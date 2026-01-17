Nejlepší software pro zpětnou vazbu s umělou inteligencí pro školení zaměstnanců

Většina programů školení zaměstnanců je poměrně jednostranná. Vy dodáte obsah, oni absolvují moduly a... to je vše.
Zůstává vám otázka: Fungovalo to skutečně? Naučil se někdo něco užitečného?
Tradiční zpětná vazba ke školení, jako jsou dotazníky na konci kurzu nebo obecné kvízy, slouží jen k zaškrtnutí políčka. Neřeknou vám, kdo má potíže, proč je má a co s tím dělat. Letíte naslepo, když byste mohli řídit růst.
Software pro zpětnou vazbu s umělou inteligencí může změnit pravidla hry.
Nejenže sleduje dokončení, ale také naslouchá, přizpůsobuje se a reaguje na to, jak se váš tým učí, čímž se školení mění v obousměrnou konverzaci. Výsledek? Zaměstnanci se cítí podporováni, dovednosti si osvojují a školení přináší měřitelnou návratnost investic.
Není divu, že když je výuka přizpůsobena pomocí AI, míra uchování znalostí stoupá o 42 % ve srovnání s tradičními metodami. V tomto blogu vám představujeme nejlepší software pro zpětnou vazbu s využitím umělé inteligence pro školení zaměstnanců.
Nejlepší software pro zpětnou vazbu založený na umělé inteligenci pro školení zaměstnanců v kostce
Než se pustíme do zkoumání jednotlivých nástrojů, začneme krátkým úvodem do softwaru pro zpětnou vazbu založeného na umělé inteligenci.
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|*Ceny
|ClickUp
|• Generování zpětné vazby a souhrnů pomocí umělé inteligence • Automatizované žádosti o zpětnou vazbu • Dashboardy pro sledování návratnosti investic do školení
|Sjednocení zpětné vazby založené na umělé inteligenci, školicích operací a praktických poznatků na jedné platformě
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Leapsome
|• AI Copilot pro hodnocení a cíle • Analýza sentimentu z průzkumů • Chytré návrhy OKR
|Společnosti, které slaďují výkon s růstem
|Ceny na míru
|Effy AI
|• Formuláře a souhrny hodnocení AI • Zaznamenávání zpětné vazby ve Slacku • Informace o náladách
|Malé a střední podniky, které potřebují rychlé a nenáročné hodnocení
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 36 $.
|Lattice
|• AI asistent pro zpětnou vazbu • AI agent pro otázky a odpovědi v oblasti lidských zdrojů • Dashboardy pro analýzu lidí
|Týmy zaměřené na kulturu, které řídí zapojení a růst
|Placené tarify začínají na 11 USD/uživatel/měsíc.
|15Five
|• Hodnocení s podporou umělé inteligence • Podněty od Kona AI Coach • Hodnocení zapojení
|Kontinuální výkon zaměřený na manažery
|Placené tarify začínají na 4 $ za uživatele a měsíc.
|Culture Amp
|• Shrnutí komentářů pomocí umělé inteligence • Prediktivní analytika • Mikroučení Skills Coach
|Týmy podporující zapojení a rozvoj
|Ceny na míru
|Workday Learning
|• AI Skills Cloud • Podněty k učení v průběhu práce • Centrum informací pro manažery
|Podniky využívající Workday HCM
|Ceny na míru
|Cornerstone OnDemand
|• Umělá inteligence pro rozvoj dovedností • Plánování pracovní síly • Umělá inteligence pro kariérní mobilitu
|Podniky, které potřebují agilitu pracovní síly
|Ceny na míru
|Docebo
|• Tvůrce kurzů s umělou inteligencí • Virtuální trenér s umělou inteligencí • Inteligentní vyhledávání obsahu
|Podniky rozšiřující obsah výuky
|Ceny na míru
|BetterUp
|• Neustále dostupný AI Coach • Podněty k dosažení cílů a hraní rolí • Dashboardy talentů
|Podniky investující do koučování a well-being
|Ceny na míru
|Betterworks
|• AI cíle a zpětná vazba • Slack/Teams nudges • Kalibrační nástroje
|Podniky prosazující OKR a výkonnost
|Ceny na míru
|Qualtrics XM EX
|• Analýza sentimentu pomocí umělé inteligence • Informace z nástroje Manager Assist • Vícekanálové naslouchání
|Společnosti zaměřené na zkušenosti zaměstnanců
|Ceny na míru
|Engagedly
|• Asistentka Marissa AI • Cíle a individuální rozvojové plány založené na umělé inteligenci • Gamifikované uznání
|Týmy kombinující výkonnost a zapojení
|Ceny na míru
Co je software pro zpětnou vazbu s umělou inteligencí pro školení zaměstnanců?
Považujte software pro zpětnou vazbu s umělou inteligencí za svého nejchytřejšího a nejpozornějšího asistenta při školení. Jedná se o chytrou platformu, která využívá umělou inteligenci k pozorování, analýze a reakci na to, jak se zaměstnanci učí.
Na rozdíl od tradičních metod školení, které měří pouze dokončení, se nástroje pro zpětnou vazbu založené na umělé inteligenci zaměřují na porozumění, zapojení a skutečný růst.
Sleduje, jak studenti pracují s materiály, kde se zastavují nebo vrací zpět, s jakými otázkami mají potíže a jak rychle se zlepšují. Na základě těchto údajů pak software poskytuje personalizované pokyny, doporučuje další kroky a dokonce v reálném čase upravuje obsah školení.
Zkrátka, promění statické školení v dynamickou, obousměrnou konverzaci mezi zaměstnancem a programem.
🏆 Skutečný úspěch umělé inteligence
Procházení 1,8 milionu žádostí ročně bylo pro náborové týmy společnosti Unilever dlouho zkouškou vytrvalosti. Místo toho, aby se topila v životopisech, se společnost obrátila na nástroje založené na umělé inteligenci. Kandidáti zahájili svou cestu rychlými, herními hodnoceními, která byla navržena tak, aby odhalila vlastnosti, jako je schopnost uvažovat a přizpůsobivost, a následovaly videorozhovory analyzované pomocí umělé inteligence z hlediska tónu, výběru slov a výrazů.
📈Dopad byl transformativní: doba náboru se zkrátila o více než 50 000 hodin, roční náklady klesly o 1 milion liber a diverzita mezi novými zaměstnanci vzrostla o 16 %. Nejvýraznější je snad to, že míra dokončení uchazečů vzrostla z 50 % na 96 %.
Aby tuto dynamiku přenesla i do pracovního prostředí, společnost Unilever zavedla Unabot, vícejazyčného chatbota, který odpovídal na každodenní otázky týkající se parkování, výplat a dalších témat, a zajistil tak, že se noví zaměstnanci cítili podporováni od prvního dne.
