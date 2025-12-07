Airmeet vs. ClickUp SyncUp: Který nástroj je pro vás lepší?

Vaše webináře probíhají hladce. Prezentace vypadají skvěle, chat je aktivní a účastníci jsou zapojení. Ale jakmile webinář skončí, tato energie často vyprchá. Nadšení z relace se málokdy promění v jasné další kroky a skutečné následné akce.
Poznámky se ztrácejí v náhodných dokumentech. Nápady zůstávají pohřbeny v chatu. To, co se zdálo jako průlomová schůzka, se stává jen další položkou ve vaší historii.
Právě tato nedostatečná kontinuita vyvolává debatu o tom, zda je lepší Airmeet nebo ClickUp SyncUp.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme, která platforma pomáhá vašemu týmu zůstat synchronizovaný i dlouho po skončení schůzky.
ClickUp vs. Airmeet: Klíčové rozdíly v kostce
Než se pustíme do podrobnějšího rozboru, zde je stručný přehled toho, co každá platforma nabízí.
|Funkce/aspekt
|ClickUp
|Airmeet
|Hlavní účel
|Komplexní správa projektů a práce s integrovanými nástroji pro konferenční hovory a spolupráci
|Virtuální akce, webináře, interaktivní sezení
|Řízení úkolů a projektů
|Pokročilé sledování úkolů, závislosti, sledování času, automatizace
|Není k dispozici
|Nástroje pro spolupráci
|Dokumenty, chat, SyncUps, tabule, myšlenkové mapy, komentáře, sdílené kalendáře
|Chatování během akce, otázky a odpovědi, networkingové salonky
|Enterprise Search & AI
|Vyhledávejte úkoly, dokumenty, chaty, soubory a integrované aplikace; shrnutí, odpovědi a automatizace založené na umělé inteligenci.
|Žádné vyhledávání napříč aplikacemi; omezená AI
|AI Notetaker
|Účastní se schůzek, pořizuje přepisy, vytváří souhrny, dokumenty a akční body.
|Není k dispozici
|Tabule a myšlenkové mapy
|Vizuální spolupráce, brainstorming, převádění nápadů na úkoly
|Není k dispozici
|Clips (videozprávy)
|Nahrávejte/sdílejte video aktualizace v chatu/úkolech
|Není k dispozici
|SyncUps
|Audio/video hovory s AI souhrny, přepisy a vytvářením úkolů
|Video zaměřené na události, bez shrnutí pomocí umělé inteligence nebo integrace úkolů
|Integrace
|Propojuje se s více než 1 000 nástroji, včetně Google Kalendáře, Outlooku a Microsoft Teams.
|Integruje se hlavně s nástroji pro správu událostí a CRM.
|Přizpůsobení
|Vlastní pole, zobrazení, pracovní postupy, řídicí panely, podrobná oprávnění
|Některé možnosti přizpůsobení událostí
|Automatizace
|Integrované automatizace procesů, návrhy založené na umělé inteligenci, přizpůsobení AI agenti
|Automatizace pracovních postupů pro logistiku akcí
|Reporting a analytika
|Robustní dashboardy, cíle a OKR, správa pracovní zátěže, poznatky založené na umělé inteligenci
|Analýza událostí: účast, zapojení, potenciální zákazníci
|Škálovatelnost a bezpečnost
|Funkce pro podniky, oprávnění, HIPAA, SSO, soulad s GDPR
|Bezpečnost na podnikové úrovni pro akce
|Jedinečné výhody
|AI Notetaker, Enterprise Search, Whiteboards, Clips, žádné přepínání kontextu, přístup k API, přizpůsobitelné formuláře
|Rychlé navazování kontaktů, společenské salonky, nástroje pro sponzory
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co je ClickUp?
Dnešní práce nefunguje.
Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které nás zpomalují.
ClickUp tento problém řeší pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Co je SyncUp?
ClickUp SyncUp je integrovaný nástroj ClickUp pro audio a video hovory, který je navržen pro rychlou kontextovou spolupráci týmu. Můžete zahájit hovory přímo z chatu, propojit diskuse s úkoly, nahrávat relace a automaticky generovat souhrny, přepisy a akční položky pomocí ClickUp Brain. Eliminuje přepínání kontextu a udržuje výsledky schůzek vázané na práci.
