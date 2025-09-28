Perplexity vs. Google AI Mode: Který je lepší pro produktivitu a výzkum?

Dnešní prostředí vyhledávání se zásadně posunulo od statických seznamů odkazů k konverzačním AI zážitkům.
Konverzační vyhledávač Perplexity, který byl spuštěn v srpnu 2022, má miliony uživatelů, kteří hledají vyhledávání zaměřené na výzkum s transparentními citacemi a odpověďmi v akademickém stylu.
V březnu 2025 společnost Google oznámila spuštění AI Mode jako svou odpověď na Perplexity. Ačkoli se stále nachází v experimentální fázi, získává pozitivní recenze od prvních uživatelů.
Který z těchto dvou (Perplexity vs. Google AI Mode), z nichž jeden je vytvořen pro AI a druhý je jí dodatečně vybaven, poskytuje lepší výsledky pro vaše vyhledávací dotazy?
Porovnejme obě aplikace z hlediska funkcí a podívejme se, jak si vedou při stejném dotazu. Představíme vám také třetí nástroj, který možná upřednostníte před oběma výše uvedenými!
Co je Perplexity?
Perplexity je vyhledávací a odpověďový engine založený na umělé inteligenci, který poskytuje přímé odpovědi na vaše dotazy s odkazy na původní zdroje. Kombinuje několik pokročilých jazykových modelů (GPT-4, Claude a další) s vyhledáváním na webu v reálném čase.
Na rozdíl od tradičních vyhledávačů, které vracejí seznam odkazů na webové stránky, poskytuje souhrnné, správně přiřazené odpovědi v konverzačním stylu.
S Perplexity můžete provádět vyhledávání v živém internetovém obsahu nebo nahraných souborech. Tento nástroj kombinuje konverzační schopnosti chatbota s umělou inteligencí s funkcí hloubkového vyhledávání vyhledávačů LLM, což vám umožňuje prozkoumávat složité, vrstevnaté dotazy v přirozené konverzaci.
📚 Další informace: Propojení bodů: Jak propojená AI eliminuje silosy
Funkce Perplexity
Síla Perplexity AI spočívá v její schopnosti propojit běžnou zvědavost a seriózní výzkum. Využívá inteligentní vyhledávací přístup založený na znalostech, aby uživatelům poskytla kontextové odpovědi z celého webu.
Zde jsou funkce, díky kterým Perplexity vyniká:
Funkce č. 1: Režim Deep Research
Režim Deep Research od Perplexity je navržen pro pokročilý výzkum na expertní úrovni a jde daleko za rámec obvyklých rychlých otázek a odpovědí. Jak můžete vidět, když položíte Perplexity otázku, nezastaví se u vyhledání nejlépe hodnocených výsledků.
Například když je požádán, „Řekni mi rozdíl mezi kontextově vylepšeným podnětem a instruktážním podnětem“, trvá to 2–4 minuty, provede desítky vyhledávání, přečte stovky zdrojů, vyhodnotí jejich důvěryhodnost a syntetizuje je do strukturované zprávy.
Díky tomu je užitečný pro složité témata, jako jsou finance, marketing, technologie, zdraví nebo aktuální dění – oblasti, kde povrchní shrnutí nestačí.
Uživatelé bezplatného účtu Perplexity mohou provést až tři takové dotazy denně, zatímco uživatelé Pro mají k dispozici 500 dotazů Deep Research denně.
Jak funguje režim Deep Research? Zde je stručný přehled:
|Fáze
|Co umí
|Počáteční vyhledávání a vymezení rozsahu
|Spouští mnoho nezávislých vyhledávání, identifikuje relevantní dokumenty a zdroje a poté upřesňuje, co je třeba prozkoumat.
|Čtení/hodnocení zdrojů
|Čte obsah, hodnotí jeho důvěryhodnost a relevanci a buduje porozumění – „uvažuje“ o tom, co zkontrolovat dál.
|Shrnutí zprávy
|Vytváří strukturovanou, soudržnou zprávu se shrnutými zjištěními, případně porovnává různé pohledy a shrnuje poznatky.
|Exportujte a sdílejte
|Konečnou zprávu lze exportovat (PDF nebo dokument) nebo převést na stránku Perplexity, kterou můžete sdílet s ostatními.
