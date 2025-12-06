Jak automatizovat studené e-maily pomocí ChatGPT pro lepší oslovení zákazníků

Věděli jste, že pouze 8 % studené e-maily generují smysluplné odpovědi?
Když AI píše vaše e-maily, důležitou otázkou je, jak zajistit, aby nezněly jako dalších 121 e-mailů v doručené poště příjemce?
Pokud to uděláte správně, můžete rozšířit svůj dosah a zároveň dát každému potenciálnímu zákazníkovi pocit, že e-mail byl napsán právě pro něj.
Jak tedy automatizovat studené e-maily pomocí ChatGPT a přitom zachovat lidský přístup?
Zde je opakovatelný rámec, který můžete použít, aby vaše studené e-maily nebyly ignorovány nebo neskončily ve složce se spamem.
⭐ Doporučená šablona
Jste unaveni ztrátou přehledu o svých e-mailových kampaních? Použijte šablonu e-mailové kampaně ClickUp a centralizujte všechny své aktivity na jednom místě. Tato šablona nabízí předem připravené centrum kampaní s integrovaným sledováním a automatickými připomenutími. Začněte hned, bez nutnosti nastavovat systémy od nuly.
Proč je automatizace studené e-mailové komunikace důležitá v roce 2025
Náhodné e-maily existují již desítky let.
V počátcích byly novinkou – přímou linkou do něčí schránky, když většina lidí ještě nebyla zahlcena digitálním šumem.
V roce 2025 se každý rozhodující pracovník probudí s doručenou poštou plnou generických e-mailů.
Automatizace e-mailů pomocí umělé inteligence vám dává náskok. Umožňuje vám provádět výzkum, personalizovat a sledovat výsledky v širokém měřítku.
Mezi výhody automatizace studené e-mailové komunikace patří:
- Personalizace ve velkém měřítku: Díky AI je možné personalizované e-maily škálovat, aniž byste museli trávit hodiny individuálním zkoumáním každého potenciálního zákazníka.
- Konzistentní sledování: Automatizované nástroje mohou vytvářet přizpůsobené e-mailové sekvence, které se přizpůsobují na základě reakcí potenciálních zákazníků, tj. zájemci dostávají obsah, který je zajímá, zatímco nereagující kontakty jsou oslovovány s pokusy o opětovné zapojení.
- Optimalizace času odeslání: Maximalizuje dopad kampaně tím, že e-maily doručuje v době, kdy je největší pravděpodobnost, že je potenciální zákazníci otevřou a odpoví na ně.
- Správa souladu: Automatizované systémy mohou chránit reputaci vaší domény tím, že monitorují míru odrazů a stížnosti na spam.
- Škálovatelná kapacita oslovování: Týmy mohou každý měsíc oslovit tisíce potenciálních zákazníků, aniž by musely úměrně zvyšovat manuální úsilí nebo najímat další zaměstnance.
- Sledování a optimalizace výkonu: Automatizační platformy poskytují podrobné analýzy míry otevření, míry prokliku a vzorců odezvy, které vám pomohou neustále vylepšovat váš přístup bez ručního sběru dat.
👀 Věděli jste, že... Více než 78 % obchodních zástupců tvrdí, že jim AI pomáhá být ve své práci efektivnější.
Zamyslete se nad vyhledáváním potenciálních zákazníků. Chcete oslovit potenciálního zákazníka, který s vámi dosud nikdy nemluvil. Veřejně dostupné údaje vám již poskytují pracovní pozici, nejnovější příspěvky na LinkedIn, novinky o společnosti a možná i účast v podcastu.
Zadejte to do LLM a můžete okamžitě vygenerovat e-mail, který odkazuje na něco, co je pro ně relevantní, zdůrazňuje vaši hodnotu v jejich kontextu a končí výzvou k akci.
📚 Další informace: Jak používat AI pro automatizaci marketingu (případy použití a nástroje)
Jak používat ChatGPT k automatizaci studené e-mailové komunikace
Nemůžete zadat LLM příkaz „napiš mi studený e-mail“ a očekávat odpověď, která vám zajistí úvodní hovor s potenciálním zákazníkem. Musíte pochopit, jak ChatGPT funguje, a naučit ho, aby pracoval tak, jak chcete.
Zde je návod, jak pomocí ChatGPT vytvořit studený e-mail, který neskončí ve spamu nebo nebude po otevření ignorován.
1. Definujte rámec 4W
Považujte to za základní krok. Zde zadáte do ChatGPT informace, které mu pomohou generovat hodnotné a relevantní e-maily.
Nazvěme to rámcem 4W. Zahrnuje:
Kdo jste?
Definujte svou pracovní roli, protože tato identita bude utvářet sdělení vaší kampaně studených e-mailů.
📍 Řekněme, že zakladatel startupu, který oslovuje podnikové klienty, potřebuje jiné zprávy než konzultant, který hledá přispěvatele pro hostující příspěvky.
Čeho chcete dosáhnout?
