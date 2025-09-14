n8n vs. Make: Který automatizační nástroj je pro vás nejvhodnější?

Automatizace může ušetřit 25 000 hodin v prvním roce a 225 000 hodin ve třetím roce. To je spousta času, který můžete vy a váš tým místo toho věnovat strategickým úkolům. Ale kde začít?
n8n a Make jsou dva nejdiskutovanější automatizační nástroje na trhu. Na první pohled se mohou zdát velmi podobné, protože oba umožňují vytvářet pracovní postupy. Ale když se podíváte trochu hlouběji, začnou se projevovat rozdíly.
n8n je open-source a vysoce flexibilní, což je skvělé, pokud chcete mít úplnou kontrolu. Na druhou stranu, Make se zaměřuje na jednoduchost s přehledným rozhraním typu drag-and-drop.
Který z nich lépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu? Porovnejme funkce, snadnost použití a další parametry, které vám pomohou se rozhodnout. A pokud vám ani jeden z nich nevyhovuje, představíme vám ClickUp jako alternativu, která je lepší než oba!
n8n vs. Make v kostce
Než se pustíme do detailů, zde je stručný přehled toho, jak si n8n a Make vedou v porovnání.
|Funkce
|n8n
|Make
|Bonus: ClickUp 🥇
|Rozhraní a uživatelská zkušenost
|Funkční, ale technické uživatelské rozhraní; nejvhodnější pro technicky zdatné uživatele
|Přehledné vizuální rozhraní s nástrojem pro tvorbu pomocí drag-and-drop; snazší pro uživatele bez technických znalostí
|Intuitivní, moderní uživatelské rozhraní kombinující úkoly, dokumenty a pracovní postupy v jednom prostoru; ideální pro všechny typy uživatelů
|Flexibilita a logika pracovního postupu
|Vysoce flexibilní; podporuje složité, rozvětvené pracovní postupy s plnou logikou
|Skvělé pro lineární nebo modulární automatizace; menší kontrola nad podmíněným větvením
|Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů s přizpůsobitelnými automatizacemi, podmínkami a návrhy AI pro dynamické toky
|Integrace a rozšiřitelnost
|Široká škála integrací, zejména prostřednictvím komunitních uzlů
|Rozsáhlá knihovna předem připravených integrací; snadné nastavení
|Více než 1 000 integrací, podpora API, nativní nástroje jako Docs, Dashboards a Automations
|Funkce umělé inteligence a automatizace
|Nabízí některé AI agenty, ale omezené AI nástroje ihned po instalaci.
|Zaměřuje se na agentickou automatizaci, ale AI je specifická pro daný úkol.
|ClickUp Brain pomáhá automatizovat, sumarizovat a vylepšovat pracovní postupy pomocí přirozeného jazyka.
|Spolupráce a týmová práce
|Žádná integrovaná spolupráce; jsou potřeba samostatné nástroje
|Chybí nativní nástroje pro spolupráci
|Integrované dokumenty, chat, komentáře a úpravy v reálném čase pro plynulou týmovou spolupráci
|Vlastní hosting a kontrola
|Plně open-source a s možností vlastního hostingu
|Cloudové řešení; bez možnosti vlastního hostingu
|Nejedná se o vlastní hostování, ale o bezpečnou cloudovou infrastrukturu s podrobnými ovládacími prvky přístupu a nastavením pro správce.
Co je n8n?
n8n je open-source nástroj pro automatizaci pracovních postupů, který vám umožňuje propojit aplikace, předávat mezi nimi data a vytvářet vlastní automatizace, s kódováním i bez něj. Je určen pro uživatele, kteří chtějí větší kontrolu a flexibilitu, než obvykle umožňují tradiční automatizační platformy.
Tato automatizační platforma vyniká svým zcela vizuálním editorem pracovních postupů. Můžete vytvářet pracovní postupy pomocí logiky, podmínek a smyček, přidávat vlastní kód JavaScript tam, kde je to potřeba, a dokonce si celé nastavení hostovat sami, abyste měli úplné vlastnictví a kontrolu nad daty.
Díky podpoře více než 400 integrací usnadňuje n8n automatizaci všeho, od jednoduchých každodenních úkolů až po složité obchodní procesy. K rychlému nasazení automatizací můžete také použít šablony pracovních postupů.
Díky své flexibilitě a schopnosti zvládat složité pracovní postupy je tento software pro automatizaci úkolů oblíbený mezi týmy, které se zabývají vysoce technickými projekty.
