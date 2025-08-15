10 nejlepších generátorů portfolií s umělou inteligencí pro vytváření působivých digitálních portfolií

Možná máte soubor plný oceněných kreativních prací, ale pokud si toho nikdo nevšimne, má to vůbec nějaký význam?
Vědět, jak vytvořit portfolio, které zanechá trvalý dojem, je stejně důležité jako samotné vytvoření portfolia. Můžete být příští velkou hvězdou, ale pokud vaše portfolio vypadá jako nahodile sestavený dokument Word, lidé, kteří vám mohou nabídnout vysněnou práci, ho prostě přejdou.
Co kdyby existoval chytrý nástroj, který by vám ušetřil všechny starosti s formátováním a designem portfolia? Generátory portfolií s umělou inteligencí vám pomohou sestavit vaše práce tak, aby jasně a působivě prezentovaly vaše dovednosti.
Sestavili jsme seznam nejlepších generátorů portfolií s umělou inteligencí, které vám pomohou vytvořit personalizovaná digitální portfolia, aniž byste museli trávit hodiny zápasením s kódem nebo drahými šablonami. Pojďme se na ně podívat!
👀 Věděli jste? Dobře zpracovaná online prezentace má významný vliv na rozhodnutí o přijetí uchazeče. Ve skutečnosti přibližně jeden ze dvou zaměstnavatelů nepozve na pohovor uchazeče, které nenajde online.
Nejlepší generátory portfolií s umělou inteligencí v kostce
Pojďme se rychle podívat na nejlepší generátory portfolií s umělou inteligencí a jejich klíčové funkce:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Týmy všech velikostí pro řízení projektů a společná portfolia
|Správa úkolů, zobrazení projektů (Gantt, tabule, seznam), nástroje pro spolupráci, sledování času, integrace
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify s dalšími funkcemi a možnosti přizpůsobení pro podniky.
|Odolné
|Malé podniky a freelancerové, pro rychlou online prezentaci portfolia
|Tvůrce webových stránek založený na umělé inteligenci, automatické generování obsahu, snadno použitelné rozhraní, integrovaná fakturace
|Bezplatný tarif s trvalým brandingem; placené tarify začínají na 15 $/měsíc/uživatel.
|WIX ADI
|Jednotlivci a malé až střední podniky s rozmanitými portfolii
|Proces návrhu založený na umělé inteligenci, editor typu drag-and-drop, široká škála šablon a integrované obchodní nástroje.
|Bezplatný tarif s brandingem Wix a omezeným úložným prostorem; prémiové tarify začínají na 17 $/měsíc/uživatel.
|10Web
|Uživatelé WordPressu, kteří hledají vylepšení webových stránek pomocí umělé inteligence
|Nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí založený na WordPressu, automatická optimalizace webových stránek (rychlost, základní webové parametry), spravovaný hosting
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|PortfolioBox
|Kreativní profesionálové, jako jsou fotografové a umělci
|Zaměřte se na vizuální portfolia, různá rozvržení galerií, kontrolu klientů a integraci e-commerce.
|Bezplatný tarif s omezenými funkcemi; profesionální tarify začínají na 10,9 $ za měsíc na uživatele.
|Framer AI
|Designéři upřednostňují webové stránky bez kódu a s bohatým vizuálním obsahem
|Generování webových stránek pomocí umělé inteligence na základě zadání, výkonný vizuální editor, vestavěné animace, knihovna komponent
|Bezplatný tarif s poddoménou Framer; placené tarify začínají na 10 $/měsíc/web.
|Webflow AI
|Designéři a vývojáři, kteří chtějí pokročilé vizuální ovládání
|Generování obsahu pomocí umělé inteligence, výkonný vizuální editor s plnou kontrolou nad CSS, přizpůsobitelné interakce a animace.
|Bezplatný tarif s poddoménou Webflow; placené tarify začínají na 18 $/měsíc/uživatel.
|Canva
|Jednotlivci a malé týmy pro vizuálně přitažlivá, jednoduchá portfolia
|Uživatelsky přívětivé rozhraní typu drag-and-drop, rozsáhlá knihovna přizpůsobitelných šablon a designových prvků, funkce pro spolupráci
|Bezplatný tarif s mnoha funkcemi; placené tarify začínají na 15 $/měsíc/uživatel.
|Decktopus
|Jednotlivci a týmy pro portfolia ve stylu prezentace
|Generování snímků pomocí umělé inteligence, profesionálně navržené šablony, snadná integrace obsahu a analytika.
|Bezplatný tarif s brandingem Decktopus; placené tarify začínají na 24,99 $/měsíc/uživatel.
|Hostinger
|Pro jednotlivce a malé a střední podniky, které potřebují hosting v ceně
|Tvůrce webových stránek (Zyro), cenově dostupný webhosting, různé šablony, funkce pro elektronický obchod
|Ceny se výrazně liší v závislosti na hostingu a doplňcích; přístup k nástroji pro tvorbu webových stránek je často zahrnut v hostingových plánech.
