10 nejlepších PDF parserů pro automatizaci zpracování dokumentů v roce 2025

Práce s PDF soubory by neměla být tak náročná. Přesto zde sedíte, kopírujete, vkládáte a nekonečně scrollujete, jen abyste získali data, která potřebujete.
Parsování PDF souborů může být pomalé, frustrující a, buďme upřímní, ne vždy je to nejlepší využití vašeho času.
Dobrý PDF parser to mění. Během několika sekund vytáhne správná data, automatizuje nudné úkoly a umožní vám soustředit se na věci, na kterých opravdu záleží.
Ale jak si z takového množství nástrojů vybrat ten správný? My jsme to za vás prozkoumali. Zde je 10 nejlepších PDF parserů roku 2025, které vám pomohou zpracovávat dokumenty rychleji a s mnohem menším úsilím.
Co byste měli hledat v PDF parserech?
Práce s PDF soubory by neměla být náročná. Správný parser šetří čas, eliminuje nutnost ručního zadávání dat a zajišťuje plynulý tok dat.
Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit:
- OCR pro naskenované dokumenty: Převádějte obrázky na upravitelný text, aby se při překladu nic neztratilo.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si takové, které vám umožní nahrávat, extrahovat a pracovat.
- Robustní funkce pro vkládání poznámek: Snadné zvýrazňování, komentování a označování PDF souborů
- Dynamická extrakce dat: Rychlé získávání strukturovaných dat pro lepší analýzu a reporting
- Rozsáhlé funkce pro spolupráci: Spolupracujte na PDF souborech v reálném čase, bez nutnosti neustálého přenášení souborů tam a zpět.
10 nejlepších PDF parserů
Analýza PDF souborů je pouze jednou částí problému. Kam se data po extrakci dostanou? Kdo je schvaluje? Jak spouští další krok? Většina týmů spojuje řadu neohrabaných nástrojů – jeden pro OCR, druhý pro ukládání dokumentů a další pro přidělování úkolů. V takovém případě potřebujete aplikaci, která je všechny nahradí.
Zde je stručný přehled 10 nejlepších PDF parserů, které jsou dnes k dispozici:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Extrahujte data z PDF pomocí nástrojů OCR, mapujte parsovaný text do pracovních postupů pomocí vlastních polí, použijte AI k extrakci, shrnutí a přiřazení úkolů z PDF souborů.
|Komplexní automatizace pracovních postupů s dokumenty
|Bezplatný tarif, přizpůsobitelné tarify pro podniky
|pdfplumber
|Extrahujte text, tabulky a obrázky, zachovejte rozložení a formátování PDF, podporujte OCR pro naskenované dokumenty, načtěte metadata objektů.
|Strukturovaná analýza dat a extrakce dat z tabulek
|Zdarma
|PDFMiner. šest
|Extrahujte fonty, rozvržení a metadata, převádějte parsovaný obsah do formátu HTML nebo hOCR, analyzujte označený a strukturovaný obsah.
|Zpracování metadat a pokročilá extrakce obrázků
|Zdarma
|Tabula-py
|Extrahujte tabulky s definovaným výběrem oblasti, hromadně zpracovávejte soubory PDF, exportujte do formátů CSV, TSV, JSON, integrujte s Pandas.
|Extrahování tabulkových dat
|Zdarma
|PyMuPDF
|Extrahujte text, poznámky a metadata, vykreslujte stránky PDF jako obrázky, extrahujte vložené obrázky.
|Vysokorychlostní extrakce textu a vykreslování obrázků
|Zdarma
|Apache PDFBox
|Ověřujte podle standardů PDF/A-1b, extrahujte text Unicode, rozdělte a slučujte soubory PDF.
|Automatizace obchodních procesů, digitální archivace/podepisování
|Zdarma
|Pdf. co API
|Extrahujte a generujte čárové kódy/QR kódy, přidávejte vodoznaky, slučujte a rozdělte soubory PDF, automatizujte pracovní postupy dokumentů pomocí API.
|Zpracování čárových kódů a QR kódů
|Cena začíná na 8,99 $/měsíc.
|DocParser
|Používejte pravidla parsování bez kódu, extrahujte data pomocí klíčových slov, předzpracovávejte a automaticky otáčejte skeny, zpracovávejte různé rozložení dokumentů.
