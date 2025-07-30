10 nejlepších alternativ k Tally Forms pro lepší tvorbu formulářů

Hledáte nástroj pro tvorbu formulářů, který jde nad rámec základních funkcí?
Zatímco Tally Forms nabízí jednoduchý a bezproblémový přístup, marketingoví specialisté, týmy startupů, produktoví manažeři, vedoucí provozu a samostatní podnikatelé často potřebují pokročilejší funkce.
Myslete na hladkou integraci, výkonnou automatizaci a elegantnější uživatelské rozhraní. Pokud chcete vylepšit tvorbu formulářů, získávat bohatší data nebo zefektivnit pracovní postupy, jste na správném místě.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ Tally Forms, které nabízejí nástroje pro vše od složitých průzkumů a generování potenciálních zákazníků až po registraci událostí a inkaso plateb.
A ne, k jejich používání nepotřebujete žádné znalosti programování!
Co byste měli hledat v alternativě k Tally?
Pokud jste připraveni posunout tvorbu formulářů na vyšší úroveň, než jakou nabízí Tally Forms, je dobré vědět, které funkce skutečně dělají rozdíl.
První pravidlo? Nesrovnávejte složitý formulář s pokročilým formulářem!
Místo toho zde uvádíme několik klíčových aspektů, které stojí za zvážení:
✅ Pokročilá logika a dynamická pole: Hledejte funkce, které umožňují vašim formulářům „myslet“. To znamená zobrazovat nebo skrývat otázky, přeskočit části nebo dokonce změnit průběh formuláře na základě předchozích odpovědí uživatele.
✅ Podrobné přizpůsobení a kontrola brandingu: Vaše formuláře jsou prodloužením vaší značky. Hledejte alternativy, které umožňují rozsáhlé vizuální úpravy, včetně vlastních fontů, barev, rozvržení a důležité možnosti používat vlastní domény.
✅ Hladká integrace a výkonná automatizace: Data nemají žádnou hodnotu, pokud zůstávají izolovaná. Nejlepší alternativy se snadno propojí s vaším CRM, platformami pro e-mailový marketing, nástroji pro správu projektů a dalšími obchodními aplikacemi. Ještě lepší je, že vám umožní automatizovat pracovní postupy přímo z odeslaných formulářů.
✅ Robustní reportování a analytika: Jděte nad rámec jednoduchého počítání odpovědí. Silná alternativa poskytuje dashboardy, grafy a přehledy o výkonu formulářů, což vám umožní identifikovat trendy, určit body poklesu a porozumět vašim datům.
✅ Bezpečné přijímání plateb: Pokud prodáváte produkty, vybíráte poplatky za akce nebo spravujete předplatné, je integrované bezpečné zpracování plateb nezbytnou funkcí. Hledejte přímou integraci s oblíbenými platebními bránami.
✅ Uživatelská zkušenost (UX) pro tvůrce i respondenty: Skvělý nástroj pro tvorbu formulářů je intuitivní a má přehledné rozhraní s funkcí drag-and-drop. Stejně důležité je, aby formuláře, které vytváří, byly poutavé, přizpůsobené pro mobilní zařízení a pro vaše publikum snadno vyplnitelné, což zvýší míru dokončení.
✅ Funkce pro zajištění souladu s předpisy a bezpečnost: U citlivých dat se ujistěte, že nástroj nabízí nezbytné certifikace, jako je HIPAA, GDPR nebo PCI, spolu s funkcemi, jako je CAPTCHA a šifrování dat, které chrání informace.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
10 alternativ k Tally v kostce
Než se pustíme do detailů, tady je stručný přehled, který vám pomůže najít tu správnou volbu:
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Dynamické formuláře, automatizace, poznatky umělé inteligence, vlastní branding, přímé vytváření úkolů
|Automatizované, komplexní pracovní postupy
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky
|NoteForms
|Integrace Notion, podmíněná logika, vlastní branding, oznámení
|Zachycování dat do databází Notion
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 24 $/měsíc.
