené na obrázky usnadňují představení signature pokrmů, akcí nebo specialit šéfkuchaře.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Získejte hotové struktury pro rezervace, díky kterým snadno přeměníte návštěvníky na hosty.
- Zvýrazněte fotografie jídel pomocí speciálních stránek s nabídkou a galerií, které restauracím pomohou okamžitě vzbudit chuť k jídlu.
- Snadno přizpůsobitelné pro kavárny, bary, pekárny a luxusní restaurace, které potřebují jednoduchost i hloubku.
🔑 Ideální pro: Majitele kaváren, kteří chtějí dobře navrženou webovou stránku, na které mohou představit své podniky, nabídku, atmosféru, tým a podrobnosti o rezervacích.
16. Šablona pro webové stránky autopůjčovny
Šablona pro webové stránky autopůjčovny dokonale zachycuje cestu uživatele kombinací čistého vizuálního zpracování s intuitivním procesem rezervace, díky čemuž je snadné najít a rezervovat vozidlo. Zaměřuje se na přehlednost a konverzi tím, že obsahuje speciální stránky pro prohlížení modelů vozů, porovnání cen a dokončení rezervace pouhými několika kliknutími.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Využijte předem navržené postupy pro rezervace a objednávky, díky kterým bude proces pronájmu snadno přehledný a ještě snáze přizpůsobitelný.
- Přidejte srovnávací tabulky modelů vozidel, cen a klíčových funkcí, které uživatelům pomohou učinit rychlejší a jistější rozhodnutí.
- Zdůrazněte prvky, které budují důvěru zákazníků, jako jsou recenze, často kladené otázky, zásady a dostatek prostoru pro fotografie, abyste dosáhli co největšího účinku.
🔑 Ideální pro: autopůjčovny, automobilové startupy a cestovní kanceláře, které chtějí zvýšit online konverze.
Proč používat šablony webových stránek Figma
Šablony webových stránek Figma vám poskytují obrovský náskok, protože vám umožňují přeskočit fázi prázdného plátna a rovnou se pustit do skutečné designové práce. Namísto toho, abyste tlačítka, mřížky, rozvržení a navigaci vytvářeli od nuly, začnete s propracovaným základem připraveným k úpravám, který odpovídá moderním osvědčeným postupům v oblasti UI/UX.
Tady je několik důvodů, proč týmy spoléhají na šablony Figma:
- Ušetřete hodiny práce díky předem připraveným komponentám, sekcím a responzivním systémům.
- Zachovejte konzistenci napříč stránkami díky sdíleným stylům a opakovaně použitelným prvkům.
- Spolupracujte rychleji díky sdílení souborů, komentářům, revizím a iteracím v reálném čase.
- Převeďte projekt hladce díky přehledným vrstvám, tokenům a specifikacím, které mohou vývojáři okamžitě použít.
- Snižte počet chyb v designu díky standardním rozestupům, typografii a přístupnosti, které jsou součástí šablony.
✨ Tip pro zvýšení produktivity: Používejte šablony Figma společně se sdílenou knihovnou komponent, abyste usnadnili aktualizace napříč více návrhy. Kromě toho můžete použít kontrolní seznam pro spuštění webových stránek, abyste se ujistili, že nic nezapomenete.
Co dělá šablonu webových stránek Figma skvělou
Dobrá šablona webových stránek Figma vám dává svobodu přizpůsobit rozvržení a zároveň zachovat konzistentní použitelnost a kvalitu designu na všech stránkách. Měla by také poskytnout týmům náskok, aniž by omezovala jejich schopnost přizpůsobit se jedinečným potřebám značky. Základní ukazatele kvality:
- Responzivní rozvržení vytvořené pro stolní počítače, tablety a mobilní zařízení
- Opakovaně použitelné komponenty (tlačítka, navigační lišty, karty, modální okna, formuláře), které se přizpůsobují růstu vaší stránky.
- Přehledná organizace souborů s jasným pojmenováním, automatickým rozvržením a konzistentním rozložením.
