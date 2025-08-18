11 nejlepších nástrojů pro zvyšování povědomí o značce, které vám pomohou zvýšit viditelnost v roce 2025

Na trhu se málokdy objeví skutečně jedinečný produkt. Mnoho společností nabízí podobná řešení a produkty, ale jen některé z nich se stanou oblíbenými u spotřebitelů. To je síla brandingu.
Ve skutečnosti 76,7 % marketérů souhlasí s tím, že primárním cílem brandingu je odlišit se od konkurence.
Proto by sledování povědomí o značce pomocí softwaru pro sledování značky mělo být pravidelnou součástí vaší marketingové strategie.
Nemusíte však ručně procházet objem vyhledávání značky, návštěvnost webových stránek, průzkumy povědomí o značce a data Google Trends. Speciální nástroje pro zvyšování povědomí o značce vám mohou vaši práci výrazně usnadnit.
V tomto článku se podíváme na některé z nejlepších nástrojů pro měření povědomí o značce, které vám pomohou efektivně sledovat, analyzovat a rozšiřovat přítomnost vaší značky.
Přehled 11 nejlepších nástrojů pro zvyšování povědomí o značce
Nejste si jisti, který nástroj nejlépe vyhovuje vašim KPI pro povědomí o značce? Zde najdete srovnání nejlepších nástrojů pro zvyšování povědomí o značce, které vám pomůže se rozhodnout na základě funkcí, cen a hodnocení uživatelů.
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|Hodnocení
|ClickUp
|Správa kampaní na zvýšení povědomí o značce od začátku do konce pro týmy všech velikostí
|Plánování kampaní, řídicí panely, asistent AI, správa úkolů, dokumentace, týmová spolupráce
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5
|Hootsuite
|Plánování sociálních médií a sledování zmínek o značce pro velké interní týmy
|Kalendář obsahu, správa doručené pošty, sledování sociálních sítí, analytika, sledování sentimentu pomocí umělé inteligence
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify od 99 $/uživatel/měsíc.
|G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5
|Brand24
|Monitorování značky v reálném čase a analýza sentimentu pro podniky a velké agentury
|Zmínky, detekce sentimentu, informace o influencerech, upozornění na klíčová slova, AI asistent
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify od 199 $/uživatel/měsíc.
|G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5
|Sprout Social
|Sledování sociálních sítí s informacemi o zapojení publika pro velké agentury
|Chytrá doručená pošta, zprávy o publiku, pracovní postupy publikování, sledování sentimentu, poznatky umělé inteligence
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify od 199 $/uživatel/měsíc.
|G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5
|Semrush
|SEO viditelnost a srovnání s konkurencí pro velké interní týmy nebo agentury
|Sledování klíčových slov, audity zpětných odkazů, vyhledávání podle značky, Market Explorer, optimalizace obsahu pomocí umělé inteligence
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify od 139,95 $/uživatel/měsíc.
|G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5
|Zmínka
|Správa reputace a sledování influencerů pro střední a velké agentury a podniky
|Upozornění v reálném čase, analýza sentimentu, skóre influencerů, dashboardy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; přizpůsobené placené plány od 599 $.
|G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5
|Meltwater
|Globální mediální pokrytí a vnímání značky pro podniky a velké PR agentury
|Globální zmínky, podíl na hlasitosti, dopad médií, analýza sentimentu pomocí umělé inteligence
|Ceny na míru
|G2: 4,1/5, Capterra: 4,2/5
|SurveyMonkey
|Průzkumy povědomí o značce a analýza vnímání pro malé a střední podniky
|Logika průzkumu, šablony, segmentace, analýza trendů pomocí umělé inteligence, integrace CRM/e-mailu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 30 $/uživatel/měsíc.
|G2: 4,4/5, Capterra: 4,6/5
|Google Analytics
|Sledování návštěvnosti webových stránek a návratnosti investic do kampaní pro interní týmy
|Sledování událostí, reportování trychtýře, integrace Ads/Search Console
|Zdarma
|G2: 4,5/5, Capterra: 4,7/5
|Ahrefs
|SEO orientovaná viditelnost značky a obsahová strategie pro podniky a velké agentury
|Hodnocení klíčových slov, sledování zpětných odkazů, audit webových stránek, informace o konkurenci, sledování vyhledávání pomocí umělé inteligence
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify od 129 USD/uživatel/měsíc.
|G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5
|Upfluence
|Kampaň značky zaměřená na influencery pro podniky a agentury zabývající se influencer marketingem
|Vyhledávání influencerů, automatizace oslovování, integrace Shopify, sledování kampaní
|Ceny na míru
|G2: 4,6/5, Capterra: 4,3/5
Co byste měli hledat v nástrojích pro zvyšování povědomí o značce?