Klíčové funkce softwaru pro zpětnou vazbu AI pro školení:
- Poskytujte návrhy v reálném čase během školení.
- Identifikujte mezery ve znalostech, než se stanou problémem pro výkonnost.
- Personalizujte vzdělávací cesty na základě individuálního tempa a stylu
- Vytvářejte automatizované souhrny pro školitele a týmy L&D.
- Využijte zpracování přirozeného jazyka k poskytování konverzační zpětné vazby.
Jak ale vybrat ten správný software pro zpětnou vazbu založený na umělé inteligenci? Pojďme to zjistit!
🔎 Věděli jste? Koncept okamžité zpětné vazby sahá až do 50. let 20. století, kdy psycholog B.F. Skinner vyvinul výukové stroje, které studentům poskytovaly okamžitou zpětnou vazbu o správnosti jejich odpovědí.
Co byste měli hledat v softwaru pro zpětnou vazbu AI pro školení zaměstnanců?
Výběr správného nástroje znamená hledat funkce, které skutečně podporují učení. Zde je to, na čem opravdu záleží:
- Zpětná vazba v reálném čase: Může poskytovat návrhy během školení, nejen po něm?
- Personalizace: Přizpůsobuje obsah a tempo výuky potřebám jednotlivých studentů?
- Analýza nedostatků v dovednostech: Určí přesně, v čem daná osoba potřebuje pomoc?
- Snadná integrace: Funguje hladce s vašimi stávajícími nástroji LMS nebo HR?
- Praktické poznatky: Jsou zprávy srozumitelné a užitečné pro školitele a manažery?
Vyhněte se nástrojům, které měří pouze dokončení. Vyberte si platformy, které měří růst.
📊 Výzkum ukazuje: Organizace by mohly dosáhnout 18% nárůstu zisku a 14% nárůstu produktivity zdvojnásobením podílu zaměstnanců, kteří mají pocit, že mají v práci příležitosti k učení a růstu.
Nejlepší software pro zpětnou vazbu s umělou inteligencí pro školení zaměstnanců
Podrobně rozebíráme, čím se jednotlivé platformy vyznačují – jejich klíčové funkce, ideální použití a způsob, jakým využívají AI k poskytování rychlejší, chytřejší a lidštější zpětné vazby.
1. ClickUp (nejlepší pro zpětnou vazbu o výkonu a poznatky ze školení založené na umělé inteligenci)
ClickUp, první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, předefinuje budoucnost práce tím, že sdružuje úkoly, dokumenty, cíle a komunikaci do jedné jednotné platformy. Umožňuje týmům spravovat všechny aspekty školení a zpětné vazby na jednom místě.
Díky pokročilým funkcím umělé inteligence a hladké automatizaci vám ClickUp přináší bezkonkurenční zpětnou vazbu o výkonu a praktické poznatky o školení.
Zde je ukázka, jak ClickUp mění zpětnou vazbu a zkušenosti se školením:
Umělá inteligence pro generování a shrnování zpětné vazby
ClickUp Brain, inteligentní AI engine platformy, usnadňuje generování, shrnování a analýzu zpětné vazby. Ať už hodnotíte školení nebo sbíráte recenze od kolegů, ClickUp Brain dokáže okamžitě extrahovat klíčové poznatky, zdůraznit akční položky a dokonce navrhnout další kroky.
Pro organizace, které hledají hlubší vhledy, nabízí samostatná desktopová aplikace ClickUp BrainGPT pokročilé funkce, jako je syntéza zpětné vazby z více zdrojů a analýza sentimentu.
S ClickUp BrainGPT můžete automaticky shromažďovat zpětnou vazbu z více zdrojů, jako jsou průzkumy po školení, hodnocení kolegy a hodnocení manažerů, a syntetizovat ji do jediného přehledného souhrnu. Integrovaná analýza sentimentu zdůrazňuje pozitivní, neutrální a negativní trendy ve zpětné vazbě, takže můžete snadno a na první pohled rozpoznat silné stránky a oblasti, které je třeba zlepšit.
Zde je ukázka výstupu generovaného ClickUp BrainGPT👇
Tato super aplikace s umělou inteligencí se propojí se všemi vašimi oblíbenými aplikacemi a přinese inteligentní automatizaci, výzkum a spolupráci do celého vašeho pracovního postupu – nejen do ClickUp. Je navržena tak, aby byla vaším všestranným centrem umělé inteligence, které vám pomůže pracovat chytřeji, rychleji a efektivněji na všech platformách, které používáte.
ClickUp AI vnáší inteligenci do celého vašeho pracovního postupu a dokonce vám pomáhá snadno vytvářet všechny vaše školicí materiály. Podívejme se, jak to funguje.
Dokumenty pro centralizované školicí materiály a společnou úpravu
ClickUp Docs slouží jako jediný zdroj všech školicích materiálů, příruček a standardních operačních postupů. Společná editace v reálném čase zajišťuje, že váš tým může plynule spoluvytvářet a aktualizovat materiály.
AI pole ClickUp lze zabudovat tak, aby automaticky extrahovaly klíčové informace nebo sledovaly dokončení, čímž se vaše dokumentace stane dynamickou a použitelnou.
Řízení úkolů pro školení založené na umělé inteligenci
Přiřazujte, sledujte a automatizujte všechny aspekty svého školicího programu pomocí ClickUp Tasks.
- Přiřazujte: Snadno delegujte úkoly související se školením, jako je příprava materiálů, plánování lekcí nebo sledování zpětné vazby, správným členům týmu. Návrhy AI mohou pomoci přiřazovat úkoly lidem na základě pracovní zátěže nebo odborných znalostí.
- Sledování: Sledujte pokrok každé školicí aktivity v reálném čase. Na jednom místě uvidíte, co je hotové, co je v procesu a co je po termínu. Automatické připomínky a aktualizace stavu udržují všechny v obraze, aniž by bylo nutné ruční sledování.
- Automatizace: Nastavte automatizace v ClickUp pro zpracování opakujících se úkolů, jako je odesílání připomínek, přesun úkolů do další fáze nebo spouštění žádostí o zpětnou vazbu po skončení relace. Tím se sníží manuální práce a zajistí se, že nic neunikne pozornosti.
AI zefektivňuje vaši práci. Podívejte se na toto video a zjistěte, jak přiřazuje a upřednostňuje vaše úkoly 👇
Využijte agentické pracovní postupy k vyvolání žádostí o zpětnou vazbu po školení
ClickUp Automations zajišťuje, že zpětná vazba nikdy není až na druhém místě. Díky vylepšením Super Agents a ClickUp Brain zajišťuje, že zpětná vazba je shromažďována v ten správný okamžik.