Chcete, aby tento e-mail sloužil k rezervaci produktových ukázek nebo generování kvalifikovaných potenciálních zákazníků? Jasný cíl pomůže ChatGPT vytvořit cílené zprávy.
📍 Například studený e-mail zaměřený na rezervaci ukázek bude zdůrazňovat problémy a sociální důkazy jinak než e-mail zaměřený na zajištění spolupráce se značkou.
📖 Další informace: Jak používat AI v e-mailech (případy použití a nástroje)
Jakou roli by měl ChatGPT hrát?
Přesně určete, jakou roli by měl ChatGPT převzít.
📍 Může to být například: „Jste zkušený konzultant v oblasti B2B prodeje, který pomáhá softwarovým společnostem rozšiřovat jejich působnost.“ Definice role ovlivní přístup k zasílání zpráv. Pomáhá také ChatGPT zrcadlit kontext a záměr.
Nastavením role předem omezíte vágní, stereotypní výstupy a zajistíte, že e-maily budou v souladu s tónem vaší značky a očekáváními potenciálních zákazníků.
Kdo je vaše cílová skupina?
Jasně definujte profil svého ideálního zákazníka (ICP) a popište jeho problémy, zájmy, rozhodovací proces a komunikační preference. Tyto informace pomohou ChatGPT přizpůsobit zprávy tak, aby nezněly jako šablony.
📍 Pokud je vaší cílovou skupinou například personální manažeři ve středních podnicích, ChatGPT může zdůraznit úspory nákladů, zapojení zaměstnanců a dodržování předpisů. Pokud však vaši cílovou skupinou jsou technologičtí ředitelé v začínajících SaaS společnostech, stejný nástroj může přeformulovat prezentaci tak, aby se zaměřila na škálovatelnost, integraci a technickou spolehlivost.
Zde je ukázka výzvy využívající rámec 4W:
„Jste zkušený konzultant v oblasti B2B prodeje, který pomáhá softwarovým společnostem rozšiřovat jejich působnost. Působte jako můj asistent při vytváření studené e-mailové korespondence. Jsem zakladatel startupu, který nabízí nástroj pro řízení projektů založený na umělé inteligenci středně velkým SaaS společnostem. Mým cílem je domluvit si předvádění produktu s rozhodujícími osobami. Cílovou skupinou jsou technologičtí ředitelé a vedoucí inženýři, kteří se potýkají s roztříštěnými pracovními postupy, únavou z používání nástrojů a neefektivní spoluprací. Zajímá je technická škálovatelnost, integrace a úspora nákladů. Napište mi studený e-mail, který bude působit osobně, nebude znít jako šablona a bude obsahovat jasnou výzvu k akci, aby si domluvili 20minutovou ukázku.“
2. Definujte strukturu e-mailu
Nyní vysvětlíte ChatGPT, jaký přesně typ výstupu chcete, aby generoval. To zahrnuje specifikaci struktury, tónu, formátování a jazyka, které chcete ve svých e-mailech použít.
E-mailové šablony
Existují různé e-mailové rámce, které můžete ChatGPT nastavit, aby je dodržoval. Každý rámec slouží k jiným účelům a pro různé typy publika:
|Rámec
|Nejvhodnější pro
|Příklad
|PAS (Problém-Agitace-Řešení)
|Osvěda zaměřená na bolestivé body
|Použijte to, když potenciální zákazník již vnímá problém, jako jsou dlouhé náborové cykly nebo vysoká fluktuace, a vy chcete ukázat, jak jej váš produkt řeší.
|AIDA (pozornost-zájem-touha-akce)
|Ukázky produktů a zkušební verze
|Využijte je při oslovování nových potenciálních zákazníků, kteří vás ještě neznají, a je třeba je nejprve zaujmout, než je požádáte o demo.
|Před-po-most
|Zprávy zaměřené na transformaci
|Použijte to, když chcete ukázat, jak vypadá život před vaším produktem, po vašem produktu, a poté vysvětlit, jak tuto změnu realizujete.
Pokyny pro formátování
Určete pokyny pro formátování, například:
- Předmět: Vytvořte tři varianty předmětu, které zdůrazňují konkrétní problém potenciálního zákazníka.
- Úvodní háček: Začněte e-mail konkrétními odkazy, které ukazují, že jste si o příjemci a jeho společnosti udělali průzkum.
- CTA: Přidejte jemnou výzvu k akci, která příjemce podnítí k akci.
- Hodnotová nabídka: Zdůrazněte svou klíčovou výhodu v prvním odstavci.
- Počet slov: Celková délka e-mailu by neměla přesáhnout 120 slov.
- Optimalizace pro mobilní zařízení: Používejte krátké odstavce (1–2 věty) a vyhněte se nadměrnému používání odrážek.
- Zástupné symboly: Umístěte konkrétní proměnné, jako jsou [Název společnosti], [Nedávný úspěch] a [Výzva v oboru], do závorek pro přizpůsobení.
Jazyk a tón
Definujte svůj styl komunikace pomocí konkrétních příkladů, které ChatGPT může následovat:
- Určete své preference pozdravu, např. „Hey“ pro neformální odvětví a „Hello“ pro formální odvětví.
