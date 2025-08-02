Bezplatné šablony Asana CRM pro zefektivnění správy vztahů se zákazníky

Co kdybyste mohli přestat ztrácet zákazníky kvůli špatnému následnému kontaktu?
Pro většinu firem není problémem produkt, ale chaotický proces. Důležité konverzace se ztrácejí ve fragmentovaných tabulkách a přeplněných schránkách a cenné vztahy se vytrácejí.
🧠 Zajímavost: 70 % prodejců věří, že nástroje CRM pomáhají uzavřít více obchodů.
Právě v tomto ohledu může přístup CRM v kombinaci s flexibilním nástrojem, jako je Asana, přinést skutečné změny. Ačkoli je Asana známá především pro správu projektů, její šablony CRM umožňují týmům vytvářet strukturované pracovní postupy, které efektivně řídí interakce se zákazníky.
V tomto blogu se podělíme o několik oblíbených šablon Asana pro správu vztahů se zákazníky. A pokud chcete výkonnější komplexní řešení, máme i to.
Co jsou šablony Asana CRM?
Šablony Asana CRM jsou předem připravené rozvržení projektů, které týmům pomáhají spravovat vztahy se zákazníky přímo v Asaně. Tyto šablony CRM organizují úkoly, fáze a odpovědnosti v rámci prodejního procesu, což usnadňuje sledování potenciálních zákazníků, konverzací a následných kroků, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji.
Šablona může například obsahovat sloupce jako „Příchozí potenciální zákazník“, „Kontaktován“, „Odeslána nabídka“ a „Uzavřeno“, z nichž každý má automaticky přiřazeného vlastníka a termín splnění.
Na rozdíl od běžných seznamů úkolů se šablony CRM v Asaně zaměřují na udržování strukturované komunikace s klienty a omezení vzájemné komunikace mezi týmy. Fungují obzvláště dobře pro společnosti, které spravují více účtů nebo mají dlouhé prodejní cykly.
Co dělá šablonu Asana CRM dobrou?
Nejlepší šablona Asana CRM je přehledná, flexibilní a navržená tak, aby snížila množství manuální práce. Měla by vašemu týmu pomoci pracovat rychleji, aniž by došlo ke ztrátě důležitých informací o klientech nebo následných kroků. Zde je několik funkcí, které podporují přehlednost a spolupráci mezi týmy:
- Centralizovaná data o klientech: Hledejte šablony, které uchovávají všechny informace o zákaznících na jednom místě, aniž byste museli prohledávat e-maily.
- Workflow pro sledování potenciálních zákazníků: Zvažte šablony Asana CRM, které sledují každého potenciálního zákazníka od prvního kontaktu až po konverzi pomocí sloupců založených na stavu.
- Automatizace úkolů a připomenutí následných kroků: Použijte šablonu Asana CRM, která automaticky přiřazuje úkoly na základě fáze nebo aktivity v procesu, a nechte si zasílat upozornění, když je čas na kontrolu, aby vám nic neuniklo.
- Časová osa kontaktů: Získejte šablony, které vám umožní zobrazit kompletní historii všech interakcí pro kontext v každé konverzaci.
- Vlastní pole pro CRM: Vyberte si šablony Asana CRM s vlastními poli, jako je velikost obchodu, zdroj potenciálního zákazníka nebo priorita, abyste mohli rychleji filtrovat a třídit.
- Nástroje pro spolupráci: Vyberte si šablonu, ve které můžete označovat členy týmu, komentovat aktualizace a okamžitě zapojit oddělení prodeje nebo marketingu.
- Integrované termíny splnění: Vyberte si šablony, které zajišťují odpovědnost tím, že ke každému úkolu přiřazují termín splnění.
- Zobrazení reportů: Vyberte si šablonu Asana CRM, která sleduje pokrok v rámci celého procesu pomocí režimů Kanban, kalendář nebo seznam.
- Opakovaně použitelný formát: Vyberte si šablonu, která vám umožní použít stejnou strukturu pro nové klienty nebo obchody jediným kliknutím.
📚 Přečtěte si také: Jak hodnotit CRM software: klíčová kritéria a osvědčené postupy
6 bezplatných šablon Asana CRM
Správná struktura je klíčová pro správu vztahů se zákazníky a současně pro uzavírání obchodů. Tyto šablony CRM v Asaně vám pomohou organizovat potenciální zákazníky, přidělovat úkoly a zlepšit mezifunkční spolupráci bez obvyklého nepořádku.
1. Šablona Asana pro podporu předprodejních obchodů
Šablona Asana Pre-Sales Deal Support Template se zaměřuje na rané fáze obchodu, kdy dochází k nejčastěji k selhání koordinace. Je navržena tak, aby podporovala rychle se měnící prodejní cykly prostřednictvím sladění marketingového, produktového a prodejního týmu.
Nezískáváte jen seznam, ale propojený systém, ve kterém je sledována každá fáze obchodu, s přizpůsobenými poli a integrací s nástroji jako Salesforce a Zoom.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přiřaďte jasné odpovědnosti pomocí úkolů a termínů splnění.
