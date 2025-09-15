Šablony splátkového kalendáře zdarma pro sledování splátek úvěru a úroků

Cítili jste se někdy ztraceni při pokusu zjistit, kolik z vaší splátky úvěru skutečně jde na úroky a kolik na jistinu? Pro jednotlivce, majitele malých podniků a finanční týmy může tato nejasnost vést k špatnému plánování a nákladným překvapením.
Šablona splátkového kalendáře vše hladce vyřeší. Poskytne vám jasný rozpis každé splátky a přesně ukáže, jak se vaše půjčka v průběhu času splácí.
Ať už spravujete osobní dluhy nebo sledujete podnikatelské úvěry, tyto šablony vám pomohou udržet pořádek a kontrolu. Podívejme se na některé bezplatné šablony splátkového kalendáře, které vám zjednoduší správu úvěrů.
🧠 Zajímavost: Slovo „amortizace“ pochází z latinského „admortire “ , což znamená „zabít“ – odkazuje na postupné splácení dluhu, až je zcela splacen.
Co jsou šablony splátkového kalendáře?
Šablony splátkových kalendářů jsou předformátované nástroje (obvykle v Excelu, Google Sheets nebo PDF), které vám pomohou sledovat splácení úvěru v čase. Rozdělují každou splátku na dvě části: jistinu (částku, kterou jste si půjčili) a úroky (náklady na půjčku).
Tyto šablony ukazují, kolik dlužíte po každé splátce, kdy jsou splátky splatné a jak se váš zůstatek úvěru v průběhu času snižuje. Poskytují jasné vizuální znázornění vašeho splátkového kalendáře, což usnadňuje sestavování rozpočtu a plánování úvěru.
💰 Obvykle obsahují:
- Termíny splátek
- Výše splátek
- Rozpis úroků a jistiny
- Zbývající zůstatek úvěru
Nejlepší šablony splátkového kalendáře v kostce
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|ClickUp Jednoduchá šablona rozpočtu
|Získejte bezplatnou šablonu
|Fyzické osoby, majitelé malých podniků, finanční týmy
|Sledování příjmů/výdajů, vlastní pole pro splátky úvěrů, přehled čisté hotovosti
|Seznam/tabulka ClickUp
|Šablona pro finanční řízení ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy, firmy, finanční manažeři
|Sledujte platby, faktury, automatizace, stav pracovních postupů
|Seznam/tabulka ClickUp
|Šablona zprávy o výdajích ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy, zaměstnanci, manažeři
|Zaznamenávání výdajů, nahrávání účtenek, analýza pomocí umělé inteligence, tisknutelné/sdílené
|Seznam/tabulka ClickUp
|Šablona faktury ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerové, agentury, týmy
|Sledování faktur, stav plateb, opakující se úkoly, zobrazení kalendáře
|ClickUp Seznam/Tabule/Kalendář
|Šablona účetních operací ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Malé podniky, finanční týmy
|Seskupování účtů, cash flow, účetní knihy, automatizace pomocí umělé inteligence
|Seznam/tabulka ClickUp
|Šablona historie plateb ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerové, týmy malých podniků
|Záznamy o platbách, nahrávání účtenek, sledování stavu
|Seznam/tabulka ClickUp
|Rozpočet projektu ClickUp se šablonou WBS
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, týmy
|Sledování příjmů/výdajů, vlastní pole pro splátky úvěrů, přehled čisté hotovosti
|ClickUp Seznam/Tabule/Gantt
|Šablona časové osy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Majitelé malých podniků, živnostníci
|Vizuální časová osa, spolupráce, sledování jistiny/úroků
|ClickUp Časová osa/tabule
|Šablona splátkového kalendáře úvěru od Mission Investors
|Stáhněte si tuto šablonu
|Dlužníci, finanční poradci
|Rozpis splátek, mimořádné splátky, přehled úvěru, sledování pokroku
|Tabulka Excel
|Plán splácení úvěru v Excelu od CFI
|Stáhněte si tuto šablonu
|Finanční odborníci, podnikatelé, studenti
|Plná amortizace, nastavitelné podmínky, vizuální sledování zůstatku
|Tabulka Excel
Co dělá šablonu splátkového kalendáře dobrou?