- Určete, zda chcete vyhnout se konkrétním jazykům nebo žargonům, např. synergie, vrátit se, využít.
- Určete tón, který chcete použít, tj. konverzační, profesionální, neformální.
Pokud máte dlouhý seznam pokynů, vytvořte dokument a nahrajte jej přímo do ChatGPT.
Zde je příkaz (spolu s odpovědí ChatGPT), který můžete použít k určení struktury e-mailu:
Vytvořte mi studený e-mail s méně než 120 slovy pomocí rámce AIDA. Zahrňte tři varianty předmětu, které zdůrazňují problém potenciálního zákazníka a končí jemnou výzvou k akci. Pro lepší čitelnost na mobilních zařízeních použijte řádkové zlomy.
3. Personalizujte obsah e-mailů
V této části se nemůžete (zcela) spolehnout na ChatGPT, aby za vás provedl výzkum. ChatGPT má halucinace a doplňuje informace, které se mohou zdát velmi reálné, ale nejsou.
Abyste se ujistili, že vaše e-maily neobsahují smyšlené informace, vložte do nich konkrétní poznatky nebo podrobnosti o příjemci.
Zde jsou například různé typy informací, které můžete zahrnout do svých výzkumných poznámek:
- Profil na LinkedIn: Jejich (příjemců) aktuální pracovní pozice a jak dlouho ji zastávají, plus jakékoli nedávné příspěvky, ve kterých diskutovali o výzvách v oboru nebo sdíleli profesní novinky.
- Novinky ze společnosti: Nedávné události, jako oznámení o financování nebo uvedení nových produktů na trh, které může vaše řešení doplnit.
- Kontext odvětví: Trendy na trhu ovlivňující konkrétní odvětví a sezónní obchodní cykly ovlivňující časový harmonogram rozhodování.
- Osobní údaje: Přednášky na konferencích nebo publikované články, které dokládají jejich odborné znalosti a profesní zájmy.
- Webová stránka: Zadejte adresu URL jejich webové stránky a nechte ji analyzovat stránky, abyste pochopili pozici a sdělení společnosti.
Chcete-li personalizaci rozšířit, vytvořte tabulku se sloupci jako pracovní pozice, novinky společnosti, příspěvek na LinkedIn, trendy v oboru a webové stránky. Vyplňte alespoň jedno nebo dvě pole pro každého potenciálního zákazníka. Poté vložte řádek do ChatGPT a požádejte jej, aby na základě těchto údajů vytvořil návrh personalizovaného studené e-mailu.
Zde je příkaz, který můžete použít k přidání jednotlivých poznámek z výzkumu:
Zde jsou moje poznámky z výzkumu o [jméno potenciálního zákazníka] ve společnosti [název společnosti]: [Vložte své zjištění – nejnovější zprávy o společnosti, aktivita na LinkedIn, výzvy v oboru nebo osobní úspěchy]. Přepište studený e-mail pomocí naší šablony tak, aby přirozeně zahrnoval jeden nebo dva z těchto důležitých bodů, aniž by bylo zřejmé, že používám šablonu.
👀 Věděli jste? Podle zprávy HubSpot o trendech v prodeji se e-mail řadí na druhé místo mezi kanály s nejvyšší mírou odezvy na studené oslovení. Na prvním místě je oslovování potenciálních zákazníků na sociálních médiích.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro oslovování zákazníků e-mailem, které vám pomohou vybudovat silné vztahy s vaším publikem
4. Vytvořte sledovací sekvence
Většina potenciálních zákazníků potřebuje 3–5 kontaktních bodů, než odpoví na vaše žádosti o demo nebo termíny hovorů. Pokud vynecháte následné kontakty, v podstatě se vzdáváte potenciálních příjmů.
Pro lepší pochopení uvádíme příklad vyvážené a nenápadné strategie následné komunikace:
|Následná komunikace
|Kdy a co byste měli udělat
|Příklad
|1. následná akce
|Přidejte sociální důkaz nebo případovou studii (o 3–5 dní později).
|Dobrý den [jméno], navazuji na svůj předchozí e-mail. Právě jsem pomohl společnosti [podobná společnost] vyřešit [stejný problém]. Za 30 dní dosáhli [konkrétního výsledku]. Zde je případová studie: [odkaz]
|2. následná akce
|Sdílejte cenné zdroje nebo poznatky (o týden později)
|Ahoj [jméno], narazil jsem na tuto [průmyslovou zprávu/nástroj] o [relevantním trendu]. Myslel jsem, že by tě mohla zajímat část o [konkrétním tématu] vzhledem k [kontextu společnosti].
|3. následná akce
|Poslední pokus s využitím nedostatku nebo naléhavosti (10–14 dní později)
|Ahoj [jméno], ještě jsem od tebe nedostal odpověď, takže tohle bude moje poslední zpráva. Pokud není vhodná doba, nevadí. Pokud někdy budeš potřebovat pomoc s [problémem], víš, jak mě kontaktovat.
