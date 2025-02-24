10 nejlepších extraktorů dat z PDF souborů s umělou inteligencí pro těžbu informací v roce 2025

Henry Ford kdysi řekl: „Pokud všichni postupují společně vpřed, úspěch se dostaví sám.“
Pro mnoho profesionálů jsou dokumenty PDF ústředním bodem spolupráce.
Průzkum společnosti Adobe zjistil, že 75 % podniků považuje soubory PDF za nezbytné pro spolupráci v rámci svých organizací.
Bez správných nástrojů však může práce s PDF soubory připomínat hledání jehly v kupce sena o velikosti 2,5 bilionu dokumentů. (Ano, tolik PDF souborů se ročně vygeneruje!)
Seznamte se s nástroji pro extrakci dat z PDF – chytrými řešeními, která extrahují data z PDF tím, že získávají strukturovaná data z nestrukturovaných dokumentů PDF.
Podívejme se na některé z nejlepších extraktorů dat z PDF souborů s umělou inteligencí, které můžete použít pro těžbu informací a týmovou spolupráci.
Co byste měli hledat v nástroji pro extrakci dat z PDF?
PDF soubory mohou být skvělé pro sdílení a uchovávání dat, ale přiznejme si to – nejsou zrovna stvořené pro rychlou analýzu dat.
Využijte extraktor dat PDF – přemění nestrukturovaná data z různých zdrojů a typů dat na praktické informace. Pokud jste technický expert, můžete být kreativní s extrahováním dat pomocí umělé inteligence (a dalších pokročilých technik) a připravit strukturovaná data pro automatizaci a reporting. ✅
Potřebujete pouze aktivní připojení k internetu a nástroj pro extrakci dat z PDF, který se hladce integruje do vašeho pracovního postupu.
S miliardami PDF souborů, které denně kolují, potřebují podniky nástroje, které zvládnou extrakci PDF ve velkých objemech s minimálním lidským zásahem.
📌 Při výběru nástroje pro extrakci dat z PDF souborů je třeba zohlednit následující faktory:
- Přesnost OCR: Čte text ze naskenovaných PDF souborů
- Metody extrakce dat: Možnosti extrakce na základě klíčových slov nebo konkrétní lokality
- Hromadné zpracování: Extrahuje data z více PDF souborů najednou.
- Přizpůsobitelná pravidla: Vytvářejte vzory pro jedinečné datové potřeby
- Integrace API: Automatizuje pracovní postupy propojením s dalšími nástroji, jako jsou Google Sheets.
- Bezpečnostní funkce: Chrání citlivá data pomocí šifrování a ovládacích prvků pro ochranu soukromí.
💡 Tip pro profesionály: Hledejte funkce, jako je analýza rozvržení, formáty datových souborů a rozpoznávání dat v tabulkách nebo tabulkové rozpoznávání, abyste se ujistili, že váš extraktor PDF zvládne daný úkol. Tyto nástroje zajistí hladký průběh vašich operací.
10 nejlepších nástrojů pro extrakci dat z PDF souborů
1. ClickUp (nejlepší pro správu dokumentů pomocí umělé inteligence)
Máte tedy PDF soubor a extrahovaná data. Skvělé! Ale končí tím vaše práce? Samozřejmě že ne. Teď přichází ta skutečná práce: analýza dat, jejich uložení a uspořádání celého souboru do použitelné podoby.
Je toho hodně, a přiznejme si to: potřebujete nástroj, který to všechno zvládne pod jednou střechou.
ClickUp je skutečná „aplikace pro vše, co souvisí s prací” , která kombinuje správu znalostí, chat a spolupráci do jedné platformy.
Každý manažer zná potíže spojené s nekonečným množstvím souborů roztroušených po náhodných složkách. Kde je ta smlouva s klientem? Co se stalo s návrhem nabídky? Díky funkcím umělé inteligence vám ClickUp pomůže najít vaše soubory, shrnout je a sdílet je s vaším týmem a klienty.
