10 nejlepších alternativ k Proton Calendar pro bezpečné a efektivní plánování

Proton Calendar je dobrou volbou pro uživatele, kteří si cení soukromí. Je šifrovaný od začátku do konce, bez reklam a nesleduje data. Snadno zvládá základní funkce, jako je plánování událostí, opakující se schůzky a mobilní přístup.
Jeho funkce však mohou být poněkud omezené, pokud hledáte hlubší integraci, propojení úkolů nebo robustní nástroje pro spolupráci. Pokud váš pracovní postup vyžaduje větší flexibilitu a hladkou koordinaci, Proton Calendar nemusí splňovat všechny vaše potřeby.
Právě zde přicházejí na řadu alternativy k Proton Calendar. V tomto článku prozkoumáme nejlepší možnosti, které nabízejí dynamičtější funkce, silnější integraci a lepší podporu pro spolupráci v reálném čase, abyste mohli najít tu, která nejlépe vyhovuje vašemu stylu produktivity.
Nejlepší alternativy k Proton Calendar v kostce
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Plánování úkolů pomocí drag-and-drop, opakující se události, sdílené týmové pohledy
|Komplexní správa projektů s integrací kalendáře pro týmy všech velikostí
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Google Calendar
|Integrace Google Meet, přílohy souborů Drive, sdílené kalendáře
|Plánování v ekosystému Google Workspace pro jednotlivce a freelancery
|Bezplatné placené tarify začínají na 8,40 $ za měsíc na uživatele.
|Kalendář Microsoft Outlook
|Centralizované plánování událostí, sdílené týmové kalendáře, barevně odlišené kategorie
|Podniky a profesionálové používající Microsoft 365
|Bezplatné placené tarify začínají na 9,99 $/měsíc/uživatel
|Fantastical
|Zadávání přirozeným jazykem, předpovědi počasí v aplikaci, inteligentní sady kalendářů
|Uživatelé zaměřeni na Apple, kteří preferují přirozený vstup jazyka a chytrý design
|Bezplatné placené tarify začínají na 4,75 $/měsíc/uživatel s ročním vyúčtováním.
|Apple Calendar
|Synchronizace iCloud mezi zařízeními Apple, sdílené kalendáře, upozornění založená na poloze
|Integrovaný kalendář s nativní integrací Apple pro jednotlivce a živnostníky
|Zdarma
|Zoho Calendar
|Sdílení veřejných/soukromých údajů, více zobrazení kalendáře, integrace Zoom/Zoho Meeting
|Správa událostí pro uživatele aplikace Zoho v malých a středních podnicích
|Zdarma
|Amie
|Kalendář a úkoly vedle sebe, opakující se návyky, plánování úkolů pomocí umělé inteligence
|Minimalistické plánování, které kombinuje úkoly, e-maily a plánování pro malé týmy
|Placené tarify začínají na 20 $/měsíc/uživatel s ročním vyúčtováním.
|Any. do
|Plánování úkolů pomocí drag-and-drop, hlasové zadávání, návrhy plánů založené na umělé inteligenci
|Denní plánování úkolů a synchronizace napříč platformami pro jednotlivce a malé týmy
|Osobní: Bezplatné placené tarify začínají na 7,99 $/měsíc/uživatel
|Teamup Calendar
|11 zobrazení kalendáře, barevně odlišené podkalendáře, 9 úrovní uživatelských oprávnění, integrovaná rezervace zdrojů
|Správa sdílených plánů a zdrojů pro malé a střední týmy
|Bezplatné placené tarify začínají na 12 $/měsíc
|Business Calendar 2
|Flexibilní měsíční zobrazení, pokročilé opakující se události, přílohy souborů/fotografií
|Podrobné přizpůsobení kalendáře a kontrola úkolů pro jednotlivce i malé týmy
|Bezplatné placené tarify začínají na 4,99 $.
Co byste měli hledat v alternativách k Proton Calendar?
Při porovnávání alternativ k Proton Calendar je důležité zvážit funkce, které zlepšují osobní a profesionální plánování. Klíčové faktory, na které se zaměřit, jsou:
- Integrační možnosti: Hledejte dobrou alternativu k Proton Calendar, kterou lze propojit s jinými produkty a službami, včetně e-mailových systémů, správy úkolů a konferenčních aplikací.
