12 nejlepších šablon Notion pro sledování žádostí o zaměstnání, které vám pomohou udržet pořádek

Hledání zaměstnání dnes připomíná spíše maraton než sprint. S množstvím žádostí, následných kroků a příprav na pohovory, které se hromadí, je snadné ztratit přehled o tom, kde právě jste.
Věděli jste, že uchazeč potřebuje v průměru 21 pečlivě vypracovaných žádostí, aby získal jednu pracovní nabídku? Tato data jasně ukazují jednu věc: sledování každého kroku při hledání zaměstnání není jen chytré, ale také nezbytné.
Od zaznamenávání stavu žádostí po plánování následných kroků a přípravu na nadcházející pohovory – šablony pro sledování žádostí o zaměstnání od Notion vám pomohou strukturovat proces podávání žádostí o zaměstnání.
Jako bonus vám také poskytneme šablony z ClickUp, abyste si mohli vybrat ty nejlepší z dostupných možností. Pojďme se pustit do sledování, ano?
Co dělá šablonu pro sledování žádostí o zaměstnání v Notion dobrou?
Výběr správné šablony pro sledování pracovních nabídek může znamenat rozdíl mezi organizovaným hledáním práce a naprostým chaosem. Ne každá šablona je však vytvořena tak, aby zvládla všechny zvraty moderního hledání práce, proto byste před výběrem šablony pro sledování pracovních nabídek v Notion měli zvážit následující: 👇
- Přehledné sledování stavu: Vyberte si šablonu, která vám jasně ukáže, v jaké fázi se každá žádost nachází – podána, domluvený pohovor, obdržena nabídka nebo dokonce ignorována (to jsme všichni zažili 😅).
- Přizpůsobitelná pole: Vyberte si šablonu, která vám umožní přidávat nebo upravovat pole podle vašich potřeb, jako je sledování velikosti společnosti, zdroje doporučení nebo očekávaného platu.
- Připomenutí pohovorů a následných kroků: Ujistěte se, že vaše šablona obsahuje prostor pro následné kroky náboráře, termíny pohovorů a další kroky, abyste nepřišli o žádné příležitosti.
- Údaje o společnosti a pozici: Vyberte si takovou, která vám umožní ukládat popisy pozic, poznámky o společnosti a odkazy, jako jsou nabídky práce nebo profily na LinkedIn.
- Poznámky a úvahy: Ujistěte se, že vaše šablona sledování umožňuje zapisovat si rychlé poznámky, jako například „líbila se mi kultura týmu“ nebo „nejsem si jistý ohledně výše platu“. To vám pomůže později porovnat nabídky a učinit chytřejší rozhodnutí.
- Možnosti exportu a sdílení: Hledejte šablonu, která usnadňuje sdílení vašeho trackeru s mentorem, kariérním poradcem nebo dokonce s přítelem.
👀 Věděli jste, že: V roce 2023 byla průměrná doba od podání první žádosti do první nabídky přibližně 44 dní. Navíc většina členů uvedla, že hledání zaměstnání trvalo mezi 21 a 89 dny. To ukazuje na stálý nárůst doby potřebné k získání pracovní nabídky ve srovnání s předchozími lety.
📚 Číst více: Jak vytvořit sledovač žádostí o zaměstnání v Excelu
Přehled nejlepších šablon pro sledování žádostí o zaměstnání
Zde je souhrnná tabulka šablon pro sledování žádostí o zaměstnání v Notion a ClickUp:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona pro sledování studentských pracovních nabídek
|Stáhněte si tuto šablonu
|Studenti, kteří kombinují studium a hledání zaměstnání
|Vizuální sledování stavu, ukládání dokumentů, archiv žádostí
|Tabule/Seznam
|Šablona pro sledování žádostí o zaměstnání (s Notion AI)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Profesionálové a studenti, kteří chtějí podporu založenou na umělé inteligenci
|Tabule s funkcí drag-and-drop, návrh e-mailů pomocí AI, zobrazení kalendáře
|Tabule/kalendář
|Šablona startovací sady pro hledání zaměstnání pro studenty
|Stáhněte si tuto šablonu
|Studenti a čerství absolventi
|Sledování stavu, kontrolní seznam pro přípravu na pohovor, poznámky náboráře
|Tabule/Seznam
|Šablona pro sledování návyků
|Stáhněte si tuto šablonu
|Uchazeči o zaměstnání budují konzistentnost
|Denní/týdenní sledování návyků, přizpůsobitelné kategorie, počítadlo sérií
|Seznam/tabule
|Profesionální šablona životopisu
|Stáhněte si tuto šablonu
|Profesionálové a studenti
|Upravitelné sekce, minimalistický design, sdílený odkaz Notion
|Seznam/Stránka
|Šablona webových stránek pro online portfolio
|Stáhněte si tuto šablonu
|Kreativní pracovníci, vývojáři, designéři, studenti
|Životopis, galerie projektů, kontaktní údaje, snadné sdílení
|Galerie/Stránka
|Šablona pro pracovní nabídky
|Stáhněte si tuto šablonu
|Malé společnosti, startupy, studentské kluby
|Veřejná pracovní burza, značkování, editace v reálném čase
|Tabule/Seznam
|Šablona pro pohovory od Notion
|Stáhněte si tuto šablonu
|Náboráři, personalisté, uchazeči
|Strukturovaná rubrika, kontrolní seznamy atributů, přiřazení panelistů
|Tabulka/Seznam
|Šablona pro sledování uchazečů na pracovním portálu
|Stáhněte si tuto šablonu
|Společnosti, personalisté, uchazeči o zaměstnání
|Stav v reálném čase, přizpůsobené formuláře, centralizovaný pracovní prostor
|Tabule/Seznam