👀 Věděli jste, že... ELIZA (1966), vytvořená Josephem Weizenbaumem na MIT, byla vůbec prvním chatbotem. Používala porovnávání vzorů a jednoduché skripty k simulaci konverzací, zejména s terapeutem.
Funkce č. 2: Labs
Uživatelé Perplexity Pro mohou pracovat s Labs z voliče režimu ve vstupním řádku.
Na základě rozsáhlého výzkumu a analýzy investuje Labs 10 minut nebo více a využívá další nástroje, jako je pokročilé generování souborů a tvorba mini-aplikací.
Zadáte podrobné pokyny k téže otázce a získáte podrobné odpovědi.
Umí vytvářet širokou škálu výstupů, včetně reportů, tabulek, interaktivních dashboardů, prezentací, mini-aplikací a dokonce i jednoduchých webových aplikací pomocí HTML, CSS a JavaScriptu.
👀 Věděli jste? Zavedení hlasových asistentů, jako je Siri (2010), následované Google Assistant, Alexa, Cortana atd., posunulo chatboty od pouhé textové interakce k přirozenějším formám, jako je řeč, integrace s hardwarem a hlasové uživatelské rozhraní.
Funkce č. 3: Comet
Comet je vestavěný prohlížeč s podporou AI od Perplexity AI. Kombinuje vyhledávání a provádění úkolů přímo ve vašem prohlížeči.
Díky agentické AI Comet rozumí kontextu stránky, kterou prohlížíte, ať už se jedná o vlákno na Redditu, video na YouTube nebo web s recepty, a umožňuje vám provádět akce (tam a hned) bez nutnosti přepínat mezi záložkami.
Comet se integruje s podnikovými aplikacemi pro větší efektivitu pracovních postupů. Například integrace s Gmailem vám umožňuje shrnout e-mailové vlákna, zatímco propojení s Kalendářem vám pomáhá plánovat schůzky a koordinovat je napříč časovými pásmy.
Můžete požádat Comet, aby provedl celé úkoly prostřednictvím přirozené konverzace. Například ho požádejte, aby sestavil Instacart pro recept na pečeného kuře, a on automaticky přidá všechny potřebné ingredience do vašeho košíku.
Díky této automatizaci pracovních postupů se Comet zásadně liší od tradičních prohlížečů, jako je Google.
Ceny Perplexity
- Perplexity: Zdarma
- Perplexity Pro: 20 $/měsíc
- Perplexity Enterprise: 40 $/měsíc za jedno místo
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, nedostatek znalostí nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to činí realitou. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v rámci celého pracovního prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
Co je režim Google AI?
Režim Google AI je experimentální funkce zabudovaná do vyhledávače Google. Touto funkcí se Google snaží přetvořit vyhledávání na inteligentní zážitek podobný chatu, kde uživatelé mohou získat podrobné odpovědi na své otázky v konverzačním formátu, namísto tradičních seznamů.
Režim Google AI využívá modely Gemini k poskytování komplexního vyhledávání pomocí umělé inteligence a zároveň čerpá informace ze svých rozsáhlých interních dat a živého webového obsahu.
Tato funkce je však stále v plenkách a je k dispozici pouze ve vybraných zemích. Občas může mít potíže se syntézou informací a v takových případech vás přesměruje přímo na standardní výsledky vyhledávání Google.
📚 Další informace: Vyhledávání v znalostní bázi: Jak rychleji najít informace
Funkce režimu Google AI
Zde je ukázáno, jak režim Google AI integruje funkce AI do vyhledávání, aby nabídl soudržný zážitek z vyhledávání.
