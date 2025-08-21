Jak importovat Trello do ClickUp pro hladkou migraci projektů

Zjistili jsme, že každý pátý profesionál tráví denně více než 3 hodiny pouhým hledáním souborů, zpráv nebo dalších souvislostí svých úkolů. To je téměř 40 % celého pracovního týdne promarněného na něco, co by mělo trvat jen pár vteřin!
Nástroje pro správu projektů již nejsou jen příjemným doplňkem – staly se nezbytnou součástí práce týmů, které jim pomáhají organizovat práci, držet se plánu a dosahovat cílů. Ať už spravujete jednoduché úkoly nebo složité projekty, správný nástroj může znamenat velký rozdíl.
Trello je pro mnoho týmů spolehlivou volbou, zejména díky snadno vytvářeným tabulkám Kanban nebo Trello, které umožňují vizuálně mapovat pracovní postupy. Je jednoduché, agilní a splňuje svůj účel – dokud váš tým nezačne růst. To je obvykle okamžik, kdy se projeví jeho omezení.
Při srovnání Trello a ClickUp je snadné pochopit, proč týmy přecházejí na ClickUp.
Jako všestranná aplikace pro práci nabízí ClickUp všechny funkce Trella a ještě něco navíc. Od integrovaných dokumentů, tabulek a e-mailových akcí až po funkce založené na umělé inteligenci navržené pro vaši konkrétní roli – aplikace je navržena tak, aby se přizpůsobovala vašim rostoucím potřebám. Navíc s ClickUp Brain MAX, kontextovou superaplikací s umělou inteligencí, která shromažďuje nejnovější modely umělé inteligence na jednom místě, opravdu není třeba hledat jinde!
Už uvažujete o přechodu, ale bojíte se, že přijdete o svou práci? Nemějte obavy. Tento průvodce vám přesně ukáže, jak importovat Trello do ClickUp, abyste mohli migrovat všechna data, která jste již vytvořili, aniž byste museli začínat od nuly.
Projděme si proces, jak rychle a hladce přenést vaše tabule, úkoly a nastavení.
Proč přejít z Trella do ClickUp?
Pokud stále ještě neuvažujete o ClickUp namísto Trello, přicházíte o mnoho věcí. Trello je skvělé pro jednoduché sledování úkolů, ale pokud jde o správu složitých projektů, škálování týmů nebo automatizaci pracovních postupů, rychle naráží na své limity. Podívejme se, co dělá ClickUp silnější volbou:
Více než jen základní tabule
Trello vyniká svým přístupem Kanban, ale nestačí, když týmy potřebují pokročilé funkce. ClickUp nabízí více než 15 zobrazení – tabule, seznamy, kalendáře, časové osy a další – takže můžete vidět svou práci přesně tak, jak chcete.
Představte si to takto: Váš marketingový tým může plánovat kampaně na časové ose, vývojáři mohou používat sprintové body a burndown grafy pro agilní projekty a designérský tým může organizovat úkoly na Kanban tabuli – vše v jednom nástroji.
👀 Věděli jste? Systém Kanban pochází z Toyoty, kde toto slovo původně znamenalo „vizuální značka“ nebo „karta“. Dnes desky Kanban stále fungují podle této logiky – každá karta Kanban představuje úkol, ukazuje, kdo je za něj zodpovědný, co je třeba udělat a kde se nachází v pracovním postupu. Jednoduché, vizuální a výkonné.
Pokročilejší nástroje pro spolupráci
Jakmile migrujete data a přenesete avatara svého pracovního prostoru Trello, okamžitě pocítíte zlepšení spolupráce ve vašem týmu. Trello se drží základů s @zmínkami, ale ClickUp posouvá spolupráci na vyšší úroveň.
Získáte chat ClickUp v reálném čase, živou úpravu dokumentů v ClickUp Docs, komentáře k konkrétním úkolům a dokonce i SyncUps, které vám umožní rychle přejít na videohovor – přímo ve vašem pracovním prostoru. Vše, co potřebujete ke komunikaci, brainstormingu a posunu projektů vpřed, je integrováno, takže váš tým zůstává propojený, aniž by musel přecházet mezi různými nástroji.
To znamená, že už nebudete muset přeskakovat mezi aplikacemi pro týmové diskuse. Navíc díky nástrojům pro správu projektů s umělou inteligencí můžete urychlit vytváření úkolů a plánování projektů.
