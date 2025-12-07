Zoho Meeting vs. ClickUp SyncUp: Který nástroj pro videokonference je lepší?

Do 11 hodin dopoledne máte za sebou tři schůzky a už šestkrát jste přepínali mezi videokonferenčním nástrojem, aplikací pro správu projektů a softwarem pro pořizování poznámek. V průměru přepíná jeden zaměstnanec mezi aplikacemi a okny více než 3 600krát denně.
Věc se má tak: videokonference by neměly existovat ve vakuu. Když je váš nástroj pro volání odpojen od místa, kde se skutečně pracuje, dochází ke ztrátě rozhodnutí a následné kroky se ztrácejí.
A skutečná otázka se netýká pouze kvality videa nebo sdílení obrazovky. Jde o to, co se stane po skončení hovoru. Stávají se tyto akční položky automaticky úkoly? Můžete během schůzky vyvolat kontext projektu, aniž byste museli přepínat mezi záložkami?
Zoho Meeting i ClickUp SyncUp slibují plynulou spolupráci prostřednictvím videa, ale jejich přístupy se výrazně liší. Porovnejme je a podívejme se, který z nich skutečně splňuje očekávání.
ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting: Stručný přehled
Zde je stručný přehled:
|Funkce
|ClickUp SyncUp
|Zoho Meeting
|K dispozici na
|Pracovní prostor ClickUp, mobilní aplikace, rozšíření pro Chrome
|Android, iOS, Linux, macOS, Windows
|Maximální počet účastníků
|200
|250 pro schůzky, 5 000 pro webináře
|Maximální počet mluvčích
|24 najednou
|Všichni účastníci schůzky
|Audio konference
|Možnost nahrávání zvuku SyncUps
|Bezpečné telefonní čísla pro více než 55 zemí
|Cenový plán*
|Bezplatný tarif, individuální ceny pro větší týmy
|1 $/měsíc za hostitele za předplatné schůzek a 8 $/měsíc za organizátora za předplatné webinářů
|Správa pracovních postupů
|Úkoly, dokumenty a schůzky propojené v jednom pracovním prostoru
|Funguje jako samostatná aplikace – vyžaduje samostatné nástroje pro správu projektů.
|Správa kalendáře
|Sjednocený kalendář, který se integruje s Google Calendar a Microsoft Outlook pro okamžitou synchronizaci schůzek a dalších více než 1 000 aplikací.
|Pozvánky do kalendáře pouze prostřednictvím Zoho Calendar a Zoho Mail
|Správa zdrojů
|Přiřazujte pracovní úkoly, sledujte kapacitu a slaďte plány přímo v ClickUp Tasks.
|Omezeno na plánování schůzek
|Technická odbornost
|Minimální – nastavte schůzky a automatizace bez programování
|Střední – vyžaduje integraci s aplikacemi Zoho
|Úložiště
|Nahrávky uložené v Clips Hub s přepisy
|Cloudové úložiště v placených tarifech (až 5 GB zdarma)
Co je ClickUp?
To je skrytá cena nesourodých nástrojů pro videokonference. ClickUp byl vytvořen, aby překlenul tuto propast, která brání produktivitě, a umožnil nám podávat nejlepší výkony.
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy.
Vaše videohovory probíhají tam, kde již pracujete – vedle úkolů, které se projednávají, dokumentů, které se revidují, a projektů, které se plánují.
Žádné rozptýlení práce, žádné ruční sledování, žádné hledání kontextu z minulého týdne. Pro vzdálené týmy a vedoucí operací, kteří potřebují schůzky, které se skutečně promění v akci, je zde to, co odlišuje ClickUp od samostatných video nástrojů.
Funkce ClickUp
ClickUp SyncUp funguje přímo tam, kde pracujete. Nemusíte přepínat mezi aplikacemi, hledat odkazy na schůzky ani přenášet soubory, abyste mohli komunikovat se svým týmem.