👀 Věděli jste, že generativní agenti AI mohou zkrátit dobu revizního cyklu o 20 až 60 %? To znamená úsporu hodin (nebo dokonce dnů) v procesech, jako je hodnocení úvěrového rizika nebo modernizace softwaru.
Funkce n8n
n8n je nabitý funkcemi, které podporují robustní a přizpůsobitelnou automatizaci pro týmy, technicky zdatné uživatele i jednotlivce. Od zpracování složitých pracovních postupů až po úplnou kontrolu nad tím, kam a jak se vaše data přesouvají – zde je přehled toho, co nabízí:
Funkce č. 1: Automatizace pracovních postupů
Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů n8n je zaměřen na propojování spouštěcích uzlů s úkoly a vytváření automatizovaných pracovních postupů, které odpovídají vaší logice. Každý uzel představuje konkrétní akci – odeslání e-mailu, dotazování databáze nebo formátování výstupu. Můžete mapovat vícefázové pracovní postupy pomocí smyček, podmíněné logiky nebo dokonce pauz, dokud nejsou splněny určité podmínky.
Uzel kódu vám umožňuje psát vlastní JavaScript nebo Python pro komplexní transformace dat. Umožňuje vám také spravovat složité pracovní postupy pomocí přepínačů, sloučení a čištění dat.
Technicky zdatní uživatelé mohou vytvářet pokročilé pracovní postupy s vlastními integracemi API nebo uzly HTTP požadavků, přičemž mohou i nadále používat rozhraní typu drag-and-drop.
n8n také zahrnuje generátory pracovních postupů AI s podporou modelů jako OpenAI a Hugging Face, které jsou užitečné pro úkoly jako analýza textu nebo shrnutí obsahu.
Funkce č. 2: Vlastní hosting
n8n vám umožňuje provozovat celou automatizační platformu na vašem vlastním serveru nebo v cloudu, což vám dává úplnou kontrolu nad daty a prováděním pracovních postupů. S tímto nastavením můžete:
- Ovládejte aktualizace a přizpůsobte platformu svým potřebám.
- Odstraňte omezení pracovních postupů, provádění a integrací
- Bezpečné propojení s interními systémy a soukromými databázemi
- Nasadit n8n na svém lokálním počítači, v soukromém cloudu nebo v prostředí Kubernetes
- Nastavte si vlastní zásady zabezpečení a přístupu
- Upravte open-source kód a přidejte nové funkce nebo upravte stávající.
Funkce č. 3: Šablony pracovních postupů
Pokud nemáte technické znalosti potřebné k vytvoření systému od základů, n8n nabízí hotové šablony pracovních postupů pro rychlejší automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence. Tyto předem připravené integrace jsou plně přizpůsobitelné a fungují s oblíbenými aplikacemi. Můžete:
- Prohlédněte si šablony pro inženýrství, marketing, prodej a provoz.
- Propojte nástroje jako Slack, Google Sheets, Airtable a GitHub
- Upravujte pracovní postupy pomocí rozhraní bez kódu – přidávejte, odstraňujte nebo upravujte uzly.
- Prozkoumejte komplexní automatizace prostřednictvím podrobných příkladů
- Sdílejte vlastní integrace s ostatními nebo je znovu použijte v různých projektech.
Ceny n8n
- Ceny na míru
👀 Věděli jste, že... Výzkum společnosti McKinsey ukazuje, že pomocí aktuálně dostupných technologií lze automatizovat až 50 % práce, a to i v průmyslových odvětvích.
Co je Make?
Make je automatizační nástroj bez kódu vytvořený pro netechnické uživatele, kteří chtějí propojit aplikace a zefektivnit práci, aniž by potřebovali pokročilé technické znalosti. Nabízí přehledné vizuální rozhraní, ve kterém vytváříte scénáře přetahováním kroků na plátno.
Je skvělý pro správu pracovních postupů v oblasti marketingu, provozu a zákaznické podpory. Můžete propojit vše od Google Sheets a Slacku po CRM a AI nástroje, včetně těch, které podporují generování rozšířeného vyhledávání, pro chytřejší a dynamičtější automatizaci.
Make se odlišuje tím, jak snadno se naučíte jej používat. Můžete sledovat pohyb dat v každém kroku v reálném čase, upravovat akce za běhu a vytvářet výkonné pracovní postupy téměř bez nutnosti učení.
Funkce Make
I když nemáte technické znalosti potřebné k vytváření vlastních pracovních postupů, Make vám tento proces usnadní a zpřístupní. Ať už nastavujete jednoduchou jednokrokovou akci nebo vytváříte víceúrovňový proces napříč několika aplikacemi, Make se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu.