Pokud by vaši značku náhle zmínil influencer nebo o ní informoval specializovaný mediální kanál, stihli byste na to včas reagovat nebo to ještě více rozšířit? Dobré nástroje pro budování povědomí o značce vám pomohou zůstat viditelní, strategičtí a informovaní.
Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru vhodných nástrojů pro vaši firmu:
- Sleduje zmínky o značce, online přítomnost a vnímání značky na sociálních sítích a webu a upozorňuje vás v reálném čase.
- Měří zapojení na sociálních médiích, jako jsou sledující, komentáře a sdílení související se značkou.
- Sleduje jak vaše cílová skupina reaguje na váš obsah, včetně obsahu vytvořeného uživateli.
- Analyzuje kampaně na zvýšení povědomí o značce, objem vyhledávání značky, návštěvnost webových stránek a metriky povědomí o značce v jednom dashboardu.
- Porovnávejte výkonnost konkurence a stanovte benchmarky pro strategii vaší značky.
- Shromažďuje názory a zpětnou vazbu na značku prostřednictvím průzkumů, recenzí a přímých postřehů publika.
- Integruje se s vašimi dalšími nástroji, jako je Google Analytics, CRM nebo nástroj pro správu sociálních médií.
11 nejlepších nástrojů pro zvyšování povědomí o značce pro marketingové týmy
Zde je několik možností, které usnadňují sledování přítomnosti vaší značky, zlepšují její rozpoznatelnost a poskytují cenné informace o tom, co funguje (a co ne).
1. ClickUp (nejlepší pro správu kampaní na zvýšení povědomí o značce od plánování po realizaci)
Provozování kampaně na zvýšení povědomí o značce zahrnuje správu několika termínů, kreativních návrhů, schvalování obsahu a metrik výkonnosti. ClickUp pomáhá spojit všechny tyto pohyblivé části na jednom místě a poskytuje marketingovým týmům plnou kontrolu od prvního brainstormingu až po konečné hodnocení výkonnosti.
Začněte plánováním kampaně. S ClickUp Tasks můžete vizuálně organizovat každou kampaň do přehledných úkolů a podúkolů, z nichž každý má jasně stanoveného vlastníka, termín splnění a priority.
Například správce sociálních médií, který plánuje uvedení nového produktu na trh, může přiřadit copywriting, design, schvalování a plánování jako samostatné úkoly, které jsou všechny propojeny s hlavním cílem kampaně. Celý tým může vidět, co je v pohybu a co se zastavilo, což snižuje počet vzájemných komunikací.
Marketingové týmy používající ClickUp zůstávají odpovědné, zejména při správě přítomnosti značky na více sociálních médiích nebo v různých časových pásmech.
Pro sledování výkonu vám ClickUp Dashboards umožňuje vytvářet živé přehledy klíčových metrik povědomí o značce (například objem vyhledávání značky, návštěvnost z odkazů a interakce na sociálních médiích). Díky tomu je snazší pochopit, co funguje, a optimalizovat kampaně v průběhu jejich realizace.
ClickUp je také kompatibilní s nástroji jako Google Analytics, HubSpot a platformami pro sledování sociálních sítí, což vám dává větší flexibilitu při propojování datových zdrojů, které jsou důležité pro vaši strategii zvyšování povědomí o značce.
ClickUp Brain, výkonná umělá inteligence integrovaná do ClickUp, je vaším vždy bdělým asistentem ve všem, co děláte. Dělá vše od vyhledávání na webu přes analýzu zmínek o značce za daný týden až po analýzu žádostí o podporu a vytváření souhrnů sentimentu.
Rozeslali jste kampaň pro získání zpětné vazby od zákazníků pomocí formulářů ClickUp? Požádejte Brain, aby analyzoval odpovědi z hlediska metrik povědomí nebo opakujících se témat.
Pro bezproblémové provedení jsou agenti Autopilot od ClickUp ideální pro zaneprázdněné týmy, které provádějí souběžné kampaně na zvýšení povědomí o značce. Jelikož jsou tito agenti AI plně integrováni do vašeho pracovního prostoru, přizpůsobují se v reálném čase.
Například když jsou do úkolu kampaně přidány aktualizace, agent Autopilot může okamžitě vygenerovat kontextovou zprávu o stavu a sdílet ji s vedoucím týmem prostřednictvím vašeho interního kanálu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Plánujte multikanálové kampaně pro zvýšení povědomí o značce s časovými osami, vlastníky úkolů a prioritami.
