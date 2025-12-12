Jak rozvíjet svou značku na LinkedIn jako produktový manažer

Produktová manažerka nedávno zveřejnila na LinkedIn příspěvek o uvedení funkce, které zcela selhalo. Vysvětlila, co se pokazilo, co se naučila a jak by k tomu přistoupila jinak. Příspěvek zaznamenal 10 000 zhlédnutí a tři pracovní nabídky.
Její kolega vydal ve stejném měsíci velmi úspěšnou funkci a nic nezveřejnil. Žádný náborář se mu neozval. 😶🌫️
Nejde o to, kdo je lepší v oblasti produktů, ale o to, kdo ukazuje své myšlení. Pokud lidé nevidí, jak uvažujete, nemohou si vás zapamatovat. A proto je LinkedIn důležitější, než si produktoví manažeři rádi přiznávají.
Tento průvodce vysvětluje, jak autenticky rozvíjet svou značku na LinkedIn jako produktový manažer. Navíc se podíváme na to, jak vám ClickUp pomáhá sledovat a prezentovat vaši práci produktového manažera. 🗂️
Proč je LinkedIn důležitý pro produktové manažery
Jako produktový manažer je vaše síť vaším čistým jměním. LinkedIn slouží jako primární platforma, kde vás najdou náboráři, kde si budujete pozici myšlenkového lídra a kde zůstáváte v kontaktu s nejnovějšími trendy ve svém oboru.
Proč je to důležité:
- Pracovní příležitosti přicházejí samy: Silný profil znamená, že dostáváte zprávy o pozicích, které odpovídají vašim zkušenostem a platovým očekáváním.
- Učte se od nejlepších: Získáte přístup k rámcům a myšlenkám, jejichž vývoj by vám sám trval roky.
- Budujte důvěryhodnost, která se znásobí: Budoucí zaměstnavatelé a spolupracovníci mohou vidět, jak uvažujete, ještě než se s vámi setkají.
- Buďte vždy o krok napřed před změnami v oboru: Váš feed se stane kurátorským zdrojem informací od odborníků, kteří právě teď řeší problémy v oblasti produktového managementu.
🧠 Zajímavost: Projekt redesignu LinkedIn v roce 2012 (s kódovým názvem „Project Katy“) byl inspirován popovou hvězdou Katy Perry: cílem bylo opustit webové rozhraní ve stylu 90. let a přejít k něčemu modernějšímu a efektivnějšímu.
Jak vybudovat silný základ na LinkedIn
Považujte profil na LinkedIn za své neustále aktivní produktové portfolio, které funguje i když spíte. Zde je návod, jak vybudovat základ, který přiláká ty správné příležitosti.
💬 Optimalizujte svůj profil na LinkedIn
Optimalizace začíná porozuměním tomu, jak personalisté a manažeři najímající nové zaměstnance hledají kandidáty na této platformě.
Strategické umístění klíčových slov zvyšuje viditelnost
Náboráři hledají tituly, dovednosti a oblasti působnosti.
Pokud ve svém profilu uvedete „pracoval na funkcích“, ale oni hledají „produktovou strategii“ nebo „řízení roadmapy“, nezobrazíte se jim.
Umístěte relevantní klíčová slova (v podstatě LinkedIn SEO) na tři klíčová místa: do nadpisu („Senior PM | Produktová strategie a B2B SaaS“), do prvního odstavce sekce „O mně“ a do popisu pozice. Vyzkoušejte si to sami vyhledáním „Produktový manažer [vaše město]“ a všimněte si, které profily se umisťují nejvýše.
🔍 Věděli jste? Ve studii profilů na LinkedIn bylo zjištěno, že kombinace pouze lokality a několika vzácných dovedností učinila profil jedinečně identifikovatelným s pravděpodobností přibližně 75 % ve vzorku ~970 milionů uživatelů.
Bohatá média mění tvrzení v důkazy
Říct, že jste dodali nějakou funkci, bez důkazů nic neznamená.
Důkazy přesvědčují.
Příklady:
- 90sekundová ukázka prostřednictvím nahrávky obrazovky
- Screenshoty metrik spuštění
- Strategické prezentace
- Analytické panely
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Clips pro přehledné návody. Zaměřte se na kontext – co se změnilo, proč to bylo důležité a jaký to mělo dopad po uvedení na trh. Takto proměníte „Vytvořil jsem X“ v příběh o rozhodnutích, kompromisech a výsledcích.
Kvantifikace odlišuje silné profily od slabých
Každý bod ve vaší zkušenosti by měl obsahovat alespoň jedno číslo: procentuální změnu, částku v dolarech, časový rámec nebo objem.
Nahraďte „zlepšené zapojení uživatelů“ výrazem „zvýšení počtu denně aktivních uživatelů (DAU) z 12 000 na 31 000 za 4 měsíce po přepracování onboardingového procesu na základě 40 rozhovorů s uživateli“.