Funkce č. 1: Pokročilé uvažování
Režim Google AI využívá výkon Gemini 2. 5 Pro k zpracování složitých vícečlenných dotazů, které vyžadují logický postup a kontextové porozumění. Myslete na úkoly vyžadující uvažování, matematické problémy, finanční analýzy a kódovací dotazy, které daleko přesahují jednoduché výsledky vyhledávání.
Použijme stejný příkaz, jaký jsme použili u Perplexity: „Vysvětli mi rozdíl mezi příkazem s vylepšeným kontextem a instruktážním příkazem. “
Režim AI Mode poskytuje srovnávací tabulku spolu s příklady výzev. Po podrobnějším dotazování vám také poskytne shrnutí spolu s odkazy na zdroje, odkud tyto informace čerpá.
Dalším výrazným aspektem jsou fóra, kde můžete prozkoumat technické diskuse na dané téma.
📚 Přečtěte si také: Personalizované vyhledávání pro zvýšení produktivity a zlepšení zkušeností na pracovišti
👀 Věděli jste? Mohou stroje myslet? Takto Alan Turing zahájil svou výzkumnou práci, kterou napsal v roce 1950.
V článku s názvem „Computing Machinery and Intelligence“ Alan Turing předpověděl, že do roku 2000 bude stroj schopen hrát imitační hru tak dobře, že průměrný tazatel bude mít po pěti minutách dotazování maximálně 70% šanci správně identifikovat, zda mluví se strojem nebo s člověkem.
Funkce č. 2: Multimodální vstup
Vaše vyhledávání může začít textem, hlasem nebo obrázkem. Můžete dokonce pokračovat tam, kde jste přestali, díky historii režimu AI.
Pokud například pracujete na kutilském projektu, můžete namířit kameru na rozbitý kohoutek a zeptat se: „Jak opravím tento únik?“ AI analyzuje to, co vidí, a provede vás krok za krokem procesem opravy, zatímco vy pracujete.
Poté můžete položit doplňující otázky nebo požádat o vysvětlení toho, co právě prohlížíte. AI rozumí jak vizuálnímu kontextu, tak historii konverzace.
Obsahuje také odkazy na relevantní webové stránky, videa a fóra pro hlubší prozkoumání.
👀 Věděli jste? Režim Google AI je kromě angličtiny k dispozici v pěti jazycích (hindština, indonéština, japonština, korejština a brazilská portugalština).
Funkce č. 3: Agentic AI
Funkce agentické AI společnosti Google umožňuje systému provádět reálné úkoly jménem uživatelů, namísto pouhého poskytování informací.
Může automatizovat procesy, jako je nákup vstupenek na akce, rezervace restaurací nebo schůzek, a to vyhledáváním možností a dokonce i dokončováním nákupů přes Google Pay, přičemž uživatelé mají vše pod kontrolou.
Nová funkce Business Calling kontaktuje místní firmy, shromažďuje informace a sestavuje z nich stručné shrnutí pomocí AI. Uživatelé tak mohou porovnávat služby, aniž by museli provádět několik telefonátů nebo navštěvovat několik webových stránek.
Tato funkce je však k dispozici pouze uživatelům ve Spojených státech s vyššími limity využití pro předplatitele AI Pro a AI Ultra.
👀 Věděli jste? Zatímco odkazy v postranním panelu v režimu AI se často liší od 10 nejlepších výsledků vyhledávání Google, Perplexity vykázalo více než 91% překrytí domén a 82% překrytí URL s 10 nejlepšími výsledky Google.
📚 Další informace: Nejlepší příklady využití technologie Retrieval Augmented Generation v praxi
Ceny Google AI Mode
- Zdarma všude, kde je aktuálně k dispozici
Perplexity vs. Google AI Mode: Porovnání funkcí
Perplexity i Google AI Mode nahrazují tradiční vyhledávání konverzačními zážitky založenými na umělé inteligenci.