Dobrá šablona splátkového kalendáře vám pomůže zorganizovat vaše finance a získat přehled o průběhu splácení. Na co se zaměřit:
- Přehledné rozvržení: Dobře navržená šablona zobrazuje kompletní splátkový kalendář úvěru tak, aby byl na první pohled snadno čitelný a nepůsobil nepřehledně.
- Automatické výpočty: Jakmile zadáte základní údaje, jako je výše úvěru, úroková sazba a doba splatnosti, šablona okamžitě vypočítá klíčové informace, jako je konečná splátka, počet zbývajících splátek a nesplacený zůstatek.
- Měsíční rozpisy: Každý řádek by měl zobrazovat rozdělení úroků a jistiny spolu se zbývajícím zůstatkem po každé měsíční nebo roční splátce, ať už se jedná o hypotéku s pevnou nebo variabilní úrokovou sazbou.
- Upravitelná pole: Dobré šablony vám umožňují rychle upravovat čísla. To vám pomůže zjistit, jak změny ovlivňují celkový plán, a lépe spravovat výdaje.
- Vizuální pomůcky: Nejlepší šablony obsahují tabulky nebo jednoduché grafy, které vám pomohou sledovat, jak se váš zůstatek v průběhu času snižuje, díky čemuž jsou data intuitivnější.
- Flexibilní formáty: Kvalitní šablona funguje v nástrojích jako Excel, Google Sheets a dokonce i ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací. Vyberte si tedy platformu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.
👀 Věděli jste? Lineární amortizace splácí dluh rychleji, ale stojí více na začátku.
Při lineární (nebo konstantní) amortizaci zůstávají vaše měsíční splátky jistiny stejné, ale celková měsíční částka je vyšší. Zpočátku je to dražší, ale během splácení úvěru výrazně ušetříte na úrocích.
10 nejlepších šablon splátkového kalendáře pro lepší finanční řízení
Jste unaveni z toho, jak se snažíte zvládnout splácení úvěru v roztříštěných tabulkách?
Zde jsou nejlepší šablony splátkového kalendáře, které vám pomohou sledovat platby, rozdělit úroky a jistinu a mít přehled o splátkovém plánu pro úvěry s variabilní i fixní úrokovou sazbou, a to bez stresu.
1. Šablona jednoduchého rozpočtu ClickUp
Sledování příjmů a výdajů je mnohem snazší díky šabloně ClickUp Simple Budget Template. Poskytuje vám přehledný pohled na vaše příjmy a výdaje, které jsou uspořádány tak, aby dávaly smysl. Každá sekce je organizována tak, aby vám pomohla rozpoznat vzorce, plánovat dopředu a soustředit se na vaše cíle. Díky zobrazení seřazenému podle typu a měsíce je vše přehledné a snadno sledovatelné.
Použijte je k zařazení každé platby pod konkrétní název úvěru nebo dluhu, abyste mohli sledovat více závazků současně. Můžete přidat vlastní pole, jako je datum platby, částka platby, splacená jistina, zaplacené úroky a zbývající zůstatek k amortizaci. Pomocí zobrazení tabulky nebo rozpočtového plánu můžete tyto údaje zobrazit vedle stávajících kategorií výdajů.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zobrazte všechny své finanční aktivity podle typu účtu
- Pomocí rozevíracích nabídek označte kategorie příjmů a výdajů a přidejte podrobnosti, jako je typ, zdroj a popis.
- Zkontrolujte svůj čistý peněžní tok v přehledu čistých peněžních toků a zjistěte, kolik vám zbývá po zaplacení úroků a dalších výdajů.
🔑 Ideální pro: Jednotlivce, majitele malých podniků nebo finanční týmy, kteří chtějí snadný způsob, jak organizovat své příjmy a výdaje.