Co byste měli hledat v generátorech portfolií s umělou inteligencí?
Vytvoření vynikajícího portfolia vyžaduje čas a dovednosti. Nástroje AI pro tvorbu portfolia však dokážou vytvořit profesionální prezentaci během několika minut. Při výběru nástroje pro tvorbu portfolia je třeba mít na paměti následující:
- Automatické vytváření portfolia: Automaticky formátujte své práce, dovednosti a úspěchy do propracovaných rozvržení pomocí AI.
- Bohatá nabídka šablon: Vyberte si z široké škály šablon přizpůsobených různým stylům a odvětvím.
- Chytrá personalizace: Přizpůsobte si fonty, barvy a rozvržení tak, aby odrážely vaši osobní značku.
- Propojení platforem: Propojte své portfolio s LinkedIn, GitHub a dalšími profesionálními platformami pro snadné sdílení.
- Flexibilita publikování: Sdílejte své portfolio ve formátu PDF, na vlastní doméně nebo prostřednictvím vloženého odkazu.
- Design zaměřený na mobilní zařízení: Optimalizujte svůj web pro skvělý zážitek při prohlížení na telefonech a tabletech.
- Analytické a SEO nástroje: Sledujte výkon pomocí integrovaných analytických nástrojů a zvyšte viditelnost pomocí SEO funkcí.
- Zabezpečení dat: Chraňte své informace pomocí silného šifrování a transparentních zásad ochrany osobních údajů.
🧠 Zajímavost: Koncept digitálních portfolií sahá až do roku 1989, kdy pedagogové začali elektronicky kompilovat studentské práce pro archivační účely pomocí prvních počítačů a skenerů. Dnes vám nástroje založené na umělé inteligenci umožňují proměnit vaše nápady v elegantní interaktivní portfolia během pouhých několika minut.
Nejlepší generátory portfolií s umělou inteligencí
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Zde jsou nejlepší generátory portfolií s umělou inteligencí, které představí vaši práci tak, jak si zaslouží, a zdůrazní vaše kreativní dovednosti!
1. ClickUp (nejlepší pro prezentaci projektových portfolií a spolupráci)
Strávili jste hodiny zdokonalováním své práce – nenechte ji zapadnout ve starých složkách nebo roztroušených odkazech. S aplikací ClickUp pro práci můžete vytvořit elegantní, prohledávatelné portfolio, které nejen skvěle vypadá, ale také tvrdě pracuje v pozadí, aby vaše projekty byly organizované, aktuální a připravené k prezentaci.
Začněte s ClickUp Portfolios, které vám umožní spojit více projektů, klientů a kreativních proudů do jednoho přehledného vizuálního dashboardu. Každé portfolio obsahuje podrobnosti o projektu, jako je stav, termíny a pokrok, takže potenciální klienti mohou vidět nejen to, co jste udělali, ale také to, jak přesně pracujete. Můžete sledovat, upravovat a předvádět svůj pokrok jako profesionál.
To, co z něj dělá výkonný nástroj pro tvorbu digitálních portfolií, je to, že vám poskytuje aktualizace v reálném čase. Můžete si přesně přizpůsobit, co se zobrazuje – například pruhy postupu, termíny, členy týmu a další – takže zobrazení funguje tak, jak potřebujete.
Snadno můžete filtrovat a třídit podle projektu, stavu nebo priority, abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější. Potřebujete informovat ostatní? Stačí sdílet náhled svého portfolia prostřednictvím odkazu se zainteresovanými stranami, aby byli všichni v obraze. Můžete dokonce přidat kontext pomocí poznámek, značek a příloh souborů – to vše z jediného, přehledného panelu projektového portfolia.
Pokud chcete rychlé nastavení, šablona ClickUp Portfolio Management Template vám nabízí snadný způsob, jak sledovat aktivní i dokončené projekty na jednom místě. Pomáhá vám centralizovat data o projektech, což usnadňuje aktualizaci a sdílení vašeho digitálního portfolia online.
Můžete organizovat své dosavadní práce podle klientů, typů projektů nebo kampaní. To je obzvláště užitečné, pokud chcete mít své portfolio připravené pro klienty a svůj pokrok transparentní.
Zmínili jsme již, že všechny šablony portfolia ClickUp jsou zcela přizpůsobitelné? V tomto případě získáte 16 vlastních stavů, které vám pomohou sledovat každou fázi vaší práce. Svým projektům můžete přidat větší hloubku pomocí šesti vlastních polí, jako jsou výdaje, pokrok a zůstatek, takže vám nic neunikne.
