Co je zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence? Výhody, příklady použití a nejlepší nástroje

Týmy se při extrakci textu ze souborů spoléhaly na tradiční OCR. To sice dokázalo „číst“, ale nedokázalo nic pochopit.
Lidé tak byli nuceni sami provádět nudnou část práce: opravovat chyby, vyplňovat chybějící pole a zpracovávat chaotická data do použitelné podoby.
AI tuto dynamiku zcela změnila.
Moderní inteligentní zpracování dokumentů (IDP) interpretuje kontext, strukturu a význam. Formuláře, faktury, smlouvy, ručně psané poznámky... AI jim dokáže porozumět způsobem, který dříve vyžadoval hodiny lidské pozornosti. Najednou pomalá ruční úprava ustupuje do pozadí a pracovní postupy s velkým množstvím dokumentů začínají být téměř bez námahy.
V tomto článku rozebíráme, co je to vlastně zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence, v čem vyniká a jaké nástroje pohánějí tento posun směrem k chytřejším a automatizovanějším pracovním postupům při práci s dokumenty.
Co je zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence?
Zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence (známé také jako IDP) je proces využívající umělou inteligenci k automatizaci extrakce, kategorizace a ověřování dat z dokumentů.
Zatímco systémy OCR se zaměřují na extrakci textu, inteligentní zpracování dokumentů dokáže identifikovat a pochopit kontext a význam obsahu v procesních dokumentech (PDF, e-maily a naskenované obrázky).
Zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence kombinuje technologie jako:
- Optické rozpoznávání znaků (OCR) převádí naskenované obrázky nebo soubory PDF na strojově čitelný text extrakcí znaků a slov ze strukturovaných dokumentů.
- Zpracování přirozeného jazyka (NLP) rozumí a interpretuje lidský jazyk v dokumentech. To zahrnuje identifikaci entit (jména, data, místa), detekci záměru a extrakci vztahů a kontextu.
- Modely strojového učení neustále zlepšují přesnost tím, že se učí z zpětné vazby. Zatímco předem vycvičené modely rozpoznávají vzorce, modely na míru vyžadují označování dat a jsou vycvičeny na dokumentech specifických pro danou oblast.
- Počítačové vidění identifikuje a interpretuje prvky rozvržení (tabulky, zaškrtávací políčka, podpisy atd.) v dokumentech.
- Hluboké učení umožňuje rozpoznávání složitých vzorců, jako jsou vztahy mezi entitami a analýza nestrukturovaných dat.
Tyto nástroje převádějí analogové dokumenty do digitálních formátů, které počítače dokážou interpretovat a porozumět jim. Tato schopnost umožňuje podnikům zpracovávat širokou škálu dokumentů, včetně nestrukturovaných, strukturovaných a polostrukturovaných dokumentů se složitým rozvržením, v několika jazycích nebo dokonce s ručně psaným obsahem.
👀 Věděli jste? Pandemie COVID urychlila zavádění automatizačních technologií napříč odvětvími. Podle průzkumu společnosti McKinsey více než 52 % společností, které zavádějí automatizaci, experimentuje s dokumentovou inteligencí a OCR.
Jak funguje zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence?
Takto funguje inteligentní zpracování dokumentů, krok za krokem:
1. Načítání dokumentů
Systém načítá soubory z různých zdrojů, včetně e-mailů, cloudových disků, skenerů, CRM a dokonce i obrázků ručně psaných poznámek. Jako data dokumentů se považuje vše, co potřebujete zpracovat. Patří sem:
- Podporované formáty: PDF, naskenované obrázky, e-maily, DOCX a tabulky
- Zachycování vstupů ze sdílených disků, cloudových aplikací, e-mailových schránek nebo API
- Zpracování hromadného nahrávání nebo streamování velkého množství dokumentů
2. Předběžné zpracování
Dokumenty jsou vyčištěny a normalizovány, aby se zvýšila přesnost. Čistý vstup znamená přesnější zachycení dat. Tento krok zahrnuje:
- Vyrovnání nakloněných skenů nebo otočených stránek
- Odstranění šumu pro odstranění rozmazání, skvrn nebo artefaktů
- Zvýšení kontrastu pro slabý nebo nízkorozlišovací text
- Vyrovnání textových řádků nebo segmentace v ručně psaných dokumentech
Tento krok je zásadní, protože i ty nejmodernější modely AI mají potíže s nepřesnými vstupními údaji.
3. Extrakce dat pomocí OCR
Systémy OCR převádějí tištěné, psané nebo ručně psané znaky na strojově čitelný text. Systém identifikuje a extrahuje klíčová data z dokumentů, jako jsou jména, data, součty a smluvní podmínky, v kontextu, a to i z nestrukturovaných dokumentů, kde informace nesledují pevnou šablonu dokumentu.