|Typeform
|Konverzační formuláře, logické skoky, bohatá média, analytika
|Konverzační formuláře
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 29 $/měsíc.
|Jotform
|Více než 10 000 šablon, integrace plateb, vícestránkové formuláře, editor PDF
|Rozsáhlé možnosti šablon
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 39 $/měsíc.
|Google Forms
|Neomezený počet formulářů, integrace s aplikací Sheets, spolupráce
|Jednoduchý sběr dat
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 6 $/uživatel/měsíc.
|SurveyMonkey
|Pokročilá logika, analýza AI, integrace, vícejazyčnost
|Pokročilé přehledy průzkumů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 99 $/měsíc.
|Formstack Forms
|Soulad s normami HIPAA/PCI/GDPR, automatizace pracovních postupů, analytika
|Bezpečné a kompatibilní pracovní postupy
|Bezplatná 14denní zkušební verze; placené tarify začínají od 99 $/měsíc.
|Zoho Forms
|Mobilní responzivita, schvalovací workflows, platby
|Integrace sada Zoho
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 12 $/měsíc.
|Formsite
|Funkce drag-and-drop, soulad s normami SSL/PCI/HIPAA, vizuální přehledy
|Bezpečné formuláře, operace
|Žádný bezplatný tarif (14denní zkušební verze); placené tarify začínají od 24 $/měsíc.
|Cognito Forms
|Pokročilé výpočty, elektronické podpisy, portály
|Pokročilé výpočty
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 19 $/měsíc.
Nejlepší alternativy k Tally
Věnujme chvíli času prozkoumání několika z těchto alternativ Tally – mnoho z nich nabízí bezplatné zkušební verze nebo velkorysé bezplatné tarify –, abychom na vlastní oči viděli, jak mohou transformovat vaše úsilí v oblasti sběru dat a posílit vaše podnikání. Jdeme na to!
1. ClickUp (nejlepší pro automatizované, komplexní pracovní postupy)
Představte si svět, ve kterém data, která shromažďujete, neskončí jen v tabulce, ale okamžitě vyvolají akci, vytvoří projekty a dokonce nabídnou inteligentní přehledy. To je výkonná realita s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací!
Vytváření formulářů v ClickUp je příjemně jednoduché a intuitivní. Díky rozhraní typu drag-and-drop můžete rychle vytvářet formuláře přizpůsobené vašim potřebám – ať už sbíráte zpětnou vazbu od zákazníků, spravujete požadavky na služby nebo provádíte interní průzkumy. Můžete přidat vlastní branding, vybrat si z různých typů otázek a namapovat každou odpověď tak, aby byla zaznamenána konkrétním způsobem.
Když uživatel odešle odpověď, okamžitě se z ní stane úkol ClickUp, jehož klíčová data jsou namapována do konkrétních vlastních polí a doplněna o všechny potřebné podrobnosti, což usnadňuje sledování, přiřazování a správu přímo z vašeho dashboardu.
Skutečná magie se však odehrává s ClickUp Automations. Můžete nastavit výkonné spouštěče tak, aby byly úkoly ihned po odeslání formuláře automaticky přiřazeny správnému členovi týmu nebo seřaděny podle priority na základě poskytnutých informací. Pokud je například odpověď v průzkumu označena jako „naléhavá“, ClickUp ji může okamžitě označit jako vysoce prioritní a upozornit příslušnou osobu.
A pokud někdy budete potřebovat pomoc s vypracováním průzkumu od nuly nebo s vyhodnocením všech shromážděných odpovědí, ClickUp Brain je připraven vám pomoci.
Tento asistent využívající umělou inteligenci dokáže generovat otázky pro průzkumy, analyzovat data z formulářů, shrnovat zpětnou vazbu a dokonce odhalovat klíčové trendy nebo akce, které je třeba provést. Ať už začínáte s čistým štítem nebo se snažíte získat poznatky z hromady odpovědí, ClickUp Brain celý proces zefektivní a zjednoduší, takže se můžete soustředit na to, co je nejdůležitější.