Tato specifická vlastnost dokazuje, že měříte dopad, rozumíte příčinným souvislostem a jasně komunikujete výsledky.
📖 Přečtěte si také: Jak automatizovat tvorbu obsahu pomocí AI
💬 Využijte sekci „Zkušenosti“ k vyprávění příběhu.
Většina produktových manažerů uvádí své povinnosti („řídil roadmapu“, „spolupracoval s inženýry“), ale nejlepší profily odhalují, jak diagnostikujete problémy a vytváříte hodnotu.
Malá pravda pro každého produktového manažera: Pokud jste někdy váhali s popisem svých zkušeností, protože jste se obávali, že budou působit obecně nebo „nedostatečně zkušeně“, nemějte obavy; každý produktový manažer to tak cítí. Důležité je jasné myšlení, ne dokonalost. Konkrétní příběhy vždy zapůsobí lépe než vybroušené tvrzení.
Výzva: Stanovte sázky a kontext
Uveďte u každé pozice situaci, kterou jste zdědili, aby personalisté pochopili úroveň obtížnosti.
„Zděděný produkt s 60% fluktuací, bez odlišení od 4 konkurentů a technickým týmem dodávajícím funkce, které nikdo nechtěl“ říká personalistovi, že umíte zvládat chaos a nejistotu. Formulace výzvy dokazuje, že rozumíte obchodním problémům, a ne jen provádíte úkoly.
Akce: Ukažte svou metodiku a kompromisy
Vysvětlete svůj postup ve 2–3 stručných větách a zaměřte se na to, co jste přestali dělat.
„Provedl jsem rozhovory s 25 zákazníky, kteří odešli, a zjistil jsem, že si produkt koupili pro použití A, ale my jsme jej optimalizovali pro použití B. Zrušil jsem tři rozvíjené funkce, abych mohl přestavět základní pracovní postupy.“ To je příklad strukturovaného uvažování.
Kompromisy odhalují úsudek; kdokoli může souhlasit se vším, ale strategičtí produktoví manažeři vědí, co je třeba vyřadit.
📖 Přečtěte si také: Jak využívat trendspotting (s příklady)
Výsledek: Prokažte dopad pomocí čísel a výsledků.
Zakončete prezentací obchodních metrik, které jsou důležité pro vedoucí pracovníky.
„Snížení fluktuace z 60 % na 18 % za 2 čtvrtletí, zvýšení průměrné hodnoty smlouvy o 14 000 dolarů prostřednictvím upsellů, zlepšení rychlosti týmu odstraněním 40 % zpoždění“ propojuje vaši práci produktového manažera přímo s příjmy a efektivitou.
Pokud jste dodali něco, co selhalo, přiznejte si to a vysvětlete, co jste se z toho naučili. Upřímnost buduje větší důvěryhodnost než dokonalá bilance.
📮 ClickUp Insight: 19 % dotázaných lidí neví, co je to portfoliová kariéra, a 18 % se zdráhá, protože neví, kde začít. Touha je tu, ale chybí plán.
S ClickUp Brain už nikdy nebudete muset přemýšlet, co dělat dál. Stačí se zeptat: „Jak uvedu produkt na trh?“ Brain okamžitě prohledá web, analyzuje nejnovější strategie pomocí několika LLM a poskytne vám podrobný plán přizpůsobený vašim cílům.
Ať už potřebujete analýzu trhu, kontrolní seznam pro svého prvního klienta nebo radu ohledně budování více zdrojů příjmů, každá odpověď je okamžitá, praktická a podložená skutečnými údaji. Vaše cesta k úspěchu je vždy jen jednu otázku daleko.
💬 Vytvořte si rutinu pro tvorbu obsahu v oblasti myšlenkového vedení
Každý měsíc napište jeden podrobný článek o konkrétním problému, který jste vyřešili, nikoli obecné rady, které už všichni znají.
Vyberte si jedno rozhodnutí, například „Jak jsem stanovil priority 47 požadavků na funkce se třemi technickými zdroji“, a popište svůj přesný postup:
- Ukažte napětí: Uveďte odpor zainteresovaných stran, kterému jste čelili, oblíbený projekt generálního ředitele, který jste zrušili, a důvod, proč jste se tak rozhodli.
- Používejte skutečné artefakty: Pořiďte snímek obrazovky svého tabulkového procesoru s prioritami, citujte nepříjemnou konverzaci na Slacku, ukažte analýzy před a po.
- Soustřeďte se: 800 slov o jednom rozhodnutí je lepší než 2 000 slov o všem, co víte o produktovém managementu.