|Potřeby netechnických uživatelů v oblasti parsování dokumentů
|Cena začíná na 32,50 $/měsíc.
|ABBYY FineReader PDF SDK
|Provádějte zónové OCR pro pole formulářů, převádějte do prohledávatelných PDF, extrahujte kontaktní informace do vCard, škálujte pomocí cloudu Azure.
|Integrace automatizovaných pracovních postupů pro dokumenty
|ZdarmaCena od 9 $/měsíc na uživatele
|Foxit PDF SDK
|Vytvářejte multiplatformní inteligentní formuláře, přidávejte a exportujte poznámky, implementujte bezpečné digitální podpisy, efektivně prohledávejte rozsáhlá úložiště.
|Zpracování okrajových případů a širokých standardů PDF
|Zdarma
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní automatizaci pracovních postupů s dokumenty)
Seznamte se s ClickUp , aplikací pro vše, co souvisí s prací.
Právě zde jsou vaše parsované dokumenty uloženy, kontrolovány, zpracovávány a sledovány. Pro začátek se ClickUp snadno integruje s nástroji OCR pro extrakci dat z PDF souborů, ať už se jedná o faktury, formuláře, smlouvy nebo účtenky.
V případě potřeby můžete také exportovat data ve formátu PDF, CSV nebo Excel.
Jakmile je text analyzován, ClickUp Custom Fields vám umožní namapovat tato data přímo do úkolů nebo pracovních postupů: termíny, jména, hodnoty, zaškrtávací políčka, cokoli potřebujete sledovat.
ClickUp Brain
A právě když jste si mysleli, že už to nemůže být lepší, ClickUp představil své interní AI pracovní postupy s ClickUp Brain.
Umí extrahovat text z PDF souborů, vytvářet úkoly a okamžitě je přiřazovat. Stačí říct: „Vytvoř úkol k revizi nejnovějšího návrhu“ a on se postará o zbytek – nastaví termíny, přiřadí členy týmu a zefektivní proces.
S ClickUp Ai můžete také snadno najít klíčové podrobnosti z PDF souborů, shrnout je a mnoho dalšího. Díky spoustě funkcí, které nabízí, umožňuje automatizovat rozhodování.
📌 Několik tipů, jak začít:
- Převést tato data PDF do kontrolního seznamu úkolů
- Najděte a zvýrazněte termíny uvedené v těchto přílohách PDF.
- Vytvořte shrnutí této zprávy v bodech.
- Přepište tento obsah PDF do stručnější verze.
ClickUp Docs
Potřebujete lepší možnost pro dokumentaci? ClickUp poskytuje parsovaným datům místo, kde mohou žít a vyvíjet se v rámci ClickUp Docs. Z parsovaných vstupů můžete generovat živé dokumenty, připojovat je k úkolům a vkládat je do svých pracovních postupů.
A to nejlepší? Komentáře, schvalování a aktualizace probíhají v reálném čase. A protože dokumenty jsou uloženy přímo v ClickUp, zůstávají propojeny s procesem – neplavou v složce na disku a neztrácejí se v historii verzí.
Automatizace ClickUp
V kombinaci s automatizací ClickUp mohou parsovaná data nyní spouštět další krok bez lidského zásahu, čímž se zadávání dat zcela automatizuje. Ta faktura? Automaticky přiřazena k účetnictví. Ta smlouva? Odeslána k právnímu oddělení k posouzení. Ten formulář? Zaznamenán, označen a archivován, vše bez zásahu člověka.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uspořádejte si myšlenky, sdílejte nápady, shrňte dlouhé PDF soubory a spolupracujte v reálném čase se svým týmem na úpravách PDF souborů pomocí ClickUp Docs.
- Sloučte redundantní úkoly pomocí vlastních spouštěčů a akcí a optimalizujte své pracovní postupy pro dokumenty a úkoly pomocí automatizace ClickUp.
- Využijte sílu ClickUp Brain k rychlému porovnání dokumentů a získejte podrobné informace pro rozhodování založené na datech a důkazech.