2. Šablona pro finanční řízení ClickUp
Se správnými účetními nástroji už správa firemních financí nebude nekonečnou výzvou. A šablona ClickUp Finance Management Template je právě takovým nástrojem!
Získáte tak kompletní pracovní prostor pro správu prodejů, faktur, výdajů, náhrad a dokonce i podrobností o produktech – vše na jednom místě. Získáte přehledné rozvržení, chytrou automatizaci a spoustu nástrojů, díky kterým budou vaše finanční záležitosti probíhat hladce.
Například můžete sledovat své úroky a splátky jistiny měsíc po měsíci pomocí vlastních stavů úkolů v ClickUp následujícím způsobem:
- Úkol: nadcházející splátka
- Probíhá: příprava platby
- Dokončeno: platba provedena
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte nabídky, faktury a měsíční splátky pomocí přehledných seznamů.
- Zaznamenejte všechny podrobnosti pomocí vestavěných polí, jako je částka, stav, kontakt a data.
- Využijte kontextovou inteligenci ClickUp Brain k vytvoření automatizací v přirozeném jazyce v rámci šablony, například „3 dny před datem splatnosti: Odeslat upomínku“ „V den splatnosti: Označit úkol jako Probíhá“ „Po datu splatnosti: Označit jako Dokončeno, pokud není zaškrtnuto, nebo vyžádat kontrolu
- „3 dny před datem splátky: Poslat upomínku“
- „V den splátky: Označte úkol jako Probíhá“
- „Po datu splátky: Označit jako dokončené, pokud není zaškrtnuto, nebo vyzvat k přezkoumání
🔑 Ideální pro: Týmy a firmy, které hledají chytřejší způsob správy financí, aniž by musely přecházet mezi různými nástroji.
3. Šablona zprávy o výdajích ClickUp
Šablona ClickUp Expenses Report Template je ideální pro sledování vašich výdajů a výdajů vašich zaměstnanců bez jakýchkoli nejasností. Poskytuje hotové rozvržení pro zaznamenávání výdajů podle data, typu a částky, takže nemusíte začínat od nuly.
Do této šablony můžete vyplnit předem připravené sekce, od cestovních výdajů přes stravu až po telefonní účty. Můžete také připojit účtenky, přidat krátké popisy a přímo na stránku vložit schválení manažera.
Můžete si je přizpůsobit tak, aby sledovaly jednotlivé půjčky nebo pravidelné splátky, a vizualizovat časové osy splátek. Spojte je s pokročilými funkcemi umělé inteligence ClickUp Brain, abyste mohli analyzovat historické výdajové vzorce a předpovídat zbývající závazky.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vyplňte hotovou tabulku se všemi kategoriemi výdajů na jednom místě.
- Vložte podrobnosti o účtenkách s prostorem pro popisy a přiložte fotografie.
- Šablonu můžete podle potřeby upravovat, tisknout nebo sdílet se členy svého týmu a manažery.
🔑 Ideální pro: Týmy a zaměstnance, kteří potřebují rychlý způsob, jak zaznamenávat výdaje, odesílat zprávy a mít vše dobře zdokumentované.
4. Šablona faktury ClickUp
Potřebujete rychlejší způsob, jak spravovat faktury, aniž byste ztratili přehled o tom, kdo vám dluží? Šablona faktur ClickUp vám pomůže mít přehled o platbách klientů, aniž byste museli prohledávat e-maily nebo tabulky.
Umožňuje vám uložit každou fakturu jako úkol, včetně podrobností, jako je jméno klienta, kontaktní údaje, částka a datum splatnosti. Díky tomuto fakturačnímu nástroji získáte několik pohledů, abyste měli přehled a viděli, co je splaceno, co je po splatnosti a co se chystá.
Šablona může také sloužit jako živý záznam splátkového kalendáře. Každá „faktura“, kterou zaznamenáte, může představovat konkrétní splátku úvěru nebo splátkového plánu, přičemž pole faktury plní dvojí funkci:
- Částka faktury se stává vaší celkovou periodickou splátkou.