- Udržujte tempo: Jeden článek každé 3–4 týdny vám zajistí viditelnost, aniž byste se vyčerpali nebo obětovali kvalitu ve prospěch frekvence.
Dlouhé články s reálnými příklady, skutečným napětím a novinkami z oboru se sdílejí, protože jsou okamžitě užitečné pro ostatní produktové manažery, kteří právě teď čelí podobným problémům.
Mluvili jsme s Jacobem Goldscheinem, generálním ředitelem společnosti Orca, agentury zabývající se ghostwritingem pro zakladatele a provozovatele na LinkedIn, o tom, jak mohou produktoví manažeři autenticky využívat storytelling.
Řekl nám:
Každý příběh produktu začíná tím, co vás inspirovalo k tomu, abyste se stali produktovým manažerem: co vás inspirovalo k lásce k produktu, k touze vytvořit něco vlastníma rukama, vlastními nápady, vlastními myšlenkami. […] Jako produktový manažer je celý váš život v podstatě příběhem tvorby a ideace, což je velmi jedinečné.
💡 Tip pro profesionály: Využijte „aha“ momenty z uživatelské zpětné vazby jako cenný obsah. Až příště zákazník řekne něco, co změní váš pohled na produkt, napište krátký příspěvek, ve kterém popíšete tuto změnu v uvažování. Budete působit zvědavě, ne poučivě.
Jak vám ClickUp pomůže zůstat konzistentní
Rozvoj vaší přítomnosti na LinkedIn jako produktového manažera funguje stejně jako váš produkt: jasnost, iterace a zpětná vazba. Už přemýšlíte v systémech.
Marketingové řešení ClickUp vám umožňuje zacházet se svou osobní značkou stejným způsobem, jako s živým systémem, který se zlepšuje, jakmile se dozvíte více o svém publiku, svém hlasu a svém vlastním uvažování o produktech.
Začněte zde. 🏁
Prozkoumejte nové nápady jasně
Nejlepší obsah obvykle vychází ze skutečných problémů s produkty: diskuse o kompromisech, napětí mezi zákazníky, konflikty v prioritách, nesoulad v postoji.
ClickUp Whiteboards vám pomůže rozdělit tyto momenty do jasných narativních úhlů.
Můžete zmapovat příběhy, které chcete sdílet:
- Poučení ze sprintové retrospektivy
- Rozhodnutí o prioritách, kde směr určovaly omezení
- Překvapivý pohled uživatelů z výzkumné relace
Například vytvořte v softwaru pro správu značky tabuli s názvem „Signály vedení v konfliktu“. Můžete přidat poznámky s popisem toho, co se stalo, co jste zvažovali, jaké rozhodnutí jste učinili a proč to bylo důležité.
Získáte tak strukturovaný přehled ještě předtím, než začnete psát.
Napište příspěvky na LinkedIn přímo tam, kde se rodí vaše myšlenky.
Vaše myšlenky se vyvíjejí prostřednictvím specifikací, poznámek z jednání, shrnutí výzkumu, komentářů k plánu a záznamů o rozhodnutích.
ClickUp Docs vám umožňuje převést tyto myšlenky do sdílených příběhů, aniž byste museli přepínat mezi nástroji. Například napište návrh příspěvku o prioritizaci funkcí:
- Návrh verze 1: Úplný popis vysvětlující protichůdné priority v oblasti designu a inženýrství.
- Verze 2: Výrazný skript karuselu, který rozděluje koncept do tří panelů
- Verze 3: Jednoodstavcový popisek pro rychlý příspěvek
- Referenční část: Skutečné poznámky z hovorů se zainteresovanými stranami a záznamy o rozhodnutích
Tento systém promění vaše pracovní zkušenosti v konzistentní příběhové aktivum.
Navíc můžete také použít Docs k centralizaci návrhů příspěvků, nápadů na popisky a šablon pro interakci.
🚀 Výhoda ClickUp: Díky funkci ClickUp Assign Comments můžete do svého myšlenkového procesu zapojit odborné názory.
Předpokládejme, že chcete, aby seniorní produktový manažer zkontroloval vaše zdůvodnění, proč se technický tým bránil vašemu návrhu na omezení rozsahu. Zvýrazněte konkrétní odstavec v Docs a přiřaďte mu komentář. Přidejte poznámku: „Zkontrolujte prosím zdůvodnění, tón a srozumitelnost.“
Reagují přímo na to, kde je třeba zlepšení. Vy zpřísníte, vyřešíte a posunete se vpřed.
Vytvořte opakovatelnou dynamiku
Jako produktový manažer máte nabitý program sprintovými revizemi, přípravnými schůzkami, synchronizací se zainteresovanými stranami a neustálým přepínáním kontextu. Bez systému se záměr „zveřejnit dnes“ vytrácí.
Pomocí opakujících se úkolů ClickUp proměňte svůj obsah v opakovatelný pracovní rytmus.