- Spusťte vytváření projektů prostřednictvím integrace CRM a Salesforce.
- Zapojte zainteresované strany do každé fáze obchodu
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy, které spolupracují s více odděleními a chtějí méně předávání a lepší přehled o prodejním procesu.
💡 Tip pro profesionály: Používejte nástroje pro sledování e-mailů, abyste mohli sledovat, zda a kdy potenciální zákazníci otevírají vaše e-maily – díky tomu můžete přesně načasovat následné kroky, místo abyste se spoléhali na odhady.
2. Šablona prodejního procesu Asana
Šablona Asana Sales Pipeline je ideální pro prodejní týmy, které potřebují efektivní a jednoduchý systém pro sledování informací o zákaznících, potenciálních zákaznících a následných aktivitách na jednom centrálním místě. Její největší předností je flexibilita.
Na rozdíl od tradičních šablon CRM se tato šablona hladce integruje do vašeho pracovního toku, místo aby byla od něj oddělena. Můžete zahrnout podrobnosti, jako je stav potenciálního zákazníka, velikost příležitosti atd., pomocí vlastních polí a filtrovat příležitosti podle velikosti obchodu, vlastníka nebo fáze.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Automatizujte procesy propojením svého prodejního kanálu s pravidly Asana, abyste mohli automaticky aktualizovat pole, přiřazovat úkoly atd.
- Analyzujte nové potenciální zákazníky, ohrožené příležitosti a další údaje pomocí režimů Seznam, Tabule, Kalendář nebo Časová osa.
- Ukládejte poznámky a následné úkoly pod každým účtem.
🔑 Ideální pro: Obchodní zástupce, kteří chtějí vizuální přehledy a integrované pracovní postupy bez nutnosti přepínání mezi více platformami.
3. Šablona pro sledování účtů Asana
Šablona Asana Account Tracking Template je určena pro týmy zákaznické podpory, které potřebují jednoduchý způsob správy vztahů po prodeji. Jde nad rámec sledování pipeline tím, že se zaměřuje na stávající zákazníky, zaznamenává kontaktní body, otevřené problémy a termíny obnovení.
Seřaďte účty podle priority, fáze nebo skóre zdraví a filtrujte vše v několika zobrazeních. Integrace se Salesforce, HubSpot a Zendesk vám navíc umožňuje hladce synchronizovat klíčové aktualizace, což vám ušetří čas.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Ukládejte poznámky o klientech a následné úkoly na jednom místě.
- Vizualizujte časové osy a nadcházející obnovení
- Spolupracujte v reálném čase napříč odděleními prodeje, podpory a provozu.
🔑 Ideální pro: Manažery zákaznické spokojenosti zaměřené na udržení zákazníků, upsell a udržení jejich zájmu prostřednictvím průběžné interakce.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte seznam „Bez kontaktu“ pro potenciální zákazníky, kteří po několika pokusech o kontakt nereagovali. Pomůže vám to udržet přehlednost vaší pipeline a poskytne vašemu prodejnímu týmu jasnou představu o tom, kam zaměřit svou energii, aniž by se zbytečně zvyšoval objem reportů.
4. Šablona Asana pro předání po prodeji
Jak název napovídá, šablona Asana Post-Sales Handoff se zaměřuje na to, co se děje po uzavření obchodu, a zajišťuje, že žádná část procesu zapojení zákazníka nebude opomenuta.
Přímé propojení Salesforce, Zendesk a HubSpot s pracovními postupy umožňuje týmům okamžitě reagovat, když je obchod označen jako „uzavřený – vyhraný“.
Vše, od přidělování úkolů po vlákna zpráv, je zpracováno na jednom místě, což interním týmům i klientům poskytuje přehlednost od prvního dne.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Spouštějte úkoly pro zapracování nových zaměstnanců okamžitě prostřednictvím aktualizací CRM.
- Přiřaďte vlastníky a termíny pro každý krok v předání.
- Rozdělte odpovědnosti mezi týmy a zajistěte, aby všichni byli na stejné vlně, pomocí integrované funkce zasílání zpráv.
🔑 Ideální pro: Týmy v přímém kontaktu se zákazníky, které spravují poprodejní zaškolení, implementaci a nastavení služeb napříč nástroji a odděleními.
5. Šablona pro implementaci zákazníků Asana
Získání nového zákazníka je obrovský úspěch! Nicméně nejistý nebo pomalý přechod od vašeho prodejního týmu k týmu zákaznické podpory může rychle narušit skvělý první dojem.
Šablona Asana Customer Implementation Template zajistí, že vaši noví klienti dostanou okamžitou a pozornou péči, kterou si zaslouží, aniž by to vyžadovalo dvojnásobné úsilí vašeho týmu.
Tato šablona zajišťuje plynulý přechod, automatizuje pracovní postupy a jasně definuje role, takže váš tým a zákazníci jsou od prvního dne perfektně sladěni.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Mějte přehled o procesu implementace u zákazníků díky reportovacím dashboardům a vlastním polím.
