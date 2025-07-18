Ceny Fireflies AI: Plány, funkce a alternativy

Fireflies AI je snadno použitelný nástroj pro přepisování schůzek, který je dodáván s mobilní aplikací a integruje se s několika nástroji třetích stran. Některé užitečné funkce, jako je pokročilé vyhledávání nebo integrace, jsou však dostupné pouze v placené verzi. Všechny tarify také omezují počet kreditů AI a délku nahrávání schůzek.
Než se rozhodnete, je důležité porozumět cenové struktuře Fireflies. Pokud nebudete opatrní, můžete nakonec platit za funkce, které nepotřebujete, nebo přijít o ty, které potřebujete.
Správný tarif vám pomůže zefektivnit schůzky, zůstat produktivní a získat nejlepší hodnotu, aniž byste překročili svůj rozpočet.
Pojďme si tedy podrobně rozebrat cenové plány a funkce Fireflies.ai. Pokud stále nenajdete nic vhodného, představíme vám jako alternativu AI Notetaker od ClickUp.
ClickUp vs. Fireflies AI pro automatizaci schůzek
Zde je stručné srovnání funkcí, abyste mohli začít:
|Funkce
|ClickUp
|Fireflies. ai
|Přepis schůzek
|✔️ Automatický přepis schůzek v aplikacích Zoom, Google Meet a MS Teams pomocí ClickUp AI Notetaker
|✔️ Přepis pomocí umělé inteligence s několika integracemi
|Extrakce akčních položek
|✔️ ClickUp AI Notetaker automaticky generuje úkoly a shrnutí z jednání.
|✔️ Shrnuje schůzky a nabízí návrhy úkolů pomocí umělé inteligence
|Integrace úkolů
|✅ Nativní: Okamžitě převádějte akční položky na úkoly ClickUp a připojujte poznámky k pracovním postupům.
|Týmy, které chtějí schůzky + akce + realizaci na jednom místě
|Centralizovaný pracovní prostor
|✅ Kompletní platforma pro správu práce (úkoly, dokumenty, dashboardy atd.)
|❌ Zaměřeno pouze na informace z jednání
|Kontext schůzky v úkolech
|✅ Poznámky z jednání, nahrávky a přepisy jsou uloženy v příslušných úkolech.
|❌ Poznámky jsou uloženy v Fireflies – nejsou automaticky propojeny s úkoly, pokud nejsou ručně exportovány.
|Prohledávatelná znalostní databáze
|✅ Jednotné vyhledávání v úkolech, dokumentech, poznámkách a záznamech ze schůzek
|❌ Vyhledává pouze přepsané schůzky
|Shrnutí vytvořená pomocí umělé inteligence
|✅ Shrnutí úkolů, další kroky a komentáře s ohledem na kontext prostřednictvím ClickUp Brain
|✅ Chytré shrnutí a detekce témat
|Ideální pro
|Týmy, které chtějí mít schůzky + akce + realizaci na jednom místě
|Týmy, které chtějí samostatnou inteligenci pro schůzky
Co je Fireflies.ai?
Fireflies AI je inteligentní asistent pro schůzky, který automaticky nahrává, přepisuje a shrnuje konverzace ze schůzek. Tento nástroj založený na umělé inteligenci poslouchá vaše schůzky, identifikuje mluvčí a vybírá klíčové body. Můžete si znovu přehrát přesně to, co bylo řečeno a kým.
Generuje sdílené souhrny a akční položky pomocí umělé inteligence, což pomáhá vašemu týmu zůstat v obraze a rychle reagovat na následné kroky. Fireflies.ai se hladce integruje s oblíbenými nástroji pro schůzky, jako jsou Zoom, MS Teams a Gmeet, což z něj dělá snadný upgrade pro váš vzdálený nebo hybridní pracovní postup.
Mezi klíčové funkce patří:
- Automatický přepis s označením mluvčích: Přepište schůzky přesně s jasnou identifikací mluvčích a analýzou doby jejich mluvení. Není třeba ručně psát poznámky.
- Chytré shrnutí s akčními položkami: Generujte pomocí AI shrnutí diskusí a rozhodnutí ze schůzek a vyberte klíčové momenty a akční položky, abyste měli produktivnější schůzky. Můžete také přepsat a shrnout předem nahrané video a audio soubory.