Díky tomuto nastavení v aplikaci a následujícím funkcím je SyncUp solidní alternativou k Zoho:
Funkce č. 1: ClickUp SyncUp
Už nikdy neztratíte kontext schůzky. ClickUp SyncUp je integrovaná funkce pro videohovory a hlasové hovory, která je přímo zabudována do nástroje pro správu projektů ClickUp. Uživatelé mohou zahájit okamžité hlasové a videohovory jeden na jednoho nebo ve skupině z jakéhokoli chatovacího kanálu, přímé zprávy nebo konverzace o úkolu, aniž by museli přepínat mezi aplikacemi.
Při upřesňování složitých projektových plánů propojte diskuse přímo s úkoly ClickUp. Pokud chcete přidělit nové úkoly, můžete je vytvářet nebo aktualizovat v reálném čase. Každý SyncUp automaticky zaznamenává souhrn do chatového vlákna, takže členové týmu, kteří zmeškali hovor, se mohou rychle dohnat.
Díky pokročilé funkci Mobile SyncUp můžete komunikovat tváří v tvář kdekoli, i když nejste u svého stolu. Spusťte nebo se připojte k SyncUps v mobilní aplikaci ClickUp z jakéhokoli kanálu nebo přímé zprávy.
🚀 Smart Sync: Integrace ClickUp eliminuje přepínání kontextu s vaší aktuální sadou nástrojů.
ClickUp se propojuje s nástroji, které váš tým již používá, jako jsou Google Workspace, Microsoft Teams a Slack, aby žádná konverzace ani úkol nezůstaly izolované.
- Integrace Google Calendar + Microsoft Outlook automaticky synchronizuje vaše schůzky, termíny a aktualizace projektů.
- Integrovaná správa kalendáře ClickUp vám pomůže vizualizovat časové osy projektů, plány úkolů a relace SyncUp v jednom sjednoceném zobrazení.
Tyto integrace šetří čas a zlepšují správu pracovních postupů tím, že soubory, schůzky a aktualizace jsou přístupné na jednom místě.
Funkce 2: ClickUp Clips
Přestaňte se na schůzkách opakovat nebo psát dlouhá vysvětlení.
ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat klipy obrazovky nebo pouze hlasu a vkládat je přímo do dokumentů, komentářů nebo chatu, takže váš tým získá kontext okamžitě, kdykoli bude potřebovat.
Navíc jsou všechny vaše nahrané klipy a nahrané SyncUps uloženy v Clips Hub. K těmto nahrávkám máte kdykoli přístup, stejně jako k přepisům, a můžete přidávat komentáře s časovým razítkem, abyste nasměrovali konkrétní konverzaci.
Ve skutečnosti může kdokoli ve vašem pracovním prostoru, kdo má přístup k kanálu (kde byl SyncUp zaznamenán), zobrazit přepis a přidat komentáře k nahrávce.
📮 ClickUp Insight: Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce je způsobeno přepínáním mezi platformami, správou e-mailů a přeskakováním mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších zdrojů, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Funkce č. 3: ClickUp Chat
Nejlepší konverzace vznikají, když souvisejí s diskutovanou prací. A hovor (tj. SyncUp) můžete zahájit přímo z okna chatu.
ClickUp Chat vám umožňuje komunikovat a spolupracovat s vaším týmem tím, že všechny vaše diskuse a úkoly sdružuje do jedné jednotné platformy. Posílejte až 1 000 zpráv na jeden pracovní prostor (bezplatný tarif) a přehledně je organizujte do vláken a kanálů.
V rámci chatu můžete třídit komentáře a přeměnit je na úkoly a seznamy úkolů. Můžete také sdílet soubory, nastavovat oznámení, spravovat úkoly a vyhledávat konkrétní zprávy pomocí klíčových slov (stejně jako ve Slacku).
SyncUp můžete spustit přímo z ClickUp Chat. Jelikož členové vašeho týmu již mají přístup k tomuto komunikačnímu vláknu, nebudete muset trávit čas vytvářením kontextu nebo sdílením souborů přes více nástrojů pro spolupráci.