- Určete jasné vlastnictví a stanovte konkrétní termíny pro každou fázi implementace.
- Zachovejte konzistenci procesů ukládáním a opakovaným používáním vlastních pracovních postupů pro předávání úkolů.
🔑 Ideální pro: Prodejní, zákaznické a servisní týmy, které se věnují plynulému a efektivnímu zapracování a implementaci po prodeji napříč různými nástroji a odděleními.
➡️ Číst více: Strategie CRM pro správu vašeho podnikání
6. Šablona záznamů hovorů Asana
Už jste někdy zkoušeli rozluštit spěšně napsané poznámky z hovoru na kousku papíru, nebo ještě hůře, úplně je ztratili? Šablona Asana Call Log Template je pro vás tím pravým řešením.
Tento opakovaně použitelný rámec zajišťuje konzistentnost všech vašich záznamů hovorů, čímž výrazně snižuje počáteční práci potřebnou pro každou interakci.
A co je nejlepší? Vytvoření editovatelného digitálního záznamu hovorů v nástroji pro správu projektů, jako je Asana, eliminuje riziko ztráty nebo nesprávné interpretace poznámek a poskytuje okamžitý kontext o účelu hovoru, dalších krocích a konkrétních detailech.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Posilte vztahy se zákazníky tím, že si prohlédnete záznamy o minulých hovorech, abyste lépe porozuměli běžným potřebám zákazníků a mohli předvídat jejich budoucí požadavky.
- Identifikujte okamžité úkoly přímo z hovorů
- Připojte relevantní dokumenty (například Google Docs nebo Google Sheets) přímo k poznámkám k hovorům.
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy, zákaznickou podporu, account manažery a všechny, kteří potřebují strukturovaný digitální přístup k zaznamenávání, sledování a analýze interakcí s klienty za účelem zlepšení CRM postupů a získání přehledu o výkonu týmu.
Omezení šablon Asana CRM
Šablony Asana CRM pomáhají organizovat pracovní postupy a zlepšují přehlednost, ale nemohou zcela nahradit komplexní CRM systémy. Je třeba si uvědomit, že existují skutečné mezery, zejména pokud váš tým zpracovává velké objemy dat nebo provádí pokročilé sledování prodejů.
- Žádné nativní bodování potenciálních zákazníků: Asana nemá zabudované bodování potenciálních zákazníků, což vyžaduje ruční sledování metrik, jako jsou úrovně zapojení a potenciál obchodu, prostřednictvím vlastních polí. Tento přístup je výrazně méně efektivní ve srovnání s automatizovanými nástroji pro bodování, které najdete ve specializovaných CRM řešeních.
- Omezená správa kontaktů: Asana není určena k ukládání velkého množství kontaktních údajů. Můžete sledovat jména klientů a základní informace, ale neexistuje žádná strukturovaná databáze kontaktů s historií, preferencemi nebo záznamy o komunikaci prostřednictvím více kanálů.
- Žádná integrovaná e-mailová integrace: Asana nenabízí nativní synchronizaci e-mailů pro odesílání nebo přijímání zpráv v rámci platformy. Bez pluginů budete muset přecházet mezi Asanou a nástroji jako Microsoft Outlook nebo Gmail, abyste mohli spravovat komunikaci.
- Reporting není specifický pro CRM: Dashboardy pro reporting v Asaně jsou navrženy pro všeobecné použití. Nenabízejí analytické funkce zaměřené na prodej, jako jsou konverzní trychtýře, prognózové zprávy nebo sledování rychlosti uzavírání obchodů, aniž by vyžadovaly rozsáhlé přizpůsobení.
15 bezplatných alternativ k šablonám Asana CRM
Platformy jako Asana samozřejmě nabízejí pevný základ, ale pro ty, kteří hledají ještě širší sadu nástrojů pro zvýšení produktivity a hlouběji integrované funkce CRM, jsou lepší volbou alternativy jako ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno.
Řešení CRM od ClickUp sjednocuje všechny vaše prodejní aktivity do jednoho přizpůsobitelného pracovního prostoru, který zahrnuje sledování pipeline, komunikaci, automatizaci, dashboardy a dokumentaci.
Díky integrovanému ClickUp Brain, předem připraveným AI agentům a více než 50 widgetům na dashboardu vám umožňuje sledovat obchody, analyzovat výkonnost a koordinovat práci mezi týmy, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Naučte se, jak vytvářet vlastní šablony v ClickUp:
1. Šablona ClickUp Simple CRM
Správa vztahů nemusí být složitá. Šablona ClickUp Simple CRM se zaměřuje na základní prvky: kontaktní údaje, sledování stavu a historii aktivit.
Toto efektivní řešení, které je ideální pro freelancery a malé týmy, udržuje věci přehledné a snadno spravovatelné, aniž by uživatele zahlcovalo zbytečnými funkcemi.