Můžete také přepínat mezi různými zobrazeními, včetně hlavního seznamu portfolia a podrobného zobrazení SOP projektů, abyste získali jasnější přehled o všem. Díky integrovanému sledování času ClickUp, praktickým značkám a upozorněním na závislosti je navíc mnohem snazší udržet si přehled a dodržovat harmonogram.
💡 Tip pro profesionály: Designéři mohou jít ještě o krok dál s šablonou úkolů ClickUp Design Portfolio, která zahrnuje vizuální miniatury, stavové značky, termíny a poznámky klientů – vše na jednom místě.
Potřebujete centralizovat obsah portfolia v flexibilním prostředí podporujícím spolupráci? Použijte ClickUp Docs, abyste měli všechny své návrhy, pokroky, případové studie a reference klientů na jednom místě.
Můžete vložit multimediální obsah – obrázky, videa, dokonce i seznamy úkolů – a vizuálně tak představit svou práci, čímž vaše portfolio bude poutavější a informativnější. Strukturování obsahu je také jednoduché díky podpoře vnořených stránek a podstránek, které vám umožňují organizovat portfolio podle projektů, dovedností nebo kategorií, takže diváci snadno najdou relevantní příklady. Můžete tak přidat sekce pro reference, metriky nebo zákulisní pracovní postupy, abyste mohli vyprávět celý příběh, nejen ukázat konečný produkt.
Dokumenty jsou obzvláště užitečné pro spolupráci. Týmy mohou společně upravovat dokumenty v reálném čase, zanechávat komentáře a navrhovat změny – ideální pro společné psaní projektových popisů nebo vylepšování obsahu před publikováním. Dokumenty lze sdílet veřejně bez nutnosti přihlášení, takže zasílání vašeho portfolia za účelem přilákání klientů nebo spolupracovníků je zcela bezproblémové.
Dokumenty můžete přímo propojit s konkrétními úkoly nebo projekty v rámci ClickUp, takže vše zůstane propojené a snadno přístupné. Integrované nástroje pro zpětnou vazbu a kontrolu verzí zajistí, že vaše portfolio bude vždy aktuální a v souladu s probíhající prací.
📌 Například designér může použít ClickUp Docs k napsání souhrnu projektu, vložení vizuálních návrhů a odkazů na finální výstupy. Tým pak může dokument zkontrolovat a okomentovat a po finalizaci může být sdílen jako součást veřejného portfolia nebo integrován do širší šablony pro sledování projektu.
Profesionálové, kteří chtějí vyprávět příběh projektu nebo sepsat přehled projektu či osobní životopis, mohou vyzkoušet ClickUp Brain – nejkomplexnější a nejkontextovější pracovní AI na světě. Je integrována do vašeho pracovního prostoru Clickup, zná vaši práci a slouží také jako váš AI asistent pro psaní. Je to nejlepší způsob, jak kontextualizovat, generovat, vylepšovat a lokalizovat obsah vašeho portfolia.
Stačí zadat zadání a generátor vám pomůže vytvořit části portfolia, které skutečně odrážejí vaši osobnost a zároveň jsou výstižné, sebevědomé a bez pravopisných chyb.
ClickUp AI Knowledge Manager také dokáže okamžitě odpovědět na otázky týkající se vašich projektů, dokumentů a znalostí týmu. Pro tvůrce portfolií to znamená, že můžete rychle vyhledat relevantní případové studie, výsledky projektů nebo zpětnou vazbu od klientů z vašeho pracovního prostoru, čímž zefektivníte způsob prezentace a aktualizace obsahu svého portfolia.
📮ClickUp Insight: Více než polovina zaměstnanců má potíže s nalezením informací, které potřebují v práci. Pouze 27 % z nich tvrdí, že je to snadné, zatímco ostatní se potýkají s určitými obtížemi a 23 % z nich to považuje za velmi obtížné.
Když jsou znalosti roztříštěné mezi e-maily, chaty a nástroji, rychle se hromadí zbytečně promarněný čas. S ClickUp můžete e-maily proměnit v sledovatelné úkoly, propojit chaty s úkoly, získat odpovědi od AI a mnoho dalšího v rámci jediného pracovního prostoru.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky eliminaci zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Co pro vás tedy tyto funkce ClickUp znamenají?
Získáte více než jen místo, kde můžete vystavit hotové práce – ClickUp vám umožní zdůraznit váš proces, spolupráci a strategii prostřednictvím inteligentní správy produktového portfolia. Sdílejte aktualizace v reálném čase, vyzývejte k poskytování zpětné vazby a udržujte vše organizované pomocí AI.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si vlastní agenta ClickUp Autopilot, který prohledává dokončené úkoly označené jako „Schváleno klientem“ a používá systém hodnocení vlastních polí, jako je „Dopad“, „Kreativita“ nebo „Spokojenost klienta“, k hodnocení každého projektu.