Upozorňujeme, že tyto časové osy je třeba přizpůsobit podle potenciálního zákazníka a naléhavosti problému, který řešíte.
Pokud například oslovujete maloobchodního zákazníka během svátků, bude pravděpodobně příliš zaneprázdněn, aby vám odpověděl, takže má smysl prodloužit intervaly následných kontaktů.
Zde je příklad výzvy, kterou můžete vyzkoušet při vytváření následných sekvencí v ChatGPT:
Na základě mého výzkumu o [jméno potenciálního zákazníka] vytvořte tři následné e-maily k naší konverzaci o [původní téma]. Každý e-mail by měl mít jiný úhel pohledu: (1) sociální důkaz pomocí [podobná společnost], (2) sdílení užitečného zdroje o [trend v odvětví] a (3) zdvořilé závěrečné připomenutí. Zachovejte stejný konverzační tón a přirozeně odkazujte na konkrétní podrobnosti z mého výzkumu.
5. Integrujte ChatGPT s e-mailovým nástrojem
ChatGPT může za vás psát personalizované studené e-maily, ale nelze je odesílat přímo z platformy. Generovaný obsah budete muset zkopírovat a vložit do svých e-mailových nástrojů nebo nahrát do tabulek pro hromadné odesílání.
ChatGPT můžete integrovat do svých stávajících platforem pro oslovování zákazníků nebo CRM pomocí nástrojů jako Zapier nebo přímých API připojení. Tímto způsobem můžete využívat výhody funkcí ChatGPT pro psaní e-mailů, aniž byste museli neustále přepínat mezi platformami nebo ručně kopírovat obsah.
⭐ Bonus: Filtry nevyžádané pošty nesledují pouze objem, ale také vyhledávají vzorce. Předmětové řádky plné slov jako zdarma, omezená doba, jednejte hned nebo zaručeno mohou označit váš studený e-mail ještě předtím, než bude přečten. Nejlepší e-mailová etiketa spočívá v psaní přirozeným, konverzačním tónem, který působí autenticky, nikoli propagačně.
6. Testujte a optimalizujte automatizované e-maily
Sledujte své studené e-maily a analyzujte, co funguje a co ne.
Měli byste sledovat: míru otevření e-mailů, míru odhlášení, míru odpovědí a další relevantní metriky, abyste mohli určit úspěšnost svých studených e-mailů.
Chcete-li zjistit, která verze funguje lépe, otestujte následující aspekty a na základě výsledků vylepšete své výzvy:
- Předměty e-mailů: Zvědavost vs. přímý přínos, předměty založené na otázkách vs. předměty založené na tvrzeních vs. předměty zaměřené na přínos
- Úvodní háčky: Osobní reference (příspěvek na LinkedIn, nedávné financování) vs. prohlášení o problémech
- Hodnotová nabídka: Důraz na návratnost investic vs. produktivita vs. snížení rizika
- Délka e-mailu: Krátký a výstižný (50–70 slov) vs. mírně delší popisný (120–150 slov)
- CTA: „Naplánujte si rychlý hovor“ vs. „Chcete, abych vám poslal více informací?“
Co kdyby tento pracovní postup mohl od začátku do konce zvládnout agent AI? Agenty AI ClickUp lze přizpůsobit pomocí pokynů, aby vytvořili perfektní první návrhy! Podívejte se, jak na to.
Osvědčené výzvy ChatGPT pro studené oslovení
Zde jsou osvědčené výzvy ChatGPT, které můžete použít k generování oslovení s vysokou odezvou.
ChatGPT studený e-mail pomocí rámce AIDA
Tento pokyn použijte, když chcete vytvořit e-maily, které upoutají pozornost a připraví potenciální zákazníky na žádost o demo nebo schůzku. Struktura AIDA funguje obzvláště dobře při představování vašeho řešení novým potenciálním zákazníkům, kteří vaši společnost ještě neznají.
Zde je výzva a odpověď ChatGPT:
Chovejte se jako zkušený B2B copywriter. Jsem [vaše pracovní pozice] ve společnosti [název společnosti] a obracím se na [pracovní pozice potenciálního zákazníka] ve společnosti [typ cílové společnosti].
- Napište studený e-mail pomocí rámce AIDA, který:
- Otevře se poutavým úvodem o [konkrétní výzvě v oboru].
- Zmiňuje, jak se s touto výzvou vypořádala společnost [podobná společnost].
- Ukazuje transformaci, které dosáhli: [Konkrétní výsledek/metrika]
- Končí nenápadnou výzvou k akci [konkrétní další krok].
Další požadavky:
- Odkazujte na tento nedávný vývoj: [Novinky/úspěchy společnosti]
- Používejte přirozený konverzační tón.
- Použijte méně než 130 slov.
- Vytvořte tři varianty předmětu e-mailu zaměřené na problém potenciálního zákazníka.
- Zahrňte zástupné symboly pro [název společnosti] a [jméno potenciálního zákazníka].