Potenciální zákazníky lze aktualizovat prostřednictvím workflow Kanban, filtrovat podle stavu (nový, kontaktován, sledován, uzavřen) a sledovat pomocí kontrolních seznamů a značek. I přes svou jednoduchost podporuje šablona vizualizaci pokroku, termíny splatnosti a integrace.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zaznamenejte všechny důležité kontaktní informace na jednom místě.
- Sledujte potenciální zákazníky pomocí jednoduchého rozhraní typu drag-and-drop.
- Uchovávejte poznámky o kontaktech a časové osy pro kontextovou přehlednost.
- Nastavte si připomenutí a automatizujte následné kroky
🔑 Ideální pro: Týmy, které chtějí CRM systém vhodný pro začátečníky v prostředí pro správu úkolů bez náročného nastavování.
Toto řekla Katrina Julia, zakladatelka a generální ředitelka společnosti FIT Life Creation, o používání ClickUp:
ClickUp je NEJLEPŠÍ systém pro správu projektů, dashboard, CRM + škálování, jaký jsem kdy viděl! Pomohl mi ušetřit stovky až tisíce hodin, stanovit priority a soustředit se na rozvoj podnikání v hodnotě 500 000 až milionů dolarů denně. Nyní přecházíme na sledování konverzí a výsledků! ClickUp miluji!
2. Pokročilá šablona ClickUp CRM
Šablona ClickUp Advanced CRM poskytuje komplexní řešení pro každou fázi interakce se zákazníky, od vyhledávání potenciálních zákazníků až po obnovení smlouvy. Díky 22 přizpůsobitelným stavům, štítkům priority, integraci e-mailů a složkám úkolů specifickým pro jednotlivé klienty vám poskytuje detailní přehled o vašem prodejním mechanismu.
Díky bodovému hodnocení potenciálních zákazníků, záznamům kontaktů a automatizovatelným pracovním postupům tato šablona nejen ukládá data, ale také je transformuje do každodenních činností.
Prodejní týmy mohou segmentovat potenciální zákazníky, přiřazovat následné kroky, sledovat historii schůzek a generovat časové osy obchodů – to vše z jednoho centralizovaného pracovního prostoru.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Ukládejte a spravujte podrobné údaje o zákaznících pomocí vlastních polí, jako je odvětví a pracovní pozice.
- Sledujte stav obchodů v přehledech Prodejní proces, Seznam a Přiřazení.
- Automatizujte připomenutí, e-maily a další akce pomocí integrovaných pracovních postupů.
- Přiřazujte úkoly a sledujte odpovědnost v průběhu celého prodejního procesu.
🔑 Ideální pro: Prodejní a marketingové týmy, které hledají strukturovaný, ale flexibilní CRM systém, který je součástí jejich stávajícího systému pro správu úkolů.
📚 Přečtěte si také: Jak vytvořit vlastní CRM v ClickUp
3. Šablona prodejního procesu ClickUp
Šablona ClickUp Sales Pipeline je navržena tak, aby pomáhala týmům jasně a kontrolovaně spravovat všechny fáze prodejního cyklu.
Díky 30 stavům, funkci drag-and-drop a strukturovaným zobrazením, jako jsou Sales SOP a Box View, zjednodušuje sledování pipeline a zároveň udržuje váš tým soustředěný na posun obchodů vpřed.
Šablona využívá kombinaci seznamových zobrazení, Kanban tabulek a dashboardů ke sledování generování potenciálních zákazníků, kvalifikace, nabídek a konverzí. Obsahuje také protokolování e-mailů a automatizační spouštěče, které udržují dynamiku v každé fázi prodejního trychtýře.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte obchody od začátku do konce pomocí barevně odlišených stavů.
- Nastavte automatické úkoly pro následné kroky a předkládání nabídek.
- Vypočítejte potenciální výnosy a míru uzavření obchodů pomocí dashboardů.
- Optimalizujte časové osy konverzí pomocí integrované analýzy pipeline.
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy, které chtějí přizpůsobivý systém s vysokou viditelností, integrovanou správou úkolů a nástroji pro sledování potenciálních zákazníků.
📮 ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu se téměř 88 % vedoucích pracovníků stále spoléhá na manuální kontroly, přehledy nebo schůzky, aby získali aktuální informace.
Náklady? Ztráta času, přepínání mezi kontexty a často zastaralé informace. Čím více energie vynakládáte na sledování aktualizací, tím méně jí máte na to, abyste na ně reagovali.
Autopilot Agents od ClickUp, dostupný v seznamech a chatech, okamžitě zobrazuje změny stavu a důležité diskusní vlákna. Už nikdy nebudete muset žádat svůj tým, aby vám posílal „rychlé aktualizace“. 👀
💫 Skutečné výsledky: Společnost Pigment zlepšila efektivitu týmové komunikace o 20 % díky ClickUp – týmy jsou nyní lépe propojené a sladěné.
4. Šablona pro správu prodejního procesu ClickUp
Šablona ClickUp Sales Pipeline Management Template posouvá organizaci prodejního procesu o krok dále díky integrované logice procesů a KPI specifickým pro jednotlivé fáze.