Automaticky spouštějte žádosti o zpětnou vazbu ihned po skončení školení, identifikujte pokrok a mezery, zasílejte účastníkům připomenutí a dokonce eskalujte opožděné odpovědi. Tento bezobslužný přístup zaručuje včasnou a strukturovanou zpětnou vazbu bez nutnosti manuálního sledování.
Vlastní pole a formuláře pro strukturované shromažďování zpětné vazby
Sběr zpětné vazby je snadný díky přizpůsobitelným formulářům ClickUp Forms a ClickUp Custom Fields. Navrhněte formuláře přizpůsobené vašim vzdělávacím cílům, sbírejte kvantitativní a kvalitativní data a standardizujte odpovědi pro snadnou analýzu. Veškerá zpětná vazba je okamžitě organizována v ClickUp, připravena k přezkoumání a přijetí opatření.
Využijte pole AI k přesnému shromažďování, kategorizaci a analýze zpětné vazby. Tato pole mohou automaticky označovat sentiment, extrahovat klíčová témata a označovat naléhavé problémy, což usnadňuje přeměnu surové zpětné vazby na praktické poznatky. Všechny odpovědi jsou okamžitě uspořádány a připraveny k přezkoumání.
Dashboardy pro vizualizaci zpětné vazby a pokroku ve školení
Proměňte zpětnou vazbu a data ze školení v praktické poznatky pomocí dashboardů ClickUp. Vizualizujte míru účasti, skóre spokojenosti, zlepšení dovedností a další údaje, a to vše v reálném čase. Přizpůsobitelné karty a zprávy vám umožní identifikovat trendy, měřit návratnost investic a demonstrovat dopad vašich školicích programů.
ClickUp Dashboards shromažďuje veškerou zpětnou vazbu a data o školení na jednom místě. Pomocí AI karet v ClickUp můžete odhalit trendy, zdůraznit oblasti, které je třeba zlepšit, a vizualizovat účast nebo míru spokojenosti v reálném čase. To manažerům a školitelům usnadňuje měření dopadu a neustálé zlepšování jejich programů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Okamžitě generujte, shrňujte a analyzujte zpětnou vazbu pomocí ClickUp AI Cards.
- Automatizujte sběr zpětné vazby, přidělování úkolů a následné kontroly pomocí AI agentů.
- Snadno extrahujte klíčová data a označujte sentiment ve formulářích a dokumentech pomocí AI Fields.
- Shromažďujte strukturovanou, standardizovanou zpětnou vazbu od účastníků pomocí přizpůsobitelných formulářů a vlastních polí.
- Zajistěte včasnou zpětnou vazbu pomocí automatizovaných žádostí a připomínek prostřednictvím automatizace.
- Centralizujte a společně upravujte školicí materiály v Docs.
- Vizualizujte trendy zpětné vazby, účast a pokrok ve školení v reálném čase pomocí dashboardů a AI karet.
Omezení ClickUp
- Robustní sada nástrojů AI, automatizací a dashboardů ClickUp může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi, jak mohu pomocí ClickUp vytvářet vlastní řešení pro nábor, školení poradců, správu mé klientské základny a doporučení. Je skvělé, že jej mohu používat pro různé funkce, jako je poradenství v oblasti majetku, nábor, účetnictví a správa kanceláře. Oceňuji také to, že ClickUp mi umožňuje efektivně komunikovat se svými zaměstnanci tím, že jim umožňuje zadávat jejich pokrok, takže mohu být neustále informován o klientských spisech. Líbí se mi integrační možnosti ClickUp, zejména s WhatsApp a Zoom, které mě informují prostřednictvím zpráv, i když nejsem přihlášený do ClickUp na svém notebooku. Díky tomu nemusím být celý den u svého stolu, ale přesto mám přehled.
📮ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů využívá AI primárně pro správu úkolů a organizaci. Důvodem může být to, že tyto nástroje jsou omezeny na konkrétní aplikace, jako jsou kalendáře, seznamy úkolů nebo e-mailové aplikace.
S ClickUpem stejná umělá inteligence pohání vaše e-maily nebo jiné komunikační pracovní postupy, kalendář, úkoly a dokumentaci.
Stačí se zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“ ClickUp Brain prohledá celý váš pracovní prostor a na základě naléhavosti a důležitosti vám přesně řekne, co máte na programu. ClickUp tak pro vás konsoliduje více než 5 aplikací do jedné super aplikace!
2. Leapsome (nejlepší pro integraci hodnocení výkonu s průběžnými vzdělávacími programy)
Leapsome je modulární platforma pro podporu zaměstnanců založená na umělé inteligenci, která kombinuje HRIS, hodnocení výkonu, 360stupňovou zpětnou vazbu, cíle/OKR, průzkumy zapojení, učení a odměňování. Integrovaný AI Copilot, Leapy, vylepšuje HR tím, že nabízí chytrá doporučení, navrhuje zpětnou vazbu, generuje poznatky a pomáhá všem přejít od dat k akci.
Průzkumy zapojení již nesbírají prach – Leapsome AI analyzuje nálady, vytahuje témata a vytváří akční plány během několika sekund. Potřebujete pomoc s OKR? AI navrhuje smysluplné, sladěné cíle přizpůsobené prioritám vašeho týmu. Dokonce i budování kompetenčního rámce je rychlé, protože AI strukturová kariérní cesty a definice rolí během několika minut.
Vše je zabezpečeno standardy na podnikové úrovni a nabízí flexibilní modularitu, takže týmy mohou využívat přesně to, co potřebují, kdykoli to potřebují.
Nejlepší funkce Leapsome
- Modulární systém: HRIS, hodnocení, cíle, zpětná vazba, učení, průzkumy, odměňování, individuální schůzky
- Podpora hodnocení pomocí umělé inteligence: Shrnuje minulá data, navrhuje formulace a vyzdvihuje témata.
- Analýza průzkumů: Analyzuje náladu týmu, doporučuje další kroky, vytváří akční plány
- Inteligentní OKR a pomoc při stanovování cílů: Generuje sladěné, účinné cíle s návrhy AI.
- Centrum znalostí a budování kompetencí s umělou inteligencí: Proměňuje dokumentaci v prohledávatelnou podporu a intuitivně mapuje kariérní cesty.
Omezení Leapsome
- Široká škála funkcí může být pro malé týmy příliš rozsáhlá.
- Některé pokročilé integrace a přizpůsobení pracovních postupů mohou vyžadovat podporu při nastavení.
Ceny Leapsome
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Leapsome
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
Co o Leapsome říkají skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
Díky Leapsome mohu ve své roli senior manažera pro úspěch zákazníků pracovat strategičtěji. Plánování scénářů je nyní jasnější, mohu poskytovat silnější doporučení založená na datech a zákazníkům nabízím proaktivnější poradenství. Díky Leapsome mohu předem předvídat potenciální rizika a výsledky, což mi pomáhá při sebevědomějším rozhodování. To mi také umožňuje vést důvěryhodnější a konzultativní diskuse se zainteresovanými stranami, což v konečném důsledku vede k lepším výsledkům pro zákazníky a silnějším dlouhodobým vztahům.