Pouze úkoly, které splňují vaši hranici kvality (např. 4 hvězdičky nebo více), spustí automatické vytvoření návrhu ClickUp Doc pro vaše portfolio, doplněného o shrnutí a vizuální prvky generované umělou inteligencí. Tímto způsobem zůstane vaše portfolio přehledné a nezahlcené.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte průběh každého projektu v reálném čase, přidávejte milníky, stanovujte termíny a vizualizujte svůj pracovní postup, abyste potenciálním klientům předvedli své dovednosti v oblasti řízení projektů.
- Nahrávejte rychlá vysvětlující videa pomocí ClickUp Clips a předveďte průběh projektu nebo designové volby.
- Vytvářejte wiki pomocí ClickUp Docs a dokumentujte své postupy, inspirace nebo případové studie ve formátu, který lze sdílet.
- Spolupracujte okamžitě se svými kolegy nebo klienty pomocí ClickUp Chat, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
- Automatizujte rutinní úkoly v rámci řízení projektů, jako je generování souhrnů úkolů v reálném čase, aktualizace pokroku a akčních položek, pomocí umělé inteligence pro řízení projektů prostřednictvím ClickUp Brain.
- Předpovídejte termíny projektů, identifikujte potenciální překážky a navrhujte optimální přidělování úkolů s pomocí agentů ClickUp AI.
- Shromažďujte zpětnou vazbu nebo nové kreativní zadání pomocí přizpůsobitelných formulářů ClickUp, které jsou přímo propojeny s úkoly.
Omezení ClickUp
- Načítání těžších dokumentů a šablon portfolia může trvat déle.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si designové portfolio pomocí ClickUp Whiteboards! Od generování obrázků pomocí umělé inteligence až po vkládání poznámek klientů přímo do tabule – Whiteboards lze použít jako portfolio, kde můžete s minimálním úsilím předvést svou kreativitu.
Svou tabuli můžete také okamžitě sdílet, vložit do úkolů, exportovat jako PDF nebo dokonce přímo na ní chatovat. Je to jako živý vizuální životopis, který odpovídá a udržuje všechny v obraze.
2. Durable (nejlepší pro okamžité vytváření portfolií pomocí umělé inteligence)
Durable je nástroj pro tvorbu portfoliových webových stránek, který pomocí AI generuje personalizovaná online portfolia pouhými několika kliknutími. Obsahuje základní funkce pro podnikání, jako je fakturace, správa vztahů s klienty (CRM) a dokonce i základní automatizace marketingu – to vše z jednoho přehledného a přehledného ovládacího panelu.
Platforma nabízí řadu šablon portfolií. Podporuje plynulý export a publikování v různých formátech, takže je vhodná pro freelancery a kreativní profesionály, kteří hledají rychlé a flexibilní řešení pro vytváření a aktualizaci svého online portfolia.
Nejlepší trvalé funkce
- Vytvořte webové portfolio několika kliknutími – AI se postará o design, rozvržení a počáteční obsah.
- Optimalizujte vyhledávání pomocí integrovaných nástrojů SEO, bez nutnosti ručního nastavení.
- Chraňte svůj web pomocí SSL, ochrany proti DDoS útokům a globálního doručování obsahu.
- Přidejte vlastní funkce, jako jsou nástroje pro plánování a reference, abyste zvýšili zájem.
Trvalá omezení
- Designy generované umělou inteligencí nabízejí méně možností přizpůsobení než tradiční nástroje pro tvorbu webových stránek. To může omezit kreativní kontrolu nad rozvržením.
Trvalé ceny
- Starter: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
Trvalá hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Durable?
Recenze G2 říká:
Vytvoří webovou stránku za pouhých pět minut. Pokud chcete webovou stránku aktualizovat, nemůžete upravovat stávající verzi, ale musíte vytvořit nový projekt a znovu na něm pracovat.
Vytvoří webovou stránku za pouhých pět minut. Pokud chcete webovou stránku aktualizovat, nemůžete upravovat stávající verzi, ale musíte vytvořit nový projekt a znovu na něm pracovat.
3. WIX ADI (nejlepší pro AI-řízený design pro snadné vytváření portfolia)
Chcete vytvořit portfolio, které odráží váš kreativní a zároveň profesionální styl práce, aniž byste museli najímat vývojáře? Wix je uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu webových stránek, který vytváří digitální portfolia připravená k publikování a kombinuje svobodu designu s inteligentní automatizací.
Jeho AI-poháněný nástroj pro tvorbu webových stránek nejprve položí několik otázek – jakou kreativní práci děláte a jaké jsou vaše estetické preference – a poté vygeneruje přizpůsobené rozvržení webových stránek. Nejste omezeni žádným tématem; Wix vám dává plnou kontrolu nad úpravami, testováním a rozšiřováním vašeho online prostoru.
Nabízí také pokročilé funkce, jako jsou nástroje pro rezervace klientů, eCommerce, hosting videí a přizpůsobení SEO.
