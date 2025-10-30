Více než 50 podnětů Perplexity AI, které stojí za vyzkoušení

Perplexity AI je skvělá v hledání informací a citování zdrojů. Ale jak se ptáte dělá celý rozdíl.
Představte si výzvy jako objednávky v restauraci. „Něco dobrého“ vám přinese to, co zbylo. „Pikantní nudle, extra česnek, bez arašídů“ vám přinese přesně to, co chcete.
Stejný princip, lepší výsledky.
Kouzlo se stane, když přidáte kontext – na čem pracujete, jak hluboko chcete jít nebo jaký formát preferujete.
- Studenti vytvářejí silnější argumenty s podloženými citacemi.
- Výzkumníci rychleji objevují specializované studie
- Marketingoví pracovníci odhalují poznatky, na základě kterých mohou skutečně jednat.
Sestavili jsme seznam nejlepších výzev Perplexity AI, které můžete hned použít. A jako bonus se podíváme na ClickUp —novou alternativu, která bere v úvahu kontext a spojuje AI, dokumentaci a pracovní postupy. 🕵
Co je Perplexity AI?
Perplexity AI je konverzační vyhledávač založený na velkých jazykových modelech (LLM). Zpracovává dotazy v přirozeném jazyce a vrací syntetizované odpovědi s citacemi zdrojů z celého webu.
Platforma využívá umělou inteligenci k pochopení kontextu, což znamená, že můžete klást doplňující otázky a ona si zapamatuje, o čem mluvíte. Získává informace v reálném čase, zpracovává je a prezentuje odpovědi v čitelném formátu s klikatelnými citacemi, takže můžete vše ověřit.
Co jsou výzvy Perplexity AI?
Perplexity AI prompts jsou otázky nebo pokyny, které zadáte, abyste získali konkrétní odpovědi. Čím více detailů a kontextu uvedete, tím lepší bude odpověď.
Základní výzva jako „Vysvětli SEO“ vám poskytne obecný přehled, ale podrobná výzva jako „Vysvětli SEO pro místní podniky s příklady taktiky optimalizace na stránce“ vyhledá cílené informace, které odpovídají vašim potřebám.
✅ Příklad výzvy:
„Porovnejte 5 nejlepších nástrojů pro e-mailový marketing pro malé podniky v roce 2025. Uveďte cenové úrovně, vynikající funkce a jedno omezení pro každý nástroj. Prezentujte ve formě srovnávací tabulky s odkazy na zdroje.“
Je to konkrétní, přehledné a vede Perplexity ke strukturovaným, ověřitelným odpovědím.
🧠 Zajímavost: „Perplexity“ je ve skutečnosti statistická míra používaná k hodnocení jazykových modelů. Čím nižší je perplexity, tím lépe model předpovídá text.
Jak psát efektivní výzvy Perplexity
Zde je podrobný postup pro vytvoření šablon AI promptů, které poskytují užitečné odpovědi. 👇
Krok č. 1: Definujte, co potřebujete
Než začnete do nástroje AI něco psát, zamyslete se, co od něj očekáváte.
Hledáte rychlou definici, podrobné srovnání, statistické údaje nebo podrobné pokyny? Nejprve si zapište svůj konečný cíl.
Například pokud jste:
- Jako marketér připravující kampaň možná budete potřebovat data z analýzy konkurence, která ukazují, jaké taktiky vedly k zapojení zákazníků v minulém čtvrtletí.
- Student píše literární recenzi o klimatické politice a potřebuje nejnovější výzkumy, které ukazují, jak se různé studie navzájem propojují.
- Tvůrce obsahu ověřující tvrzení o chování uživatelů potřebuje původní zdroj této statistiky.
Znalost vašeho cíle vám pomůže vytvořit výzvu, která vás k němu dovede na jeden zátah.
🧠 Zajímavost: Termín „umělá inteligence “ byl poprvé použit v roce 1956 během letního workshopu na Dartmouth University. Účastníci se domnívali, že umělá inteligence na úrovni člověka může být dosažena během léta. Téměř 70 let poté na tom stále pracujeme!
Krok č. 2: Shromážděte podrobnosti o kontextu
Nyní shromážděte konkrétní podrobnosti, které budou formovat vaši odpověď. Zamyslete se nad tím, kdo bude tyto informace číst, v jakém odvětví pracujete, jaké časové období je důležité a s jakými omezeními se potýkáte.
Zde je seznam prvků, které musíte zvážit, abyste se stali prompt inženýrem:
- Cílová skupina nebo úroveň čtenářů (vedoucí pracovníci, studenti prvního ročníku vysoké školy, hobbyisté)
- Odvětví nebo niche , ve kterém pracujete (přímý prodej spotřebitelům, zdravotnické přístroje, vývoj nezávislých her)
- Geografické zaměření, pokud je to důležité (zaměření na australský trh, srovnání předpisů EU a USA)
- Časové období, které vás zajímá (data za 4. čtvrtletí 2024, historické trendy od roku 2010, nové předpovědi pro rok 2026)
- Účel vašeho výzkumu (prezentace pro investory, bibliografie semestrální práce, podklady pro blogový příspěvek)
Rozdíl, který to přináší, je obrovský. Tvůrce obsahu, který se ptá „Jak redakční týmy v publikacích jako The Washington Post a Reuters používají nástroje AI k urychlení ověřování faktů bez ztráty přesnosti, s konkrétními příklady nástrojů a pracovních postupů“, získává informace o postupech v redakcích, názvech nástrojů a podrobnostech implementace, které můžete použít jako reference nebo přizpůsobit.
Krok č. 3: Vyberte si výstupní formát
Rozhodněte se, jakým způsobem chcete, aby Perplexity prezentovalo informace.
Potřebujete shrnutí odstavce, které můžete vložit do zprávy, seznam s odrážkami pro prezentační snímek, srovnávací tabulku s výhodami a nevýhodami nebo podrobné příklady s vysvětlením?
Přidejte to do svého podnětu.
Pokud porovnáváte software pro psaní, požádejte o tabulku ve formátu: „Vytvořte srovnávací tabulku ClickUp Brain vs. Jasper vs. Textmetrics zahrnující ceny, velikost databáze klíčových slov a jedinečné funkce. “
Krok č. 4: Nastavte úroveň hloubky
Řekněte Perplexity, jak hluboko chcete jít.
Hledáte povrchní přehled, který si můžete přečíst za dvě minuty, středně podrobné vysvětlení s několika příklady nebo vyčerpávající analýzu zahrnující historii, současný stav, kontroverze a budoucí dopady?