A takhle se vytváří komplexní automatizovaný workflow formulářů bez 10 integrací, přátelé! Pokud potřebujete pomoc se začátkem, vyzkoušejte tuto jednoduchou šablonu formuláře od ClickUp!
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte dynamické formuláře s podmíněnou logikou: ClickUp Forms vám umožňuje zobrazit nebo skrýt pole na základě předchozích odpovědí, což zajišťuje, že od respondentů získáte pouze nejrelevantnější a nejpodrobnější informace, a vytvoříte tak vysoce přizpůsobený zážitek.
- Vytvořte si vlastní formuláře pro konzistentní profesionalitu: Přizpůsobte vzhled a styl svých formulářů ClickUp pomocí loga vaší společnosti, barev značky, vlastních pozadí a dokonce i vlastních domén.
- Převádějte odeslané formuláře přímo na úkoly, které lze realizovat: Každý vyplněný formulář ClickUp může okamžitě generovat nové úkoly v rámci vašich projektů.
- Obohaťte data pomocí univerzálních vlastních polí: Přiřaďte odpovědi z formulářů přímo k vlastním polím v rámci vašich úkolů a projektů.
- Řiďte pracovní postupy pomocí inteligentní automatizace: Využijte robustní automatizační engine ClickUp k spuštění řady akcí na základě odeslaných formulářů.
- Získejte chytré informace pomocí ClickUp Brain: Využijte výkonného asistenta AI ClickUp k sumarizaci dat, identifikaci trendů nebo extrakci klíčových akčních položek z odpovědí.
- Centralizujte všechna shromážděná data v jednotném pracovním prostoru: Každé odeslání formuláře ClickUp se hladce integruje s příslušnými úkoly, dokumenty a komunikací, čímž vytváří propojený pracovní postup.
Omezení ClickUp
- Komplexní povaha a rozsáhlá sada funkcí ClickUp, ačkoli jsou výkonné, mohou vést k strmější počáteční křivce učení pro týmy, které se zaměřují výhradně na základní tvorbu formulářů.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze uživatele říká:
Získáte také přístup k několika LLM pro pokročilé uvažování a generování obsahu, díky čemuž můžete vytvářet, analyzovat a optimalizovat formuláře rychleji a chytřeji – vše na jednom místě.
2. NoteForms (nejlepší pro sběr dat přímo do databází Notion)
Pokud váš tým žije a dýchá v Notion, NoteForms je revoluční nástroj pro tvorbu formulářů. Umožňuje vám vytvářet elegantní formuláře s vaší značkou, které automaticky vyplňují vaše databáze Notion, eliminují ruční zadávání dat a zajišťují, že všechny vaše informace jsou uspořádány tam, kde je nejvíce potřebujete.
To je obzvláště atraktivní pro samostatné podnikatele, startupové týmy a produktové manažery, kteří používají Notion jako centrální hub pro vše od CRM po plánování obsahu. Zapomeňte na neohrabané integrace; NoteForms zajišťuje přirozené propojení a nabízí významný pokrok oproti základním nástrojům pro tvorbu formulářů.
Nejlepší funkce NoteForms
- Generujte formuláře přímo ze své stávající databáze Notion.
- Automaticky přidávejte nové odeslané formuláře jako nové položky nebo aktualizujte ty stávající.
- Formuláře můžete rozsáhle přizpůsobit barvami, písmy a logy vaší značky a dokonce přidat vlastní domény.
- Zahrňte různé typy polí, jako jsou nahrávání souborů, podpisy a hodnocení hvězdičkami.
- Implementujte podmíněnou logiku a vytvářejte chytřejší dynamické formuláře, které se přizpůsobují reakcím uživatelů.
- Nastavte si oznámení v reálném čase prostřednictvím e-mailu, Slacku nebo Discord pro nové příspěvky.
- Umožněte respondentům upravovat své odpovědi i po jejich odeslání.