Zde je přehled jeho klíčových funkcí:
Funkce č. 1: Automatizace pomocí umělé inteligence
Make vám umožňuje integrovat nástroje AI pro automatizaci bez psaní kódu. Můžete propojit služby jako OpenAI, Hugging Face, Gmail a Slack, abyste mohli shrnovat e-maily, kategorizovat tikety, překládat zprávy a generovat obsah.
Jeho rozhraní typu drag-and-drop je vhodné pro uživatele bez technických znalostí, zatímco pokročilí uživatelé mohou přizpůsobit vstupy API a vytvářet složité transformace dat.
Make také podporuje agentickou automatizaci, kde umělá inteligence dokáže uvažovat a jednat samostatně, nejen reagovat na spouštěče. Ať už automatizujete základní pracovní postupy nebo vytváříte složité nastavení, Make kombinuje uživatelsky přívětivé rozhraní s pokročilými technickými schopnostmi pro flexibilní a škálovatelnou automatizaci pracovních postupů.
Funkce č. 2: Nástroj pro tvorbu AI agentů
AI Agent Builder od Make vám umožňuje vytvářet vlastní AI agenty, kteří přemýšlejí, rozhodují a jednají v rámci automatizovaných pracovních postupů, čímž pomáhají zefektivnit provádění pracovních postupů.
Na rozdíl od standardní automatizace mohou tito agenti spravovat složité cíle tím, že následují pokyny, přistupují k datům a volí nejlepší další kroky bez ručního zadávání. Je navržen pro netechnické uživatele i pokročilé uživatele. Rozhraní typu drag-and-drop usnadňuje navrhování agentů s logikou podobnou lidské.
Můžete:
- Definujte roli, cíl a osobnost svého agenta pomocí jednoduchého jazyka.
- Propojte agenty s jakoukoli podporovanou aplikací, jako je Gmail, Notion nebo Google Sheets.
- Vybavte AI agenty nástroji, jako je vyhledávání na webu, načítání, rozšířené generování a práce se soubory.
- Upravte chování agenta úpravou výzev, vstupních dat nebo připojených nástrojů.
- Nastavte cesty pro správu chyb, abyste mohli automaticky zachytit a vyřešit problémy.
Funkce č. 3: Integrace aplikací AI
Make nabízí širokou škálu aplikací AI, které můžete přímo zapojit do svých pracovních postupů. Využijte předem připravené integrace s nástroji jako OpenAI, Anthropic, Hugging Face, CRM a platformami zákaznické podpory k automatizaci složitých úkolů, vylepšení dat a zavedení inteligence do svých pracovních postupů – bez nutnosti začínat od nuly.
Tyto rozsáhlé integrace umělé inteligence vám umožňují:
- Obohaťte svá data pomocí jazykových modelů pro úkoly, jako je klasifikace, shrnutí a analýza sentimentu; ideální pro rychlé obohacení dat.
- Automatizujte složité úkoly, jako je generování e-mailů, překládání textů, analýza žádostí o podporu a další, s minimálním nastavením.
- Pomocí vlastních funkcí přizpůsobte chování aplikací AI ve svých pracovních postupech.
- Kombinujte aplikace AI s dalšími obchodními nástroji v oblasti marketingu, provozu a podpory.
Ceny Make
- Navždy zdarma (až 1 000 operací/měsíc)
- Základní verze: 10,59 $/měsíc (pro 10 000 operací/měsíc)
- Pro: 18,82 $/měsíc (pro 10 000 operací/měsíc)
- Týmy: 34,12 $/měsíc (pro 10 000 operací/měsíc)
- Podnik: Ceny na míru
🧠 Zajímavost: Můžete automatizovat vytváření a přehrávání playlistů Spotify pomocí nástrojů jako Zapier a GitHub, které umožňují naplánovat přehrávání playlistů v určitých časech.
n8n vs. Make: Porovnání funkcí
Oba nástroje jsou výkonné automatizační platformy, které slouží různým potřebám uživatelů. Ale jak si vedou v porovnání? Porovnejme n8n a Make a podívejme se, jak se liší v reálném použití.
1. Uživatelská zkušenost a rozhraní
n8n používá nástroj pro tvorbu založený na uzlech, který se hodí pro týmy s technickými dovednostmi a složitějšími požadavky na automatizaci. Je flexibilní a výkonný, ale pokud jste v automatizaci pracovních postupů nováčky, naučit se s ním pracovat může být trochu náročné. K dispozici jsou šablony, které však obvykle vyžadují určité technické úpravy, aby odpovídaly vašemu nastavení.