- Využijte naplno propojené vyhledávání ClickUp k vyhledávání souborů v ClickUp a propojených aplikacích, jako jsou Google Drive a Dropbox, a to vše z jednoho místa, takže nemusíte přepínat mezi aplikacemi.
- Využijte integraci ClickUp s více než 1 000 dalšími externími aplikacemi, jako jsou Twilio, Slack, Airtable a Dropbox.
Omezení ClickUp
- Jeho komplexní sada funkcí pro zpracování dokumentů může být pro začínajícího uživatele příliš složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze z Redditu:
ClickUp používám od roku 2017. Je skvělý. Umělá inteligence je velmi dobrá. Dokumenty používám jako druhé mozek pro své podnikání. Nemám žádné stížnosti, kromě toho, že může být těžké přijít na to, jak začít. Šablony s tím pomáhají. Vyzkoušel jsem většinu ostatních nástrojů a ClickUp je stále předčí jako všestranná platforma pro správu projektů/produktů (dokonce i Jira). Umožňuje různým týmům v organizaci pracovat v jakémkoli pracovním postupu, který preferují, ale z centralizované informační struktury.
ClickUp používám od roku 2017. Je skvělý. Umělá inteligence je velmi dobrá. Dokumenty používám jako druhé mozek pro své podnikání. Nemám žádné stížnosti, kromě toho, že může být těžké přijít na to, jak začít. Šablony s tím pomáhají. Vyzkoušel jsem většinu ostatních nástrojů a ClickUp je stále předčí jako všestranná platforma pro správu projektů/produktů (dokonce i Jira). Umožňuje různým týmům v organizaci pracovat v jakémkoli pracovním postupu, který preferují, ale z centralizované informační struktury.
💡 Fakt: 26 % společností zvyšuje investice do automatizačních řešení, aby si usnadnilo správu dokumentů.
2. pdfplumber (nejlepší pro strukturovanou analýzu dat a extrakci dat z tabulek)
pdfplumber je knihovna jazyka Python pro přesné extrahování textu, tabulek a obrázků z PDF souborů. Na rozdíl od základních parserů zachovává formátování a zpracovává naskenované dokumenty s podporou OCR, čímž zajišťuje plynulé extrahování dat z PDF souborů.
Nejlepší funkce pdfplumber
- Extrahujte text z jakékoli stránky PDF, včetně těch, které jsou oříznuté nebo upravené.
- Snadno získávejte komplexní metadata a strukturální podrobnosti o každém objektu PDF.
- Využijte integrované vizuální nástroje pro ladění, které zjednodušují řešení problémů.
- Využijte užitečné funkce, jako je filtrování ořezových rámečků, k upřesnění výběru dat.
Omezení programu pdflumber
- Funguje především pro strojově generované soubory PDF, ale ne pro naskenované soubory PDF.
Ceny pdfplumber
- Zdarma
Hodnocení a recenze pdfplumber
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔑 Tip pro zvýšení produktivity: Zpracovávejte soubory PDF hromadně namísto jednoho po druhém. Nastavte automatizační pravidla pro extrahování klíčových dat, převod formátů nebo hromadné organizování souborů. Tím se sníží opakovaná manuální práce a zrychlí se zpracování dokumentů.
3. PDFMiner. six (nejlepší pro zpracování metadat a pokročilé extrahování obrázků)
PDFMiner. six je nástroj pro parsování PDF s modulární konstrukcí. Nabízí vývojářům jemné ovládání zpracování PDF. Jako vylepšená odnož PDFMineru zlepšuje extrakci obrázků a kompatibilitu s Pythonem 3.
Je ideální pro složité úkoly, jako je analýza textových bloků při zachování formátování, a je určen pro strukturované dokumenty, jako jsou zprávy a brožury.
PDFMiner. Šest nejlepších funkcí
- Využijte robustní podporu nástroje pro různé typy fontů, včetně vertikálních skriptů.
- Zmenšete velikost PDF komprimací textu a obrázků bez ztráty dat.
- Extrahujte obsahy a označené obsahy pro navigaci ve složitých dokumentech.
- Převádějte extrahovaný text do různých formátů, jako jsou HTML, obrázky nebo dokonce hOCR.
PDFMiner. Šest omezení
- Má strmou křivku učení kvůli svému složitému rozhraní a může odradit začátečníky.