Omezení NoteForms
- Hlavní hodnota je spojena s Notion; pokud váš pracovní postup není na Notion příliš závislý, jeho hlavní výhoda se snižuje.
- Jako specializovanější řešení zaměřené na Notion nemusí nabízet stejnou šíři integrace s nástroji, které nejsou specifické pro Notion, jako některé univerzální nástroje pro tvorbu formulářů.
Ceny NoteForms
- Zdarma
- Pro: Od 24 $/měsíc
- Tým: Od 59 $/měsíc
Hodnocení a recenze NoteForms
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o NoteForms?
Recenze uživatele zní:
3. Typeform (nejlepší pro konverzační zážitky)
Chcete proměnit základní formulář v poutavou konverzaci? To je super síla Typeformu. Tato platforma zásadně mění způsob vytváření formulářů tím, že otázky zobrazuje po jedné a vytváří tak vizuálně elegantní a vysoce interaktivní zážitek, který respondenty zaujme.
Pro marketéry zaměřené na maximalizaci konverzních poměrů nebo produktové manažery hledající bohatší kvalitativní data nabízí Typeform osvěžující alternativu k tradičním statickým formulářům. Poskytuje propracovaný, na člověka zaměřený přístup, který jej výrazně odlišuje od mnoha alternativ Tally Forms, díky čemuž je každá interakce promyšleně navržená a přitažlivější.
Nejlepší funkce Typeform
- Vytvářejte poutavé interakce díky rozhraní s jednou otázkou najednou.
- Implementujte výkonné pokročilé funkce, jako je sofistikovaná podmíněná logika a „logické skoky“, a vytvořte dynamické, personalizované cesty.
- Využijte rozsáhlé možnosti přizpůsobení od fontů a barev po pozadí a rozvržení.
- Hladká integrace s rozsáhlým ekosystémem obchodních nástrojů, včetně špičkových CRM, e-mailových marketingových platforem a analytických řešení.
- Usnadněte bezpečné přijímání plateb přímo ve formulářích pomocí hlavních platebních bran, jako jsou Stripe a PayPal.
- Vložte přímo do svých otázek multimediální obsah, jako jsou obrázky, GIFy a videa.
- Využijte robustní vestavěné analytické nástroje, včetně míry opuštění jednotlivých otázek, a získejte tak hluboké poznatky.
Omezení Typeform
- Investice do Typeform může být vyšší než u mnoha jiných řešení pro tvorbu formulářů, zejména pro podniky s vysokým objemem odeslaných formulářů nebo které potřebují přístup ke specifickým pokročilým funkcím na vyšších úrovních.
- Formát s jednou otázkou je sice vizuálně působivý, ale není vždy efektivní pro formuláře, kde respondenti musí zkontrolovat více polí současně nebo rychle zadat velké množství informací.
- Někteří uživatelé uvádějí, že pokročilé funkce, jako je reCAPTCHA pro ochranu před boty, jsou omezeny na dražší tarify, což může být zdrojem frustrace pro uživatele, kteří dbají na náklady.
Ceny Typeform
- Zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 870 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Typeform?
Recenze uživatele říká:
4. Jotform (nejlepší pro rozsáhlé možnosti šablon)
Pro týmy, které vyžadují flexibilitu a širokou škálu výchozích bodů, je Jotform vynikající komplexní platformou pro tvorbu formulářů. Tento nástroj obsahuje více než 10 000 připravených šablon formulářů, které umožňují rychlé nasazení pro prakticky jakýkoli účel, od kontaktních formulářů až po žádosti o zaměstnání.
Díky integraci pokročilých funkcí, jako je robustní podmíněná logika, rozsáhlá integrace třetích stran a dokonce i výkonná vestavěná databáze podobná tabulkovému procesoru s názvem Jotform Tables, daleko přesahuje možnosti Tally Forms.
To umožňuje uživatelům spravovat a analyzovat odeslaná data přímo v rámci platformy a transformovat shromážděné informace do praktických poznatků, nikoli pouze do surových záznamů.