Vlastní pole ClickUp
ClickUp Custom Fields vám umožňuje přidávat tagy, kategorie nebo konkrétní datové body, jako jsou e-maily klientů nebo stavy schválení. Jejich primárním účelem je organizovat úkoly a přizpůsobit váš pracovní prostor tak, aby všechny vaše soubory mohly být snadno tříděny a přístupné jediným kliknutím.
ClickUp Connected Search
Když potřebujete najít ten nepolapitelný balíček, ClickUp Connected Search vám pomůže vyhledat dokumenty z celého pracovního prostoru, čímž vám ušetří drahocenný čas.
V rámci Connected Search můžete navíc klást otázky a získávat komplexní odpovědi týkající se vaší práce v reálném čase, čímž uvolníte znalosti uvězněné v izolovaných systémech.
Ale to není vše. Ruční úkoly mohou být často zdlouhavé a ovlivňovat vaši produktivitu. Proto jsou automatizace ClickUp tak užitečné. Díky automatizaci úkolů můžete automaticky přiřazovat úkoly, aktualizovat stavy a odesílat připomenutí, čímž uvolníte svůj tým, aby se mohl soustředit na celkový obraz.
Navíc vám nastavení ClickUp bez nutnosti programování umožňuje vytvořit přizpůsobené pracovní postupy během několika minut. Přidejte podporu ClickUp pro integraci s více než 1000 nástroji (včetně nástrojů OCR) a získáte nástroj, který opravdu umí všechno.
ClickUp Brain
Na závěr si povíme o ClickUp Brain, asistentovi s umělou inteligencí, který vám dá pocit, jako byste měli dalšího člena týmu.
Ať už generujete úkoly z poznámek ze schůzek, shrňujete své PDF soubory nebo poskytujete stručné aktualizace projektů, ClickUp Brain usnadňuje rozhodování.
Můžete také využít AI funkce ClickUp Brain k vytváření a přiřazování úkolů svým kolegům. Potřebujete, aby člen týmu poslal PDF vašemu klientovi? Stačí požádat ClickUp Brain a sledovat, jak se kouzlo odehrává v reálném čase!
📌 Příklad: Představte si, že položíte otázku týkající se klienta nebo projektu a okamžitě dostanete odpověď na základě historie projektu, chatů nebo údajů o úkolech. To je kouzlo souhrnů v reálném čase a kontextových odpovědí – vše je navrženo tak, aby váš tým byl informován a pracoval v souladu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Adaptivní vlastní pole: Snadno kategorizujte a extrahujte data tak, aby odpovídala pracovním postupům.
- Inteligentní integrace OCR: Extrahujte data ze naskenovaných souborů PDF
- Automatizace: Ušetřete hodiny automatizací opakujících se úkolů, jako je ruční zadávání dat.
- Snadná integrace: Synchronizace s více než 1 000 nástroji, jako jsou Google Sheets, Salesforce, HubSpot a Figma.
- Vizuální panely: Sledujte průběh projektu a vizualizujte data
Omezení ClickUp
- Díky mnoha funkcím může být pro nové uživatele zpočátku obtížné se v nich zorientovat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
📌 Konsensus Reddit: ClickUp se neustále jeví jako nejlepší volba pro řízení projektů, přičemž mnoho uživatelů Redditu chválí jeho bohatou výbavu funkcí a poměr cena/výkon. Uživatelé, kteří přešli z jiných platforem, oceňují nástroje a užitečný zákaznický servis.
2. Adobe PDF Extract API (nejlepší pro automatizaci dokumentů na podnikové úrovni)
Adobe PDF Extract API je váš nepostradatelný nástroj pro řešení založené na umělé inteligenci, které efektivně extrahuje strukturovaná data. Toto API využívá umělou inteligenci Adobe Sensei k získávání obsahu a struktury z PDF souborů, což umožňuje snadnou extrakci dat z textu, obrázků a tabulek. 📊
Ať už jsou nativní nebo naskenované, produkují výstup ve strukturovaném formátu JSON, který je ideální pro vývojáře a firmy, které chtějí automatizovat pracovní postupy a zvýšit produktivitu.