4. Detekce rozložení a struktury
Inteligentní zpracování dokumentů přesahuje pouhé čtení textu. Dokáže interpretovat strukturu dokumentu pomocí počítačového vidění a hlubokého učení.
Například při zpracování faktury systém nejen extrahuje čísla, ale také rozumí tomu, jak jsou tato čísla uspořádána v řádcích a sloupcích.
5. Kontextové porozumění pomocí NLP
NLP umožňuje systému rozpoznávat pojmenované entity (např. data, osoby, místa), odvozovat záměr a interpretovat sémantiku.
Uveďte, kdy nejsou štítky jasné. Stále dokáže rozlišit mezi datem splatnosti a datem faktury na základě struktury věty a jazykových vzorců.
To je důvod, proč se inteligentní zpracování dokumentů přizpůsobuje slovníku specifickému pro danou oblast, rozpoznává zkratky nebo synonyma. A dává smysl polostrukturovanému textu, kde by tradiční metody založené na klíčových slovech selhaly.
📮 ClickUp Insight: 30 % pracovníků věří, že automatizace by jim mohla ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že by jim mohla uvolnit 3–5 hodin pro hlubokou, soustředěnou práci.
I malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který můžete věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji. 💯
S pomocí AI agentů ClickUp a ClickUp Brain můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a transformovat poznámky z jednání do konkrétních kroků – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp vám na jednom místě nabízí vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci vašeho pracovního dne.
💫 Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % díky konsolidaci tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem informací, který se snadněji spravuje a škáluje.
6. Označování a klasifikace dat
Díky hlubšímu porozumění obsahu a struktuře nyní AI kategorizuje a označuje klíčová pole z více zdrojů. To zahrnuje:
- Klasifikace typu dokumentu (např. faktura, smlouva, účtenka, formulář)
- Označování metadat, jako je číslo faktury, datum splatnosti, celková částka atd.
- Postupné učení se za účelem zlepšení přesnosti klasifikace pomocí strojového učení
- Zpracování faktur a nakládání s nestrukturovanými nebo polostrukturovanými dokumenty s dynamickým rozvržením
7. Ověřování a křížová kontrola
Systémy IDP ověřují data porovnáním se známými hodnotami, databázemi nebo obchodními pravidly. Pokud se vyskytnou nesrovnalosti nebo chybějící pole, mechanismy pro zpracování výjimek je označí k přezkoumání nebo spustí výstrahy pro lidský zásah.
8. Výstup a integrace
Posledním krokem je přenos dat z dokumentů do navazujících systémů nebo jejich použití k zahájení dalších kroků:
- Odesílání extrahovaných polí do CRM, ERP nebo databází prostřednictvím API
- Automatizace akcí, jako jsou schvalování, platby nebo upozornění
- Zaznamenávání každého kroku pro účely auditních stop a dodržování předpisů
- Integrace s nástroji RPA pro zpracování opakujících se následných úkolů
Se správnými nástroji můžete automatizovat pracovní postupy, od načítání dat až po jejich zpracování.
👀 Věděli jste, že... První zařízení na zpracování dokumentů bylo vynalezeno před více než 100 lety. V roce 1914 fyzik Emanuel Goldberg sestrojil stroj, který dokázal číst znaky a převádět je do kódu, a to ještě desítky let předtím, než vůbec existovaly počítače!
Výhody zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence
Skrytými náklady ručního zpracování dokumentů není jen čas, ale také ztracené informace, zpožděná rozhodnutí a duplicitní úsilí. Umělá inteligence tento proces zrychluje. Společnosti, které implementují IDP pro zpracování dokumentů, zaznamenávají zvýšení provozní efektivity.
Podívejme se, kde má největší dopad na operace s velkým množstvím dokumentů:
- Snižte manuální úsilí: Přesuňte opakující se práce, jako je zadávání dat, označování formulářů a směrování souborů, do automatizovaného systému, který běží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Zlepšete přesnost: Integrovaná validace, kontextové porozumění a učení založené na strojovém učení minimalizují riziko lidské chyby.
- Posílení souladu s předpisy: Automaticky sledujte každý krok životního cyklu dokumentu a vytvářejte jasnou auditní stopu, která podporuje interní a externí předpisy.
- Škálovatelnost díky automatizaci: AI zvládá rostoucí objemy bez nutnosti zvyšovat počet zaměstnanců během sezónních špiček nebo expanze trhu.
- Snižte provozní zátěž: Automatizované pracovní postupy správy dokumentů znamenají rychlejší schvalování, odsouhlasování a audity, což eliminuje nekonečné následné kontroly a umožňuje přímé zpracování.