- Problémy cílové skupiny: [Uveďte 2–3 konkrétní výzvy]
Odpověď
ChatGPT studený e-mailový podnět k reaktivaci mrtvých potenciálních zákazníků
Tento podnět pomáhá obchodním profesionálům znovu oslovit potenciální zákazníky, kteří po počátečním projevu zájmu přestali komunikovat. Funguje u potenciálních zákazníků, kteří projevili zájem, ale přestali reagovat na následné kontakty.
Zde je výzva a odpověď ChatGPT:
Jste specialista na obnovu prodeje a pomáháte mi znovu oslovit studené potenciální zákazníky, kteří dříve projevili zájem.
Napište studený e-mail pro opětovné zapojení, který:
- Uznává mlčení, aniž by byl vlezlý: „Vím, že to nebylo správné načasování…“
- Zmiňuje nový vývoj: [Nedávná aktualizace produktu/změna v odvětví]
- Sdílí nové sociální důkazy: [Úspěch nového klienta/případová studie]
- Nabízí něco cenného: [zdroj/nástroj/postřeh]
- Využívá přístup „posledního pokusu“ s opravdovou vstřícností.
- Zahrnuje snadné řešení: „Pokud se priority změnily, nemusíte se bát.“
- Méně než 110 slov
Kontext o potenciálním zákazníkovi:
- Poslední interakce: [Stručný popis předchozí konverzace]
- Jejich hlavní výzva: [Konkrétní problém, který zmínili]
- Čas od posledního kontaktu: [Doba trvání]
- Odvětví: [Jejich sektor]
Odpověď
ChatGPT studený e-mail pro následnou kontrolu produktové ukázky
Použijte tuto funkci poté, co potenciální zákazníci zhlédli vaši ukázku, ale neprovedli další krok. Funkce vytvoří následné e-maily, které reagují na běžné pochybnosti po ukázce a zároveň udržují dynamiku.
Zde je výzva ChatGPT a její odpověď:
Chovejte se jako profesionální konzultant v oblasti prodeje. Právě jsem dokončil produktovou demonstraci s [jméno potenciálního zákazníka] ze společnosti [název společnosti] a potřebuji efektivně navázat.
Napište ukázkový následný e-mail, který:
- Poděkujte jim za čas, který věnovali diskusi na téma [Demo Topic].
- Řeší konkrétní problém, který vznesli: [Konkrétní námitka/otázka]
- Poskytuje další přidanou hodnotu: [Relevantní zdroj/případová studie]
- Navrhuje jasný další krok: [Časový plán implementace/pilotní program]
- Vytváří mírnou naléhavost kolem [sezónního faktoru/obchodní potřeby]
- Udržujte konzultativní tón, nepoužívejte agresivní prodejní jazyk.
- Méně než 120 slov
Kontext ukázky:
- Klíčové funkce, o které projevili největší zájem: [Konkrétní funkce]
- Jejich časový plán implementace: [časový plán, který zmínili]
- Rozhodovací proces: [Kdo další je zapojen]
- Hlavní konkurent, kterého zvažují: [Pokud je zmíněn]
Odpověď
Zde je několik kratších příkladů výzev, které můžete použít, když nemáte k dispozici podrobné informace nebo čas na vytvoření kontextu:
ChatGPT studený e-mail pro generování potenciálních zákazníků
Napište studený e-mail pro generování potenciálních zákazníků zaměřený na [ideální profil zákazníka] ve společnosti [typ společnosti]. Zaměřte se na jejich hlavní výzvu s [konkrétním problémem], zmíňte [nedávný úspěch společnosti] a požádejte o krátký informační hovor. Použijte méně než 120 slov s jemnou výzvou k akci.
ChatGPT studený e-mailový podnět pro demo produktu
Napište e-mail s žádostí o demo produktu adresovaný [pozice potenciálního zákazníka] a zdůrazněte, jak [název produktu] řeší [konkrétní obchodní problém]. Uveďte jeden relevantní výsledek případové studie a na závěr domluvte 15minutové demo. Použijte konverzační tón a méně než 100 slov.
ChatGPT studený e-mail s výzvou k bezplatné zkušební verzi
Vytvořte e-mail s pozvánkou na bezplatnou zkušební verzi pro [cílovou skupinu] s důrazem na klíčové výhody [hlavní funkce/řešení]. Zaměřte se na jejich problém v oblasti [konkrétní výzva] a uveďte jasný odkaz pro registraci ke zkušební verzi. Omezte se na 90 slov a zdůrazněte naléhavost.
ChatGPT studený e-mail s žádostí o příspěvek do hostujícího blogu
Napište e-mail s nabídkou příspěvku na blog [název webové stránky] s odkazem na jejich nedávný článek na téma [téma]. Navrhněte tři konkrétní nápady na nadpisy související s [vaší oblastí odbornosti] a uveďte [vaše kvalifikace/úspěchy]. Profesionální tón, méně než 130 slov.
