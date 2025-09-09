10 nejlepších alternativ TMetric pro chytřejší sledování času a produktivitu

Zakončíte produktivní den a pochválíte se za to, že jste splnili vše, co jste měli na seznamu. Pak ale zkontrolujete svůj časový záznam a zjistíte, že polovina vašich pracovních hodin nebyla zaznamenána.
Časovač se opět tiše zastavil, protože se desktopová aplikace během aktualizace systému zasekla. Nyní vám v fakturovatelných hodinách chybí skutečné odpracované hodiny.
Pokud používáte TMetric a narážíte na tyto problémy, možná je čas na změnu.
Zde je několik nejlepších alternativ k TMetric, které nabízejí vyšší spolehlivost. 🧰
Omezení TMetric
TMetric nabízí skvělé funkce pro sledování času, ale není bez problémů. Pokud jste freelancer pracující s více klienty nebo vedoucí týmu, který se snaží zefektivnit interní pracovní postupy, zde je několik běžných překážek, s nimiž se můžete setkat. 💁
- Žádná funkce offline sledování na mobilních zařízeních: K sledování času stráveného na úkolech a projektech nebo k žádosti o volno budete potřebovat přístup k internetu; tyto funkce fungují pouze ve webové aplikaci.
- Omezené integrace: Integrace s některými nástroji, jako je Notion, fungují pouze s webovou verzí, nikoli s desktopovou aplikací.
- Základní funkce pro správu projektů: Nástroj postrádá pokročilé funkce pro spolupráci a možnosti přizpůsobení dashboardů a nelze v něm nastavit termíny splnění, což ztěžuje stanovení priorit úkolů.
- Zprávy je třeba upravit: Možná budete muset věnovat více času úpravám zpráv, než je budete moci sdílet s klienty.
- Časté pády: Desktopová verze často padá, zejména ve Windows, což ji činí nespolehlivou.
🔍 Věděli jste? Před zavedením děrných štítků a aplikací používaly rané civilizace v Egyptě, Babylonu, Řecku, Číně a středověkých islámských společnostech sluneční hodiny, vodní hodiny a dokonce i polohu hvězd k měření času pro zemědělství a každodenní život.
Alternativy k TMetric v kostce
Zde je tabulka, ve které jsou uvedeny nejlepší alternativy k TMetric:
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Pokročilá správa úkolů, integrované sledování času, přizpůsobitelné pracovní postupy a robustní integrace.
|Jednotlivci, malé podniky, střední firmy a podniky, které chtějí sledovat čas napříč více projekty a zařízeními pomocí inteligentních AI analýz.
|Zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Toggl Track
|Sledování času jedním kliknutím, podrobné reporty a projektové panely
|Jednotlivci, freelancerové a malé týmy, kteří potřebují jednoduché a flexibilní sledování času
|Zdarma; placené tarify začínají na 10 USD/měsíc na uživatele
|Harvest
|Jednoduché sledování času, fakturace a sledování výdajů
|Jednotlivci, malé podniky a týmy, které potřebují sledování času s fakturací
|Zdarma; placené tarify začínají na 13,75 $/měsíc na uživatele.
|Rescue Time
|Automatické sledování času, blokování rušivých vlivů a produktivních zpráv
|Jednotlivci a freelancerové, kteří chtějí zvýšit svou koncentraci
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 $/měsíc na uživatele
|Clockify
|Neomezené sledování času, reportování a správa týmů
|Jednotlivci, malé podniky a týmy, které potřebují neomezené sledování času a plánování směn
|Zdarma; placené tarify začínají na 4,99 $/měsíc na uživatele.
|Time Doctor
|Sledování zaměstnanců, upozornění na rozptýlení, podrobné zprávy o produktivitě a integrace mzdového účetnictví
|Malé a střední podniky a vzdálené týmy, které potřebují podrobné funkce pro sledování zaměstnanců a výplatu mezd.
|Placené tarify začínají na 8 $/měsíc na uživatele.