Nastavte si šablony opakujících se úkolů založené na vašich obsahových pilířích. Například:
- „Sdílejte poznatky o produktech z tohoto týdne“ každý pátek.
- „Rozebírejte rozhodnutí o funkcích a zvažované kompromisy“ každé úterý.
- „Sdílejte příspěvky svých kolegů nebo zakladatelů a přidávejte k nim smysluplné komentáře“ každou středu.
Každý úkol může obsahovat pokyny, odkazy a váš „úhel pohledu“ podle úrovně znalostí publika (začátečníci, odborníci, vedoucí pracovníci). Když se úkol znovu objeví ve vašem kalendáři obsahu LinkedIn, v podstatě budujete systém, který se sám živí.
🚀 Výhoda ClickUp: Funkce Talk to Text v ClickUp udržuje vaše nejsilnější nápady naživu dostatečně dlouho, abyste je mohli dotáhnout do konce. Představte si, že přecházíte mezi synchronizací roadmapy a revizí stakeholderů a najednou vás napadne skvělý nápad pro LinkedIn, něco zajímavého z reálného kompromisu týkajícího se produktu, který jste řešili minulý týden.
Stačí to nahlas vyslovit v ClickUp BrainGPT, desktopovém pomocníkovi s umělou inteligencí, a hned se to promění v úkol ve vašem pracovním prostoru. Nápad zůstane zachycený a připravený k pozdějšímu doladění.
Více informací zde:
Proměňte své pracovní zkušenosti v poutavý obsah
Vaše práce zahrnuje vyjasňování nejasností, interpretaci dat, formulování rozhodnutí a artikulaci kompromisů. Právě tento způsob uvažování signalizuje silný produktový úsudek a je to přesně to, co buduje důvěryhodnost na LinkedIn. Výzvou je prezentovat jej v ostrém, poutavém a čtenářsky přívětivém formátu.
ClickUp Brain, integrovaný asistent AI pro sociální média, vám pomůže převést vaše pracovní poznámky do příspěvků bohatých na postřehy, které ukážou vaši hloubku.
Vytáhnout z:
- Retrospektivy s protichůdnými názory
- Přepisy hovorů se zákazníky, kde se námitky změnily směr
- Poznámky k prioritizaci funkcí, které ukazují vaše zdůvodnění
- Experimentální výsledky, které změnily vaše předpoklady ohledně plánu
Poté pomozte ClickUp Brain jasně vyjádřit vaše uvažování, místo aby pouze shrnul událost.
✅ Vyzkoušejte tento podnět: Shrňte tento vlákno se zpětnou vazbou od zákazníků do příspěvku, ve kterém vysvětlíte, jak stanovit priority funkcí mezi konkurenčními potřebami zainteresovaných stran. Pište ve druhé osobě, přímo, promyšleně a bez klišé.
Uživatel ClickUp sdílí, jak jsme mu pomohli eliminovat rozptýlení práce:
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat.
Jelikož pracuji v oblasti obsahu, používám AI především k psaní. Také mi pomáhá s editací toho, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
Ale počkejte, to není vše!
ClickUp Brain vám pomůže experimentovat s změnami tónu, variacemi úvodů a příklady rámcování. Řekněme, že váš úvod působí příliš akademicky.
Zmíňte @Brain a požádejte o tři verze:
- Jedna upřímná
- Jedna analytická
- Trochu hravě
Vyberte si styl, který odpovídá vašemu hlasu na LinkedIn, a vylepšete jej ve stejném dokumentu ClickUp.
🧠 Zajímavost: Ačkoli jsou produktoví manažeři někdy nazýváni „mini-CEO“ svých produktů, některé komentáře naznačují , že jsou poměrně vzácní: v některých společnostech může být více viceprezidentů než produktových manažerů a produktoví manažeři jsou statisticky „jednorožci“, protože jejich role zahrnuje obchod, design, inženýrství a data.
Přizpůsobte svůj obsah tak, aby odpovídal vašemu pracovnímu cyklu.
Váš rozvrh již obsahuje sprintové recenze, synchronizace týmu, schůzky k vylepšení backlogu, diskuse o roadmapě a individuální schůzky. Konzistence na LinkedIn se stává snazší, když se váš rozvrh příspěvků přizpůsobí rytmu této reality.
Kalendář ClickUp spojuje vaše úkoly, hovory a priority do jednoho vizuálního toku.
ClickUp Brain zde sleduje vaše prioritní úkoly, pracovní vytížení a typická období soustředění, aby automaticky blokoval čas na psaní, takže píšete, když máte energii na dobré myšlení, a ne když vás tlačí termín.