Zatímco Perplexity funguje jako specializovaná platforma pro vyhledávání pomocí umělé inteligence, která upřednostňuje hloubku výzkumu a transparentnost zdrojů, Google AI Mode integruje pokročilé funkce umělé inteligence přímo do nejpoužívanějšího vyhledávače na světě.
Podívejme se, jak si Perplexity a Google AI Mode vedou v porovnání základních funkcí.
Nejprve vám ale nabídneme stručný přehled:
|Aspekt
|Perplexity
|Režim Google AI
|Hlavní zaměření
|Výzkumná platforma pro vyhledávání s využitím umělé inteligence
|Tradiční vyhledávání vylepšené umělou inteligencí
|Styl citace
|Číslované citace v textu
|Číslované citace v textu; odkazy na zdroje zobrazené samostatně
|Režimy AI
|Více LLM (GPT, Claude, Gemini)
|Primárně Gemini 2. 5 Pro
|Zdroje dat
|Procházení webu v reálném čase, akademické zdroje
|Indexovaná databáze Google + živý web
|Rychlost
|Střední (vzhledem k procházení v reálném čase)
|Rychlý (využívá předem indexovaná data)
|Fáze vývoje
|Vyspělý, aktivně se vyvíjející
|Určitý komerční/SEO vliv
Funkce č. 1: Organizace výzkumu
Perplexity AI nabízí specializovaná centra pro spolupráci nazvaná Spaces, kde mohou týmy organizovat výzkum, vlákna (jednotlivé vyhledávací konverzace) a soubory týkající se konkrétního projektu nebo tématu.
Jedná se o personalizovaná znalostní centra navržená pro zlepšení spolupráce. V rámci každého prostoru můžete nastavit vlastní pokyny nebo preferované modely AI a pozvat spolupracovníky jako diváky nebo přispěvatele.
Režim Google AI Mode vám umožňuje organizovat informace z více relací prostřednictvím Canvas. Živý pracovní prostor Canvas je užitečný pro ukládání poznámek, konceptů a úryvků během vašeho výzkumu. Funguje nejlépe pro projekty s jednou relací nebo krátkodobé projekty, ale postrádá hlubší strukturování projektů a integraci s pracovními postupy týmu.
Canvas je k dispozici pouze v prohlížečích pro stolní počítače a v několika vybraných zemích. *
🏆 Vítěz: Perplexity je lepší v organizaci výzkumu díky svým kolaborativním hubům a flexibilním oprávněním ke sdílení.
Funkce č. 2: Citace a práce se zdroji
Při srovnání Perplexity AI a Google AI Mode z hlediska citací vidíme, že obě tyto služby je nabízejí, ale s určitými rozdíly.
Perplexity nabízí inline citace na úrovni vět. Každé tvrzení nebo odstavec v odpovědi Perplexity je označen poznámkou pod čarou s odkazem na přesnou stránku, ze které pochází.
V režimu Deep Research čerpá z desítek zdrojů, provádí jejich křížovou kontrolu a na konci zprávy uvádí všechny odkazy.
Pokud potřebujete prokázat, odkud informace pocházejí, Perplexity funguje dobře.
Režim Google AI také zobrazuje odkazy na zdroje, ale ty se nacházejí pod odpovědí. Nenabízí přiřazení na úrovni vět.
Je vhodný pro rychlý přehled, ale není ideální pro pracovní postupy, které vyžadují přímé důkazní stopy nebo zdokumentovaný původ.
🏆 Vítěz: Perplexity zaujímá vedoucí pozici díky transparentnosti zdrojů a srozumitelnosti citací.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro správu znalostí
Funkce č. 3: Integrace a ekosystém
Perplexity nabízí integraci prostřednictvím svého API a rozšíření prohlížeče, ale funguje především jako samostatná výzkumná platforma.