Použijte konkrétní délku nebo podrobné ukazatele. Vyzkoušejte „Poskytněte 1000 slov vysvětlení rozdílu mezi supervizovaným a nesupervizovaným učením s třemi příklady z reálného světa pro každý z nich, zaměřené na někoho se základními znalostmi Pythonu. “
Díky jasnému vyjádření hloubky se vyhnete procházení 10 odstavců, když potřebujete dvě věty, nebo získání povrchního přehledu, když potřebujete podstatu.
🧠 Zajímavost: Myšlenka inteligence podobné lidské v strojích sahá až k Talosovi, obřímu bronzovému automatovi z řecké mytologie, který byl navržen k ochraně Kréty. Ačkoli se nejedná o skutečný stroj, mýtus vykresluje Talose jako bytost s naprogramovaným účelem.
Takhle (zřejmě) vypadala jeho smrt:
Krok č. 5: Přidejte svá omezení
Uveďte všechny konkrétní požadavky nebo omezení, které by měly filtrovat konzistentní výsledky. Patří sem časová omezení, geografické zaměření, typy zdrojů nebo konkrétní úhly pohledu, které chcete pokrýt.
Příklady užitečných omezení s reálným dopadem:
- „Zaměřte se na recenzované studie publikované po lednu 2023“ vám zabrání citovat zastaralé výzkumy.
- „Zahrňte pouze strategie s dokumentovanými případovými studiemi, které prokazují alespoň 20% zlepšení“ odfiltruje teoretické, praktické rady.
- „Vyloučit všechny taktiky, které vyžadují rozpočet na placenou reklamu“ udržuje doporučení realistická s ohledem na vaše omezení.
Díky těmto omezením se výsledky soustředí výhradně na to, co je pro váš projekt důležité.
📮 ClickUp Insight: Zatímco 34 % uživatelů pracuje s naprostou důvěrou v systémy AI, o něco větší skupina (38 %) zastává přístup „důvěřuj, ale prověřuj“. Samostatný nástroj, který není obeznámen s vaším pracovním kontextem, často nese vyšší riziko generování nepřesných nebo neuspokojivých odpovědí.
Proto jsme vytvořili ClickUp Brain, AI, která propojuje správu projektů, správu znalostí a spolupráci v rámci vašeho pracovního prostoru a integruje nástroje třetích stran. Získejte kontextové odpovědi bez nutnosti přepínání a zvyšte efektivitu práce 2–3krát, stejně jako naši klienti ve společnosti Seequent.
Krok č. 6: Napište kompletní výzvu
Nyní vše zkombinujte do jedné jasné výzvy. Začněte hlavní otázkou, přidejte kontext, specifikujte požadovaný výstupní formát a hloubku a poté uveďte případná omezení.
Slabá výzva vypadá takto: „Jak společnosti využívají zpětnou vazbu od zákazníků?“
Kompletní výzva vypadá takto: „Vysvětlete tři konkrétní metody, které společnosti SaaS s 1 000 až 10 000 uživateli používají ke shromažďování a zpracování zpětné vazby od zákazníků. Zaměřte se na metody, které lze implementovat s týmem méně než pěti lidí. Prezentujte jako číslovaný seznam s jedním příkladem skutečné společnosti pro každou metodu, včetně toho, jaký nástroj použili a jakého výsledku dosáhli. Uveďte zdroje z případových studií nebo rozhovorů publikovaných v posledních 18 měsících. “
Vidíte ten rozdíl? Druhá výzva vám poskytne praktické informace, včetně ověřených příkladů, které odpovídají velikosti vaší společnosti a omezeným zdrojům.
🚀 Výhoda ClickUp: Představte si ClickUp Docs jako svou osobní knihovnu podnětů; prostor, kde jsou všechny podněty Perplexity AI, které jste vytvořili (a zdokonalili), uloženy na jednom místě.
Můžete je seskupit podle tématu, označit je pomocí případů použití a dokonce sledovat, které z nich přinesly nejlepší výsledky. Například stratég obsahu může mít samostatné stránky pro podněty k výzkumu, šablony pro copywriting a dotazy podložené daty.
Jedná se o jednoduchý způsob, jak udržet pořádek, spolupracovat se svým týmem a vytvořit si databázi opakovaně použitelných AI podnětů pro psaní, které přinášejí výsledky.
Nejlepší výzvy Perplexity AI pro různé případy použití
Zde je náš seznam nejlepších podnětů Perplexity AI pro obrázky, výzkum, psaní a řadu dalších případů použití, abyste pokaždé dosáhli vynikajících výsledků.
Výzkum
- Jaká je aktuální velikost trhu a předpokládaná CAGR pro [odvětví] v letech 2024–2030 v [regionu]? Uveďte faktory ovlivňující trh, rozdělení segmentů podle [vlastního typu] a citujte zprávy společností Gartner/Forrester/IDC publikované po roce 2023. Prezentujte jako strukturované shrnutí s uvedením zdrojů.
- Porovnejte [konkurenta 1], [konkurenta 2], [konkurenta 3], [konkurenta 4] a [konkurenta 5] v [odvětví]. Vytvořte tabulku obsahující: ceny, podíl na trhu s odkazy na zdroje, jedinečné funkce, aktualizace produktů v roce 2024 a hodnocení uživatelů z G2/Capterra. Zaměřte se na společnosti obsluhující [velikost cílové skupiny zákazníků].
- Identifikujte 8 nejvýznamnějších nových trendů v [odvětví] pro rok 2025 s financováním minimálně 10 milionů dolarů nebo více než 100 000 uživateli. Pro každý trend: vysvětlete v 100 slovech, uveďte tři společnosti, které jej využívají, s konkrétními metrikami a uveďte údaje o přijetí od CB Insights/TechCrunch od 3. čtvrtletí 2024. Seřaďte podle potenciálního dopadu na trh.