|Šablona pro tvorbu životopisu pomocí umělé inteligence
|Stáhněte si tuto šablonu
|Uchazeči o zaměstnání, studenti, lidé měnící kariéru
|Vedené pokyny, psaní pomocí umělé inteligence, profesionální formátování
|Seznam/Stránka
|Šablona pro psaní popisu práce pomocí umělé inteligence
|Stáhněte si tuto šablonu
|Startupy, malé týmy
|Návrhy generované umělou inteligencí, výstup v markdownu, historie verzí
|Seznam/Stránka
|Šablona galerie případových studií
|Stáhněte si tuto šablonu
|Profesionálové vytvářející portfolia
|Prezentace projektů, vizuální prvky, snadné sdílení
|Galerie/Stránka
|Šablona pro hledání zaměstnání ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Uchazeči o zaměstnání, kteří chtějí jednoduchý a výkonný systém
|Sledování žádostí, fáze pohovorů a srovnání zaměstnavatelů
|Tabule/Seznam
|Pokročilá šablona pro vyhledávání pracovních nabídek ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Profesionálové spravující více žádostí
|Strukturované úkoly, zobrazení tabule, vlastní pole, zobrazení tabulky
|Tabule/tabulka
|Šablona kariérního postupu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|HR, manažeři a jednotlivci plánující růst
|Sledování dovedností, OKR, barevně odlišené žebříčky, časové osy
|Tabule/bílá tabule
|Šablona nabídky práce ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Uchazeči o zaměstnání, kteří se prezentují
|Upravitelné sekce, živá spolupráce, archiv návrhů
|Seznam/Stránka
|Šablona pro sledování projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Uchazeči o zaměstnání sledují žádosti a pohovory
|Stav RAG, ukazatel průběhu, dílčí úkoly, připomenutí
|Tabule/Seznam
|Šablona ClickUp CRM
|Získejte šablonu zdarma
|Uchazeči o zaměstnání, kteří chtějí sledování ve stylu CRM
|Pipeline board, kalendář, úkoly, dokument s pokyny
|Tabule/kalendář
|Šablona seznamu úkolů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Uchazeči o zaměstnání, studenti, kteří potřebují kontrolní seznamy
|Zobrazení seznamu, přílohy, vlastní pole, priority
|Seznam/kontrolní seznam
|Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků
|Získejte šablonu zdarma
|Uchazeči o zaměstnání budují konzistentnost
|Vlastní stavy, ukazatele průběhu, automatizace
|Seznam/tabulka
|Šablona ClickUp Milestone Tracker
|Získejte šablonu zdarma
|Milníky sledování uchazečů o zaměstnání
|Ukazatele pokroku, pole vlastnictví, značky milníků
|Tabule/Seznam
|Šablona následného e-mailu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Uchazeči o zaměstnání spravující následné kroky
|Sledování stavu, kontrolní seznamy, naplánované e-maily, připomenutí
|Seznam/Dokumenty
12 bezplatných šablon pro sledování žádostí o zaměstnání v Notion
Než se pustíme do seznamu, zde je krátké upozornění: každá z níže uvedených šablon je bezplatná možnost aplikace Notion, která je ideální pro udržení přehledu během hledání zaměstnání.
Tyto šablony Notion jsme rozdělili na stručné popisy spolu s jejich klíčovými funkcemi, abychom vám pomohli vybrat tu nejvhodnější pro vaši cestu.
1. Šablona pro sledování studentských pracovních nabídek
Šablona Student Job Tracker Template je kariérní dashboard založený na Notionu a přizpůsobený pro studenty. Pomáhá vám sledovat vaše žádosti o zaměstnání a stáže, ukládat všechny důležité dokumenty na jednom místě a centralizovat kariérní zdroje, díky čemuž bude vaše hledání zaměstnání organizované a přehledné.
S touto šablonou můžete také:
- Sledujte každou fázi svého ucházení o práci pomocí vizuálního trackeru (podaná žádost, pohovor, nabídka, zamítnutí).
- Uložte si svůj životopis, portfolio a příspěvky na LinkedIn na jednom místě, abyste měli vše po ruce.
- Prohlédněte si minulé žádosti v archivu, abyste se poučili a vyvarovali se opakování chyb.
✅ Ideální pro: Studenty, kteří kombinují studium a hledání zaměstnání a chtějí bez stresu udržovat pořádek ve svých záležitostech.
2. Šablona pro sledování žádostí o zaměstnání (s Notion AI)
Tento Notion Job Application Tracker s integrací Notion AI, který byl vytvořen za účelem zjednodušení procesu podávání žádostí, shromažďuje všechny fáze vašeho hledání zaměstnání do jednoho přehledného panelu. Můžete zaznamenávat pozice, sledovat termíny a pořizovat poznámky o každé společnosti.
To vše zatímco vám umělá inteligence pomáhá sepsat následné e-maily, vylepšit počáteční materiály k žádosti a udržet si přehled o úkolech s menším úsilím a méně rozptýlení.
S touto šablonou můžete také:
- Přetáhněte žádosti na tabuli a okamžitě uvidíte, jaká je jejich aktuální situace.
- Nahrajte svůj životopis na snadno přístupné místo, abyste ho nemuseli hledat v různých složkách.
- Třídit a filtrovat pomocí kalendáře, abyste měli přehled o termínech a časových harmonogramech pohovorů.
✅ Ideální pro: Profesionály a studenty, kteří chtějí kombinovat organizaci s podporou umělé inteligence, aby urychlili proces podávání žádostí.