S uvedením Cometu na trh nyní Perplexity umožňuje uživatelům provádět úkoly přímo na webových stránkách, které si prohlížejí, jako je shrnutí diskuse na Redditu, extrakce dat z článku nebo dokonce vytváření nákupních seznamů, aniž by museli stránku opustit.
Režim Google AI Mode je však integrován do ekosystému Google, včetně Gmailu, Google Drive, Google Pay a YouTube. Tato hluboká integrace vytváří jednotné prostředí, ve kterém se vaše výzkumné poznatky přímo promítají do vašeho stávajícího Google Workspace.
To znamená, že nebudete muset přepínat mezi více platformami ani ztrácet kontext během složitých výzkumných sezení.
🏆Vítěz: Režim Google AI vede díky integraci do ekosystému, zatímco Comet od Perplexity je stále příliš experimentální, aby mohl na této úrovni konkurovat.
📚 Přečtěte si také: Jak vytvořit efektivní pracovní postup pro správu dokumentů
Funkce č. 4: Metodika vyhledávání
Perplexity AI interpretuje nuance vašeho dotazu pomocí velkých jazykových modelů (LLM) a poté provádí vyhledávání v reálném čase v různých webových zdrojích.
Prohledává internet během vašeho vyhledávání a načítá aktuální výsledky, místo aby se spoléhal pouze na předem indexovanou databázi. Perplexity odstraňuje SEO spam a reklamní šum, aby vám poskytl čistší a nestranné odpovědi.
Režim Google AI Mode funguje na základě rozsáhlé indexované vyhledávací databáze Google a Knowledge Graph. Využívá umělou inteligenci k sumarizaci výsledků a propojení s Mapami, Obrázky, Nákupy a dalšími službami Google. Ačkoli je rychlý a velmi komplexní, v jeho odpovědích stále uvidíte spoustu komerčních vlivů.
🏆 Vítěz: Pro uživatele, kteří ocení nestranné výsledky vyhledávání, je lepší volbou Perplexity.
Perplexity vs. Google AI Mode na Redditu
Abychom debatu uzavřeli, přesunuli jsme ji na Reddit. Ačkoli zde nejsou žádné konkrétní vlákna, zde je několik názorů uživatelů na oba nástroje.
Většina uživatelů se shoduje, že Perplexity nabízí konzistentně relevantní (spolehlivé) odpovědi týkající se zpráv, událostí a vyhledávání na webu obecně. Pokud však jde o hloubkový výzkum, nadšení je umírněné:
Jsem uživatel Perplexity Pro. Nejsem spokojen s kvalitou výsledků hloubkového vyhledávání – vždy musím provádět dvojitou kontrolu pro ověření.
Jsem uživatel Perplexity Pro. Nejsem spokojen s kvalitou výsledků hloubkového vyhledávání – vždy musím provádět dvojitou kontrolu pro ověření.
Analyzovali jsme také názory uživatelů Perplexity Pro, abychom zjistili, co si o něm myslí platící zákazníci. Podle jednoho uživatele:
Perplexity se vyplatí, protože za 20 dolarů měsíčně získáte přístup k celé řadě modelů. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro a Grok – prakticky všechny modely, za které se vyplatí platit, stojí jednotlivě přibližně 20 dolarů měsíčně. Většina lidí zřejmě neví, že lze změnit podpůrný model z modelu Perplexities Sonar.
Perplexity se vyplatí, protože za 20 dolarů měsíčně získáte přístup k celé řadě modelů. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro a Grok – prakticky všechny modely, za které se vyplatí platit, stojí jednotlivě přibližně 20 dolarů měsíčně. Většina lidí zřejmě neví, že lze změnit podpůrný model z modelu Perplexities Sonar.