Nejlepší funkce Jotform
- Navrhujte formuláře s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení, včetně funkcí CSS.
- Bezpečně zpracovávejte platby přímo prostřednictvím formulářů pomocí integrace s více než 40 platebními bránami.
- Implementujte pokročilou podmíněnou logiku a vytvářejte vysoce dynamické a adaptivní formuláře.
- Využijte Jotform Tables, vestavěnou databázi, k správě, organizaci a analýze dat.
- Využijte robustní funkce, jako je soulad s HIPAA, elektronické podpisy a specializovaný editor PDF.
Omezení Jotform
- Ačkoli je rozsáhlý, dosažení jedinečné nebo špičkové designové estetiky může stále vyžadovat určité znalosti CSS, ve srovnání s jinými alternativami Jotform.
- Cena se může stát významným faktorem s rostoucím využitím; vyšší objemy odeslaných formulářů a větší počet formulářů rychle tlačí uživatele do dražších placených tarifů.
Ceny Jotform
- Zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Stříbro: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jotform?
Recenze uživatele zní:
5. Google Forms (nejlepší pro jednoduchý a společný sběr dat)
Pokud potřebujete jednoduše a bez nákladů shromažďovat data, Google Forms je bezkonkurenčním řešením. Tento nástroj, který je hluboce integrován do Google Workspace, umožňuje každému, kdo má účet Google, rychle a bez potíží vytvářet průzkumy, kvízy nebo formuláře pro zpětnou vazbu.
Jeho hlavní předností je snadné použití a možnosti spolupráce v reálném čase, díky čemuž je oblíbený u pedagogů, malých komunitních skupin nebo samostatných podnikatelů, kteří potřebují rychle shromažďovat informace a snadno je sdílet.
Ačkoli Google Forms neobsahuje mnoho pokročilých funkcí ani rozsáhlé možnosti přizpůsobení, které nabízejí prémiové platformy pro tvorbu formulářů, poskytuje spolehlivé výsledky a je neocenitelným pomocníkem pro uživatele s omezeným rozpočtem.
Nejlepší funkce Google Forms
- Využijte neomezený počet formulářů a odeslaných údajů.
- Vyzkoušejte hladkou integraci s Google Sheets pro okamžitou analýzu, třídění a vytváření reportů.
- Usnadněte spolupráci v reálném čase a umožněte více uživatelům upravovat a spravovat formuláře.
- Použijte základní podmíněnou logiku pro jednoduché větvení v rámci formulářů.
- Využijte široké možnosti sdílení, včetně přímých odkazů, e-mailu, sociálních médií a přímého vkládání.
- Získejte automatizované souhrny a grafy odpovědí generované přímo v rozhraní Forms.
- Získejte přístup k výběru předem navržených šablon pro běžné scénáře, jako jsou potvrzení účasti na událostech.
Omezení Google Forms
- Formuláře mají často obecný vzhled, což ztěžuje jejich dokonalé sladění s konkrétní estetikou značky.
- Mnoho pokročilých funkcí, jako je integrované zpracování plateb, elektronické podpisy, podrobné ovládání nahrávání souborů nebo složitá logika více stránek, není nativně k dispozici.
- Propojení s CRM systémy třetích stran nebo nástroji pro automatizaci marketingu obvykle vyžaduje ruční export dat nebo placené předplatné Zapier.
- Není určen pro vysoce složité datové toky nebo profesionální průzkum trhu, nejlépe funguje pro jednodušší úkoly shromažďování informací.
Ceny Google Forms
- Zdarma
- Business Starter: 6 $/uživatel/měsíc
- Business Standard: 12 $/uživatel/měsíc
- Business Plus: 18 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Forms
- G2: 4,6/5 (více než 40 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Forms?
Recenze uživatele zní:
6. SurveyMonkey (nejlepší pro pokročilé analýzy průzkumů)
Přemýšleli jste někdy, co si vaši zákazníci opravdu myslí? Nebo potřebujete zjistit, jak se vyvíjí váš trh, aniž byste si z toho museli dělat velké starosti?