📚 Přečtěte si také: Podívejte se na nejlepší software pro zapojení zaměstnanců, který udrží vaši pracovní sílu motivovanou a propojenou.
3. Effy AI (nejlepší pro bleskurychlé hodnocení výkonu založené na umělé inteligenci pro malé a střední podniky)
Effy AI je nástroj pro řízení výkonu přizpůsobený malým a středním týmům, které hledají jednoduchost bez ztráty inteligence. Zjednodušuje cíle, hodnocení, zpětnou vazbu a individuální rozhovory díky okamžitým shrnutím AI, generování formulářů v přirozeném jazyce a inteligentním poznatkům.
Tento nástroj využívá umělou inteligenci k vytváření přizpůsobených hodnotících formulářů s minimálním zadáváním dat, shrnutí zpětné vazby a rozebírání komentářů z různých zdrojů do praktických témat. Automatická připomenutí, sledování stavu hodnocení a přehledný dashboard udržují cykly na správné cestě s menším úsilím.
V pozadí pomáhá strojové učení detekovat nálady, upozorňovat na trendy v příspěvcích a zkracovat dobu hodnocení. Rozhraní je přehledné, intuitivní a vytvořené pro ty, kteří chtějí HR nástroje, které více přemýšlejí než klikají.
Nejlepší funkce Effy AI
- Formuláře a souhrny hodnocení generované umělou inteligencí na základě zadání
- Zpětná vazba z více zdrojů (manažer, kolegové, vlastní) s extrakcí témat
- Integrace se Slackem pro plynulé zaznamenávání zpětné vazby
- Průběžná zpětná vazba, pochvaly, poznámky z jednání a individuální sledování
- Prohlédněte si přehledové panely a sledování stavu pro úplnou viditelnost celého cyklu.
Omezení Effy AI
- Není určen pro komplexní sledování OKR nebo hloubkovou analýzu nad rámec hodnocení.
- Uživatelé hlásí potíže při integraci Effy AI s platformami jako Microsoft Teams.
Ceny Effy AI
- Bezplatná zkušební verze
- Cena začíná na 36 USD ročně.
Hodnocení a recenze Effy AI
- G2: 4,9/5 (více než 35 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Effy AI?
Zprávy a analýzy nám poskytují jasné informace, aniž by nás zahlcovaly zbytečnou složitostí.
📚 Přečtěte si také: Prozkoumejte 360 nejlepších evaluačních otázek, díky kterým bude zpětná vazba strukturovanější a efektivnější.
4. Lattice (nejlepší pro strategii lidských zdrojů podporovanou umělou inteligencí v oblasti HR, výkonu a růstu)
Lattice je platforma pro lidi, která byla navržena tak, aby umožnila týmům HR překročit rámec papírování a budovat vysoce výkonnou kulturu. Tento nástroj sjednocuje HRIS a využívá AI pro hodnocení výkonu, průzkumy zapojení, odměňování, kariérní růst a analytiku.
Tento nástroj využívá AI v každém kroku, aby zlepšil způsob, jakým organizace řídí a rozvíjejí talenty.
AI Assistant od společnosti Lattice syntetizuje zpětnou vazbu a odpovědi z průzkumů, shrnuje balíčky hodnocení výkonu, pomáhá uživatelům vytvářet efektivnější a spravedlivější zpětnou vazbu a identifikuje příležitosti k rozvoji na základě cílů a dat na individuální i organizační úrovni.
Agent se také může učit z firemní dokumentace, jako jsou zásady, příručky a intranetové stránky, aby mohl okamžitě odpovídat na otázky zaměstnanců a poskytovat proaktivní koučink v oblasti lidských zdrojů. Dokáže identifikovat první známky snížené angažovanosti a připravit manažery na citlivé rozhovory, což organizacím umožňuje přejít od reaktivního k strategickému přístupu k personálním operacím.
Nejlepší funkce Lattice
- Unifikovaná platforma s nástroji pro HRIS, výkonnost, zapojení, cíle, odměňování a kariérní růst na jednom místě.
- Podpora zpětné vazby a hodnocení založená na umělé inteligenci s přehledy, pomocí při formulování a návrhy na zlepšení.
- AI Agent odpovídá na dotazy zaměstnanců, navrhuje další kroky a upozorňuje na přehlížené trendy.
- Hluboké poznatky, včetně analytických panelů People Analytics, které odhalují rizika, faktory motivace a příležitosti k udržení zaměstnanců.
- Zaškolování a pracovní postupy prostřednictvím inteligentní automatizace pro zaškolování, výkonnostní cykly a správu lidských zdrojů.
Omezení mřížky
- Rozsáhlé uživatelské rozhraní může vyžadovat počáteční zaškolení pro uživatele mimo oblast lidských zdrojů.
- Někteří uživatelé považují možnosti přizpůsobení za omezené.
Ceny Lattice
- Řízení talentů: Cena od 11 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Lattice?
Recenzent G2 sdílí:
Pracujeme s mnoha systémy HRIS a mnoho z nich jsou mzdové systémy, které se zabývají lidskými zdroji, nebo finanční systémy, které se zabývají mzdami, a všechny mají své silné stránky – pro mě je nejdůležitější, že se jedná především o systém lidských zdrojů. Je velmi zaměřený na lidi, a proto je pro náš tým úžasná možnost sledovat jejich individuální schůzky a mít k dispozici historii i jasně definované kariérní dráhy.
📚 Věděli jste? Nástroje pro zpětnou vazbu založené na umělé inteligenci mohou pomoci snížit zaujatost hodnotitelů! Díky neutrálním formulacím a zvýraznění skrytých vzorců podporují spravedlnost a jasnost při hodnocení výkonu.
5. 15Five (nejlepší pro nepřetržité hodnocení výkonu, zpětnou vazbu a podporu manažerů s využitím umělé inteligence)
15Five je platforma pro řízení výkonu, která kombinuje průběžnou zpětnou vazbu, OKR, průzkumy zapojení a koučování do jednotného prostředí zaměřeného na manažery. V jádru vše pohání umělá inteligence, od zasvěcené pomoci při hodnocení až po personalizované koučovací podněty, což pomáhá organizacím přejít od operativního k strategickému řízení lidských zdrojů.
Díky 15Five AI mohou vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů identifikovat trendy v oblasti výkonu a zapojení a určit oblasti s maximálním dopadem. Manažeři získávají recenze podporované umělou inteligencí, které navrhují formulace, snižují zaujatost a shrnují zpětnou vazbu.