- Prohledávatelné poznámky ze schůzek: Najděte jakýkoli moment z minulých hovorů a schůzek pomocí inteligentních vyhledávacích filtrů, klíčových slov, frází a mluvčích.
- Vícejazyčná podpora: Přepisujte schůzky ve více než 100 jazycích a automaticky přepínejte mezi jazyky podle jednotlivých schůzek
- Přehrávání zvuku synchronizované s přepisem: Snadno přehrávejte konverzace s časovými značkami a sledujte zápisy ze schůzek pro lepší kontext.
- Rozšíření pro Chrome: Nainstalujte si rozšíření Fireflies AI a automaticky generujte přepisy schůzek v reálném čase z vašich hovorů v Google Meet.
- Integrace: Propojte Fireflies s vaším kalendářem, nástroji pro schůzky, CRM, Slackem, Notionem a dalšími aplikacemi, abyste zefektivnili pracovní postupy před a po schůzce.
- Přístup z různých platforem: Používejte Fireflies na webu pro virtuální schůzky a přepisujte osobní konverzace pomocí mobilní aplikace Fireflies.
👀 Věděli jste? Ebbinghausova křivka zapomínání ukazuje, že lidé zapomenou 50 % informací během první hodiny po jejich naučení. Spolehlivý AI zapisovatel schůzek vám pomůže tento problém překonat tím, že zajistí, abyste měli všechny údaje ze schůzky uspořádané tak, abyste se k nim mohli vrátit.
📮ClickUp Insight: 49 % respondentů našeho průzkumu o efektivitě schůzek stále pořizuje ručně psané poznámky – což je v éře digitálních technologií překvapivý trend. Tato závislost na peru a papíru může být osobní preferencí nebo známkou toho, že digitální nástroje pro pořizování poznámek nejsou plně integrovány do pracovních postupů.
Zároveň další průzkum ClickUp zjistil, že 35 % lidí tráví 30 minut nebo více shrnováním schůzek, sdílením úkolů a informováním týmů. 👀
ClickUp AI Notetaker eliminuje tuto administrativní zátěž! Nechte AI automaticky zaznamenávat, přepisovat a shrnovat vaše schůzky a zároveň identifikovat a přiřazovat úkoly – už žádné ručně psané poznámky ani manuální sledování! Zvyšte produktivitu až o 30 % díky okamžitým shrnutím schůzek, automatizovaným úkolům a centralizovaným pracovním postupům ClickUp.
Cenové plány Fireflies. ai
Fireflies.ai nabízí několik cenových úrovní. Výběr té správné však závisí na tom, jak pracujete a kolik pomoci od svého AI asistenta potřebujete.
Hledáte pouze inteligentní přepisy schůzek? Nebo potřebujete komplexní software pro správu schůzek s inteligentními funkcemi, integracemi a automatizacemi?
Rozebřeme si cenové plány, abyste mohli z tohoto nástroje získat maximální návratnost investic.
Zdarma
Bezplatný tarif Fireflies vám umožňuje nahrávat schůzky na Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a dalších 10 platformách s automatickou detekcí jazyka, časovými značkami a globálním vyhledáváním.
Klíčové funkce
- Přepisujte a shrňujte schůzky v několika jazycích
- Nahrajte audio a video soubory a vygenerujte přepisy
- Použijte mobilní aplikaci Fireflies k nahrávání a přepisu osobních rozhovorů.
- Sdílejte pracovní prostor týmu s globálním vyhledáváním
- Zajistěte bezpečnost dat díky souladu s GDPR a SOC 2 Type II.
Omezení
- Bezplatný tarif Fireflies má limit úložiště 800 minut/místo a limit nahrávání 2 hodiny.
- Získáte pouze omezené množství shrnutí vytvořených umělou inteligencí a pouze 20 kreditů AI, které můžete použít v nativním AI asistentovi, AI aplikacích, Magic Soundbites a vlastních sekcích shrnutí.
- Získáte přístup pouze ke 3 veřejným kanálům.
- Chybí inteligentní vyhledávací filtry, analýza sentimentu a analýza využití.
- Nenabízí žádné integrace.
🎯 Pro koho je určen: Samostatní uživatelé, studenti a menší týmy, kteří potřebují pouze základní poznámky a přepisy ze schůzek bez dalších funkcí nebo integrací, mohou vyzkoušet bezplatný tarif Fireflies.