- Funkce pro spolupráci: Vyberte kalendáře, které poskytují sdílený přístup, což týmům umožňuje rychle plánovat nadcházející události, zobrazovat dostupnost a spravovat skupinové plány.
- Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost: Vyberte si alternativy k Proton Calendar, které nabízejí intuitivní, přizpůsobitelné rozhraní s barevně odlišenými událostmi a flexibilními zobrazeními, které výrazně zlepšují použitelnost a organizaci.
- Přístupnost napříč platformami: Ujistěte se, že alternativa k Proton Calendar umožňuje synchronizaci napříč více zařízeními a operačními systémy, čímž zajistíte konzistentní přístup k vašemu rozvrhu.
- Soukromí a bezpečnost: Hledejte kalendářový nástroj, který je komplexní z hlediska soukromí a bezpečnosti. Ačkoli Proton Calendar klade důraz na šifrování typu end-to-end, je důležité zhodnotit bezpečnostní opatření jiných řešení pro ochranu citlivých dat.
📮 ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů využívá AI primárně pro správu úkolů a organizaci. Důvodem může být to, že tyto nástroje jsou omezeny na kalendáře, seznamy úkolů nebo e-mailové aplikace. S ClickUpem stejná AI pohání vaše e-maily nebo jiné komunikační pracovní postupy, kalendář, úkoly a dokumentaci. Stačí se zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“ ClickUp Brain prohledá váš pracovní prostor a na základě naléhavosti a důležitosti vám přesně řekne, co máte na programu. ClickUp tak pro vás konsoliduje více než 5 aplikací do jedné super aplikace!
10 nejlepších alternativ k Proton Calendar
Ačkoli Proton Calendar nabízí silné funkce ochrany soukromí, uživatelé, kteří hledají vyšší efektivitu a integraci, by mohli zvážit alternativy. Nejlepší alternativy k Proton Calendar vyhovují různým nástrojům pro správu projektů a potřebám plánování.
1. ClickUp (nejlepší komplexní nástroj pro správu projektů s integrovaným kalendářem)
ClickUp, aplikace pro vše v práci, je kompletní platforma pro správu projektů s intuitivní integrací kalendáře. Je to perfektní alternativa pro jednotlivce i týmy, které chtějí optimalizovat svou práci.
ClickUp Calendar je nástroj využívající umělou inteligenci, který zjednodušuje plánování a správu úkolů.
Kalendář ClickUp s umělou inteligencí je více než jen nástroj pro plánování – je to chytrý integrovaný pracovní prostor, který kombinuje pokročilou automatizaci, správu schůzek a funkce pro zvýšení produktivity, aby vám a vašemu týmu pomohl zůstat organizovaní a efektivní.
Kombinuje úkoly a události do jednoho zobrazení a nabízí automatické blokování času a připomenutí schůzek. Integrovaná umělá inteligence ClickUp naplánuje váš perfektní rozvrh na základě vašich úkolů, událostí a cílů.
Od automatického plánování úkolů po nastavování nových schůzek, ClickUp Calendar usnadňuje stanovení priorit. Synchronizuje se také s externími kalendáři, jako je Google Calendar a Outlook.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o ClickUp Calendar:
Zobrazení kalendáře ClickUp usnadňuje vizualizaci vašeho pracovního vytížení a hladce integruje úkoly, připomenutí a opakující se schůzky do jednoho centralizovaného centra.
Ať už organizujete svůj kalendář nebo si vyhradíte čas na soustředěnou práci, vše krásně uspořádá pomocí barevně odlišených možností a spolupráce v reálném čase, takže celý váš kalendář pracuje pro vás, a ne proti vám.
Funkce správy úkolů ClickUp kombinují plánování s akcí. Vše, co potřebujete, od rychlých úspěchů po dlouhodobé projekty, je obsaženo v jedné aplikaci.
Na rozdíl od tradičních kalendářových nástrojů vám ClickUp Tasks umožňuje propojit události přímo s úkoly, přiřadit vlastníky, přidat podúkoly, nastavit závislosti a sledovat pokrok – to vše na jedné stránce. To znamená, že nemusíte přepínat mezi aplikacemi ani se obávat zmeškání termínů kvůli nesourodým nástrojům.