AI v akci: Automatická extrakce jmen a dat narození z záznamů Úřadu pro občanství a imigraci Spojených států (USCIS)
Co dělá: USCIS používá nástroj AI k automatickému extrahování jmen a dat narození z záznamů FBI o prověřování minulosti. To úředníkům šetří čas, protože nemusí ručně procházet dlouhé, nestrukturované dokumenty.
Jak to funguje: Systém používá jazykový model, který je trénován na rozpoznávání skutečných aliasů a platných dat narození. Ignoruje názvy ulic, zástupný text nebo nesouvisející informace. Pokud je jméno nebo datum narození již v souboru, nebude označovat duplikáty.
Lidský faktor:Úředníci kontrolují a schvalují návrhy AI. Rozhodují, zda je označené jméno nebo datum narození skutečně relevantní pro daný případ.
Proč je to důležité:Tento nástroj urychluje ověřování totožnosti při zpracování imigračních případů (např. naturalizace N-400), zvyšuje přesnost a snižuje manuální pracovní zátěž. Nemá to žádný vliv na práva ani imigrační výsledky.
Stav: V provozu od roku 2022 a používáno jako součást přezkumu případů v rámci systému USCIS ELIS.
Nejlepší příklady použití zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence
Níže uvádíme některé z nejvýznamnějších oblastí, ve kterých zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence již přináší změny:
1. Zpracování faktur
Jedna z nejčastějších (a nejfrustrujících) oblastí použití. Namísto ručního zadávání čísel faktur, dat, částek a údajů o dodavatelích do účetního systému může AI extrahovat data, ověřit je a předat ke schválení.
📍 Příklad: Společnost zabývající se automatizací procesů od zdroje k platbě zpracovává měsíčně více než 20 000 faktur pomocí extrakce dat založené na umělé inteligenci. Jejich provozní tým dříve strávil více než 20 minut na každou fakturu kategorizováním položek v více než 60 různých šablonách.
Díky automatizaci se jim podařilo zkrátit dobu zpracování faktur na méně než 5 minut s 98% přesností extrakce dat.
Zde je příklad, jak může agent ClickUp pomoci při křížové kontrole detailů v podobných případech:
2. Kontrola a analýza smluv
AI dokáže analyzovat obsáhlé právní a obchodní dokumenty, identifikovat klíčové klauzule a upozornit na rizika nebo chybějící termíny, čímž právním týmům ušetří hodiny ruční kontroly.
Díky tomu je smluvní jazyk snazší dokumentovat, shrnout a znovu použít v budoucích smlouvách. AI nejen analyzuje smlouvy nebo transformuje data, ale také vytváří znovu použitelnou dokumentaci a knihovny klauzulí.
📍 Příklad: Realitní společnost využívá AI k revizi nájemních smluv. Systém označuje chybějící výpovědní doložky a automaticky označuje povinnosti související s údržbou nemovitosti, čímž pomáhá týmům vyhnout se nákladným opomenutím během jednání.
📚 Další informace: AI pro dokumentaci: Příklady použití a pokyny
3. Ověření KYC
Klíčovým faktorem zefektivnění procesu přijímání nových zákazníků a zlepšení zákaznické zkušenosti je transformace procesu „Poznej svého zákazníka“ (KYC). To, co bylo tradičně zkušeností plnou třenic, je nyní poháněno umělou inteligencí s neviditelnou vrstvou inteligence. KYC poháněný umělou inteligencí urychluje získávání zákazníků a posiluje řízení rizik.
4. Automatizace pojistných událostí
AI extrahuje data z formulářů žádostí, podpůrných dokumentů a obrázků a poté je směruje k rozhodování nebo dalšímu zpracování – to vše při minimalizaci chyb.
Jste unaveni ručním vytahováním dat z faktur nebo dokumentů a dvojitou kontrolou každého detailu? S AI Fields v ClickUp můžete nechat automatizaci udělat těžkou práci za vás. Stačí nahrát fakturu nebo dokument a AI ClickUp extrahuje klíčové informace, jako jsou čísla faktur, data a součty, přímo do vašich vlastních polí, což vám ušetří čas a sníží počet chyb.
AI Fields dokáže dokonce ověřit, zda zachycená data odpovídají vašim očekáváním, označit případné nesrovnalosti a automaticky spustit další kroky ve vašem pracovním postupu. To znamená méně zdlouhavého zadávání dat, přesnější záznamy a rychlejší schvalování – vše na jednom místě. Rozlučte se s ručním zpracováním a přivítejte chytřejší a plynulejší správu dokumentů s ClickUp AI.
5. Digitalizace zdravotnických záznamů
Poskytovatelé zdravotní péče čelí obrovské zátěži při správě nestrukturovaných, ručně psaných a nekonzistentních lékařských záznamů, přičemž riskují nedodržení předpisů týkajících se zdravotních údajů. Bez digitalizace dokumentů zůstává přístup k informacím o pacientech a práce s nimi roztříštěná a neefektivní.
Zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence čte lékařské záznamy, laboratorní zprávy a ručně psané poznámky, aby digitalizovalo a organizovalo informace o pacientech, čímž je činí vyhledávatelnými a použitelnými napříč systémy.
📍 Příklad: Platforma Omega Digital Platform (ODP) využívá AI, RPA, ML a NLP k zefektivnění operací v rámci příjmového cyklu pro poskytovatele. Platforma automatizuje úkoly v oblasti přístupu pacientů, středního příjmového cyklu a funkcí obchodní kanceláře, čímž snižuje administrativní zátěž, omezuje náklady na kódování při zachování přesnosti přes 95 %, zkracuje dobu splatnosti pohledávek o 30 % a zvyšuje výběr pohledávek o 10–20 %.
6. Formuláře pro personální oddělení a zapracování nových zaměstnanců
AI pomáhá týmům HR rychle a přesně zpracovávat životopisy, daňové formuláře a dokumenty týkající se dodržování předpisů během náborových a onboardovacích pracovních postupů.
📍 Příklad: Rostoucí technologický startup automatizuje administrativu spojenou s přijímáním nových zaměstnanců. Noví zaměstnanci nahrají své formuláře W-4 a formuláře pro přímé vklady a AI extrahuje podrobnosti, ověří je a okamžitě aktualizuje mzdový systém.
Zde je příklad toho, jak vypadá pracovní postup onboardingu s podporou umělé inteligence:
Nejlepší nástroje pro zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence
Existuje spousta nástrojů, které zpracovávají dokumenty. Ale jen několik z nich spojuje automatizaci, inteligenci a provádění do jedné platformy.
Zde je přehled nejlepších nástrojů, počínaje tím, který umí všechno:
1. ClickUp (nejlepší pro integraci zpracování dokumentů, analýzy pomocí umělé inteligence a automatizovaných pracovních postupů)
V ClickUp, prvním konvergovaném pracovním prostoru s umělou inteligencí na světě, jsou dokumenty, data, umělá inteligence a úkoly pod jednou střechou. I když se nejedná o typickou platformu pro inteligentní zpracování dokumentů, nabízí funkce, které vám pomohou lépe spravovat vaše pracovní postupy s dokumenty pomocí umělé inteligence.
Používejte ClickUp Docs pro strukturovaný obsah
ClickUp Docs pomáhá týmům shromažďovat a organizovat informace ve formátu, který je prohledávatelný, umožňuje spolupráci a je úzce propojen s prováděním práce.
Každý dokument je uložen ve vašem pracovním prostoru a lze jej propojit s úkoly, cíli a dashboardy. Tím se odstraní nesoulad mezi dokumentací a každodenními operacemi týmů.
Takto podporuje IDP:
- Vnořené stránky vám umožňují vytvářet organizované znalostní báze nebo zpracovávat manuály s vrstvenou strukturou.
- Propojené úkoly vám umožňují proměnit jakýkoli řádek textu v úkol, včetně přiřazených osob, termínů a priorit.
- Tagy dokumentů pomáhají kategorizovat dokumenty podle tématu, týmu nebo pracovního postupu, což usnadňuje filtrování a vyhledávání.
- Spolupráce v reálném čase zajišťuje, že aktualizace jsou viditelné pro všechny, s úplným sledováním úprav a vlákny komentářů.
- Oprávnění a sdílení vám umožňují kontrolovat, kdo může prohlížet, upravovat nebo sdílet obsah jak interně, tak externě.
Použijte ClickUp Brain ke zpracování, extrakci a práci s obsahem dokumentů.
ClickUp Brain je váš vestavěný AI asistent (upřímně řečeno, budoucnost práce), který vám pomáhá porozumět vašim dokumentům a využít je v praxi. Kromě vyhledávání souborů tento software pro psaní také rozumí kontextu vašich dokumentů,
Ve zkratce:
- Vyhledávání a načítání dokumentů: Pomocí zpracování přirozeného jazyka můžete prohledávat všechny své dokumenty, stránky nebo komentáře. Zeptejte se „Kde je nový kontrolní seznam pro nové zaměstnance?“ a Brain ho za vás najde.
- Extrakce dat: Brain dokáže extrahovat strukturovaná data z nestrukturovaného obsahu. Patří sem jména, data, termíny nebo vlastní pole skrytá ve vašem textu. Tyto informace můžete formátovat do tabulek, seznamů nebo souhrnů ve svém pracovním prostoru.
- Tvorba a úprava obsahu: Potřebujete napsat projektový dokument od nuly? Brain vám pomůže napsat, přepsat nebo vylepšit části vašich dokumentů. Dokáže dokonce vytvořit osnovy, kontrolní seznamy nebo šablony pro psaní, které vám pomohou rychleji začít.
