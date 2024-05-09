Perplexity vs. Google: Rozhodnutí o lepším vyhledávacím nástroji

Po dlouhá léta byl Google nesporným šampiónem ve světě vyhledávačů, guruem, na kterého jsme se obraceli, když jsme hledali jakékoli informace. Došlo to tak daleko, že se výraz „vygooglit“ stal běžným slovním spojením.
S vývojem technologií se však objevil nový konkurent s mnohem inovativnějším přístupem a pokročilými jazykovými modely: Perplexity. Společnost Perplexity, založená v roce 2022, si klade za cíl pomocí strojového učení a umělé inteligence revolučně změnit fungování internetového vyhledávání.
Mnozí se proto začali ptát, zda je Google stále nejlepším vyhledávačem, nebo zda Perplexity představuje klíč k nové éře. V tomto blogu najdeme odpověď na tuto otázku pomocí podrobného srovnání Perplexity a Google.
Co je Perplexity?
Perplexity je konverzační vyhledávač a odpověďový engine založený na umělé inteligenci, který odpovídá na dotazy na základě jejich kontextu a nuancí. Využívá zpracování přirozeného jazyka a rozsáhlé jazykové modely, aby poskytoval okamžité a přesné odpovědi v přirozeném jazyce.
Stačí zadat dotaz a umělá inteligence vám poskytne personalizované výsledky s citacemi a odkazy. Mezi funkce Perplexity patří:
- Poskytuje shrnutí založená na umělé inteligenci prostřednictvím syntézy informací z webu.
- Přizpůsobení odpovědí na základě kontextu
- Odpovědi založené na novějších zdrojích namísto starších
- Umožňuje uživatelům klást doplňující otázky
- Zlepšování odpovědí v závislosti na tom, jak s ním více komunikujete
Funkce Perplexity
Perplexity nabízí řadu funkcí, díky nimž je silným konkurentem Googlu. Podívejme se na ně:
Zdrojová citace
Perplexity odpovídá na vaše dotazy co nejpřirozeněji a nejtransparentněji. Uvádí zdroje, ze kterých čerpá informace, aby zajistil důvěryhodnost svých odpovědí. Tímto způsobem můžete hlouběji proniknout do obsahu, činit chytrá rozhodnutí s pomocí umělé inteligence a získat spolehlivé informace.
Pokud jste tedy studentem, který píše výzkumnou práci, nebo zvídavým žákem hledajícím spolehlivé odpovědi, funkce citování zdrojů Perplexity vám poskytne další úroveň důvěryhodnosti.
Porozumění kontextu
Byli jste někdy frustrovaní, když jste při vyhledávání něčeho dostali jen spoustu nesouvisejících výsledků, které se jen vzdáleně týkaly toho, co jste hledali? Perplexity vám zaručí, že se s tím už nebudete muset potýkat.
Představte si, že položíte otázku nebo požádáte o doporučení a získáte přesné a přizpůsobené výsledky, které skutečně odpovídají vašim potřebám. To je to, co Perplexity dělá.
Analyzuje okolní slova a fráze a celkovou strukturu vašeho dotazu, aby poskytl přesné a relevantní výsledky. Výsledky jsou generovány pomocí různých zdrojů, obrázků a videí.
Vyhledávání v reálném čase
Perplexity vám poskytuje pouze nejnovější informace. Neustále sleduje a analyzuje web, aby byl vždy v obraze s tím, co se děje v digitálním světě. Ať už chcete znát dnešní teplotu nebo nejnovější zprávy, Perplexity vám během několika sekund poskytne nejaktuálnější informace.
A tyto informace nepocházejí pouze z běžných webových stránek. Pocházejí z různých zdrojů, včetně průmyslových zpráv, sociálních médií a akademických časopisů. Můžete také použít režim „Focus“, který omezí vaše vyhledávání výběrem všech zdrojů, jako jsou vyhledávání, akademické zdroje, psaní, Wolfram|Alpha, YouTube a Reddit.
Perplexity navíc obohacuje vaše odpovědi o obrázky a videa. Dokonce vám umožňuje vytvářet vysoce kvalitní obrázky na základě zadání.
Objevte
Perplexity AI nabízí funkci Discover, která vám poskytuje stručné odpovědi na aktuální témata. Je velmi podobná sekci Discover na Instagramu, která vám umožňuje objevovat zajímavá témata.