SurveyMonkey je v podstatě zkušeným profesionálem ve světě průzkumů, ideálním pro týmy, které potřebují hlouběji analyzovat zpětnou vazbu. Umožňuje vám navrhovat profesionální průzkumy pomocí obrovské knihovny šablon vytvořených odborníky a spousty typů otázek, včetně zajímavých funkcí, jako jsou možnosti hodnocení a specializované otázky NPS (Net Promoter Score).
Mezi další funkce patří „skip logic“ (kde se otázky mění na základě předchozích odpovědí), „piping“ (vkládání předchozích odpovědí do nových otázek) a „randomizace“, díky nimž jsou průzkumy opravdu osobní a poutavé. Pro marketéry, produktové manažery nebo kohokoli, kdo se zabývá seriózním výzkumem, nabízí SurveyMonkey výkonné nástroje pro sběr nejrelevantnějších dat.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Využijte umělou inteligenci k analýze nálady otevřených komentářů, analýze textu a dokonce i srovnávacích dat.
- Využijte SurveyMonkey Audience, rozsáhlý globální panel, a získejte rychle odpovědi.
- Hladké propojení s více než 200 oblíbenými obchodními aplikacemi
- Přizpůsobte své průzkumy pomocí vizuálních prvků, aby zcela odpovídaly vaší značce.
- Získejte podporu pro vícejazyčné průzkumy, díky které můžete sbírat zpětnou vazbu v různých jazycích.
Omezení SurveyMonkey
- Ačkoli je tento nástroj velmi výkonný, někteří lidé považují jeho rozhraní, zejména u opravdu složitých průzkumů, za méně elegantní a moderní než u některých novějších nástrojů pro tvorbu formulářů, které kladou důraz na design.
- Jeho hlavní předností jsou rozhodně průzkumy, takže pokud potřebujete jen velmi jednoduchý nástroj pro tvorbu formulářů, může být trochu zbytečný.
Ceny SurveyMonkey
- Bezplatný tarif
- Standardní měsíční tarif: od 99 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Poznámka: Na webu jsou k dispozici další placené roční tarify
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SurveyMonkey?
Recenze uživatele říká:
7. Formstack Forms (nejlepší pro bezpečné formuláře splňující požadavky na dodržování předpisů)
Považujete bezpečnost dat a dodržování předpisů za absolutní nutnost? Pak je Formstack Forms vynikajícím řešením. Tato platforma je postavena s důrazem na ochranu citlivých informací a nabízí certifikace jako HIPAA a PCI, což ji činí neocenitelnou pro zdravotnictví, finance nebo právní sektor.
Jde nad rámec jednoduchého vytváření formulářů a umožňuje provozním týmům a podnikům vytvářet inteligentní pracovní postupy, kde shromážděná data automaticky spouštějí další kroky, elektronické podpisy nebo generování dokumentů. Formstack nabízí významné vylepšení oproti Tally Forms tím, že zajišťuje, že vaše formuláře jsou nejen bezpečné, ale také hluboce integrované do vašich klíčových obchodních procesů.
Nejlepší funkce Formstack Forms
- Zajistěte špičkovou bezpečnost dat a soulad s průmyslovými standardy, jako jsou HIPAA a GDPR.
- Automatizujte složité pracovní postupy pomocí spouštěčů pro odesílání oznámení, generování dokumentů atd.
- Využijte podrobné analýzy formulářů k určení přesných míst, kde uživatelé opouštějí stránku.
- Automaticky generujte propracované, předvyplněné dokumenty nebo smlouvy z odeslaných formulářů.
- Implementujte podrobná nastavení přístupu a oprávnění uživatelů, která umožňují bezpečnou spolupráci týmu.
Omezení Formstack Forms
- Ačkoli je platforma vysoce funkční, někteří uživatelé považují její celkový design a uživatelské rozhraní za méně moderní a intuitivní.