⏳ Tip pro zvýšení produktivity: Pokud chcete jít ještě o krok dál, ClickUp Brain MAX vám nabízí specializovaného desktopového AI pomocníka, který funguje i mimo váš pracovní prostor ClickUp.
Můžete:
- Prohledávejte všechny připojené aplikace (Google Drive, GitHub, SharePoint a další)
- Pomocí funkce převodu hlasu na text můžete přidělovat úkoly, pořizovat poznámky nebo vytvářet obsah bez použití rukou.
- Získejte přístup k několika modelům AI (GPT-4. 1, Claude, Gemini) v závislosti na úkolu.
- Automaticky vytvářejte poznámky z jednání, sestavujte zprávy o projektech a generujte obrázky pro složité procesy.
Je to jako dát vašemu týmu osobního manažera operací AI, který rozumí celému vašemu pracovnímu kontextu a nemusíte kvůli němu přeskakovat mezi záložkami.
Použijte automatizaci ClickUp k udržení plynulosti pracovních postupů při práci s dokumenty.
Chcete mít jistotu, že vaše dokumenty vedou k správným dalším krokům. Toho všeho a ještě více dosáhnete s ClickUp Automations a ClickUp Custom Agents. Definujte konkrétní spouštěče a akce a vytvořte AI agenty, kteří budou zpracovávat vaše úkoly v rámci ClickUp.
Může například směrovat úkoly na základě dodavatele, částky nebo kategorie klienta ve vašich fakturách a formulářích pro zpracování dat. Tyto přizpůsobené agenty můžete použít k generování úkolů ze smluv (např. následné kroky, schvalování, revize klauzulí) a k vytváření kontrolních seznamů z odeslaných formulářů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte specializovaného asistenta AI v postranním panelu k zefektivnění opakujících se úkolů a poskytnutí okamžitého kontextu.
- Soustřeďte své úkoly, dokumenty, cíle a komunikaci týmu do jedné komplexní platformy.
- Využijte rozsáhlé možnosti přizpůsobení, včetně různých zobrazení, jako je tabule, seznam a kalendář, aby vyhovovaly jakémukoli pracovnímu postupu.
- Automatizujte vytváření úkolů, sledování pokroku a stanovení priorit pomocí přizpůsobených agentů AI.
Omezení ClickUp
- Velké množství funkcí způsobuje strmou křivku učení a může způsobit, že rozhraní působí nepřehledně nebo přetíženě.
Ceny ClickUp
cenová tabulka
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze uživatele říká:
ClickUp Brain MAX je úžasným doplňkem mého pracovního postupu. Díky kombinaci několika LLM v jedné platformě jsou odpovědi rychlejší a spolehlivější a funkce převodu řeči na text v celé platformě mi šetří spoustu času. Velmi oceňuji také bezpečnost na podnikové úrovni, která mi dává klid při práci s citlivými informacemi. Nejvíce vyniká to, jak mi pomáhá zbavit se rušivých vlivů a myslet jasněji – ať už shrnu schůzky, připravuji obsah nebo brainstormuji nové nápady. Je to jako mít všestranného asistenta AI, který se přizpůsobí všem mým potřebám.
ClickUp Brain MAX je úžasným doplňkem mého pracovního postupu. Díky kombinaci několika LLM v jedné platformě jsou odpovědi rychlejší a spolehlivější a funkce převodu řeči na text v celé platformě mi šetří spoustu času. Velmi oceňuji také bezpečnost na podnikové úrovni, která mi dává klid při práci s citlivými informacemi. Nejvíce vyniká to, jak mi pomáhá zbavit se rušivých vlivů a myslet jasněji – ať už shrnu schůzky, připravuji obsah nebo brainstormuji nové nápady. Je to jako mít všestranného asistenta AI, který se přizpůsobí všem mým potřebám.
2. Rossum
Rossum je známý svou automatizací e-mailů do ERP a extrakcí bez schématu, což znamená, že může extrahovat data z faktur nebo formulářů s velmi odlišným rozložením. Pro svůj případ použití nemusíte vytvářet žádné šablony. Zpětná vazba „učení se z oprav“ pomáhá v reálném čase doladit modely bez nutnosti technického přeškolení.
Nejlepší funkce Rossum
- Využijte Rossum Aurora Document AI pro vysoce přesnou automatizovanou extrakci dat ze složitých transakčních dokumentů.
- Plynule načtěte dokumenty z různých zdrojů, včetně e-mailů, API, sdílených disků a sítí elektronické fakturace, jako je PEPPOL.
- Používejte ergonomickou validační obrazovku, která umožňuje efektivní ověřování a řešení výjimek s lidským zásahem.
