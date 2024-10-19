10 nejlepších CRM pro bankovnictví v roce 2025

Bankovní sektor se stává stále více konkurenčním a očekávání zákazníků jsou vysoká. Potřebujete řešení, které sleduje interakce se zákazníky a pomáhá týmům v přímém kontaktu se zákazníky poskytovat lepší služby.
Řešení spočívá v tom, mít správný CRM systém pro bankovnictví. Řešení pro správu vztahů se zákazníky (CRM) pro bankovní sektor spravuje a sleduje komunikaci se zákazníky, aby poskytovalo lepší a personalizované služby zákazníkům.
Díky těmto informacím mohou týmy marketingu, prodeje a správy vztahů se zákazníky přesouvat položky přímo do pracovního postupu CRM. Tyto týmy vědí, kde najít zdroje a jaké další kroky podniknout.
Bankovní CRM software předvídá potřeby a preference zákazníků, aby jim mohl nabídnout ty správné produkty a zvýšit tak jejich spokojenost. Výsledkem jsou dlouhodobé vztahy a opakované příjmy od zákazníků.
Sestavili jsme seznam CRM řešení pro bankovnictví na základě funkcí, omezení a cen, abychom vám pomohli učinit správné rozhodnutí.
Co byste měli hledat v softwaru CRM pro bankovnictví?
Zde jsou klíčové funkce, které byste měli hledat, abyste našli správné CRM řešení pro bankovnictví, které vám pomůže překonat očekávání zákazníků.
- Správa dat: Vyberte si řešení pro správu vztahů se zákazníky, které vám umožní ukládat a analyzovat kontakty, zákazníky a obchody, abyste mohli sledovat jejich pokrok v prodejním procesu.
- Bezpečnost: Zkontrolujte bezpečnostní certifikáty a funkce, jako je šifrování, kontrola přístupu a pravidelné bezpečnostní aktualizace v bankovním CRM softwaru.
- Mobilní přístup: Pokud vaši zákazníci využívají vaše služby na svých smartphonech, měli by vaši obchodní zástupci být schopni udržovat vztahy se zákazníky i na cestách.
- Analytika: Obyčejná data o zákaznících mají smysl pouze tehdy, pokud z nich můžete získat užitečné informace. Vyberte si CRM software s integrovanými výkonnostními dashboardy, které vám umožní vizualizovat všechna data o zákaznících na jednom místě.
- Přizpůsobení: Žádné dvě banky nejsou stejné. CRM systém pro správu financí by měl umožňovat přizpůsobení tak, aby bylo možné sledovat vaše finanční cíle, spravovat vaše účty a vypočítávat vaše zisky.
- Školení a podpora: Implementace CRM vyžaduje čas. Při implementaci řešení pro online bankovnictví potřebujete přístup k týmu podpory a zaškolení CRM, který pomůže vašim interním týmům s pracovním postupem CRM, kdykoli narazí na problém.
- Integrace třetích stran: Vyberte si CRM pro bankovnictví, které se integruje s vaší stávající technologií a umožňuje tok dat mezi obchodními zdroji. To zahrnuje marketingové nástroje pro segmentaci zákazníků, nástroje pro automatizaci marketingu, další bankovní softwarové programy, software pro udržení zákazníků a platformy pro řízení projektů.
10 nejlepších CRM softwarů pro bankovnictví, které můžete použít v roce 2024
Podívejme se na 10 nejlepších CRM softwarů pro bankovnictví, které se dostaly do žebříčku.
1. ClickUp
ClickUp umožňuje prodejním týmům v bankách a finančních institucích spravovat vztahy se zákazníky na jednom místě. All-in-one CRM pro bankovnictví pomáhá obchodním zástupcům pochopit vztahy s klienty na první pohled díky sledování účtů ve formě seznamu, Kanban tabule a tabulky.
CRM systémy ClickUp zefektivňují procesy zákaznických služeb v bankovnictví tím, že eliminují mezioborové bariéry. Díky úplnému přehledu o zákaznické cestě mohou týmy spolupracovat a plánovat multikanálové marketingové kampaně s cílem zlepšit retenci zákazníků a interakce s nimi.