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, nedostatek znalostí nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to činí realitou. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
3. Šablona startovací sady pro hledání zaměstnání pro studenty
Student Job Search Starter Kit od Notion je kompletní sada nástrojů pro čerstvé absolventy, kteří jsou připraveni zahájit svou kariéru. Obsahuje vše, co potřebujete pro organizované hledání zaměstnání, včetně správy životopisů a portfolia, sledování žádostí, přípravy na pohovory a seznamů úkolů.
Díky strukturovanému rozvržení vám pomůže zůstat soustředění, motivovaní a zodpovědní za každý krok v náročném procesu hledání zaměstnání.
S touto šablonou můžete také:
- Sledujte svůj pokrok pomocí přehledného nástroje pro sledování pracovních nabídek, který zobrazuje stav vaší žádosti u každé společnosti.
- Připravte se chytřeji pomocí kontrolního seznamu pro přípravu na pohovor, networking a následné kroky.
- Zaznamenávejte poznámky náborářů, zdůrazňujte dovednosti a zapisujte si úvahy o kariéře do vyhrazených sekcí.
✅ Ideální pro: Studenty a čerstvé absolventy, kteří chtějí efektivní pracovní prostor pro správu celé své kariéry, od žádostí o zaměstnání až po pohovory.
4. Šablona pro sledování návyků
Při hledání zaměstnání je nejdůležitější důslednost a šablona Notion Habit Tracker vám pomůže vytvořit si denní rutinu pro hledání zaměstnání. Ať už se jedná o podávání žádostí o určitý počet pracovních míst, aktualizaci profilu na LinkedIn nebo nácvik otázek pro pohovor, můžete každý zvyk zaznamenávat a sledovat v jednoduchém formátu, který stačí vyplnit jedním kliknutím.
Navíc vám jednoduchá zaškrtávací políčka a počítadla pomohou zůstat zodpovědní a udržet vás na správné cestě k získání nové pozice.
S touto šablonou můžete také:
- Sledujte své zvyky při hledání zaměstnání denně a týdně, například podávání 2 žádostí o zaměstnání denně nebo kontaktování 1 personalisty.
- Přizpůsobte si kategorie návyků tak, aby odpovídaly vašim cílům, jako je networking, aktualizace portfolia nebo příprava na pohovor.
- Snadno zjistěte pokrok a mezery díky týdennímu nebo měsíčnímu přehledu.
✅ Ideální pro: Uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí zůstat důslední a disciplinovaní ve svém hledání, aniž by ztratili elán.
🎉 Zajímavost: Někteří uchazeči z generace Z se nespoléhají jen na maminku a tatínka, ale berou je s sebou i na pohovor. Ve studii zahrnující 831 uchazečů o zaměstnání z generace Z (do 27 let) 77 % uvedlo, že se rodič zúčastnil pohovoru, zatímco 48 % přiznalo, že rodič za ně vyplnil úkol.
5. Šablona profesionálního životopisu
První dojem je důležitý a váš životopis je často tím prvním, co o vás udělá dojem. Tato profesionální šablona životopisu v Notion je vaším osobním kariérním portfoliem, přehledně zabaleným pro personalisty.
Tato bezplatná šablona uspořádá vaše zkušenosti, vzdělání, dovednosti a kontaktní údaje do přehledné struktury. Díky tomu je snadno čitelná a zároveň dostatečně výrazná, aby zdůraznila vaše klíčové úspěchy. Minimalistický design představuje správnou rovnováhu mezi profesionalitou a osobností a zajišťuje, že vaše kariérní historie bude jasná a působivá.
S touto šablonou můžete také:
- Vynikněte svými dovednostmi, relevantními kurzy a klíčovými zkušenostmi v příslušných sekcích.
- Rychle upravte design a přizpůsobte svůj profil každé pozici, o kterou se ucházíte.
- Sdílejte odkaz Notion pro hladké podávání žádostí o zaměstnání v digitální podobě.
✅ Ideální pro: Profesionály a studenty, kteří chtějí propracovaný, snadno aktualizovatelný životopis, který funguje bez problémů v digitální i tištěné podobě.
6. Šablona pro online portfolio
Šablona Online Portfolio Website Template v Notion funguje jako vaše osobní webová stránka s prostorem pro životopis, fotografie, galerie projektů a profesní zkušenosti.
Umožní vám vytvořit propracovanou digitální prezentaci, kterou lze snadno sdílet, a zároveň poskytne personalistům a spolupracovníkům jasný způsob, jak prozkoumat vaše silné stránky, prohlédnout si vaši práci a spojit se s vámi prostřednictvím jediného odkazu.
S touto šablonou můžete také:
- Napište krátkou sekci „O mně“, která bude působit osobněji než životopis.
- Předveďte své nejlepší projekty v galerii případových studií, návrhů, kódů nebo ukázek textů.
- Sdílejte kontaktní informace předem, aby náboráři mohli snadno navázat kontakt.
✅ Ideální pro: Kreativní profesionály, vývojáře, designéry a studenty, kteří chtějí profesionální online prezentaci na podporu svých žádostí o zaměstnání.
💡 Tip pro profesionály: Za posledních pět let se průměrná délka životopisu téměř zdvojnásobila, z přibližně jedné stránky na téměř dvě. Zaměstnavatelé očekávají více podrobností, ale ujistěte se, že jsou relevantní a působivé, nikoli nadbytečné.