Předpokládejme, že plánování sprintů vám vždy přináší jasnost v úterý. ClickUp Brain naplánuje úterý dopoledne jako čas pro přípravu návrhů. Předpokládejme, že pátky jsou po standupech méně náročné. Označí pátek odpoledne jako čas pro publikování. Váš obsahový rytmus nyní sleduje rytmus vašeho produktu.
⚡️ Archiv šablon: Šablona kalendáře obsahu sociálních médií ClickUp spojuje celý tento pracovní postup, takže každý příspěvek prochází stejným cyklem. Šablona kalendáře sociálních médií již obsahuje prostory pro ukládání nápadů, navrhování stavových štítků, plánované příspěvky a sledování interakcí. Stačí do ní vložit své pilíře a začít tvořit.
Nechte výkonnost určovat směr vašeho budoucího obsahu.
Dashboardy ClickUp ukazují, která témata prohlubují důvěru a která naopak selhávají. Předpokládejme, že sledujete:
- Vysoký počet komentářů k příspěvkům zobrazujícím skutečné konverzace zainteresovaných stran
- Vysoký počet uložení příspěvků rozebírajících mentální modely
- Silný dojem na krátkém, poutavém karuselu
To vám říká, že vaše publikum oceňuje praktické uvažování a konkrétní příběhy o rozhodování. Takže na to vsadíte dvojnásob.
🚀 Výhoda ClickUp: Úspěšné příspěvky na LinkedIn často závisí na vizuální přehlednosti. ClickUp Proofing vám pomůže vylepšit karusely, rozbory uživatelského rozhraní a příspěvky s příběhy o produktech, aniž byste museli shánět zpětnou vazbu v chatech.
Nahrajte své návrhy obrázků, karuselů nebo krátkých videoklipů přímo do svého úkolu. Vaši recenzenti mohou kliknout kdekoli na vizuál a zanechat přesné komentáře vázané na konkrétní snímky nebo sekce.
📖 Přečtěte si také: Kreativní strategie řízení značky (s příklady)
Jak budovat svou síť a autenticky komunikovat
Silný profil nemá žádný význam, pokud ho nikdo nevidí.
Vaše profesní síť určuje váš dosah a vaše zapojení určuje vaši viditelnost. Zde je návod, jak budovat kontakty, které skutečně vedou k příležitostem.
📌 Sledujte a komunikujte s vedoucími produktových manažerů
Sledování správných lidí vám přinese hodnotný obsah do vašeho feedu a díky promyšlené interakci si vás všimnou.
- Lenny Rachitsky : Bývalý produktový manažer Airbnb, který vydává nejoblíbenější produktový newsletter, sdílí podrobné informace o růstu, udržení zákazníků a kariérní poradenství.
- Shreyas Doshi : Bývalý produktový manažer ve společnostech Stripe, Twitter a Google, známý svými mentálními modely a rámcovými prioritami, které zpochybňují konvenční myšlení.
- Elena Verna : Poradkyně pro růst, která rozebírá strategie PLG a metriky aktivace na reálných příkladech společností.
- Gibson Biddle : Bývalý viceprezident Netflixu, který vyučuje produktovou strategii prostřednictvím případových studií a svých relací „Zeptejte se mě na cokoli“.
💡 Tip pro profesionály: Zapojte se do jejich obsahu strategicky. Komentujte, když máte co podstatného dodat, například podobnou zkušenost, protichůdný názor s odůvodněním nebo doplňující otázku, která prohloubí diskusi.
„Skvělý příspěvek!“ nepřináší žádnou přidanou hodnotu, ale „Vyzkoušeli jsme tento přístup k prioritizaci ve společnosti [Company] a zjistili jsme, že selhal, když měli zúčastnění protichůdné metriky úspěchu. Zajímá mě, jak řešíte takové napětí“ – to je začátek konverzace, díky které si vás všimnou.
📌 Připojte se k komunitám a akcím PM
Komunity vám umožňují kontaktovat kolegy, kteří řeší podobné problémy, a vytvářejí příležitosti pro spolupráci.
- Product School: Pořádá bezplatné webináře s produktovými manažery z předních společností a organizuje místní setkání ve více než 20 městech.
- Mind the Product: Globální komunita s regionálními akcemi, kanály Slack organizované podle specializace (B2B, spotřebitelé, AI/ML)
- Ženy v produktovém managementu: Mentorské programy a networkingové akce zaměřené na podporu žen v rolích produktových manažerek.
- Product-Led Alliance: Komunita speciálně pro produktové manažery, kteří pracují na strategiích růstu založených na produktech.
- Reforge: Prémiové kurzy s učením založeným na kohortách a sítí absolventů složenou ze seniorních produktových manažerů a lídrů v oblasti růstu.