Předem připravené šablony plánování ClickUp vám pomohou rychle začít. Tyto šablony kalendáře a plánování mají standardizované formáty, které šetří čas a minimalizují nejistotu. Navíc je můžete přizpůsobit konkrétním procesům vašeho týmu, což výrazně usnadňuje správu opakujících se událostí.
Například šablona ClickUp Calendar Planner pomáhá jednotlivcům i týmům spravovat a sledovat události, aktivity a úkoly na jednotné platformě.
Umožňuje vám přizpůsobit stavy, pole a zobrazení kalendáře podle vašich potřeb, čímž zlepšíte organizaci a produktivitu.
ClickUp Brain přidává sofistikované funkce k každodenním úkolům. Vytváří popisy úkolů, shrnuje poznámky z jednání, automatizuje připomenutí a předpovídá termíny na základě aktuálního pracovního vytížení a složitosti projektu.
Jeho funkce AI kalendáře jsou obzvláště užitečné pro týmy s rychlým tempem práce. Můžete vyhledávat a klást otázky týkající se vašeho rozvrhu, odesílat odkazy na plánování a připojovat se k hovorům, a to vše přímo z kalendáře.
Můžete také použít ClickUp Brain k vytvoření týdenních plánů na základě vašich úkolů. Zde je jeden příklad:
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizuálně spravujte úkoly jejich přetahováním mezi dny, týdny nebo měsíci.
- Nastavte flexibilní pravidla pro opakující se úkoly a automatizujte plánování opakujících se úkolů.
- Sdílejte kalendáře se svým týmem a koordinujte tak plány.
- Propojte ClickUp s Google Kalendářem, Outlookem a dalšími aplikacemi
- Využijte umělou inteligenci k automatickému generování programů schůzek, shrnování poznámek, přípravě návrhů následných kroků nebo dokonce k plánování týdne na základě pracovního vytížení a priorit.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k jeho mnoha funkcím může novým uživatelům chvíli trvat, než pochopí všechny možnosti této platformy.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp? Heath Hayden říká:
Díky funkci kalendáře, která umožňuje zobrazit program a plánovat významné události, jsem mohl spolupracovat s ostatními členy svého týmu. Všichni jsme mohli podle potřeb vedoucího týmu přetahovat události v kalendáři. Používání je pro všechny členy týmu neuvěřitelně snadné.
🌟 Bonus: Automatizujte plánování a správu kalendáře pomocí AI agentů ClickUp. Tito šikovní pomocníci mohou automatizovat rutinní aktualizace, připomenutí a reportování, čímž vás zbaví ručního sledování a kontrolování stavu.
Zde je návod, jak můžete využít předem připravené i vlastní agenty:
- Automatické denní nebo týdenní zprávy: Nastavte předem připravené agenty, aby zveřejňovali denní nebo týdenní souhrny úkolů, termínů a pokroku ve vámi vybraném prostoru, složce nebo seznamu. Díky tomu budou všichni informováni o plánech bez nutnosti ručního zadávání.
- Připomenutí a aktualizace stavu: Nakonfigurujte si vlastní agenty, kteří vám budou zasílat připomenutí nebo komentáře, když se blíží termín splnění, úkoly jsou po termínu nebo se mění priority – tak vám nic neunikne.
- Chytré plánovací akce: Agenti mohou být nastaveni tak, aby vytvářeli, aktualizovali nebo přesouvali úkoly na základě změn ve vašem kalendáři nebo pracovním postupu, což vám pomůže přizpůsobit se měnícím se prioritám v reálném čase.
- Odpovídání na otázky týkající se plánování: Nasadit agenta odpovědí v chatovém kanálu, který okamžitě odpoví na otázky jako „Co je dnes v termínu?“ nebo „Kdo je k dispozici na schůzku?“ pomocí vyhledávání v datech pracovního prostoru.
Naučte se, jak vytvořit svého prvního agenta ještě dnes:
2. Google Calendar (nejlepší pro plánování v rámci ekosystému Google Workspace)
Google Calendar je široce používaný nástroj pro plánování, který je známý svou snadnou synchronizací s ostatními produkty Google.