- Spravujte harmonogramy publikování pomocí centralizovaného kalendáře sdíleného obsahu v zobrazení kalendáře ClickUp.
- Vytvářejte škálovatelné marketingové briefy, dokumenty o značce a mediální plány pomocí kolaborativních dokumentů ClickUp Docs.
- Nastavte si metriky povědomí o značce pomocí ClickUp Goals a sledujte je prostřednictvím přizpůsobitelných marketingových dashboardů v reálném čase.
- Ušetřete čas a úsilí při každodenních úkolech díky automatizacím ClickUp a přizpůsobitelným marketingovým šablonám.
- Integrujte je s platformami sociálních médií, Google Analytics a více než 200 dalšími nástroji.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být kvůli široké škále funkcí a zobrazení příliš složitý.
- Bez promyšleného nastavení upozornění a sledování může dojít k přetížení oznámeními.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Tento uživatel G2 řekl:
Všechny kampaně, eskalace, zlepšení procesů a úkoly jsou na jednom místě – propojené prostřednictvím přizpůsobených zobrazení, automatizací, dokumentů a dashboardů. Nahrazuje roztříštěné tabulky, nekonečné vlákna ve Slacku a izolované nástroje.
Všechny kampaně, eskalace, zlepšení procesů a úkoly jsou na jednom místě – propojené prostřednictvím přizpůsobených zobrazení, automatizací, dokumentů a dashboardů. Nahrazuje roztříštěné tabulky, nekonečné vlákna ve Slacku a izolované nástroje.
👀 Zajímavost: Slovo „značka“ pochází ze staroseverského slova brandr, což znamená „pálit“. Původně se tím označovalo vypálení značky do dobytka, aby se označilo jeho vlastnictví.
2. Hootsuite (nejlepší pro správu povědomí o značce prostřednictvím sledování a analýzy sociálních médií)
Když je vaše značka přítomna na sociálních médiích, záleží na každém komentáři, zmínce a trendu.
Hootsuite pomáhá týmům budovat a chránit povědomí o značce tím, že sjednocuje plánování obsahu, interakci a analytiku v jednom dashboardu.
Navíc vám jeho funkce sociálního naslouchání umožňují sledovat zmínky o značce, sentiment a aktivity konkurence v reálném čase, takže můžete rychle reagovat a zůstat relevantní. OwlyGPT sleduje sentiment v reálném čase, aby mohl navrhovat nejrelevantnější obsah.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Sledujte zmínky o značce, trendy konkurence a sentiment pomocí nástrojů pro sledování sociálních sítí založených na umělé inteligenci.
- Plánujte, publikujte a spravujte obsah na všech hlavních sociálních médiích.
- Porovnejte výkonnost na sociálních sítích a získejte návrhy na nejlepší časy pro zveřejňování příspěvků.
- Automatizujte odpovědi, přidělujte úkoly týmu a spravujte interakce z jedné schránky.
- Integrujte s Canva, Google Drive a více než 100 nástroji pro tvorbu obsahu a reporting.
Omezení Hootsuite
- Vyšší úrovně tarifů jsou dražší ve srovnání s jinými nástroji pro zvyšování povědomí o značce.
- Některé analytické a automatizační funkce jsou omezeny na plány na podnikové úrovni.
- Podle uživatelských recenzí může být doba odezvy zákaznické podpory pomalá.
Ceny Hootsuite
- Standard: 99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 249 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,3/5 (více než 6 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 800 recenzí)
Co říkají uživatelé o Hootsuite
Tento uživatel Capterra zdůraznil:
Hootsuite je skvělý nástroj pro správu obsahu a kampaní, který nabízí silnou podporu a užitečné funkce, jako je Amplify.
Hootsuite je skvělý nástroj pro správu obsahu a kampaní, který nabízí silnou podporu a užitečné funkce, jako je Amplify.
3. Brand24 (nejlepší pro sledování zmínek o značce a sentimentu v reálném čase)
Brand24 se zaměřuje na jednu věc a dělá ji výjimečně dobře: monitorování značky v reálném čase. Pokud chce váš tým pochopit, jak je vaše značka vnímána na webu, Brand24 vám poskytne okamžitý přístup k zmínkám o značce, analýze sentimentu a informacím o influencerech.
Tento software pro správu značky prohledává blogy, fóra, zpravodajské weby, videa, podcasty a sociální média, aby zachytil konverzace, které často zůstávají bez povšimnutí.
Zeptejte se Brand Assistant AI na jakékoli otázky týkající se vaší značky a získejte aktuální odpovědi založené na analýze sentimentu a vašich marketingových datech.