ChatGPT studený e-mail pro představení produktu
Vytvořte e-mail s představení produktu [nový produkt/služba] zaměřený na [konkrétní odvětví]. Zaměřte se na hlavní výhodu [klíčová hodnotová nabídka], použijte sociální důkaz od [podobný klient] a přidejte jemnou výzvu k akci. Zachovejte konverzační přístup.
ChatGPT cold email prompt pro affiliate partnerské dohody
Napište návrh e-mailu o partnerství pro společnost [název společnosti], ve kterém vysvětlíte, jak propagace [vašeho produktu/služby] odpovídá jejich cílovému publiku [cílová demografická skupina]. Uveďte strukturu provizí a vzájemné výhody. Použijte spolupracující tón a nepřekračujte 110 slov.
Omezení používání ChatGPT pro studené e-maily
Při správném zadání funguje ChatGPT pro tvorbu obsahu dobře. Pokud však chcete automatizovat studené oslovování od začátku do konce, nestačí to.
Zde jsou omezení ChatGPT pro automatizaci studené e-mailové komunikace, kterých byste si měli být vědomi:
Nedostatek dat v reálném čase
ChatGPT nemá živý přístup k údajům o potenciálních zákaznících, pokud jej neintegrujete do svého CRM nebo obohacovacích nástrojů. Bez dalších systémů, které mu dodávají kontext, nemůže načíst nejnovější aktivitu potenciálního zákazníka na LinkedIn, nedávné financování společnosti nebo změnu zaměstnání.
Nekonzistentní kvalita výstupu
Při používání ChatGPT pracují členové týmu izolovaně. Každý z nich experimentuje s vlastními pokyny a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, co fungovalo a co ne. To omezuje organizaci v budování databáze osvědčených šablon prodejních e-mailů, které mohou spolehlivě generovat odpovědi.
Kromě toho ChatGPT produkuje e-maily různé kvality a tónu, i když zadáte identické pokyny. Bez vestavěných zpětných vazeb nebo údajů o výkonu je obtížné systematicky vylepšovat vaše šablony.
Pracovní postup kopírování a vkládání
ChatGPT generuje e-maily jeden po druhém, což vyžaduje, abyste každý e-mail zkopírovali do svých e-mailových nástrojů nebo CRM. To se velmi rychle stane únavným, když potřebujete odeslat stovky personalizovaných studených e-mailů. Neustálé přepínání mezi platformami způsobuje chyby a nesrovnalosti v rámci vašich kampaní. Jinými slovy, každý pracovní prostor se potýká s rozptýlením práce.
❗ Upozornění: Váš tým může uvíznout v pekle přepínání aplikací. Přepínání mezi nástroji každých 47 sekund narušuje soustředění, způsobuje skrytou duševní únavu a na konci dne vede ke ztrátě produktivních hodin.
Žádné možnosti sledování kampaní
Platforma nedokáže sledovat otevření e-mailů, míru odpovědí ani měřit účinnost kampaní. Ztrácíte přehled o tom, které výzvy generují lepší odezvy nebo které předměty e-mailů fungují nejlépe. To ztěžuje optimalizaci vaší strategie studených e-mailů nebo prokázání návratnosti investic zainteresovaným stranám.
Chybějící vestavěné plánování
ChatGPT může psát vaše studené e-maily, ale nemůže je automaticky odesílat. Musíte ručně naplánovat každý e-mail nebo nastavit sekvence v samostatných nástrojích. To znamená, že neexistují automatická připomenutí založená na chování potenciálních zákazníků. Váš proces péče o zákazníky se stává roztříštěným a potenciální zákazníci vám proklouznou mezi prsty.
📮 ClickUp Insight: Výsledky našeho průzkumu efektivity schůzek ukazují, že znalostní pracovníci mohou strávit téměř 308 hodin týdně na schůzkách v organizaci se 100 zaměstnanci!
Ale co kdybyste mohli zkrátit dobu těchto schůzek? Jednotný pracovní prostor a propojený chat ClickUp výrazně snižují počet zbytečných schůzek!
💫 Skutečné výsledky: Klienti jako Trinetix dosáhli 50% snížení počtu schůzek díky centralizaci projektové dokumentace, automatizaci pracovních postupů a zlepšení viditelnosti napříč týmy pomocí naší aplikace pro práci. Představte si, že každý týden získáte zpět stovky produktivních hodin!
Jak používat ClickUp k automatizaci studené e-mailové korespondence
ChatGPT je sice užitečný nástroj pro psaní e-mailů, ale z provozního hlediska má své nedostatky. Bez vestavěné funkce odesílání, sledování odpovědí nebo automatických následných akcí musíte pro realizaci svých e-mailových kampaní používat několik nástrojů najednou.
ClickUp je zde vaším nástrojem volby. Jako první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě automatizuje celý proces nad rámec psaní.
Zatímco vám umožňuje psát e-maily pomocí ChatGPT přímo ve vašem pracovním prostoru, usnadňuje integrované řízení kampaní tím, že integruje všechny vaše znalosti, aplikace, chaty a dokumenty na jednom místě.
Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp automatizovat zasílání studené e-mailové korespondence:
Vytvořte pracovní prostor kampaně pomocí šablony e-mailové kampaně.
Šablona e-mailové kampaně ClickUp vám poskytuje strukturovaný rámec pro organizaci celé vaší operace oslovování nových zákazníků. Představte si ji jako své velitelské centrum, kde má své místo každý potenciální zákazník, e-mail, následná komunikace a metrika kampaně.
S touto šablonou získáte předem připravené centrum kampaní. To znamená, že nemusíte budovat systémy pro sledování od nuly ani přemýšlet, kde jste s každým potenciálním zákazníkem skončili.
Tento šablona vám pomůže následovně:
- Speciálně vytvořené sledování: Šablona vám umožňuje sledovat a spravovat e-mailové kampaně pomocí různých vlastních polí, jako je odkaz na kopii e-mailu, míra dokončení, typ e-mailu, téma a odkaz na design e-mailu.
- Přehledné sledování pokroku: Funkce Custom Status od ClickUp vám umožňuje sledovat pokrok každého potenciálního zákazníka a nabízí přehlednou viditelnost toho, kde se právě nachází ve vaší sekvenci.
- Více možností zobrazení: Vizualizujte své e-mailové kampaně a snadno přepínejte mezi různými zobrazeními ClickUp, tj. zobrazením tabule pro zobrazení kontaktů podle pořadí kroků, zobrazením seznamu pro zobrazení údajů o potenciálních zákaznících v uspořádaných řádcích nebo zobrazením kalendáře pro vizualizaci naplánovaných termínů odeslání a časových os následných kroků.
- Přiřazování úkolů a plánování: Přiřazujte členům týmu konkrétní potenciální zákazníky nebo úkoly kampaně s jasnými termíny.
- Automatická oznámení: Nastavte upozornění, která informují členy týmu, když se potenciální zákazníci přesouvají mezi fázemi nebo se blíží termín.
Spravujte e-maily pomocí projektového řízení
S ClickUpem nemusíte neustále přepínat mezi e-mailem a nástrojem pro správu projektů, abyste mohli sledovat odpovědi.
Funkce Email Project Management od ClickUp propojí váš účet Gmail, Outlook, Office 365 nebo IMAP přímo s vaším pracovním prostorem. Odesílejte a přijímejte e-maily přímo v ClickUp.
Zde je vše, co vám integrace e-mailů do vašeho pracovního prostoru ClickUp umožňuje:
- Převádějte odpovědi na úkoly: Přeposílejte e-maily potenciálních zákazníků na jedinečnou adresu vaší kampaně a přeměňujte své e-maily na podrobné úkoly přímo ze své doručené pošty.
- Centralizujte konverzace s potenciálními zákazníky: Importujte celé e-mailové vlákna do konkrétních úkolů kampaně, aby váš tým mohl před vytvořením odpovědí nebo naplánováním produktových ukázek zkontrolovat celou historii konverzace.
- Naplánujte následné úkoly: Vytvořte úkoly s datem zahájení a termínem dokončení a přiřaďte je příslušným členům týmu přímo ze své doručené pošty.
- Odesílání e-mailů z pracovního prostoru ClickUp: Sestavujte a odesílejte odchozí e-maily přímo z úkolů ClickUp.
Vytvářejte a personalizujte e-maily pomocí AI
ClickUp nabízí ClickUp Brain, nativní AI, která se integruje do celého vašeho prostředí ClickUp. Tato AI má kontextové porozumění vašim potenciálním zákazníkům a kampaním.
Když tedy požádáte ClickUp Brain, aby napsal e-mail potenciálnímu zákazníkovi, může čerpat relevantní informace z jeho úkolové karty, poznámek ze schůzek a uložených výzkumů a vytvořit tak kvalitní studené e-maily.
Kontextové porozumění Brain vám pomůže s:
- Automatizace výzkumu: Může načítat údaje o společnosti a problémové body z připojených zdrojů, jako jsou integrace CRM a databáze potenciálních zákazníků, bez ručního vyhledávání.
- Optimalizace výkonu: Může generovat variace předmětů e-mailů na základě metrik vaší kampaně a míry otevření uložených v ClickUp.
- Vytváření sekvencí: Brain může vytvářet následné e-maily automatickým odkazováním na předchozí konverzace a e-mailové vlákna.
- Inteligence šablon: Brain se učí z vašich nejúspěšnějších e-mailů a navrhuje vylepšení pro nové kampaně.
Vytváření studené e-mailové korespondence můžete dále urychlit pomocí funkce Talk-to-Text v ClickUp Brain MAX. Nadiktujte své postřehy o potenciálních zákaznících a nápady na e-maily a nechte tuto funkci převést vaše mluvené poznámky do strukturovaných, personalizovaných studené e-mailové korespondence s využitím kontextu vašeho pracovního prostoru.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs k vytvoření centralizované knihovny nejúčinnějších e-mailových výzev a šablon. Zaznamenejte, které výzvy generují nejlepší míru odezvy pro různé odvětví nebo typy potenciálních zákazníků, a poté tuto znalostní bázi sdílejte s celým svým prodejním týmem, abyste dosáhli konzistentních výsledků.