Získejte úplnou svobodu při přizpůsobování své CRM strategie podle výkonnosti vašich marketingových kampaní. Navíc můžete kombinovat CRM a řízení projektů na jednom místě a dosáhnout tak nejlepších výsledků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí šablony CRM můžete shromažďovat kontakty zákazníků a související data ve strukturovaném formátu a získávat praktické informace pro budoucí marketingové aktivity.
- Centralizujte komunikaci se zákazníky z e-mailového centra. Spolupracujte na obchodních případech, zasílejte zákazníkům aktualizace účtů nebo zahajujte marketingové kampaně na jednom místě.
- Přidejte odkazy mezi úkoly a dokumenty, abyste mohli sledovat všechny související práce v prodejním procesu.
- Nastavte připomenutí a následné kroky, abyste automatizovali opakující se úkoly, jako je zaslání dotazníku poté, co se zákazník spojí s pracovníkem podpory.
- Optimalizujte pracovní postupy zákazníků pomocí automatizace, zahrňte aktualizace stavu spouštěčů na základě aktivity a přiřazujte úkoly na základě jednotlivých fází procesu.
- Zefektivněte proces přijímání zákazníků v prodejních organizacích pomocí předem připravených formulářů založených na podmíněné logice.
- Pomocí dokumentů ClickUp můžete rychle vytvářet návrhy, wiki, šablony návrhů rozpočtu, e-maily s informacemi o konferencích a dotazníky.
- Vytvářejte vlastní přehledy s podrobnými údaji o klíčových ukazatelích bankovního sektoru, jako je celková hodnota zákazníka, průměrná velikost transakce a opakované příjmy, a vizualizujte je na přehledných a atraktivních dashboardů.
- Více než 100 integrací s nástroji pro automatizaci marketingu, platformami pro prognózy prodeje, zákaznickou podporou, softwarem pro sledování zákazníků, účetním softwarem a softwarovými řešeními pro právní oblast.
Omezení ClickUp
- Funkce pro reporting a analytiku by mohly být lepší.
- Pro začínající uživatele je zde určitá náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma Plán
- Neomezený tarif: 7 $ měsíčně za člena
- Obchodní plán: 12 USD měsíčně za člena
- Business Plus Plan: 19 $ měsíčně za člena
- Enterprise Plan: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ClickUp
2. Salesforce – Financial Service Cloud
Salesforce Financial Service Cloud je software pro správu vztahů se zákazníky v bankovnictví, který poskytuje 360stupňový pohled na zákazníky díky konsolidaci zákaznických dat z různých kontaktních bodů. Tyto informace jsou v bankovním sektoru zásadní pro předvídání produktů, které budou zákazníci pravděpodobně potřebovat, jejich preferencí a minulých interakcí s různými týmy, aby se zlepšila retence zákazníků.
V odvětví zaměřeném na zákazníky, jako je bankovnictví, používají různé týmy, včetně úvěrového, pojišťovacího, správy aktiv a zákaznického servisu, systémy Salesforce CRM k přijímání rozhodnutí založených na datech.
Nejlepší funkce Financial Service Cloud
- Proaktivně zapojujte pojistníky během významných událostí, jako je například koupě domu.
- Sjednoťte zákaznickou zkušenost napříč kanály a geografickými oblastmi pro komerční a spotřebitelské podniky.
- Integrujte data z bankovních systémů, finančního plánování, správy portfolia a dalších platforem, které podporují vaše front-to-back office.
Omezení Financial Service Cloud
- Relativně drahé pro malé a střední banky
- Pro začínající uživatele je zde určitá křivka učení.
- Implementace vyžaduje pomoc technického týmu.
Ceny Financial Service Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Financial Service Cloud
- G2: 4,2/5 (89 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Monday. com
Monday je CRM řešení, které funguje jako jediná platforma pro řízení projektů a správu potenciálních zákazníků a kontaktů.
Dejte svému týmu super schopnost kontrolovat rozpočty projektů a současně stanovovat priority potenciálních zákazníků pomocí funkce hodnocení potenciálních zákazníků. Nastavte automatická připomenutí pro odesílání následných e-mailů a přizpůsobte si Kanban tabule přidáním sloupců pro sledování zákazníků, produktů a nákladů najednou.
Monday.com – nejlepší funkce
- Získejte přehled o metrikách souvisejících se zákazníky z řídicího panelu.