Nejlepší funkce WIX ADI
- Vyberte si z více než 900 hotových šablon a vytvořte si dobré portfolio, které bude odpovídat vaší značce.
- Přizpůsobte si každý designový prvek pomocí intuitivního rozhraní, které vám dává plnou kontrolu.
- Použijte úchvatné styly písma a barevná schémata, aby byl váš web vizuálně atraktivní.
- Přidejte úvodní animace a obrazové filtry, abyste upoutali pozornost návštěvníků.
Omezení WIX ADI
- Některé integrace aplikací třetích stran vyžadují další kroky při nastavení.
Ceny WIX ADI
- Light: 17 $/měsíc na uživatele
- Core: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 36 $/měsíc na uživatele
- Business Elite: 159 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze WIX ADI
- G2: 4,2/5 (více než 1 690 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 10 360 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o WIX ADI?
Recenze Capterra zní:
Celkově byla moje zkušenost s Wixem 8/10. Byl perfektní pro začátečníky a snadno se naučil a dal se snadno vytvořit.
Celkově byla moje zkušenost s Wixem 8/10. Byl perfektní pro začátečníky a snadno se naučil a dal se snadno vytvořit.
💡 Tip pro profesionály: Vlastní webová stránka může výrazně zvýšit vaši viditelnost na internetu a pomoci vám přilákat více klientů. Na rozdíl od spoléhání se výhradně na sociální sítě vám personalizovaná webová stránka umožňuje prezentovat svou práci strukturovaným a profesionálním způsobem, což klientům usnadňuje orientaci a porozumění vaší nabídce. Tento centralizovaný přístup nejen demonstruje váš závazek k vašemu řemeslu, ale také poskytuje plynulý zážitek návštěvníkům, kteří se chtějí dozvědět více o vašich službách.
4. 10Web (nejlepší pro tvorbu portfolia vylepšeného umělou inteligencí pro WordPress)
10Web je výsledkem spojení WordPressu s automatizací a snahou o zefektivnění. Nabízí flexibilitu WordPressu s designovým studiem bez nutnosti programování, které vám umožní popsat vaši vizi a nechat AI udělat práci za vás.
Jakmile bude vaše jedinečná webová stránka s portfoliem vytvořena, můžete ji plně přizpůsobit pomocí nástrojů WordPress. Navíc je hostována na Google Cloud, což znamená, že je rychlá, bezpečná a spolehlivá. Editor typu drag-and-drop založený na Elementoru vám dává kontrolu nad přizpůsobením všech aspektů zvoleného tématu vaší stránky.
10 nejlepších funkcí 10Web
- Vylepšete text, vizuální prvky a rozvržení pomocí AI Co-Pilot.
- Využijte responzivní design optimalizovaný pro mobilní zařízení a pokročilé bezpečnostní funkce.
- Vytvářejte obsah optimalizovaný pro vyhledávače, který se dobře umisťuje ve výsledcích vyhledávání.
- Spravujte svůj web pomocí automatických aktualizací, profesionálního hostingu a podpory poskytované službou Google Cloud.
Omezení 10Web
- Počáteční návrhy generované umělou inteligencí mohou vyžadovat další úpravy, aby přesně odpovídaly vaší představě.
Ceny 10Web
- AI Starter: 20 $/měsíc
- AI Premium: 30 $/měsíc
- AI Ultimate: 45 $/měsíc
Hodnocení a recenze 10Web
- G2: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 10Web?
Recenze G2 zdůrazňuje klady i zápory:
Vše je snadné, není třeba umět programovat a své úkoly můžete plnit bez potíží jako dříve, snadná implementace a skvělé funkce, které vám umožňují přizpůsobit si webové stránky podle svých představ […] někdy se však obtížně otevírá ovládací panel
Vše je snadné, není třeba umět programovat a své úkoly můžete plnit bez potíží jako dříve, snadná implementace a skvělé funkce, které vám umožňují přizpůsobit si webové stránky podle svých představ […] někdy se však obtížně otevírá ovládací panel
5. PortfolioBox (nejlepší pro vizuálně působivá portfolia zaměřená na galerii)
Jste unaveni z nudné mřížky miniatur, která se vydává za portfolio? Portfoliobox je vytvořen speciálně pro kreativce – fotografy, designéry, ilustrátory a dokonce i vizážisty – a klade důraz na vizuální vyprávění příběhů. Jeho šablony jsou vytvořeny tak, aby vaše práce mohla dýchat, s možnostmi rozvržení, které připomínají spíše kurátorské galerie než šablonové webové stránky.
Online nástroj pro tvorbu portfolia je překvapivě komplexní: ze stejného ovládacího panelu můžete spravovat rezervace klientů, prodávat tisky nebo produkty a dokonce i blogovat. Funkce eCommerce a plánování jsou také integrovány, takže k provozování svého podnikání nebudete potřebovat žádné pluginy ani další nástroje.