Funkce ClickUp
Podívejme se, jak může ClickUp jako platforma pro virtuální akce pomoci s řízením komunikace.
Funkce č. 1: Audio a video hovory
ClickUp SyncUp nabízí bezproblémové řešení pro týmy, které hledají efektivní spolupráci na pracovišti.
Můžete:
- Spusťte individuální nebo skupinové hovory (video nebo audio) přímo z ClickUp.
- Sdílejte svou obrazovku během hovorů a poskytněte tak vizuální kontext.
- Používejte chat a reakce během hovoru
- Získejte automatické souhrny, přepisy a akční položky.
- Propojte úkoly se SyncUps pro aktualizace v reálném čase.
- Připojte se k hovorům nebo je zahajujte kdykoli pomocí mobilní aplikace ClickUp.
Například tým pracující na dálku pracuje na uvedení produktu na trh. Během SyncUp mohou členové týmu diskutovat o novinkách, sdílet své obrazovky za účelem kontroly návrhů a přiřazovat úkoly přímo v ClickUp.
Po každém SyncUp ClickUp automaticky generuje shrnutí, přepisy a akční položky založené na umělé inteligenci, takže se nic neztratí a každá schůzka vede k reálnému pokroku.
📱 Synchronizujte kdekoli a kdykoli
Spusťte nebo se připojte k ClickUp SyncUps přímo ze svého telefonu – bez nutnosti používat notebook. Ať už cestujete nebo pracujete na dálku, můžete spouštět video nebo audio hovory, sdílet svou obrazovku a spolupracovat se svým týmem v reálném čase.
Každá mobilní aplikace SyncUp se hladce propojuje s ClickUp Tasks, ClickUp Chat a souhrny založenými na umělé inteligenci, takže zůstáváte v synchronizaci a nikdy nezmeškáte žádnou aktualizaci – ať už vás práce zavede kamkoli.
💡 Tip pro profesionály: Pokud se nemůžete zúčastnit SyncUp v reálném čase, stačí jej nahrát a přehrát si jej později. To je skvělé pro týmy pracující v různých časových pásmech.
Funkce č. 2: All-in-one nástroj pro spolupráci
ClickUp Chat je jednotná komunikační platforma, která udržuje váš tým propojený a koordinovaný v rámci ekosystému ClickUp. Kanály a přímé zprávy jsou místem, kde váš tým spolupracuje, sdílí aktualizace a udržuje vše v souladu.
Pomocí vláken udržujte diskuse v kanálech přehledné a důležité zprávy připněte, aby se neztratily mezi ostatními aktualizacemi.
Můžete vytvořit kanály věnované konkrétním tématům, například #EventPlanning, aby diskuse zůstaly zaměřené. Zároveň můžete přímo posílat zprávy jednotlivcům pro rychlý jednorázový chat, pokud nechcete zaplňovat hlavní kanály.
Přejděte kurzorem na libovolnou zprávu a okamžitě vytvořte úkoly ClickUp. Neformální otázka „Může někdo dokončit program?“ se stane sledovaným akčním bodem s termíny a přidělenými osobami.
Vedoucí vzdálených týmů mohou přidělovat následné úkoly ihned po synchronizaci nebo události. Díky přizpůsobitelným oznámením dostává váš tým pouze upozornění na aktualizace, které jsou pro něj relevantní.
To pomáhá odstranit jednu z největších příčin neefektivní práce. Namísto aktualizací v událostech, záznamech chatů a roztříštěných nástrojích zůstávají všechna rozhodnutí, následné kroky a zprávy v jednom konvergovaném pracovním prostoru s umělou inteligencí.
Pokud potřebujete upoutat pozornost na určitou zprávu, použijte funkci Příspěvky , aby vynikla. Vyberte si z možností Oznámení, Aktualizace, Žádost, Rozhodnutí nebo Nápady a jasně tak signalizujte její důležitost. Organizátorům akcí to zajistí, že se informace po akci, zpětná vazba od účastníků nebo interní debriefingy rychle dostanou k příslušným členům týmu.