- Shromažďujte zpětnou vazbu a předvídejte potřeby zákazníků pomocí formulářů a průzkumů.
- Spravujte potenciální zákazníky v rámci předprodejních aktivit a mějte přehled o platbách od klientů v poprodejní fázi, vše na jednom místě.
- Integrujte více než 200 nástrojů do své technologické infrastruktury a zjednodušte spolupráci mezi jednotlivými odděleními.
Omezení Monday.com
- Někdy trvá načtení obrazovky déle, než je nutné.
- Někteří zákazníci mají problémy s automatizací.
Ceny Monday.com
- Základní CRM: 10 $/měsíc na uživatele
- Standardní CRM: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro CRM: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise CRM: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,6/5 (709 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (380 recenzí)
4. Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics je jedno z CRM řešení, které využívá svou umělou inteligenci – Microsoft Sales CoPilot – k tomu, aby snížilo čas, který prodejní tým tráví opakujícími se úkoly, a mohl se více soustředit na uzavírání obchodů.
Zajímavou funkcí tohoto CRM softwaru je, že využívá data z bankovního CRM softwaru k psaní kontextových e-mailů pro zákazníky a shrnování schůzek. Funkce jako AI skórovací modely, automatizovaná shrnutí potenciálních zákazníků a vizualizace dat pomáhají překonávat očekávání zákazníků.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics
- Automatická synchronizace dat mezi Microsoft Dynamics Sales a dalšími aplikacemi Microsoft
- Automatická oznámení o interakcích se zákazníky a blížících se termínech
- Vytvořte pro svůj tým sekvence prodejních akcí a veďte je k úspěchu.
- Získejte tipy, informace a navrhované odpovědi na potřeby a dotazy zákazníků během hovorů.
Omezení Microsoft Dynamics
- Uživatelské rozhraní a funkce pro vytváření reportů vyžadují vylepšení.
- Problémy s implementací při plně počítačově generované podpoře
Ceny Microsoft Dynamics
- Profesionální: 65 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 95 $/uživatel/měsíc
- Premium: 135 $/uživatel/měsíc
Microsoft Sales CoPilot je součástí plánů Enterprise a Premium. Uživatelé plánu Professional mohou tento software využívat za příplatek 40 USD/uživatel/měsíc.
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics
- G2: 3,8/5 (1 577 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Oracle Sales
Oracle Sales je sada CRM řešení pro banky, která umožňuje získávat kompletní údaje o zákaznících a sdílet inteligentní doporučení pro personalizované marketingové kampaně a zároveň sledovat a spravovat rozpočty projektů.
Automatizace prodeje umožňuje obchodním zástupcům věnovat více času budování vztahů se zákazníky než aktualizaci dat v CRM. Nejlepší na tom je, že systém CRM automaticky ověřuje adresy a telefonní čísla zákazníků a aktivně sleduje duplicitu dat jménem prodejních týmů.
Nastavte soutěže, cíle a týmové přehledy pro řízení prodejních výkonů, abyste mohli analyzovat výkonnost týmu a oblasti, které je třeba zlepšit.
Nejlepší funkce Oracle Sales
- Personalizujte marketingové strategie, zlepšete spolupráci a provádějte simulace různých scénářů, abyste splnili očekávání zákazníků.
- Vytvářejte přesné prognózy a statistické předpovědi na základě vašich CRM dat.
- Shromažďujte relevantní informace o zákaznících na základě minulých interakcí a prezentujte data svému prodejnímu týmu ve formě obsahu ve stylu novinek.
Omezení Oracle Sales
- Pro některé uživatele je matoucí a pomalý.
- Konfigurace softwaru vyžaduje technické znalosti.
Ceny Oracle Sales
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oracle Sales
- G2: 4/5 (120 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (62 recenzí)
6. Engagebay
Engagebay je kombinací CRM, automatizace prodeje, softwaru pro helpdesk a chatové podpory. CRM a automatizační části ukládají neomezený počet kontaktů a nastavují procesy v automatickém režimu. Helpdesk a chat řeší požadavky zákazníků, protože spokojenost zákazníků je pro splnění jejich očekávání v bankovním sektoru zásadní.