- Škálovatelné designové tokeny pro typografii, barvy, mřížkové systémy a stíny
- Design zaměřený na přístupnost (čitelné písmo, kontrast, mezery, hierarchie prvků)
Typy šablon:
Vyberte si podle toho, co vytváříte:
- Šablony úvodních stránek: zaměřené na konverzi, ideální pro uvedení produktů na trh a kampaně
- Šablony portfolia: prezentace projektů, případové studie, životopisy a rozvržení hero.
- Šablony pro e-commerce: mřížky produktů, průběh nákupu, pokladna a filtry
- Šablony SaaS/startup: ceníky, sekce funkcí, reference, dashboardy
- Šablony blogů/obsahu: karty kategorií, rozvržení článků, zážitky ze čtení
- Šablony pro dashboardy a webové aplikace: analytické uživatelské rozhraní, karty, tabulky, administrátorské panely
Výběrem správného typu šablony od samého začátku výrazně zkrátíte dobu iterace a zajistíte, že váš design bude v souladu s účelem vašich webových stránek.
🤔 Nejste fanouškem Figma? Zde jsou alternativy Figma s výkonnějšími komponentovými systémy a funkcemi pro spolupráci.
💡 Tip pro profesionály: Před použitím šablony vždy zkontrolujte organizaci souborů. Například dobře strukturovaná šablona bude mít komponenty, jako jsou tlačítka a nadpisy, nastavené pomocí automatického rozvržení a jednotného pojmenování (btn/primary, btn/secondary).
Omezení používání Figma pro šablony webových stránek
Šablony Figma vám sice poskytnou dobrý start, ale nejsou kompletním řešením pro vytvoření funkčního webu. Zde je několik omezení, která je třeba mít na paměti:
- Pouze design, není připraveno k vývoji: Šablony Figma poskytují strukturu, vizuální prvky a vzory uživatelského rozhraní. Neobsahují však funkční kód. Design budete muset předat vývojáři nebo použít nástroj pro tvorbu webových stránek, aby byl funkční.
- Přizpůsobení vyžaduje určité dovednosti: Šablony šetří čas, ale jejich přizpůsobení vaší značce vyžaduje dobré znalosti nástrojů Figma. Bez designérských znalostí můžete skončit s nesourodou typografií, problémy s rozestupy nebo nefunkčními rozvrženími.
- Úvahy ohledně výkonu: Některé šablony obsahují velké, detailní komponenty, které mohou způsobit, že soubory Figma budou těžké a pomalé, zejména v prostředí spolupráce.
- Není určeno pro komplexní správu designu: Figma nemá funkce pro plánování kampaní, sledování výstupů, správu časových os a monitorování výkonu.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro tvorbu webových stránek a generátory využívající umělou inteligenci
Alternativní šablony webových stránek Figma
Šablony Figma se starají o kreativní stránku webového designu, ale neřeší větší výzvu: správu všeho, co se kolem designu děje.
ClickUp nabízí sadu šablon zaměřených na webové stránky, které doplňují Figma tím, že zajišťují komplexní správu webových projektů.
Zatímco tabule ClickUp Whiteboards jsou skvělé pro pořádání virtuálních diskusí o designu a shromažďování zpětné vazby, automatizace v ClickUp snižují administrativní náklady spojené s ručním odesíláním návrhů od jejich vytvoření přes kontrolu až po konečné schválení.
Můžete také propojit tabule Figma se šablonami pro správu projektů v ClickUp a automaticky synchronizovat stav návrhu se seznamy úkolů.
Zde jsou nejlepší šablony ClickUp 👇
1. Šablona plánu projektu webových stránek ClickUp
Spuštění webových stránek není jen o designu. Zahrnuje strategii, termíny, testování a spolupráci. Šablona plánu projektu webových stránek ClickUp promění tento složitý proces ve strukturovaný a sledovatelný pracovní postup, takže váš tým může přejít od konceptu ke spuštění, aniž by něco opomenul.