Ceny
- Navždy zdarma
Pro
Fireflies.ai nabízí tarif Pro s neomezeným počtem přepisů a shrnutím pomocí umělé inteligence. Tento tarif by měl být dostačující pro malou firmu se 4 nebo 5 zaměstnanci.
Klíčové funkce
- Vytvářejte neomezený počet přepisů a shrnutí pomocí umělé inteligence a získejte přístup k asistentovi pro schůzky AskFred od Fireflies.
- Automaticky extrahujte relevantní informace ze schůzek, jako jsou hodnotící karty kandidátů a rozpočet.
- Spolupracujte na neomezeném počtu veřejných kanálů a stahujte přepisy a nahrávky.
Omezení
- Tento tarif má limit úložiště 8 000 minut na jedno místo (i když je to 10krát více než nabízí bezplatný tarif, pokud se účastníte mnoha schůzek, úložiště vám stejně dojde).
- Získáte pouze 20 kreditů AI, stejně jako v bezplatném tarifu.
- Chybí pokročilé funkce, jako je inteligence konverzace a přehledy o týmu pro administrátory.
🎯 Pro koho je určen: Tento plán ocení malé podniky a startupy, které pořádají týdenní schůzky a potřebují základní AI inteligenci pro schůzky.
Ceny
- 18 $/měsíc za jedno místo
Podnikání
S tarifem Fireflies Business získáte neomezený počet přepisů a soukromý úložný prostor, videozáznamy a pokročilé analytické funkce.
Klíčové funkce
- Zaznamenávejte a ukládejte videa ze schůzek na platformě a využijte AskFred k vyhledání nejdůležitějších bodů schůzky a akčních položek pomocí umělé inteligence.
- Spolupracujte na neomezeném počtu veřejných a soukromých kanálů a týmových pracovních prostorech.
- Využijte inteligentní vyhledávání, analýzu sentimentu a detekci otázek, abyste rychleji získali poznatky z klíčových schůzek.
- Získejte přístup k inteligenci konverzací a kontrole týmu pro administrátory
- Integrujte Fireflies AI s platformami třetích stran pro centralizovanou správu schůzek.
Omezení
- Získáte pouze 30 kreditů AI.
- Limit nahrávání pro jednotlivé schůzky je stanoven na 3 hodiny.
- Tento tarif nenabízí soulad s normou HIPAA.
🎯 Pro koho je určen: Středně velké společnosti a rychle rostoucí podniky, které často spolupracují na virtuálních schůzkách a potřebují podrobnější analýzy schůzek pomocí umělé inteligence, mohou investovat do tarifu Business.
Ceny
- 29 $/měsíc za jedno místo
Podnik
Pokud řídíte velkou společnost s různorodými týmy a každý den pořádáte několik schůzek, zvolte tarif Fireflies Enterprise. Kromě neomezeného počtu kreditů na přepis a shrnutí pomocí umělé inteligence získáte podrobné analýzy schůzek, rychlou pomoc a přístup k API pro nasazení v celé organizaci.
Klíčové funkce
- Sdílejte a přidávejte schůzky do kanálů automaticky pomocí modulu pravidel.
- Využijte vlastní uchovávání dat, abyste měli všechny důležité body ze schůzek přehledně uspořádané, a nastavte si roli superadministrátora.
- Získejte přístup k vyhrazenému správci účtu, inteligenci konverzace, analýze využití a informacím o týmu pro administrátory.
- Posilte bezpečnost dat díky souladu s GDPR, SOC 2 Type II a HIPAA.
Omezení
- Tento tarif má také limit kreditů AI, který nabízí 30 kreditů.
- Můžete nahrávat pouze schůzky do délky 4 hodin.
🎯 Pro koho je určen: Velké společnosti, které kromě přesných přepisů a shrnutí pomocí umělé inteligence potřebují také rozsáhlé nástroje umělé inteligence pro schůzky a zabezpečení na podnikové úrovni.
Ceny
- 39 $/měsíc za jedno místo
Stojí Fireflies.ai za svou cenu?
Fireflies.ai nabízí některé vynikající funkce pro přepis, ale totéž platí i pro některé jiné nástroje pro přepis založené na umělé inteligenci. Čím se tedy cenové plány Fireflies.ai vyznačují (nebo naopak zaostávají)?