|Everhour
|Sledování času v reálném čase, rozpočtování a reporting
|Malé a střední podniky, které potřebují integrované sledování času pro své nástroje pro správu projektů
|Zdarma; placené tarify začínají na 10 $/měsíc na uživatele
|Hubstaff
|Sledování zaměstnanců, sledování GPS a měření produktivity
|Malé a střední podniky a vzdálené a terénní týmy, které potřebují dohled nad produktivitou
|Zdarma; placené tarify začínají na 7 $/měsíc na uživatele
|Moje hodiny
|Neomezený počet projektů, správa klientů, sledování výdajů a reportování
|Jednotlivci, freelancerové a malé týmy, které pracují s více klienty
|Zdarma; placené tarify začínají na 9 $/měsíc na uživatele
|TimeCamp
|Automatické sledování času, analýza produktivity a fakturace
|Malé a střední podniky, které potřebují automatické sledování, analytické nástroje a nástroje pro evidenci docházky
|Zdarma; placené tarify začínají na 1,99 $/měsíc na uživatele.
Nejlepší alternativy k TMetric, které můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
TMetric je sice skvělý pro zaznamenávání odpracovaných hodin, ale často opomíjí širší souvislosti: jak tento čas souvisí s výsledky, ovlivňuje kapacitu týmu a termíny.
Podívejme se na nejlepší software pro sledování času, který byl navržen právě pro řešení těchto problémů. ⚒️
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a času)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, nabízí více než jen základní nástroje pro sledování času. Jedná se o komplexní řídicí centrum pro správu času, pracovních postupů, termínů a výstupů.
Častým problémem při sledování času je práce s více zařízeními a pracovními prostředími. Ať už jste u svého stolu, na cestách nebo přepínáte mezi úkoly, snadno se stane, že zapomenete zaznamenat odpracované hodiny.
ClickUp Project Time Tracking tento problém okamžitě řeší. Časomíru můžete spustit a zastavit z počítače, mobilního zařízení nebo dokonce z rozšíření prohlížeče. Raději zadáváte čas až po skončení činnosti? Čas můžete zaznamenat ručně nebo dokonce zadat zpětně.
📌 Například nezávislý designér může sledovat čas v reálném čase při práci na redesignu domovské stránky, zatímco tým vývojářů pracujících na dálku může upřednostňovat zpětné zaznamenávání svých sprintových hodin. Všechny záznamy o čase jsou přímo propojeny s úkoly, což zajišťuje, že každá minuta je zohledněna a sledovatelná.
Sledování času je však jen polovina úspěchu; stejně důležité je pochopit, kam ten čas mizí. Uživatelé TMetric k tomu využívají samostatné tabulky, což zvyšuje náročnost a rozptýlenost vaší práce.
ClickUp tento problém řeší pomocí ClickUp Timesheets.
Přizpůsobitelné časové rozvrhy vám umožňují seskupovat a filtrovat záznamy podle dne, úkolu nebo člena týmu. Pomohou vám získat celkový přehled nebo se ponořit do detailů.
Projektový manažer vedoucí distribuovaný tým může pomocí dashboardu časového rozvrhu zjistit, kdy je čas nad rámec rozpočtu nebo kdy je někdo přetížený. Podobně může samostatný konzultant generovat zprávy, které lze přiložit k fakturám, včetně rozdělení na fakturovatelné a nefakturovatelné položky.
Členové týmu mohou také odesílat pracovní výkazy ke kontrole a administrátoři je mohou schvalovat nebo požadovat změny, což je ideální pro společnosti, které potřebují sledovat čas z důvodu dodržování předpisů nebo výplaty mezd.
Díky funkcím pro správu času v ClickUp můžete nastavit odhadovaný čas pro úkoly a porovnat je se skutečně zaznamenanými hodinami. Řekněme, že odhadujete 8 hodin na sepsání nabídky pro klienta, ale zaznamenáte 12 hodin. To je znamení, že musíte upravit své nabídky pro budoucí práci nebo vylepšit svůj proces psaní. V průběhu času tento druh poznatků pomáhá týmům zvýšit efektivitu a vyhnout se vyhoření.
Ačkoli je používání těchto funkcí nejlepším tipem pro správu času, plánování a přehled o pracovní zátěži jsou také významnými překážkami. To platí zejména pro týmy, které koordinují práci napříč časovými pásmy nebo se potýkají s měnícími se termíny.