- Automatizujte komplexní pracovní postupy s dokumenty pro klíčové obchodní funkce, jako je účtování závazků a řízení dodavatelského řetězce.
Omezení Rossum
- Vyžaduje významné řízení organizačních změn pro týmy, které s řešením pro inteligentní zpracování dokumentů nemají zkušenosti.
- Doba nasazení může být prodloužena u specializovaných typů dokumentů nebo v případě, že je vyžadována vysoká úroveň přizpůsobené obchodní logiky.
- Některé menší týmy mohou považovat funkce plnohodnotné platformy a zaměření na podniky za pokročilejší, než je nutné.
Ceny Rossum
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rossum
- G2: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Nanonets
Platforma Nanonets pro inteligentní zpracování dokumentů a automatizaci pracovních postupů založená na umělé inteligenci je známá svým trénováním modelů bez kódu. Platforma zpracovává dokumenty v různých formátech a jazycích. Vyniká v reálných provozních scénářích, jako je logistika a zdravotnictví, kde je variabilita dokumentů vysoká. Na rozdíl od rigidních systémů umožňuje Nanonets uživatelům přetrénovat vlastní modely pouze s několika vzorovými soubory, bez pomoci vývojářů.
Nejlepší funkce Nanonets
- Poskytuje platformu bez nutnosti programování a přehledné uživatelské rozhraní pro trénování modelů AI s malým počtem vzorových dokumentů.
- Automatizuje kompletní pracovní postupy pomocí integrovaných rozhodovacích modulů pro ověřování dat, formátování a řízení toků.
- Nabízí flexibilní cenový model založený na využití s možností platby podle skutečného využití, který je vhodný pro firmy všech velikostí.
- Poskytuje vysokou přesnost extrakce dat a je často chválen za snadné nastavení a robustní integrační schopnosti.
Omezení nanomřížek
- Nativní podpora a přesnost platformy mohou být nedostatečné při zpracování vysoce nestrukturovaných nebo velmi variabilních typů dokumentů.
- V nižších tarifech není zahrnuta individuální zákaznická podpora.
- Bezplatný tarif platformy má nízký limit stránek a neobsahuje pokročilé funkce, jako je AI pro zachycování vlastních dat.
Ceny Nanonets
- Zdarma
- Starter (platba podle skutečného využití): 0 $/měsíc + využití (přibližně 0,30 $/stránka)
- Pro: 999 $/měsíc (zahrnuje 10 000 stránek)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nanonets
- G2: 4,8/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Docsumo
Docsumo je navržen pro extrakci položek z polostrukturovaných dokumentů, jako jsou faktury, bankovní výpisy a objednávky. Díky přístupu založenému na ověřování mohou uživatelé předem definovat pravidla a zachytit anomálie (např. nesrovnalosti v daních) předtím, než data vstoupí do navazujících systémů, což výrazně snižuje manuální přepracování.
Nejlepší funkce Docsumo
- Dosáhněte vysoké úrovně bezdotykového zpracování, často přesahující 90 %, pro standardní případy použití dokumentů.
- Podporujte rychlou extrakci dat, díky níž jsou informace často k dispozici ke kontrole do 30 sekund od nahrání.
- Nabízíme předem vycvičené modely pro více než 100 typů dokumentů specifických pro dané odvětví s jednoduchou integrací API.
Omezení Docsumo
- Nahrávání souborů je omezeno maximální velikostí 20 MB na dokument.
- Uživatelé zaznamenali, že proces nastavení může být ve srovnání s konkurencí složitější, což vede k strmější počáteční křivce učení.
Ceny Docsumo
- Bezplatný tarif: Bezplatný (14denní zkušební verze)
- Začátečník: ~1 500 $/měsíc (minimální objemová úroveň)
- Růst: Individuální ceny (na základě objemu)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Docsumo
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. ABBYY Vantage
ABBYY Vantage nabízí modularitu založenou na dovednostech AI. Do pracovních postupů můžete zapojit předem připravené modely extrakce (např. faktury, doklady totožnosti, účty za služby) bez nutnosti trénovat model od nuly. ABBYY Marketplace nabízí desítky předem připravených dovedností (jako OCR, tabulky, doklady totožnosti a reklamace), které jsou připraveny k okamžitému použití.
Nejlepší funkce ABBYY Vantage
- Nabízí platformu AI s nízkými požadavky na kódování, která využívá předem vycvičené „dovednosti“ pro přesnost rozpoznávání přes 90 % ihned po instalaci.
- Převádí obchodní dokumenty do strukturovaného formátu JSON pro hladkou integraci se systémy generativní AI a LLM.
- Využívá strojové učení v kombinaci s lidskou kontrolou k neustálému zlepšování přesnosti extrakce a snižování nákladů na ověřování.