- Plná podpora vlastních domén pro přímé URL formulářů je omezena především na subdomény (vašefirma.formstack.com).
Ceny Formstack Forms
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Formuláře: Od 99 $/měsíc
- Balíček: Od 299 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Formstack Forms
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Formstack Forms?
Recenze uživatele zní:
8. Zoho Forms (nejlepší pro integrované vytváření formulářů v rámci obchodní sady Zoho)
Zoho Forms může působit jako rozšíření vašich stávajících obchodních operací, zejména pokud již používáte jiné produkty Zoho. Funguje nejlépe jako součást většího ekosystému, který je navržen tak, aby data plynule proudila mezi vašimi nástroji CRM, marketingu a podpory.
Ve srovnání se základními funkcemi mnoha alternativ k Tally Forms nabízí tento nástroj bohatou sadu funkcí, jako jsou vícestránkové formuláře, možnosti ukládání a obnovení pro respondenty a složitá podmíněná logika pro vytváření vysoce dynamických a uživatelsky orientovaných formulářů.
Nejlepší funkce Zoho Forms
- Vytvářejte formuláře přizpůsobené pro mobilní zařízení, které se přizpůsobí jakémukoli zařízení, a dokonce zaznamenávají data offline.
- Vytvořte sofistikované schvalovací pracovní postupy pro odesílání formulářů.
- Usnadněte bezpečné přijímání plateb díky nativní integraci s oblíbenými platebními bránami, včetně PayPal.
- Formuláře si můžete rozsáhle přizpůsobit pomocí řady motivů, vlastních barev, jedinečných fontů a vlastních domén.
- Získejte okamžitá oznámení e-mailem, přes Slack nebo jiné kanály, kdykoli jsou odeslány nové formuláře.
Omezení Zoho Forms
- Propojení s aplikacemi třetích stran, které nejsou od Zoho, může být někdy méně přímočaré nebo vyžadovat více úsilí ve srovnání s univerzálně integrovanými nástroji pro tvorbu formulářů.
- U některých typů polí nebo specifických scénářů použití mohou nastat omezení týkající se počtu znaků nebo velikosti dat, což může mít dopad na velmi specializované nebo komplexní potřeby sběru dat.
Ceny Zoho Forms
- Bezplatný tarif
- Základní: 12 $/měsíc
- Standard: 30 $/měsíc
- Profesionální: 60 $/měsíc
- Premium: 110 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Forms?
Recenze uživatele zní:
9. Formsite (nejlepší pro vytváření zabezpečených formulářů)
Pokud jde o bezpečné shromažďování dat a jejich snadné využití v rámci vašeho současného obchodního nastavení, Formsite je jméno, na které se můžete spolehnout. Tato platforma není na scéně tvorby formulářů nováčkem; je to zkušený veterán známý tím, že upřednostňuje špičkové bezpečnostní funkce, jako je šifrování SSL a soulad s PCI, které jsou naprosto zásadní pro podniky zpracovávající citlivé informace.
Tento nástroj je chytrou volbou pro vedoucí provozu a rostoucí podniky, protože nabízí praktický přístup k bezpečnému, funkčnímu a integrovanému sběru dat.
Nejlepší funkce Formsite
- Navrhujte profesionální formuláře pomocí jednoduchého nástroje pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop.
- Vyberte si z více než 50 univerzálních typů položek a využijte rozsáhlé možnosti přizpůsobení pro přesné rozvržení.
- Zajistěte si spolehlivé zabezpečení dat a soulad s předpisy díky funkcím, jako je šifrování SSL, prevence spamu CAPTCHA a volitelný soulad s předpisy HIPAA (v rámci plánů Enterprise).
- Pomocí funkce „Uložit a vrátit se“ můžete uložit částečně vyplněné formuláře a umožnit uživatelům je dokončit, až budou mít čas.
- Vytvářejte přehledné vizuální zprávy přímo ze shromážděných dat pomocí vestavěných grafů a tabulek s jednoduchými možnostmi exportu.