- Položky zachycují rozdělení mezi jistinou a úroky za dané období.
- Datum splatnosti funguje jako datum splátky ve vašem splátkovém kalendáři.
- Stav „Zaplaceno/Nezaplaceno“ přesně ukazuje, kde se nacházíte v časové ose splácení.
V průběhu času se kalendářový náhled šablony stane vizuální mapou splácení – každá zaplacená faktura je dalším krůčkem k vyrovnání zůstatku a každá nadcházející faktura je dalším krokem v plánu.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte stav faktur a splátek na první pohled pomocí zobrazení seznamu, tabule, kalendáře a časové osy.
- Využijte vestavěné funkce ClickUp pro sledování času, jako je sledování času z jakéhokoli zařízení, přidávání poznámek k časovým záznamům, označování fakturovatelného času a generování podrobných zpráv.
- Nastavte si v ClickUp opakující se úkoly, abyste mohli automaticky zpracovávat měsíční nebo paušální fakturaci a platby.
- Spravujte platby na stejném místě, kde odesíláte a ukládáte faktury – jeden proces, jeden zdroj informací, dvě práce hotové najednou.
🔑 Ideální pro: Freelancery, agentury a týmy, které chtějí mít přehled o fakturaci a platbách a splácet své úvěry včas.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o všech způsobech, jak můžete sledovat čas v ClickUp!
5. Šablona účetních operací ClickUp
Šablona ClickUp Accounting Operations Template shromažďuje všechny vaše základní finanční operace do strukturovaného prostoru, který se vyvíjí spolu s vaším podnikáním. Od organizace skupin účtů po sledování deníků, účetních knih a cash flow vám poskytuje přehlednost bez zbytečné složitosti.
Je strukturovaný pro standardní účetní pracovní postupy a obsahuje sekce pro seskupování účtů, peněžní toky, účetní knihy a zprávy na konci období. A co víc? Umožňuje vám využívat umělou inteligenci v účetnictví k odlehčení rutinních úkolů, jako je klasifikace záznamů, detekce anomálií nebo generování souhrnů.
V šabloně se každý záznam o splátce stává účetním úkonem, který představuje jednu splátku úvěru nebo splátkového kalendáře. Namísto samostatného sledování úvěru jednoduše zaznamenáváte každou platbu jako součást širších účetních operací.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte všechny příjmy a výdaje vaší firmy pomocí seznamu účtů.
- Seskupujte transakce podle názvů účtů, typů deníků nebo měsíčních hotovostních aktivit.
- Vizualizujte výkazy zisků a ztrát a rozvahy pomocí tabulek s funkcí drag-and-drop.
- Využijte stavy jako Otevřeno, Aktivní nebo Uzavřeno k označení, zda splátka ještě nezačala, je splatná nebo již byla zaplacena. To odráží jak průběh amortizace, tak typický účetní pracovní postup.
🔑 Ideální pro: Malé podniky, finanční týmy nebo vedoucí provozu, kteří chtějí uspořádat své účetní záznamy.
📮 ClickUp Insight: 47 % respondentů našeho průzkumu nikdy nevyzkoušelo použití AI k řešení manuálních úkolů, ale 23 % těch, kteří AI používají, tvrdí, že jim výrazně snížila pracovní zátěž. Tento kontrast může být více než jen technologická propast. Zatímco první uživatelé dosahují měřitelných zisků, většina možná podceňuje, jak transformativní může být AI při snižování kognitivní zátěže a získávání času. 🔥
ClickUp Brain tuto mezeru vyplňuje hladkou integrací umělé inteligence do vašeho pracovního postupu. Naše umělá inteligence zvládne vše od shrnutí vláken a návrhu obsahu až po rozdělení složitých projektů a generování dílčích úkolů. Není třeba přepínat mezi nástroji nebo začínat od nuly.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % nebo více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reportování ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
6. Šablona platební historie ClickUp
Pokud hledáte snadný způsob, jak zaznamenávat, prohlížet a ověřovat své osobní nebo obchodní platební záznamy, šablona ClickUp Payment History Template je pro vás tím pravým řešením!