Je strukturována tak, aby pomáhala account executiveům (AE) a zástupcům pro rozvoj podnikání (BDR) spolupracovat na jednotlivých fázích obchodu bez ztráty přehledu.
S 25 stavy, 18 vlastními poli včetně Tržby společnosti a Počet zaměstnanců a podporou automatizace poskytuje výkonný systém pro sledování potenciálních zákazníků od prvního kontaktu až po uzavření obchodu.
Zahrnuje přizpůsobené zobrazení pro jednotlivé obchodní zástupce, zprávy o stáří obchodů a indikátory úzkých míst. Oznámení a automatizace zajišťují soulad týmů a zapojení potenciálních zákazníků v každé fázi.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přiřazujte příležitosti AE a BDR s úplným kontextem obchodu
- Udržujte tým v souladu díky integrované automatizaci a sdíleným zobrazením.
- Sledujte výkonnost obchodních zástupců pomocí individuálních metrik pracovní zátěže prostřednictvím Box View.
- Vytvořte eskalační protokoly a upozornění na uzavření
🔑 Ideální pro: Střední až velké prodejní týmy, které vyžadují strukturovanou správu pipeline s jasnými rolemi a sdílenou viditelností mezi členy týmu.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si vlastní model hodnocení potenciálních zákazníků na základě skutečných údajů o uzavřených obchodech, nikoli pouze na základě vyplněných formulářů. Chování, jako je návštěva stránek s cenami nebo účast na ukázkách, může mít větší váhu než obecné akce, jako je otevření e-mailu.
5. Šablona ClickUp Sales CRM
Šablona ClickUp Sales CRM pomáhá prodejním týmům udržovat pořádek, sledovat výkonnost a spravovat každou konverzaci se zákazníkem. Podporuje celý váš prodejní proces, od prvního kontaktu až po konverzi, a to díky integrovaným analytickým nástrojům a automatizaci, které šetří čas.
Šablona obsahuje nástroje pro sledování účtů, poznámky o zákaznících, přiřazování úkolů a časové osy obchodů – vše propojené v interaktivním dashboardu.
Navíc získáte přizpůsobení pipeline, plánování oslovování a následné e-maily přímo v ClickUp, což z něj dělá skutečně komplexní pracovní prostor pro moderní prodejní operace.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Spravujte konverzace a obchody v jednotlivých fázích přizpůsobeného procesu.
- Sledujte činnost týmu pomocí nástěnky, seznamu a souhrnného přehledu.
- Integrujte je se Slackem, e-mailem a dalšími prodejními nástroji.
- Přístup k historii obchodů a komunikaci s klienty na jednom místě
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy, které potřebují škálovatelné a snadno použitelné CRM pro správu potenciálních zákazníků, sledování interakcí a zlepšení rozhodování na základě datových analýz.
6. Šablona ClickUp Client Hub
Šablona ClickUp Client Hub kombinuje jednoduché řízení projektů s funkcemi CRM a poskytuje týmům pracujícím s klienty centralizovanou platformu pro sledování komunikace, výstupů a probíhajících úkolů.
Slouží jako centrální úložiště všech údajů o klientech, včetně poznámek z jednání, historie účtů, aktualizací fakturace a klíčových kontaktů.
Intuitivní struktura podporuje rychlé vyhledávání, snadnou dokumentaci a plynulou interní spolupráci. Tato šablona je užitečná pro agentury, právní týmy nebo poradenské společnosti, které pracují s vysoce hodnotnými vztahy a vyžadují transparentnost ve všech kontaktních bodech.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Organizujte projekty a komunikaci s klienty v jednom jednotném pracovním prostoru.
- Automatizujte rutinní aktualizace, předávání úkolů a připomenutí.
- Sledujte výsledky s podrobnými aktualizacemi stavu v průběhu celého životního cyklu klienta.
- Udržujte přehled o interních i externích spolupracovnících
🔑 Ideální pro: Agentury, konzultanty nebo account manažery, kteří chtějí centrální pracovní prostor pro správu realizace projektů i workflow v oblasti vztahů se zákazníky.
7. Šablona ClickUp Account Hub
Šablona ClickUp Account Hub poskytuje komplexní přehled strategických klientských účtů a podporuje plánování účtů, vyhledávání příležitostí a obnovovací pracovní postupy.
Uživatelé mohou přiřazovat account manažery, zaznamenávat minulé interakce a vytvářet cesty pro upsell – to vše prostřednictvím přizpůsobitelných dashboardů.
Díky sedmi stavům, vlastním polím, jako je celková hodnota smlouvy (TCV) a názor zákazníka, a integrovaným automatizacím pomáhá šablona týmům centralizovat údaje o účtech, sledovat kontaktní body a udržovat si náskok v důležitých následných krocích.
Ať už sledujete vztahy na podnikové úrovni nebo klienty start-upů, tato šablona zajistí, že data zůstanou organizovaná a výkonnost měřitelná.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Spravujte aktualizace stavu účtu pomocí jednoduchých vizuálních fází.