Získejte pokročilé informace o chatovací platformě:
📮 ClickUp Insight: Přepínání mezi kontexty tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp spojuje vaše pracovní postupy a chat do jedné platformy. Úkoly můžete spouštět a spravovat z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst. ClickUp Brain zajišťuje, že vše je propojené, prohledávatelné a snadno dohledatelné.
Funkce č. 3: Produktivita založená na umělé inteligenci
ClickUp Brain je asistent s umělou inteligencí ve vašem pracovním prostoru. Pomáhá vašemu týmu spolupracovat rychleji a s menším úsilím.
Je integrován do chatu a dokáže vytvářet a přiřazovat úkoly, shrnout diskuse a dokonce během několika sekund vyhledat související úkoly, dokumenty nebo kanály. Můžete klást otázky v přirozeném jazyce a získat okamžité odpovědi s ohledem na kontext.
Například po debriefingu po akci může ClickUp Brain vygenerovat kompletní seznam následných úkolů z jednání, přiřadit jim vlastníky a aktualizovat dashboardy.
Navíc je AI Catch Me Up záchranou pro distribuované týmy. Pokud zmeškáte jeden nebo dva dny konverzací, požádejte ClickUp Brain o shrnutí. Tím zajistíte, že manažeři provozu a komunikace budou mít vždy úplný přehled o rozhodnutích, aktualizacích a dalších krocích.
📌 Vyzkoušejte tyto pokyny:
- Shrňte dnešní SyncUp a vytvořte úkoly pro všechny akční položky.
- Přiřaďte zprávu „Skvělá práce!“ k @MyTeammate.
- Vytvořte shrnutí této schůzky s termíny pro každý úkol.
Kromě toho se ClickUp AI Notetaker může připojit k hovorům Zoom, Google Meet nebo Teams, přepisovat konverzace, shrnovat diskuse a vytvářet praktické dokumenty s klíčovými poznatky a dalšími kroky.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Clips k nahrávání a sdílení videozáznamů, zpětné vazby nebo návodů přímo v chatu nebo úkolech – udržujte tak svůj hybridní tým vizuálně a asynchronně sladěný.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain MAX spojuje váš pracovní ekosystém, včetně úkolů, dokumentů, schůzek, chatů a nástrojů AI. Váš tým může rychle prohledávat váš pracovní prostor, integrované aplikace a dokonce i web.
Díky funkci Talk to Text v ClickUp může váš tým namísto psaní diktovat úkoly, zprávy nebo poznámky z jednání a SyncUpů. To pomáhá vedoucím pracovníkům a provozním manažerům na dálku okamžitě zachytit nápady.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI při videohovorech
Ceny ClickUp
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Clips k zaznamenání rychlých aktualizací, zpětné vazby od uživatelů nebo mini návodů a přeměňte je na krátká videozprávy. Sdílejte je přímo ve svých chatových kanálech, aby váš hybridní tým mohl přesně pochopit, co máte na mysli, bez dlouhých e-mailů nebo matoucích vláken. To je ideální pro objasnění úkolů po události, poskytnutí zpětné vazby k návrhu nebo kontrolu aktualizací projektu.
🎥 Prozkoumáme funkce schůzek založené na umělé inteligenci, porovnáme nástroje pro spolupráci v reálném čase a asynchronní spolupráci a pomůžeme vám najít platformu, díky které budou vaše schůzky produktivnější a méně bolestivé.
Co je Airmeet?
Airmeet je platforma pro virtuální a hybridní akce. Pomáhá organizacím pořádat interaktivní akce, jako jsou konference, webináře, workshopy a setkání.
Tato platforma zvyšuje atraktivitu virtuálních schůzek. Účastníci se mohou připojit k živým relacím, usednout k virtuálním stolům, navštívit společenské místnosti a chatovat v reálném čase s možností klást otázky. Podporuje jak čistě online, tak hybridní (osobní + virtuální) akce.
🔍 Věděli jste, že... V dubnu 1993 podnikatelé Alan Saperstein a Randy Selman vytvořili ConventionView, první virtuální veletrh. Natočili fyzické stánky, přeměnili je na klikatelné HTML mapy a hostovali je online z hotelu Waldorf Astoria v New Yorku.