Kalendář ClickUp s umělou inteligencí je nejlepší způsob, jak spravovat termíny pro všechny klienty. Úkoly jsou pro přehlednost označeny barevnými kódy a synchronizovány s Googlem nebo Outlookem, aby bylo vše sladěno. Umožňuje zobrazit všechny úkoly podle dne, týdne nebo měsíce a poskytuje přehled o pracovní zátěži a termínech, což pomáhá zabránit zmeškání termínů.
Například freelancer zabývající se strategií obsahu, který spravuje tři klientské blogy, může pro každý článek nastavit vlastní datová pole, jako jsou „Termín odevzdání návrhu“, „Kontrola klientem“ a „Datum zveřejnění“. Kalendář zobrazuje všechny nadcházející milníky obsahu, umožňuje přetahovat úkoly a upravovat tak cykly zveřejňování a vše synchronizuje s vaším kalendářem Google.
🎥 Podívejte se na toto video a zjistěte, jak vám kalendář ClickUp pomůže automaticky stanovovat priority a plánovat vaše nejdůležitější úkoly:
💡 Tip pro profesionály: Proměňte sledovaný čas v kontextové informace pomocí ClickUp Brain, nejkomplexnější pracovní AI na světě. Zkuste se zeptat „na co jsem strávil svůj den/týden?“, abyste získali časovou osu organizovanou pomocí AI a informace, které propojí vaše úsilí se skutečnými výsledky. To je chytřejší než sledování času – je to sledování kontextu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Propojte se s externími nástroji: Integrujte svůj pracovní postup s nástroji jako Toggl, Hubstaff a Google Calendar pomocí ClickUp Integrations.
- Vizualizujte vše na jednom místě: Sledujte čas, pracovní postupy, stav projektů a fakturovatelné hodiny v přehledném zobrazení s přizpůsobitelnými kartami v rámci ClickUp Dashboards.
- Spolupracujte a dokumentujte bez námahy: Pište, upravujte, sdílejte a ukládejte zprávy, projektové briefy, SOP nebo poznámky o klientech pomocí ClickUp Docs.
- Vytvořte si chytrý pracovní postup: Ušetřete čas při aktualizacích, rekapitulacích nebo psaní úkolů pomocí umělé inteligence pro lepší správu času. ClickUp Brain, nejkomplexnější pracovní umělá inteligence na světě, automaticky sumarizuje schůzky, generuje nápady na obsah a připravuje pro vás návrhy e-mailů pro klienty přímo v ClickUp.
Omezení ClickUp
- Platforma může být pro začínající uživatele trochu nepřehledná kvůli široké škále funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 opravdu říká vše:
ClickUp zcela změnil způsob, jakým spravujeme interní úkoly v agentuře. Umožňuje mi sledovat pracovní postup celého týmu na jednom místě, upřednostňovat urgentní záležitosti a centralizovat komunikaci. Schopnost automatizovat procesy, přepínat mezi více zobrazeními (jako seznam, tabule a kalendář) a integrovat s jinými nástroji výrazně zvýšila moji denní produktivitu. Jedná se o platformu typu „vše v jednom“, která se perfektně přizpůsobuje našemu pracovnímu postupu a zefektivňuje správu týmu.
ClickUp zcela změnil způsob, jakým spravujeme interní úkoly v agentuře. Umožňuje mi sledovat pracovní postup celého týmu na jednom místě, upřednostňovat urgentní záležitosti a centralizovat komunikaci. Schopnost automatizovat procesy, přepínat mezi více zobrazeními (jako seznam, tabule a kalendář) a integrovat s jinými nástroji výrazně zvýšila moji denní produktivitu. Jedná se o platformu typu „vše v jednom“, která se perfektně přizpůsobuje našemu pracovnímu postupu a zefektivňuje správu týmu.