- Podporuje komplexní dokumenty, včetně strukturovaných, polostrukturovaných a ručně psaných dokumentů, s širokou škálou předem vycvičených modelů.
Omezení ABBYY Vantage
- Vytváření vysoce přizpůsobených pracovních postupů nebo „dovedností“ pro jedinečné a specializované scénáře dokumentů může způsobit blokování pracovních postupů.
- Možnosti nasazení na místě mají vysoké požadavky na úložiště a byly hlášeny problémy s efektivní správou oprav.
- Uživatelské rozhraní pro správu oprávnění uživatelů a přístup k datům reportů je oddělené od API a vyžaduje administrační obrazovku.
Ceny ABBYY Vantage
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ABBYY Vantage
- G2: 4,5/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 420 recenzí)
6. Automation Anywhere IDP
Tento nástroj IDP, postavený na platformě Automation Anywhere, kombinuje extrakci založenou na umělé inteligenci s nativní koordinací RPA. Jeho výhodou je komplexní kontrola pracovních postupů – od načtení dokumentů až po aktualizace navazujících systémů – bez nutnosti použití externích nástrojů. Předem připravené dokumenty pro běžné případy použití (jako faktury a reklamace) umožňují rychlé nasazení v podnikových prostředích s komplexními požadavky na automatizaci.
Nejlepší funkce Automation Anywhere IDP
- Integrujte automatizaci dokumentů hladce do základní platformy robotické automatizace procesů (RPA) pro komplexní procesní tok.
- Využijte Automator AI k automatickému vytváření a zrychlení automatizačních pracovních postupů, čímž výrazně zkrátíte dobu potřebnou pro vývoj.
- Získejte low-code AI Agent Studio, kde mohou uživatelé navrhovat a spravovat své vlastní kognitivní agenty pro pokročilé úkoly.
Omezení IDP Automation Anywhere
- Uživatelé hlásili omezení v rozmanitosti automatizačních příkazů a integraci s určitými specializovanými aplikacemi.
- Možnosti přizpůsobení mohou být omezené, protože platforma se zaměřuje na předem připravené boty a šablony.
Ceny Automation Anywhere IDP
- Komunitní edice: zdarma
- Cloud Starter Pack: 750 $/měsíc (balíček s paušální sazbou)
- Balíček Advanced/Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Automation Anywhere IDP
- G2: 4,5/5 (více než 3 990 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Jak začít s AI zpracováním dokumentů
Zavedení zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence nemusí nutně znamenat kompletní přepracování celého systému. Nejúspěšnější týmy totiž začínají v malém. Zde je jednoduchý plán, který vám pomůže začít:
1. Identifikujte pracovní postupy s vysokým třením
Začněte tím, že určíte, kde váš tým tráví nejvíce času zpracováním dokumentů. Zamyslete se nad zadáváním faktur, schvalováním zásad, zaškolováním zaměstnanců nebo sledováním dodržování předpisů.
Položte si tyto otázky u každého procesu, který zahrnuje velké množství dokumentů:
- Zadávají zaměstnanci ručně stejná data do více systémů?
- Dochází často k prodlevám při schvalování nebo kontrole kvůli nejasnému vlastnictví dokumentů?
- Dochází často k opakovaným dotazům ohledně chybějících nebo nekonzistentních údajů v dokumentech?
- Tráví členové týmu čas přetvářením formátu nebo přejmenováváním souborů, aby byly přehlednější?
- Spoléháte se na e-mail nebo chat, abyste sledovali stav dokumentů nebo jejich předávání?
Pokud jste odpověděli ano na dvě nebo více otázek, pravděpodobně jste našli silného kandidáta pro zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence.
2. Proveďte audit svých současných formátů dokumentů
Seznamte si typy dokumentů, se kterými pracujete nejčastěji – PDF, naskenované formuláře, strukturované šablony nebo neuspořádané přílohy e-mailů. To vám pomůže vybrat nástroj, který zvládne vaše reálné vstupy, včetně složitých dokumentů, které je obtížné standardizovat.
💡 Tip pro profesionály: Nahrajte vzorovou sadu každého typu dokumentu do bezplatné zkušební verze vybraného nástroje (je-li k dispozici). Před zakoupením si ověřte, jak dobře nástroj klasifikuje dokumenty, extrahuje pole a zpracovává rozdíly v rozložení.
3. Vyberte si AI nástroj, který vyhovuje vašim potřebám
Ne všechny nástroje pro zpracování dokumentů jsou stejné. Některé se specializují na strukturované dokumenty, jako jsou faktury a formuláře. Jiné jsou navrženy tak, aby vám pomohly spravovat nestrukturovaný obsah, jako jsou poznámky z jednání, smlouvy nebo dokumenty týkající se zásad. Vyberte si nástroj, který nejlépe vyhovuje vašemu použití.