Uživatelé mohou rychle vytvářet nové události v Google Calendar a zajistit tak, že všechny jejich kalendáře zůstanou aktuální na všech zařízeních. Zobrazení kalendáře je velmi flexibilní a umožňuje uživatelům konsolidovat osobní a pracovní události z více integrovaných kalendářů, včetně těch z jiných platforem.
Kromě základního plánování nabízí Google Calendar funkce, jako je automatické přidávání událostí z Gmailu, například rezervace letů a hotelů, přímo do vašeho kalendáře. Je to logické a bezproblémové řešení pro každého, kdo používá služby Google.
Nejlepší funkce Google Calendar
- Integrujte jej s Google Meet pro efektivní videokonference a připojujte soubory z Google Drive k událostem.
- Dostávejte automatické připomenutí událostí prostřednictvím e-mailu nebo mobilních oznámení.
- Nabízejte různé typy událostí, včetně „Čas na soustředění“ a „Mimo kancelář“, pro lepší rozvržení času.
- Sdílejte kalendáře s členy rodiny nebo kolegy, což umožní koordinaci a zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
- Přístup ke svému rozvrhu z různých zařízení, včetně telefonu Android
Omezení Google Calendar
- Nenabízí pokročilé funkce kalendáře pro správu projektů, jako jsou závislosti úkolů nebo sledování pracovní zátěže.
- Možnosti přizpůsobení jsou omezené ve srovnání s nástroji zaměřenými na produktivní pracovní postupy.
Ceny Google Calendar
- Zdarma
- Business Starter: 8,40 $ za měsíc na uživatele
- Business Standard: 16,80 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Calendar
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 3 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Kalendáři od ?
Recenze Capterra říká:
Barevné kódování v Google Calendar je bomba! Díky použití různých barev pro úkoly, schůzky a události vidím na první pohled, jaké jsou priority mého dne. Mám také oddělené kalendáře pro osobní a pracovní potřeby. Je snadné je oddělit, když potřebuji izolovat informace.
3. Microsoft Outlook Calendar (nejlepší pro profesionály používající Microsoft 365)
Microsoft Outlook Calendar je spolehlivý plánovací nástroj pro Microsoft Outlook a Microsoft 365, který je vhodný pro podnikové použití. Umožňuje uživatelům systematicky plánovat schůzky, termíny a aktivity a synchronizovat vše napříč zařízeními.
Díky těsné integraci s Microsoft Teams, Word, Excel a OneDrive je tento kalendář velmi cenným nástrojem pro profesionály pracující v ekosystému Microsoft. Přímo z kalendáře můžete odesílat pozvánky, kontrolovat dostupnost týmu a zahajovat online schůzky.
Pro správu úkolů je integrován s aplikací Microsoft To Do, což uživatelům umožňuje vytvářet, spravovat a dokonce přetahovat úkoly přímo do kalendáře, aby si vyhradili čas na jejich dokončení.
Nejlepší funkce kalendáře Microsoft Outlook
- Plánujte schůzky, nastavujte připomenutí a spravujte události z jednoho centralizovaného kalendáře.
- Organizujte schůzky pomocí integrovaných funkcí rezervace místností a zdrojů.
- Sdílejte kalendáře s kolegy nebo týmy, abyste koordinovali dostupnost a plánovali projekty.
- Pomocí barevně odlišených kategorií můžete události organizovat a vizuálně rozlišovat.
- Získejte přístup k celému kalendáři offline, což vám poskytne flexibilitu, když není k dispozici připojení k internetu.
Omezení kalendáře Microsoft Outlook
- Webové rozhraní a mobilní aplikace mohou být někdy méně intuitivní pro jednoduché plánování pro osobní použití ve srovnání se samostatnými kalendářovými aplikacemi.
- Pokročilé funkce, jako je automatizace nebo podrobné analýzy, jsou dostupné pouze v placených tarifech.
Ceny kalendáře Microsoft Outlook
- Zdarma
- Microsoft 365 Personal: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Family: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Premium: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze kalendáře Microsoft Outlook
- G2: 4,5/5 (více než 3 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 300 recenzí)
🔎 Věděli jste? Myšlenka přidávat každý čtvrtý rok přestupný den sahá až do roku 300 př. n. l. Tato metoda synchronizuje náš kalendář s oběžnou dráhou Země kolem Slunce, což představuje dalších 0,2422 dne v každém slunečním roce.