📖 Přečtěte si také: Šablony časových rozvrhů
2. Toggl Track (nejlepší pro freelancery, kteří potřebují jednoduché a flexibilní sledování času)
Toggl Track poskytuje freelancerům, vzdáleným týmům a projektovým manažerům všechny nástroje, které potřebují, aby proměnili čas v peníze. Pomocí této aplikace můžete nastavit hodinové sazby, sledovat fakturovatelný a nefakturovatelný čas a generovat podrobné výkazy pracovní doby, které přesně odrážejí, jak váš tým tráví každou hodinu.
Pomocí integrovaného fakturačního nástroje Toggl můžete záznamy o čase převést na přehledné a profesionální faktury – bez tabulek a kopírování a vkládání. To znamená, že dostanete zaplaceno rychleji a vaši klienti vždy vědí, za co platí. Můžete také analyzovat zaznamenaný čas, abyste zvýšili ziskovost, předpovídali příjmy a lépe plánovali své projekty.
Nejlepší funkce Toggl Track
- Aktivujte sledování na pozadí , které automaticky zaznamenává aktivitu v aplikacích a na webových stránkách a nakonec je převádí na časové záznamy.
- Získejte přístup k robustnímu zabezpečení s dodržováním GDPR, certifikací ISO 27001 a zárukou dostupnosti 99,99 %.
- Využijte výhody sledování proti sledování, jako jsou žádné snímky obrazovky nebo monitorování kamerou.
Omezení aplikace Toggl Track
- Někdy se stává, že se sledování času na pozadí zastaví a uživatelé musí zkontrolovat, zda hodiny stále běží.
Ceny Toggl Track
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Toggl Track
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Toggl Track?
Přímo z recenze Capterra:
Líbí se mi, že si jej mohu přizpůsobit podle různých projektů, na kterých pracuji. Je velmi užitečný pro nezávislou smluvní práci.
Líbí se mi, že si jej mohu přizpůsobit podle různých projektů, na kterých pracuji. Je velmi užitečný pro nezávislou smluvní práci.
📚 Přečtěte si také: Jak zvýšit produktivitu pomocí časového blokování: tipy a šablony
3. Harvest (nejlepší pro malé podniky, které potřebují sledovat čas a vystavovat faktury)
S nástroji Harvest pro nastavení projektů a týmů můžete během několika minut vytvářet nové projekty, přidělovat úkoly a zvát spolupracovníky. Jakmile je vše nastaveno, sledování času je snadné: použijte časovače v reálném čase, ruční zadávání nebo dokonce integraci s Google Kalendářem, abyste přesně zaznamenali každou fakturovatelnou hodinu.
Navíc nabízí časovou osu, která vám pomůže přesně vidět, jak je čas vašeho týmu rozdělen mezi jednotlivé projekty. Zprávy Přehled týmu a Průběh projektu vám umožní zjistit, kdo je přetížený nebo nedostatečně vytížený, a odhalit, kdy se projekty dostávají mimo plán. Můžete také nastavit automatická připomenutí a děkovné e-maily, abyste strávili méně času honbou za platbami.
Nejlepší funkce Harvest
- Sledujte interní náklady, porovnávejte je s fakturovatelnými hodinami a prohlížejte si denní a týdenní součty pro jednotlivce i týmy.
- Proměňte zaznamenaný čas a výdaje v profesionální faktury a odešlete je prostřednictvím webu, ve formátu PDF nebo v tištěné podobě.
- Integrujte více než 50 nástrojů, jako jsou Asana, Trello, QuickBooks a Slack, a získejte přehled o ziskovosti a výkonu týmu.
Omezení Harvest
- Chybí dashboard, kde by správce mohl sledovat statistiky jednotlivých týmů.
Ceny Harvest
- Zdarma
- Pro: 13,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají o Harvestu skuteční uživatelé?
Podívejte se, co k tomu říká recenzent G2:
Má uživatelsky přívětivé rozhraní, bezplatnou platformu a flexibilitu při úpravách sledování času pro daný úkol. Lze jej snadno implementovat s jinými platformami pro správu projektů, jako je Asana.
Má uživatelsky přívětivé rozhraní, bezplatnou platformu a flexibilitu při úpravách sledování času pro jednotlivé úkoly. Lze jej snadno implementovat s jinými platformami pro správu projektů, jako je Asana.