📮ClickUp Insight: Nízký výkon týmů je 4krát vyšší, pokud používají více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako komplexní aplikace pro práci ClickUp slučuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Chytřejší automatizace
Automatizace ClickUp jsou výkonnější než Butler od Trello. Po kliknutí na import dat můžete nastavit složité pracovní postupy, které vám ušetří hodiny ruční práce.
💡 Tip pro profesionály: Nemáte znalosti v oblasti programování? Žádný problém. Vytvářejte automatizace pomocí příkazů v přirozeném jazyce prostřednictvím nejkomplexnější pracovní AI na světě, ClickUp Brain. Rozumí kontextu vašeho pracovního prostoru – úkolům, dokumentům, lidem a akcím – takže každá automatizace vám každý týden ušetří hodiny času.
Můžete například automatizovat:
- Přiřazování úkolů na základě aktualizací v uživatelských polích
- Aktualizace stavu při splnění konkrétních podmínek
- E-mailová oznámení o důležitých milnících projektu
🧠 Zajímavost: Týmy jako Lulu Press odhadují, že díky automatizaci ClickUp ušetří jednu hodinu denně na každého zaměstnance a zvýší efektivitu práce o 12 %.
Lepší podpora, když ji potřebujete
Zasekli jste se? Na rozdíl od Trella, které rezervuje podporu 24/7 pro podnikové uživatele, ClickUp nabízí nepřetržitou pomoc všem. Když kliknete na tlačítko nápovědy v levém dolním rohu, vždy je někdo připraven vám pomoci.
Naše recenze potvrzují, že máme skvělou podporu! 😄
Tým zákaznické podpory reaguje rychle a pomáhá snadno řešit dotazy. Je také snazší spojit se s členy týmu prostřednictvím audio a video hovorů.
Součástí bezplatného plánu je také nepřetržitá podpora. Neznám žádný jiný nástroj, který by v rámci bezplatného plánu nabízel tak robustní funkce. Mému týmu a mně velmi dobře slouží pro naše potřeby v oblasti projektového managementu a CRM, a to bez dalších nákladů.
Bezplatný tarif, který nabízí více
Bezplatná verze ClickUp vám nabízí více funkcí než bezplatná verze Trello. To je důležité, pokud si službu teprve zkoušíte nebo máte omezený rozpočet.
Díky kontextově orientovanému AI asistentovi ClickUp Brain, který je k dispozici v bezplatné zkušební verzi a v neomezené míře v placených verzích, můžete zrychlit vše od správy znalostí a úkolů až po vytváření projektové dokumentace, shrnování zpráv o činnosti a automatizaci každodenních činností ve vašem pracovním prostoru.
💡 Tip pro profesionály: S ClickUp Brain můžete rozdělit větší úkoly na dílčí úkoly a okamžitě je seřadit podle naléhavosti, dopadu nebo termínů.
- Pole AI se automaticky aktualizují v reálném čase – například souhrny, přiřazení, priority a další informace –, takže vždy víte, co je nejdůležitější.
- Delegujte úkoly během několika sekund a využijte popisy nebo kontrolní seznamy generované umělou inteligencí, abyste svým kolegům poskytli úplný kontext.
- Využijte chytré návrhy pracovního vytížení od AI, abyste předešli vyhoření a vyvážili své povinnosti.
Výsledek: váš tým pracuje na správných věcech ve správný čas, aniž by se topil v seznamu úkolů.
Skutečné výhody pro projektové týmy
Pokud jde o správu softwarových projektů, rozdíly jsou opravdu patrné, zejména když týmy začnou spravovat úkoly nebo migrovat projekty z Trella do ClickUp. Tady je několik důvodů, proč ClickUp mění pravidla hry:
- Díky několika zobrazením projektů (např. seznam, tabule, Ganttův diagram a další) mohou týmy pracovat tak, jak jim to nejlépe vyhovuje.
- Vlastní pole pomáhají sledovat důležité údaje o projektu bez zbytečného nepořádku.
- Pokročilé reportování a přizpůsobitelné panely ClickUp nabízejí přehled o výkonu týmu a stavu projektu v reálném čase.
Od flexibility po přehlednost – ClickUp umožňuje týmům pracovat chytřeji.