Feed Discover však v současné době nelze upravovat. Navíc není otevřený pro zpětnou vazbu, takže nemůžete poskytovat připomínky k jeho obsahu – co byste chtěli ve svém feedu vidět více nebo méně.
Dotaz na nahrané soubory
Další skvělou funkcí, kterou Perplexity nabízí, je možnost nahrát obrázky, texty a soubory PDF a na jejich základě zadat dotaz. Pokud tedy uvidíte krásnou květinu a chcete znát její název nebo máte dlouhou práci, kterou musíte přečíst před zkouškou, můžete to udělat pomocí Perplexity.
Můžete ho požádat, aby shrnul, vysvětlil a dokonce přeložil soubory. Na základě souborů můžete také klást doplňující otázky.
Jediným háčkem je, že bezplatná verze umožňuje nahrát maximálně 3 soubory denně. Verze pro profesionály však umožňuje nahrávat neomezený počet souborů.
Ceny Perplexity
- Zdarma
- Perplexity Pro: 20 $/měsíc
Co je Google?
S 92,82% podílem na trhu vyhledávačů se Google stal synonymem pro online vyhledávání. Spuštěn v roce 1997, Google umožňuje vyhledávat informace zadáním frází nebo klíčových slov.
Můžete vyhledávat širokou škálu informací, včetně webových stránek, obrázků, videí, novinových článků, map a dalších.
Vyhledávač Google používá složitý algoritmus k určení relevance webových stránek pro váš dotaz. Zohledňuje různé faktory, jako je relevance klíčových slov, kvalita webových stránek, metriky zapojení uživatelů atd., aby seřadil výsledky vyhledávání podle relevance a užitečnosti.
Dále nabízí různé specializované vyhledávací funkce, včetně Google Images, Google Maps, Google Scholar a další. Tyto funkce umožňují uživatelům najít konkrétní typy informací nebo přistupovat ke specializovaným databázím.
Funkce Google
Jako veterán mezi vyhledávači nabízí Google spoustu jedinečných a skvělých funkcí. Podívejme se na některé z nich:
Vyhledávání na webu
Základní funkcí vyhledávače Google je vyhledávání na webu, které vám umožňuje vyhledávat informace na internetu pomocí klíčových slov a frází.
Můžete také vyhledávat obrázky, nahrávat obrázky nebo použít fotoaparát pro reverzní vyhledávání obrázků. Funkce hlasového vyhledávání Google vám umožňuje zadávat dotazy hlasem namísto psaní.
Kromě toho můžete zúžit vyhledávání filtrováním podle data, relevance a zdroje. Můžete také vybrat typ informací, které chcete, od zpráv po videa.
Kromě toho je Google Scholar specializovaný vyhledávač akademické literatury, který poskytuje přístup k odborným článkům, časopisům a výzkumným pracím.
Kromě organických výsledků vyhledávání zobrazuje Google Search také sponzorované výsledky. Jedná se o placené výsledky nebo reklamy, které se zobrazují na prominentním místě vedle organických výsledků. Inzerenti platí Googlu za tato sponzorovaná umístění a ta se zobrazují v horní části výsledků vyhledávání.
Znalostní graf
Hledali jste někdy něco jako „Eiffelova věž“ a okamžitě se vám na pravé straně vyhledávací stránky zobrazily všechny podstatné informace o této ikonické památce?
Jedná se o Knowledge Graph od Googlu – nástroj, který přímo nabízí stručné a relevantní informace o různých tématech na stránce s výsledky vyhledávání.
Tato funkce vylepšuje vaše vyhledávání tím, že nabízí rychlý přístup k základním faktům, postřehům a kontextovým informacím, aniž byste museli přecházet na externí webové stránky.
Můžete vyhledávat památky, celebrity, budovy, události, filmy, města a další a získat okamžité výsledky.
Vybrané úryvky
Vybrané úryvky se často zobrazují v horní části výsledků. Jejich cílem je nabídnout stručné a relevantní informace z autoritativních webových stránek tím, že poskytují přímé odpovědi na vaše dotazy.
Když zadáte dotaz do vyhledávacího pole Google, vyhledávač identifikuje relevantní obsah z webových stránek, které nejlépe odpovídají dotazu. Extrahuje nejrelevantnější informace a prezentuje je v souhrnném formátu v rámečku Featured Snippet.