Omezení Formsite
- Možnosti přizpůsobení vizuální estetiky, zejména bez nutnosti pokročilých znalostí CSS, mohou být poněkud omezené.
- Zprávy od některých uživatelů poukazují na omezení funkčnosti mobilní aplikace nebo neoptimální responzivitu designu na některých mobilních zařízeních.
- Integrace s méně běžnými nebo vysoce specializovanými platformami třetích stran může vyžadovat přizpůsobení API, což přidává další úroveň složitosti pro specializovaná nastavení.
Ceny Formsite
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Osobní: 24 $/měsíc
- Profesionální: 39 $/měsíc
- Podnikání: 69 $/měsíc
- Business Plus: 99 $/měsíc
- Enterprise: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Formsite
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Formsite?
Recenze uživatele zní:
10. Cognito Forms (nejlepší pro formuláře s pokročilými výpočty)
Pokud vaše práce zahrnuje složité výpočty, složitou logiku nebo dynamické interakce s daty ve vašich formulářích, Cognito Forms by mohlo být ideálním řešením. Tato platforma je spolehlivou volbou pro produktové manažery, vedoucí provozu nebo samostatné podnikatele, kteří potřebují, aby jejich nástroj pro tvorbu formulářů uměl více než jen shromažďovat základní údaje.
Vyniká ve vytváření inteligentních formulářů, které zvládnou cokoli od kalkulátorů cen až po podrobné objednávkové formuláře s podmíněnou logikou a opakujícími se sekcemi.
Nejlepší funkce Cognito Forms
- Vytvářejte formuláře se sofistikovanými vlastními výpočty, dynamickým oceňováním, automatickým bodováním atd.
- Spouštějte následné úkoly, odesílejte oznámení a směrujte data ke schválení přímo v rámci platformy.
- Umožněte uživatelům přidávat více položek (např. několik účastníků, více produktů)
- Využijte elektronické podpisy k získání právně závazných schválení nebo dohod.
- Poskytněte bezpečné samoobslužné portály, kde externí uživatelé mohou prohlížet své předchozí podání.
- Zajistěte bezpečnost dat a soulad s předpisy díky funkcím, jako je připravenost na HIPAA.
Omezení Cognito Forms
- Přizpůsobení estetického designu může být méně flexibilní než u některých konkurentů, což může ztěžovat dosažení vysoce jedinečného nebo na míru šitého vizuálního brandingu bez pokročilého CSS.
- Bezplatný tarif je dobrým výchozím bodem, ale pro aktivní uživatele se rychle stává omezeným, zejména pokud jde o úložiště a dostupnost pokročilých funkcí.
- Někteří uživatelé vyjádřili přání mít k dispozici více vestavěných šablon přizpůsobených konkrétním odvětvím, které by přesahovaly rámec obecné nabídky.
Ceny Cognito Forms
- Bezplatný tarif
- Pro: 19 $/měsíc
- Tým: 39 $/měsíc
- Enterprise: 129 $/měsíc
Hodnocení a recenze Cognito Forms
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Cognito Forms?
Recenze uživatele říká:
Vytvářejte své formuláře s ClickUp
Tady to máte – komplexní přehled některých z nejlepších alternativ Tally Forms, které jsou dnes k dispozici. Ať už je vaší prioritou hluboká přizpůsobitelnost, hladká automatizace nebo robustní integrace s vaším stávajícím technologickým stackem, existuje řešení pro tvorbu formulářů, které je navrženo tak, aby vyhovovalo vašim specifickým potřebám.
Pokud hledáte řešení, které skutečně sjednotí sběr dat s řízením projektů a automatizuje pracovní postupy z každého odeslaného formuláře, ClickUp vyniká jako výkonný konkurent. Jeho schopnost přeměnit data z formulářů přímo na proveditelné úkoly a poznatky v rámci jedné integrované platformy může výrazně zvýšit produktivitu a efektivitu vašeho týmu.
Jste připraveni změnit způsob vytváření formulářů a zefektivnit své pracovní postupy? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!