Co můžete importovat z Trello
Pokud jste se rozhodli importovat Trello do ClickUp, ale máte obavy, že přijdete o důležité informace, nemusíte se bát, téměř všechna data zůstanou zachována. Proces migrace je velmi jednoduchý a uživatelé Trello mohou přenést celé nastavení projektu, aniž by museli začínat od nuly.
Zde je stručný přehled toho, co přesně můžete migrovat z Trella do ClickUp:
- Úkoly: Všechny vaše karty Trello se importují jako úkoly ClickUp, takže vám nic neunikne.
- Přiřazení: Kdo na čem pracoval v Trello? Ti zůstávají přiřazeni i v ClickUp.
- Přílohy: Soubory, obrázky a dokumenty – až do velikosti 1 GB – se přenášejí společně s vašimi úkoly.
- Komentáře: Všechny konverzace a zpětná vazba vašeho týmu jsou zachovány.
- Kontrolní seznamy: Ty podrobné úkoly? Zobrazují se přesně tak, jak byly vytvořeny.
- Termíny a data: Všechna data vytvoření, termíny a další informace související s daty jsou uloženy.
- Popisy: Podrobné popisy karet se přenášejí, takže nikdy nedojde ke ztrátě kontextu.
- Tagy (štítky): Tagy Trello se stanou tagy ClickUp – není třeba je znovu vytvářet.
- Priorita: Priority úkolů z Trello se přesně stejným způsobem promítají do priorit úkolů v ClickUp.
- Vlastní pole: Máte v polích Trello specifická data? ClickUp vám umožňuje tato pole při importu namapovat.
- Tabule a seznamy: Tabule Trello se mohou stát prostory ClickUp a seznamy se mohou stát seznamy nebo složkami uvnitř ClickUp – vaše struktura zůstane známá díky hierarchii projektů ClickUp.
Dokonce i váš avatar pracovního prostoru a stavové pracovní postupy lze v ClickUp znovu vytvořit, aby byla zachována kontinuita. Pokud jste tedy uživatelem Trello a plánujete migraci projektů, ClickUp zajistí hladký, rychlý a kompletní proces přenosu mezi nástroji.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací. S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty sjednotí na jednom místě! Je čas na centralizaci a zvýšení energie!
Jak importovat Trello do ClickUp
Přesun tabulek Trello do ClickUp nemusí být složitý. Tento podrobný návod vás provede celým procesem přenosu dat Trello do ClickUp.
📋 TL;DR:
- Otevřete ClickUp a přejděte do Nastavení.
- Najděte sekci Import/Export a klikněte na Start Import (Spustit import).
- Vyberte Trello jako zdroj importu
- Postupujte podle pokynů pro import, vyberte tabule a přizpůsobte možnosti importu.
- Spusťte import a ověřte svá data
Krok 1: Otevřete nastavení importu v ClickUp
- Přihlaste se ke svému účtu ClickUp
- V pravém horním rohu klikněte na avatar svého profilu.
- V rozevíracím menu vyberte Nastavení.
Krok 2: Přejděte do importního nástroje
- V nastaveních najděte kartu Import/Export.
- Klikněte na „Spustit import“
- Vyberte Trello a klikněte na Pokračovat.
Krok 3: Propojte svůj účet Trello
- Systém vás vyzve k autorizaci přístupu k vašemu pracovnímu prostoru Trello.
- Po zobrazení výzvy se přihlaste ke svému účtu Trello.
- Udělejte potřebná oprávnění, aby ClickUp mohl migrovat data, která vytvořili uživatelé Trello.
Krok 4: Vyberte, co chcete importovat
- Vyberte, které Trello tabule chcete přenést
- Vyberte si v ClickUp cílový prostor nebo složku.
- Nakonfigurujte nastavení importu:
- Komentáře
- Přílohy
- Termíny splnění
- Štítky (lze přiřadit ke značkám nebo stavům ClickUp)
- Kontrolní seznamy
Krok 5: Spusťte proces migrace
- Zkontrolujte svůj výběr
- Klikněte na „Spustit import“.
- Počkejte, zatímco platforma pro migraci úkolů ClickUp Trello zpracovává vaše data.
Krok 6: Ověřte importovaná data
Po dokončení importu zkontrolujte, zda se vše přeneslo správně:
- Tabule převedené na seznamy nebo složky
- Karty přeměněné na úkoly
- Štítky přiřazené k tagům nebo stavům
- Zachované kontrolní seznamy
- Komentáře a přílohy na místě
- Přesné termíny splnění
💡 Tip pro profesionály: Než začnete s migrací, uspořádejte si seznam projektů v Trello. Čistý výchozí bod znamená hladší průběh v ClickUp.