Kona AI Coach, volitelný doplněk, poskytuje v reálném čase personalizované rady v rámci pracovního postupu, které jsou založeny na vašich datech a přizpůsobené kontextu vašeho týmu. Dokonce i data z průzkumů jsou chytřejší: poznatky založené na umělé inteligenci odhalují témata a navrhují cílené akce na základě otevřené zpětné vazby.
15 nejlepších funkcí Five
- Recenze s podporou umělé inteligence, které pomáhají psát spravedlivější a efektivnější hodnocení.
- Kona AI Coach poskytuje na požádání rady založené na datech týmu v reálném čase.
- Prediktivní hodnocení zapojení pro identifikaci oblastí, které vyžadují pozornost
- Jednotná uživatelská zkušenost, která spojuje hodnocení, koučování, učení a průzkumy.
- Analytický dashboard HR pro výkonnost a retenci zaměstnanců
Omezení 15Five
- Rozhraní a množství funkcí mohou být pro nové uživatele trochu matoucí.
- Někteří uživatelé poukázali na problémy s přizpůsobením a podporou.
Ceny 15Five
- Engage: 4 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Perform: 11 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Celková platforma: 16 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze 15Five
- G2: 4,5/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o 15Five?
Recenzent G2 sdílí:
Rádi používáme 15Five pro naše týdenní kontroly, většina týmů využívá funkci 1-on-1, HighFives jsou super zábava! Využíváme roční průzkum zapojení, nejlepší sebehodnocení a OKR. Tyto nástroje jsou opravdu užitečné pro sběr zpětné vazby a podporu obchodních výsledků.
💡 Tip pro profesionály: Využijte shrnutí dokumentů generovaná umělou inteligencí k přípravě na individuální schůzky – začněte schůzky lidským přístupem a přidejte krátkou osobní poznámku nebo povzbuzení, abyste personalizovali základní informace poskytované umělou inteligencí.
6. Culture Amp (nejlepší pro analýzu lidí pomocí umělé inteligence a neustálý rozvoj)
Culture Amp je platforma pro zaměstnance, která využívá umělou inteligenci a poznatky z oblasti vědy o lidech k podpoře zapojení, výkonu a rozvoje v širokém měřítku. Spojuje do jednoho centra průzkumy vylepšené umělou inteligencí, cykly hodnocení, OKR, kariérní rozvoj a analýzu lidí.
Shrnutí komentářů založená na umělé inteligenci extrahují témata z otevřených zpětných vazeb, zatímco prediktivní poznatky poskytují vodítko, kde je třeba přijmout opatření. Doplněk dashboardů pro analýzu lidí nabízí plánování scénářů, detekci anomálií a preskriptivní doporučení, která pomáhají vedoucím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů proměnit data v dopad.
Culture Amp podporuje neustálý růst: průzkumy pulsu odhalují změny v zapojení, shrnutí AI urychlují získávání poznatků a mikrolearning Skills Coach poskytuje každodenní podněty k rozvoji v malých dávkách. Kariérní cesty a personalizované plány rozvoje jsou doplněny kompetenčními modely navrženými AI.
Nejlepší funkce Culture Amp
- Shrnutí komentářů AI a akční plány na základě údajů z průzkumu
- Prediktivní analýza lidí s plánováním scénářů, detekcí výjimek a přehledem trendů
- Kontinuální rozvoj zaměstnanců, včetně Skills Coach, mikroučení a průzkumů názoru zaměstnanců.
- Integrované kariérní rámce s kompetencemi podporovanými umělou inteligencí a personalizovaným plánováním růstu
- Připravený pro podnikové použití s bezpečností, globální podporou a integrací HRIS a Slacku.
Omezení Culture Amp
- Vytváření reportů a nastavení administrace může být pro nově přijaté týmy složité.
- Základní balíčky mohou postrádat živou asistenci.
Ceny Culture Amp
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Culture Amp
- G2: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Culture Amp?
Recenzent G2 sdílí:
Culture Amp považuji za snadno použitelný nástroj pro nastavení a sledování cílů, který je obzvláště užitečný pro hodnocení výkonu na konci roku. Transparentnost tohoto nástroje je skvělá, protože jak zaměstnanci, tak vedení mohou sledovat výkon jediným kliknutím. Velmi oceňuji bezpečnost dat, kdy jsou data sdílená pouze v rámci konkrétních hierarchií, takže můj manažer vidí pouze moje data. Je uživatelsky přívětivý, transparentní a zajišťuje bezpečnost dat. Počáteční nastavení proběhlo hladce.
📊 Výzkum ukazuje: Technologický pokrok a zrychlení zavádění umělé inteligence mění požadavky organizací na své zaměstnance. Světové ekonomické fórum předpokládá, že do roku 2030 bude 59 % globální pracovní síly potřebovat zvýšit svou kvalifikaci.
7. Workday Learning (nejlepší pro podnikové vzdělávání vylepšené umělou inteligencí v rámci jednotné platformy pro řízení lidských zdrojů)
Workday Learning je integrovaný systém pro správu vzdělávání společnosti Workday, který je součástí její širší sady HCM. Zvyšuje úroveň podnikového vzdělávání pomocí poznatků a automatizace založených na umělé inteligenci, poskytuje obsah v kontextu, odhaluje mezery v dovednostech a přesně vede kariérní růst.
Jádrem strategie AI společnosti Workday pro celou sadu produktů jsou nástroje založené na AI, jako je Skills Cloud a jeho nové generativní funkce AI. Tyto funkce umožňují doporučení dovedností založená na AI, automaticky generované plány růstu a kontextové poskytování vzdělávání v souladu s rolí a trajektorií každého zaměstnance.
Manager Insights Hub, poháněný umělou inteligencí, rychle shrnuje silné stránky a oblasti pro růst a transparentně získává zpětnou vazbu, aby budoval důvěru a jasnost.
Díky podnikové úrovni zabezpečení a správy Workday Learning promění statické knihovny obsahu v dynamické ekosystémy rozvoje v rámci vaší stávající personální infrastruktury.
Nejlepší funkce Workday Learning
- Integrované učení v rámci širší sady Workday HCM
- Informace o dovednostech a návrhy na učení založené na umělé inteligenci prostřednictvím Skills Cloud a generativní umělé inteligence
- Shrnutí plánů růstu generovaná umělou inteligencí na základě multidimenzionální zpětné vazby
- Kontextové podněty k učení a návrhy obsahu na základě podnikových dat
Omezení Workday Learning
- UX zaměřené na učení může působit základní a nastavení administrace může být pro menší týmy složité.
- Uživatelé se někdy spoléhají na externí autorské nástroje pro komplexní nebo značkové školicí moduly.
Ceny Workday Learning
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workday Learning
- G2: 4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Workday Learning?