4. Fantastical (nejlepší kalendářová aplikace zaměřená na Apple s přirozeným zadáváním textu a chytrým designem)
Fantastical je integrován do ekosystému Apple a je známý svým intuitivním designem a zpracováním přirozeného jazyka, které uživatelům umožňují snadno vytvářet události a poskytují jednotný zážitek napříč zařízeními.
Podporuje více kalendářových účtů, včetně iCloud, Google a Microsoft Exchange, a konsoliduje všechny vaše kalendáře na jednom místě. Nástroje jako „Volná místa“ a „Návrhy schůzek“ usnadňují hledání vzájemně vyhovujících termínů s externími kontakty.
Mezi funkce aplikace patří podrobný měsíční kalendář, možnost připojit soubory k událostem a integrace s dalšími aplikacemi, jako je Todoist pro správu úkolů.
Nejlepší na tom je, že ačkoli byl původně k dispozici pouze pro Apple, nyní má také verzi pro Windows.
Nejlepší funkce Fantastical
- Vytvářejte nové události pomocí přirozeného jazykového vstupu, který zjednodušuje proces plánování.
- V aplikaci máte přístup k předpovědi počasí, abyste mohli podle toho plánovat své události.
- Seskupte kalendáře do sad, které se automaticky přepínají podle umístění nebo aktivity.
- Navrhněte účastníkům několik termínů schůzky, abyste dosáhli konsensu ohledně plánování.
- Prohlížejte a spravujte úkoly z Google Tasks, Microsoft 365 a dalších aplikací.
Omezení Fantastical
- Neexistuje žádná aplikace pro Android, což omezuje použitelnost pro uživatele mimo ekosystémy Apple a Windows.
- Prémiové funkce vyžadují placené předplatné, které může být pro příležitostné uživatele drahé.
Ceny Fantastical
- Zdarma
- Pro jednotlivce: 6,99 $/měsíc
- Pro rodiny s až 5 členy: 10,49 $/měsíc
- Pro týmy: 6,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fantastical
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
5. Apple Calendar (nejlepší vestavěný kalendář pro nativní integraci s produkty Apple)
Apple Calendar nabízí jednoduchý a efektivní způsob správy vašeho rozvrhu, který je úzce integrován se zařízeními macOS a iOS. Díky své jednoduchosti a hladké synchronizaci je spolehlivou volbou pro fanoušky Apple.
Aplikace umožňuje uživatelům vytvářet samostatné kalendáře pro práci, osobní záležitosti a další kategorie, což umožňuje organizované plánování. Navíc se integruje s dalšími službami, jako je Siri, pro hlasové ovládání plánování a poskytuje oznámení o nadcházejících událostech, takže máte vždy přehled o důležitých termínech.
Nejlepší funkce Apple Calendar
- Synchronizujte všechna svá zařízení Apple pomocí iCloudu a zajistěte, aby byl váš kalendář vždy aktuální.
- Sdílejte kalendáře s ostatními a koordinujte tak rodinné nebo týmové plány.
- Vytvořte samostatné kalendáře pro práci, osobní záležitosti a další kategorie, abyste mohli efektivně organizovat své události.
- Integrujte události a termíny úkolů z nativní aplikace Připomenutí.
- Dostávejte upozornění založená na poloze s integrovanými odhady doby cesty.
Omezení Apple Calendar
- Chybí mu pokročilé funkce pro zvýšení produktivity, jako je správa úkolů nebo automatizace pracovních postupů.
- Je k dispozici pouze na zařízeních Apple.
Ceny Apple Calendar
- Zdarma
Hodnocení a recenze Apple Calendar
- G2: 4,1/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o kalendáři Apple v aplikaci ?
Recenze G2 říká:
Při ukládání schůzek z e-mailů nebo zpráv nativně komunikuje s mým Macem. Skvělou funkcí jsou také oznámení na mém Macu s možností interakce bez otevření aplikace.