Časté dotazy a řešení
Pojďme se podívat na některé časté otázky týkající se importu dat z Trella do ClickUp.
Co se stane s mými daty z Trello?
Vaše Trello tabule zůstanou nezměněné – import vytvoří kopii v ClickUp, aniž by to ovlivnilo originál.
Jak dlouho to trvá?
Doba importu se liší v závislosti na:
- Počet tabulek
- Počet příloh
- Počet komentářů
- Rychlost vašeho internetového připojení
Pro informaci, import 15 tabulek s více než 500 kartami obvykle trvá méně než 2 hodiny.
Co když se něco pokazí?
Centrum nápovědy ClickUp poskytuje podrobné průvodce řešením problémů a možnosti podpory, pokud narazíte na nějaké potíže.
Časté problémy a jejich řešení
Takže jste přišli na to, jak importovat Trello do ClickUp, ale tento proces nemusí být vždy bezchybný. I když se platforma snaží, aby byl co nejplynulejší, existuje několik běžných problémů, se kterými se uživatelé Trello setkávají při migraci dat. Zde je několik věcí, na které si musíte dát pozor, a jak je vyřešit, aniž byste ztratili nervy.
1. Problémy s mapováním uživatelů
ClickUp vyžaduje, abyste namapovali své uživatele Trello na stávající členy ClickUp. Pokud tento krok přeskočíte, úkoly se sice importují, ale přiřazení se nepřenese.
Také se nedivte, pokud se zobrazí neaktivní uživatelé Trello nebo pokud se v seznamu mapování objeví pouze několik členů týmu. Takto systém stahuje data.
✅ Co dělat:
- Než začnete, pozvěte všechny současné členy týmu do ClickUp, aby se zobrazili během mapování.
- Po importu zkontrolujte úkoly s chybějícími přiřazenými osobami a v případě potřeby je přiřaďte ručně.
2. Omezení zpracování příloh
Trello během exportu nezobrazuje velikost příloh, takže až po importu zjistíte, zda byly některé přílohy vynechány kvůli omezení velikosti. ClickUp podporuje soubory o velikosti až 1 GB, takže pokud něco chybí, může to být tímto důvodem.
✅ Co dělat:
- Po importu zkontrolujte úkoly s přílohami.
- Chybějící soubory nahrajte ručně znovu.
- U tabulek s mnoha velkými přílohami zvažte předběžné vyčištění velkých souborů z Trello nebo upgrade svého plánu ClickUp pro získání dalšího úložného prostoru.
3. Nesrovnalosti v datech a chyby při importu
Některé úkoly se mohou nezdařit a jiné se mohou objevit dvakrát, pokud během přenosu dojde k nějaké chybě.
✅ Co dělat:
- Jakmile bude migrace dokončena, okamžitě zkontrolujte importní zprávu.
- Pokud úkoly selžou nebo se duplikují, použijte nástroj k opakování importu nebo ručnímu archivaci/smazání nadbytečných položek.
4. Strukturální rozdíly mezi platformami
Trello funguje na struktuře Tabule → Seznam → Karta. ClickUp používá strukturu Pracovní prostor → Prostor → Složka → Seznam → Úkol, takže po importu nemusí být vše přesně seřazeno. K dosažení správného rozložení může být nutné provést některé úpravy.
A pokud v Trello používáte vlastní pole, ta se nemusí vždy 1:1 promítnout do ClickUp. Možná je budete muset ručně přiřadit nebo znovu vytvořit.
✅ Co dělat:
- Po importu upravte seznamy nebo složky tak, aby odpovídaly požadovanému rozložení.
- Ručně překonfigurujte nebo znovu vytvořte vlastní pole v ClickUp, kde je to potřeba.
Tipy pro hladký přechod
Přechod z Trella na ClickUp nemusí váš tým vyvést z rovnováhy. Se správným plánováním a několika chytrými kroky můžete tuto změnu provést hladce a dokonce vzrušujícím způsobem. Zde je návod, jak provést hladkou migraci bez stresu.
