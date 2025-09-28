Bezplatné šablony výkazu zisku a ztráty pro přehledné finanční výkaznictví

Zabýváte se opožděnými platbami, náhodnými fakturami a chaotickým cash flow? Pro majitele malých podniků může být sledování příjmů spíše otázkou řešení problémů na poslední chvíli než chytrého plánování.
Skutečným problémem není jen vydělávání peněz, ale také přesná znalost toho, co přichází, co odchází a jaká je vaše finanční situace.
Právě v tom je šablona výkazu zisku a ztráty nepostradatelná. Dobře sestavený formát vám pomůže rozčlenit čistý zisk, provozní náklady a hrubý zisk, aniž byste museli trávit hodiny ručním výpočtem.
Prozkoumejte bezplatné přizpůsobitelné šablony, které vám pomohou sledovat čistý příjem, provozní náklady a hrubý zisk, ať už dáváte přednost vícestupňovému formátu výkazu zisku a ztráty nebo něčemu jednoduššímu.
Co jsou šablony výkazu zisku a ztráty?
Šablony výkazu zisku a ztráty jsou předformátované finanční dokumenty, které slouží ke sledování příjmů a výdajů podniku za určité období. Tyto šablony zjednodušují proces zaznamenávání klíčových údajů, jako jsou KPI čistého obratu, náklady na prodané zboží, provozní zisk a čistý zisk.
Dobrá šablona odráží formát profesionálního výkazu zisků a ztrát s jasnými položkami pro příjmy, výdaje a daně společnosti.
Například šablona výkazu zisku a ztráty s více kroky odděluje hrubý zisk od provozního zisku, aby vám poskytla hlubší vhled do toho, jak každodenní provoz ovlivňuje finanční KPI společnosti.
🔍 Věděli jste? 44 % Američanů nemá rozpočet a pouze 38 % z těch, kteří ho mají, ho skutečně dodržuje. To je obrovský rozdíl mezi záměrem a realizací, zejména když jasné nástroje pro sledování financí, jako je výkaz zisků a ztrát nebo šablona výkazu zisků a ztrát, mohou vše zjednodušit.
Šablony výkazu zisku a ztráty
Ať už zpracováváte účetnictví projektu ručně nebo používáte účetní software, správná šablona výkazu zisku a ztráty vám může ušetřit hodiny práce.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, poskytuje finančním týmům strukturu tabulek bez ručního zadávání dat.
Zde je několik pečlivě vybraných šablon, které vám pomohou dokumentovat příjmy, sledovat provozní náklady a vypočítat čistý příjem:
1. Šablona hlavní účetní knihy ClickUp
Šablona hlavní účetní knihy ClickUp poskytuje strukturovaný formát pro zaznamenávání a správu finančních transakcí vaší společnosti. Je navržena s ohledem na flexibilitu a obsahuje přizpůsobitelná pole, zobrazení a vestavěné stavy úkolů, aby vše bylo přehledné a snadno sledovatelné.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Sledujte debety a kredity pomocí definovaných polí.
- Vytvářejte a přepínejte mezi zobrazeními, jako jsou výkaz zisků a ztrát a rozvaha.
- Přidejte stavové štítky k jednotlivým transakčním úkolům pro snadné sledování.
🔑 Ideální pro: Týmy, které spravují výkazy zisku a ztráty i podpůrné záznamy, jako jsou rozvahy nebo výkazy peněžních toků.
📮 ClickUp Insight: Méně než 5 % lidí v našem nedávném průzkumu aktivně pracuje na dosažení velkých životních cílů, jako je koupě domu, cestování po světě nebo založení podniku. Proč? Protože tyto velké sny se často zdají příliš ohromující nebo vzdálené, než aby se daly začít plánovat. 🔭
S šablonou životního plánu nebo šablonou ročních cílů od ClickUp můžete své dlouhodobé sny proměnit v konkrétní kroky. Rozdělte si své cíle na milníky, vizualizujte svůj pokrok v průběhu měsíců nebo dokonce let pomocí zobrazení časové osy a držte se jasně stanovených termínů. Proměňte „někdy“ v akční plán!