Při ukládání schůzek z e-mailů nebo zpráv nativně komunikuje s mým Macem. Skvělou funkcí jsou také oznámení na mém Macu s možností interakce bez otevření aplikace.
6. Zoho Calendar (nejlepší bezplatný kalendář pro uživatele aplikace Zoho)
Zoho Calendar je jednoduchá aplikace pro plánování, která je vhodná pro firmy a umožňuje týmům organizovat události, sdílet kalendáře a spolupracovat napříč odděleními. Jako součást ekosystému produktivity Zoho funguje obzvláště efektivně pro firmy, které používají nástroje jako Zoho Mail, CRM nebo Project.
Od správy týmových kalendářů po rezervaci zasedacích místností – Zoho Calendar nabízí profesionální plánování bez zbytečných komplikací. Podporuje obousměrnou synchronizaci s externími kalendáři a nabízí silné administrativní ovládací prvky pro správu přístupu a oprávnění uživatelů.
Navíc můžete používat vlastní doménu a připojovat soubory prostřednictvím Zoho WorkDrive – funkce, díky nimž se tento kalendář jeví spíše jako kompletní sada nástrojů pro zvýšení produktivity než jen kalendář.
Nejlepší funkce Zoho Calendar
- Vytvářejte a spravujte skupinové kalendáře pro správu schůzek, termínů a týmových akcí.
- Přidejte časovou rezervu mezi po sobě jdoucími událostmi pomocí funkce Rapid Events.
- Sdílejte kalendáře soukromě nebo veřejně a vložte je na webové stránky pro snadný přístup.
- Vyberte si z několika zobrazení – denní, týdenní, měsíční, agenda a dokonce i rozvržení na více měsíců.
- Plánujte a účastněte se online schůzek přes Zoom, Zoho Meeting nebo jiné integrace.
Omezení Zoho Calendar
- Mobilní verze postrádá některé funkce dostupné v desktopovém rozhraní.
- Synchronizace s platformami jinými než Zoho, jako je Outlook nebo Apple Calendar, vyžaduje ruční nastavení.
Ceny Zoho Calendar
- Zdarma
Hodnocení a recenze Zoho Calendar
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Až 70 % dospělých používá digitální kalendáře k organizaci svého každodenního života, což dokazuje, jak důležité jsou tyto nástroje v moderním řízení času.
7. Amie (nejlepší minimalistický kalendář kombinující úkoly, e-maily a plánování)
Amie přistupuje k produktivitě jinak, protože kombinuje kalendáře, úkoly, hudbu a e-maily do jedné aplikace. Je určena pro lidi, kteří chtějí víc než jen kalendář, a její minimalistické rozhraní nabízí přehledné prostředí pro správu vašeho rozvrhu bez rušivých vlivů.
Spravujte osobní a pracovní události v jednom zobrazení s podporou sdílených i soukromých kalendářů. Amie vám také umožňuje připojovat soubory, automaticky blokovat čas a dokonce přidávat do událostí playlisty ze Spotify, abyste jim dodali osobní nádech.
Řízení času v Amie je také podporováno integrovanými nástroji, jako je časovač Pomodoro a AI asistované pořizování poznámek z jednání, které okamžitě převádí body diskuse na naplánované úkoly.
Nejlepší funkce Amie
- Spravujte kalendář a seznamy úkolů vedle sebe pro snadné blokování času.
- Vytvářejte opakující se návyky nebo cíle spojené s vaším kalendářem.
- Využijte plánování založené na umělé inteligenci k automatickému umisťování úkolů do optimálních časových úseků.
- Spolupracujte pomocí komentářů a zmínek v kalendáři
- Poskytněte odkazy na plánování, abyste mohli snadno sdílet dostupnost s externími stranami.
Omezení Amie
- Chybí mu pokročilé nástroje pro správu projektů, jako jsou závislosti nebo zobrazení časové osy.
- Ve srovnání s robustnějšími balíky pro zvýšení produktivity jsou možnosti přizpůsobení omezené.
- Hlavní důraz je kladen na individuální produktivitu, což může znamenat menší hloubku pro plánování a správu zdrojů ve velkých podnicích.