Na druhou stranu, Make má odlišný přístup s přehledným rozhraním bez kódu a jednoduchým systémem drag-and-drop. Make vyniká svým přehledným rozhraním bez kódu a intuitivním systémem drag-and-drop. Je navržen pro technicky neznalé uživatele, takže vytváření a správa pracovních postupů je jednoduchá a nezatěžuje uživatele.
Platforma zobrazuje data v reálném čase při procházení jednotlivými kroky, což vám umožňuje sledovat průběh každé automatizované úlohy. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní může kdokoli, od začátečníků po pokročilé uživatele, rychle začít a škálovat své automatizace.
🏆 Vítěz: Make. Vede v oblasti snadnosti použití a hladkého zapojení.
2. Flexibilita a složitost pracovního postupu
n8n vyniká při vytváření složitých a vizuálních pracovních postupů. Podporuje smyčky, větvení pomocí přepínačů a uzlů if, slučování datových toků a umožňuje přizpůsobení kódu pro transformaci dat přesně podle vašich potřeb.
Integrované zpracování chyb a podrobné směrování usnadňují správu složitých, vícestupňových automatizací bez omezení. Díky této flexibilitě je oblíbený u technicky zdatných uživatelů, kteří chtějí mít úplnou kontrolu nad svou automatizační logikou.
Make nabízí spolehlivé funkce pro pracovní postupy, ale při řešení velmi složitých scénářů může být méně flexibilní.
🏆 Vítěz: n8n. Je to lepší volba pro vytváření pokročilých, přizpůsobených pracovních postupů.
3. Integrace a rozšiřitelnost
n8n poskytuje širokou škálu integrací a je open source, což uživatelům umožňuje vytvářet vlastní uzly a rozšiřovat funkcionalitu podle potřeby. To je ideální pro ty, kteří chtějí hostovat sami a přizpůsobit integrace svým jedinečným pracovním postupům. Stručně řečeno, nabízí praktičtější přístup, který ocení uživatelé, kteří jsou zvyklí na přizpůsobování a technické nastavení.
Make má mnoho integrací s četnými aplikacemi AI. Budete však vázáni na proprietární systémy. Ve srovnání s otevřenou platformou n8n je také více omezující, co se týče přizpůsobení.
🏆 Vítěz: n8n, pokud chcete neomezenou rozšiřitelnost a úplnou kontrolu nad integracemi a nasazením, n8n nabízí významnou výhodu.
4. Funkce umělé inteligence a automatizační inteligence
Make nabízí pokročilejší nástroje pro automatizaci AI, včetně agentů AI, generování rozšířeného vyhledávání a agentické automatizace, které umožňují pracovním postupům uvažovat a přizpůsobovat se. Funkce AI této platformy jsou zabudovány přímo do jejího intuitivního rozhraní, takže je přístupná i pro uživatele bez technických znalostí, ale zároveň dostatečně výkonná pro technicky zdatné uživatele.
n8n také podporuje AI prostřednictvím integrací a umožňuje vám vytvářet vlastní API. Tato platforma pro automatizaci pracovních postupů se však zaměřuje spíše na flexibilitu a vlastní hosting než na vestavěnou AI.
🏆 Vítěz: Make. Je jasným vítězem v oblasti vestavěné automatizace AI a inteligentních pracovních postupů.
🧠 Zajímavost: Existují systémy založené na umělé inteligenci, které mohou sledovat návyky vaší kočky v kočičí toaletě tím, že monitorují, jak často ji navštěvuje, typ odpadu, jeho hmotnost a celkové vzorce vylučování!
n8n vs. Make na Redditu
Názory uživatelů na n8n a Make se na Redditu liší.
Zatímco někteří uživatelé oceňují nastavení a škálovatelnost Make, které jsou vhodné pro začátečníky, jiní zdůrazňují flexibilitu a výkon n8n, zejména pro zpracování složitých datově náročných pracovních postupů a přizpůsobených automatizací.
Například jsreally, uživatel Redditu, sdílel na r/n8n:
n8n má skutečně určitou náročnost na osvojení, zejména na začátku. Má také schopnosti, které Make nemá. Například zpracování 1000 položek stojí stejně jako zpracování 10 položek. To vám umožňuje vytvářet automatizace pro úkoly, o kterých jste dříve mohli jen snít.
n8n má skutečně určitou naučnou křivku, zejména na začátku. Má také schopnosti, které Make nemá. Například zpracování 1000 položek stojí stejně jako zpracování 10 položek. To vám umožňuje vytvářet automatizace pro úkoly, o kterých jste dříve mohli jen snít.