🧠 Zajímavost: Hammurabiho zákoník (kolem roku 1772 př. n. l.) obsahoval zákony o sledování práce a vyplácení mezd na základě odpracovaného času. To je téměř 4 000 let před vznikem vaší aplikace pro správu projektů.
4. Rescue Time (nejlepší pro jednotlivce, kteří chtějí zvýšit soustředění a automaticky sledovat digitální návyky)
Nejlepší na používání Rescue Time je to, že běží tiše na pozadí a automaticky sleduje, které aplikace, webové stránky a soubory používáte a jak dlouho. Jeho funkce automatického sledování času také kategorizuje všechny vaše aktivity podle typu a úrovně produktivity. Tyto údaje se promítají do podrobných zpráv a přehledného Productivity Pulse, který vám poskytuje denní skóre na základě produktivity vašich digitálních návyků.
Freelancerům a týmům pracujícím s klienty se také budou líbit vizuální časové rozvrhy, které podrobně mapují váš den, takže můžete snadno zaznamenávat fakturovatelné hodiny nebo kontrolovat, kolik času jste strávili na projektu. Na konci dostanete týdenní zprávu, která vám pomůže plánovat dopředu.
Nejlepší funkce Rescue Time
- Nastavte si časovače pro soustředěnou práci a dokonce si můžete přehrávat hudbu na pozadí přes Spotify nebo YouTube pomocí Focus Sessions .
- Vytvořte si lepší návyky s RescueTime Assistant a jeho automatickými připomenutími.
- Nastavte si vlastní cíle a upozornění, abyste mohli sledovat svůj pokrok pomocí aktualizací v reálném čase, týdenních e-mailových zpráv a podrobných analýz cílů na osobním dashboardu.
Omezení Rescue Time
- Neumožňuje vám označovat období pro konkrétní projekty.
Ceny Rescue Time
- Lite: Zdarma
- Premium: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Rescue Time
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rescue Time?
Zde je pohled z první ruky:
RescueTime běží na pozadí a automaticky zaznamenává čas, který trávím v různých aplikacích a na webových stránkách, což mi poskytuje jasný přehled o mém každodenním chování.
RescueTime běží na pozadí a automaticky zaznamenává čas, který strávím v různých aplikacích a na webových stránkách, což mi poskytuje jasný přehled o mém každodenním chování.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované strategie řízení času.
Většina nástrojů pro správu pracovních postupů však zatím nenabízí robustní integrované funkce pro správu času nebo stanovení priorit, což může bránit efektivnímu stanovení priorit.
Funkce plánování a sledování času ClickUp založené na umělé inteligenci vám pomohou proměnit tyto odhady v rozhodnutí založená na datech. Dokáže dokonce navrhnout optimální časové okno pro soustředění se na úkoly. Vytvořte si vlastní systém správy času, který se přizpůsobí vašemu skutečnému způsobu práce!
5. Clockify (nejlepší pro týmy, které potřebují neomezené sledování času a plánování směn)
Clockify je platforma pro sledování času a produktivity, která zaznamenává odpracované hodiny, sleduje projekty a zajišťuje odpovědnost všech s minimálním nastavením. Zapomněli jste něco zaznamenat? Žádný problém, umožňuje vám upravovat minulé záznamy a kategorizovat čas podle klienta, projektu nebo úkolu.
Zejména můžete těžit z nástrojů platformy pro správu časových rozvrhů, včetně hromadné úpravy, schvalovacích workflow a dashboardů docházky. Díky integrovanému plánování směn a projektů můžete zmapovat pracovní zátěž svého týmu a porovnat odhadovaný a skutečný čas strávený prací.
Nejlepší funkce Clockify
- Sledujte docházku a produktivitu týmu pomocí dashboardů a podrobných zpráv o aktivitách.
- Nainstalujte kiosky na pracovišti, aby se zaměstnanci mohli přihlašovat a odhlašovat na fyzických místech.
- Aktivujte detekci nečinnosti , abyste identifikovali neaktivní období a rozhodli se, zda nečinnost zahrnout nebo vyřadit.
Omezení Clockify
- Mobilní aplikace nemá stejné funkce jako verze pro stolní počítače.