Naplánujte si časový harmonogram migrace
Než importujete Trello do ClickUp, naplánujte si realistický časový harmonogram. Nedělejte to, když je váš tým zaneprázdněn. Vyberte si klidnější období – mezi projekty nebo během prostojů.
📌 Vytvořte jednoduchý migrační kalendář, který bude obsahovat:
- Termíny školení týmu
- Okno pro zálohování dat Trello
- Den migrace
- Bufferová doba pro řešení všech případných problémů
Zálohujte svá data z Trello
Než přenesete všechna data, ujistěte se, že máte kompletní zálohu svého pracovního prostoru Trello. Lepší být opatrný, než litovat, že?
📌 Stáhnout a uložit:
- Struktury tabulek
- Podrobnosti o kartách, přílohy a komentáře
- Vlastní pole
- Informace o příjemci
Proškolte svůj tým včas
Nečekejte až po přechodu, aby se váš tým seznámil s ClickUp. Proveďte rychlé, cílené školení založené na tom, co každý tým používá.
📌 Například:
- Vývojáři → Plánování sprintů a integrace Git
- Designéři → Korektury, nahrávání souborů a pracovní postupy pro zpětnou vazbu
- PM → Časové osy, závislosti a zobrazení pracovní zátěže
Udržujte jasnou komunikaci
Soustřeďte všechny aktualizace a dotazy na jednom místě, aby se nikdo neztratil v záplavě informací.
📌 Vyzkoušejte toto:
- Speciální kanál Slack/Teams určený pouze pro chatování o migraci
- Krátký dokument s často kladenými dotazy a informacemi o tom, „co kam patří“.
- Denní 10minutové porady během migračního týdne
Nejprve vyzkoušejte s malým týmem
Než se do toho pustíte naplno, začněte s pilotní skupinou.
📌 Tím získáte možnost:
- Otestujte proces migrace od začátku do konce
- Získejte zpětnou vazbu ohledně školení a zaškolování
- Vyřešte drobné potíže, než se rozšíří po celém týmu
Provozujte oba nástroje dočasně
Ano, je v pořádku používat Trello a ClickUp současně – jen to nenechávejte trvat věčně.
- Jasně označte jednu platformu jako „zdroj pravdy“
- Sdělte konečný termín, kdy se veškerá práce oficiálně přesune do ClickUp.
Zaznamenávejte vše
Sledujte, co funguje, co nefunguje a co lidi mate.
📌 Toto se stane vaším interním manuálem:
- Rychlé řešení problémů během přechodu
- Zjednodušte zapracování nových zaměstnanců
- Ušetřete čas při migraci jiných týmů nebo nástrojů
Shromažďujte zpětnou vazbu včas a často
Zeptejte se svého týmu, jak se věci mají, a opravdu naslouchejte.
📌 Nečekejte, až se nahromadí frustrace. Zeptejte se:
- Které funkce ClickUp jsou skutečně užitečné?
- Co je mate nebo zpomaluje?
- Existují nějaké funkce Trello, které stále chybí?
Tento vstup použijte k vylepšení pracovních postupů nebo k nabídce další podpory.
Oslavujte malé vítězství
Změna je těžká. Udělejte ji příjemnější tím, že zdůrazníte její výhody:
- První projekt, který byl úspěšně dokončen v ClickUp
- Úspora času díky automatizaci nebo dashboardům
- Člen týmu, který objevil nový skvělý způsob, jak spravovat své úkoly
Tyto momenty vytvářejí dynamiku a pomáhají vašemu týmu plně přijmout novou platformu.
Zajistěte, aby migrace vašeho projektu měla smysl
Přechod na jiný nástroj pro správu projektů se může zdát jako velký skok, ale díky zjednodušenému procesu importu v ClickUp je to ve skutečnosti chytrý krok vpřed.
Při migraci dat z Trello nepřevádíte pouze úkoly, ale také pokrok svého týmu, priority a historii projektů do výkonnějšího pracovního prostoru.
A to nejlepší? Nejsou potřeba žádné technické znalosti. Stačí kliknout na import, postupovat podle několika pokynů a vaše projekty jsou připraveny k použití – organizované, neporušené a snadno navigovatelné.
Informujte svůj tým, sdílejte tento průvodce a stanovte jasný termín migrace. Čím hladší bude přechod, tím rychleji se váš tým vrátí k tomu, co umí nejlépe.
Jste připraveni na změnu? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a zjistěte, jak vypadá skutečně špičkové řízení projektů.