2. Šablona zprávy o rozpočtu ClickUp
Šablona rozpočtové zprávy ClickUp je strukturována jako živý dokument. Tato šablona je ideální pro týmy, které potřebují často podávat zprávy o rozpočtech, aniž by je musely vytvářet od začátku.
Namísto pouhých čísel vám pomůže vizualizovat, jak výdaje odpovídají finančním cílům. Navíc můžete mít přehled o odchylkách od rozpočtu projektu, včas odhalit nadměrné výdaje a vytvářet přesnější měsíční prognózy.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Kategorizujte příjmy a výdaje podniku v přehledném formátu.
- Nastavte si opakované připomenutí pro kontrolu a aktualizaci zpráv.
- Použijte rozvržení ve stylu dokumentu pro spolupráci, poznámky a příspěvky týmu.
🔑 Ideální pro: Finanční týmy, které spravují provozní náklady, analyzují rozpočtové trendy a slaďují obchodní operace s finančními cíli.
Hlas zákazníka: Toto říká Jodi Salice, zástupkyně vedoucího inženýrského oddělení společnosti Inform Communications Ltd, o ClickUp:
Řízení projektů se ve všech odděleních společnosti výrazně zjednodušilo. Když přijde nový projekt, můžeme použít šablonu, která za nás okamžitě vytvoří všechny tikety. Navíc jsou všem automaticky přiděleny úkoly, takže nedochází k nejasnostem ohledně toho, kdo má kterou část práce vykonat.
3. Šablona ClickUp Sales Tracker
Šablona Sales Tracker od ClickUp vám pomůže zmapovat prodejní aktivity od potenciálního zákazníka až po uzavřenou obchodní transakci, aniž byste ztratili přehled o detailech mezi tím. Můžete označovat objednávky zákazníků, sledovat výkonnost podle produktů a monitorovat cíle – vše v jednom přehledu.
Nejlepší na tom je, že jsou dostatečně strukturované pro vykazování, ale zároveň dostatečně flexibilní pro prodejní operace v reálném čase.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Analyzujte výkonnost v různých časových obdobích, u různých produktů a obchodních zástupců, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji.
- Zaznamenávejte vrácené zboží od zákazníků a rozpis nákladů na dopravu.
- Sledujte plnění cílů a aktualizujte průběh prodeje v reálném čase.
🔑 Ideální pro: Obchodní manažery a týmy zabývající se tržbami, kteří potřebují podrobný přehled o tržbách podle čistého obratu, kategorie produktů a metrik výkonnosti podniku.
4. Šablona měsíční zprávy o prodeji ClickUp
Šablona měsíční zprávy o prodeji ClickUp vám pomůže vytvořit měsíční zprávy, které nejen uvádějí čísla, ale také ukazují, co tato čísla znamenají.
Je určen pro týmy, které potřebují prezentovat přehledné, daty podložené souhrny čistého obratu, zisku/ztráty a výkonnostních cílů. Můžete do něj vkládat grafy, souhrny a dokonce i poznámky týmu, což usnadňuje přehled o tom, co funguje a co vyžaduje pozornost.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vizualizujte trendy pomocí tabulek a vložených grafů.
- Rozčleňte výkon jednotlivců nebo týmů podle vykazovaného období.
- Ukládejte poznatky, poznámky a návrhy ve formátu umožňujícím spolupráci.
🔑 Ideální pro: Týmy, které připravují opakující se zprávy o finančních výsledcích, porovnávají čistý příjem v čase a synchronizují cíle v oblasti obchodních příjmů.
🧠 Zajímavost: První pokladna, kterou v roce 1879 sestrojil majitel saloonu v Ohiu, nesloužila k urychlení práce, ale k zabránění krádeží ze strany zaměstnanců. Dnes plní stejnou funkci šablony výkazu zisků a ztrát: sledují každý dolar, aby nic neuniklo pozornosti.