7. Šablona pro pracovní nabídky
Zveřejňování volných pracovních míst nemusí nutně znamenat vytvoření kompletního kariérního webu. Šablona Job Board Template v Notion vám nabízí jednoduchý způsob, jak sdílet pracovní příležitosti v reálném čase. Můžete vypsat volná místa, označit je podle týmu nebo stavu a přidat podrobnosti, jako jsou povinnosti a termíny, což uchazečům usnadní procházení a podávání žádostí bez zbytečných komplikací.
S touto šablonou můžete také:
- Zveřejněte stránku s nabídkami práce, kterou lze snadno sdílet s ostatními.
- Označte volná místa podle data zveřejnění, oddělení a stavu pro rychlé třídění.
- Upravujte nabídky v reálném čase, aby byly volné pracovní pozice vždy aktuální.
✅ Ideální pro: Malé společnosti, startupy nebo studentské kluby, které hledají jednoduchý způsob, jak sdílet volná pracovní místa nebo stáže, aniž by potřebovaly plnohodnotný kariérní web.
⭐ Tip pro profesionály: ClickUp Brain dělá sledování pracovních nabídek ještě chytřejším. Kromě šablon funguje ClickUp Brain jako váš AI asistent v celém pracovním prostoru, pomáhá vám generovat obsah, okamžitě zobrazovat kontext a snižovat čas strávený „prací kolem práce“.
Jedná se o nejkomplexnější pracovní AI na světě, která propojuje úkoly, dokumenty, chaty a vaše priority na jednom místě, takže při hledání zaměstnání nikdy nemusíte hledat podrobnosti.
8. Šablona pro pohovorové komise od Notion
Šablona Interview Panel Template by Notion je navržena tak, aby zefektivnila proces pohovorů tím, že nabízí strukturovanou rubriku pro hodnocení uchazečů. Rozděluje pohovory podle fází, atributů a přidělených členů komise, čímž zajišťuje spravedlnost a konzistentnost při každé interakci s uchazeči.
Pro uchazeče o zaměstnání nabízí prozkoumání tohoto druhu rubriky cenný vhled do toho, jak společnosti hodnotí kandidáty, což vám pomůže se jasně připravit.
S touto šablonou můžete také:
- Postupujte podle předdefinovaných fází, jako je výběr personalisty, technické pohovory a finální pohovory.
- Používejte kontrolní seznamy atributů pro dovednosti, motivaci, logistiku a zkušenosti, abyste zajistili konzistentní hodnocení.
- Přiřaďte, kdo se na co ptá, aby se uchazeči nemuseli dvakrát odpovídat na stejnou otázku.
✅ Ideální pro: Náborové pracovníky, manažery náboru a uchazeče, kteří chtějí nahlédnout do zákulisí strukturovaných procesů pohovorů.
📚 Číst více: Tipy pro přípravu na další pohovor
🎉 Zajímavost: Během pohovoru jeden uchazeč nenuceně zmínil, jak přinesl do kanceláře koblihy, protože věděl, že vedoucí personálního oddělení drží přísnou dietu. Tato „sladká sabotáž“ se stala hrdou anekdotou, ale není třeba dodávat, že personalista nebyl nadšený. To poukazuje na klasickou chybu při pohovoru: snažit se být vtipný nebo „sympatický“, ale nechtěně odhalit pochybný úsudek. Vždy si pamatujte: to, co považujete za vtipnou historku, může u zaměstnavatelů vyvolat podezření.
9. Šablona pro sledování uchazečů o práci na pracovním portálu
Tato šablona pro sledování uchazečů na pracovních portálech propojuje veřejný pracovní portál přímo s dashboardem pro sledování uchazečů, čímž zjednodušuje proces náboru od začátku do konce.
Společnosti mohou na jednom místě zveřejňovat pracovní pozice, přijímat žádosti a sledovat pokrok uchazečů. Pro uchazeče o zaměstnání tento systém zajišťuje, že podrobnosti o jejich žádosti plynule přecházejí do pracovního postupu náboráře, což snižuje pravděpodobnost zmeškání následných kroků.
S touto šablonou můžete také:
- Sledujte aktualizace stavu žádostí v reálném čase – nové, v posuzování, pohovory nebo nabídky.
- Přizpůsobte si formuláře žádostí, abyste mohli rychle a efektivně shromažďovat informace o uchazečích.
- Spravujte role, životopisy a pohovory z jednoho centralizovaného pracovního prostoru pro náboráře.
✅ Ideální pro: Společnosti a personalisty, kteří chtějí spravovat více rolí najednou, a uchazeče o zaměstnání, kteří ocení transparentnost při sledování svých žádostí.
10. Šablona pro tvorbu životopisů pomocí umělé inteligence
Vzhledem k tomu, že 25 % generace Z již využívá AI boty k psaní životopisů a motivačních dopisů, je zřejmé, že uchazeči o zaměstnání hledají chytřejší způsoby, jak se odlišit. Šablona AI Resume Writer Template tento proces usnadňuje.
Stačí přidat své údaje, včetně vzdělání, zkušeností a dovedností, a nechat AI je vylepšit do uhlazeného, pro dané odvětví vhodného životopisu, který zdůrazní vaše silné stránky a přizpůsobí váš příběh pozici, o kterou se ucházíte.
S touto šablonou můžete také:
- Postupujte podle pokynů pro každou část svého životopisu, včetně cíle, vzdělání, pracovních zkušeností a dovedností.
- Formátujte své informace do přehledného a profesionálního rozvržení, které personalisté snadno přehlédnou.
- Šablonu lze přizpůsobit různým odvětvím a kariérním úrovním.