Moderní CRM systémy vám pomohou komplexně sledovat interakce se zákazníky, automaticky sledovat aktualizace zákazníků a sdílet podrobné informace o příležitostech křížového prodeje a up-sellingu. Týmy zákaznického servisu a prodeje volají přímo ze systému a ukládají záznamy hovorů pro budoucí použití.
Nejlepší funkce Engagebay
- Vytvářejte prodejní kanály pro různé kategorie produktů, geografické oblasti a vlastní parametry.
- Provádějte kampaně ABM pro skupinu zákaznických účtů
- Seznamové zobrazení používá grafické znázornění k zobrazení budoucích příležitostí a zobrazení milníků vám umožňuje přetahovat CRM obchody mezi milníky.
Omezení Enagagebay
- Zákazníci mají problémy s integrací
- Omezený počet předem připravených šablon pro e-maily
Ceny Enagagebay
- Zdarma
- Základní: 11,04 $/uživatel/měsíc
- Růst: 42,49 $/uživatel/měsíc
- Pro: 67,99 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Engagebay
- G2: 4,6/5 (212 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (587 recenzí)
7. CRMNEXT
CRMNEXT je CRM systém pro řízení vztahů se zákazníky, který byl speciálně navržen pro banky a finanční instituce.
Vzhledem k tomu, že do obchodních procesů je zapojeno více týmů, včetně prodeje, marketingu, zákaznické podpory a řízení vztahů, datové silo pouze zvyšuje neefektivitu. Řešení CRM poskytují přehled o tom, co se děje v průběhu celé zákaznické cesty, od zaměstnanců v první linii v místní pobočce banky až po vedení.
Například když se objeví nový zájemce o úvěr, informace o zákazníkovi jsou téměř okamžitě sdíleny s úvěrovým pracovníkem. Pracovník pro správu vztahů doporučí hned na začátku personalizované produkty a možnosti up-sellingu. Vedení společnosti sleduje, zda doporučení vede k vyšším příjmům od nových uživatelů.
Nejlepší funkce CRMNEXT
- Díky průvodcům je otevření účtu rychlejší
- Integrujte bankovní CRM s externími databázemi, jako jsou SQL a Oracle, nebo s REST API.
- Integrované bezpečnostní prvky zlepšují správu dat a snižují riziko nesprávného zadávání dat.
Omezení CRMNEXT
- Více chyb v systému
- Zákazníci se potýkají s pomalostí systému v důsledku zvyšování šířky pásma.
Ceny CRMNEXT
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CRMNEXT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Creatio
Creatio je bezkódové bankovní CRM řešení, které kombinuje marketing, prodej a zákaznický servis. Všechny týmy získávají přehled o profilech zákazníků v průběhu celé zákaznické cesty. Marketingové týmy provádějí marketingové kampaně s využitím dat v reálném čase z CRM pro bankovnictví. Komplexní automatizovaný věrnostní bonusový program zlepšuje retenci zákazníků.
Automatizujte svůj cyklus potenciálních zákazníků, abyste mohli zachytit, kvalifikovat, distribuovat, zpracovat a předat. Prodejní týmy používají tento bankovní CRM software k vytváření osobních produktivních dashboardů.
Nejlepší funkce Creatio
- Koordinovaná správa úkolů s integrací e-mailu a kalendáře
- Inteligentní doporučení Next Best Action (NBA), prodejní příručky a rozhodovací cesty pro vyšší efektivitu prodeje.
- Nástroj pro terénní prodej k prioritizaci, obsluze a provádění terénních návštěv
Omezení Creatio
- Omezené možnosti aplikací na trhu Creatio
- Zastaralé uživatelské rozhraní
Ceny Creatio
- Růst: 25 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 55 $/uživatel/měsíc
- Neomezený: 85 $/uživatel/měsíc
Tato cena se vztahuje pouze na platformu. Pro každý produkt existují doplňkové ceny. Například funkce prodeje stojí 15 USD/uživatel/měsíc.
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: 4,6/5 (240 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (109 recenzí)
9. Maximizer
Řešení CRM Maximizer je určeno pro vedoucí pracovníky v oblasti prodeje v bankovním sektoru, aby měli přístup k relevantním a čistým datům pro získání praktických poznatků. Kombinace znalostí a poznatků založených na datech je skvělým způsobem, jak zlepšit zákaznickou zkušenost.