Nejlepší funkce Brand24
- Sledujte zmínky o značce v reálném čase v široké škále online zdrojů a sociálních médií.
- Využijte analýzu sentimentu založenou na umělé inteligenci ke sledování změn ve vnímání značky.
- Identifikujte nejvlivnější osoby a jejich dosah ve vašem odvětví.
- Vytvářejte vlastní přehledy pro vizualizaci metrik povědomí o značce v průběhu času.
- Nastavte si upozornění na klíčová slova, abyste mohli sledovat konkurenty, hashtagy a názvy produktů.
Omezení Brand24
- Integrace sociálních médií není tak hluboká jako u tradičních nástrojů pro správu projektů v sociálních médiích.
- Historická data jsou omezena v závislosti na vašem tarifu.
- Někteří uživatelé zaznamenávají občasné falešné pozitivní výsledky v analýze sentimentu.
Ceny Brand24
- Individuální: 199 $/měsíc na uživatele
- Tým: 299 $/měsíc na uživatele
- Pro: 399 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 599 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Brand24 podle uživatelů
- G2: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají uživatelé o Brand24
Tento uživatel Capterra poznamenal:
Naši klienti se vždy snaží mít přehled o všech zmínkách, ať už na sociálních médiích nebo na blozích svých zákazníků, a Brand24 nám to umožňuje!
Naši klienti se vždy snaží mít přehled o všech zmínkách, ať už se jedná o sociální média nebo blogy jejich zákazníků, a Brand24 nám to umožňuje!
👀 Zajímavost: Studie ukazují, že použití charakteristické barvy může zvýšit rozpoznatelnost značky až o 80 %. Proto si červenou barvu okamžitě spojíte s Coca-Colou a modrou s Facebookem.
4. Sprout Social (nejlepší pro kombinaci sledování sociálních sítí s informacemi o publiku)
Sprout Social pomáhá značkám jít nad rámec pouhého publikování obsahu a skutečně porozumět svému publiku.
Například značka DTC v oblasti péče o pleť jej může použít ke sledování reakcí zákazníků na uvedení nového produktu na TikToku a Redditu. Nebo nezisková organizace může sledovat zmínky o značce během fundraisingové kampaně, aby vyhodnotila sentiment a v reálném čase upravila sdělení.
Díky integrované funkci social listening a podrobným informacím o publiku usnadňuje Sprout měření povědomí o značce a formování vnímání značky.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Sledujte zmínky o značce, aktivity konkurence a názory zákazníků pomocí nástrojů pro sledování sociálních sítí v reálném čase.
- Spravujte všechny konverzace s publikem prostřednictvím jediné společné schránky.
- Plánujte a publikujte na různých platformách pomocí integrovaných schvalovacích workflow.
- Měřte zapojení na sociálních médiích a metriky povědomí o značce pomocí přizpůsobených přehledů.
- Využijte informace generované umělou inteligencí k vylepšení sdělení a oslovení správné cílové skupiny.
Omezení Sprout Social
- Ceny nemusí být přijatelné pro menší týmy zaměřené na základní sledování značky.
- Pokročilé funkce, jako je analýza sentimentu a naslouchání, vyžadují špičkové tarify.
- Mírně strmější křivka učení pro uživatele, kteří s nástroji pro měření povědomí o značce začínají.
Ceny Sprout Social
- Standard: 199 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 299 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 399 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 4 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají uživatelé o Sprout Social
Tento uživatel G2 poznamenal:
Díky inteligentní schránce je pro správce sociálních médií neuvěřitelně snadné sledovat a reagovat na všechny komentáře a zmínky o vaší značce/firmě. Je to klíčová součást toho, jak moje společnost udržuje kontakt se zákazníky a odborníky v oboru.
Díky inteligentní doručené poště je pro správce sociálních médií neuvěřitelně snadné sledovat a reagovat na všechny komentáře a zmínky o vaší značce/firmě. Je to klíčová součást toho, jak moje společnost udržuje kontakt se zákazníky a odborníky v oboru.
📮 ClickUp Insight: Téměř polovina (46 %) znalostních pracovníků používá několik nástrojů najednou – chatovací aplikace, poznámky, platformy pro správu projektů a roztříštěnou dokumentaci – jen aby měli přehled o svých úkolech. Toto roztříštěné uspořádání vede k nejasnostem a zpomaluje pokrok.