Účastněte se akcí s cílem, který přesahuje pouhé sbírání kontaktů. Zeptejte se řečníků na konkrétní výzvy, kterým čelíte, představte se 3–5 lidem, kteří mají skutečný zájem o jejich práci, a do 48 hodin se jim ozvěte s odkazem na vaši konverzaci.
🔍 Věděli jste? Vedoucí pracovníci, kteří publikují na LinkedIn, v současné době zaznamenávají až čtyřnásobný nárůst zobrazení svého obsahu ve srovnání s běžnými uživateli LinkedIn, což z přítomnosti vedoucích pracovníků činí významný zesilovač.
📌 Spolupracujte na obsahu
Společné vytváření obsahu podporuje vztahy rychleji než pasivní networking a oba přispěvatele staví do pozice myšlenkových vůdců. Zkuste následující:
- Označte někoho: Napište příspěvek o rámci, který jste se naučili od jiného produktového manažera, označte ho a vysvětlete, jak jste ho aplikovali (často to budou sdílet a zapojí se).
- Spolupracujte na článcích: Obraťte se na produktové manažery, kteří řeší podobné problémy, a společně napište článek na LinkedIn, ve kterém porovnáte své přístupy k objevování, stanovování priorit nebo řízení zainteresovaných stran.
- Formát rozhovoru: Požádejte produktového manažera, kterého obdivujete, zda s ním můžete udělat rozhovor o nedávném uvedení produktu na trh, a poté jej zveřejněte jako článek, ve kterém mu dáte plný kredit a zviditelníte ho.
- Souhrnné příspěvky: Vytvořte příspěvek „5 věcí, které se produktoví manažeři naučili z neúspěšných uvedení produktů na trh“ tím, že shromáždíte krátké příběhy ze své sítě a uvedete každého přispěvatele.
Spolupráce vytváří vzájemnou viditelnost a buduje reciprocitu. Když pomůžete někomu jinému získat publicitu, on si to zapamatuje a oplatí vám laskavost.
Když jsme se Jacoba zeptali na rovnováhu mezi profesionálním myšlenkovým vedením a osobním názorem, odpověděl, že to záleží na kontextu:
Pokud pracujeme na něčem opravdu technickém, osobní postřehy by měly tvořit maximálně 5 % příspěvků. Pokud působíte v odvětví jako SaaS, kde je mnoho lidí, kteří vytvářejí něco podobného tomu, co vytváříte vy, osobnost je to, čím se opravdu odlišíte.
Pokud pracujeme na něčem opravdu technickém, osobní postřehy by měly tvořit maximálně 5 % příspěvků. Pokud působíte v odvětví jako SaaS, kde je mnoho lidí, kteří vytvářejí něco podobného tomu, co vytváříte vy, osobnost je to, čím se opravdu odlišíte.
🧠 Zajímavost: Koncept osobní značky byl oficiálně představen již v roce 1997, kdy Tom Peters publikoval článek The Brand Called You (Značka jménem Vy) v časopise Fast Company, ve kterém čtenářům sdělil: „Jsme generálními řediteli svých vlastních společností: Me Inc…naším nejdůležitějším úkolem je být hlavním marketingovým manažerem značky jménem Vy. ”
Klíčové metriky, které je třeba sledovat, abyste jako produktový manažer rozvíjeli svou osobní značku na LinkedIn
Budování osobní značky na LinkedIn bez sledování výkonu je jako dodávat funkce bez analytiky (vtip produktového manažera, kterému jsme nemohli odolat). LinkedIn poskytuje jasné metriky, které ukazují, co funguje a co je třeba upravit. 📊
Zobrazení profilu
Týdenní počet zobrazení profilu měří vaši viditelnost a účinnost obsahu.
Nárůst po zveřejnění obsahu nebo zapojení se do diskusí vám ukáže, že tyto aktivity zvyšují návštěvnost. Usilujte o stabilní růst: 50 zobrazení týdně jako základ, 200+ pokud aktivně publikujete.
Rozbor „Jak vás lidé našli“ odhalí, zda návštěvnost generují klíčová slova nebo váš obsah.
📖 Přečtěte si také: Jak oslovit náboráře na LinkedIn
Žádosti o spojení
Kvalita příchozích žádostí je důležitější než jejich množství. Pokud vás náboráři, personalisté nebo vedoucí produktoví manažeři kontaktují bez vyzvání, vaše pozice funguje.
Selektivní přijímání na základě relevance pro vaše cíle je lepší než svévolný růst.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte produktový žargon v vysvětlující texty. Jednoduchý příspěvek, který rozebírá například téma „Co opravdu myslíme empatií k uživateli při rozhodování o produktech“, pomáhá lidem mimo oblast produktového managementu porozumět vašemu světu a buduje vaši autoritu v dané oblasti.
Zveřejňujte dojmy a míru zapojení
Zobrazení ukazují dosah, ale míra zapojení (lajky + komentáře + sdílení dělené zobrazeními) odhaluje rezonanci.