✅ Ideální pro: Uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí rychlý, ale profesionální životopis přizpůsobený pro žádosti o zaměstnání, zejména studenty, osoby měnící kariéru nebo profesionály, kteří aktualizují své životopisy.
📌 Věděli jste? Téměř polovina uchazečů o zaměstnání z generace Z přiznává, že v žádostech o zaměstnání lže. Asi 23 % z nich si vylepšilo své pracovní zkušenosti a téměř 18 % z nich si vylepšilo své pracovní pozice.
11. Šablona pro psaní popisu práce pomocí umělé inteligence
Šablona AI Job Description Writer Template pomáhá náborovým týmům vytvořit během několika minut jasné popisy pracovních pozic specifické pro danou roli. Vy vyplníte krátký přehled o společnosti a podrobnosti o dané roli a Notion AI vypracuje propracovaný popis pracovní pozice, který můžete doladit a zveřejnit. Udržuje jednotný jazyk napříč všemi rolemi a šetří čas, když se najednou objeví více volných míst.
S touto šablonou můžete také:
- Vytvořte si pomocí umělé inteligence jedním kliknutím návrh životopisu nebo popisu pracovní pozice a poté je dále vylepšete přepsáním, rozšířením nebo úpravou tónu.
- Snadno je zkopírujte a vložte do kariérních stránek, pracovních portálů nebo dokumentů díky výstupu připravenému pro markdown, který zachovává formátování.
- Kdykoli můžete vrátit zpět nebo porovnat úpravy pomocí integrované historie verzí.
✅ Ideální pro: Startupy a malé týmy, které potřebují rychle vypracovat kvalitní popisy pracovních pozic a chtějí, aby všechny inzeráty měly jednotný styl.
12. Šablona galerie případových studií
Způsob, jakým prezentujete svou práci, může rozhodnout o tom, zda příležitost ztratíte, nebo se od ostatních odlišíte. Šablona Notion Case Study Gallery vám poskytuje vyhrazený prostor pro přehlednou a působivou organizaci a prezentaci případových studií. Můžete zdůraznit cíle projektu, strategie, výsledky a klíčová poznatky podložená vizuálními prvky a daty, aby vaše úspěchy mluvily samy za sebe.
S touto šablonou můžete také:
- Vytvořte silný dojem tím, že jasně předvedete svůj proces řešení problémů.
- Vytvořte interaktivní portfolio s obrázky, grafy a reálnými daty.
- Vše snadno sdílejte pomocí jediného odkazu, který umožňuje rychlý přístup během podávání žádostí nebo pohovorů.
✅ Ideální pro: Profesionály, kteří chtějí posílit své žádosti o zaměstnání předložením podrobné dokumentace k projektům a výsledků.
👀 Věděli jste? Rozsáhlý terénní experiment s téměř půl milionem uchazečů o zaměstnání zjistil, že použití asistence umělé inteligence při psaní životopisů vedlo k 8% zvýšení šance na přijetí.
Důležité je, že studie také ukázala, že tato výhoda byla konzistentní napříč odvětvími a demografickými skupinami. Co z toho vyplývá? Použití AI může měřitelně zvýšit vaše šance na získání pohovoru a pracovní nabídky.
Omezení Notion
Ačkoli je Notion flexibilní a výkonný nástroj, zpětná vazba od uživatelů poukazuje na několik oblastí, ve kterých může mít nedostatky, zejména v závislosti na vašem pracovním vytížení, velikosti týmu nebo očekáváních.
Níže uvádíme některé běžné problémy, které uživatelé uvádějí:
- Náročné nastavení pro vlastní použití: Vysoká míra přizpůsobení znamená, že začátek práce s tímto nástrojem vyžaduje značné úsilí, zejména při navrhování relačních databází nebo týmových pracovních postupů.
- Výkon se snižuje s velikostí: Pracovní prostory s velkým množstvím médií, velkými databázemi nebo mnoha členy týmu mohou vykazovat zpoždění.
- Offline přístup je omezený: Úpravy offline nejsou plynulé; uživatelé bez stabilního připojení k internetu se potýkají s problémy se synchronizací nebo nemožností načíst stránky.
- Funkce AI nejsou zcela autonomní: Notion AI pomáhá vylepšovat, shrnovat nebo asistovat při tvorbě obsahu, ale nedokáže generovat kompletní dokumenty od nuly; spíše vylepšuje lidský vstup, než aby jej nahrazovala.
- Podpora a verzování mohou být nejednotné: Ačkoli jsou obecně užitečné, nástroje zákaznické podpory a historie verzí (zejména pro sledování vrácení změn nebo prevenci duplicitních dokumentů) nejsou vždy spolehlivé.
Alternativní šablony Notion
Pokud jde o správu žádostí o zaměstnání, jsou funkce pro správu projektů v Notion dobrou volbou. Platformy jako ClickUp však poskytují strukturovanější, přizpůsobitelnější a funkcemi bohatší způsob, jak zůstat organizovaní během hledání zaměstnání. Jak?
Jedná se o první konvergované AI pracovní prostředí na světě , které spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy. Díky větší flexibilitě, vestavěné automatizaci a snadnému sdílení nabízí ClickUp výkonné, ale jednoduché šablony, které vám pomohou udržet vaše hledání zaměstnání organizované a posunout se vpřed bez stresu. ClickUp také eliminuje všechny formy rozptýlení práce, aby poskytl 100% kontext a jediné místo, kde mohou lidé a agenti spolupracovat.