⭐ Bonus: AI Notetaker od ClickUp automaticky zaznamenává, přepisuje a shrnuje diskuse v reálném čase, čímž proměňuje každou konverzaci v praktické poznatky.
Po skončení schůzky AI Notetaker vygeneruje stručné shrnutí, zaznamená přijatá rozhodnutí a dokonce určí další kroky nebo odpovědné osoby. Tyto poznámky se okamžitě propojí s vašimi úkoly nebo dokumenty v ClickUp, takže celý váš tým bude mít vždy stejné informace, i když pracuje na více projektech najednou.
Funkce č. 4: ClickUp Brain
Jste unaveni z toho, že po videohovoru ztrácíte čas hledáním klíčových informací? S ClickUp Brain, výkonnou kontextovou vrstvou AI zabudovanou do vašeho pracovního prostoru, jsou vaše úkoly, dokumenty, chaty, schůzky a dashboardy propojeny. To znamená, že Brain skutečně rozumí kontextu vaší práce.
Nejlepší na tom je, že Brain automaticky extrahuje akční položky ze schůzek a převádí je do správně formátovaných, přiřazených úkolů, jakmile hovor skončí. Nemusíte tedy prohledávat minulé agendy ani vlákna ve Slacku.
Navíc dokáže shrnout poznámky z předchozích schůzek, zdůraznit pokrok v klíčových úkolech a překážky, generovat body k diskusi a další kroky.
💡 Tip pro profesionály: Používejte agenty ClickUp ve svých týmových kanálech k odpovídání na jednoduché otázky.
Tento agent čerpá informace z kanálů, ke kterým má přístup, a odpovídá na otázky jako „Kdo je vedoucím projektu?“ nebo „Komu byla na včerejší schůzce přidělena úloha testování?“ Bez přerušení práce ostatních členů týmu. Automatizujte opakující se úkoly ve vašem pracovním postupu během několika minut.
Ceny ClickUp
Co je Zoho Meeting?
Zoho Meeting je online platforma pro schůzky a webináře určená pro spolupráci a komunikaci na pracovišti pro firmy i jednotlivce. Je jednou z mnoha součástí širšího ekosystému Zoho.
Platforma podporuje vyhrazené virtuální konferenční místnosti s přidělenými správci a přímo se integruje s kalendářovými systémy a sadou aplikací Zoho (včetně Zoho CRM). Nabízí pokročilé zabezpečení pomocí šifrování SSL/128bit AES, s funkcemi jako místnosti chráněné heslem a ovládání čekárny, které zabraňují vstupu nepozvaných hostů.
Funkce Zoho Meeting
Zoho Meeting je samostatná aplikace určená pro pořádání interních schůzek i externích webinářů. Od individuálních schůzek po skupinové schůzky s 250 účastníky a webináře s až 5 000 účastníky – tuto aplikaci využívají vzdálené týmy a organizátoři webinářů pro následující klíčové funkce:
Funkce č. 1: Zasedací místnosti
Zoho Meeting Rooms promění vaše fyzické konferenční prostory na virtuální platformu pro schůzky, kde se týmy mohou společně účastnit online schůzek.
Uživatelé mohou nastavit místnost spárováním displeje (například televizoru nebo monitoru) s vyhrazenou aplikací pro ovládání na zařízení iOS (aplikace Zoho Meeting Rooms Controller) pro ovládání bez použití rukou.
Ze svého účtu Zoho Meeting můžete vytvářet a spravovat více místností a při plánování je přiřadit ke konkrétním relacím. Ovládací panel také umožňuje upravovat nastavení zvuku a videa, nahrávat relace a sledovat všechny akce v místnosti prostřednictvím prohlížeče protokolu akcí.