Místo toho, abyste začínali od nuly, vám tato šablona poskytuje předem připravený projektový plán se seznamy a přehledy pro každou fázi tvorby webových stránek, od počátečního výzkumu až po finální nasazení. Můžete přiřadit vlastníky, nastavit termíny, sledovat rozpočty a monitorovat pokrok v každé fázi, a to vše na jednom místě.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Naplánujte si všechny fáze spuštění webových stránek na jednom místě seskupením úkolů od výzkumu po vývoj a sledujte časový harmonogram a rozpočet v reálném čase.
- Přetahováním úkolů můžete okamžitě upravovat termíny, závislosti a milníky a sladit termíny napříč funkčními týmy.
- Vyvažujte pracovní zátěž v zobrazení Workload, abyste odhalili nadměrně nebo nedostatečně vytížené členy týmu a přerozdělili úkoly dříve, než dojde ke zpoždění.
- Sledujte výdaje pomocí nástroje Cost Tracker, abyste mohli porovnat odhadované a skutečné náklady v jednotlivých fázích a udržet rozpočet pod kontrolou.
🔑 Ideální pro: týmy, které spouštějí nové webové stránky nebo přepracovávají stávající a potřebují jasnou strukturu pro správu úkolů, rozpočtů a schvalování na jednom místě.
2. Šablona plánu projektu designu webových stránek ClickUp
Poté, co jste v předchozí šabloně naplánovali celý svůj webový projekt, pojďme se zaměřit na jednu z nejdůležitějších fází, a to fázi návrhu.
Šablona plánu projektu webového designu ClickUp poskytuje kreativním týmům prostor pro plánování, navrhování a kontrolu všech výstupů designu, od wireframů až po finální rozvržení. Díky pouhým dvěma základním zobrazením: Seznam a Tabule, je váš pracovní postup webového designu jednoduchý a rychlý.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Rozdělte designové úkoly na zvládnutelné části, jako jsou makety, aktualizace obsahu a zpětná vazba od klientů, v zobrazení Seznam, abyste udrželi svůj pracovní postup strukturovaný a jednoduchý.
- Přesouvejte úkoly snadno mezi jednotlivými fázemi v zobrazení tabule, abyste zefektivnili kontroly a revize.
- Upřednostněte dodání pomocí vestavěných značek a jasných stavů, které zvýrazňují urgentní úpravy a čekající schválení, aby vám před spuštěním nic neuniklo.
🔑 Ideální pro: Designéry a kreativní projektové manažery, kteří potřebují jednoduchý a vizuální způsob, jak spravovat úkoly související s designem webových stránek, revize a schvalování v rámci rychlého produkčního cyklu.
3. Šablona webového designu ClickUp
Zatímco předchozí šablona se zaměřuje na realizaci jediného projektu webového designu, šablona ClickUp Web Design Template je určena pro designérské týmy, které spravují více webových stránek, jako jsou interní kreativní studia nebo agentury.
Propojuje přijímání klientů, stanovení priorit a pracovní zátěž designérů do jednoho souvislého systému, takže můžete dodávat rychleji, aniž byste vyčerpali svůj tým.
🌟 Proč si ji zamilujete:
- Centralizujte všechny požadavky na design pomocí integrovaného formuláře pro požadavky na design, který zaznamenává podrobnosti projektu a automaticky vytváří úkoly ve vašem pracovním prostoru.
- Sledujte pokrok v tabuli Stav návrhu přesouváním požadavků mezi fázemi, jako jsou Návrh, Potřeba vstupů, Kontrola klientem a Schváleno, aby byli návrháři a klienti vždy na stejné vlně.
- Upřednostňujte projekty podle složitosti a kapacity týmu pomocí zobrazení Podle složitosti a Kapacity designéra, abyste efektivně vyvážili pracovní zátěž.
- Snadno přizpůsobte svůj pracovní postup pomocí zobrazení Nové požadavky na design, které udržuje všechny aktivní a příchozí projekty viditelné a tříditelné.
🔑 Ideální pro: Designová studia, freelancery nebo interní týmy, které se zabývají projekty, kde je správa zpětné vazby a přidělování zdrojů stejně důležitá jako kvalita designu.