Nejlepší funkce Adobe PDF Extract API
- Přesně extrahuje text, složité tabulky a obrázky
- Poskytuje formáty JSON, CSV a XLSX pro následné aplikace.
- Identifikuje data v tabulkách a generuje obrázky tabulek
- Zahrnuje připravené SDK pro Java, Python, Node.js a .NET.
Omezení rozhraní Adobe PDF Extract API
- Efektivní využití API často vyžaduje odborné znalosti vývojáře nebo dovednosti v oblasti kódování.
- Škálování služby se může při velkoobjemovém použití rychle stát nákladným.
- K dosažení pokročilých přizpůsobení mohou být zapotřebí další vrstvy nebo skripty nad rámec základního nastavení.
Ceny API Adobe PDF Extract
- Bezplatná úroveň: 0 $ (500 bezplatných transakcí s dokumenty za měsíc)
- Ceny pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Adobe PDF Extract API
- G2: 4,5/5 (3 430+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 850+ recenzí)
📌 Konsensus Reddit: Adobe PDF Extract API je skvělé pro zpracování složitých datových sad PDF, zejména těch, které obsahují tabulky, obrázky a grafy. Uživatelé Redditu často zdůrazňují jeho vynikající výkon při analýze tabulek a zarovnávání obrázků s kontextovým textem, což je důležité pro pokročilé případy použití, jako jsou RAG pipeline nebo trénování modelů.
3. Nanonets (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů s velkým objemem dat)
Nanonety jsou jako multifunkční nástroj AI automatizace – podporují inteligentní automatizaci dokumentů a jsou snadno použitelné. Platforma AI bez kódu usnadňuje i složité úkoly.
Představte si, jaká by to byla otrava ručně zadávat data, pokud vaše firma denně přijímá PDF soubory a stovky e-mailů. (uf!) Může například synchronizovat údaje z faktur s QuickBooks, označit opožděné platby a informovat váš tým, čímž se sníží počet lidských chyb a ušetří se hodiny práce.
Ať už se jedná o zpracování faktur, sběr dat z tabulek nebo správu velkých objemů dat, Nanonets zajišťuje, že pracovní postupy zůstanou rychlé, přesné a automatizované. ⚡
Nejlepší funkce Nanonets
- Zachytává informace z faktur a účtenek bez předdefinovaných šablon
- Rychlé automatické schvalování a označování anomálií
- Optimalizuje provoz dodavatelského řetězce díky rychlejšímu zpracování objednávek
- Přeneste data do CRM, WMS nebo exportujte jako CSV, XML nebo XLS.
Omezení Nanonets
- Zpracování velmi velkého množství dokumentů může výrazně zvýšit cenu.
- Nastavení a úprava šablon pro složité dokumenty může být časově náročné.
Ceny Nanonets
- Starter: 0 $/měsíc (prvních 500 stránek zdarma, poté 0,3 $/stránka)
- Pro: Individuální ceny
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nanonets
- G2: 4,8/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (65+ recenzí)
📌 Konsensus Reddit: Nanonets OCR nabízí působivou škálu služeb OCR, včetně funkcí převodu rukopisu na text, které zpočátku vzbuzují vysoká očekávání. Uživatelé Reddit oceňují jeho propracované uživatelské rozhraní a snadné použití.
💡 Tip pro profesionály: Nanonets automaticky zachycuje tabulky jako profesionál – takže si můžete prohlížet pouze to, co je důležité, pokud si pořídíte základní balíček s 500 stránkami zdarma.
4. Extracta. ai (nejlepší pro bezpečnou a jednoduchou extrakci dat z dokumentů)
Ať už pracujete s fakturami, životopisy nebo zápisy z jednání, Extracta. ai zajišťuje bezpečné a bleskurychlé extrahování dat z dokumentů.
Stačí nahrát dokument, specifikovat své potřeby a Extracta.ai se postará o zbytek.