PDFMiner. šest cenových kategorií
- Zdarma
PDFMiner. šest hodnocení a recenzí
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Tabula-py (nejlepší pro extrahování tabulkových dat)
Tabula-py je knihovna jazyka Python pro extrahování cenných datových tabulek z PDF souborů.
Je to užitečné pro datové analytiky a výzkumníky, kteří potřebují strukturovaná data z reportů, protože jim to umožňuje hladce integrovat extrakci tabulek do jejich pracovních postupů.
Nejlepší funkce Tabula-py
- Extrahujte tabulky přesně zadáním přesných oblastí v PDF.
- Zpracovávejte více PDF souborů najednou pomocí dávkového zpracování.
- Hladká integrace s Pandas a export tabulek ve formátech CSV, TSV nebo JSON.
- Spouštějte skripty v systémech Windows, macOS a Linux bez změn kódu.
Omezení Tabula-py
- Bez nástrojů pro rozpoznávání textu nelze extrahovat data ze skenovaných PDF souborů.
- Pro optimální výkon může být nutné provést určité technické nastavení a vyladění.
Ceny Tabula-py
- Zdarma
Hodnocení a recenze Tabula-py
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Americká zdravotní pojišťovna zkrátila dobu zpracování pojistných událostí o 74 % pomocí dokumentových pracovních postupů založených na umělé inteligenci, čímž se proces zkrátil z 11,5 minuty na pouhé 3 minuty na jednu pojistnou událost.
5. PyMuPDF- PyPI (nejlepší pro vysokorychlostní extrakci textu a vykreslování obrázků)
PyMuPDF, také známý jako Fitz, je lehká a rychlá knihovna Pythonu, která pracuje s PDF a dalšími formáty dokumentů. PyMuPDF je ideální pro úkoly od jednoduchého extrahování textu až po pokročilou manipulaci s dokumenty.
Tento nástroj je určen pro vývojáře, kteří z PDF souborů extrahují text, obrázky, poznámky a metadata, a zároveň podporuje funkce vykreslování a úprav.
Nejlepší funkce PyMuPDF
- Okamžitě extrahujte poznámky a komentáře pro zefektivnění revizí.
- Vykreslujte stránky PDF jako obrázky (PNG, JPEG) pro vizuální zobrazení.
- Extrahujte vložené obrázky v jejich původním formátu pro zpracování.
Omezení PyMuPDF
- Jeho robustní a pokročilá sada funkcí může pro nové uživatele vyžadovat strmé učební křivky.
- Nelze zpracovat naskenované soubory PDF bez externích nástrojů OCR.
Ceny PyMuPDF
- Zdarma
Hodnocení a recenze PyMuPDF
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Apache PDFBox (nejlepší pro automatizaci obchodních procesů, digitální archivaci a digitální podepisování)
Apache PDFBox je open-source knihovna Java, která umožňuje vývojářům vytvářet, manipulovat a extrahovat data z PDF souborů. Knihovna slouží také jako robustní sada nástrojů vhodná pro jednoduché i složité úkoly zpracování PDF.
Ať už potřebujete generovat nové soubory PDF, upravovat stávající nebo extrahovat konkrétní data, Apache PDFBox je na to připraven.
Nejlepší funkce Apache PDFBox
- Ověřujte soubory PDF podle standardu PDF/A-1b pro dlouhodobou kompatibilitu.
- Snadno extrahujte text Unicode z PDF souborů, díky čemuž bude text prohledávatelný v jiných aplikacích.
- Rozdělte jednotlivé soubory PDF na více souborů nebo sloučte více souborů PDF do jednoho dokumentu.
Omezení Apache PDFBox
- Pro začátečníky náročné kvůli rozsáhlé sadě funkcí a nutnosti porozumět konceptům jazyka Java.
- K provozu vyžaduje prostředí Java, což může být pro vývojáře, kteří nejsou s Javou obeznámeni, komplikované.
Ceny Apache PDFBox
- Zdarma
Hodnocení a recenze Apache PDFBox
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Apache PDFBox?
Zde je recenze G2:
Skvělý způsob práce s PDF soubory, líbí se mi, že mohu manipulovat s existujícími PDF soubory, zatímco dříve jsem je mohl pouze číst.