Recenzent G2 sdílí:
Jednoduché uživatelské rozhraní, naváděcí výukové pokyny pro programy a kurzy s více lekcemi a nástroj pro úpravu videa.
📚 Přečtěte si také: Použijte přizpůsobitelné šablony formulářů pro zpětnou vazbu k získání informací, které skutečně posunou věci kupředu.
8. Cornerstone OnDemand (nejlepší pro agilitu pracovní síly založenou na umělé inteligenci a podnikové vzdělávání ve velkém měřítku)
Cornerstone OnDemand se svou sadou Galaxy je komplexní platforma pro řízení talentů využívající umělou inteligenci. Její funkce umělé inteligence, zavedené prostřednictvím Cornerstone Galaxy, umožňují dynamickou inteligenci dovedností, personalizovaná doporučení pro učení a strategické plánování pracovní síly.
Dokáže analyzovat terabajty dat o talentech, aby identifikoval interní mezery v dovednostech, předpověděl budoucí potřeby a navrhl cílené příležitosti pro rozvoj. Ve spojení s akvizicí SkyHive také využívá globální poznatky o trhu práce k informování o interní mobilitě a nasazení talentů.
Díky tomu je Cornerstone výkonným nástrojem pro rozvoj pracovní síly připravené na budoucnost, aniž byste museli hádat.
Nejlepší funkce Cornerstone OnDemand
- Umělá inteligence pro analýzu nedostatků a personalizované vzdělávací plány
- Generativní doporučení AI pro kariérní mobilitu, připravenost na danou roli a zvyšování kvalifikace
- Plánování pracovní síly na základě podnikových dat a trendů na trhu práce
- Řízení vzdělávání na podnikové úrovni integrované do pracovních postupů rozvoje talentů
- Rozsáhlé integrace, soulad s předpisy, podpora více jazyků a správa.
Omezení Cornerstone OnDemand
- Může se jevit jako složitý a těžkopádný pro uživatele a administrátory, kteří potřebují jednodušší a agilnější nástroje.
- Někteří uživatelé hlásí špatné zkušenosti s integrací a nekonzistentní design napříč moduly.
Ceny Cornerstone OnDemand
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cornerstone OnDemand
- G2: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Cornerstone OnDemand?
Recenzent G2 sdílí:
Zajišťuje bezpečné uložení dat. Pomáhá uživatelům rozvíjet studijní dovednosti.
9. Docebo (nejlepší pro tvorbu obsahu založeného na umělé inteligenci a škálovatelné, personalizované vzdělávací zážitky)
Docebo je cloudová vzdělávací platforma založená na umělé inteligenci, která kombinuje funkce LMS a LXP a umožňuje podnikům inteligentní škálování. Umělou inteligenci využívá v celém cyklu vzdělávání, od tvorby obsahu a tagování až po personalizované poskytování a podporu studentů, čímž snižuje manuální pracovní zátěž a zároveň poskytuje vysoce relevantní zážitky.
Nástroj AI Creator automatizuje tvorbu lekcí, generuje strukturované kurzy, hodnocení, překlady a dokonce i realistické AI video prezentátory.
Kromě toho vyhledávací funkce Docebo založené na umělé inteligenci, včetně Harmony Search, indexují obsah pomocí převodu řeči na text a metadat pro přesnější a intuitivnější vyhledávání.
Jeho AI Virtual Coach umožňuje realistické simulace založené na scénářích s personalizovanou zpětnou vazbou pro praktické učení. Společně tyto funkce zefektivňují tvorbu kurzů, zlepšují vyhledávání a poskytují poutavé učení, a to vše v podnikovém měřítku.
Nejlepší funkce Docebo
- AI Creator automatizuje návrh kurzů, překlady, hodnocení a AI video prezentátory.
- Harmony Search intuitivně indexuje a vyhledává obsah pomocí indexování založeného na umělé inteligenci.
- AI Virtual Coach nabízí interaktivní simulace s okamžitou zpětnou vazbou.
- Automatizuje označování metadat a přiřazování dovedností, aby zlepšil organizaci obsahu.
- Personalizovaná doporučení pro výuku a vícejazyčná podpora v širokém měřítku
Omezení Docebo
- Mobilní aplikace Go. Learn má specifické systémové požadavky a omezení, které mohou potenciálně omezovat její přístupnost.
- Může být obtížné automaticky zapisovat studenty do regionálně specifických kurzů, což vede k nejasnostem v globálních týmech.
Ceny Docebo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Docebo
- G2: 4,3/5 (více než 660 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Docebo?
Recenzent G2 sdílí:
Jakmile je vše nastaveno, Docebo opravdu zajistí, že interní školení je organizované a snadno sledovatelné. Spravuji pracovní postupy v sociálních médiích a pomáhám s onboardováním, takže mít jedno centrální místo pro všechny naše kurzy je pro mě záchranou. Rozložení je pro studenty snadno navigovatelné a nyní dostávám mnohem méně otázek typu „Kde to najdu?“. Platforma také běží hladce, což je důležité, když se snažíte udržet konzistentní školení.
10. BetterUp (nejlepší pro AI vylepšené koučování v měřítku pro firemní pohodu)
BetterUp je platforma pro koučování zaměřená na člověka, která využívá umělou inteligenci a behaviorální vědu a umožňuje škálovat rozvoj napříč podniky.
Jeho vlajková loď v oblasti AI koučování, BetterUp Grow, poskytuje personalizovanou podporu v reálném čase, která je vždy k dispozici a vychází z kontextu konkrétní role, behaviorálních dat a hodnot společnosti. Funguje jako kontextový průvodce, který byl vycvičen na základě milionů koučovacích sezení a nabízí role-play pro náročné rozhovory, podněty k dosažení cílů a bezkonkurenční přístupnost v rámci pracovního toku.
Díky poznatkům z miliard datových bodů poskytuje BetterUp informace o talentu a strategickém rozvoji. Organizace získávají přehledy, které zdůrazňují oblasti, kde důvěra roste – nebo potřebuje posílit –, zatímco zaměstnanci dostávají přizpůsobené podněty, když je nejvíce potřebují.
Nejlepší funkce BetterUp
- Neustále aktivní, kontextově orientované AI koučování přizpůsobené každé roli a jednotlivci.
- Poradenství v reálném čase, včetně konverzačních rolí a podnětů k dosažení cílů.
- Škálovatelné dashboardy talent intelligence z agregovaných a anonymizovaných dat
- Základ založený na behaviorální vědě poskytuje spolehlivé a praktické poznatky.
- Navržen pro podnikové použití – důvěřují mu globální značky, vytvořen pro hybridní práci.
Omezení BetterUp
- AI koučování se opírá o hybridní přístup – někteří uživatelé stále preferují výhradně lidské sezení.
- Ačkoli jsou výsledky koučování slibné, je třeba je měřit silněji a konzistentněji.