🍪 Bonus: Vaše data jsou plně šifrována, v souladu s GDPR a nikdy nejsou používána pro školení.
Nejlepší funkce Extracta. ai
- Extrahujte data z různých dokumentů
- Automaticky rozpoznává a organizuje informace
- Získejte praktické informace pro chytřejší rozhodování
Omezení Extracta. ai
- Jelikož se jedná o relativně nový produkt, může postrádat pokročilé funkce, které jsou k dispozici u zavedených řešení.
Ceny Extracta. ai
- Zkušební plán zdarma: 0 $/měsíc, prvních 50 stránek zdarma
- Plán s platbou podle skutečného využití: 0,10 $ za stránku
- Řešení na míru: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Extracta. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Tenorshare AI (nejlepší pro shrnování dlouhých PDF souborů)
Věděli jste, že více než 50 % kancelářských pracovníků tráví více času hledáním souborů (včetně hledání PDF souborů ) než samotnou prací? Tento čas by místo toho mohl být využit k dokončení více než poloviny vaší práce.
A proto – Tenorshare AI! Nástroj, který vám pomůže snadno procházet dlouhé soubory PDF, extrahovat klíčové informace a šetřit čas – a to vše při zachování bezpečnosti vašich dat.
Nejlepší funkce Tenorshare AI
- Zdůrazňuje klíčové body pro rychlejší čtení a porozumění
- Ptejte se na dokumenty a získejte okamžité odpovědi
- Používá šifrování SSL pro zajištění bezpečnosti dat
Omezení Tenorshare AI
- Nelze zpracovat naskenované nebo obrazové soubory PDF.
- Denní počet nahrávek a stránek může být pro náročnější uživatele nedostatečný.
- Zaměřuje se především na shrnování a nemusí být vhodný pro komplexní pracovní prostředí.
Ceny Tenorshare AI
- Bezplatná verze: 0 $/měsíc, nahrání 3 PDF denně, limit 30 stran na soubor
- Placená verze: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Tenorshare AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Google Cloud Document AI (nejlepší pro generativní zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence)
Google Cloud Document AI, založený na strojovém učení, snadno extrahuje data z PDF souborů a činí extrakci dat relativně jednoduchou.
Tento nástroj využívá základní modely společnosti Google k extrakci strukturovaných dat z PDF souborů, faktur a dalších dokumentů. Vývojáři mohou také použít vlastní extraktory přizpůsobené konkrétním typům dokumentů, což může zlepšit přesnost extrakce dat.
Nejlepší funkce Google Cloud Document AI
- Extrahuje data ze složitých dokumentů s minimálním školením
- Vyladěte modely pro konkrétní typy dokumentů
- Urychluje vytváření datových sad a zkracuje dobu nasazení
- Automatický přechod na aktualizované základní modely pro konzistentní výkon
💡 Tip pro profesionály: Chcete vylepšit zpracování dokumentů? Použijte nástroj Custom Extractor k ověření výsledků extrakce a přizpůsobení modelů vašim konkrétním potřebám – bez nutnosti znalosti programování!
Omezení služby Google Cloud Document AI
- Konfigurace a přizpůsobení pipeline často vyžaduje dovednosti vývojáře.
- Složité ceny mohou být u velkých objemů nákladné.
Ceny služby Google Cloud Document AI
- Platba podle skutečného využití: Ceny se liší podle typu procesoru a funkčnosti.
Hodnocení a recenze Google Cloud Document AI
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📌 Konsensus Reddit: Document AI je vysoce ceněn pro svou spolehlivou extrakci textu a generování metadat, zejména u velkých a rozmanitých datových sad PDF. Ačkoli je chválen pro svou přesnost, jeho cena může být nevýhodou, což vede některé uživatele k hledání alternativ, jako je Gemini.
7. PDF-Extract-Kit (nejlepší pro parsování dokumentů s otevřeným zdrojovým kódem a vlastní projekty)
PDF-Extract-Kit je ideální pro vývojáře a výzkumníky, kteří hledají open-source nástroj pro extrakci informací z PDF souborů.