4. Začněte s jedním typem dokumentu nebo procesem
Začněte s jedním pracovním postupem, například převodem poznámek z jednání na úkoly nebo směrováním odeslaných formulářů HR, a změřte ušetřený čas. Zde jako obchodní uživatel uvidíte okamžitou hodnotu bez závislosti na IT.
⚡ Archiv šablon: Systémy zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence často vyžadují jasné a opakovatelné pracovní postupy. Mnoho týmů však postrádá standardizovanou dokumentaci pro řešení okrajových případů, lidskou kontrolu a zpětnou vazbu k modelům.
Šablony SOP pomáhají týmům dokumentovat kroky zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence – od přijímání a ověřování dat až po řešení výjimek a přeškolování.
S těmito šablonami můžete dosáhnout konzistence, rychlejšího zapracování a auditovatelných pracovních postupů pro technické i netechnické zúčastněné strany.
5. Nastavte integrace a automatizace
Nastavte automatizace pro propojení vašich dokumentů s CRM, ERP, PDF parsery nebo nástroji pro správu úkolů. V této fázi vám přednastavení agenti autopilota ClickUp umožňují reagovat na spouštěče a zveřejňovat aktualizace na konkrétním místě.
Proměňte chaos v dokumentech v přehlednost s ClickUp
Po celá léta se týmy potýkaly s chaotickým stavem dokumentů. Důležité informace byly roztříštěny na příliš mnoha místech, úkoly se ztrácely v PDF souborech a lidé ztráceli hodiny přepisováním, shrnováním a hledáním toho, co mělo být zřejmé.
Místo toho, aby ClickUp vytvořil další nesouvislý nástroj, položil si lepší otázku: Co kdyby umělá inteligence mohla být součástí vaší práce? Co kdyby rozuměla vašim úkolům, dokumentům, cílům a všemu mezi tím?
S ClickUp Docs mohou týmy vytvářet strukturovaný, propojený obsah, který je spojen s prací, kterou podporuje. ClickUp Brain tento obsah rozumí a pomáhá jej proměnit v akci, ať už to znamená vytyčit další kroky nebo shrnout 10stránkový brief během několika sekund. A to vše zatímco ClickUp Automations udržuje vše v pohybu.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte.
✅ Často kladené otázky
Zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence se používá k automatizaci extrakce, analýzy a správy dat z dokumentů. Zefektivňuje úkoly, jako je zpracování faktur, analýza smluv, zadávání dat, kontroly dodržování předpisů a onboardování zákazníků, tím, že převádí nestrukturovaná data (např. text, obrázky, PDF) na strukturované, využitelné informace, což šetří čas a snižuje manuální úsilí.
Zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence je velmi přesné a často dosahuje přesnosti 90–99 % v závislosti na nástroji, kvalitě dokumentů a trénovacích datech. Pokročilé modely strojového učení, jako jsou ty, které využívají NLP a počítačové vidění, zlepšují přesnost tím, že se učí z různých typů dokumentů a postupem času opravují chyby, i když přesnost se může lišit u složitých nebo nekvalitních dokumentů.
Ano, AI umí číst naskenované dokumenty. Pomocí OCR v kombinaci s ML extrahuje AI text a data ze naskenovaných obrázků nebo PDF souborů, a to i z ručně psaných poznámek, skenů s nízkým rozlišením nebo zkreslených dokumentů, což ji činí efektivní pro digitalizaci fyzických záznamů.
AI překonává tradiční OCR tím, že kombinuje rozpoznávání znaků s kontextovým porozuměním. Zatímco OCR extrahuje text, AI interpretuje význam, identifikuje datová pole (např. data, částky) a zpracovává nestrukturované nebo různé formáty. AI se lépe přizpůsobuje složitým dokumentům, snižuje počet chyb a postupem času se učí, na rozdíl od OCR založeného na pravidlech, které má potíže s nekonzistentností.
Několik nástrojů vyniká v automatizovaných pracovních postupech s dokumenty: ClickUp: Nabízí robustní zpracování dokumentů s automatizací založenou na umělé inteligenci pro správu úkolů, extrakci dat a integraci pracovních postupů, ideální pro týmy zefektivňující komplexní operace. ABBYY Vantage: Specializuje se na inteligentní sběr dat z různých typů dokumentů. Nanonets: Využívá umělou inteligenci pro rychlou a přesnou extrakci dat a automatizaci pracovních postupů. Tyto nástroje se integrují do stávajících systémů a zvyšují efektivitu procesů s velkým množstvím dokumentů. Rossum: Platforma založená na umělé inteligenci specializující se na IDP, zejména pro faktury, s automatizovanou extrakcí a ověřováním dat.