ClickUp vše spojuje na jednom místě. Díky integrovaným nástrojům, jako je správa projektů prostřednictvím e-mailu, poznámky, chat a umělá inteligence ClickUp Brain, zůstává vaše práce propojená, organizovaná a vyhledatelná. Už žádné přeskakování mezi aplikacemi – pouze zefektivněná produktivita, vše v jednom pracovním prostoru.
5. Semrush (nejlepší pro měření viditelnosti značky prostřednictvím SEO a analýzy konkurence)
Úspěšné kampaně na zvýšení povědomí o značce vyžadují více než jen vyhodnocení surových dat. Potřebujete informace, které vám pomohou pochopit, jak si obsah vaší značky vede.
Semrush vnáší do těchto dohadů jasno. Pomáhá marketingovým týmům přesně zjistit, jak si jejich obsah vede, která klíčová slova přitahují návštěvníky a jak se na trhu positionují konkurenti.
Pro stratégy značky zaměřené na viditelnost ve vyhledávání a multikanálové zapojení je Semrush rozhodovacím nástrojem. 360stupňový pohled na online stopu vaší značky pomáhá propojit úsilí v oblasti obsahu přímo s výsledky růstu.
Nejlepší funkce Semrush
- Sledujte viditelnost značky na organických, placených a sociálních kanálech v jednom dashboardu.
- Identifikujte mezery v klíčových slovech a obsahu ve srovnání s předními konkurenty.
- Sledujte výkonnost klíčových slov značky a měřte tak povědomí o značce.
- Analyzujte kvalitu zpětných odkazů a odkazujících domén, které formují autoritu značky.
- Pomocí nástroje Market Explorer porovnejte online podíl vaší značky s konkurencí.
Omezení Semrushe
- Vysoká náročnost na učení pro týmy, které nemají zkušenosti s SEO nebo analytickými nástroji
- Ceny mohou být pro malé podniky se základními potřebami nedostupné.
- Funkce sociálních médií nejsou tak pokročilé jako specializované nástroje SMM.
Ceny Semrush
- Pro: 139,95 $/měsíc na uživatele
- Guru: 249,95 $/měsíc na uživatele
- Business: 499,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
Co říkají uživatelé o Semrushi
Tento uživatel G2 řekl:
Funkce auditu webu se snadno nastavuje a vytváří přehledy, včetně technických chyb. Vizuální ovládací panel je přehledný a funkce vytváření přehledů je velmi příjemná. Nástroj PPC je užitečný pro sledování celkových výsledků kampaně.
Funkce auditu webu se snadno nastavuje a vytváří přehledy, včetně technických chyb. Vizuální ovládací panel je snadno čitelný a funkce vytváření přehledů je velmi příjemná. Nástroj PPC je užitečný pro sledování celkových výsledků kampaně.
6. Mention (nejlepší pro monitorování médií v reálném čase a analýzu sentimentu značky)
Většina značek si myslí, že se o krizi dozví až poté, co se stane trendem na sociálních médiích.
Realita? Skutečné škody začínají mnohem dříve.
Mention umožňuje marketingovým týmům proaktivně spravovat povědomí o značce, což jim umožňuje včas odhalit rizika ohrožující reputaci, sledovat konkurenci a sledovat sentiment v reálném čase, než se problémy vyhrotí.
Díky nepřetržitému skenování 1 miliardy zdrojů se rozptýlené konverzace promění v jasné poznatky, na základě kterých můžete jednat.
Nejlepší funkce Mention
- Sledujte zmínky o značce na sociálních médiích, blozích, fórech a zpravodajských serverech v reálném čase.
- Přizpůsobte si upozornění podle klíčových slov, sentimentu, zdroje a geografické polohy pro cílené sledování.
- Analyzujte veřejné mínění pomocí pozitivního, neutrálního nebo negativního označování založeného na umělé inteligenci.
- Identifikujte influencery a vlivné hlasy pomocí skóre vlivu zdroje.
- Spolupracujte napříč týmy pomocí přiřazování úkolů, poznámek a sdílených dashboardů.
- Identifikujte klíčové trendy a sledujte podíl vaší značky na trhu pomocí přizpůsobitelných analytických nástrojů a automatizovaných reportů.
Omezení zmínek
- Rozhraní může být pro nové uživatele složité.
- Detekce sentimentu občas nesprávně klasifikuje tón
- Mobilní aplikace má méně funkcí než verze pro stolní počítače.
Ceny za zmínky
- Ceny na míru, od 599 $.
Hodnocení zmínek a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 290 recenzí)
Co říkají uživatelé o Mention
Tento uživatel G2 poznamenal:
Zjistil jsem, že Mention je nepostradatelný nástroj pro sledování toho, jak se moje doména používá na internetu. Mention poskytuje aktuální indexování odkazů, jak špatných, tak dobrých, což mi umožňuje podniknout nezbytné kroky k ochraně reputace mých webových stránek.