Mezi Perplexity a Googlem začali uživatelé nahrazovat Google Perplexity pro rozsáhlé výzkumy a složité dotazy a Google využívají pouze pro shromažďování lokálních dat a kontaktních informací.
Režim Google AI je však stále nový a má jen málo recenzí. Jeden uživatel si nebyl jistý, v čem se liší od Gemini a proč by někdo přecházel do režimu AI, když ChatGPT nebo Perplexity dělají totéž.
Zdroje pro mnoho dotazů byly opravdu špatné. Jedná se o blogy plné reklam a předpokládám, že někdo, komu na daném tématu opravdu záleží nebo se jím zabývá hlouběji, si najde cestu do komunity Reddit.
Zdroje pro mnoho dotazů byly opravdu špatné. Jedná se o blogy plné reklam a předpokládám, že někdo, komu na daném tématu opravdu záleží nebo se jím zabývá hlouběji, si najde cestu do komunity Reddit.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Perplexity vs. Google AI Mode.
Perplexity i Google AI Mode poskytují odpovědi na vaše dotazy díky svým komplexním vyhledávacím schopnostem. Oba tyto nástroje však fungují izolovaně od vašeho širšího pracovního ekosystému.
Nemohou spolupracovat s vaším týmem na zjištěních, integrovat výzkum do probíhajících projektů ani udržovat organizační kontext v rámci složitých pracovních postupů.
ClickUp, aplikace pro každodenní práci, mění tuto rovnici. Konsoliduje vše od výzkumu a spolupráce na dokumentech až po stanovení cílů a automatizaci do jedné přizpůsobitelné platformy.
Takto ClickUp překlenuje propast mezi vyhledáváním informací a jejich realizací:
ClickUp má náskok #1: ClickUp Brain
ClickUp Brain je integrovaná nativní AI ClickUp, která je schopná porozumět vašim specifickým pracovním postupům. Přidává kontextovou pracovní inteligenci, kterou samostatné vyhledávací nástroje nemohou nabídnout.
Jednou z největších výhod Brain je multimodální přístup. V rámci jediného rozhraní můžete využívat nejvýkonnější velké jazykové modely, včetně ChatGPT, Claude a Gemini (stejná AI, která pohání Google AI Mode).
Už nemusíte přecházet mezi různými nástroji AI v závislosti na složitosti dotazu nebo typu informací, které potřebujete.
Autonomní schopnosti ClickUp Brain však daleko přesahují pouhé odpovídání na otázky. Plynule přechází od výzkumu k realizaci a poznatky generované umělou inteligencí přímo začleňuje do vašich projektů.
Zde je přehled toho, jak ClickUp Brain přináší přidanou hodnotu nad rámec vyhledávání:
- Kontextová správa dokumentů: Vytváří podrobné zprávy a prezentace na základě dat z vašeho pracovního prostoru a výsledků výzkumu a ukládá je do ClickUp Docs.
- Nástroj pro vytváření úkolů: Proměňuje výsledky výzkumu v podrobné, přiřaditelné úkoly ClickUp s vazbami, takže každý aspekt mezi výzkumem a provedením zůstává sledovatelný.
- Inteligentní tvorba projektů: Převádí brainstormingové sezení na strukturované projektové plány s automaticky naplánovanými časovými osami a přidělenými zdroji.
- Inteligentní koordinace týmu: Přiřazuje nové úkoly související s výzkumem správným osobám na základě jejich odborných znalostí a aktuálního pracovního vytížení, čímž zajišťuje vyváženost a efektivitu práce.
- Vytváření vlastních agentů: Umožňuje vám navrhovat specializované AI asistenty pro opakující se pracovní postupy, jako je analýza konkurence nebo návrh obsahu, bez nutnosti psát kód.
Představte si tvůrce obsahu, který zkoumá trendy v oblasti udržitelné módy. Zatímco Perplexity může poskytovat vynikající citace zdrojů a Google AI Mode nabízí komplexní údaje o trhu, ClickUp Brain jde ještě o krok dál a vytváří kalendáře obsahu, přiděluje výzkumné úkoly členům týmu a generuje redakční briefy (aniž by opustil platformu).