4. Šablona plánu projektu redesignu webových stránek ClickUp
Poté, co jsme si vysvětlili, jak naplánovat a navrhnout nové webové stránky, přejdeme k přepracování a opakovanému vylepšování stávajících stránek.
Šablona plánu projektu redesignu webových stránek ClickUp pomáhá týmům zvládnout složitý proces aktualizace stávajících webových stránek. Na rozdíl od jiných šablon, které nabízejí kompletní seznam nastavení, se tato šablona zaměřuje na jednotlivé šablony úkolů. Každá činnost související s redesignem se stává opakovaně použitelným úkolem, který můžete upravit, duplikovat a přiřadit svému týmu.
Můžete rychle vytvořit úkoly jako „Aktualizovat rozložení domovské stránky“ nebo „Obnovit stránky produktů“. Přiřaďte je svému týmu a sledujte pokrok na jednom místě. To usnadňuje správu často se měnících redesignových prací.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Opakovaně používejte a upravujte úkoly redesignu podle vývoje vašeho projektu, abyste zůstali flexibilní, aniž byste museli začínat od nuly.
- Sledujte každý krok procesu redesignu pomocí integrovaných zobrazení, která snadno přesouvají úkoly z fáze „Probíhá“ do fáze „Kontrola“ a „Dokončeno“.
- Zjednodušte spolupráci díky dílčím úkolům, zpětné vazbě a přílohám uloženým na jednom místě, aby všichni měli přehled o dalších krocích.
🔑 Ideální pro: Týmy zabývající se webovým designem nebo marketingem, které pravidelně provádějí redesign a potřebují flexibilní a opakovaně použitelné nastavení pro sledování změn a schvalování.
5. Šablona pro vývoj webových stránek ClickUp
Po naplánování, navržení a přepracování vašich webových stránek je dalším krokem jejich vytvoření pomocí šablony ClickUp Website Development Template.
Jedná se o šablonu na úrovni složky. Poskytuje vám kompletní pracovní prostor s několika seznamy, tabulemi a zobrazeními postupu, které jsou již nastaveny. Najdete zde seznamy jako Backlog a Sitemap, které vám pomohou organizovat úkoly v průběhu celého vývojového cyklu.
Integrované zobrazení tabule sleduje všechny fáze práce, včetně objevování, přezkoumání potřeb, vývoje, testování a spuštění. Můžete snadno přepínat mezi zobrazeními, sledovat, co se právě děje, a monitorovat, jak se jednotlivé funkce blíží k dokončení.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Vytvářejte a nasazujte s důvěrou díky sledování vývojových úkolů, aktualizací kódu a zavádění funkcí v jednom strukturovaném prostoru.
- Udržujte designéry, tvůrce obsahu, vývojáře a projektové manažery v souladu díky sdíleným pohledům a konzistentním pracovním postupům, které udržují synchronizaci týmu.
- Sledujte pokrok a závislosti v zobrazení tabulek a seznamů, abyste včas identifikovali překážky a předešli zpožděním.
- Duplikujte své přizpůsobené vývojové nastavení pro budoucí sestavení, abyste zachovali konzistentní a opakovatelný vývojový proces.
🔑 Ideální pro: Webové vývojáře, technické manažery a mezioborové týmy, které potřebují přizpůsobivý rámec pro zpracování všech úkolů.
Nechte ClickUp Agents spravovat váš pracovní postup na pozadí
Agenti ClickUp pomáhají udržovat tvorbu webových stránek v chodu tím, že za vás sledují úkoly, závislosti, schvalování a termíny. Automaticky směrují práci, upozorňují vlastníky, když jsou návrhy nebo materiály připraveny, eskalují překážky a generují souhrny pokroku, aby nic nebránilo designu, obsahu a vývoji. Zatímco váš tým tvoří, agenti se starají o rutinní práci.
6. Šablona plánu výroby webových stránek ClickUp
Jakmile je váš web vytvořen a otestován, pozornost se přesouvá na produkci, kde musí každá živá aktualizace a publikování obsahu proběhnout hladce. Šablona plánu produkce webových stránek ClickUp pomáhá týmům spravovat průběžné aktualizace a sledovat živé zdroje bez narušení vašeho webu.