5. Šablona ClickUp pro závazky
Šablona ClickUp pro závazky nabízí strukturovaný způsob organizace faktur, sledování splatnosti a monitorování plateb dodavatelům. Nahrazuje tabulky a e-maily přizpůsobitelným pracovním postupem.
Použijte je k digitalizaci sledování faktur, přiřazování následných úkolů a udržujte přehled o svých obchodních výdajích, aniž byste něco přehlédli.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Seřaďte úkoly podle fáze platby nebo stavu ověření.
- Využijte automatizaci a nechte si zasílat upozornění na splatné pohledávky.
- Zobrazte všechny nevyřízené nebo zaplacené faktury podle účetního období nebo kategorie platby.
🔑 Ideální pro: Finanční týmy, které zpracovávají opakující se platby dodavatelům, kontrolují celkové výdaje a slaďují cash flow s platebními cykly.
💡 Přátelská rada: Získejte kontrolu nad svým finančním výkaznictvím díky umělé inteligenci nové generace:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a všechny vaše připojené aplikace – stejně jako web – a najděte šablony výkazů zisků a ztrát, finanční záznamy a důležité účetní dokumenty.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, zadávat finanční údaje nebo spravovat výkazy příjmů hlasem – zcela bez použití rukou, ať jste kdekoli.
- Získejte prémiové modely umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, v jediném řešení připraveném pro podnikové použití, které poskytuje inteligentní kontextovou podporu pro vaše finanční pracovní postupy.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – perfektní desktopovou aplikaci work AI, která skutečně rozumí vašim finančním procesům, protože zná vaši práci. Rozlučte se s přetížením nástrojů, použijte svůj hlas k vytváření a aktualizaci výkazů příjmů, přiřazování finančních úkolů a zefektivnění celého procesu vykazování – vše na jednom místě.
6. Šablona zprávy o výdajích ClickUp
Šablona výkazů výdajů ClickUp vám poskytuje strukturovaný způsob zaznamenávání, kategorizace a vykazování výdajů napříč odděleními. Díky rozložení ve stylu dokumentu a flexibilním polím můžete přidávat účtenky, označovat schválení a zvýrazňovat opakující se obchodní výdaje.
Tato šablona je vhodná zejména pro finanční týmy, které spravují pravidelné platby dodavatelům, nebo týmy, které potřebují přehled o nákladech, jako jsou náklady na prodané zboží (COGS), cestovní rozpočty a marketingové výdaje.
Kromě toho vám nástroj ClickUp for Finance umožňuje centralizovat všechny finanční úkoly. Od sledování celkových tržeb po monitorování provozních nákladů – vše máte k dispozici v jednom flexibilním pracovním prostoru. Můžete si vytvořit vlastní dashboardy pro vizualizaci cash flow, přiřazovat úkoly s termíny a používat opakující se připomenutí, abyste měli finanční cykly pod kontrolou.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zaznamenávejte výdaje podle data, příjemce a kategorie na jednom místě.
- Přiřaďte stavy schválení, jako je Schváleno nebo Zamítnuto, pro rychlejší zpracování.
- Sledujte celkové výdaje v jednotlivých kategoriích, abyste včas odhalili nadměrné výdaje.
🔑 Ideální pro: Týmy, které spravují kontrolu výdajů, sledují náklady dodavatelů a vedou přesné záznamy o ztrátách za určité období.
💡 Tip pro profesionály: Přidejte kartu s průběžnou prognózou. Místo pevného 12měsíčního rozvržení nastavte průběžnou 3měsíční nebo 6měsíční prognózu spojenou s vaším výkazem zisku a ztráty. To vám pomůže pružně upravovat prognózy na základě sezónnosti nebo nedávných změn v čistém obratu nebo provozním zisku.
7. Šablona zprávy o finanční analýze ClickUp
Šablona finančních analýz ClickUp vám pomůže strukturovat a shrnout komplexní finanční data z více zpráv. Je obzvláště užitečná pro sledování příjmů před zdaněním a čistého zisku a pro porovnání finančních výsledků společnosti v průběhu času.