- Proveďte SWOT analýzu pro [společnost] v [odvětví] ke čtvrtému čtvrtletí 2024. Uveďte pět konkrétních bodů pro každý kvadrant s kvantifikovatelnými metrikami z nedávných zpráv o výnosech, citacemi analytiků a strategickými kroky pro rok 2024. 800–1000 slov. Cílová skupina: investiční analytici
- Jak se změnilo nákupní chování [cílové demografické skupiny] v kategorii [kategorie produktu] v letech 2022 až 2024 v [zemi]? Uveďte: změny ve výdajích (%), preferované kanály s údaji o zapojení, žebříček klíčových faktorů ovlivňujících nákup a citlivost na cenu. Uveďte 5+ relevantních webových stránek, jako jsou průzkumy McKinsey nebo zprávy NRF. 300 slov shrnutí + podrobné sekce
- Jaká je míra přijetí [technologie] v podnicích v letech 2023–2024? Uveďte: aktuální míru přijetí v %, rozdělení podle oddělení, konkrétní používané nástroje, metriky návratnosti investic z případových studií, překážky přijetí a faktory úspěchu. Zaměřte se na veřejně dostupné informace od společností z žebříčku Fortune 500. 1200–1500 slov pro publikum CTO.
- Shrňte aktuální a připravované [typ regulace] ovlivňující [typ společnosti] v [regionech] k říjnu 2024. Pro každou regulaci uveďte: datum účinnosti, klíčové požadavky, sankce a jak se přizpůsobily společnosti [příklad společnosti 1], [příklad společnosti 2] a [příklad společnosti 3]. Prezentujte jako kontrolní seznam pro dodržování předpisů. Uveďte oficiální zdroje regulace.
- Analyzujte financování VC v [odvětví] pro rok 2024. Zahrňte: celkový kapitál s mezikvartálním srovnáním, rozdělení podle fáze, 10 nejvýznamnějších transakcí s částkami a investory, vznikající pododvětví s konkrétními procentními podíly a tři nové profily jednorožců. Zaměřte se na transakce v USA/EU nad 5 milionů dolarů. Použijte data z Crunchbase/PitchBook. Formát investiční zprávy o délce 1000 slov.
- Jaké technologie dodavatelského řetězce budou výrobci [velikost společnosti] zavádět v letech 2023–2024? Zaměřte se na: IoT, AI prognózy, blockchain a automatizaci skladů. Pro každou z nich: procento přijetí, náklady/časový harmonogram implementace, zvýšení efektivity s metrikami a 2 případové studie. Vyloučte řešení vyžadující investici 5 milionů dolarů a více. Formátujte jako hodnotící průvodce.
- Porovnejte spokojenost zákazníků s [produktem 1], [produktem 2], [produktem 3], [produktem 4] a [produktem 5]. Zahrňte: skóre NPS, hodnocení G2/Capterra s počtem recenzí a analýzu sentimentu za posledních šest měsíců, která ukazuje tři nejčastější pochvaly a stížnosti pro každý produkt. Filtrujte podle recenzentů [velikost společnosti]. Prezentujte jako rozhodovací matici s 200slovním shrnutím.
- Vytvořte infografiku ilustrující rozložení tržního podílu [trhu/odvětví] pro roky 2020–2024. Zahrňte: výsečový graf současných lídrů trhu ([Společnost 1], [Společnost 2], [Společnost 3], [Společnost 4]) s procenty, spojnicový graf zobrazující trendy růstu tržeb, sloupcový graf porovnávající regionální výkonnost ([Region 1], [Region 2], [Region 3]).
- Vytvořte vizuální srovnávací matici pro [Produkt 1] vs. [Produkt 2] vs. [Produkt 3] vs. [Produkt 4]. Zobrazte jako tabulku srovnání funkcí s: logy produktů nahoře, 10–12 klíčovými funkcemi na levé straně (cena, [Funkce 1], [Funkce 2], [Funkce 3]), zaškrtávacími značkami/značkami X/X nebo hodnoceními pro každou z nich. Použijte čistý, moderní design s barevným kódováním pro lepší/horší funkce.
🔍 Věděli jste? Arthur Samuel publikoval v roce 1959 první článek o strojovém učení s názvem „Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers. ” Popisoval svůj program, který se dokázal naučit hrát dámu a porazit člověka. Tento výzkum popularizoval pojem „strojové učení”.
Vývoj softwaru
- Napište funkci [jazyk], která [konkrétní úkol]. Požadavky: zpracovat [hraniční případy], zahrnout zpracování chyb, dodržet [návrhový vzor] a přidat typové rady/dokumentaci. Zahrňte také tři testovací případy pokrývající: úspěch, hraniční případ, selhání.
- Při provedení [akce] se zobrazuje [chybová zpráva]. Kontext: používání [technologického stacku]. Kód: [úryvek]. Analyzujte příčiny specifické pro tento stack, vysvětlete nejpravděpodobnější problém, poskytněte kroky pro odladění pomocí [nástrojů] a dodatečně opravte kód s vysvětlením.
- Navrhněte architekturu pro [typ aplikace] podporující: [požadavek 1], [požadavek 2], [požadavek 3]. Zahrňte: popis architektury, technické vybavení s odůvodněním, schéma databáze, strategii škálování a odhadované náklady na [poskytovatele cloudových služeb].
- Optimalizujte tento kód [jazyk], který potřebuje [aktuální čas] ke zpracování [velikost dat]: [úryvek]. Cíl: zkrátit na méně než [cílový čas], zůstat pod [limit paměti]. Poskytněte: rozpis profilování, optimalizovaný kód, srovnání složitosti, výsledky benchmarku a vysvětlení každé optimalizace.
- Převést tento kód [Source Tech] na [Target Tech]: [Snippet]. Zachovat funkčnost a zároveň dodržovat osvědčené postupy [Target]. Vysvětlit, jak se každý vzor [Source] mapuje na [Target], zahrnout definice typů a poskytnout kontrolní seznam pro migraci pro podobné převody.
- Vytvořte implementační příručku pro integraci [API služby] do aplikace [Framework]. Obsah: nastavení, autentizace s řízením prostředí, [funkce 1], [funkce 2], zpracování chyb, dodržování omezení rychlosti, přístup k testování a [úvahy o dodržování předpisů]. Zahrňte kompletní příklady kódu. 2500 slov, podrobný návod
- Vytvořte testovací sadu pro tuto službu [Framework]: [Snippet]. Pomocí [Testing Framework] poskytněte: jednotkové testy s falešnými závislostmi, integrační testy, hraniční případy, včetně [Security Test 1], [Security Test 2], [Security Test 3]. Zahrňte nastavení/odstranění, snažte se o 90%+ pokrytí, postupujte podle vzoru AAA. Vysvětlete testovací strategii.