Funkce č. 2: Breakout rooms
Breakout rooms jsou virtuální prostory v rámci schůzky, kde můžete rozdělit účastníky do menších skupin pro cílené diskuse a brainstorming. Během probíhající relace v Zoho Meetings mohou hostitelé vytvořit více místností (až 20), ručně nebo automaticky přiřadit účastníky a nastavit časovače, jak dlouho bude každá skupina pracovat samostatně.
Každá breakout room funguje jako mini-schůzka s vlastním sdílením obrazovky a přístupem k tabuli. Během workshopů a mezifunkčních týmových schůzek může hostitel sledovat diskuse (v jednotlivých breakout rooms) a poté všechny účastníky přivést zpět do hlavní relace.
👀 Věděli jste, že... Téměř 55 % zaměstnanců během dlouhých schůzek vykonává více úkolů najednou. Je pravděpodobné, že jim uniknou některé klíčové informace a budou potřebovat pomoc s poznámkami a shrnutími, aby si mohli spojit nejasné body.
Vždy sdílejte shrnutí schůzky s účastníky, aby se k němu mohli vrátit a spojit si souvislosti.
Funkce č. 3: Virtuální tabule
Virtual Whiteboard je nástroj pro spolupráci, který účastníkům umožňuje brainstorming a vizualizaci nápadů v reálném čase během online schůzek.
Tabule nabízí možnosti formátování textu (písma, barvy a zarovnání) a pokročilé rozpoznávání tvarů, které převádí vaše hrubé náčrtky na přesné geometrické tvary. Můžete nahrávat a opatřovat poznámkami obrázky přímo na plátno a stáhnout tabuli jako obrázek pro budoucí použití nebo sdílení.
Ceny Zoho Meeting
- Ceny na míru
⭐ Bonus: Mezi SyncUps můžete členům týmu přidělovat úkoly pouhým zmíněním jejich jména. S funkcí Talk to Text od ClickUp Brain MAX můžete také bez dalších kroků přepisovat své myšlenky do více než 50 jazyků. Podívejte se na rozsáhlé možnosti Brain Max v tomto videu:
ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting: Porovnání funkcí
Jak ClickUp SyncUp, tak Zoho Meeting pomáhají vzdáleným týmům zůstat v kontaktu prostřednictvím videohovorů a funkcí pro spolupráci.
Zatímco ClickUp SyncUp je navržen pro rychlou interní koordinaci (přechod od diskuse o úkolech k živým hovorům bez přepínání mezi záložkami), Zoho Meeting se zaměřuje na strukturované schůzky a pořádání webinářů.
Podívejme se, jak se tyto nástroje (ClickUp SyncUp a Zoho Meeting) liší v základních funkcích.
Funkce č. 1: Přepis a shrnutí
Oba tyto nástroje využívají při videohovorech umělou inteligenci. S ClickUp Notetaker získáte časově označené přepisy vašich audio a video SyncUpů (není nutná žádná samostatná integrace). Identifikuje mluvčí a vytváří přehledné, prohledávatelné přepisy spolu s inteligentními shrnutími ve vašich ClickUp Docs. Brain dále extrahuje z přepisu položky, které lze zpracovat, a vytváří a přiřazuje úkoly s termíny splnění a přílohami.
Zoho Meeting využívá Rev AI a Zia (vyvinuté společností OpenAI) k vytváření souhrnů a přepisů v reálném čase. Kromě toho v Zoho Meetings nelze přiřazovat úkoly přímo z přepisů. Akční položky budete muset ručně přenést do svého softwaru pro správu projektů nebo seznamu úkolů, což snižuje jejich použitelnost.
🏆 Vítěz: ClickUp zvítězil díky své funkci integrace úkolů, která překlenuje propast mezi poznámkami a jejich realizací.
Funkce č. 2: Přizpůsobení a branding
ClickUp SyncUp vám umožňuje přidat video pozadí, pokud používáte Mac s čipem Apple silicon na macOS Sequoia. Neexistuje možnost nahrát vlastní virtuální pozadí s logem nebo značkou vaší společnosti.