Tato šablona vám umožňuje vkládat vaše zjištění, vkládat grafy a přidávat komentáře, takže se nejedná pouze o statický dokument. Je vytvořena pro spolupráci a prezentaci, nejen pro vedení záznamů.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zvýrazněte trendy v čistém příjmu, výdajích a cash flow.
- Vytvořte vizuální přehledy pro sdílení dat se zainteresovanými stranami.
- Sledujte průběh zprávy pomocí indikátorů pokroku založených na úkolech.
🔑 Ideální pro: Finanční týmy provádějící měsíční nebo čtvrtletní revize, sumarizující výkazy zisků a ztrát nebo prezentující celkovou finanční situaci vedení.
🔍 Věděli jste, že: 82 % malých podniků zkrachuje kvůli špatnému řízení cash flow nebo nepochopení toho, kam jejich peníze jdou. Šablona výkazu zisku a ztráty pomáhá tento problém vyřešit tím, že přesně ukazuje, co přichází, co odchází a co zbývá.
8. Šablona proforma výkazu ClickUp
Šablona pro forma výkazu ClickUp umožňuje podnikům vytvářet předběžné finanční prognózy na základě očekávaných výnosů, provozních nákladů a tržních podmínek.
Ať už prezentujete investorům, plánujete rozšíření produktové řady nebo počítáte čísla pro nové odvážné strategie, je to nezbytná pomůcka. Navíc díky zobrazením a vlastním polím můžete snadno rozepsat hrubé tržby, náklady na prodej a čistý zisk za předpokládané vykazované období.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Rozčleňte prognózy podle nákladových kategorií, jako jsou administrativa, přímé mzdy, kancelářské potřeby, suroviny atd.
- Sledujte pokrok směrem k cílům zisku pomocí přehledů milníků.
- Centralizujte veškeré plánování do jednoho sdíleného pracovního prostoru s editovatelnými zobrazeními.
🔑 Ideální pro: Zakladatele, analytiky a finanční týmy, které vytvářejí vícestupňové výkazy zisku a ztráty pro modelování růstu, investiční prezentace nebo strategické obchodní plánování.
💡 Bonusový tip: Vytvářejte a spolupracujte na pro forma výkazy přímo v ClickUp Docs a propojujte je s příslušnými úkoly nebo projekty.
9. Šablona deníku a hlavní knihy ClickUp
Máte potíže s vedením přesných záznamů o finančních transakcích bez zmatků? Vyzkoušejte šablonu deníku a hlavní knihy ClickUp. Je strukturována tak, aby podporovala denní záznamy, je rozdělena na pole pro úvěry a debety a automaticky aktualizuje zůstatky.
Díky tomuto rozvržení můžete snadno uspořádat historii transakcí pro daňové účely, audity nebo plánování rozpočtu, aniž byste museli pracovat s několika tabulkami.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zaznamenávejte příjmy z podnikání, platby dodavatelům nebo kancelářské potřeby.
- Použijte vlastní pole pro výpočty debetu, kreditu a zůstatku.
- Sledujte a revidujte záznamy v rámci pokračujících operací nebo zvláštních položek.
🔑 Ideální pro: Účetní, účetní a finanční týmy, které zaznamenávají pravidelné položky, ověřují čistý zisk a provádějí odsouhlasení účtů za jakékoli konkrétní období.
10. Šablona pro sledování majetku ClickUp
Šablona pro sledování majetku od ClickUp poskytuje centralizovaný systém pro správu digitálního i fyzického majetku. Ať už sledujete notebooky, softwarové licence nebo kancelářský nábytek, toto nastavení založené na úkolech zajistí, že vaše záznamy budou přesné a aktuální.