- Proveďte bezpečnostní audit tohoto kódu: [Snippet]. Zkontrolujte: SQL injection, XSS, nezabezpečené odkazy, chyby v autorizaci/oprávnění, vystavení dat, omezení rychlosti, CSRF, problémy s nahráváním souborů, slabá hesla a úniky chybových zpráv. U každého z nich vysvětlete zneužití, posuďte závažnost pomocí stupnice OWASP a poskytněte bezpečný kód. Přiložte seznam oprav seřazených podle priority. 1500 slov
💡 Tip pro profesionály: Nejvýkonnější AI podněty často napodobují lidskou zvědavost. Je známým faktem, že přirozené podněty založené na otázkách přinášejí nuancovanější odpovědi. Proto je technika podnětů založená na řetězci myšlenek tak populární.
AI provádíte krok za krokem svým procesem uvažování. Například napište: „Pojďme uvažovat krok za krokem. Jaké faktory ovlivňují SEO nového blogu, od výzkumu klíčových slov po seskupování obsahu, a jak byste je seřadili podle priority pro tříměsíční plán?“ V podstatě učíte AI, jak myslet, a ne jen co odpovědět.
Marketing
- Vytvořte šestiměsíční SEO strategii pro [typ podnikání] zaměřenou na [cílové publikum]. Zahrňte: 20 klíčových slov s více než 1 000 vyhledáváními měsíčně, skóre obtížnosti, analýzu konkurence; tři skupiny obsahu s pilířovými + podpůrnými příspěvky; kalendář obsahu s názvy, záměrem vyhledávání, odhady návštěvnosti. Upřednostněte klíčová slova s zastaralým obsahem (před rokem 2023). Formátujte jako praktickou tabulku.
- Vytvořte tři profily kupujících pro [produkt] zaměřené na [velikost společnosti]. Každý profil musí obsahovat: demografické údaje, psychografické údaje, nákupní cestu s kontaktními body, preference obsahu, námitky a rozhodovací pravomoc. Na základě: studií Gartner/Forrester B2B z let 2024–2025, údajů LinkedIn a recenzí G2. Uveďte jednu skutečnou citaci pro každý profil. 500 slov pro každý profil + souhrnná tabulka.
- Analyzujte obsahovou strategii [konkurence] (blog, YouTube, podcast) za posledních 12 měsíců. Zahrňte: frekvenci zveřejňování příspěvků, 10 nejoblíbenějších příspěvků podle návštěvnosti, rozdělení formátů, změny zaměření témat, metriky zapojení, cílová klíčová slova, propagační strategii. Identifikujte pět mezer v obsahu s objemem vyhledávání 2 000+. Ve srovnání s [konkurence 2]. 1500 slov dlouhá informační zpráva
- Jaké jsou benchmarky B2B SaaS pro [kanál 1], [kanál 2], [kanál 3], [kanál 4] zaměřené na podniky v roce [rok]? Pro každý z nich: CTR, míra konverze, CAC, cyklus uzavření obchodu, ROAS. Rozčleňte podle fáze společnosti (> 5 mil. USD ARR). Zahrňte horní/dolní kvartil. Citujte zprávy HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute 2024. Prezentujte jako referenční tabulku + 300 slov analýzy nejlepších výkonů.
- Navrhněte osmitýdenní kampaň pro [uvedení produktu na trh]. Cíl: [metrika]. Zahrňte: sekvenci e-mailů (5 e-mailů s předměty/CTA), kalendář sociálních médií, strategii placené reklamy ([rozpočet] na [platformách]), cílení, obsahové zdroje s úhly pohledu, metriky podle kanálu, hypotézy A/B testů. Formátujte jako stručný popis s časovým harmonogramem a týmem o [velikosti]. 2000 slov
- Prozkoumejte taktiky personalizace od značek z [odvětví] s příjmy přesahujícími 100 milionů dolarů v roce 2024. Zaměřte se na: doporučovací systémy, dynamické změny webových stránek, personalizaci e-mailů, funkce aplikací a období po nákupu. Pro každou z nich: 2–3 příklady značek, použité technologické platformy, dopad na konverzi/průměrnou hodnotu objednávky z případových studií a složitost implementace. Vyloučte základní taktiky. Upřednostněte zdokumentované zvýšení o 15 % a více. 2000 slov dlouhá příručka s maticí úsilí/dopadu
- Navrhněte obrázek záhlaví e-mailu pro [název kampaně] propagující [nabídku]. Rozměry 600 x 200 px. Zahrňte: poutavý nadpis „[nadpis]“, podpůrný podtext, relevantní obrázky ([produkt/životní styl]), tlačítko CTA, barvy značky. Design přizpůsobený pro mobilní zařízení.
- Vytvořte vizuální kalendář obsahu pro 1. čtvrtletí 2025, který zobrazuje plán zveřejňování příspěvků [na blogu/sociálních sítích/e-mailem]. Mřížkový formát s daty, barevně odlišenými typy obsahu, tématy pro každý týden a zvýrazněnými hlavními kampaněmi. Přehledné a organizované rozvržení.
🔍 Věděli jste? Zkratka ELI5 je populární způsob, jak říci „Vysvětli mi to, jako bych byl pětileté dítě“. Vznikla jako komunita na Redditu, kde uživatelé žádali ostatní, aby zjednodušili složité témata, jako by je vysvětlovali pětiletému dítěti. Dnes je to jeden z nejpopulárnějších stylů podnětů v nástrojích AI, jako jsou Perplexity AI a ChatGPT.
Kdo by tušil, že „vážná otázka“ Michaela Scotta se stane otázkou pro AI?
E-commerce
- Najděte 10 produktů v kategorii [Kategorie] na Amazonu s: 5 000–30 000 vyhledáváními měsíčně, konkurencí <40, cenou [Min]−[Min]- [Min]−[Max], top 10 s <500 recenzemi, +20% meziročním růstem. Pro každý: klíčové slovo + objem, související termíny, 3 nejlepší produkty s odhadem tržeb, časté stížnosti, zisková marže po FBA/COGS (předpoklad 30 %), dostupnost dodavatele (3+ na Alibaba, <500 MOQ). Seřadit podle tržeb x proveditelnosti vstupu
- Analyzujte ceny [typ produktu] v rozmezí [min]−[min]−[min]−[max] na Amazonu, [maloobchodníkovi] a DTC webech ve 4. čtvrtletí 2024. Zahrňte: cenové klastrové body, psychologické taktiky, korelaci ceny a hodnocení, variace na trhu, frekvenci/hloubku promo akcí (6 měsíců), konkurenční pozici [značky 1–5] podle ceny/funkcí.