Ceny Amie
- Pro: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Amie
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Implementace strategických triků pro zvýšení produktivity pomáhá překonat prokrastinaci, zlepšuje soustředění a optimalizuje časové plány projektů. Začlenění těchto metod do vašeho každodenního pracovního postupu umožňuje lepší plánování a efektivnější cestu k dosažení vašich cílů.
8. Any. do (nejlepší kalendář zaměřený na úkoly s denním plánováním a synchronizací napříč platformami)
Any. do je univerzální program pro správu úkolů, který integruje seznamy úkolů, plánování kalendáře a funkce pro spolupráci do jedné snadno použitelné platformy.
Je určen pro osobní i firemní použití a pomáhá jednotlivcům i týmům efektivně organizovat činnosti, nastavovat připomenutí a spravovat projekty. Funkce „Můj den“ podporuje denní kontrolu událostí a úkolů a vybízí uživatele, aby si stanovili priority a proaktivně si naplánovali svůj den.
Any. do je kompatibilní s různými platformami, včetně iOS, Android, macOS, Windows a webových prohlížečů, což umožňuje plynulou synchronizaci úkolů a událostí. Integrované připomenutí a opakující se úkoly pomáhají proměnit váš kalendář v výkonný plánovací nástroj.
Nejlepší funkce Any.do
- Organizujte úkoly, podúkoly a připomenutí v přehledném rozhraní s funkcí drag-and-drop.
- Pomocí hlasových příkazů můžete přidávat úkoly nebo plánovat události – ideální pro zaneprázdněné profesionály.
- Aktivujte návrhy založené na umělé inteligenci a optimalizujte svůj plán.
- Nastavte jednorázové, opakující se a lokalizační připomenutí pro události i úkoly.
- Synchronizujte hladce s více externími kalendářovými platformami, jako jsou Google a Outlook.
Omezení Any. do
- Mnoho užitečných funkcí, jako jsou opakující se úkoly a připomenutí založená na poloze, je placených.
- Nástroj má občasné zpoždění synchronizace s externími kalendáři.
Ceny Any. do
- Osobní: Zdarma
- Premium: 7 $/měsíc
- Rodina: 9,99 $/měsíc pro čtyři uživatele
- Týmy: 7,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Any. do
- G2: 4,2/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4 (více než 180 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Any.do?
Recenze Capterra říká:
„Any. Do má za sebou dlouhou cestu, během níž přidali řadu nových funkcí, které vám usnadní a zpříjemní správu úkolů. Na tomto softwaru se mi nejvíce líbí jednoduché rozvržení a uživatelské rozhraní. Oceňuji také prémiové funkce, jako je integrace WhatsApp pro připomenutí, integrace kalendáře, barevné kódování a další. “
9. Teamup Calendar (nejlepší pro správu sdílených plánů a zdrojů týmu)
Kalendář Teamup byl vyvinut pro organizaci plánů týmů a skupin, aniž by bylo nutné, aby se každý účastník přihlašoval. Nabízí přizpůsobitelné přístupové odkazy, takže pouze vy – nebo celý váš tým – můžete prohlížet nebo upravovat konkrétní kalendáře.
Tento nástroj je ideální pro kluby, dobrovolnické skupiny nebo projektové týmy, které potřebují více kalendářů pod jednou střechou. Vložte kalendáře Teamup do webových stránek, nastavte barevně odlišené podkalendáře a dokonce automatizujte e-mailové přehledy, abyste informovali všechny zúčastněné strany.
Nejlepší funkce Teamup Calendar
- Prohlížejte si plány v 11 různých formátech, včetně časové osy, tabulky a vícedenního zobrazení.
- Vytvářejte barevně odlišené podkalendáře pro různé týmy, zdroje nebo události.
- Nastavte 9 různých úrovní přístupových oprávnění pro bezpečné sdílení kalendáře.
- Rezervujte si zdroje, jako jsou zasedací místnosti nebo vybavení, přímo v kalendáři.
- Sdílejte kalendáře bezpečně pomocí jedinečných, konfigurovatelných odkazů, aniž byste potřebovali uživatelský účet.
- Podpora sofistikovaného zpracování časových pásem pro geograficky rozptýlené týmy
Omezení kalendáře Teamup
- Omezená funkčnost mobilní aplikace ve srovnání s desktopovou aplikací
- Chybí vestavěná integrace se službami cloudového úložiště.