Zde jsou nejlepší šablony pro sledování žádostí o zaměstnání ClickUp, které slouží jako vynikající alternativa k Notion:
1. Šablona pro hledání zaměstnání ClickUp
Šablona ClickUp Job Search Template usnadňuje správu vašeho hledání zaměstnání tím, že shromažďuje žádosti, termíny pohovorů a kontakty na personalisty pod jednou střechou. Od sledování podrobností o zaměstnavateli a očekávaném platu až po přípravu materiálů pro pohovor udržuje základní prvky hledání zaměstnání strukturované, abyste se mohli soustředit na získání správné pozice.
S touto šablonou můžete také:
- Sledujte všechny žádosti na jednom místě pomocí sloupců pro společnost, pozici, plat, benefity a poznámky, což usnadňuje porovnání příležitostí vedle sebe.
- Sledujte každou fázi pohovoru pomocí integrovaných stavových značek, jako jsou „podána žádost“, „telefonický pohovor“, „osobní pohovor“ a „konečné rozhodnutí“, abyste vždy věděli, v jaké fázi se nacházíte.
- Rychle vyhodnoťte potenciální zaměstnavatele přidáním hodnocení Glassdoor a políček s výhodami, které vám pomohou učinit informovanější rozhodnutí ohledně kariéry.
- Uchovávejte motivační dopisy, kontakty na personalisty a e-mailové konverzace přímo v každém záznamu o pracovní pozici, abyste měli důležité informace vždy po ruce.
✅ Ideální pro: Uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí jednoduchý, ale výkonný systém pro správu celého procesu podávání žádostí o zaměstnání na jednom místě.
💡 Tip pro profesionály: Pokud vás zajímá, jak využít umělou inteligenci při hledání zaměstnání, zde je několik způsobů, jak ji využít:
- Shrňte pracovní nabídky do rychlých, přehledných informací, abyste se vyhnuli čtení dlouhých popisů.
- Pomocí ClickUp Brain nebo prémiových modelů umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Gemini a Claude, které jsou integrovány do desktopové aplikace Brain MAX, můžete během několika sekund automaticky generovat personalizované e-maily pro personalisty.
- Okamžitě zobrazte všechny žádosti s vysokou prioritou a blížícím se termínem.
- Vytvořte si poznámky k přípravě na pohovor tím, že shromáždíte otázky, informace o společnosti a své vlastní uložené zdroje.
- Návrh bodů životopisu přizpůsobených každému popisu pracovní pozice
ClickUp Brain MAX to vše zařídí za vás. Zapomeňte na přepínání mezi pracovními portály, Google Drive, uloženými e-maily nebo LinkedIn. Brain MAX vám umožní okamžitě prohledávat všechny připojené aplikace a najít relevantní pozice, popisy pracovních míst, zprávy od náborářů nebo poznámky k přípravě na pohovor.
Nahrajte si své simulované pohovory a nechte Brain MAX je přepsat, extrahovat klíčové body a úkoly. Použijte funkci Talk to Text k okamžitému zaznamenání poznámek nebo vytvoření úkolů pro následné připomenutí.
2. Pokročilá šablona pro vyhledávání pracovních nabídek ClickUp
Hledáte chytřejší způsob, jak spravovat své hledání zaměstnání? Šablona ClickUp Advanced Job Search Template zjednodušuje proces zpracování více žádostí o zaměstnání a činí jej přehledným a postupným. Díky tomu, že máte všechny podrobnosti o zaměstnání na jednom místě, jako jsou seznamy společností a pohovory, se můžete přestat starat o roztroušené poznámky a soustředit se na lepší kariérní kroky.
S touto šablonou můžete také:
- Vytvářejte strukturované úkoly související s žádostmi o zaměstnání pomocí ClickUp Tasks, včetně termínů a připomínek, abyste nikdy nezmeškali pohovor nebo následnou komunikaci.
- Zobrazte si svůj náborový proces v zobrazení ClickUp Board View a přetahujte karty z položky „Prospect“ (Potenciální uchazeč) do položky „Accepted“ (Přijatý), jak postupujete vpřed.
- Zaznamenejte podrobnosti, jako je plat, webové stránky společnosti nebo kontakty na náborové pracovníky, pomocí vlastních polí ClickUp, jako jsou Peníze, Webové stránky a E-mail.
- Rychle třídit a prioritizovat role v tabulkovém zobrazení ClickUp pomocí filtrů a značek pro urgentní, vzdálené nebo lokální příležitosti.
✅ Ideální pro: Profesionály, kteří spravují více žádostí a chtějí přehledný, vizuální a spolehlivý systém pro sledování každého kroku ve své strategii hledání zaměstnání.
3. Šablona ClickUp pro kariérní dráhu
Šablona ClickUp Career Path Template eliminuje nejistotu při plánování růstu tím, že vám poskytuje strukturovaný plán pro každou roli. Pokud se chystáte změnit kariéru, můžete si krok za krokem naplánovat budoucí cíle a propojit je s reálnými milníky.
Dynamické plány ilustrují, jak se odpovědnosti a očekávání vyvíjejí v průběhu času, díky čemuž je kariérní růst transparentní a není matoucí.
S touto šablonou můžete také:
- Sledujte dovednosti a kompetence pomocí integrovaných panelů ClickUp a zjistěte, kde existují mezery.
- Nastavte akční plány pro každou pozici s měřitelnými cíli a přiřaďte OKR přímo v šabloně.
- Pomocí barevného kódování a spojovacích prvků přizpůsobte kariérní žebříčky pro různé nebo nové pracovní pozice.
- Zobrazte časové osy a očekávání ohledně dané pozice v zobrazení Whiteboard, abyste získali lepší přehled a mohli lépe plánovat.