Pojďme to zjistit, abyste si mohli vybrat tarif, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu.
Výhody cen Fireflies. ai
Zde je několik výhod, díky kterým je Fireflies jedním z nejlepších generátorů zápisů z jednání využívajících umělou inteligenci:
- Bezplatný tarif s bohatými funkcemi: Nabízí základní přepis, shrnutí, přístup k mobilní aplikaci a funkce pro zajištění souladu s předpisy bez jakýchkoli nákladů. Bezplatný tarif je ideální pro příležitostné uživatele, jako jsou studenti a freelancerové s malým týmem, kteří si službu teprve zkoušejí.
- Ceny odstupňované podle různých potřeb: Nabízí několik cenových plánů, ze kterých si můžete vybrat podle velikosti vašeho týmu, četnosti schůzek a složitosti pracovních postupů.
- Podpora vícejazyčného přepisu: Překládá zápisy ze schůzek do více než 100 jazyků s automatickou detekcí jazyka, což je ideální pro globální týmy.
- Shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence: Vybere akční body, rozhodnutí a klíčové momenty, abyste neztráceli čas zbytečným sledováním a ručním zapisováním poznámek. Navíc vyšší tarif zaznamenává audio a video a ukládá schůzky do soukromého úložiště.
- Prohledávatelná databáze schůzek: Vyhledává konkrétní klíčová slova, řečníky a témata z minulých schůzek pomocí inteligentních vyhledávacích filtrů a globálního vyhledávání, čímž šetří hodiny ručního prohledávání.
- Silný integrační ekosystém: Nahrává schůzky na Zoom, Microsoft Teams a dalších platformách. Můžete si také stáhnout jeho rozšíření pro Chrome a nahrávat živé schůzky na Google Meet.
- Inteligence konverzace: Získejte hlubší vhled díky funkcím, jako je analýza sentimentu, detekce otázek a analytika využití na úrovni správce s obchodními a podnikovými plány.
Nevýhody cen Fireflies. ai
Než se rozhodnete pro cenový plán, zvažte tyto nevýhody Fireflies. ai:
- Omezené kredity AI i u placených tarifů: Všechny placené tarify, včetně Business a Enterprise, mají omezený počet kreditů AI. To je velmi omezující, pokud se při extrahování akčních položek a důležitých bodů silně spoléháte na AI asistenta pro schůzky.
- Omezení úložiště a doby nahrávání: I vyšší tarify mají omezení úložiště a nahrávání, například 2 hodiny u tarifu Pro, 3 hodiny u tarifu Business a 4 hodiny u tarifu Enterprise. To je velká překážka pro týmy s dlouhými nebo častými schůzkami.
- Žádné integrace v bezplatném tarifu: Bezplatná verze nepodporuje integraci s kalendáři, CRM nebo nástroji pro zvýšení produktivity. Pro centralizované technologické řešení si budete muset předplatit placený tarif.
- Základní funkce jsou dostupné pouze v dražších tarifech: Nižší tarify mají omezené možnosti analýzy a funkci inteligentního filtru. Funkce konverzační inteligence a ovládací prvky pro správu týmu jsou dostupné pouze v tarifech Business nebo Enterprise.
- Žádné doplňky: Na rozdíl od některých konkurentů si nemůžete vybrat doplňky, pokud potřebujete některé další funkce, aniž byste utratili spoustu peněz za tarify Business nebo Enterprise.
- Omezení AI pro použití ve zdravotnictví: Nabízí soulad s HIPAA pouze v tarifech Enterprise. To je velká překážka, pokud jste malá společnost ve zdravotnictví nebo v jiných regulovaných odvětvích.
Proč zvážit alternativy k Fireflies AI
Fireflies.ai je sice užitečná platforma pro automatizaci zápisků ze schůzek, ale před investicí do jejích tarifů je třeba zvážit některé nevýhody.
Zde je několik důvodů, proč byste měli zvážit alternativy k Fireflies AI:
1. Omezené možnosti pro menší týmy
Fireflies nabízí odstupňované ceny, ale některé základní funkce, jako jsou integrace, delší nahrávky a pokročilé vyhledávání, jsou dostupné pouze v dražších tarifech.
V bezplatném a Pro tarifu nemáte přístup k analýze sentimentu a diskusi ani k nahrávání a stahování videí ze schůzek. Navíc v bezplatném tarifu získáte pouze tři soukromé kanály.