Funkce Airmeet
Zde je několik vynikajících funkcí Airmeet, které můžete využít pro vylepšenou přímou komunikaci:
Funkce č. 1: Tabulky pro networking a zapojení účastníků
Virtuální networkingové stoly Airmeet simulují osobní networking s malými diskusemi zaměřenými na konkrétní témata. Toto uspořádání podporuje rychlé a přirozené konverzace. Lidé se mohou připojit k tématům, která odpovídají jejich zájmům nebo profesním cílům.
Nabízí také nástroje v reálném čase, jako jsou živé otázky a odpovědi, ankety a chat, které povzbuzují účastníky k aktivní účasti během zasedání.
Airmeet také nabízí překlad titulků v reálném čase a vícejazyčný chat, což může být užitečné pro globální publikum webinářů.
Tyto nástroje jsou navrženy spíše pro zapojení účastníků než pro průběžnou komunikaci týmu.
Airmeet také nabízí překlad titulků v reálném čase a vícejazyčný chat, což může být užitečné pro globální publikum webinářů.
Tyto nástroje jsou navrženy spíše pro zapojení účastníků než pro průběžnou komunikaci týmu.
Tyto nástroje jsou navrženy spíše pro zapojení účastníků než pro průběžnou komunikaci týmu.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony a kontrolní seznamy pro plánování událostí v Excelu a ClickUp
Funkce č. 2: Analýzy a přehledy
Airmeet poskytuje analýzy v reálném čase týkající se účasti, zapojení a zpětné vazby k relacím. Organizátoři mohou sledovat, jak se lidé chovají během relací, které přednášky jsou nejoblíbenější a jak účastníci komunikují.
Tyto analytické údaje jsou klíčové pro hodnocení úspěchu akce a identifikaci oblastí, které je třeba v budoucích akcích zlepšit.
💡 Tip pro profesionály: Změřte kognitivní zátěž každého účastníka. Pokud se členové týmu musí učit nové rozhraní nebo si pamatovat více přihlašovacích údajů, nástroj se stává zátěží pro jejich pozornost. Vyberte nejjednodušší rozhraní, které stále podporuje vaše cíle.
Funkce č. 3: Expo a stánky sponzorů
Airmeet nabízí virtuální výstavní haly a stánky sponzorů, kde mohou vystavovatelé prezentovat své produkty nebo služby.
Účastníci mohou prozkoumat tyto stánky, chatovat se zástupci a stahovat materiály, což jim poskytne komplexní zážitek z virtuální výstavy.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro pořizování poznámek zdarma pro lepší organizaci
Ceny Airmeet
- Bezplatná zkušební verze
- Prémiový webinář: 199 $/měsíc
- Události: Ceny na míru
- Spravované události: Ceny na míru
🧠 Zajímavost: V roce 1916 uspořádal Americký institut elektrotechnických inženýrů první virtuální konferenci. Ta propojila osm amerických měst telefonními linkami, aby členové mohli současně poslouchat prezentace. Přes 5 000 lidí se připojilo ze vzdálených míst, někteří dokonce vyměňovali aktualizace prostřednictvím telegramů.
📖 Přečtěte si také: AI nástroje pro shrnování přepisu, které vám ušetří čas
ClickUp SyncUp vs. Airmeet: Porovnání funkcí pro virtuální akce
Oba nástroje mají jedinečné vlastnosti.
ClickUp funguje jako komplexní centrum pro zasílání zpráv a práci. Airmeet se zaměřuje na interaktivní virtuální události.
Zde tedy porovnáme klíčové funkce, abychom zjistili, jak si vedou v porovnání s ostatními.
Funkce č. 1: Týmová spolupráce
Podívejme se, jak každá z těchto platforem pomáhá vašemu týmu hladce komunikovat a spolupracovat.
ClickUp
Kanály, přímé zprávy a integrované nástroje AI, jako je ClickUp Brain, zajišťují plynulou komunikaci v týmu. Můžete převádět zprávy na úkoly, sdílet aktualizace a shrnout diskuse, aniž byste opustili pracovní prostor.
ClickUp AI Notetaker se také může připojit k schůzkám na Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams. Přepisuje konverzace, shrnuje diskuse a extrahuje klíčové akční položky.