Můžete zadat klíčové údaje, jako jsou pořizovací náklady, rok auditu nebo celková hodnota aktiv, a poté aktualizovat stav podle toho, jak se věci prodávají, přerozdělují nebo odepisují. To vám pomůže udržovat přesné záznamy v každé fázi.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zaznamenávejte podrobnosti o aktivech pomocí vlastních polí pro finanční a provozní značky.
- Přiřaďte členům týmu úkoly týkající se kontroly a údržby majetku.
- Sledujte životní cyklus aktiv od pořízení až po likvidaci v jednom přehledu.
🔑 Ideální pro: Provozní nebo administrativní týmy, které spravují kapitálové výdaje, dohlížejí na záznamy o zásobách a sledují finanční výkazy související s aktivy.
🤓 Užitečný tip: Sledujte výdaje ze seznamu přání pomocí značek. Ve své šabloně výkazu označte potenciální budoucí nákupy nebo nepodstatné položky štítkem „Seznam přání“ nebo „Odloženo“. Poté je při vykazování odfiltrujte, ale ponechte je v dokumentu rozpočtu pro pozdější stanovení priorit.
11. Šablona výkazu zisku a ztráty od Vertex42
Šablona výkazu zisku a ztráty od Vertex42 nabízí víceúrovňový a jednoúrovňový formát, takže si můžete vybrat úroveň detailů, která odpovídá vašim potřebám. Víceúrovňová verze obsahuje sekce pro hrubý zisk, provozní zisk a zisk z pokračujících operací. Naopak jednoúrovňová verze je stručná a vhodná pro podniky poskytující služby.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Rozepište náklady na prodané zboží a jasně odečtěte provozní náklady.
- Zaznamenávejte čistý obrat, úrokové výnosy a daně pomocí předem připravených kategorií.
- Přizpůsobte část týkající se výnosů konkrétní struktuře vašeho podnikání.
🔑 Ideální pro: Majitele malých podniků, kteří hledají tisknutelné a editovatelné verze výkazu zisků a ztrát v Excelu, které odpovídají běžným standardům finančních výkazů.
12. Šablona ročního výkazu zisku a ztráty od Corporate Finance Institute (CFI)
Šablona výkazu zisku a ztráty CFI je k dispozici ve dvou editovatelných formátech: jeden pro roční výkaznictví a druhý pro měsíční sledování. Je určena pro finanční modelování a je ideální pro analytiky, kteří potřebují flexibilní nástroje pro snadné prognózování nebo analýzu historických trendů.
Šablony jsou předformátované a obsahují vzorce pro výpočet hrubé marže, provozního zisku a zisku před zdaněním. A to nejlepší? Položky můžete plně přizpůsobit svým potřebám.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Automaticky vypočítávejte čistý příjem, daň z příjmů a úrokové náklady za jednotlivá období.
- Přepínejte mezi měsíčním a ročním zobrazením podle různých potřeb výkaznictví.
- Vložte nebo odstraňte řádky pro nové položky, aniž byste narušili strukturu.
🔑 Ideální pro: Finanční analytiky, startupy a malé a střední podniky, které hledají flexibilní formát výkazu zisku a ztráty založený na Excelu, který podporuje podrobné modelování a meziroční srovnání.
💡 Tip pro profesionály: Při přizpůsobování výkazu zisku a ztráty vždy ponechte prostor pro finanční překvapení, jako je náhlý prodej aktiv nebo právní vyrovnání. Tyto jednorázové události mohou výrazně zkreslit vaše čísla. Označte je proto samostatně, aby vaše výkaznictví bylo přesné, jasné a vhodné pro audit.
13. Šablona výkazu zisku a ztráty od společnosti Xero
Šablona výkazu zisku a ztráty od Xero nabízí připravený PDF soubor určený pro rychlé zadávání údajů a přesné výpočty čistého zisku. Jedná se o nástroj typu plug-and-play, takže nebudete potřebovat žádné samostatné tabulky ani vzorce.