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak AI asistent ClickUp zvýší vaši produktivitu až 10krát, podívejte se na toto video.
🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX posouvá kontextovou inteligenci Brain ještě dále díky hlasovému zadávání textu. Namísto psaní stačí mluvit a Brain okamžitě přepisuje a rozumí. Zachyťte prchavé myšlenky během schůzek, výzkumných hovorů nebo na cestách.
Brain MAX zároveň propojuje vaše dotazy s kontextovým vyhledáváním v reálném čase napříč všemi vašimi úkoly, dokumenty, tabulemi a chatovými vlákny v ClickUp. To znamená, že odpovědi, které vám poskytuje, nejsou obecné, ale vycházejí z vašich skutečných pracovních dat.
Díky kombinaci přirozeného zadávání a propojeného kontextu působí Brain MAX spíše jako aktivní člen týmu než jako pasivní vyhledávací lišta – překlenuje tak propast mezi získáváním znalostí a jejich uplatňováním v ClickUp.
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Enterprise Search
Enterprise Search od ClickUp kombinuje propojené, hloubkové a intranetové vyhledávání, aby vám poskytl jedinečný a výkonný vyhledávací zážitek.
Může načítat výsledky z webu, vašeho pracovního prostoru ClickUp (úkoly, dokumenty, komentáře, chaty, schůzky) a připojených aplikací třetích stran (Google Drive, Notion, Slack, Gmail atd.).
Získáte tak vysoce kontextové a praktické výsledky, kterým se ani Perplexity ani Google AI Mode nemohou v pracovním prostředí vyrovnat.
Tento podnikový vyhledávací nástroj přináší přidanou hodnotu v několika rovinách:
- Cross-platform reach: Vyhledává obsah ve vašem pracovním prostoru i externích nástrojích, aniž byste museli opakovat stejné vyhledávání na různých místech.
- Vyhledávání s ohledem na kontext: Zobrazuje výsledky související s projektem, na kterém pracujete, takže můžete výzkum přímo propojit s konkrétními kroky.
- Hloubkové vyhledávání: Odhaluje starší úkoly, archivované soubory nebo minulé konverzace, které běžné vyhledávací nástroje přehlížejí.
- Výsledky s ohledem na oprávnění: Chrání citlivé informace tím, že zobrazuje pouze informace, ke kterým máte přístup.
- Praktické poznatky: Přeměňuje výsledky vyhledávání na okamžité pracovní postupy namísto pasivního přijímání informací.
Agentura ClickUp Answer Agents pracuje v tomto jednotném vyhledávacím prostředí, kde kombinuje externí výzkum s vaší interní znalostní bází a automaticky propojuje nové poznatky s živými pracovními toky.
Zde je příklad ClickUp Enterprise Search v akci:
Zvažte prozkoumání aktivit konkurence pro aktualizaci produktu. Jedno vyhledávání v ClickUp odhalí vaše:
- Archivované úkoly týmu týkající se analýzy konkurence
- Původní strategický dokument v Google Drive
- Relevantní diskusní vlákno ze Slacku
- Nové články z oboru z webu
Na základě těchto zjištění můžete upravit svůj aktuální plán uvedení produktu na trh, přidělit následné úkoly příslušným členům týmu a okamžitě začlenit výsledky výzkumu do svého harmonogramu realizace.
🎺 Výhoda ClickUp: AI agenti ClickUp vylepšují vyhledávání v podniku tím, že proměňují poznatky v automatizované akce.
- Předem připravení agenti Autopilot zvládají běžné pracovní postupy, jako je vypracování návrhů, aktualizace stavu úkolů nebo shrnutí výsledků výzkumu.