Ceny Clockify
- Navždy zdarma
- Základní: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Sada produktivity: 15,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 9 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Clockify?
Jeden uživatel na G2 sdílel tuto zpětnou vazbu:
Je to velmi užitečné, takže ať už zaznamenáváte hodiny strávené prací, osobními projekty nebo jen sledujete svou produktivitu, je to snadné.
Je to velmi užitečné, takže ať už zaznamenáváte hodiny strávené prací, osobními projekty nebo jen sledujete svou produktivitu, je to snadné.
🔍 Věděli jste, že... Karty s děrnými štítky kdysi vládly kancelářím! Vynález Daniela M. Coopera z roku 1894, Rochester Recorder, byl prvním kartovým systémem, který pomáhal firmám automaticky zaznamenávat odpracované hodiny. Jednalo se o analogovou automatizaci v té nejlepší podobě.
6. Time Doctor (nejlepší pro vzdálené týmy, které potřebují podrobné sledování zaměstnanců a funkce pro výpočet mezd)
Time Doctor je komplexní platforma pro správu produktivity určená pro vzdálené, hybridní a kancelářské týmy, které prosperují díky přehlednosti a odpovědnosti. Můžete ji použít k nastavení vlastních harmonogramů a porovnání plánovaných hodin se skutečně odpracovaným časem, což vám pomůže optimalizovat pracovní zátěž a snížit únavu.
Pro firmy, které klientům účtují hodinovou sazbu, je Time Doctor ideální díky funkcím automatické výplaty mezd a fakturace. Vytvářejte přesné faktury na základě zaznamenaných hodin a bez problémů vyplácejte svůj tým, aniž byste museli vynakládat další administrativní úsilí. Týmy se na něj také spoléhají při sledování času stráveného offline, aby se zajistilo, že práce vykonaná mimo obrazovku nebo při špatném připojení k internetu bude stále započítána.
Nejlepší funkce Time Doctor
- Pořizujte snímky obrazovky a pravidelně monitorujte zaměstnance, abyste ověřili jejich práci a získali důkaz o jejich činnosti.
- Měřte úroveň aktivity na základě používání klávesnice a myši, aniž byste zaznamenávali skutečné stisky kláves, a posuďte tak produktivitu.
- Při návštěvě webových stránek nesouvisejících s prací dostávejte upozornění na rozptýlení, abyste se mohli soustředit.
Omezení Time Doctor
- Neposkytuje data pro pochopení příčin a vzorců nečinnosti nebo neproduktivních hodin.
Ceny Time Doctor
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Time Doctor?
Jeden recenzent na G2 říká:
Time Doctor se mi velmi líbí pro jeho robustní funkce sledování, které mi poskytují jasný přehled o produktivitě našeho týmu. Pomáhá mi sledovat celkový počet odpracovaných hodin, stejně jako to, co je považováno za produktivní a neproduktivní čas, a dokonce i nečinnost.
Time Doctor se mi velmi líbí pro jeho robustní funkce sledování, které mi poskytují jasný přehled o produktivitě našeho týmu. Pomáhá mi sledovat celkový počet odpracovaných hodin, stejně jako to, co je považováno za produktivní a neproduktivní čas, a dokonce i nečinnost.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Time Doctor pro lepší správu úkolů
7. Everhour (nejlepší pro týmy používající nástroje jako Asana a Trello, které chtějí integrované sledování času)
Everhour je chytrý a intuitivní nástroj pro správu času, sledování a rozpočtování projektů, který se přímo integruje s nástroji, které váš tým již používá, jako jsou Asana, Trello a ClickUp. Můžete nastavit rozpočty založené na čase nebo poplatcích, vytvořit opakující se časové limity a porovnat skutečné odpracované hodiny s odhady.
Platforma také poskytuje manažerům přehled o dostupnosti týmu, což usnadňuje vyvažování pracovního zatížení. To výrazně přispívá k efektivnějšímu plánování a předcházení vyhoření zaměstnanců. Everhour také zjednodušuje fakturaci. Můžete vytvářet profesionální faktury na základě sledovaného času a výdajů a dokonce je synchronizovat s účetními nástroji, jako jsou QuickBooks a Xero, pro plně propojený pracovní postup.