Je navržen pro strukturovanou spolupráci mezi vývojáři, projektovými manažery, správci obsahu a týmy QA. Díky funkcím, jako jsou uživatelské příběhy a označování priorit, můžete spravovat opravy chyb, vylepšení výkonu nebo zavádění nových funkcí stejně jako u jakéhokoli jiného produktu.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Plánujte, sledujte a schvalujte aktualizace obsahu nebo designu před jejich zveřejněním, aby všechny změny proběhly hladce a bez chyb.
- Seskupujte práci podle témat, abyste včas odhalili úzká místa a vyřešili problémy, než ovlivní uživatele.
- Udržujte web připravený k produkci tím, že budete průběžně spravovat aktualizace, abyste jej neustále vylepšovali a zajistili jeho stabilitu.
🔑 Ideální pro: digitální agentury, produktové týmy a webové manažery, kteří dohlížejí na spuštění projektů více týmů
7. Šablona ClickUp pro tvorbu webových stránek
Šablona ClickUp Building Web Pages je užitečná pro přeměnu vaší mapy stránek na dobře strukturované živé webové stránky, takže můžete každou stránku plánovat, navrhovat a publikovat organizovaným způsobem.
Místo toho, aby webové stránky spravovala jako jeden velký projekt, se tato šablona zaměřuje na jednotlivé stránky, které tvoří váš web. Uchovává vše od návrhů textů a zpětné vazby k designu až po odkazy na stránky v jednom pracovním prostoru, takže váš tým může spolupracovat bez zmatků.
Průběh můžete sledovat několika způsoby: zobrazení mapy webu ukazuje, jak jsou stránky propojeny, zatímco zobrazení tabule a seznamu zobrazuje stav každé úlohy v reálném čase. A pokud koordinujete časové osy, zobrazení Ganttova diagramu vám pomůže sledovat výsledky a zpoždění na časové ose označené barevnými kódy.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Uspořádejte všechny typy stránek přehledně podle stránek Core, Product a Supporting, aby týmy mohly navrhovat a vyvíjet paralelně.
- Centralizujte návrhy a zpětnou vazbu od klientů přímo v rámci úkolů, aby byly revize rychlejší a snazší.
- Efektivně zaznamenávejte komentáře pomocí stavů jako „Vyžaduje aktualizaci“ a „V procesu kontroly“, které udržují zpětnou vazbu přehlednou a organizovanou.
🔑 Ideální pro: Agentury, které hledají nástroj pro webdesign k vytváření vícestránkových webových stránek, kde každá stránka vyžaduje individuální přístup.
8. Šablona plánovače webových stránek ClickUp
Šablona ClickUp Website Planner Template vám poskytne kompletní plán vašeho webového projektu a promění chaotický proces zahrnující více týmů v přehledný vizuální pracovní postup.
Od prvního brainstormingu až po finální kontrolu je zmapována každá fáze od vzniku nápadu až po testování. Můžete přiřadit úrovně náročnosti a prohlížet si práci z různých úhlů ( zobrazení Kanban, Gantt nebo časová osa ), aby byl výsledek předvídatelný a hladký.
🌟 Proč si ji zamilujete:
- Včas odhalte nerovnováhu v pracovním vytížení díky integrovaným úrovním náročnosti a týmovým značkám, které ukazují, kdo má příliš mnoho práce a kdo je volný.
- Zjednodušte kreativní recenze pomocí jasných stavů, jako jsou „Interní recenze“ a „Probíhá“, a zefektivněte tak zpětnou vazbu mezi týmy.
- Zaveďte odpovědnost do každé fáze pomocí úkolů, které ukazují vlastnictví, požadované týmy a termíny, abyste eliminovali zmatek a duplicitu.
🔑 Ideální pro: marketingové manažery, designová studia nebo startupy, které při plánování a realizaci nové webové stránky potřebují koordinovat více oborů (texty, design a vývoj).