- Analyzujte recenze pěti nejlepších produktů v kategorii [Produktová kategorie] na Amazonu (více než 1 000 recenzí, pouze 2023–2024). Extrahujte: nejčastěji zmiňované klady podle kategorie, časté stížnosti s procentuálním podílem, požadavky na funkce, problémy s kvalitou v průběhu času, srovnání značek a motivace k nákupu. Uveďte tři citáty k každému tématu. Identifikujte největší neuspokojenou potřebu ve více než 15 % recenzí.
- Sestavte 20 taktických postupů CRO pro produktové stránky [kategorie produktů] s výsledky A/B testů vykazujícími nárůst >10 %. Pro každý z nich: popis implementace, psychologický princip, zdokumentované výsledky, nejlepší produktové kategorie a složitost. Vyloučte technologické investice >10 000 $. Zdroj: případové studie Baymard/CXL/VWO. Matice priorit podle úsilí/dopadu.
- Porovnejte Amazon FBA vs. 3PL ([Poskytovatel 1], [Poskytovatel 2]) vs. vlastní plnění pro [Typ produktu] s: [X] objednávkami/měsíc, $[Aov], [Hmotnost] lbs, [Rozměry], [% Jednotlivé položky] objednávky. Pro každou z nich: rozpis nákladů, náklady na zřízení, objem pro dosažení rentability, rychlost dodání, zpracování vrácených zásilek, mezinárodní kapacity, škálovatelnost při [objem 2] a [objem 3]. Zahrňte ceny pro rok 2024 a poplatky FBA pro říjen 2024. Rozhodovací matice s náklady na objednávku při daných objemech. Doporučení na základě priorit.
- Porovnejte Google Shopping, Meta Ads a Amazon Sponsored Products pro značky DTC [kategorie] (cenové rozpětí [cena]). Pro každou z nich: rozsah CPC, benchmarky konverze, ROAS (prospekce/retargeting), poměr CAC:LTV, kreativní požadavky, možnosti cílení, atribuce, minimální rozpočet a délka fáze učení. Které z nich upřednostnit s rozpočtem [rozpočet]/měsíc?
- Vytvořte srovnávací obrázek před a po pro [výhodu produktu]. Rozdělená obrazovka zobrazující: levá strana – stav problému s [problémem], pravá strana – stav řešení s [použitím produktu]. Přidejte šipky a popisky vysvětlující transformaci. Pro použití na stránce produktu.
- Vytvořte obrázek s průvodcem velikostí/rozměry pro [produkt]. Ukažte produkt s označenými rozměry, porovnáním s běžným předmětem pro měřítko a v případě potřeby s pohledy z více úhlů. Uveďte měrné jednotky v [cm/palcích]. Jasný technický styl s neutrálním pozadím.
Učení a samostudium
- Vytvořte 90denní plán od začátečníka po [úroveň připravenosti pro práci] v [dovednosti]. Rozdělte ho na týdenní moduly s: klíčovými pojmy na týden, denním časem ([X] hodin/týden), zdroji (bezplatné priority, placené <50 $), osmi postupnými projekty, dvoutýdenními kontrolními body, častými chybami a závislostmi pojmů. Cíl: [pozadí] se silným samostudiem
- Vysvětlete [složitý pojem] na třech úrovních: (1) ELI5 ve 4–5 větách s použitím analogií pro 12leté děti, bez odborných termínů; (2) 300 slov pro [předpokládané znalosti] pokrývající [klíčové prvky]; (3) 800 slov technického výkladu pro [pokročilé publikum] s matematickými vysvětleními.
- Vygenerujte 10 cvičných úloh zaměřených na [téma], od základních po pokročilé. Struktura: Úlohy 1–3 (základní), 4–6 (středně pokročilé), 7–8 (pokročilé), 9–10 (expertní). Každá úloha obsahuje: realistický scénář, konkrétní otázku, vzorová data/schéma, očekávaný výstup, obtížnost, testované pojmy, časté chyby.
- Porovnejte nejlepší zdroje pro [dovednost] pro někoho s [zázemím], kdo má za cíl [cíl]: [zdroj 1], [zdroj 2], [zdroj 3], [zdroj 4]. Vyhodnoťte: přístup k výuce, hloubku vs. šířku, časovou náročnost, náklady, předpoklady, praktické komponenty, podporu komunity, hodnotu přípravy na zaměstnání.
- Jaké jsou nejúčinnější studijní techniky pro [typ předmětu]? Zahrňte: rozvrhy opakování s časovými odstupy, metody aktivního vybavování a praktické aplikační strategie specifické pro tuto oblast. Poskytněte týdenní studijní plán na [X] hodin/týden a nástroje, které je třeba použít ([aplikace Flashcard], [platforma pro cvičení]). Poskytněte praktickou týdenní šablonu.
- Jaké znalosti jsou nezbytné pro studium [pokročilého tématu]? Vytvořte strom závislostí, který ukazuje základní pojmy, které je třeba nejprve zvládnout. Pro každou předpokládanou znalost: vysvětlení, proč je důležitá pro pokročilé téma, doporučený postup studia, odhad času, kvalitní bezplatné zdroje.
- Uveďte pět praktických projektů, ve kterých lze [dovednost] uplatnit v reálných situacích. U každého projektu uveďte: úroveň obtížnosti, požadované znalosti, odhadovaný čas, výstupy učení, podrobné požadavky, rozšířené výzvy a způsob prezentace v portfoliu. Postupujte od začátečníků k pokročilým. Uveďte správnou strukturu pro počáteční kód a hodnotící rubriku.
🔍 Věděli jste? „Turingův test“, navržený v roce 1950 Alanem Turingem, byl navržen tak, aby zjistil, zda je stroj schopen vést konverzaci nerozeznatelnou od konverzace člověka.
Kreativní psaní a tvorba obsahu
- Vygenerujte 10 jedinečných námětů příběhu [žánr] kombinujících [prvek 1] a [prvek 2]. Pro každý z nich: náčrt hlavního hrdiny, ústřední konflikt, potenciální zvrat. 2–3 věty na každý námět. Upřednostněte originalitu a emocionální háčky.
- Vytvořte podrobný profil postavy pro [typ postavy] v [žánru]. Zahrňte: pozadí, motivace, slabosti, silné stránky, způsob vyjadřování, vývoj postavy, vztahy. Vytvořte trojrozměrnou a poutavou postavu. 800 slov
- Vymyslete 20 jedinečných úhlů pohledu pro psaní o [tématu] zaměřeném na [publikum]. Zahrňte: protichůdné pohledy, úhly pohledu z osobních příběhů, přístupy založené na datech a inovativní formáty. Vyhněte se nadměrně používaným úhlům pohledu. Seskupte podle typu obsahu (návody, případové studie atd.).