Zoho Meeting vám však umožňuje nahrát vlastní pozadí pro virtuální schůzky, včetně firemního loga a značky. Můžete si vybrat z předem navržených šablon pozadí, které minimalizují rušivé vlivy.
🏆 Vítěz: Zoho Meeting, protože umožňuje přizpůsobení na všech zařízeních a operačních systémech.
Funkce č. 3: Sdílení obrazovky
ClickUp SyncUp umožňuje sdílení obrazovky během audio a video hovorů. Můžete sdílet celou obrazovku, konkrétní okno aplikace nebo kartu prohlížeče. Výjimečnou funkcí jsou komentáře s časovým razítkem. Pokud máte nějaké poznámky nebo otázky pro konkrétního člena týmu v čase 2:15, můžete na toto místo kliknout a přidat komentář.
Zoho Meeting také umožňuje sdílet obrazovky a jednotlivá okna aplikací. Je interaktivní v tom smyslu, že uživatelé mohou během nahrávání obrazovky kreslit nebo přidávat poznámky, ale opět nelze spravovat úkoly.
🏆 Vítěz: ClickUp zvítězil díky funkci komentářů s časovým razítkem, která promění sdílené obrazovky v prohledávatelné společné diskuse i po skončení schůzky.
Funkce č. 4: Chat během schůzky
ClickUp SyncUp funguje v rámci ClickUp Chat, což znamená, že konverzace, kterou již používáte, se stane vaším konferenčním prostorem. Posílejte zprávy, sdílejte soubory a vytvářejte úkoly z chatu, aniž byste museli otevírat samostatné okno konferenčního chatu.
Zoho Meeting obsahuje integrovanou chatovací platformu, která účastníkům umožňuje během schůzek posílat si navzájem textové zprávy a odkazy. Můžete chatovat veřejně se všemi účastníky schůzky nebo posílat soukromé zprávy konkrétním osobám.
Chat je však oddělený od širší komunikace vašeho týmu. Existuje pouze v okně schůzky a není propojený s vaším systémem pro správu projektů nebo úkolů.
🏆 Vítěz: ClickUp zvítězil díky tomu, že chat a schůzky udržuje v jednom souvislém vlákně a je kontextově citlivý.
🧠 Zajímavost: Téměř 70 % zaměstnanců se domnívá, že špatná spolupráce omezuje jejich produktivitu a vede ke ztrátě času. Vaši přepracovaní a přetížení zaměstnanci potřebují komunikační systém, který od nich nevyžaduje přepínání mezi 10 aplikacemi.
Funkce č. 6: Analýza schůzek
Prostřednictvím dashboardů ClickUp můžete sledovat širší aktivity v pracovním prostoru, ale ClickUp nenabízí nativní analytiku specificky pro schůzky SyncUp. Jinými slovy, v ClickUp nemůžete sledovat metriky specifické pro schůzky, jako je délka účasti, zapojení účastníků nebo frekvence hovorů.
Zoho Meeting však nabízí podrobné analytické sledování počtu relací, jejich délky a historie. Platforma sleduje zapojení účastníků, včetně úrovně aktivity, preferencí zařízení a času stráveného v relaci, a poskytuje tak organizátorům webinářů podrobné informace.
🏆 Vítěz: Remíza. Zoho Meeting je ideální pro pořádání školení a schůzek celého oddělení. ClickUp SyncUp se nejlépe hodí pro rychlou komunikaci mezi týmy nebo na pracovišti.
👀 Věděli jste, že: Podle společnosti Forrester Research dosáhly organizace používající ClickUp za tříleté období odhadovanou návratnost investic (ROI) ve výši 384 % . Tyto organizace generovaly přibližně 3,9 milionu amerických dolarů v přírůstkových výnosech díky projektům umožněným nebo vylepšeným pomocí ClickUp.