9. Šablona rozsahu práce pro webové stránky ClickUp
Než napíšete první řádek kódu, každý webový projekt potřebuje jednu věc: jasnost. Šablona ClickUp Website Scope of Work Template vytváří tento základ.
Podrobné dokumenty ClickUp Docs pomáhají předem uložit všechny podrobnosti projektu, jako jsou cíle, výstupy, časové harmonogramy a náklady, aby se všichni shodli na tom, co se bude vytvářet a kdy. Tento komplexní dokument o rozsahu práce lze propojit s úkoly ClickUp Tasks, takže týmy pracující na designových modulech, tvorbě obsahu, integracích a spouštěcích aktivitách mohou rychle zkontrolovat, co je v rozsahu a co vyžaduje schválení.
Tato šablona je určena pro týmy a klienty, kteří chtějí, aby při realizaci nedocházelo k žádným nejasnostem.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Nastavte si předem cíle, výstupy a ceny, abyste měli jasná očekávání a předešli pozdějším nedorozuměním.
- Zaznamenávejte všechny předpoklady a pravidla pro kontrolu změn, aby všichni zúčastnění byli v souladu s vývojem projektu.
- Každé fázi přiřaďte vlastníky, časové osy a rozdělení úkolů, abyste zajistili odpovědnost a zabránili nejasnostem v rozdělení povinností.
- Zajistěte transparentnost díky integrovaným ceníkům a tabulkám nákladů, které udržují rozpočty přehledné a výdaje pod kontrolou.
🔑 Ideální pro: Agentury, konzultanty a interní projektové manažery, kteří potřebují formalizovat dohody a rozsah projektů vývoje webových stránek.
10. Šablona plánu projektu migrace webových stránek ClickUp
Migrace webových stránek je jedním z nejnáročnějších digitálních projektů. Kromě přesunu souborů je třeba chránit hodnotu odkazů a důvěru uživatelů.
Šablona plánu migrace webových stránek ClickUp pomáhá týmům plánovat, testovat a provádět migrace strukturovaně a s jistotou. Rozděluje proces do fází, aby byly všechny závislosti a přesměrování zpracovány synchronizovaně.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Naplánujte migrace ve strukturovaných fázích s integrovanými kontrolními body a kroky kontroly, abyste se ujistili, že nic nezmeškáte.
- Zajistěte si hodnotu SEO a výkon webových stránek sledováním přesměrování, auditů metadat a testovacích úkolů v jednom přehledném zobrazení.
- Včas odhalte rizika díky stavům jako „Blokováno“ a „V revizi“, které upozorňují na překážky dříve, než ovlivní časový plán.
- Spojte technické a netechnické týmy ve sdíleném pracovním prostoru, kde vývojáři, marketingoví pracovníci a zainteresované strany zůstávají v reálném čase v souladu.
🔑 Ideální pro: marketingové a IT týmy, které spravují přesuny domén, změny CMS nebo rozsáhlé redesigny
11. Šablona ClickUp Sitemap Whiteboard
Než se wireframy nebo makety stanou skutečností, každá skvělá webová stránka začíná jasnou mapou stránek.
Šablona ClickUp Sitemap Whiteboard Template poskytuje vašemu týmu vizuální způsob plánování struktury webu, od hlavních nabídek až po vnořené podstránky. Prvky můžete přetahovat a přeskupovat v reálném čase. Tímto způsobem je snadné sladit tok obsahu a uživatelské cesty před napsáním kódu.
Ať už skicujete první nápady nebo finalizujete schválenou strukturu webu, ClickUp Whiteboards vám poskytuje intuitivní pracovní prostor, kde můžete s týmem brainstormovat, pomocí konektorů mapovat cesty uživatelů, ukládat nápady na lepící poznámky a barevně označovat prvky pro lepší přehlednost.
🌟 Proč si ji zamilujete:
- Zobrazte si celou architekturu svých webových stránek na první pohled a okamžitě odhalte chybějící odkazy a překrývání obsahu.
- Spolupracujte živě s designéry, vývojáři a stratégy obsahu pomocí komentářů a poznámek, abyste mohli vylepšovat nápady v reálném čase.