Pokud tedy máte menší tým s omezeným rozpočtem, budete se muset buď smířit s těmito omezeními, nebo se rozhodnout pro vyšší tarif, u kterého možná ani nevyužijete všechny funkce.
Jak uvádí jedna recenze na G2:
Další věcí je, že některé pokročilejší funkce, jako jsou hlubší integrace nebo analytika, jsou dostupné pouze v rámci dražších tarifů. Pokud je používáte často, vyplatí se to, ale pokud teprve začínáte nebo pracujete s menším týmem, může to být omezující.
Další věcí je, že některé pokročilejší funkce, jako jsou hlubší integrace nebo analytika, jsou dostupné pouze v rámci dražších tarifů. Pokud je používáte často, vyplatí se to, ale pokud teprve začínáte nebo pracujete s menším týmem, může to být omezující.
2. Omezení úložiště a využití AI
Zatímco placené tarify umožňují neomezené přepisování, všechny tarify mají limit kreditů a omezení délky nahrávání. Bezplatný tarif poskytuje každému členovi pouze 800 minut úložiště. Pokud pořádáte schůzky velmi často, musíte si předplatit dražší tarify a nést náklady za zbytečné funkce.
Navíc i tarif Enterprise má limit 50 kreditů AI. Fireflies tedy není vhodnou volbou pro týmy, které často potřebují asistenta AI pro schůzky.
Uživatel G2 také poukazuje na problém s takovými omezeními:
Doporučuji vám být velmi opatrní s kredity AI. Jsou nastaveny tak, že po každé schůzce přejdete na novou úroveň kreditů. Buďte tedy opatrní, protože byste mohli rychle utratit peníze, aniž byste získali větší přidanou hodnotu.
Doporučuji vám být velmi opatrní s kredity AI. Jsou nastaveny tak, že po každé schůzce přejdete na novou úroveň kreditů. Buďte tedy opatrní, protože byste mohli rychle utratit peníze, aniž byste získali větší přidanou hodnotu.
3. Nedostatečné možnosti přizpůsobení pro týmy
Fireflies je spolehlivý nástroj pro přepisování pomocí umělé inteligence. Není však přímo navržen tak, aby vám umožňoval přizpůsobovat pracovní postupy. Jeho možnosti týmové spolupráce jsou omezeny na úpravy přepisů a shrnutí, zatímco některé alternativy nabízejí také integrované chatovací funkce.
Navíc bez nástrojů třetích stran nemůžete plně automatizovat akce po schůzce ani podrobně přizpůsobit způsob sdílení poznatků.
4. Špatná integrace v bezplatném a profesionálním tarifu
S tarify Free a Pro můžete zpracovávat živé schůzky ze Zoomu a dalších platforem, ale to je vše, co v těchto dvou úrovních integrace nabízí. Synchronizace s CRM, platformami pro plánování a dalšími nástroji třetích stran je vyhrazena pouze pro tarify Business a Enterprise.
ClickUp: Nejlepší alternativa k Fireflies AI
Abyste mohli využívat pokročilé funkce a více kreditů AI na Firefly, musíte utratit více peněz. Proč se potýkat s takovými nepříjemnostmi, když existuje lepší a cenově dostupnější alternativa, jako je ClickUp?
ClickUp je vaše všestranná aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp vám nabízí nejkomplexnější pracovní AI na světě v podobě ClickUp Brain.
Nejenže má úplný přehled o vaší práci v ClickUp a propojených aplikacích, ale také jej využívá k přemýšlení, vytváření nápadů, psaní a analýze společně s vámi.
S ClickUp Meetings jsou všechny vaše synchronizace poháněny kontextovou umělou inteligencí.
Najděte vhodné termíny a naplánujte schůzky pomocí pokynů v přirozeném jazyce.
Začněte plánováním schůzek v kalendáři AI ClickUp pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
Například zadejte „Naplánuj schůzku s Megan na 15:00“ a ClickUp Brain zablokuje tento čas pro vás a Megan ve vašich kalendářích. Můžete také požádat Brain, aby po zkontrolování vašich rozvrhů našel vzájemně vyhovující termín schůzky.