- Custom Agents jsou doménově specifické AI asistenty, které můžete navrhnout pomocí našeho nástroje bez nutnosti programování. Rozumí vašim datům, slovníku a procesům. Můžete nastavit jejich rozsah (např. pouze úkoly v oblasti marketingu), definovat jejich tón a instruovat je, aby spouštěly akce, jako je vytváření úkolů nebo aktualizace dokumentů.
Protože tito agenti pracují v propojeném vyhledávacím prostředí ClickUp, mohou reagovat na to, co najdou – propojovat výsledky s úkoly, generovat následné kroky nebo automaticky přidělovat práci.
📮 ClickUp Insight: 30 % našich respondentů využívá při výzkumu a shromažďování informací nástroje AI. Existuje ale AI, která vám pomůže najít ten jeden ztracený soubor v práci nebo důležitou konverzaci na Slacku, kterou jste zapomněli uložit?
Ano! Funkce Connected Search od ClickUp založená na umělé inteligenci dokáže okamžitě prohledat veškerý obsah vašeho pracovního prostoru, včetně integrovaných aplikací třetích stran, a vyhledat informace, zdroje a odpovědi. Ušetřete až 5 hodin týdně díky pokročilému vyhledávání ClickUp!
ClickUp One Up #3: Správa znalostí ClickUp
Knowledge Management od ClickUp vytváří prohledávatelné, centralizované znalostní huby, kde koexistují výsledky výzkumu a projektová dokumentace. Vše, co váš tým potřebuje k informovanému rozhodování, je organizováno na jednom místě a propojeno s prací, kterou podporuje.
Takto vám pomůže ClickUp Knowledge Management:
- Automaticky generuje znalosti: Používá ClickUp Brain a AI Assistants k vytváření wiki a procesních průvodců přímo z projektových dat a výsledků výzkumu.
- Propojuje dokumentaci s prací: Propojuje výzkumné zprávy a strategické dokumenty přímo s úkoly, které podporují.
- Automatizuje směrování informací: Umožňuje nastavit automatizace ClickUp pro relevantní akce, když dojde k určitým spouštěčům, např. aktualizace SOP při změně procesu nebo odeslání nově dokončeného souhrnu výzkumu zainteresovaným stranám.
- Podpora AI asistentů pro pracovní postupy: Umožňuje vytvářet vlastní AI agenty, kteří se specializují na úkoly, jako je vypracovávání zpráv, sestavování průzkumů trhu nebo generování SOP bez nutnosti programování.
- Zajišťuje přesnost verzí: Nabízí správu verzí a zabezpečený přístup k souborům.
Zde je podrobnější pohled na to, jak se Brain integruje s ClickUp Knowledge Management.
💡 Tip pro profesionály: Pokud teprve začínáte, může být shromažďování všech znalostí vaší společnosti náročné a časově náročné. Použití šablony znalostní báze vám pomůže systematicky organizovat výsledky vašeho výzkumu, aniž byste se ztratili v detailech.
Propojte svůj výzkum s reálnou prací pomocí ClickUp
Perplexity a Google AI Mode přinášejí nové pojetí tradičního vyhledávání díky kontextovému porozumění a schopnosti přirozeného navazování. Oba nástroje vynikají ve vyhledávání informací z celého webu s příslušnými citacemi a schopností logického uvažování. Ale najít skvělé informace je jen polovina úspěchu.
Tyto poznatky musíte také proměnit v konkrétní práci. ClickUp tento problém řeší tím, že vám umožňuje provádět výzkum s jakýmkoli modelem LLM, spolupracovat s týmem na zjištěních a realizovat projekty v rámci stejného pracovního prostoru.
Jeho jednotná platforma eliminuje roztříštěnost práce a odstraňuje tření mezi objevováním a dodávkou, které způsobuje, že většina výzkumu uvízne v dokumentech.
Zaregistrujte se zdarma ještě dnes a proměňte své výzkumné projekty v reálné výsledky.