Ceny Teamup Calendar
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 30 $/měsíc, fakturováno ročně
- Business: 70 $/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 120 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Teamup Calendar
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Teamup Calendar?
Recenze G2 říká:
Používám ho na všechno. Na své osobní denní úkoly, rozvrh výuky i rezervace místností. Líbí se mi možnosti sdílení i úrovně oprávnění v každém kalendáři. A navíc je integrován i s mými stránkami Notion.
10. Business Calendar 2 (nejlepší pro podrobné přizpůsobení kalendáře Android a kontrolu úkolů)
Business Calendar 2 je aplikace pro správu kalendáře a úkolů pro uživatele Androidu. Nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení, inteligentní funkce plánování a hladkou integraci s Google Calendar, Outlookem a Exchange.
Jeho hlavní předností v oblasti plánování je široká škála zobrazení (měsíc, týden, den, rok, agenda, úkoly) a flexibilní možnosti widgetů, které poskytují rychlý a přehledný přístup k plánu uživatele. Pro správu času nabízí aplikace v ročním zobrazení „teplotní mapu“, která umožňuje rychle identifikovat zaneprázdněné a volné dny, což pomáhá při dlouhodobém plánování.
Ať už spravujete svůj diář nebo organizujete pracovní schůzky, Business Calendar 2 vám poskytuje flexibilitu a kontrolu pro přesné plánování vašeho dne.
2 nejlepší funkce Business Calendar
- Využijte měsíční zobrazení kalendáře a získejte komplexní přehled o svém rozvrhu.
- Nastavte opakující se události s flexibilními pravidly, které vyhovují složitým požadavkům na plánování.
- Přesouvejte a kopírujte schůzky efektivně pomocí funkce drag-and-drop.
- Připojujte soubory a fotografie k událostem v kalendáři a mějte tak všechny relevantní informace na jednom místě.
- Zadávejte nové události pomocí výkonné funkce hlasového zadávání, která zkracuje čas ručního zadávání.
- Vyberte si z několika widgetů na domovské obrazovce a 14 motivů uživatelského rozhraní pro personalizovaný přístup.
Omezení Business Calendar 2
- Je k dispozici pouze pro Android, neexistuje verze pro iOS ani pro stolní počítače.
- Mnoho uživatelů považuje reklamy obsažené v bezplatné verzi za rušivé.
Ceny Business Calendar 2
- Zdarma
- Výhoda: Jednorázová platba ve výši 4,99 $.
Hodnocení a recenze Business Calendar 2
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🎯 Další alternativy k Proton Calendar:
- Cal.com (Nejlepší pro plánování zaměřené na soukromí s flexibilitou open source)
- Morgen (Nejlepší pro integraci úkolů a kalendářů v elegantní desktopové aplikaci)
- TimeHero (nejlepší pro automatické plánování na základě pracovní zátěže a priorit)
- SkedPal (nejlepší pro časové blokování a dynamické přeplánování)
- Tweek Calendar (nejlepší pro minimalistické týdenní plánování a soustředění bez rušivých vlivů)
Pracujete s několika kalendáři? Toto video vám ukáže, jak to dělat efektivně.
Vyberte si nejlepší alternativu k Proton Calendar s ClickUp
Nalezení skvělé alternativy k Proton Calendar závisí na vašem pracovním postupu, preferencích a požadavcích na platformu. Pokud je vaší prioritou soukromí, nástroje jako Fantastical a Apple Calendar zajistí bezpečnost a přehlednost, ale možná budete chtít prozkoumat možnosti s více funkcemi. Google Calendar, Outlook a Zoho Calendar mají robustní nástroje pro plánování, které umožňují větší flexibilitu, spolupráci a přístup napříč platformami.
Pokud však hledáte komplexní řešení, které kombinuje správu kalendáře, sledování úkolů a týmovou spolupráci, je ClickUp jasnou volbou. Díky sofistikovanému kalendáři založenému na umělé inteligenci, integracím a správě úkolů vám ClickUp umožňuje efektivněji spravovat svůj čas, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a proměňte svůj kalendář v nástroj pro zvýšení produktivity!