Po skončení schůzky vytvoří dokument ClickUp Doc se všemi podrobnostmi. Dokument obsahuje název schůzky, datum, účastníky, shrnutí, klíčové body, další kroky a úplný přepis.
Airmeet
Airmeet se zaměřuje na interakci s publikem během online akcí. Nabízí chat pro účastníky a otázky a odpovědi během relace.
Není však určena pro průběžnou spolupráci týmu.
🏆 Vítěz: ClickUp! Jeho funkce umožňují plynulou interní komunikaci v týmu a následné kroky.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro sdílení obrazovky pro vzdálené schůzky
Funkce č. 2: Funkce pro videohovory a schůzky
Dále se podíváme, jak oba nástroje zpracovávají formáty událostí a virtuální zážitky, aby sezení zůstala poutavá.
ClickUp
ClickUp nabízí komplexní sadu nástrojů pro zefektivnění týmových schůzek a videohovorů.
S ClicUp SyncUp mohou týmy zahájit audio nebo video hovory přímo v ClickUp. Díky tomu zůstávají diskuse propojené s relevantními úkoly a projekty.
Kromě toho ClickUp Meetings umožňuje týmům vytvářet programy schůzek, přidělovat úkoly a dokumentovat diskuse, a to vše na jednom místě.
Airmeet
Airmeet vyniká v pořádání velkých webinářů a virtuálních akcí, které zahrnují správu scény, diskusní stoly a interaktivitu s publikem. Jeho nástroje jsou však zaměřeny spíše na akce než na interní týmové schůzky.
🏆 Vítěz: Je to remíza! Airmeet je ideální pro akce zaměřené na publikum, zatímco ClickUp funguje nejlépe pro interní komunikaci pomocí nástrojů pro schůzky s využitím umělé inteligence.
Funkce č. 3: Integrace a automatizace pracovních postupů
Podívejme se, jak se každá platforma propojuje s vašimi nástroji a využívá automatizaci ke zvýšení efektivity a zapojení publika.
ClickUp
ClickUp je hluboce integrován s dokumenty, chaty, kalendáři, CRM a více než 1 000 nástroji, díky čemuž jsou pracovní postupy vysoce automatizované. Týmy mohou centralizovat práci a snížit únavu z používání nástrojů.
Kromě toho ClickUp Automations umožňuje týmům zefektivnit opakující se úkoly, aniž by musely psát jediný řádek kódu. Můžete automaticky přiřazovat úkoly, aktualizovat stavy, odesílat oznámení nebo spouštět akce na základě jednoduchých pravidel „pokud toto, pak tamto“.
Airmeet
Airmeet nabízí integraci s CRM, e-mailovými marketingovými platformami a kalendářovými aplikacemi, což usnadňuje správu registrací, zasílání připomínek událostí a sledování informací o účastnících.
Jeho automatizační schopnosti jsou však omezeny na úkoly související s událostmi. V důsledku toho funguje dobře pouze pro správu zkušeností účastníků.
🏆 Vítěz: ClickUp vítězí díky propojení práce vašeho týmu, automatizaci následných kroků a vytvoření jediného zdroje pravdivých informací.
Agenti ClickUp fungují jako kolegové, kteří se nikdy neodhlásí. Proměňují výsledky schůzek v reálný pokrok. Sledují změny, sledují následné kroky, označují překážky a automaticky spouštějí další kroky – i po skončení hovoru. Žádné zapomenuté úkoly. Žádné nejasnosti ohledně toho, kdo za co odpovídá. Jen stabilní a nepřetržitý pokrok.
🧠 Zajímavost: V roce 1998 se na první plně online globální konferenci s názvem Avatars98 sešly tisíce lidí ve 3D virtuálním světě pomocí rané avatarové technologie. Konference zahrnovala stánky, umělecké galerie a prostory pro networking, stejně jako fyzická „satelitní“ setkání ve 30 městech.
ClickUp vs. Airmeet na Redditu
Podívali jsme se také na Reddit, abychom zjistili, co o ClickUp SyncUp a Airmeet říkají skuteční uživatelé. Nenašli jsme žádné vlákno, které by je přímo porovnávalo, ale našli jsme několik užitečných názorů na každý z těchto nástrojů.