Objevte
Stejně jako funkce Discover od Perplexity vám i funkce Discover od Googlu umožňuje prozkoumávat obsah přizpůsobený vašim zájmům. Je to skvělé místo, kde se můžete učit a objevovat nové věci, když nemáte nic konkrétního na mysli.
Google vám umožňuje přizpůsobit si jej sledováním témat, sdílením toho, zda chcete vidět více nebo méně určitého obsahu atd. Tato funkce je k dispozici v aplikaci Google a na domovských obrazovkách Androidu.
Ceny Google
Google je zcela zdarma.
Perplexity AI vs. Google: Porovnání funkcí
V souboji mezi zkušeným hráčem a novým konkurentem je čas rozhodnout, který vyhledávač je vítězem. Abychom dospěli k závěru v debatě Perplexity AI vs. Google, porovnejme vlastnosti obou.
Ceny
Při výběru vítěze je důležité zohlednit cenu. Jak ale rozhodnout o vítězi, když jeden vyhledávač je zcela zdarma a druhý nabízí placenou verzi?
Perplexity
Perplexity má model freemium. Bezplatná verze obsahuje všechny základní vyhledávací funkce a režimy vyhledávání. Verze Pro však nabízí vylepšený zážitek. V režimu Pro klade AI doplňující otázky k vašim dotazům, aby zlepšila výsledky.
V režimu Pro můžete také nahrávat neomezené množství souborů a vybírat mezi modely AI pro delší kontexty a vylepšené odpovědi. Dále máte přístup k API.
Pokud tedy chcete ušetřit čas a získat rychlý přístup k spolehlivým a shrnutým informacím, Perplexity rozhodně stojí za vyzkoušení!
Vyhledávač Google je zcela zdarma, takže všechny jeho funkce jsou snadno dostupné a přístupné bezplatně. Pokud tedy rádi používáte starý dobrý vyhledávač a nevadí vám procházet dlouhé seznamy webových stránek, Google je pro vás ideální volbou.
Vítěz: Díky svému bezplatnému vyhledávači je Google jasným vítězem tohoto kola!
Přesnost odpovědí
To, co dělá vyhledávač dobrým vyhledávačem, je přesnost jeho odpovědí. Podívejme se, který z nich má lepší přesnost odpovědí: Google nebo Perplexity.
Perplexity
Perplexity využívá pokročilé jazykové modely a porozumění kontextu, aby poskytoval vysoce přesné odpovědi. Zaměření na porozumění kontextu pomáhá sdílet přesné odpovědi na složité dotazy.
Další skvělou funkcí, kterou Perplexity Pro nabízí, je možnost vybrat si model AI mezi OpenAI GPT-4 Turbo, Anthropic Claude 3, Perplexity Experimental a Mistral Large. Pokud tedy nejste spokojeni s odpovědí daného modelu, můžete model změnit a odpověď přepsat.
Na rozdíl od tradičních vyhledávačů navíc Perplexity upřednostňuje relevanci a novější informace před jinými faktory, jako je SEO a reklamy. Jeho výsledky lze tedy považovat za důvěryhodnější a přesnější.
Google používá k určení kvality obsahu mnoho faktorů. Mezi tyto faktory patří relevance klíčových slov, záměr uživatele a kvalita stránky. Jeho program hodnocení kvality vyhledávání také shromažďuje zpětnou vazbu od uživatelů, aby rozpoznal odborné a důvěryhodné stránky.
Přesnost však závisí také na dotazu a kontextu vyhledávání. Nejednoznačný dotaz tedy může přinést řadu výsledků, které musíte prohledat, abyste našli správné informace. Pokud Google nemůže najít mnoho spolehlivých informací, zobrazí se zpráva s tímto sdělením.
Vítěz: Z hlediska přesnosti nakonec vítězí Perplexity, protože není závislý na reklamách a SEO a nabízí možnost výběru mezi různými modely umělé inteligence.
Rozsah výsledků vyhledávání
Jaké výsledky vyhledávání zobrazuje vyhledávač a odpověďový engine? Jsou rozmanité? Jsou k dispozici v reálném čase? Tyto otázky jsou důležité při výběru nejlepšího vyhledávače.
Perplexity
Perplexity nabízí komplexní a relevantní výsledky vyhledávání pomocí pokročilých algoritmů a porozumění kontextu, aby poskytoval informace. Zaměřuje se na vyhledávání v reálném čase a poskytování citací zdrojů, aby zvýšil kvalitu a spolehlivost výsledků. Feed Discover vám také poskytuje stručné odpovědi na aktuální témata.