Stačí vyplnit pole pro výnosy, celkové náklady na prodané zboží a provozní náklady a formulář vypočítá váš čistý příjem před zdaněním. To z něj činí spolehlivou volbu pro podniky, které chtějí opakovaně použitelný, jednoduchý formát pro dokumentaci finančních výsledků.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Ukládejte a porovnávejte výkazy za různá účetní období.
- Odhalte mezery v příjmech podniku a oblasti, kde lze snížit celkové výdaje.
- Exportujte svůj výkaz pro interní kontroly nebo externí prezentace.
🔑 Ideální pro: Majitele malých podniků a živnostníky, kteří hledají rychlý, tisknutelný výkaz zisků a ztrát bez nutnosti používat Excel nebo účetní software.
Co dělá šablonu výkazu zisku a ztráty dobrou?
Dobrá šablona výkazu zisku a ztráty vám pomůže sledovat příjmy, výdaje a čistý zisk bez zbytečné práce. Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru šablony výkazu zisku a ztráty:
- Vlastní kategorie: Seskupte příjmy a celkové provozní náklady vaší společnosti do logických sekcí, jako jsou příjmy z prodeje, právní poplatky nebo jiné zdroje příjmů. To vám pomůže rychleji kontrolovat a interpretovat data, zejména při přizpůsobování bezplatné šablony výkazu zisku a ztráty pro vlastní použití.
- Automatické výpočty: Odstraňte riziko chyb v tabulkách nastavením polí pro automatický výpočet klíčových údajů, jako jsou zaplacené úroky, zisk a daně. Ušetříte tak čas a získáte větší jistotu v celkových částkách.
- Víceúrovňový formát: Použijte víceúrovňové rozložení výkazu zisku a ztráty k izolaci klíčových údajů o výkonnosti, jako je hrubý zisk, provozní zisk a náklady před zdaněním.
- Upravitelné období: Upravte období výkazů podle měsíce, čtvrtletí nebo vlastního rozsahu tak, aby odpovídaly interním plánům nebo očekáváním investorů. To je zásadní při sledování financí malých podniků v průběhu času.
- Přehlednost jednotlivých položek: Snadno sledujte výkyvy v nákladech na prodané zboží, celkových výnosech nebo režijních nákladech. Přehlednost jednotlivých položek vám pomůže odhalit problémy s neprovozními výnosy, cenami nebo skrytými náklady.
- Připraveno k tisku a sdílení: Exportujte šablonu výkazu ztrát ve formátu PDF nebo tabulky pro snadnou spolupráci. Je ideální pro sdílení výsledků s účetním, interním týmem nebo při revizi rozpočtu.
- Prostor pro poznámky: Přidejte poznámky k vysvětlení anomálií, položek pod čarou nebo jednorázových nákladů, jako jsou odpisy aktiv nebo ukončené činnosti. To je zásadní pro auditní stopy nebo diskuse se zainteresovanými stranami.
- Jednoduché formátování: Používejte čisté fonty, mezery a barevné schéma, aby se váš tým mohl soustředit na čísla, nikoli na rozvržení. Je ideální pro opakující se zprávy nebo formální revize.
Zjednodušte provozní výnosy a odhalte neprovozní zisky pomocí ClickUp
Správa finančních údajů vaší společnosti nemusí být složitá. Se správnou šablonou výkazu zisku a ztráty a podpůrnými finančními nástroji můžete mít přehled o výnosech, provozních nákladech a čistém zisku, aniž byste museli žonglovat s roztříštěnými tabulkami.
Ať už připravujete měsíční zprávy, prognózy s pro forma výkazy nebo sledujete každodenní transakce, šablony ClickUp vám poskytnou přehlednost a kontrolu.
Jsou připravené k použití a snadno přizpůsobitelné, šetří čas, omezují chyby a udržují váš tým na stejné vlně – takže se můžete soustředit na zvyšování zisků, nikoli na opravování vzorců.
Jste připraveni uklidit své finanční pracovní postupy a sledovat vše na jednom místě? Získejte bezplatný přístup k finančním šablonám ClickUp a začněte ještě dnes vytvářet chytřejší výkazy.