Funkce č. 7: Role, oprávnění a ceny
Kromě členů a správců dává ClickUp hostům (s přístupem k kanálu) trvalé bezplatné oprávnění k zahájení SyncUpů. Jakýkoli pracovní prostor s povolenou aplikací Chat ClickApp má přístup k SyncUpům a může je používat (i uživatelé bezplatného tarifu). V současné době se k SyncUp může připojit až 200 účastníků a hovory mohou trvat až 10 hodin na jednu relaci. Najednou může mluvit 24 mluvčích.
V Zoho mohou schůzku hostit až 2 hostitelé a pouze spoluhostitelé mají oprávnění ztlumit účastníky, uzamknout schůzky a spravovat sdílení obrazovky. Bezplatný tarif Zoho Meeting podporuje 100 účastníků pro 60minutové relace a v rámci placeného tarifu se může běžných schůzek účastnit maximálně 250 účastníků.
🏆 Vítěz: Opět platí, že vítěz závisí na vašich potřebách. ClickUp je vhodný pro týmy projektového managementu, které potřebují oprávnění spojená s úkoly a komplexní cenovou nabídku. Zoho Meeting je vhodný pro organizátory webinářů, kteří potřebují speciální ovládací prvky pro organizátory, tisíce účastníků a nižší vstupní náklady.
ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting na Redditu
Abychom získali nestranný názor na oba nástroje, obrátili jsme se na Reddit a G2.
Zde je několik názorů skutečných uživatelů na oba nástroje pro schůzky s umělou inteligencí.
Uživatel ClickUp říká:
V poslední době jsme tuto funkci testovali při každé schůzce a upřímně řečeno, je to revoluční změna. Nahrává hovory přes Zoom, vytváří souhrny a úplné přepisy a dokonce vytahuje akční položky, které můžeme automatizovat do úkolů. Také označuje potenciální problémy a řešení, které se objeví během diskuse. Velmi užitečné pro následné kroky.
Další uživatel, který shledal kontextové schopnosti Brain MAX užitečné pro vyhledávání užitečných dokumentů, říká:
Má přístup k vašim dalším aplikacím, například mám synchronizovaný svůj disk a je mnohem rychlejší najít tabulku nebo něco jiného přes Brain Max, než otevírat Drive, hledat to atd.
Vzhledem k tomu, že Zoho Meeting neměl mnoho recenzí na Redditu, čerpali jsme je z G2.
Většina uživatelů si stěžuje na kvalitu zvuku a videa, jak můžete vidět z této recenze:
Kvalita videa by mohla být lepší – někdy se zdá být trochu zpožděné a rozmazané, i když je připojení k internetu stabilní. Vylepšená optimalizace a ostrost videa by celkový zážitek výrazně zlepšily.
Jiný uživatel si stěžuje na časté pády aplikace:
Pokaždé, když sdílím obrazovku, aplikace spadne. Je to přinejmenším frustrující. Ostatní účastníci schůzky mají přerušované video. Obraz zamrzá. Nejsem si jistý, zda je to jejich internetovým připojením nebo aplikací.
Který nástroj pro videokonference je nejlepší?
Verdikt o nejlepším nástroji pro videokonference je tady. ClickUp získává korunu.
Zoho Meeting je užitečný pro webináře. Poskytuje vám přístup k klíčovým funkcím, jako jsou breakout rooms, virtuální tabule, podrobné analýzy a vlastní branding, díky kterým budou externí prezentace vypadat profesionálně.
Jeho funkce AI však končí u shrnutí. Nevytváří návrhy akčních položek ani neposouvá práci vpřed. Zůstáváte u poznámek k úkolům, které je třeba přiřadit a sledovat ručně.
ClickUp Syncups jde ještě dál. Je určen pro týmy, které potřebují pracovat rychle, aniž by musely přepínat kontexty. Už diskutujete o úkolu v chatu, někdo má otázku, kliknete na SyncUp, proberete to a můžete pokračovat v práci. Soustřeďte se na provedení, zatímco ClickUp se postará o zbytek.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a můžete začít!