- Vygenerujte 15 poutavých nadpisů pro [typ obsahu] o [tématu] pro [publikum]. Použijte různé vzorce: návod, seznam, otázka, zvědavost, výhody. Uveďte počet znaků pro každý nadpis.
- Nástin [Délka videa] scénář videa o [Téma] pro [Platforma]. Zahrňte: úvod (prvních 10 sekund), hlavní body s přechody, taktiky pro zapojení diváků a CTA. Formát pro čtení z teleprompteru. Cílová skupina [Publikum]. Zahrňte časové značky.
- Přepište tento obsah v [konkrétním tónu/stylu] odpovídajícím stylu [referenčního příkladu]: [obsah]. Zachovejte hlavní sdělení a upravte slovní zásobu, strukturu vět, úroveň humoru a formálnost. Vysvětlete pět klíčových stylistických rozhodnutí a proč odpovídají cílovému tónu.
- Napište pět různých úvodních odstavců pro [typ obsahu] o [tématu]. Použijte tyto techniky: provokativní otázky, překvapivé statistiky, osobní anekdoty, odvážné kontroverzní výroky, živé smyslové popisy. Vysvětlete psychologický spouštěč, který každý háček používá.
- Navrhněte 10dílnou sérii obsahu na téma [Téma], která bude postupně budovat [Publikum]. Zahrňte: názvy epizod, klíčové body, formáty obsahu (video, komplexní článek, infografika atd.), jak jednotlivé části souvisí a optimální frekvenci publikování. Vytvořte narativní oblouk, který udrží pozornost publika. Zahrňte propagační strategii pro každou část.
- Vytvořte návrh obálky knihy pro román žánru [Žánr] s názvem „[Název]“. Téma: [Nálada/Téma]. Zahrňte: tučné písmo názvu, jméno autora, atmosférické pozadí naznačující [Klíčový prvek], barevné schéma evokující [Emoce]. Styl: [Komerční/Literární/Thriller/Romantické konvence]
- Vytvořte referenční list postavy pro [jméno postavy] s následujícími údaji: celkový pohled na postavu v [charakteristické póze], detailní záběr obličeje s [hlavními rysy], podrobnosti o oblečení, paleta barev, významné předměty/doplňky. Uveďte stručný popis osobnostních rysů. Styl: [realistický/anime/karikatura/komiks].
Časté chyby, kterým je třeba se při používání Perplexity AI vyvarovat
Zde je několik častých chyb, kterým je třeba se při práci s výzvami Perplexity AI vyvarovat:
|Chyba
|Řešení
|Pýtat se na příliš mnoho věcí najednou
|Soustřeďte se na jeden dotaz na výzvu, abyste získali jasné a praktické odpovědi.
|Ignorování omezení počtu slov
|Stanovte jasné limity: „Vysvětlete v méně než 150 slovech“, abyste se vyhnuli nesouvislým výstupům.
|Kladení více nesouvisejících otázek nebo vůbec neupřesňování podnětů
|Vyzkoušejte různé úhly pohledu, upravte formulace a vylepšete je na základě odpovědí AI.
|Používání příliš neformálního jazyka, který mate AI
|Příkazy by měly být jasné a profesionální; vyhýbejte se slangu nebo zkratkám, pokud to není záměrné.
|Nekonzistentní kombinace pokynů a referenčního obsahu
|Používejte jasné sekce nebo tagy pro pokyny vs. zdrojové materiály
|Za předpokladu, že AI rozumí odborné terminologii dané oblasti
|Přidejte stručné definice nebo kontext technických termínů a zkratek.
|Neuvádí, co dělat, pokud chybí relevantní informace
|Nastavte AI: „Pokud informace nenajdete, shrňte aktuální konsenzus nebo výslovně uveďte „nenalezeno““.
|Za předpokladu, že AI „si pamatuje“ předchozí vlákna nebo akce
|V každém novém podnětu výslovně zopakujte potřebný předchozí kontext nebo výsledky.
🧠 Zajímavost: Na počátku 80. let se počítač v laboratoři umělé inteligence MIT naučil hrát hru Space Invaders pomocí posilového učení. Cílem bylo naučit stroje, jak si „užívat“ zlepšování prostřednictvím zpětné vazby.
Omezení používání Perplexity AI
Mnoho recenzí Perplexity AI poukazuje na to, že ačkoli tento nástroj funguje dobře pro rychlé vyhledávání, má několik nevýhod. Zde je několik potenciálních problémů, s nimiž se můžete setkat:
- Omezená kontextová hloubka nebo nuance konverzace ve srovnání se specializovanými chatboty; má tendenci poskytovat stručné shrnutí spíše než hloubkově zkoumat složité myšlenky.
- Pokrytí zdrojů a indexování může být užší ve srovnání s kompletními webovými vyhledávači v reálném čase; může se opírat o méně zdrojů, a proto může opomenout některé pohledy.
- Citace mohou být někdy nepřesné nebo odkazovat na zastaralé nebo irelevantní zdroje, v závislosti na výzvách Perplexity AI, které používáte.
- Bezplatná verze omezuje přístup k určitým funkcím, jako je profesionální vyhledávání, nahrávání souborů a vyšší úrovně využití.
🔍 Věděli jste? Slovo „algoritmus“ pochází od Al-Khwarizmiho, perského matematika z 9. století. Vytvořil systematická pravidla pro řešení rovnic.
Alternativy k Perplexity AI, které stojí za prozkoumání
Zde je náš výběr nejlepších alternativ Perplexity AI! 💁
1. ClickUp (nejlepší pro kontextově orientovanou AI asistenci a vyhledávání)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, dokumenty a týmovou komunikaci, vše na jedné platformě – urychlené automatizací a vyhledáváním AI nové generace.
Zatímco nástroje jako Perplexity odpovídají na otázky izolovaně, asistent platformy ClickUp Brain, poháněný umělou inteligencí, propojuje váš pracovní prostor, dokumenty a poznatky umělé inteligence, takže váš tým může vymýšlet, vytvářet a realizovat obsah na jednom místě.
Generujte nápady, které odpovídají vašim cílům
ClickUp Brain promění tvorbu obsahu v cílený proces podložený daty.