Ceny BetterUp
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BetterUp
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o BetterUp?
Recenzent G2 sdílí:
Nejvíce se mi líbí profesionalita koučů. Mám osobního kouče a také jsem využil cílené koučování v oblasti komunikace a poskytování a přijímání zpětné vazby. Čas věnovaný osobnímu rozvoji s zkušeným koučem je neocenitelný. Byla jsem povzbuzena, abych si věnovala více času sebereflexi a jasně si stanovila své cíle, abych se mohla lépe soustředit a stanovit priority. Na konci každé sezení mi koučové pomáhají vytvořit akční plán. Sdílejí také zdroje dostupné na portálu BetterUp, které souvisejí s tématy, o kterých jsme diskutovali.
11. Betterworks (nejlepší pro sladění cílů a nepřetržitý výkon na podnikové úrovni s využitím umělé inteligence)
Betterworks je platforma pro řízení výkonu navržená k modernizaci podnikových pracovních postupů pomocí AI-podporovaného stanovování cílů, zpětné vazby a analýzy – vše v reálném čase. Mezi její AI funkce patří pomoc při psaní cílů, chytré připomínky k aktualizaci cílů a inteligentní přehledy, díky nimž jsou rozhovory o výkonu proaktivní a v souladu se strategií.
Díky integraci do každodenních nástrojů, jako jsou Slack, Teams a Outlook, zajišťuje Betterworks, že výkon zůstává v popředí zájmu, místo aby byl odsunut na druhou kolej. Jeho kalibrační rozhraní poskytuje flexibilitu a přehlednost, pomáhá vedoucím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů standardizovat hodnocení a podporuje manažery pomocí obsahu pro koučování přímo v platformě.
Generativní AI také podporuje konzistentnější zpětnou vazbu bez předsudků a udržuje přehlednost napříč týmy a hodnoceními.
Nejlepší funkce Betterworks
- Psaní cílů s podporou umělé inteligence a inteligentní připomenutí aktualizací
- Kontinuální zpětná vazba zabudovaná do pracovních postupů a nástrojů pro zasílání zpráv
- Flexibilní kalibrační nástroje s podporou manažerů
- Informace a analýzy v reálném čase pro sladění výkonu
- Bezpečnost na podnikové úrovni, vícejazyčná podpora a široká integrace
Omezení Betterworks
- Funkce zaměřené na cíle mohou vyžadovat určitou dobu učení, než se plně projeví jejich hodnota.
Ceny Betterworks
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Betterworks
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
📚 Přečtěte si také: Prohlédněte si praktické příklady hodnocení výkonu , které vám pomohou zlepšit vaše hodnocení.
12. Qualtrics XM Employee Experience (nejlepší pro poslech založený na umělé inteligenci a inteligentní akce v průběhu celé kariéry zaměstnance)
Qualtrics XM Employee Experience je platforma založená na umělé inteligenci, která je navržena tak, aby naslouchala v každém bodě kontaktu – od nástupu do zaměstnání až po odchod – a proměnila zpětnou vazbu zaměstnanců v smysluplné akce. Umožňuje nepřetržité naslouchání, prediktivní poznatky a přizpůsobené zásahy tím, že propojuje průzkumy pulsu, naslouchání životnímu cyklu, pohodu, DEI a analýzu cesty.
AI engine umožňuje automatickou analýzu textu, detekci sentimentu a narativní poznatky, a to vše při zachování ochrany osobních údajů díky anonymnímu zpracování a správě na podnikové úrovni.
Manager Assist poskytuje personalizované informace na úrovni týmu a akční tabule, zatímco Employee Experience Discover shromažďuje zpětnou vazbu z více kanálů – sociálních, zvukových a digitálních – a poskytuje tak ucelený pohled na náladu zaměstnanců. To transformuje pasivní zpětnou vazbu na proaktivní, na člověka zaměřená řešení, která zlepšují zapojení a výkon v širokém měřítku.
Nejlepší funkce Qualtrics XM Employee Experience
- Kontinuální sledování životního cyklu zaměstnanců od nástupu přes povýšení až po odchod
- AI-powered Manager Assist s narativními shrnutími a poznatky týmu
- Vícekanálové naslouchání s analýzou sentimentu prostřednictvím EX Discover
- Ochrana soukromí a bezpečnost na podnikové úrovni s anonymizovanými základy umělé inteligence
Omezení Qualtrics XM pro zaměstnaneckou zkušenost
- Někteří dlouhodobí uživatelé hlásí problémy, jako jsou nesoulady v mapování odpovědí a nedostatečná podpora.
- Online průzkumné nástroje, včetně Qualtrics, mohou neúmyslně vyloučit určité skupiny obyvatelstva, což ovlivňuje reprezentativnost dat.
Ceny Qualtrics XM Employee Experience
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Qualtrics XM Employee Experience
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o Qualtrics XM pro zaměstnaneckou zkušenost?
Recenzent G2 sdílí:
Mohu jen říci, že je skvělý pro sběr dat a jejich další analýzu za účelem získání efektivní zpětné vazby. Přístup k informacím v reálném čase z analýzy sentimentu je opravdu užitečný pro přijímání rozhodnutí založených na datech. Navíc se mi líbí snadno použitelné rozhraní, které umožňuje týmům snadné sledování a správnou implementaci. Závěrem mohu říci, že podle mého názoru zvyšuje zapojení zaměstnanců.
📚 Přečtěte si také: Porovnejte přední nástroje pro průzkumy mezi zaměstnanci, abyste mohli sledovat jejich zapojení v reálném čase.
13. Engagedly (nejlepší pro sladění cílů, zapojení a rozvoj talentů pomocí umělé inteligence)
Engagedly je platforma pro řízení talentů, která kombinuje hodnocení výkonu, cíle a OKR, průběžnou zpětnou vazbu, učení, uznání a kariérní rozvoj.
Jádrem je Marissa AI, agentní asistentka s umělou inteligencí, která automatizuje a zlepšuje pracovní postupy v oblasti talentů: navrhuje podnětnou zpětnou vazbu, přizpůsobuje cesty rozvoje IG, shrnuje témata průzkumů a pomáhá manažerům udržovat výkon agilní a smysluplný.
Tato zkušenost spojuje rozpoznávání v reálném čase, gamifikované zapojení a inteligentní přehledové panely. Týmy těží z kalibrace výkonu založené na umělé inteligenci, návrhů učení podporovaných umělou inteligencí vázaných na pokrok v plnění cílů a inteligentních připomínek, které udržují všechny v souladu.
Díky analýze talentů, přizpůsobitelným pracovním postupům a strategii zaměřené na mobilní zařízení mění Engagedly řízení talentů v proaktivní zážitek.
Nejlepší funkce Engagedly
- Marissa AI automatizuje zpětnou vazbu, tvorbu cílů, vývoj IDP a souhrny průzkumů.