Nejlepší funkce PortfolioBox
- Prodávejte digitální nebo fyzické produkty pomocí integrovaných funkcí obchodu a několika platebních možností.
- Spravujte rezervace akcí, kurzů nebo služeb s možností sledování dostupnosti v reálném čase.
- Vyberte si ze šablon projektových portfolií a přidejte obsah, jako jsou galerie, životopisy nebo hudba – není třeba žádné programování.
- Zvyšte viditelnost pomocí automatického SEO, které klientům pomůže najít vaši práci online.
Omezení PortfolioBoxu
- Tvůrce webových stránek portfolia funguje nejlépe pro sólové umělce a malé podniky, ale nemusí být vhodný pro větší projekty.
Ceny PortfolioBox
- Zdarma
- Osobní: 10,9 $ měsíčně na uživatele
- Profesionální: 19,9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze PortfolioBox
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o PortfolioBoxu?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, že je k dispozici obrovský výběr stylů a rozvržení galerií, takže si můžete vybrat nejen to, co nejlépe vyhovuje vašemu stylu umělecké tvorby, ale také každé jednotlivé kolekci nebo projektu... Automatické ukládání může být na různých zařízeních trochu nestabilní – na desktopovém prohlížeči však funguje naprosto spolehlivě.
Líbí se mi, že je k dispozici obrovský výběr stylů a rozvržení galerií, takže si můžete vybrat nejen to, co nejlépe vyhovuje vašemu stylu umělecké tvorby, ale také každé jednotlivé kolekci nebo projektu... Automatické ukládání může být na různých zařízeních trochu nestabilní – na desktopovém prohlížeči však funguje naprosto spolehlivě.
6. Framer AI (nejlepší pro vytváření interaktivních portfolií z textových podnětů)
Tento nástroj je určen pro kreativní lidi, kteří chtějí proniknout na globální trh, aniž by ztratili svůj hlas. Framer umožňuje snadné vytváření vícejazyčných interaktivních portfolií z jednoduchých textových podnětů. Umělá inteligence generuje celé sekce, rozvržení a interakce, které vypadají, jako by byly ručně naprogramovány extrémně produktivním designérem.
Jeho výjimečnou vlastností je způsob, jakým zpracovává lokalizaci. Namísto neohrabaných překladů nebo robotických frází vám Framer pomáhá vytvářet regionálně specifické verze vašich stránek, přičemž zachovává tón a nuance původního obsahu.
Nejlepší funkce Framer AI
- Přeložte svůj web okamžitě pomocí AI, která zachová hlas vaší značky a regionální tón.
- Vylepšete své texty jedním kliknutím pro nový nebo stávající obsah.
- Přizpůsobte výstup AI nastavením tónu, kontextu a preferencí slov.
- Ovládejte rozvržení, animaci a interaktivitu až do nejmenších detailů.
Omezení Framer AI
- Pokročilé funkce, jako jsou vlastní komponenty AI, vyžadují určitý čas, než je zvládnete.
Ceny Framer AI
- Mini: 10 $/měsíc za web
- Základní: 20 $/měsíc za web
- Pro: 40 $/měsíc za web
- Startup: 75 $/měsíc za web
- Scaleup: 200 $/měsíc za web
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Framer AI
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Framer AI?
Recenze G2 říká:
Framer mi poskytuje perfektní kombinaci svobody designu a vývojových možností. Mohu vytvářet plně responzivní, interaktivní webové stránky, aniž bych se dotkl jediného řádku backendového kódu.
Framer mi poskytuje perfektní kombinaci svobody designu a vývojových možností. Mohu vytvářet plně responzivní, interaktivní webové stránky, aniž bych se dotkl jediného řádku backendového kódu.
7. Webflow (nejlepší pro výkonné vizuální ovládání designu portfolia bez nutnosti programování)
Webflow AI je postaven na principu vizuálního vývoje. Poskytuje kreativcům přímý přístup k základním stavebním kamenům webu – HTML, CSS a JavaScript – ale prostřednictvím rozhraní, které připomíná spíše software pro správu designových projektů než tradiční nástroj pro tvorbu webových stránek.
Můžete vytvářet vlastní struktury obsahu (například případové studie s jedinečným rozvržením, dynamické galerie obrázků nebo filtrovatelné knihovny projektů) bez nutnosti psát backendový kód. Animace jsou založeny na časové ose, což dává motion designérům a vizuálním vypravěčům nástroje k vytváření plynulých interakcí bez nutnosti spoléhat se na vývojářský tým.
Nejlepší funkce Webflow
- Automaticky generujte čistý sémantický kód a hostujte jej na globálně distribuované infrastruktuře.