Jiní preferují Make pro jeho jednoduchost. Například Admirable_Shape9854 komentuje vlákno v r/automation:
Pro jednoduché automatizace bych zvolil Make, protože je snazší na nastavení, škálovatelnější a uživatelsky přívětivější. Použijte n8n, pokud potřebujete AI agenty nebo složitější pracovní postupy, ale omezení levnějších tarifů mohou být nepříjemná.
Pro jednoduché automatizace bych zvolil Make, protože je snazší na nastavení, škálovatelnější a uživatelsky přívětivější. Použijte n8n, pokud potřebujete AI agenty nebo složitější pracovní postupy, ale omezení levnějších tarifů mohou být nepříjemná.
Pak jsou tu lidé, kteří rádi používají oba, v závislosti na úkolu. Jak to vyjádřil uživatel Redditu CompetitiveChoice732:
Řekl bych, že to záleží na složitosti a potřebách klienta. Pro jednoduché automatizace a snadné zapojení je Make velmi uživatelsky přívětivý a rychle se nastavuje. Pokud však potřebujete přizpůsobené pracovní postupy AI agentů nebo větší flexibilitu, n8n vyniká – navzdory svým zvláštnostem. Často kombinuji Make pro jednodušší toky a n8n pro náročnější úkoly. Proč nevyužít oba tam, kde vynikají?
Řekl bych, že to záleží na složitosti a potřebách klienta. Pro jednoduché automatizace a snadné zapojení je Make velmi uživatelsky přívětivý a rychle se nastavuje. Pokud však potřebujete přizpůsobené pracovní postupy AI agentů nebo větší flexibilitu, n8n vyniká – navzdory svým zvláštnostem. Často kombinuji Make pro jednodušší toky a n8n pro náročnější úkoly. Proč nevyužít oba tam, kde vynikají?
📮 ClickUp Insight: Téměř 88 % respondentů našeho průzkumu nyní využívá nástroje AI ke zjednodušení a zrychlení osobních úkolů. Chcete těchto výhod využít i v práci? ClickUp vám s tím pomůže!
ClickUp Brain, vestavěný asistent s umělou inteligencí, vám pomůže zvýšit produktivitu o 30 % díky menšímu počtu schůzek, rychlým souhrnům generovaným umělou inteligencí a automatizovaným úkolům.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k n8n vs. Make
Ačkoli jsou n8n i Make skvělé pro automatizaci úkolů, může chvíli trvat, než si na ně zvyknete, zejména pokud vytváříte složité pracovní postupy a používáte více nástrojů najednou. Chcete stejný výkon a flexibilitu bez nutnosti učení se novým funkcím?
Seznamte se s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací.
Nabízí komplexní platformu pro automatizaci úkolů, vytváření vlastních AI agentů, správu projektů, spolupráci s týmem a dokonce i vytváření vlastních AI pracovních postupů pro automatizaci řízení projektů.
Je neuvěřitelně snadné jej používat, ať už má váš tým technické znalosti, nebo ne.
ClickUp má náskok #1: ClickUp Autopilot a vlastní AI agenti
Autopilot Agents jsou inteligentní asistenti bez kódu zabudovaní do ClickUp, kteří pomáhají týmům automatizovat složitější pracovní postupy s ohledem na kontext. Na rozdíl od tradičních automatizací, které se řídí pevnými pravidly, mohou Autopilot Agents analyzovat informace, reagovat na změny v reálném čase a provádět vícefázové akce na základě vašich pokynů.
Lze je přidat do libovolného prostoru, složky, seznamu nebo chatovacího kanálu a fungují napříč úkoly, dokumenty, formuláři a konverzacemi.
Můžete:
- Proměňte poznámky z jednání v akční body
- Zveřejňujte denní nebo týdenní zprávy v týmových kanálech
- Shrňte dokumenty nebo aktualizace pro zainteresované strany
- Odpovídejte na otázky pomocí informací z vašeho pracovního prostoru
Agenti Autopilot se starají o opakující se úkoly, takže se váš tým může soustředit na práci s větším dopadem.