Díky jednoduchým přehledům, jako jsou platební formuláře, podrobné seznamy a souhrny klientů, budete vždy vědět, kdo, kdy a jak zaplatil. Vestavěné výpočty vám navíc pomohou rychle zjistit celkové částky, zatímco nahrávání účtenek a platební metody zajistí přesnou dokumentaci.
💡 Tip pro profesionály: Namísto toho, abyste amortizaci vnímali jako samostatný nástroj, použijte tuto šablonu a začleňte ji do svého stávajícího pracovního postupu pro historii plateb. Každá splátka úvěru se stane další platební úlohou, obohacenou o sledování jistiny/úroků a hladce zapadající do vašich aktuálních polí, zobrazení a automatizací.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte všechny záznamy v centralizovaném zobrazení všech položek s tříditelnými a filtrovatelnými sloupci.
- Uchovávejte digitální kopie účtenek v přílohách a uspořádané pro snadné vyhledávání.
- Spravujte stav každé platby pomocí vlastních stavů, jako jsou Otevřeno a Dokončeno.
🔑 Ideální pro: Freelancery a týmy malých podniků, které hledají organizovaný systém pro zaznamenávání a kontrolu plateb, včetně splátek úvěrů, který lze sdílet.
7. Rozpočet projektu ClickUp se šablonou WBS
Potřebujete strukturovaný a detailní přístup ke správě rozsahu, rozpočtu a pokroku? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Project Budget with WBS Template. Využívá strukturu rozdělení práce k přiřazování nákladů, sledování skutečných hodnot a vizualizaci pokroku ve srovnání s plánovanými milníky v jednom jednotném prostoru. Díky tomu je ideální pro přirozené začlenění splátkového kalendáře do vaší rozpočtové struktury.
Šablona propojuje rozpočtové položky přímo s aktivitami, čímž zajišťuje plnou soulad mezi finančním plánováním a realizací projektu. Jelikož tato šablona podporuje různé zobrazení – včetně Ganttova diagramu, seznamu a tabule – můžete vizuálně sledovat, kdy jsou splatné platby, spolu s milníky projektu. To poskytuje jasný časový přehled splácení vázaného na strukturu projektu.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zobrazte si harmonogram projektu ve všech fázích a přeplánujte úkoly pomocí funkce drag-and-drop.
- Uspořádejte všechna relevantní data pro své projekty na jednom místě, abyste mohli efektivně plánovat kapacity a přidělovat zdroje.
- Naplánujte všechny činnosti podle fáze projektu pomocí tabulky struktury rozdělení práce.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery a týmy spravující rozsáhlé projekty s více rozpočtovými toky
🔍 Věděli jste? Amortizace se netýká pouze úvěrů. Používají ji také podniky, aby rozložily náklady na aktiva a investice, jako je vybavení, v čase.
8. Šablona časové osy ClickUp
Zmapujte si celý časový plán splácení v jednom přehledném vizuálním pracovním prostoru pomocí šablony ClickUp Timeline View Template. Poskytuje jednotlivcům i týmům flexibilní strukturu časového plánu pro organizaci fází splácení a plánování splatných termínů. Každý bod obsahuje svou částku, rozdělenou na jistinu a úroky, přičemž zůstatek po splacení je zobrazen v poznámkách nebo v poli Custom Field.
S touto šablonou získáte svobodu mapovat, upravovat a sledovat každou fázi svého splátkového kalendáře bez pevných hranic. Promění splátkový plán úvěru v jasnou, vizuální cestu, která vede přímo k nule.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Přiřazujte odpovědnosti a termíny přímo na časové ose pro rychlou odpovědnost.
- Spolupracujte živě s členy týmu ve sdíleném vizuálním prostoru
- Rozšiřte plátno podle potřeby, aby se na něj vešly i ty nejsložitější, vícefázové splátkové kalendáře.