Příspěvek s 5 000 zobrazeními a 2% zapojením překonává příspěvek s 10 000 zobrazeními a 0,5% zapojením.
Různá témata vedou k různým úrovním smysluplné interakce:
- Příspěvky o prioritizaci roadmapy: Často vyvolávají vysokou míru zapojení ostatních produktových manažerů, kteří sdílejí své vlastní přístupy a rámce.
- Příběhy o neúspěšných produktech: Podníťte diskusi, protože lidé se chtějí poučit z chyb, aniž by je sami museli dělat.
- Taktiky řízení zainteresovaných stran: Rezonujte univerzálně, protože tato výzva se týká všech produktových kontextů a velikostí společností.
💡 Tip pro profesionály: Každý měsíc si prohlédněte svých pět nejúspěšnějších příspěvků, abyste zjistili, jaké jsou vzorce v tématech, formátu a tónu, a pak se zaměřte na to, co vaše publikum považuje za hodnotné.
Příklady úspěšných profilů produktových manažerů na LinkedIn
Silné profily se řídí jasnými vzory: strategické umístění, hmatatelný důkaz dopadu a důsledné zapojení. Zde jsou produktoví manažeři, jejichž profily ukazují, co funguje.
Rishab Jolly
Rishab Jolly je senior produktový manažer ve společnosti Microsoft, který řídí strategii a realizaci aplikace Azure Application Insights. Jeho profil ukazuje, jak mohou techničtí produktoví manažeři budovat myšlenkové vedení bez výkonných pracovních pozic.
To, co dělá jeho značku úspěšnou, je konzistence spojená se specifickostí. Sdílí své postřehy o storytellingu a vlivu zainteresovaných stran se svou komunitou na LinkedIn, která čítá více než 20 000 členů, a zveřejňuje rámce a poučení z budování vývojářských nástrojů ve velkém měřítku. Moderuje také podcast Curious Soul, kde rozhovory s technologickými lídry z Microsoftu, Meta a dalších společností a poté klíčové postřehy přetváří do obsahu pro LinkedIn.
Poučení: vyberte si specializaci (například správu cloudových produktů nebo storytelling pro zainteresované strany) a prosazujte ji prostřednictvím konzistentní tvorby obsahu.
📣 SME Speaks: Jacob se k váhání s propagací sebe sama vyjádřil přímo:
Je to nevyhnutelné. Nacházíme se v období, kdy je marketing vedený zakladatelem klíčem k úspěchu, zejména v oblasti B2B. Můžete se bát propagovat sami sebe, což je na začátku běžné u většiny lidí, a je to zcela pochopitelné. Je však důležité si uvědomit, že pokud chcete pokračovat v růstu, je to nevyhnutelné.
Adrienne Tan
Adrienne Tan je spoluzakladatelkou a generální ředitelkou společnosti Brainmates, jedné z nejuznávanějších konzultačních společností v oblasti produktového managementu v Austrálii. Díky více než dvacetiletým zkušenostem ovlivnila přístup organizací z různých odvětví k produktové strategii, hodnotě pro zákazníka a růstu podnikání.
Její zkušenosti zdůrazňují měřitelné přínosy: zahájení první národní konference o produktovém managementu v Austrálii, mentoring začínajících produktových lídrů a poradenství společnostem v oblasti rámců zaměřených na zákazníka. Každá role přímo souvisí s výsledky, jako je lepší přizpůsobení produktu trhu, silnější sladění uvedení na trh a zvýšená obchodní agilita.
💡 Tip pro profesionály: Začněte dokumentovat své experimenty s produkty jako příběhové oblouky. Napište sérii krátkých příspěvků, ve kterých popíšete hypotézu, překvapivý výsledek a to, co byste příště změnili. Vaši sledující tak získají přímý vhled do vašeho růstového myšlení.
Stephanie Neill
Stephanie Neill je vedoucí produktového oddělení ve společnosti Stripe a má téměř 20 let zkušeností s vedením týmů v The New York Times, IAC a Twitch. Její profil ukazuje, jak prezentovat své vůdčí schopnosti bez abstraktních tvrzení. Vybudovala a rozšířila produktové komunity po celých Spojených státech a vede týmy zaměřené na integraci strojového učení za účelem optimalizace provozu a zlepšení zákaznické zkušenosti.
Její zkušenosti propojují její práci s obchodními výsledky: velikost týmu, dopad na tržby a technická složitost. Profil vyvažuje strategickou vizi s praktickým provedením a ukazuje, že dokáže stanovit směr i dosáhnout výsledků. Poučení: kvantifikujte svůj vliv na vedení prostřednictvím růstu týmu, příspěvku k tržbám a technického rozsahu.