Nejlepší funkce Everhour
- Pomocí nastavení rozpočtu můžete zakázat vykazování času pro kohokoli, pokud rozpočet překročí stanovenou hranici.
- Přepište základní sazbu pro projekt a přiřaďte každému úkolu konkrétní sazbu.
- Přibližujte a oddalujte, vyhledávejte, filtrujte a třídějte, abyste rychle zobrazili konkrétní členy týmu a úkoly.
Omezení Everhour
- K úkolu nelze přidat více než jednu značku, aniž byste vytvořili novou položku v přehledech.
Ceny Everhour
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Everhour
- G2: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 430 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Everhour?
Úryvek z recenze skutečného uživatele zní:
Jako IT konzultanti používáme Everhour spolu s aplikací linear. app nejen ke sledování odpracovaných hodin, ale také k sledování rozpočtů našich projektů. Díky různým tabulkám, grafům a dalším analytickým vizuálům je opravdu snadné sledovat, kdo na čem pracuje.
Jako IT konzultanti používáme Everhour spolu s aplikací linear. app nejen ke sledování odpracovaných hodin, ale také k monitorování rozpočtů našich projektů. Díky různým tabulkám, grafům a dalším analytickým vizuálům je opravdu snadné sledovat, kdo na čem pracuje.
🧠 Zajímavost: V roce 1888 vynalezl Willard Bundy první mechanickou docházkovou hodinu, která firmám usnadnila sledování začátku a konce směn zaměstnanců.
8. Hubstaff (nejlepší pro terénní týmy a vzdálené podniky, které potřebují GPS a dohled nad produktivitou)
S Hubstaffem získají manažeři úplný přehled o produktivitě díky sledování aplikací a URL adres, úrovním aktivity založeným na pohybu klávesnice/myši a volitelným snímkům obrazovky, které lze z důvodu ochrany soukromí rozmazat nebo smazat.
Navíc, pokud spravujete rozpočty a termíny, Hubstaff vám umožňuje nastavit rozpočty projektů, dostávat upozornění, když se blížíte k limitům, a používat podrobné zprávy ke sledování času, produktivity a nákladů napříč týmy. Platforma nabízí více než 20 přizpůsobitelných zpráv, takže se můžete zaměřit přesně na to, co je důležité.
Bonusové funkce, jako je vyřazení nečinnosti, odznaky za úspěchy a ovládací prvky zaměřené na ochranu soukromí (žádné zaznamenávání stisků kláves, žádné sledování webové kamery), zajišťují rovnováhu mezi dohledem a autonomií.
Nejlepší funkce Hubstaff
- Sledujte polohu zaměstnanců a měřte čas pomocí aplikace GPS časomíry pro více pracovišť a funkcí geofencingu.
- Automatizujte výplaty pomocí integrací jako PayPal, Wise a Gusto.
- Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a využívejte Kanban tabule pro správu projektů, včetně sprintů, časových os a vlastních pracovních postupů.
Omezení Hubstaffu
- Někteří uživatelé uvádějí, že sledování aktivity může být příliš rušivé, zejména při častém pořizování snímků obrazovky.
Ceny Hubstaff
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Grow: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hubstaffu?
Jedna recenze to vyjadřuje takto:
Umožňuje mi sledovat produktivitu, aniž bych byl dotěrný, vytvářet přesné zprávy pro klienty a zachovat plnou transparentnost prováděné práce. Velkou výhodou je také integrace s dalšími nástroji pro správu projektů.
Umožňuje mi sledovat produktivitu, aniž bych byl dotěrný, vytvářet přesné zprávy pro klienty a zachovat plnou transparentnost prováděné práce. Velkou výhodou je také integrace s dalšími nástroji pro správu projektů.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro sledování času projektů pro správu času
9. My Hours (nejlepší pro freelancery a konzultanty, kteří spravují více klientů a projektů)
My Hours je cloudová platforma pro sledování času, která snižuje náklady na vedení časových rozvrhů a plnění administrativních úkolů. Nabízí bohaté funkce, jako je přiřazování úkolů, rozpočtování projektů a přizpůsobitelné hodinové sazby podle projektu, úkolu nebo uživatele.