Nastavte automatizaci tak, aby sekvence běžely na autopilotu.
S ClickUp Automations můžete vytvářet automatizované e-mailové sekvence, které se spouštějí na základě akcí potenciálních zákazníků.
ClickUp nabízí automatizační nástroj typu drag-and-drop, který umožňuje vytvářet složité sekvence bez nutnosti programování. Vysvětlete kroky automatizace srozumitelným jazykem a voilà. Máte to.
V následující tabulce najdete informace o tom, co automatizovat ve svých sekvencích studených e-mailů:
|Typ automatizace
|Co umí
|Spouštěče založené na stavu
|Odesílejte různé e-maily, když se potenciální zákazníci přesouvají mezi jednotlivými fázemi prodejního procesu.
|Časově odložené následné kroky
|Automaticky odesílejte následné e-maily po určitých intervalech bez ručního plánování.
|Odpovědi na interakce
|Spouštějte různé akce na základě otevření e-mailů, kliknutí nebo odpovědí od potenciálních zákazníků.
|Přiřazování úkolů
|Automaticky přiřazujte potenciální zákazníky členům týmu, když projeví zájem o koupi nebo požádají o demo.
💡 Tip pro profesionály: Použijte vlastní autopilotní agenty ClickUp k automatizaci konkrétních úkolů souvisejících s následnými e-maily, jako je automatická aktualizace stavu potenciálního zákazníka, když aktivita v e-mailu klesne pod určitou hranici, nebo spuštění personalizovaných sekvencí pro opětovné zapojení na základě změn v vlastních polích.
Bonus: Tipy, jak zlepšit výkonnost studené e-mailové komunikace pomocí AI
ChatGPT vám sice pomůže psát lepší studené e-maily, ale váš celkový výkon závisí na tom, jak strategicky využíváte AI v celém procesu oslovování zákazníků.
Zde je několik tipů, jak pomocí AI zlepšit celkovou účinnost vašich studené e-maily:
- Vytvořte knihovny podnětů podle typu kampaně: Vytvořte sbírku ověřených podnětů pro různé scénáře, např. ukázky produktů, partnerství, reaktivační e-maily, a používejte je konzistentně.
- Využijte AI pro syntézu výzkumu potenciálních zákazníků: Zadejte do ChatGPT několik datových bodů o vašem potenciálním zákazníkovi (příspěvky na LinkedIn, novinky o společnosti, nedávné úspěchy) a požádejte jej, aby identifikoval nejrelevantnější úhel personalizace.
- Přidejte lidskou kontrolu k výstupům AI: Nastavte rychlý proces kontroly, při kterém členové týmu prohledávají e-maily generované AI, aby odhalili vymyšlené detaily a nesoulad s hlasem značky.
- Zpětně analyzujte úspěšné e-maily konkurence: Zadejte do ChatGPT vysoce výkonné studené e-maily z vašeho odvětví a požádejte jej, aby analyzoval jejich strukturu, tón a techniky přesvědčování.
- Nastavte generování e-mailů na základě spouštěčů: Vytvořte automatizované e-mailové pracovní postupy, které generují nové studené e-maily na základě konkrétních akcí potenciálních zákazníků nebo změn dat ve vašem CRM.
- Implementujte optimalizaci času odeslání pomocí umělé inteligence: Používejte nástroje, které analyzují vzorce interakce potenciálních zákazníků a automaticky naplánují odeslání vašich studené e-maily na dobu, kdy je pravděpodobnost, že je příjemce otevře a odpoví, nejvyšší.
- Vytvořte automatizovanou kategorizaci a směrování odpovědí: Pomocí umělé inteligence automaticky analyzujte a kategorizujte odpovědi potenciálních zákazníků podle úrovně zájmu nebo typu námitky a směrujte je příslušným členům týmu s návrhem dalších kroků.
Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp automatizovat své pracovní postupy.
💡 Tip pro profesionály: Podle Siege Media je nejlepší čas pro odesílání studené e-maily mezi 9:00 a 12:00 EST. Někdy je nejjednodušší způsob, jak zajistit, aby vaše e-maily byly otevřeny, odeslat je ve správný čas.
Automatizujte své studené e-mailové kampaně pomocí ClickUp
ChatGPT generuje efektivní studené e-maily, pokud mu poskytnete relevantní kontext a podněty. Proč jej však používat jako samostatný nástroj, když ClickUp nabízí přístup k nejnovějšímu modelu ChatGPT přímo ve svém pracovním prostoru?
S ClickUp můžete spravovat celou sekvenci studené e-mailové komunikace, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji. Tento konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí dokáže: psát e-maily, aniž byste museli ručně zadávat údaje o potenciálních zákaznících, plánovat následné sekvence a sledovat výsledky kampaní – to vše v jednom pracovním prostoru.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a automatizujte své studené e-mailové kampaně.