Na základě toho, jak dobře formulujete svůj dotaz, Perplexity si dá na čas, aby prošel výsledky a poskytl vám informace. Navíc v Perplexity nejsou žádné placené výsledky, takže získáte pouze ty nejrelevantnější informace.
Na rozdíl od Googlu však nemůžete získat místní výsledky vyhledávání. Pokud tedy raději dostáváte přímé odpovědi na své otázky, než abyste informace hledali, je pro vás Perplexity tou nejlepší volbou.
Google poskytuje rozsáhlé a rozmanité výsledky vyhledávání, které pokrývají různá témata a zdroje z celého webu. Namísto přímých odpovědí však Google sdílí seznam odkazů, které považuje za nejrelevantnější pro váš dotaz. Je na vás, abyste mezi těmito odkazy vyhledali informace, které potřebujete.
Můžete také získat lokální výsledky vyhledávání tím, že se podělíte o svou polohu s Googlem. Funkce Discover od Google vám navíc umožňuje prozkoumat personalizovaný obsah.
Google také začal v některých výsledcích vyhledávání poskytovat odpovědi a přehledy založené na umělé inteligenci. Ty však nejsou tak přesné jako odpovědi Perplexity.
Vítěz: Záleží na vašich potřebách. Pokud dáváte přednost odpovědím založeným na umělé inteligenci, vítězem je Perplexity. Pokud však raději hledáte informace sami pomocí seznamu relevantních odkazů, vítězem je Google.
Uživatelské rozhraní a přístupnost
Vyhledávač musí být především přístupný a mít intuitivní rozhraní. Podívejme se, který z nich má lepší rozhraní: Perplexity AI nebo Google.
Perplexity
Perplexity má moderní, uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní kombinující vyhledávání a chat. Hlavní stránka je dobře navržená, s vyhledávacím polem umístěným uprostřed stránky. Možnost přepínat média a připojovat soubory se nachází přímo pod vyhledávacím polem.
Funkce Knihovna vám umožňuje organizovat vaše vlákna podle projektu nebo tématu, zvát lidi a měnit nastavení soukromí.
Díky tomu je jeho používání neuvěřitelně snadné. Mobilní aplikace je k dispozici pro uživatele Androidu i iPhone, takže je snadno přístupná.
Google má uživatelsky přívětivé a přístupné rozhraní, ke kterému lze přistupovat prostřednictvím webových prohlížečů, smartphonů a tabletů. Když něco napíšete, funkce automatického doplňování zobrazí možné dotazy.
Vaše nejnavštěvovanější webové stránky jsou také uvedeny přímo pod vyhledávacím polem. Možnosti vyhledávání obrázků, otevření Gmailu a další jsou k dispozici v pravém horním rohu.
Google je přístupný všem. Uživatelé mohou zadat svůj dotaz, vyhledávat hlasem nebo podle obrázku.
Vítěz: Pokud jde o přístupnost, vede Google díky svým pokročilým funkcím, jako je hlasové a obrazové vyhledávání.
Perplexity vs. Google: Kdo je vítězem?
V souboji Perplexity vs. Google mají vyhledávače a odpověďové stroje své silné a slabé stránky.
Perplexity AI například nabízí komplexní a přímé odpovědi na vaše dotazy s citacemi zdrojů, aby byla zajištěna přesnost. Není však tak přístupný jako Google a nemusí se osvědčit při provádění průzkumu trhu nebo akademického výzkumu, takže možná budete muset hledat alternativy k Perplexity.
Naopak Google je vysoce přístupný vyhledávač, který poskytuje relevantní a přesné výsledky vyhledávání. Je vynikající pro výzkumné účely, s nástroji jako Google Trends, Google Scholar a různými režimy vyhledávání. Neposkytuje však přímé odpovědi na vaše dotazy.
Vítěz tedy nakonec závisí na vašich potřebách. Pokud chcete hloubku a prozkoumávání, Google Search je nepřekonatelný.
Pokud však chcete stručné shrnutí, rychlé a fundované odpovědi nebo AI nástroj pro analýzu konkurence, Perplexity by vám mohlo vyhovovat lépe.
Perplexity vs. Google na Redditu
V rámci našeho hledání odpovědi na otázku Perplexity vs. Google jsme se obrátili na Reddit, abychom získali odpovědi přímo od uživatelů. Po zadání dotazu Perplexity vs. Google na Redditu se mnoho uživatelů shodlo, že Perplexity změnilo fungování vyhledávačů díky svým pokročilým funkcím a kontextovým odpovědím.