Vedoucí prodeje využívají bankovní CRM od společnosti Maximizer dvěma způsoby – jednak k prohlížení výkonnosti obchodních zástupců a jednak k získávání upozornění v reálném čase na nové potenciální zákazníky, potenciální klienty a obchody.
Automatizovaný systém identifikuje příležitosti k obnovení na základě chování zákazníků a zefektivňuje proces konsolidací informací o životním cyklu zákazníků.
Nejlepší funkce Maximizeru
- Ukládejte údaje o zákaznících a zaznamenávejte poznámky o zákaznících na stejném rozhraní pro rychlý přístup.
- Předem připravené profesionální e-mailové šablony pro obchodní zástupce pro jasnou komunikaci
- Doporučení AI v reálném čase a přizpůsobený playbook s prodejními strategiemi šitými na míru vašim bankovním zákazníkům.
Omezení programu Maximizer
- Četné funkce mohou být pro nové uživatele zastrašující.
- Rozhraní není přizpůsobené pro mobilní zařízení.
Ceny Maximizeru
- Základní edice: Individuální ceny
- Edice pro vedoucí prodeje: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Maximizer
- G2: 39/5 (461 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (349 recenzí)
10. Zoho CRM
Uživatelsky přívětivý bankovní CRM software Zoho je jediným zdrojem informací pro správu potenciálních zákazníků, obchodů a účtů.
Banky a finanční instituce automatizují generování potenciálních zákazníků z různých platforem, jako jsou webové stránky, chaty, sociální média a veletrhy. Jdeme ještě o krok dál a bodováním potenciálních zákazníků v prodejním procesu zajišťujeme, že jsou přiřazeni správnému prodejci.
Získejte kompletní přehled o pipeline obchodů a robustní analytický engine analyzuje obchody pro získání poznatků. Nastavte pracovní postupy, které se spouštějí na základě předem stanovených událostí, aby se zvýšila produktivita týmu.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Prohlížejte si potenciální zákazníky a příležitosti a spolupracujte s prodejním týmem z mobilních telefonů.
- Neomezený počet e-mailových šablon pro synchronizaci prodeje a automatizaci e-mailů
- Spolupracujte s partnery a sdílejte poznatky pomocí partnerského portálu.
Omezení Zoho CRM
- Funkce reportování potřebuje vylepšit.
- Uživatelé si stěžují na problémy s zákaznickou podporou
Ceny Zoho CRM
- Standard: 14 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 23 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 40 $/uživatel/měsíc
- Ultimate: 52 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4/5 (2 502 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (6 533 recenzí)
Nejlepší CRM software pro bankovnictví sjednocuje týmy, zlepšuje retenci zákazníků a přináší opakované příjmy.
Robustní CRM v bankovnictví má dalekosáhlé výhody, jako je lepší udržení zákazníků a celková zkušenost, produktivnější týmy a předvídatelné příjmy.
Bankovní CRM systémy slouží k mnoha účelům v rámci celé organizace. Vytvořte marketingovou strategii založenou na produktech, které zákazníci potřebují, a šablony komunikačních plánů, které zefektivní vaši strategii obchodní komunikace.
Týmy mají přístup k relevantním informacím o zákaznících. Všichni jsou v rámci prodejního procesu sjednoceni v oblasti řízení vztahů se zákazníky.
Pokud teprve začínáte, hledejte CRM vhodný pro začátečníky, který centralizuje informace o zákaznících pro všechny týmy zapojené do správy potenciálních zákazníků a zákaznické spokojenosti.
Zde je nejlepší doporučení pro vás.
ClickUp je snadno použitelný a flexibilní CRM software, který poskytuje všem kompletní přehled o vztazích se zákazníky. Pracovní prostor podporuje mezifunkční spolupráci tím, že týmům umožňuje přístup k relevantním informacím pro uzavírání obchodů nebo zasílání marketingových sdělení.
Díky pokročilým funkcím, jako jsou propojení mezi úkoly, automatická připomenutí, asistent s umělou inteligencí a více než 1000 integrací, je ClickUp nejlepším CRM softwarem pro bankovnictví.
Zaregistrujte se a vyzkoušejte ClickUp zdarma.