- Organizujte klíčové milníky, schůzky a podmínky obnovení
- Sladění strategie účtů s marketingovými a produktovými cíli
- Automatizujte běžné aktualizace a připomenutí pomocí tří inteligentních pracovních postupů.
🔑 Ideální pro: Account manažery nebo servisní týmy, které potřebují jednoduchý systém pro sledování informací o klientech, udržování přehlednosti a správu každodenních vztahů se zákazníky.
💡 Tip pro profesionály: Přidejte si jako zobrazení dashboard, abyste mohli sledovat cíle, odhalovat trendy a udržovat svůj tým v souladu – to vše v jednom přizpůsobitelném prostoru.
8. Šablona ClickUp pro zapojení zákazníků
Šablona ClickUp Customer Onboarding Template pomáhá týmům vytvářet plynulé a opakovatelné zážitky při zapojování zákazníků bez chaosu rozptýlených kroků.
Umožňuje týmům vytvářet plány školení, uvítací seznamy, průvodce platformou a sledovat aktualizace pokroku.
Každý úkol je spojen s jasnými výstupy, zatímco integrace s e-mailovými a podpůrnými nástroji usnadňuje plynulou komunikaci. Manažeři pro zaškolování nových zaměstnanců mohou také sledovat čas strávený s každým zákazníkem, klíčové ukazatele výkonnosti a zpětnou vazbu pro budoucí zlepšení.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zmapujte každý krok procesu pomocí přizpůsobených časových os pro onboardingu.
- Shromažďujte údaje o zákaznících prostřednictvím vstupních formulářů a vlastních polí.
- Rozdělte zákazníky do různých balíčků služeb pomocí zobrazení podle balíčků služeb.
- Sledujte spokojenost a zapojení klientů v reálném čase pomocí dotazníků zpětné vazby.
- Sledujte průběh onboardingu v šesti podrobných fázích stavu.
🔑 Ideální pro: Manažery zákaznické podpory, onboardingové týmy a SaaS startupy, které chtějí poskytovat personalizovaný onboarding a měřit zapojení zákazníků v každém bodě kontaktu.
➡️ Číst více: Bezplatné šablony pro onboardování klientů, které zefektivní zkušenosti nových klientů
9. Šablona pro správu účtů ClickUp
Šablona ClickUp Account Management Template pomáhá firmám udržovat pořádek při správě významných klientů díky kompletnímu přehledu o životním cyklu strategických účtů.
Díky integrovaným zobrazením, jako jsou Prioritní účty, Ohrožené a Příručka pro úspěch klienta, vám tato šablona umožňuje centralizovat údaje o klientech a zabránit ztrátě vašich nejdůležitějších účtů.
Každý profil účtu obsahuje záznamy o schůzkách, smlouvy, otevřené úkoly a související dokumenty. Tento centrální zdroj informací pomáhá posilovat vztahy a zvyšovat dlouhodobou hodnotu. Integrované panely upozorňují na příspěvek k tržbám, riziko obnovení a faktory ovlivňující spokojenost.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte data obnovení, kontaktní informace a interakce pomocí vlastních polí, jako jsou E-mailová interakce a Datum uzavření.
- Vyhledávejte příležitosti k upsellu pomocí přizpůsobených zobrazení skóre.
- Koordinujte s marketingem a produktovým oddělením zpětnou vazbu k účtům.
- Získejte přístup k důležitým přehledům, jako jsou Ohrožené a Prioritní účty, které vám pomohou rychle se rozhodovat.
🔑 Ideální pro: Týmy zákaznické podpory, AM a podnikové prodeje, které potřebují sledovat spokojenost klientů, předcházet jejich odchodu a zajistit přístup k zákaznickým údajům pro celý tým.
10. ClickUp Kroky k vytvoření šablony prodejního trychtýře
Plánování efektivního prodejního trychtýře vyžaduje jasnost a směr. Šablona ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template provádí týmy každou fází trychtýře – od povědomí po udržení zákazníků – a mapuje klíčové aktivity, obsah a sdělení pro každou fázi.
Každá sekce je rozdělena na sledovatelné cíle a kontrolní body konverze. Šablona dokonce pomáhá prodejním a marketingovým týmům efektivněji spolupracovat, snižuje nesoulad a zlepšuje kvalitu potenciálních zákazníků prostřednictvím cílenějších a efektivnějších strategií péče o zákazníky.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zobrazte celý prodejní trychtýř pomocí zobrazení seznamu, Ganttova diagramu a tabule.
- Přiřazujte úkoly pro obsah, oslovování a sledování v každé fázi.
- Propojte úkoly, plány oslovování a obsah kampaní
- Zlepšete spolupráci pomocí integrovaných podúkolů, priorit, komentářů a automatizace.
🔑 Ideální pro: Vedoucí prodeje, marketéry a zakladatele, kteří navrhují škálovatelné prodejní strategie a chtějí sledovat potenciální zákazníky, obsahové aktivity a výkonnost konverzí v jediném systému.