- Vytvářejte pomocí AI nadpisy, výzvy k akci a struktury blogů, které odpovídají hlasu vaší značky.
- Zrychlete svůj pracovní postup pomocí automatizovaného SEO a inteligentní organizace obsahu.
- Analyzujte zapojení návštěvníků pomocí poznatků umělé inteligence a zvyšte tak dopad webu.
- Rozšiřte své portfolio od jednoduchého po pokročilé s plnou kontrolou nad designem a funkcemi.
Omezení Webflow
- Budete potřebovat nějaký čas, abyste se seznámili s funkcemi AI a naučili se je efektivně používat.
- Kvalita výstupu AI závisí do značné míry na tom, jak dobře popíšete, co chcete.
Ceny Webflow
- Zdarma
- Základní: 18 $/měsíc na uživatele
- CMS: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Webflow
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Webflow?
Recenze Capterra uvádí:
Moje zkušenost s Webflow byla celkově pozitivní a skvělá! Líbí se mi, jak je Webflow tak rozmanitý ve svých schopnostech na různých úrovních. Jsem s Webflow velmi spokojený a považuji ho za hvězdu ve svém oboru. Pro začátečníky, kteří s ním nemají žádné zkušenosti, není nejjednodušším nástrojem pro návrh.
Moje zkušenost s Webflow byla celkově pozitivní a skvělá! Líbí se mi, jak je Webflow tak rozmanitý ve svých schopnostech na různých úrovních. Jsem s Webflow velmi spokojený a považuji ho za hvězdu ve svém oboru. Pro začátečníky, kteří s ním nemají žádné zkušenosti, není nejjednodušším nástrojem pro návrh.
8. Canva (nejlepší pro rychlý a snadný návrh vizuálního portfolia pomocí šablon)
Bezplatný nástroj pro tvorbu webových stránek portfolia od Canva využívá nástroje AI (Magic Studio™) pro snadný design pomocí drag-and-drop a nabízí stovky přizpůsobitelných šablon portfolia. Můžete rychle sestavit digitální portfolio s integrovanými stockovými fotografiemi, videi a grafikou a publikovat je online pomocí bezplatné domény Canva nebo vlastní domény.
Vyberte si z více než 50 000 šablon grafického designu a přizpůsobte je pomocí rozsáhlé knihovny zdrojů Canva. Tento online nástroj pro tvorbu portfolia odstraňuje technické překážky a zároveň vám ponechává kreativní kontrolu ve vašich rukou.
Nejlepší funkce Canva
- Použijte vlastní branding s nástroji pro loga, barvy a fonty pomocí Brand Kit.
- Upravujte fotografie okamžitě pomocí nástrojů AI, jako jsou Background Remover a Photo Enhancer.
- Spolupracujte v reálném čase na sdílených portfoliích s členy týmu kdekoli
- Získejte přístup k milionům stockových fotografií, ikon a designových prvků přímo v platformě.
Omezení Canva
- Pokročilé funkce pro úpravy vektorů a správu vrstev jsou ve srovnání s profesionálním designovým softwarem omezené.
- Některé prvky šablon mají omezené možnosti přizpůsobení i u placených tarifů.
Ceny Canva
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na osobu
- Týmy: 10 $/měsíc na osobu (minimálně 3 osoby)
- Enterprise: Individuální ceny
- Vzdělávání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 730 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canvě?
Recenze G2 zní:
Nejlepší na Canvě je počet šablon, které nabízí, a také široká škála možností jejich přizpůsobení. Umožňuje vám vytvořit a přizpůsobit jakýkoli design, na kterém chcete pracovat, ať už potřebujete vytvořit jednoduchý design pro zveřejnění na sociálních médiích, nebo životopis.
Nejlepší na Canvě je počet šablon, které nabízí, a také široká škála možností jejich přizpůsobení. Umožňuje vám vytvořit a přizpůsobit jakýkoli design, na kterém chcete pracovat, ať už potřebujete vytvořit jednoduchý design pro zveřejnění na sociálních médiích, nebo životopis.
9. Decktopus (nejlepší pro portfolia ve stylu prezentací založená na umělé inteligenci)
Decktopus vyniká tím, že klade AI do centra designu prezentací. Zatímco jiné nástroje se zaměřují na šablony, Decktopus využívá inteligentní algoritmy, které za vás vyřeší náročná rozhodnutí ohledně designu.
To znamená, že můžete soustředit svou energii na vytváření poutavého obsahu, zatímco AI se postará o vizuální prvky, rozvržení a formátování.
Tento nástroj je ideální pro prodejní týmy a organizátory akcí, kteří potřebují rychle vytvořit skvěle vypadající prezentace. Jeho systém umělé inteligence se učí z vašich vstupů a preferencí a navrhuje rozvržení a designové prvky, které odpovídají vaší osobní značce a stylu.