Skvělý způsob práce s PDF soubory, líbí se mi, že mohu manipulovat s existujícími PDF soubory, zatímco dříve jsem je mohl pouze číst.
7. Pdf. co API (nejlepší pro zpracování čárových kódů a QR kódů)
PDF. co je cloudový software pro analýzu PDF souborů, který automatizuje zpracování dokumentů pro různorodou uživatelskou základnu, od full-stack vývojářů až po nadšence do kódování. Díky výkonné sadě API a integrací zjednodušuje úkoly, jako je extrakce dat, konverze a generování dokumentů, a umožňuje tak plynulou automatizaci a vyšší efektivitu při práci s PDF soubory.
Nejlepší funkce API PDF. co
- Vytvářejte nové soubory PDF a upravujte stávající soubory pomocí funkcí, jako jsou vodoznaky, slučování a rozdělování.
- Využijte jeho API k čtení a generování čárových kódů a QR kódů v PDF dokumentech.
Omezení API PDF. co
- Pro přístup k plné škále funkcí a vyšším limitům použití je nutné předplatné, což nemusí být vhodné pro příležitostné uživatele.
Ceny API PDF. co
- Základní: 8,99 $/měsíc
- Osobní: 22,49 $/měsíc
- Business 1: 44,99 $/měsíc
- Business 2: 89,99 $/měsíc
- Business 3: 270,99 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze API PDF. co
- G2: 4,8/5 (více než 115 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o PDF. co API?
Zde je recenze G2:
Hledal jsem nástroj, který by mi ušetřil čas při extrahování informací z faktur, které mají velmi specifický formát. Díky PDF. co už finanční tým nemusí znovu číst jednotlivé faktury. Je to úžasné, vyzkoušel jsem několik platforem a Pdf. co to zvládlo na jedničku.
Hledal jsem nástroj, který by mi ušetřil čas při extrahování informací z faktur, které mají velmi specifický formát. Díky PDF. co už finanční tým nemusí znovu číst jednotlivé faktury. Je to úžasné, vyzkoušel jsem několik platforem a Pdf. co to zvládlo na jedničku.
8. Docparser (nejlepší pro potřeby analýzy dokumentů netechnických uživatelů)
Docparser je cloudový nástroj pro extrakci dat a automatizaci obchodních procesů, který nevyžaduje žádné programování a využívá umělou inteligenci, OCR a přizpůsobitelná pravidla parsování k přeměně nestrukturovaných souborů PDF, Word a naskenovaných obrázků na strukturovaná data.
Je určen pro odvětví s intenzivním využíváním dokumentů, jako je právní sektor, elektronický obchod, výroba atd. Využívá umělou inteligenci a OCR k přeměně nestrukturovaných dokumentů na data, která lze použít v tabulkách, databázích nebo integracích.
Nejlepší funkce Docparseru
- Automatické otáčení stránek a vylepšení skenů pomocí předběžného zpracování obrázků
- Extrahujte opakující se hodnoty pomocí kotevních klíčových slov, a to i s posuny.
- Zpracovávejte různé formáty dokumentů pomocí AI Smart Parser.
Omezení Docparseru
- Omezeno na čitelné rukopisy; nečitelné rukopisy mohou vyžadovat ruční opravu.
- Potíže s volně formátovanými poznámkami nebo dokumenty, které postrádají konzistentní vzorce
Ceny Docparser
- Starter: 32,50 $/měsíc
- Pro: 61,50 $/měsíc
- Podnikání: 133 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Docparser
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 115 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Docparseru?
Zde je recenze G2:
K digitalizaci environmentálních prohlášení o produktech jsme použili Docparser. Je velmi snadné začít a extrahovat data z nejběžnějších typů dokumentů.
K digitalizaci environmentálních prohlášení o produktech jsme použili Docparser. Je velmi snadné začít a extrahovat data z nejběžnějších typů dokumentů.
9. ABBYY FineReader PDF SDK (nejlepší pro integraci automatizovaných pracovních postupů s dokumenty)
ABBYY FineReader PDF SDK je sada nástrojů zaměřená na vývojáře s funkcemi pro zpracování dokumentů.