Předpokládejme, že aktualizujete svůj obsahový kalendář pro první čtvrtletí. Požádáte ClickUp Brain, aby zkontroloval stávající témata, metriky návštěvnosti a mezery v obsahu a navrhl nová témata, která budou v souladu s vaším SEO a tónem značky.
Využívá kontext vašeho pracovního prostoru k navrhování nápadů, které doplňují to, co již funguje. Odtud můžete každý návrh proměnit v úkol ClickUp, označit příslušného vlastníka a připojit referenční dokumenty ClickUp pro další výzkum.
📌 Vyzkoušejte tento podnět: Analyzujte náš aktuální obsahový kalendář a vygenerujte pět nových nápadů na články související s vzdálenou spoluprací, které vyplní mezery v klíčových slovech a odpovídají našim nejúspěšnějším kategoriím.
Provádějte hloubkový výzkum, aniž byste opustili své pracovní prostředí.
Pokud jste již použili Perplexity AI, víte, jak rychle poskytuje odpovědi. Tyto odpovědi však nespadají do vašeho pracovního postupu. Stále musíte kopírovat klíčové poznatky do dokumentu, najít správný kontext a ručně převést výzkum do praxe.
ClickUp Brain MAX to mění. Webové vyhledávání vám umožňuje získávat nejnovější informace z důvěryhodných zdrojů přímo v ClickUp. Tyto externí poznatky můžete kombinovat se svými stávajícími projekty, dokumenty a úkoly, což usnadňuje výzkum, analýzu a jednání.
Předpokládejme, že provádíte audit obsahu a zjistíte, že vaše blogy o hybridní týmové práci nedosahují očekávaných výsledků.
Zadejte příkaz: „Vyhledej na webu nejnovější údaje o produktivitě hybridních týmů a uveď tři nové poznatky, které bychom měli zohlednit při aktualizaci našich blogů.“
Během několika sekund získáte nejnovější zprávy z důvěryhodných zdrojů (například nové studie ukazující hybridní únavu u zaměstnanců pracujících na dálku) spolu s praktickými návrhy pro vaše další přepracování. Můžete označit svého autora, připojit zjištění k příslušnému úkolu a ihned naplánovat aktualizaci.
Proměňte složité aktualizace v jasné další kroky
ClickUp Brain vám také pomůže udržet velké projekty v pohybu.
Řekněme, že jste po auditu obsahu skončili se stovkami označených stránek. Požádáte ClickUp Brain, aby stránky seskupil podle typu problému (například zastaralé informace nebo nefunkční odkazy), přiřadil je správným vlastníkům a nastavil termíny.
Během několika minut získáte kategorizovaný seznam úkolů přizpůsobený vašemu pracovnímu postupu, včetně kontrolních seznamů pro každou opravu.
📌 Vyzkoušejte tento podnět: Seskupte všechny stránky označené během auditu do kategorií (zastaralý obsah, chybějící odkazy, nízká míra zapojení) a přiřaďte je příslušným členům týmu s dvoutýdenní lhůtou.
Propojte kreativní nápady a jejich realizaci
Až budete připraveni přejít od nápadu k výsledku, ClickUp Brain vám poskytne komplexní podporu. Vytvářejte koncepty obrázků, navrhujte osnovy nebo dokonce vytvářejte vizuální prvky pomocí generování umění pomocí umělé inteligence ve vašich tabulkách ClickUp Whiteboards.
Například váš marketingový vedoucí potřebuje grafiku záhlaví pro blog o práci na dálku v týmu. Požádáte ClickUp Brain, aby vygeneroval vizuální koncept v souladu s paletou vaší značky. Po schválení připojíte vybraný obrázek přímo k úkolu obsahu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Promluvte si o tom: Zachyťte nápady na cestách a proměňte vyslovené myšlenky v úkoly nebo poznámky pomocí ClickUp Talk-to-Text (je to 4x rychlejší než psaní!).
- Využijte všechny své mozkové kapacity: Přistupujte k ChatGPT, Claude a Gemini v rámci ClickUp Brain a Brain Max a eliminujte tak rozptýlení AI.
- Vyhledávání s kontextem: Najděte odpovědi v úkolech, dokumentech, komentářích a přílohách pomocí ClickUp Deep Search, který rozumí významu.
- Pište po svém: Vytvářejte a vylepšujte obsah pomocí ClickUp Brain zadáváním podnětů, úpravami výstupů a úpravami podnětů, dokud neodpovídají vašemu stylu.
- Proměňte dashboardy v cenné informace: Vytvářejte standupy, zprávy a souhrny pomocí AI karet v ClickUp Dashboards, které čerpají kontext v reálném čase z vašeho pracovního prostoru.
- Zůstaňte soustředění během schůzek: Automaticky nahrávejte, přepisujte a shrňujte diskuse pomocí ClickUp AI Notetaker.
- Automatizujte pomocí jazyka: Vytvářejte vlastní automatizace ClickUp a spouštějte pracovní postupy pomocí výzev v přirozeném jazyce.
Omezení ClickUp
- Jeho rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou začátečníky přemoct.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 585 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Uživatel Redditu sdílí:
Ano. ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat.
AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Upravuje také to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
2. Google Gemini (nejlepší pro multimodální inteligenci)
Gemini od Google pracuje současně s textem, obrázky, zvukem, videem a kódem. Vložte snímek obrazovky s chybovou zprávou, vložte kód a popište problém slovně. AI poté zpracuje všechny tři vstupy společně.
Kromě toho Deep Research automatizuje zdlouhavou část sběru informací a prochází stovky webů, aby sestavil zprávy, zatímco vy se můžete věnovat jiným úkolům.
Nejlepší funkce Google Gemini
- Vytvořte si vlastní Gems , které čerpají z vašich souborů v Google Drive a automaticky odkazují na nejnovější verzi, když tyto dokumenty aktualizujete.
- Pomocí fotoaparátu můžete klást otázky týkající se toho, co vidíte; nástroj vám zobrazí řešení přímo na obrazovce.
- Vytvářejte krátké videoklipy v Vids popisem scén v přirozeném jazyce, které podporují vzdálenou produkci videa.
Omezení Google Gemini
- Bezplatní uživatelé mají denní limit pěti podnětů pro Gemini 2. 5 Pro, zatímco předplatitelé Pro (20 $/měsíc) mají maximálně 100 podnětů.
- Rychlost odezvy výrazně zaostává za konkurencí při zpracování stejných dotazů, zejména u složitých vícefázových úkolů.