- Sladění cílů pomocí umělé inteligence s gamifikací, uznáním a stupňovitou viditelností
- Průběžná zpětná vazba a kontrola pulsu s analýzou sentimentu a přehledy v reálném čase
- Integrované vzdělávací cesty a mobilita dovedností doporučené umělou inteligencí
- Jednotná platforma s dashboardy, analytikou, mentoringem a mobilním zapojením
Omezení Engagedly
- Někteří uživatelé zmiňují omezení při pokusu o hluboké přizpůsobení softwaru jedinečným potřebám organizace.
Ceny Engagedly
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Engagedly
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Engagedly?
Recenzent G2 sdílí:
Software Engagedly je robustní řešení pro moderní řízení pracovní síly, které kombinuje stanovení cílů, zpětnou vazbu, řízení výkonu a 360stupňová hodnocení do jedné uživatelsky přívětivé platformy. Intuitivní rozhraní softwaru usnadňuje zaměstnancům a manažerům vytváření a sledování cílů, poskytování průběžné zpětné vazby a provádění kontrol a individuálních schůzek. Funkce 360stupňového hodnocení nabízí komplexní pohled na výkon zaměstnanců a zajišťuje spravedlivé a přesné hodnocení.
🧭 Zajímavost: Moderní rámec OKR vznikl v 70. letech 20. století ve společnosti Intel pod vedením Andyho Grovea, který je obecně považován za otce OKR. Grove vycházel z rámce MBO Petera Druckera, ale zavedl agilnější, cílově orientovaný přístup, který kladl důraz na jasnost a odpovědnost a zároveň umožňoval větší flexibilitu při stanovování cílů.
Hlavní výhody softwaru pro zpětnou vazbu založeného na umělé inteligenci při školení zaměstnanců
Software pro zpětnou vazbu založený na umělé inteligenci mění školení zaměstnanců z pouhého odškrtávání položek v zajímavou zkušenost zaměřenou na výsledky. Namísto čekání až do konce kurzu, aby se zjistilo, zda se naučené znalosti „uchytily“, umělá inteligence poskytuje informace v reálném čase, personalizuje průběh školení a dává školitelům jasné signály, kde je třeba zasáhnout.
1. Zpětná vazba v reálném čase, která podporuje retenci
AI nečeká na dotazník po školení – poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase. Studenti dostávají okamžité podněty, rady a opravy, které jim pomáhají rychleji pochopit pojmy a déle si je zapamatovat.
2. Personalizované vzdělávací cesty
Žádní dva zaměstnanci se neučí stejným způsobem. AI analyzuje chování, tempo a porozumění, aby doporučila další nejlepší krok pro každého studenta, a vytvořila tak přizpůsobenou cestu, která udržuje školení relevantní a motivující.
3. Včasné odhalení nedostatků v dovednostech
Místo toho, aby se výkonnostní nedostatky objevily až po několika měsících, umělá inteligence upozorní na to, kde mají zaměstnanci během školení potíže. Školitelé mohou okamžitě zasáhnout cílenou podporou a zabránit tak tomu, aby se malé problémy proměnily ve velké překážky.
4. Praktické poznatky pro manažery a personální oddělení
Dashboardy založené na umělé inteligenci přeměňují surovou zpětnou vazbu na jasné vizuální informace. Vedoucí pracovníci mohou vidět vzorce, sledovat návratnost investic a přímo propojit školení se zlepšením výkonu.
5. Škálovatelné, neustálé zlepšování
Ať už školíte 50 nebo 5 000 zaměstnanců, AI zajišťuje konzistentnost a spravedlnost. Postupem času se také učí – vylepšuje doporučení, zdokonaluje obsah a každý školicí cyklus je chytřejší než ten předchozí.
📚 Přečtěte si také: Získejte zdarma šablony školicích plánů připravené k okamžitému použití, které vám usnadní zapracování nových zaměstnanců a budování jejich dovedností.
Je čas školit chytřeji, ne tvrději.
Školení zaměstnanců nemusí být statický, jednosměrný proces.
Díky softwaru pro zpětnou vazbu s umělou inteligencí můžete proměnit učení v personalizovaný, interaktivní zážitek, který se přizpůsobí každému zaměstnanci. Namísto spoléhání se na zastaralé průzkumy nebo obecná hodnocení přináší umělá inteligence informace v reálném čase, škálovatelnou personalizaci a praktické pokyny, díky čemuž se školení stává skutečným motorem růstu vaší organizace.
Od nástrojů pro průběžnou zpětnou vazbu až po koučování založené na umělé inteligenci – tyto platformy dokazují, že když je zpětná vazba chytřejší, školení je efektivnější. Výsledek? Angažovaní zaměstnanci, rychlejší rozvoj dovedností a měřitelná návratnost investic do každé vzdělávací iniciativy.
👉 Začněte používat ClickUp ještě dnes —zdarma—a spojte učení, zpětnou vazbu a výkon podporované umělou inteligencí do jedné plynulé platformy.
Často kladené otázky (FAQ)
AI poskytuje personalizované informace v reálném čase namísto univerzálních hodnocení. Zdůrazňuje mezery ve znalostech, navrhuje přizpůsobené vzdělávací cesty a shrnuje zpětnou vazbu do jasných akčních bodů pro zaměstnance i manažery.
Ne. Umělá inteligence urychluje a rozšiřuje proces zpětné vazby, ale lidští trenéři přidávají kontext, empatii a mentoring, které umělá inteligence nedokáže napodobit. Nejlepších výsledků dosáhnete kombinací efektivity umělé inteligence s lidským koučinkem.
AI může přehlédnout nuance, jako je řeč těla, emocionální kontext nebo kulturní signály. K generování smysluplných poznatků také vyžaduje vysoce kvalitní data. Proto mnoho společností používá AI jako doplněk, nikoli náhradu lidského úsudku.
Sledováním metrik, jako je zlepšení dovedností, míra dokončení školení, výkonnost zaměstnanců a zapojení. AI také propojuje výsledky učení s obchodními KPI, což usnadňuje prokázání hodnoty investic do školení.
Největší dopad má na odvětví s velkým, rozptýleným nebo rychle se vyvíjejícím počtem zaměstnanců, jako je technologie, zdravotnictví, finance, maloobchod a výroba. Kdekoli zaměstnanci potřebují neustálé zdokonalování svých dovedností, zpětná vazba AI přináší přidanou hodnotu.
Náklady se liší podle platformy a velikosti společnosti. Některé nástroje nabízejí cenově dostupné základní plány pro malé týmy, zatímco řešení pro velké podniky vyžadují individuální cenovou nabídku. Mnoho dodavatelů také poskytuje bezplatné zkušební verze, takže si je můžete před zakoupením vyzkoušet.