My Hours podporuje neomezený počet uživatelů s integrovanými schvalovacími pracovními postupy a upozorněními, které zajišťují přesnost časových rozvrhů. Týmy mohou generovat podrobné zprávy pro analýzu produktivity a fakturovatelných hodin, naplánovat automatické doručování zpráv a dokonce odesílat faktury přímo z platformy.
Nejlepší funkce My Hours
- Naplánujte automatické zasílání zpráv e-mailem, abyste informovali všechny zúčastněné strany.
- Zamkněte časové záznamy pro konkrétní období a stáhněte si auditní protokoly pro zajištění souladu s předpisy.
- Vytvářejte a odesílejte profesionální faktury přímo z zaznamenaných hodin díky integraci s oblíbenými fakturačními nástroji.
Omezení aplikace My Hours
- Na úrovni projektu musíte nastavit pole úkolu jako povinné.
Ceny My Hours
- Zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze My Hours
- G2: 4,6/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (980+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o My Hours?
Takto popsal své zkušenosti jeden uživatel:
Oceňujeme možnost spravovat rozpočty projektů přímo podle času, který jim věnujeme, takže celý tým má jasno v tom, zda jsme napřed, nebo pozadu.
Oceňujeme možnost spravovat rozpočty projektů přímo podle času, který jim věnujeme, takže celý tým má jasno v tom, zda jsme napřed, nebo pozadu.
🔍 Věděli jste? Očekává se, že velikost trhu se softwarem pro sledování času dosáhne do roku 2032 hodnoty 11,48 miliardy dolarů, což představuje průměrný roční růst o 16,5 % během prognózovaného období.
10. TimeCamp (nejlepší pro společnosti, které potřebují automatické sledování, analýzu produktivity a nástroje pro evidenci docházky)
TimeCamp je výkonný software pro sledování času určený pro automatické i manuální řízení času. Funguje na webu, v počítači, v mobilu i v prohlížečích, takže je snadné zaznamenávat hodiny přesně.
Kromě sledování času poskytuje také přehled o produktivitě týmu. Sleduje využití aplikací a webových stránek, kategorizuje aktivity podle úrovně produktivity a dokonce může pořizovat snímky obrazovky pro lepší přehlednost. Můžete sledovat docházku, spravovat žádosti o volno a generovat podrobné zprávy pro hodnocení výkonu, mzdy a fakturaci.
Nejlepší funkce TimeCamp
- Přizpůsobte si kategorie produktivity, detekci nečinnosti a sledování soukromí pro přizpůsobené sledování.
- Analyzujte svou aktivitu na obrazovce pomocí AI time trackeru a eliminujte ruční zadávání údajů.
- Porozumějte vzorcům používání, abyste minimalizovali neproduktivní činnosti svých zaměstnanců.
Omezení TimeCamp
- Widget desktopového nástroje pro sledování času není tak funkční, takže se budete muset stále vracet na webovou stránku.
Ceny TimeCamp
- Zdarma
- Starter: 1,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 14,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (590+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TimeCampu?
Zde je názor uživatele Capterra na TimeCamp:
Existují různé způsoby, jak zadávat sledovaný čas. Úkoly můžete registrovat v reálném čase nebo je zadávat denně či týdně. To umožňuje všem našim zaměstnancům flexibilitu při sledování času podle jejich přání.
Existují různé způsoby, jak zadávat sledovaný čas. Úkoly můžete registrovat v reálném čase nebo je zadávat denně či týdně. To umožňuje všem našim zaměstnancům flexibilitu při sledování času podle jejich přání.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti TimeCamp
Přejděte na ClickUp a získejte lepší přehled o čase a chytřejší spolupráci týmu.
S tolika skvělými nástroji pro sledování času na trhu je jasné, že se nemusíte spokojit s tím nejzákladnějším.
Potřebujete pomoc s dodržováním termínů, spoluprací s týmem a rychlejší realizací cílů pouhými několika kliknutími?
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje přesné sledování času, přizpůsobitelné časové rozvrhy, správu pracovní zátěže a synchronizaci kalendáře – vše na jedné platformě.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma! ✅