Zjistil jsem, že Mention je nepostradatelný nástroj pro sledování toho, jak se moje doména používá na internetu. Mention poskytuje aktuální indexování odkazů, jak špatných, tak dobrých, což mi umožňuje podniknout nezbytné kroky k ochraně reputace mých webových stránek.
7. Meltwater (nejlepší pro globální monitorování médií a sledování vnímání značky)
Řekněme, že vaše značka právě uvedla na trh produkt ve třech různých zemích. Zatímco váš tým pro sociální sítě sleduje interakce na Instagramu, váš PR tým se snaží pochopit, jak bylo uvedení produktu na trh pokryto v novinách, blozích a podcastech.
Meltwater pomáhá sjednotit tyto snahy. Sleduje zmínky o značce na sociálních platformách a v globálních médiích, aby vám poskytl komplexní přehled o tom, jak je vaše značka vnímána v reálném čase.
Pokud spouštíte kampaň na více trzích nebo potřebujete změřit zapamatovatelnost značky během PR kampaně, Meltwater nabízí jak pokrytí, tak kontext pro měření dopadu.
Nejlepší funkce Meltwater
- Sledujte zmínky o značce v globálních médiích, na sociálních médiích, v podcastech a v tisku.
- Sledujte sentiment vůči značce a mediální expozici pomocí analytických nástrojů a dashboardů založených na umělé inteligenci.
- Porovnejte přítomnost značky s konkurencí pomocí metrik podílu na hlasu a zapojení.
- Kontextualizujte poznatky a měřte viditelnost napříč LLM, jako jsou ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude atd., pomocí Meltwater AI.
- Identifikujte média, influencery a novináře, kteří formují příběh vaší značky.
- Propojte mediální pokrytí s objemem vyhledávání značky, návštěvností webových stránek a aktivitou na sociálních sítích.
Omezení Meltwater
- Přizpůsobení ovládacího panelu a nastavení reportů může být pro nové uživatele složité.
- Ceny nemusí vyhovovat start-upům nebo menším marketingovým týmům.
- Rozsah funkcí se liší podle plánu, přičemž pokročilé mediální informace jsou vyhrazeny pro vyšší úrovně.
Ceny Meltwater
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Meltwater
- G2: 4,0/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (90+ recenzí)
Co říkají uživatelé o Meltwater
Tato recenze společnosti Gartner uvádí:
👀 Zajímavost: Dnes již ikonické logo Nike bylo navrženo studentem grafického designu v roce 1971. V té době stálo pouze 35 dolarů. Dnes je to jedna z nejznámějších značek na světě.
8. SurveyMonkey (nejlepší pro provádění průzkumů povědomí o značce a sledování vnímání spotřebitelů)
SurveyMonkey pomáhá týmům provádět strukturované průzkumy povědomí o značce, aby zjistily, co skutečně oslovuje jejich cílovou skupinu.
Ať už měříte spontánní vzpomínky na značku, testujete srozumitelnost sdělení nebo hodnotíte změny ve vnímání značky po kampani, SurveyMonkey vám usnadní shromažďování a analýzu těchto poznatků.
Například značka CPG může provést průzkum před a po kampani, aby změřila nárůst povědomí o značce a porovnala výsledky napříč demografickými skupinami.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Provádějte vlastní průzkumy povědomí o značce s pomocí logiky přeskočení, větvení a nástrojů pro cílení.
- Využijte předem připravené šablony pro sledování značky k měření zapamatovatelnosti, sentimentu a souladu s identitou značky.
- Analyzujte odpovědi z průzkumů pomocí dashboardů v reálném čase a analýzy trendů.
- Odhalte trendy a vzorce pomocí SurveyMonkey AI.
- Segmentujte výsledky podle umístění, typu publika nebo kampaně a vylepšete tak strategie řízení značky.
- Integrujte je s nástroji pro e-mailový marketing a CRM systémy pro následné akce a remarketing.
Omezení SurveyMonkey
- Nesleduje organické konverzace v reálném čase, zaznamenává pouze to, co respondenti uvedou v průzkumu.
- Vlastní branding, podrobné analytické údaje a pokročilá logika jsou k dispozici pouze u vyšších tarifů.
- Kvalita odpovědí se může lišit, pokud distribuce průzkumu není dobře zacílena.