Nejlepší funkce Decktopus
- Vytvářejte dynamická portfolia s více než 100 profesionálními příklady portfolií, které vám poslouží jako inspirace.
- Vyberte si motivy a styly, které odpovídají vaší značce, s inteligentními návrhy písma a barev.
- Získejte zpětnou vazbu v reálném čase ohledně prezentace, od tempa až po řeč těla.
- Vložte do snímků interaktivní formuláře, abyste mohli sbírat zpětnou vazbu a získávat potenciální zákazníky.
Omezení Decktopus
- Prvním uživatelům může chvíli trvat, než se seznámí se všemi možnostmi přizpůsobení AI.
Ceny Decktopus
- Pro: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 49,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Decktopus
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Decktopus?
Recenzent Capterra říká:
V porovnání s PowerPointem je přizpůsobení šablon velmi snadné. Jakmile vyberete styl a barvu, můžete začít. Přizpůsobení šablon mi zabere méně než 10 minut. Výběr stockových obrázků je omezený. Ale vzhledem k tomu, že na internetu je k dispozici tolik bezplatných obrázků a ilustrací, není to velký problém.
V porovnání s PowerPointem je přizpůsobení šablon velmi snadné. Jakmile vyberete styl a barvu, můžete začít. Přizpůsobení šablon mi zabere méně než 10 minut. Výběr stockových obrázků je omezený. Ale vzhledem k tomu, že na internetu je k dispozici tolik bezplatných obrázků a ilustrací, není to velký problém.
10. Hostinger (nejlepší pro cenově dostupný hosting a tvorbu portfolia typu „vše v jednom“)
Hostinger je jednoduchá webová platforma, která kreativcům nabízí přesně to, co potřebují k vytvoření solidního, profesionálního portfolia, aniž by se tento proces stal prací na plný úvazek. Je rychlá, cenově dostupná a příjemně zjednodušená.
Přináší skutečnou strukturu bez obvyklého přetížení pro umělce, freelancery a designéry, kteří raději tráví čas tvorbou než hrátkami s chaosem v pozadí. Díky all-in-one nastavení získáte hosting, čistý a intuitivní nástroj pro tvorbu webových stránek, základní SEO nástroje a nezbytné bezpečnostní funkce – hned od začátku.
Nejlepší funkce Hostingeru
- Snadno spravujte svůj web pomocí přizpůsobeného ovládacího panelu hPanel.
- Získejte bezplatnou doménu a hladký přechod na nový web s vybranými tarify.
- Zabezpečte svůj web pomocí SSL, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitorování.
- Zajistěte si rychlý výkon po celém světě díky serverové infrastruktuře na několika kontinentech.
Omezení Hostingeru
- Není k dispozici telefonická podpora a některé nabídky při placení mohou působit trochu přehnaně.
Ceny Hostingeru
- Prémiový nástroj pro tvorbu webových stránek: 11,99 $/měsíc
- Nástroj pro tvorbu firemních webových stránek: 13,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hostingeru
- G2: 4,4/5 (708+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (302+ recenzí)
Co říkají o Hostingeru skuteční uživatelé?
Recenze Capterra uvádí:
Nízká cena, komplexní služby pro nákup domény, hosting, e-mail a tvorbu webových stránek Snadný převod domény Dobrá zákaznická podpora Intuitivní rozhraní Komplexní analýza webových stránek. Výběr šablon by mohl být lepší Nastavení e-mailu je komplikované Mohlo by být více integrací, zejména pro e-commerce.
Nízká cena, komplexní služby pro nákup domény, hosting, e-mail a tvorbu webových stránek Snadný převod domény Dobrá zákaznická podpora Intuitivní rozhraní Komplexní analýza webových stránek. Výběr šablon by mohl být lepší Nastavení e-mailu je komplikované Mohlo by být více integrací, zejména pro e-commerce.
Prezentujte své nejlepší práce pomocí ClickUp
Vytvoření působivého digitálního portfolia vyžaduje více než jen shromáždění vašich nejlepších prací. Potřebujete správné nástroje, abyste mohli efektivně organizovat, prezentovat a sdílet své kreativní projekty.
ClickUp nabízí jednotný pracovní prostor, kde můžete vy a váš tým vytvářet úžasná portfolia, která odpovídají vašim cílům, a zároveň sledovat pokrok v reálném čase.
Díky přizpůsobitelným funkcím můžete strukturu a prezentaci svého portfolia přizpůsobit svým konkrétním potřebám, ať už spravujete projektová portfolia, kolekce produktů nebo kreativní práce. Díky výkonným nástrojům pro spolupráci můžete shromažďovat zpětnou vazbu, upravovat priority a udržovat všechny zúčastněné v souladu během celého procesu vytváření portfolia.
Jste připraveni vytvořit poutavé portfolio, které skutečně reprezentuje vaši práci? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte budovat svou profesionální prezentaci!