💡 Tip pro profesionály: Považujte svůj CRM za jediný zdroj pravdivých informací tím, že propojíte veškerou klíčovou komunikaci, dokumenty a rozhodnutí přímo s kontaktními záznamy. Tím zajistíte soulad celého týmu a eliminujete chaos rozptýlených informací napříč několika nástroji.
11. Šablona prodejního plánu ClickUp
Šablona ClickUp Sales Plan Template pomáhá týmům definovat jasné prodejní cíle, sladit strategie a sledovat výkonnost bez zbytečného zmatku. V jednom strukturovaném dokumentu shrnuje strategické cíle, prodejní taktiky, plánování území a čtvrtletní cíle.
Šablona je vytvořena jako připravená k použití a poskytuje strukturované zobrazení, jako jsou časová osa, Ganttův diagram a složky prodejního plánu, díky čemuž váš tým vždy ví, co je třeba udělat a jak to souvisí s většími cíli.
Šablona také podporuje sledování výkonu a mezifunkční sladění. Můžete vytvářet zobrazení pro různé produktové řady, prodejní kanály nebo týmy.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Analyzujte pokrok a vylepšujte strategii pomocí dashboardů, abyste mohli koordinovat cíle s marketingem a provozem.
- Sledujte pokrok každé strategie CRM pomocí Ganttových a kalendářových zobrazení.
- Spolupracujte s členy týmu pomocí podúkolů a úkolů.
- Pomocí souhrnů projektů můžete sledovat výkonnost a v případě potřeby rychle reagovat.
🔑 Ideální pro: Obchodní manažery, ředitele a vedoucí pracovníky, kteří plánují strukturovaný růst, který sladí týmy, časové plány a výsledky v rámci jediného společného pracovního prostoru CRM.
📚 Přečtěte si také: Co je kolaborativní CRM? Funkce, výhody a příklady
12. Šablona prodejní zprávy ClickUp
Analýza výkonnostních trendů a jejich efektivní komunikace je pro úspěch v prodeji zásadní. Šablona ClickUp Sales Report Template obsahuje předem připravené rozvržení pro denní, týdenní nebo měsíční reporty o prodejní výkonnosti.
Grafy, tabulky a dynamická pole pomáhají vizualizovat pokrok a zdůrazňovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).
Ať už měříte konverzní poměry, sledujete výkonnost obchodních zástupců nebo analyzujete trendy výher a proher, tato šablona přemění surová data na poutavé souhrny připravené pro vedení.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte regiony, výsledky, čtvrtletí a další údaje pomocí vlastních polí, jako jsou Prodejní čtvrtletí a Prodejní region.
- Získejte přístup k několika zobrazením pro vytváření přehledů podle roku, měsíce nebo typu produktu/služby.
- Zvýrazněte klíčové ukazatele výkonnosti, jako je míra úspěšnosti, rychlost pipeline a tržby.
- Zlepšete mezifunkční spolupráci pomocí strukturovaných dashboardů a časových os.
🔑 Ideální pro: Prodejní analytiky, manažery a provozní týmy, které podávají zprávy o výkonu a chtějí vytvářet konzistentní, daty podložené prodejní zprávy napříč různými cykly a týmy.
🔎 Věděli jste? Došlo k významnému nárůstu mobilních CRM platforem a podniky, které je využívají, zaznamenaly 150% nárůst v plnění svých prodejních cílů.
13. Šablona ClickUp Sales Tracker
Denní prodejní aktivity vyžadují důsledný dohled, zejména v rychle se měnícím prostředí. Šablona ClickUp Sales Tracker sleduje prodejní data ze všech úhlů: z hlediska produktů, týmů a v čase.
Díky přehledům, jako jsou objem prodeje za měsíc a stav prodeje podle produktu, můžete snadno sledovat své obchodní příležitosti a zároveň udržovat data čistá, aktuální a vizuálně přitažlivá.
Šablona obsahuje záznamy hovorů, stavové značky, poznámky k obchodům a akce s časovým razítkem pro plnou sledovatelnost. Týmy mohou přizpůsobit pole tak, aby odpovídala datům CRM, vytvářet upozornění na následné kroky a vizualizovat denní metriky výkonu pomocí grafů nebo widgetů.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte jednotkové náklady, vrácené zboží, dopravu a ziskové marže pomocí vlastních polí, jako jsou Dopravné a Cílová marže.
- Rychle identifikujte odklony a zpoždění procesů
- Zaznamenávejte a sledujte denní prodejní aktivity s časovými značkami.
- Analyzujte trendy a objednávky zákazníků bez nutnosti přepínání mezi nástroji.
🔑 Ideální pro: Interní prodejní týmy, manažery SDR a týmy, které hledají přehled o pracovních postupech a zároveň chtějí řídit výkon jednotlivců i týmů, měřit výsledky a optimalizovat prodejní úsilí pomocí sledování založeného na datech.