Ceny SurveyMonkey
- Navždy zdarma
- Výhoda pro tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Team Premier: 92 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 300 recenzí)
Co říkají uživatelé o SurveyMonkey
Tento uživatel G2 zdůraznil:
Téměř zlatý standard pro průzkumy, ankety a dotazníky. Jedná se o užitečný nástroj, který díky své viditelnosti představuje spolehlivou a bezpečnou volbu.
Téměř zlatý standard pro průzkumy, ankety a dotazníky. Jedná se o užitečný nástroj, který díky své viditelnosti představuje spolehlivou a bezpečnou volbu.
9. Google Analytics (nejlepší pro sledování chování a analýzu návratnosti investic)
Pokud jste někdy spustili kampaň, která přilákala tisíce návštěvníků, ale neměli jste tušení, odkud přišli nebo co dělali, Google Analytics byl vytvořen právě pro řešení tohoto problému.
GA4 nabízí kompletní sadu nástrojů pro analýzu chování a zapojení uživatelů pro marketingové týmy, které se snaží porozumět chování uživatelů, výkonu kampaní a cestám napříč platformami. Namísto sledování externích zmínek o značce se tento nástroj zaměřuje na chování uživatelů.
Skutečnou výhodou je sledování založené na událostech, které vám pomáhá propojit poznatky z webových stránek, aplikací a marketingových nástrojů Google, jako jsou Ads a Search Console.
Nejlepší funkce Google Analytics
- Sledujte chování uživatelů na webu a v aplikacích pomocí pokročilého sledování založeného na událostech.
- Zobrazte zapojení značky pomocí demografických údajů o publiku, hloubky posouvání a doby sledování videa.
- Analyzujte návratnost investic do marketingu pomocí atribuce v reálném čase, sledování trychtýře a zpráv napříč kanály.
- Integrujte je s Google Ads, YouTube a Google Search Console a optimalizujte tak přítomnost své značky.
- Přizpůsobte si přehledy a panely pro sledování metrik povědomí o značce na jednom místě.
Omezení služby Google Analytics
- Náročná křivka učení pro týmy, které nejsou obeznámeny se strukturou GA4 založenou na událostech.
- Bezplatná verze neobsahuje prémiové zprávy o funnelu, neomezená data a podporu na úrovni účtu.
- Měří pouze aktivitu na vašich vlastních digitálních platformách a neposkytuje žádné informace o konverzacích probíhajících jinde.
Ceny služby Google Analytics
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Analytics
- G2: 4,5/5,0 (více než 6 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 8 100 recenzí)
Co říkají uživatelé o Google Analytics
Tento uživatel G2 poznamenal:
Na Google Analytics se mi nejvíce líbí hloubka poznatků, které nabízí o chování uživatelů. Poskytuje jasný obraz o zdrojích návštěvnosti, výkonu stránek, datech v reálném čase a sledování konverzí. To mi pomáhá zjistit, co funguje a co ne. Přizpůsobitelné panely a podrobné možnosti segmentace mi umožňují soustředit se na konkrétní chování publika.
Na Google Analytics se mi nejvíce líbí hloubka poznatků, které nabízí o chování uživatelů. Poskytuje jasný obraz o zdrojích návštěvnosti, výkonu stránek, datech v reálném čase a sledování konverzí. To mi pomáhá zjistit, co funguje a co ne. Přizpůsobitelné panely a podrobné možnosti segmentace mi umožňují soustředit se na konkrétní chování publika.
10. Ahrefs (nejlepší pro viditelnost značky založenou na SEO a konkurenční výzkum)
Marketéři často tráví týdny hádáním, jaký obsah by mohl mít dobrý výkon.
Ahrefs eliminuje tyto dohady tím, že nabízí podrobné SEO a informace o zpětných odkazech, které přímo propojují strategii obsahu s měřitelnou viditelností značky.
Od sledování výkonu klíčových slov až po sledování odkazů na vaše konkurenty – Ahrefs poskytuje týmům praktická data pro vytváření kampaní na zvýšení povědomí o značce, které přímo navazují na stávající marketingové aktivity.
Nejlepší funkce Ahrefs
- Sledujte hodnocení klíčových slov v různých regionech a na různých zařízeních, abyste změřili přítomnost značky ve vyhledávání.
- Sledujte zpětné odkazy a odkazující domény, abyste mohli posoudit povědomí o značce a její autoritu.
- Pomocí nástroje Site Explorer odhalte mezery v obsahu, nefunkční odkazy a nejvýkonnější stránky.
- Analyzujte výkon obsahu prostřednictvím organického provozu, obtížnosti klíčových slov a odhadované hodnoty.