✅ Ideální pro: personální týmy, manažery a jednotlivce, kteří chtějí strukturovaný, vizuální způsob, jak mapovat kariérní postup a sladit růst s cíli organizace.
📌 Věděli jste? Vážné hledání zaměstnání může stát až 10 000 dolarů, a to díky výdajům za profesionální sepsání životopisu, prémiové předplatné LinkedIn, networkingové akce a kariérní kouče.
I když ne každý musí utratit tisíce, tento trend poukazuje na to, jak konkurenceschopný se stal trh práce, kde uchazeči považují hledání zaměstnání za investici s vysokými sázkami.
4. Šablona nabídky práce ClickUp
Psaní žádosti o zaměstnání nemusí být zdrcující. Šablona žádosti o zaměstnání ClickUp vám poskytuje hotovou strukturu, ve které můžete profesionálně prezentovat své kvalifikaci, zkušenosti a návrh.
Stačí vyplnit podrobnosti, přizpůsobit sekce a soustředit se na to, abyste se předvedli v tom nejlepším světle. Díky funkcím pro spolupráci v ClickUp můžete také provádět úpravy v reálném čase a mít vše přehledně uspořádané.
S touto šablonou můžete také:
- Zaznamenejte osobní údaje, cíle nabídky a úspěchy v jasně definovaných sekcích.
- Přidejte akademické úspěchy a profesní zkušenosti pomocí jednoduchých, editovatelných tabulek.
- Využijte živou spolupráci ClickUp k okamžité úpravě, sdílení a získávání zpětné vazby.
- Ukládejte své návrhy do pracovního prostoru ClickUp, kde budou přístupné pro budoucí použití.
✅ Ideální pro: Uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí strukturovaný, profesionální způsob, jak se prezentovat a zapůsobit na potenciální zaměstnavatele, aniž by ztráceli čas formátováním.
🎥 Podívejte se na toto video a naučte se, jak napsat úspěšnou žádost o zaměstnání:
5. Šablona pro sledování projektů ClickUp
Šablona ClickUp Project Tracker vám pomůže proměnit stresující hledání práce v jasný a organizovaný plán. Namísto přemýšlení, kam jste se přihlásili, kdy se ozvat nebo který pohovor je na řadě, budete mít vše přehledně na jednom místě. Můžete si to představit jako své ústředí pro hledání práce, tj. strukturované, spolehlivé a vytvořené tak, aby vám pomohlo rychleji se dostat k další nabídce.
S touto šablonou můžete také:
- Sledujte stav žádostí pomocí pole RAG (červená = čeká na vyřízení, oranžová = v procesu, zelená = úspěšná).
- Sledujte svůj celkový pokrok pomocí živého pruhu s procentem dokončení, který se automaticky aktualizuje.
- Rozdělte proces na dílčí úkoly, jako jsou „Podat žádost“, „Poslat následnou zprávu“ nebo „Připravit se na pohovor“.
- Nastavte si v ClickUp připomenutí a termíny, abyste nikdy nezmeškali pohovor nebo odpověď personalisty.
✅ Ideální pro: Uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí chytřejší a organizovanější způsob sledování žádostí, pohovorů a výsledků, vše na jednom místě.
6. Šablona ClickUp CRM
Šablonu ClickUp CRM lze přizpůsobit pro sledování žádostí o zaměstnání, se stavy jako „Podáno“, „Pohovor“ a „Nabídka přijata“, abyste mohli na první pohled vizualizovat svůj pokrok. Obsahuje také vestavěné automatizace a vlastní pole pro zaznamenávání názvů společností, rolí, kontaktů a termínů, což z ní činí výkonný nástroj pro správu všech kroků při hledání zaměstnání. A díky přizpůsobitelným zobrazením, jako je kalendář, tabule a dokumenty, budete vždy přesně vědět, v jaké fázi se každá žádost nachází.
S touto šablonou můžete také:
- Zmapujte si celý proces hledání zaměstnání v zobrazení tabule, abyste mohli sledovat pozice od podání žádosti až po přijetí.
- Udržujte přehled o termínech pohovorů a uzávěrkách v kalendáři ClickUp.
- Pomocí zobrazení Moje úkoly můžete spravovat úkoly, jako jsou aktualizace životopisu, navazování kontaktů nebo příprava na pohovor.
- Získejte přístup k dokumentu Job Search Playbook Doc, kde najdete strategie pro podávání žádostí, následné kroky a tipy pro osobní branding.
✅ Ideální pro: Uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí systém ve stylu CRM pro sledování žádostí, správu interakcí s náboráři a organizaci všech kariérních příležitostí.
7. Šablona seznamu úkolů ClickUp
Pokud posíláte spoustu žádostí, chodíte na pohovory a sledujete další kroky, může se to rychle stát nepřehledné. Šablona seznamu úkolů ClickUp usnadňuje správu všeho tím, že vám pomáhá rozdělit každý krok na konkrétní úkoly. Budete mít jednoduchý způsob, jak zmapovat, co je v jednání, co se právě děje a co již bylo hotovo.
S touto šablonou můžete také:
- Uspořádejte si žádosti pomocí zobrazení seznamu v ClickUp, abyste měli přehled o všech pozicích, termínech a dalších krocích.
- Připojte životopisy, motivační dopisy a poznámky přímo k úkolům, abyste k nim měli rychlý přístup během telefonátů nebo pohovorů.
- Pomocí vlastních polí můžete každou žádost označit podle společnosti, pracovní pozice nebo úrovně priority.
✅ Ideální pro: Uchazeče o zaměstnání a studenty, kteří chtějí proměnit své hledání zaměstnání v jednoduchý kontrolní seznam, aby každá žádost, pohovor a následné kroky zůstaly pod kontrolou bez zbytečného nepořádku.