Nahradil jsem Google Perplexity. A používám také spoustu dalších AI. Ale Google se snadno přizpůsobí. Nebyl jsem si jistý, proč potřebuji Perplexity, když už mám tolik AI, ale díky své okamžité rychlosti při zodpovídání otázek si našel své místo jako AI vyhledávač.
Mnoho uživatelů se však také shodlo, že Google by se mohl přizpůsobit tomu, co dělá Perplexity.
Perplexity se mi moc líbí, ale je mnohem pravděpodobnější, že Google změní svůj vyhledávací model na něco podobného. Vlastně už to udělali, pokud se pro to rozhodnete, dostanete odpověď AI nahoře. Je to mnohem jednodušší, ale už se tímto směrem ubírají.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Perplexity vs. Google
Perplexity a Google jsou skvělé, pokud chcete pouze vyhledávat informace. Pokud však chcete vyhledávání kombinovat s jeho aplikací v nástroji pro správu úkolů nebo projektů, existuje lepší možnost!
ClickUp je špičková platforma pro produktivitu, která vám pomůže ušetřit čas díky univerzálnímu vyhledávání a využití umělé inteligence k vyhledávání a správě informací. Ale nemusíte nám věřit na slovo.
Podívejte se na tyto konkurenční funkce ClickUp a rozhodněte se sami:
ClickUp Brain
ClickUp Brain je výkonný asistent s umělou inteligencí, který vám pomůže ušetřit čas a během několika sekund vytvořit obsah přizpůsobený vašim potřebám. Jeho schopnost psát obsah a okamžitě odpovídat na všechny vaše otázky se vyrovná schopnostem Perplexity.
AI Knowledge Manager od Brain dokáže rychle a přesně odpovědět na jakékoli otázky související s vaší prací v ClickUp (a všech aplikacích, které jste propojili s platformou). Zdokonalte své psaní pomocí integrovaného asistenta pro psaní a správce znalostí.
Pomocí ClickUp Brain můžete také opravovat pravopis, vytvářet souhrny dokumentů, extrahovat úkoly z poznámek ze schůzek, překládat text a odpovídat na zprávy.
ClickUp Docs
Pokud máte spoustu dokumentů a chcete něco intuitivnějšího než Google Docs, ClickUp Docs je pro vás ideálním řešením. S Docs můžete vytvářet, upravovat a organizovat nápady s bohatým formátováním.
Můžete také propojovat dokumenty a úkoly, vkládat obrázky a odkazy a požádat AI o úpravu nebo vylepšení textu v dokumentu.
Navíc usnadňuje spolupráci – můžete nastavit oprávnění, sdílet dokumenty s kolegy a společně je upravovat v reálném čase.
Vzhledem k tomu, že AI je integrována do Docs, můžete v dokumentu jednoduše použít AI prompt k:
- Vytvářejte tabulky s výsledky vyhledávání
- Zkontrolujte pravopis a gramatiku
- Generovat šablony
- Shrňte jeho obsah a vložte jej jako podtitul dokumentu.
ClickUp Universal Search
Univerzální vyhledávání ClickUp vám zajistí, že budete mít všechny informace v ClickUp a připojených aplikacích na dosah ruky. Rychle najděte jakýkoli soubor, použijte vyhledávací příkazy, jako jsou zkratky k odkazům, prohledávejte své oblíbené aplikace a mnoho dalšího. Je to jako váš osobní Google.
Čím více budete používat univerzální vyhledávání, tím relevantnější a personalizovanější výsledky vám bude zobrazovat. Nejlepší na tom je, že k němu máte přístup kdekoli v ClickUp.
Chytřejší vyhledávání s ClickUp
Google dlouhodobě dominuje trhu vyhledávačů. Změnil způsob, jakým vyhledávání funguje. S příchodem umělé inteligence se však vyhledávací schopnosti opět vyvíjejí a vyhledávače založené na umělé inteligenci, jako je Perplexity, jsou v čele této změny. Jak Google, tak Perplexity však mají omezení, která brání lidem v tom, aby plně využili možnosti vyhledávání.
Právě v tomto vám pomůže ClickUp. Jedná se o komplexní platformu pro zvýšení produktivity, která vylepšuje vaše vyhledávání a umožňuje její využití v každodenní práci. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!