- Přetahujte prvky podle vývoje projektu, abyste udrželi přehledné vztahy mezi stránkami a organizovanou strukturu.
- Převádějte schválené části sitemapy na proveditelné úkoly, abyste propojili plánování a realizaci bez ručního nastavování.
🔑 Ideální pro: UX designéry, stratégy obsahu a webové týmy, které potřebují jednoduchý, ale účinný způsob, jak se před vytvořením webu dohodnout na jeho struktuře.
📚 Přečtěte si také: Bezplatné šablony mapy webu pro vizualizaci vaší webové stránky
12. Šablona úvodní stránky ClickUp
Úvodní stránky jsou úspěšné, když vyvažují poutavý obsah, čistý design a jasné výzvy k akci. Porovnávání různých přístupů a sledování toho, co funguje (a co ne), však může být chaotické. Namísto roztroušených záložek nebo náhodných screenshotů vám šablona úvodní stránky ClickUp poskytuje centralizovaný prostor, kde můžete studovat designové možnosti, styly textů a výzvy k akci vedle sebe.
🌟 Proč si ji zamilujete:
- Porovnávejte přední značky tím, že ukládáte a analyzujete jejich úvodní stránky, abyste mohli studovat vzorce sdělení a rozvržení.
- Kvantifikujte diskuse o designu pomocí bodovacích polí, která objektivně hodnotí obsah a použitelnost.
- Sledujte opakující se designové prvky, jako je umístění tlačítek a tón, abyste zjistili, co konzistentně vede ke kliknutím a konverzím.
- Vytvořte sdílený archiv inspirace pomocí ClickUp Docs, kde může váš tým ukládat odkazy a poznámky pro budoucí redesigny.
🔑 Ideální pro: marketingové týmy, designéry a stratégy růstu, kteří hledají praktický systém pro analýzu, benchmarking a replikaci vysoce výkonných vstupních stránek.
13. Šablona uživatelského toku ClickUp
Každý skvělý produkt začíná porozuměním tomu, jak jej uživatelé skutečně používají.
Šablona ClickUp User Flow Template promění tyto neviditelné cesty v přehledné vizuální mapy, které zobrazují každou akci a výsledek na této cestě. Místo hádání, kde by se uživatelé mohli ztratit, můžete vidět jejich cestu krok za krokem. Výsledkem je chytřejší a plynulejší uživatelský zážitek.
🌟 Proč si ji zamilujete:
- Proměňte složité uživatelské cesty na přehledné vizuální diagramy, kterým každý okamžitě porozumí.
- Včas identifikujte problematické body, abyste mohli před spuštěním vylepšit uživatelské prostředí a zabránit odchodům uživatelů.
- Porovnejte alternativní postupy vedle sebe (například platba jako host vs. registrace) a najděte nejintuitivnější řešení.
- Sladěte týmy UX, produktové a vývojové týmy kolem jednoho společného plánu, abyste omezili zbytečné dohadování a urychlili rozhodování.
🔑 Ideální pro: Produktové designéry, výzkumníky UX a vývojáře, kteří potřebují praktický způsob, jak mapovat chování uživatelů a design.
Plánujte a vytvářejte webové stránky rychleji s ClickUp
Šablony Figma vám poskytují náskok v kreativní oblasti díky mockupům, sadám UI a designovým systémům, které vám ušetří hodiny práce na rozvržení. Když je zkombinujete se šablonami webových stránek ClickUp, můžete rychle přejít od návrhu k realizaci. Navíc vše od plánování obsahu po sledování vývojových úkolů zůstává organizováno na jednom místě.
Kromě toho umělá inteligence, automatizace a integrace ClickUp udržují projekty v chodu. Okamžitě přiřazují úkoly, generují kopie, synchronizují aktualizace napříč nástroji a sledují pokrok bez mikromanagementu.
Šablony Figma a ClickUp společně vytvářejí plynulou cestu od nápadu až po spuštění.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vytvářejte webové stránky rychleji a chytřeji.