Tato sada nástrojů využívá pokročilé modely k poskytování vysoce kvalitního parsování složitých a rozmanitých dokumentů. Je také řízena komunitou, což z ní činí bezplatné řešení, které občas dostává aktualizace od vývojářů.
Nejlepší funkce PDF-Extract-Kit
- Zahrnuje LayoutLMv3 pro detekci rozvržení, YOLOv8 pro rozpoznávání vzorců a PaddleOCR pro extrakci textu.
- Pravidla parsování – přizpůsobte extrakci dat pomocí flexibilních pravidel
- Snadno kombinujte nebo upravujte komponenty s minimálním kódováním a vytvářejte aplikace.
- Podporuje aplikace od převodu PDF do Markdownu až po asistenty pro práci s dokumenty.
- Otevřeno příspěvkům od výzkumníků a inženýrů
Omezení PDF-Extract-Kit
- Jeho open-source povaha předpokládá znalost strojového učení a jazyka Python.
- Modulární architektura vyžaduje čas, aby ji bylo možné pochopit a efektivně implementovat.
- Na rozdíl od komerčních nástrojů může být podpora poskytovaná komunitou méně včasná a komplexní.
Ceny PDF-Extract-Kit
- Open-Source: 0 $/měsíc, ke stažení a použití zdarma
Hodnocení a recenze PDF-Extract-Kit
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Docparser (nejlepší pro extrakci a přizpůsobení dat bez kódování)
Věděli jste, že 80 % až 90 % obchodních dat je nestrukturovaných ? Docparser, řešení bez nutnosti programování, vám pomůže přeměnit tato chaotická data na využitelné informace.
Ať už pracujete s fakturami, smlouvami nebo obrázky, intuitivní rozhraní a funkce Docparser zjednodušují proces extrakce dat z PDF souborů.
Například jeho funkce inteligentního rozpoznávání rozložení využívá předem připravené funkce k extrakci konkrétních datových bodů z PDF souborů, což je užitečné pro firmy, které chtějí z dokumentů extrahovat pouze konkrétní informace.
Nejlepší funkce Docparseru
- Využijte předem nastavená pravidla k extrakci konkrétních dat, jako jsou data, e-mailové adresy a čísla faktur.
- Vytvořte si personalizované pracovní postupy pro extrakci dat
- Zpracovávejte dokumenty s různými strukturami pomocí jediného parseru.
- Vylepšete a otočte obrázky pro vyšší přesnost extrakce dat.
Omezení Docparseru
- Vytváření vlastních pravidel pro nekonzistentní dokumenty může být časově náročné.
- S rostoucím objemem parsování nebo počtem parserů se ceny mohou stát neúnosnými.
- Vysoce komplexní nebo neobvyklé rozvržení mohou stále vyžadovat lidský zásah.
Ceny Docparser
- Starter: 39 $/měsíc
- Profesionální: 74 $/měsíc
- Podnikání: 159 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Docparser
- Capterra: 4,8/5 (více než 110 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
📌 Konsensus Reddit: Uživatelé Reddit mají smíšené, ale převážně pozitivní názory na Docparser jako spolehlivý nástroj pro digitalizaci a transformaci papírových záznamů do strukturovaných databázových formátů, jako jsou SQL a NoSQL.
Uživatelé vyzdvihují jeho zónové funkce OCR, které vyžadují nastavení šablon pro každé rozložení dokumentu. Díky tomu je ideální pro projekty s konzistentními typy dokumentů, ale správa mnoha rozložení může být bez další pomoci časově náročná.
💡 Tip pro profesionály: Pracujete s dokumenty, které mají nekonzistentní rozložení? Využijte parser Docparser s podporou více rozložení, abyste je mohli zpracovat bez ručních úprav.
9. Parsio (nejlepší pro analýzu e-mailů a dokumentů pomocí umělé inteligence)
Pokud vám správa e-mailů a dokumentů připadá jako náročná úloha, může vám pomoci Parsio. Umí automaticky extrahovat data z e-mailů, PDF dokumentů a příloh.