🔑 Ideální pro: Majitele malých podniků nebo živnostníky, zejména ty, kteří spravují úvěry na vybavení, počáteční kapitál nebo projekty financované klienty, kde jsou termíny splátek stejně důležité jako plánování cash flow.
9. Šablona splátkového kalendáře od Mission Investors
Sledování splátkových kalendářů u více úvěrů, z nichž každý má jiné podmínky, frekvenci a částky, může být rychle velmi náročné. Šablona splátkového kalendáře úvěrů od Mission Investors nabízí přizpůsobitelnou tabulku, která zjednodušuje správu úvěrů a zvyšuje transparentnost portfolia.
Vizualizuje rozpis každé splátky, včetně jistiny, úroků, mimořádných splátek a zůstatků, a to vše v jednom komplexním plánu.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte plánované a mimořádné splátky, abyste viděli, jak ovlivňují časový harmonogram splácení úvěru.
- Zobrazte si přehled úvěru s plánovanými splátkami, celkovými zaplacenými úroky, počtem skutečných splátek a předčasnými splátkami, vše na jednom místě.
- Sledujte průběh splácení úvěru pomocí sloupců pro počáteční zůstatek, jistinu, úroky a další údaje.
🔑 Ideální pro: Dlužníky a finanční poradce, kteří potřebují vést srozumitelné záznamy o splácení úvěrů.
💡 Bonusový tip: Zde je několik tipů pro efektivní splácení úvěru:
- Pravidelně sledujte své splátky, abyste viděli, kolik jde na úroky a kolik na jistinu.
- Kdykoli je to možné, provádějte mimořádné splátky, abyste zkrátili dobu splácení.
- Používejte digitální nástroje nebo šablony, abyste měli vše pod kontrolou a nikdy nezmeškali splátku.
- Porozumějte podmínkám své půjčky do detailu
- Aktualizujte svůj plán vždy, když dojde ke změnám, jako je refinancování nebo jednorázové splátky.
- Zobrazte si průběh splácení pomocí podrobných přehledů a grafů.
10. Splátkový kalendář úvěru v Excelu od CFI
Šablona splátkového kalendáře úvěru v Excelu od CFI nabízí kompletní splátkový kalendář, který zahrnuje vše od rovnoměrných měsíčních splátek po mimořádné splátky a měnící se úrokové sazby.
Tato hotová tabulka vám pomůže vypočítat přesné splátky úvěru, jistinu, úroky a zůstatky pro jakoukoli dobu splatnosti a úrokovou sazbu. Zjednodušuje vytvoření kompletního splátkového kalendáře, čímž vám šetří čas a námahu.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Stáhněte si plně funkční šablonu Excelu s předem připravenými vzorci.
- Upravte částku úvěru, úrokovou sazbu a dobu splatnosti a podívejte se, jak ovlivňují váš splátkový kalendář.
- Zobrazte si jasně zbývající zůstatek a průběh splácení pro každé období.
🔑 Ideální pro: Finanční odborníky, podnikatele nebo studenty, kteří chtějí sledovat svůj splátkový kalendář pomocí aplikace Excel.
Zjednodušte správu půjček s ClickUp
Správa úvěru nemusí být hádankou. Se správnou šablonou splátkového kalendáře můžete jasně vidět, jak každá splátka snižuje váš zůstatek, měsíc po měsíci, dolar po dolaru.
Díky přizpůsobitelným zobrazením a automatizaci vám ClickUp pomůže vytvořit inteligentní systém sledování půjček od nuly nebo se připojit k předem připraveným systémům. Sledujte splátkové kalendáře, nastavujte připomenutí a dokonce sdílejte formuláře s klienty nebo kolegy. Navíc se vše aktualizuje v reálném čase, takže vám nic neunikne.
Jste připraveni převzít kontrolu nad svou strategií splácení úvěru? Začněte s ClickUp a sledujte, jak vaše čísla konečně dávají smysl. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!