Ceny Google Gemini
- Zdarma
- Google AI Pro: 19,99 $/měsíc
- Google AI Ultra: 249,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 275 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Nejlepší generátory videí s umělou inteligencí
3. ChatGPT (nejlepší pro výzkum založený na dialogu)
Vyhledávání ChatGPT změnilo typický cyklus „zadejte klíčová slova, klikněte na odkazy, opakujte“ na něco plynulejšího. Položte otázku v běžném jazyce a nástroj automaticky prohledá web a syntetizuje klíčové nálezy do konverzačních odpovědí.
Funkce historie vyhledávání vám umožňuje vrátit se ke starým konverzacím podle klíčových slov, takže analýza trhu, kterou jste provedli před třemi týdny, nezmizí v propadlišti dějin. Navíc integruje DALL-E, když potřebujete generovat obrázky v kontextu.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Aktivujte režim Deep Research pro zpracování vícestupňových výzkumných úkolů, které čtou a syntetizují obsah z více online zdrojů.
- Uspořádejte související chaty, soubory a relevantní kontext v rámci Projektů, abyste zachovali kontinuitu napříč vícefázovými pracovními postupy nebo dlouhodobými výzkumnými tématy.
- Nastavte plánované úkoly, aby ChatGPT proaktivně prováděl opakující se akce, jako je odesílání připomínek, provádění analýz nebo kontrola aktualizací na webu.
Omezení ChatGPT
- Bezplatní uživatelé mají limit 10–50 zpráv GPT-5 během pěti hodin, než je systém přepne na GPT-4.
- Ačkoli tento nástroj nesdílí informace o vašem účtu, externí poskytovatelé vyhledávání zpracovávají vaše dotazy i poté, co je ChatGPT přepíše, což představuje bezpečnostní riziko pro citlivé informace.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Go: 5 $/měsíc
- Plus: 20 $/měsíc
- Výhoda: 200 $/měsíc
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 1 045 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
4. You. com (nejlepší pro infrastrukturu vývojářů)
You. com vytvořil své vyhledávací API speciálně pro vývojáře, kteří potřebují zakotvit aplikace LLM v reálném čase ve webových datech. Platforma vrací dlouhé úryvky určené pro spotřebu AI, nikoli typické metadatové tagy, které poskytují vyhledávače.
ARI (Advanced Research & Insights) prohledává více než 400 zdrojů současně a generuje propracované zprávy za méně než pět minut.
You. com nejlepší funkce
- Nechte jej automaticky vybrat optimální model (ChatGPT, Claude, Gemini) pro váš konkrétní typ dotazu.
- Vytvářejte vlastní vyhledávací rozsahy, které zahrnují vaše organizační data, pomocí integrací Google Drive, OneDrive a SharePoint.
- Vytvořte vlastní agenty, kteří opakovaně provádějí konkrétní pokyny, takže nemusíte znovu zadávat stejné výzvy pro rutinní úkoly.
Omezení You.com
- Limity pro nahrávání souborů jsou omezeny na 25 MB na dotaz v případě verze Pro a 50 MB v případě verze Max, což brání analýze větších datových sad nebo sbírek dokumentů.
- Maximální plán omezuje počet spolupracovníků v pracovním prostoru na 25 uživatelů, což může bránit rozšiřování týmu v případě růstu organizace.
Ceny You.com
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc
- Max: 200 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze You. com
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Co je řetězení podnětů: příklady, případy použití a nástroje
5. Phind (nejlepší pro technické vyhledávání)
Phind provádí několik kol vyhledávání na webu uprostřed odpovědi, když potřebuje více informací, a poskytuje komplexní odpovědi v reálném čase, místo aby se omezoval na jeden počáteční dotaz. Odpovědi přicházejí ve formě diagramů, grafů, vložených obrázků, karet a interaktivních widgetů, díky čemuž jsou složitá témata snáze srozumitelná.
Platforma také generuje AI odpovědi s odkazy na online zdroje, jako jsou GitHub a Stack Overflow, což vám umožňuje rychle ověřit tvrzení.
Nejlepší funkce Phind
- Spouštějte kód v izolovaném prostředí Jupyter, abyste otestovali logiku, generovali grafy matplotlib a připojili výsledky provedení přímo k odpovědím.
- Vytvořte profil odpovědí, který nastaví preference pro kreativní vs. přesné odpovědi, a také uživatelský profil, abyste se vyhnuli přidávání opakujících se kontextů.
- Nahrajte soubory PDF pro shrnutí, soubory CSV pro profilování dat nebo obrázky pro popis a analýzu v rámci plánů Pro a Business.
Omezení Phind
- Omezené kontextové okno ve srovnání
- Bezplatná verze omezuje uživatele na 10 vyhledávání denně.
Ceny Phind
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc
- Podnikání: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Phind
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🚀 Výhoda ClickUp: Správa opakujících se úkolů může zabírat drahocenný čas a zdroje. Autopilot Agents v ClickUp tuto zátěž zmírňuje automatizací rutinních procesů, což týmům umožňuje soustředit se na strategičtější činnosti.
Jedná se o AI boty bez kódu, které můžete přizpůsobit pomocí těchto spouštěčů:
- Integrace zpětné vazby od klientů: Když klient odešle zpětnou vazbu prostřednictvím formuláře „Zpětná vazba“, vytvořte úkol v seznamu „Zpětná vazba od klientů“, přiřaďte jej příslušnému členovi týmu a nastavte termín splnění.
- Upozornění na přidělení zdrojů: Když je úkol přidělen členovi týmu, který již pracuje na plný úvazek, odešlete upozornění projektovému manažerovi, aby úkol přeřadil.
- Oznámení o revizi dokumentů: Když dojde k aktualizaci dokumentu ve složce „Revize“, informujte všechny přidělené členy týmu a požádejte je o zpětnou vazbu do 48 hodin.
Více informací zde! 👀
Nezůstávejte „zmatení“, myslete na ClickUp!
Perplexity AI podněcuje nápady. A ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je proměňuje v činy.
Zatímco Perplexity vám pomáhá prozkoumávat, co je k dispozici, ClickUp propojuje každý objev s vaší skutečnou prací, včetně úkolů, dokumentů a dat. S ClickUp Brain můžete klást otázky, analyzovat a jednat v jednom pracovním prostoru. Současně vám ClickUp Brain MAX pomáhá prohledávat web, využívat více modelů AI a automatizovat celé pracovní postupy bez přepínání kontextu.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a získejte neomezený přístup k znalostem! ✅