Díky funkcím, jako je OCR založené na umělé inteligenci a více integrací, může Parsio extrahovat data z ručně psaných dokumentů a obrázků a přistupovat k nim prostřednictvím více než 6 000 aplikací.
Nejlepší funkce Parsio
- Automaticky extrahujte data z příchozích e-mailů
- Použijte OCR a GPT k extrakci dat ze skenovaných PDF souborů, ručně psaného textu a obrázků.
- Zvýrazněte data nebo nechte práci na AI – ideální pro dokumenty s pevným rozložením.
- Před exportem analyzovaná data formátujte a vylepšujte.
- Propojte se s více než 6 000 aplikacemi přes Zapier, Make nebo Pabbly Connect.
- Stáhněte si analyzovaná data ve formátu XLSX, CSV, JSON nebo je přeneste přímo do Google Sheets.
Omezení Parsio
- Složité nebo ručně psané dokumenty mohou vyžadovat ruční úpravy pravidel.
- Převod analyzovaných dat do určitých specializovaných formátů může být obtížný.
Ceny Parsio
- Sandbox: 0 $/měsíc, 30 kreditů
- Starter: 49 $/měsíc, 1 000 kreditů/měsíc
- Růst: 149 $/měsíc, 5 000 kreditů/měsíc
- Business: 299 $/měsíc, 12 000 kreditů/měsíc
Hodnocení a recenze Parsio
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
10. DocHub (nejlepší pro bezpečné a společné úpravy PDF)
DocHub je multifunkční editor PDF zaměřený na soulad s předpisy a bezpečnost, který nabízí sadu funkcí pro správu, úpravy a sdílení souborů PDF.
Jeho intuitivní design a pokročilé integrace jsou užitečné pro jakýkoli pracovní postup s velkým množstvím dokumentů.
Nejlepší funkce DocHub
- Plně kompatibilní s GDPR, CPRA a HIPAA, s certifikacemi PCI DSS a SOC 2 pro maximální ochranu dat.
- Přidejte do svého PDF text, obrázky, zvýraznění, razítka a komentáře.
- Přeskupujte, otáčejte, mazejte nebo slučujte soubory PDF pomocí rozhraní drag-and-drop.
- Funguje s Gmailem, Google Drive a Dropboxem pro hladký import a export.
- Přístup k dokumentům a jejich úprava na cestách bez nutnosti speciální aplikace
Omezení DocHub
- Přidávání více souborů najednou může být zdlouhavé.
- Omezené limity pro podpisy a vyplněné dokumenty nemusí vyhovovat všem potřebám uživatelů.
Ceny DocHub
- Zdarma: 0 $/měsíc
- Pro: 14 $/měsíc (30denní bezplatná zkušební verze)
Hodnocení a recenze DocHub
- G2: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 250 recenzí)
🚀 Zajímavost: Potřebujete opatřit PDF poznámkami v neobvyklém jazyce? Univerzální jazyková podpora DocHub vám zajistí možnost editace a spolupráce bez ohledu na písmo!
Nejen extrahujte data – optimalizujte je pomocí ClickUp
Jak řekl Albert Einstein: „V nepořádku najděte jednoduchost.“
V dnešním obchodním prostředí vyžaduje dosažení této jednoduchosti nástroje, které upřednostňují efektivitu, přesnost a chytřejší pracovní postupy.
A přesně to vám nástroje pro extrakci dat z PDF souborů poskytují. Ideální nástroje pro extrakci dat z PDF souborů odhalují cenné informace, automatizují pracovní postupy a zefektivňují úkoly pro vás a váš tým.
Mezi nimi vyniká ClickUp díky správě dokumentů založené na umělé inteligenci, vlastním polím a hladké integraci s nástroji OCR! Nejde jen o správu dokumentů, ale o vytvoření pracovního postupu, který vám vyhovuje.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp a extrahujte, upravujte a sdílejte všechna data, která potřebujete, ze svých PDF souborů!