⚡ Archiv šablon: Máte potíže s rychlým sepsáním personalizovaných žádostí? Tyto šablony motivačních dopisů vám pomohou strukturovat text, zdůraznit vaše silné stránky a přizpůsobit zprávy tak, aby zaujaly personalisty. Spojte je s tímto průvodcem, jak napsat motivační dopis pro uchazeče o zaměstnání, aby každá žádost byla propracovaná a působivá.
8. Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků
Šablona ClickUp Personal Habit Tracker není určena pouze pro každodenní rutiny, ale může sloužit také jako chytrý nástroj pro sledování žádostí o zaměstnání. Díky její flexibilní struktuře můžete zaznamenávat všechny odeslané žádosti, sledovat odpovědi, nastavovat termíny pro následné kroky a udržovat si motivaci během hledání zaměstnání.
S touto šablonou můžete také:
- Sledujte fáze žádostí pomocí vlastních stavů (např. Podána, Naplánován pohovor, Obdržena nabídka) pro úplnou přehlednost.
- Přidejte podrobnosti pomocí vlastních polí, jako je název společnosti, pozice, datum podání žádosti a kontaktní údaje náborového pracovníka.
- Zobrazte si svůj pokrok pomocí pruhů a seznamů/tabulek, abyste viděli, kolik žádostí se nachází v jednotlivých fázích.
- Automatizujte připomenutí pomocí ClickUp Automations, abyste mohli kontaktovat personalisty a nikdy nezmeškali termíny.
✅ Ideální pro: Uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí do svého procesu podávání žádostí vnést strukturu, odpovědnost a automatizaci a zároveň snížit stres spojený se sledováním více příležitostí.
💡 Bonus: ClickUp Brain vám také pomůže připravit se na pohovory. Na základě kontextu z vašich úkolů, dokumentů a poznámek vám poskytne okamžité odpovědi, cvičné otázky a dokonce i návrhy odpovědí, abyste mohli jít na pohovor s jistotou.
Pokud hledáte způsoby, jak využít umělou inteligenci při přípravě na pohovor, toto je revoluční řešení.
9. Šablona ClickUp Milestone Tracker
Hledání zaměstnání se může rychle zkomplikovat, když máte jednu pozici ve fázi pohovoru, na další čekáte na zpětnou vazbu od personálního oddělení a u třetí je třeba poslat následný e-mail. Šablona ClickUp Milestone Tracker vám pomůže stanovit jasné milníky pro každý krok, od přípravy životopisu po absolvování pohovorů, a zároveň spravovat časové osy a pokrok.
S touto šablonou můžete také:
- Pomocí indikátorů pokroku ClickUp můžete přesně sledovat, jak daleko jste se dostali v každé fázi žádosti, aniž byste museli hádat.
- Přiřaďte pole vlastnictví, abyste mohli sledovat, zda je daný krok vaší odpovědností, nebo zda čekáte na zpětnou vazbu od náboráře.
- Přidejte značky milníků, abyste mohli označit žádosti podle společnosti, typu pozice nebo fáze náborového procesu a rychle je filtrovat a sledovat.
✅ Ideální pro: Uchazeče o zaměstnání, kteří rádi sledují svůj pokrok v jednotlivých milnících, takže každá žádost, pohovor a termín se jeví jako krok blíže k získání zaměstnání.
10. Šablona pro následný e-mail ClickUp
Šabl ona ClickUp Follow Up Email Template je jako mít osobního asistenta pro hledání zaměstnání. Pomůže vám sepsat přizpůsobené následné e-maily mnoha personalistům, se kterými jste v kontaktu. Díky ClickUp, který za vás odvede těžkou práci, můžete svou energii věnovat přípravě na pohovory a získání nabídky vysněného zaměstnání.
S touto šablonou můžete také:
- Sledujte přesný stav a prioritu každé žádosti o zaměstnání pomocí úkolů a podúkolů ClickUp.
- Vytvořte si v ClickUp Docs kontrolní seznamy, abyste měli jistotu, že každý následný e-mail obsahuje správné podrobnosti a má správný tón.
- Naplánujte si předem následné e-maily, abyste zajistili konzistentní a profesionální komunikaci.
- Automatizujte připomenutí v ClickUp, abyste nikdy nezapomněli na čekající odpovědi nebo opožděné reakce náborářů.
✅ Ideální pro: uchazeče o zaměstnání, osoby měnící kariéru a profesionály, kteří chtějí jasný a bezproblémový systém pro správu svých žádostí o zaměstnání.
Usnadněte si hledání zaměstnání s ClickUp
Najít si správnou pozici je náročné, ale se správnými nástroji můžete mít vše pod kontrolou. Šablony Notion jsou dobrým výchozím bodem, ale ClickUp posouvá sledování žádostí o zaměstnání na vyšší úroveň díky pokročilým zobrazením, vlastním polím a integrovaným pracovním postupům.
S ClickUp můžete mít vše, včetně žádostí, pohovorů, životopisů a následných kroků, v jednom přehledném systému.
Šablony ClickUp jsou dostatečně flexibilní pro začátečníky a dostatečně výkonné pro zkušené uchazeče o zaměstnání. Získáte strukturu, kterou potřebujete, abyste zůstali organizovaní, spolu s možností přizpůsobení, abyste si ji mohli přizpůsobit podle svých potřeb.
Pokud chcete hladký a efektivní způsob, jak zůstat soustředění a organizovaní, ClickUp je navržen tak, aby vás provedl každým krokem při hledání nové práce.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!