Zde je názor uživatele na používání Airmeet pro B2B webináře:
…Airmeet – vynikající pro interaktivní webináře, networkingové salonky a hladkou integraci s CRM…
…Airmeet – vynikající pro interaktivní webináře, networkingové salonky a hladkou integraci s CRM…
Další uživatel Redditu navrhl Airmeet:
Airmeet si můžete vyzkoušet. Je založen na prohlížeči a nabízí celou řadu funkcí pro zapojení uživatelů.
Airmeet si můžete vyzkoušet. Je založen na prohlížeči a nabízí celou řadu funkcí pro zapojení uživatelů.
Zde je názor jednoho z uživatelů na používání SyncUps:
Funkce chatu a synchronizace používám hodně. Přešel jsem z Google chatu na ClickUp chat a už se k Google chatovi nevracím... Je ale ještě brzy a ClickUp se neustále zlepšuje. Integrace s ostatními funkcemi ClickUp je pro mě klíčová.
Funkce chatu a synchronizace používám hodně. Přešel jsem z Google chatu na ClickUp chat a už se k Google chatovi nevracím... Je ale ještě brzy a ClickUp se neustále zlepšuje. Integrace s ostatními funkcemi ClickUp je pro mě klíčová.
Další uživatel ClickUp komentoval:
ClickUp jsme úspěšně použili pro společnosti všech velikostí (od živnostníků po velké týmy) a v různých odvětvích, z nichž mnohé generují příjmy v řádu milionů dolarů... ClickUp skutečně mění život a já ho používám jak pro práci v agentuře, tak pro správu svého osobního života. Myslím si, že tajemství úspěchu s ClickUp spočívá v tom, jak ho nastavíte.
ClickUp jsme úspěšně použili pro společnosti všech velikostí (od živnostníků po velké týmy) a v různých odvětvích, z nichž mnohé generují příjmy v řádu milionů dolarů... ClickUp skutečně mění život a já ho používám jak pro práci v agentuře, tak pro správu svého osobního života. Myslím si, že tajemství úspěchu s ClickUp spočívá v tom, jak ho nastavíte.
🔍 Věděli jste? Celofiremní schůzka IBM, která se konala výhradně ve Second Life, byla prvním případem, kdy velká společnost použila avatary pro výroční konferenci. Zaměstnanci mohli procházet virtuálními auditoriemi, účastnit se přednášek a chatovat jako 3D verze sebe samých.
Kdo by si měl vybrat ClickUp a kdo Airmeet?
Vyberte si ClickUp, pokud potřebujete:
- Jediné místo pro schůzky, chat, dokumenty a úkoly
- Shrnutí, následné kroky a další kroky založené na umělé inteligenci
- Lepší koordinace po schůzkách – nejen během nich
- Centrum spolupráce, kde se konverzace automaticky promění v akci
Vyberte si Airmeet, pokud potřebujete:
- Platforma zaměřená na externí publikum, nikoli na interní týmovou spolupráci
- Pro pořádání propracovaných jednorázových webinářů nebo virtuálních akcí
- Dočasné nástroje pro zapojení účastníků, jako jsou ankety nebo otázky a odpovědi
Který nástroj pro schůzky je nejlepší?
Výsledky jsou tady! 👑
Airmeet je skvělou volbou pro interaktivní webináře, konference a virtuální akce. Udržuje účastníky v zapojení pomocí ankety, otázek a odpovědí a networkingových tabulek. Pokud však jde o vnitřní koordinaci týmu a převádění diskusí do praxe, má své nedostatky.
ClickUp pomáhá, aby každá schůzka a konverzace vedla k akci. Díky SyncUps, AI Notetaker, Clips a Tasks mohou týmy zaznamenávat úkoly, přiřazovat následné kroky a posouvat projekty vpřed.
Zmenšuje rozdíl mezi tím, co bylo projednáno, a tím, co se skutečně udělá, což je část, kterou většina týmů po skvělé akci ztrácí.
Vzdálené nebo hybridní týmy mohou zůstat synchronizované, zajistit odpovědnost a udržovat jasný přehled o klíčových rozhodnutích.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