14. Šablona ClickUp pro obchodní hovory
Každý hovor má svou hodnotu – pokud je správně zaznamenán. Šablona ClickUp Sales Calls Template umožňuje obchodním zástupcům zaznamenávat výsledky konverzací, připojovat poznámky k hovorům a nastavovat následné akce. Vlastní pole pro kontakty a data hovorů zajišťují, že celý proces CRM je přehledný, odpovědný a snadno proveditelný, takže žádný potenciální zákazník nezůstane bez odezvy.
Hovory lze kategorizovat podle účelu (úvod, demo, jednání) a propojit s obchodními příležitostmi nebo kontakty. Strukturovaná data znamenají lepší koučování, méně opakování a rychlejší pohyb v prodejním trychtýři.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Získejte přehled o svých prodejních hovorech a sledujte pokrok pomocí souhrnného zobrazení.
- Sledujte prodejní hovory podle stavu pomocí strukturovaných pipeline a záznamů hovorů.
- Ukládejte kontaktní údaje, poznámky k hovorům a plány následných kroků na jednom místě.
- Přiřazujte následné úkoly a spravujte výsledky pomocí vlastních stavů.
- Organizujte své aktivity pomocí zobrazení vytvořených pro lepší přehlednost a dynamiku.
🔑 Ideální pro: Obchodní zástupce, outbound týmy a školitele analyzující data z hovorů, kteří chtějí sledovat své aktivity v oblasti oslovování zákazníků, organizovat následné kroky a zlepšovat výsledky každého hovoru se zákazníkem.
💡 Tip pro profesionály: Budování trvalých vztahů se zákazníky závisí na zefektivnění CRM cyklu. Postupujte podle těchto základních kroků a proměňte potenciální zákazníky ve věrné příznivce:
- Identifikujte potenciální zákazníky: Najděte potenciální zákazníky, kteří odpovídají vašemu ideálnímu profilu ✅
- Kvalifikujte potenciální zákazníky: Určete, kteří potenciální zákazníci jsou skutečně připraveni a mají vysokou pravděpodobnost konverze ✅
- Péče o potenciální zákazníky: Budujte vztahy a poskytujte hodnotu, dokud nebudou připraveni k nákupu ✅
- Uzavřete obchody: Proveďte potenciální zákazníky finálními fázemi až k úspěšné konverzi ✅
- Poskytujte zákaznickou podporu: Nabízejte výjimečné služby po zakoupení, abyste posílili loajalitu a podporu zákazníků ✅
15. Šablona prodejního procesu ClickUp
Šablona ClickUp Sales Process Template organizuje jednotlivé fáze prodejního cyklu do jediného úkolového rozvržení, které podrobně popisuje váš prodejní proces – od kvalifikace potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu.
Organizuje aktivity do přizpůsobených stavů a polí s vizuálními pracovními postupy, které usnadňují sledování výkonu a spolupráci mezi jednotlivými rolemi.
Každá fáze je vybavena kontrolními seznamy úkolů, schvalovacími body a odkazy na zdroje, které usnadňují efektivní správu pracovních postupů. To pomáhá rychleji zaškolit nové zástupce a udržuje zkušené pracovníky v souladu se strategickými změnami.
Automatizace dále zefektivňují běžné úkoly, jako jsou následné kroky a aktualizace stavu.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rozdělte fáze prodeje na podrobné úkoly s odpovědností přidělených osob.
- Pomocí zobrazení Gantt, tabule a kalendáře můžete sledovat časové osy a následné kroky.
- Ukládejte kontaktní údaje, e-maily, skóre potenciálních zákazníků a záznamy hovorů pomocí vlastních polí.
- Identifikujte úzká místa v procesu a sledujte průběh úkolů na jednom dashboardu.
🔑 Ideální pro: vedoucí prodeje, specialisty na podporu prodeje a týmy, které vytvářejí škálovatelné pracovní postupy za účelem standardizace prodejního procesu a zajištění přehlednosti všech fází obchodu, od objevu až po uzavření.
📚 Přečtěte si také: Co je to CRM proces? Nezbytné kroky k vytvoření vlastního procesu
Optimalizujte svůj prodejní proces pomocí ClickUp
Pokud spravujete více nástrojů pro CRM, aktualizace projektů, reporting a komunikaci s klienty, ztrácíte čas. Zatímco Asana nabízí šablony CRM, které poskytují dobrý výchozí bod, ClickUp nabízí jedinou platformu pro správu všech aspektů vašich prodejních operací.
Ať už začínáte od nuly nebo vylepšujete své současné nastavení, ClickUp vám usnadní uzavírání obchodů, udržení klientů a rozšíření vašich příjmů.
Automatizujte opakující se úkoly, přiřazujte potenciální zákazníky, sledujte fáze obchodů a monitorujte výkonnost z přizpůsobitelných dashboardů. Takto budete mít všechny pracovní postupy, kontakty i prodeje na jednom místě.
Začněte ještě dnes zdarma a přesvědčte se, jak ClickUp dokáže zázraky při správě vašeho CRM!