Díky rozhraní REST API se snadno integruje s jiným softwarem a mohou jej používat profesionálové s programátorskými znalostmi.
Společnost ABBYY využívá svou technologii OCR k extrakci textu a zachování formátování z parsovaných dat, což z ní činí ideální volbu pro finanční služby a pojišťovny v případě daňových formulářů, objednávek a podobných dokumentů.
Nejlepší funkce ABBYY FineReader PDF SDK
- Extrahujte pole faktur, jako jsou celkové částky a jména zákazníků, pomocí zónového rozpoznávání.
- Převádějte dokumenty do prohledávatelných formátů PDF/PDF-A při zachování integrity rozvržení.
- Extrahujte kontaktní údaje z vizitek a exportujte je do formátu vCard pro integraci s CRM.
- Snadné škálování díky zpracování založenému na platformě Azure pro velkoobjemové pracovní zatížení
Omezení ABBYY FineReader PDF SDK
- Méně přístupný pro technicky neznalé uživatele, protože vyžaduje středně pokročilé znalosti programování.
- Složitá a časově náročná konfigurace
Ceny ABBYY FineReader PDF SDK
- Zdarma
- Jednotlivec: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ABBYY FineReader PDF SDK
- G2: 4,8/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (425+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ABBYY FineReader PDF SDK?
Zde je recenze Capterra:
Tento nástroj se mi líbí, protože má nejúčinnější program OCR, jaký jsem kdy použil. Je to jeden z nejvýhodnějších a nejjednodušších produktů na trhu. Je mimořádně uživatelsky přívětivý.
Tento nástroj se mi líbí, protože má nejúčinnější program OCR, jaký jsem kdy použil. Je to jeden z nejvýhodnějších a nejjednodušších produktů na trhu. Je mimořádně uživatelsky přívětivý.
10. Foxit PDF SDK (nejlepší pro zpracování okrajových případů a široké škály standardů PDF)
Posledním na našem seznamu nejlepších řešení pro parsování PDF je Foxit PDF SDK. Je nejvhodnější pro vývojáře, kteří hledají vysoce výkonnou sadu vývojových nástrojů pro integraci pokročilých funkcí PDF do aplikací na platformách jako Windows, macOS, Linux, iOS, Android a web.
Díky špičkovému PDF enginu společnosti Foxit mohou vývojáři snadno vytvářet, prohlížet, upravovat, anotovat a zabezpečit PDF dokumenty.
Díky funkcím, jako jsou inteligentní formuláře, pokročilé poznámky a kompatibilita mezi platformami, je tento nástroj užitečný především pro podniky, které potřebují škálovatelná řešení pro práci s PDF.
Nejlepší funkce Foxit PDF SDK
- Pomocí inteligentních formulářů vyplňujte interaktivní formuláře na jakékoli platformě s podporou JavaScriptu.
- Vytvářejte, upravujte, importujte/exportujte poznámky, jako jsou zvýraznění, komentáře, razítka a další.
- Vytvořte bezpečné pracovní postupy pro digitální podpisy právních dokumentů nebo finančních zpráv.
- Implementujte pokročilé vyhledávací funkce do velkých úložišť dokumentů.
Omezení Foxit PDF SDK
- K efektivní implementaci jsou nutné rozsáhlé znalosti programování.
Ceny Foxit PDF SDK
- Zdarma
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Foxit PDF SDK
- G2: 4,5/5 (+ recenze)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Foxit PDF SDK?
Zde je recenze Capterra:
Funkce optického rozpoznávání znaků je nejvýkonnější a nejvíce produktivitu zvyšující funkcí, která byla zavedena v nových verzích Foxit PDF SDK… Díky tomu postupně budujeme jedinečnou knihovnu ztracených výzkumných materiálů, které jsou nejen čitelné, ale také prohledávatelné a lze je také upravovat.
Funkce optického rozpoznávání znaků je nejvýkonnější a nejvíce produktivitu zvyšující funkcí, která byla zavedena v nových verzích Foxit PDF SDK… Díky tomu postupně budujeme jedinečnou knihovnu ztracených výzkumných materiálů, které jsou nejen čitelné, ale také prohledávatelné a lze je také upravovat.