- Sledujte zmínky o značkách konkurence a podíl na vyhledávání, abyste mohli doladit strategii kampaně.
- Analyzujte a porovnávejte viditelnost vyhledávání AI v populárních LLM, jako jsou Gemini, ChatGPT, Google AI Overviews atd.
Omezení Ahrefs
- Žádné sledování sociálních médií ani přímá analýza sentimentu značky
- Omezená data v reálném čase ve srovnání s nástroji pro sledování sociálních sítí
- Základní tarify mohou být pro malé týmy drahé.
Ceny Ahrefs
- Lite: 129 $/měsíc na uživatele
- Standard: 249 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 449 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 1499 $/měsíc na uživatele (roční závazek)
Hodnocení a recenze Ahrefs
- G2: 4,6/5,0 (více než 560 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 570 recenzí)
Co říkají uživatelé o Ahrefs
Tento uživatel TrustPilot řekl:
Ahrefs se mi líbí, protože nabízí kompletní sadu SEO nástrojů s daty pro analýzu zpětných odkazů, výzkum klíčových slov, analýzu konkurence a audity webových stránek. Má skvělé uživatelské rozhraní a je snadno použitelný jak pro začátečníky, tak pro profesionály, a pomáhá nejen zlepšit viditelnost webových stránek a organický provoz.
Ahrefs se mi líbí, protože nabízí kompletní sadu SEO nástrojů s daty pro analýzu zpětných odkazů, výzkum klíčových slov, analýzu konkurence a audity webových stránek. Má skvělé uživatelské rozhraní a je snadno použitelný jak pro začátečníky, tak pro profesionály, a pomáhá nejen zlepšit viditelnost webových stránek a organický provoz.
11. Upfluence (nejlepší pro kampaně na zvýšení povědomí o značce zaměřené na influencery)
Pokud se vaše strategie budování povědomí o značce opírá především o influencer marketing, vyniká Upfluence.
Tento nástroj pro influencer marketing je navržen tak, aby pomáhal značkám identifikovat, prověřovat a spolupracovat s influencery a zároveň udržovat přehled o výkonu kampaně v reálném čase. Můžete sledovat dosah obsahu, zapojení a dopad na platformách jako Instagram, TikTok a YouTube.
Upfluence vám také nabízí pokročilé vyhledávací filtry, pomocí kterých můžete vyhledávat influencery podle demografických údajů o publiku, míry zapojení a typu obsahu. To usnadňuje provádění vysoce cílených influencer kampaní, které vám pomohou zvýšit povědomí o značce.
Nejlepší funkce Upfluence
- Vyhledávejte a filtrujte více než 3 miliony influencerů podle specializace, umístění a statistik publika.
- Sledujte metriky výkonu kampaní, jako je dosah, zapojení a konverze.
- Automatizujte oslovování influencerů pomocí přizpůsobitelných e-mailových workflow.
- Integrujte je s e-commerce platformami, jako je Shopify, a sledujte prodeje ovlivněné influencery.
- Sledujte zmínky o značce a sentiment pomocí integrovaných nástrojů pro sledování sociálních sítí.
Omezení Upfluence
- Ceny nejsou transparentní a pro menší značky mohou být drahé.
- Pro týmy, které s influencerskými platformami začínají, může být učební křivka strmá.
- Zaměřuje se výhradně na influencer marketing a neposkytuje širší monitorování značky ani metriky viditelnosti SEO.
Ceny Upfluence
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Upfluence
- G2: 4,6/5,0 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,3/5,0 (více než 40 recenzí)
Co říkají uživatelé o Upfluence
Tento uživatel G2 poznamenal:
Během několika hodin se mi podařilo najít 150 influencerů, které jsem mohl oslovit, a poté vytvořit kampaň pro hromadné oslovení. Líbily se mi automatické následné e-maily, pokud influencer neodpověděl.
Během několika hodin se mi podařilo najít 150 influencerů, které jsem mohl oslovit, a poté vytvořit kampaň pro hromadné oslovení. Líbily se mi automatické následné e-maily, pokud influencer neodpověděl.
Další užitečné nástroje
Zde jsou tři další nástroje, které pomáhají budovat povědomí o značce:
- BuzzSumo: Pomáhá identifikovat vysoce výkonný obsah a klíčové influencery, aby se zvýšila viditelnost značky.
- Mentionlytics: Analyzuje sentiment a sleduje zmínky konkurence, s vícejazyčnou podporou, ideální pro globální monitorování značky.
- Brandwatch: Poskytuje hluboké poznatky o spotřebitelích, analýzu trendů a sledování sentimentu pomocí umělé inteligence.