💡 Tip pro profesionály: Chcete automatizovat opakující se úkoly a zefektivnit pracovní postupy pomocí agentů AI přizpůsobených vašim jedinečným obchodním potřebám? Vlastní agenti ClickUp mohou být nakonfigurováni tak, aby zvládali širokou škálu akcí vhodných pro váš tým, vertikálně:
ClickUp má výhodu č. 2: Automatizace ClickUp
n8n nabízí podrobné ovládání, ale vyžaduje technické znalosti, zatímco Make je vhodný pro začátečníky, ale při složitých pracovních postupech může být nepřehledný.
ClickUp Automations překlenuje tuto propast tím, že je výkonný a snadno použitelný. Získáte více než 100 spouštěčů akcí, šablony automatizace a svobodu vytvářet si vlastní bez jakéhokoli programování. Ať už přesouváte úkoly mezi fázemi, přiřazujete členy týmu nebo odesíláte aktualizace, vše běží hladce na pozadí.
S automatizací můžete:
- Při změně stavu automaticky přiřazujte úkoly
- Přesuňte úkoly do další fáze, jakmile nastane termín jejich splnění.
- Upozorněte členy týmu, když dojde k aktualizaci konkrétních polí
- Spouštějte akce v různých prostorech a složkách
ClickUp má výhodu č. 3: ClickUp Brain a Brain Max
n8n vám poskytuje úplnou kontrolu nad připojením modelů AI, ale nastavení je manuální a pro začátečníky není ideální. Make je snazší pro začátek, ale jeho nástroje AI jsou rozptýlené a jejich spojení vyžaduje určité úsilí.
ClickUp Brain vám ušetří starosti.
Je integrován do vašeho pracovního prostoru – není třeba žádné nastavování. Můžete ho požádat, aby shrnul úkoly, aktualizoval stavy, připravil odpovědi a dokonce vytvořil celé pracovní postupy na základě pokynů v přirozeném jazyce. Může také zkontrolovat a vylepšit vaše stávající automatizace. Výsledek? Inteligentnější a rychlejší automatizace pracovních postupů bez přecházení mezi nástroji nebo psaní jediného řádku kódu.
✨ Navíc mohou uživatelé ClickUp Brain vybírat z několika externích modelů umělé inteligence, včetně GPT-4o, Claude, DeepSeek a Gemini, pro různé úkoly v oblasti psaní, uvažování a kódování!
💡 Bonus: Pokud chcete oživit své pracovní postupy A:
- Okamžitě a intuitivně prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + web pro pracovní kontext.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a provádět úkoly hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Využijte nástroje AI, jako jsou ChatGPT, Claude a DeepSeek, s jediným řešením, které je nezávislé na LLM a připravené pro podnikové použití.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – supervýkonného desktopového AI pomocníka, který vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se nepřehledné nabídky AI nástrojů a pomocí hlasu vytvářejte vlastní pracovní postupy, dokumentaci, přidělujte úkoly členům týmu a mnoho dalšího.
ClickUp má navrch #4: ClickUp Docs
n8n a Make jsou spolehlivé nástroje pro vytváření automatizací, ale ne pro jejich plánování, dokumentaci nebo spolupráci na nich. Neexistuje žádný sdílený prostor, kde byste mohli načrtnout nápady, sledovat podrobnosti nebo pracovat se svým týmem v reálném čase.
A právě tady přichází na řadu ClickUp Docs.
Můžete mapovat pracovní postupy, dokumentovat SOP, označovat členy týmu a vkládat dashboardy – vše na jednom místě. Proměňte jakýkoli bod v úkol, chatujte v dokumentu a propojte každou konverzaci se svou prací. Díky integrovaným AI agentům získáte také navrhované odpovědi, chytré souhrny a okamžité vytváření úkolů.
Automatizujte chytřeji, spolupracujte lépe a škálujte rychleji s ClickUp
n8n vám poskytuje hlubokou kontrolu nad složitými pracovními postupy. Make nabízí intuitivní nastavení pro rychlou automatizaci. Oba však zaostávají, pokud jde o integrovanou spolupráci a snadné škálování.
ClickUp vše sjednocuje – automatizované pracovní postupy s ClickUp Automations, brainstorming a dokumentaci vašich procesů v ClickUp Docs a správu všeho s pomocí AI podpory ClickUp Brain. Žádné přepínání kontextu. Žádné skládání samostatných nástrojů.
Pokud jste připraveni zjednodušit automatizaci a zůstat v synchronizaci, ClickUp je inovativnější řešení typu „vše v jednom“.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a zjednodušte si automatizaci, správu a spolupráci bez nutnosti učení se novým věcem a bez složitých nastavení.