Automatizujte pořizování poznámek ze schůzek
Držet krok s přeplněnými schůzkami nebo přednáškami, které na sebe navazují, je dost obtížné. Navíc, pokud si musíte zapisovat, kdo co řekl, může to velmi rychle skončit chaoticky. Můžete přijít o důležité detaily nebo, v horším případě, úplně ztratit přehled o diskusi.
S ClickUp AI Notetaker se už nikdy nebudete muset o nic starat.
Pozvěte jej na své schůzky a nechte jej nahrávat vaše diskuse na video a přepisovat je s označením mluvčích. Generuje také podrobné poznámky ze schůzek, které po schůzce přijdou do vaší schránky, včetně shrnutí, doslovného přepisu s časovými značkami a automaticky vytvořených sekcí pro klíčové body a úkoly. Díky tomu se můžete kdykoli vrátit k důležitým momentům a nejdůležitějším bodům schůzky.
🎥 Zde je krátký náhled na to, jak to funguje:
💡 Tip pro profesionály: Nemáte čas procházet celý přepis, abyste našli potřebné informace? Stačí se zeptat ClickUp Brain: „Jaká byla hlavní námitka zmíněná při hovoru s klientem 10. července?“ a správná odpověď bude na dosah ruky.
Takto se zlepšil pracovní postup uživatele Redditor po použití AI Notetaker od ClickUp:
Spolupracujte na programech schůzek, zápiscích a akčních bodech.
92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Ale co kdybyste měli centralizované centrum, kde by každý zápis ze schůzky mohl být uložen navždy, uspořádán a organizován podle vašich představ?
S ClickUp Docs a Docs Hub získáte přesně to – místo, kde můžete nahlížet do všech programů schůzek, spolupracovat s kolegy na zápiscích ze schůzek a propojovat diskuse s akčními položkami.
Jakmile jsou vaše schůzky přepsány, automaticky obdržíte přepis jako dokument ve vaší schránce ClickUp. Poté můžete společně upravovat zápisy ze schůzek a převádět jednoduchý text z dokumentu do úkolů ClickUp. Je také možné přiřadit komentáře k akcím a zpětné vazbě správné osobě.
Pokud chcete poznámky formátovat přehledně nebo je upravit tak, aby byly prezentovatelné pro interní a externí následné kroky, vyzkoušejte šablonu ClickUp Meeting Minutes Template. Ať už brainstormujete se svým týmem nebo se domlouváte s klienty, tato šablona vám pomůže udržet přehledný program, zdokumentovat rozhodnutí a naplánovat další kroky.
Proč je to užitečné:
- Udržujte pořádek díky integrované struktuře pro program, poznámky a výsledky.
- Přiřazujte úkoly okamžitě díky integraci úkolů ClickUp.
- Ušetřete čas díky opakovaně použitelnému, jednotnému formátu pro všechny schůzky.
- Spolupracujte živě, aby všichni byli doslova na stejné stránce.
- Sledujte odpovědnost pomocí poznámek s datem a viditelností přiřazených osob.
Chcete diskutovat více v reálném čase? Použijte ClickUp Chat k individuální komunikaci se svým týmem. Nebo vedete otevřenou konverzaci v dedikovaných kanálech projektu nebo úkolů, abyste udrželi kontext propojený a viditelný.
Podívejte se, jak je to mnohem lepší než investovat do nástrojů pro přepis, kde je spolupráce až na druhém místě.
Nahrávejte konkrétní části schůzek pro pozdější použití
Pokud chcete nahrávat klipy ze schůzek pro vizuální referenci, musíte se zaregistrovat do tarifu Fireflies. ai Business nebo Enterprise. S ClickUp Clips však můžete snadno zaznamenávat relevantní části online schůzek na jakékoli platformě, i když máte bezplatný tarif.
Tato funkce vám umožňuje snadno nahrávat obrazovku, webovou kameru a hlas. Můžete ji použít k zaznamenávání klipů z virtuálních schůzek a jejich ukládání přímo do ClickUp. Poté je můžete vložit do ClickUp Docs, sdílet je pomocí ClickUp Chat a dokonce je přidat do ClickUp Tasks, aby váš tým jasně pochopil kontext.
Přejděte okamžitě od slov k úkolům
Nikdo nemá čas procházet obrovské soubory přepisů, aby našel konkrétní informace. Je to únavné a představuje to obrovskou ztrátu energie a času. S Fireflies. ai můžete generovat souhrny a vytáhnout AI zvýraznění, ale kredity jsou velmi omezené.