💡 Tip pro profesionály: Před zveřejněním příspěvku se strategicky zapojte do diskuze. Než zveřejníte svůj vlastní příspěvek, zapojte se na týden do diskuzí zakladatelů, designérů nebo jiných produktových manažerů pod jejich příspěvky. Algoritmus LinkedIn přirozeně rozšíří vaši viditelnost v jejich sítích.
Časté chyby v budování značky na LinkedIn, kterým by se produktoví manažeři měli vyvarovat
Zde je přehled chyb, kterým byste se měli vyvarovat, když se snažíte rozvíjet svou značku na LinkedIn jako produktový manažer:
- Shrnutí uvádí odpovědnosti, nikoli myšlenky: Napište krátký příběh o nedávné výzvě týkající se produktu, svém uvažování a dopadu. To ukazuje, jak přistupujete k rozhodnutím týkajícím se produktů.
- Publikujte pouze informace o uvedení produktu na trh nebo propagační aktualizace: Sdílejte kompromisy, neúspěchy a poznatky uživatelů, které stojí za těmito uvedeními na trh. Příspěvky o procesech signalizují skutečnou hloubku produktového manažera.
- Příspěvky znějí obecně nebo motivačně: Každý postřeh založte na skutečné situaci: Co se stalo → Co jste zkusili → Co se změnilo. Díky tomu bude učení důvěryhodné.
- Zapojte se pouze lajkováním příspěvků: Přidejte komentáře s vaším názorem nebo rámcem, který byste použili. Konzistentní pohled buduje uznání.
- Profil zdůrazňuje spíše společnost než vaši roli: Ujasněte, co jste ovlivnili, prosadili nebo změnili. Nenechte se zastínit výrazem „my“.
- Dovednosti jsou uvedeny bez důkazů: Každou dovednost podložte jedním konkrétním příkladem ze své zkušenosti nebo obsahu. Ukažte > řekněte
🔍 Věděli jste? Studie v časopise Frontiers in Psychology zjistila, že lidé, kteří aktivně spravují svou osobní značku, mají výrazně vyšší šanci na kariérní postup a uznání než ti, kteří tak nečiní.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší generátory AI titulků pro obsah sociálních médií a videa
Budujte veřejně, přemýšlejte v ClickUp
Každý silný produkt vypráví příběh o záměru, kompromisech a poučeních získaných v průběhu vývoje, a totéž platí i pro každého silného produktového manažera. LinkedIn oceňuje jasné myšlení více než vyleštěný vzhled a důvěryhodnost roste, když ukážete, jak uvažujete, nikoli jak pracujete.
ClickUp promění vaše uvažování v rytmus.
Například zatímco ClickUp Brain zachycuje nápady v okamžiku, kdy přijdou, Docs je přetváří do jasných příběhů a Recurring Tasks zajišťuje, že vaše dynamika pokračuje i v rušných týdnech. To, co začíná jako promyšlená dokumentace, se stává viditelným důkazem produktového úsudku, což je přesně ta kvalita, kterou hledají náboráři a kolegové.
Viditelnost je koneckonců dalším produktem, který je třeba spravovat. S ClickUp jako pracovním prostorem se vaše nápady rozšiřují se stejnou přesností, jakou vkládáte do každého uvedení produktu na trh.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes! ✅
Často kladené otázky
Dobré je publikovat dva až tři příspěvky týdně. Váš profil tak zůstane aktivní a zároveň budete mít dostatek času promyslet si své nápady, zamyslet se nad svou prací a sdílet něco smysluplného, místo abyste spěchali s publikováním každý den.
Sdílejte, co se učíte z reálné práce s produkty. Mluvte například o tom, jak jste přistupovali k rozhodnutí o funkci, jaké kompromisy ovlivnily konečný výsledek, co jste se naučili z neúspěšného experimentu nebo jak zpětná vazba uživatelů ovlivnila směr. Lidé reagují více na myšlenkový proces a upřímnost než na teorii.
Režim tvůrce vám pomůže, pokud chcete rozšířit své publikum a být objeveni prostřednictvím konkrétních témat. Běžný profil je zcela v pořádku, pokud je vaším cílem budovat důvěryhodnost a tiše přitahovat příležitosti. Volba závisí na tom, zda je pro vás důležitější viditelnost nebo jednoduchost.
Zaměřte se na své vlastní zkušenosti, místo abyste opakovali běžné rámce PM. Když mluvíte o své každodenní práci, váš pohled se přirozeně stává jedinečným.
ClickUp vám pomáhá zůstat konzistentní tím, že vše uchovává na jednom místě. Můžete si naplánovat týdenní harmonogram příspěvků, vytvářet návrhy obsahu v ClickUp Docs, ukládat referenční příklady a sledovat nápady, které chcete rozvíjet, jako úkoly ClickUp.