Můžete požádat ClickUp Brain, aby vygeneroval shrnutí schůzek a našel mezery v programu schůzky. Navíc můžete nejdůležitější body schůzky převést na úkoly a importovat je do svého seznamu úkolů přímo z ClickUp Brain.
Spojte schůzky a pracovní postupy a zvýšte produktivitu až desetinásobně.
Firefly možná nenabízí integrace bez prémiových tarifů, ale ClickUp ano. Můžete použít integrace ClickUp k synchronizaci s více než 1000 oblíbenými nástroji, včetně Zoom, Microsoft Teams, Google Workspace, kalendářů a dalších, a to i v případě, že máte bezplatný tarif.
ClickUp se také integruje s CRM, aplikacemi pro plánování a komunikačními platformami. Můžete tak mít přehled o svých prodejních datech, plánovat schůzky a zůstat v kontaktu se zainteresovanými stranami z jedné platformy.
💡 Tip pro profesionály: Propojte svůj účet Zoom s ClickUp a odemkněte si výkonnou automatizaci schůzek.
- Spusťte hovor Zoom přímo z úkolu
- Připojte se k hovoru Zoom přímo z ClickUp.
- Po skončení schůzky se zápis ze schůzky automaticky přidá jako komentář k úkolu.
Proč je ClickUp pro většinu týmů lepší než Fireflies AI
Zatímco Fireflies.ai je vynikající pro samostatný přepis, ClickUp jde mnohem dál a proměňuje schůzky v praktickou práci v rámci vaší jednotné platformy pro produktivitu:
- Vytváření úkolů jedním kliknutím ze shrnutí schůzek
- Kontext schůzky se odehrává tam, kde se pracuje – v úkolech, komentářích a dokumentech.
- Použijte ClickUp Brain nejen k přepisu, ale také k interpretaci, shrnutí a navrhování dalších kroků v reálném čase.
- Žádné přepínání mezi aplikacemi, žádné kopírování a vkládání, žádná ztráta kontextu
Pokud vás unavují izolované nástroje a chcete, aby schůzky vedly k reálnému pokroku, ClickUp vám dá možnost přejít od „diskuse“ k „skutečnému provedení“ – vše v jednom pracovním prostoru.
Vytvářejte poznámky a shrnutí ze schůzek pomocí umělé inteligence, umožněte svému týmu spolupracovat na programu schůzek a dokonce nahrávejte klipy z živých schůzek. Na rozdíl od Fireflies.ai vám ClickUp umožňuje dělat to vše a ještě mnohem více, aniž byste se museli obávat vyčerpání kreditů pro umělou inteligenci.
Jak říká Marcos Vinícius Costa de Carvalho, analytik obchodní analytiky ve společnosti ACE:
Používáme jej k usnadnění a zrychlení našich denních schůzek v rámci rituálu Scrum. Pomáhá mi to sledovat průběh mého sprintu, pokrok v plnění úkolů a udržovat přehledný seznam všech mých povinností.
Používáme jej k usnadnění a zrychlení našich denních schůzek v rámci rituálu Scrum. Pomáhá mi to sledovat průběh mého sprintu, pokrok v plnění úkolů a udržovat přehledný seznam všech mých povinností.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.
S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly ve všech svých úkolech, chatech a dokumentech, takže vám nic neunikne.
Přehled cen ClickUp
ClickUp nabízí několik cenových plánů, aby vyhověl různým velikostem týmů a rozpočtům. Zde je přehled předplatných plánů:
Zbavte se omezení AI kreditů a délky schůzek Fireflies s ClickUp
Fireflies.ai je skvělý nástroj, pokud ho potřebujete pro základní přepisy a shrnutí. Pokud však potřebujete přístup k AI asistentům a nástrojům pro spolupráci, aniž byste utráceli peníze za zbytečné funkce, hledejte alternativu, jako je ClickUp.
Díky flexibilním doplňkům a pracovním prostorům pro spolupráci nikdy nebudete mít pocit, že vám chybí důležitá funkce kvůli omezením přepisů, bez ohledu na zvolený tarif. Můžete upravovat zápisy ze schůzek s kolegy, přímo zahajovat a nahrávat schůzky a dokonce proměnit akční položky v úkoly!
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma ještě dnes!