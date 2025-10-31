SaaS OKR: Příklady a rámce pro růst založený na produktech

Na konci druhého čtvrtletí prodejní tým nesplnil svůj cíl o 6 %. Není to katastrofa, ale stačí to na to, aby to bolelo. A když se ohlédnete zpět, nebylo to kvůli nedostatku úsilí. Lidé pracovali tvrdě... jen ne na tom, co bylo nejdůležitější.
OKR – cíle a klíčové výsledky – existují proto, aby tento problém vyřešily. Slaďují práci se strategií, propojují cíle napříč týmy a dodávají pokroku naléhavost. Ale co když jsou vágní, nesouvislé nebo sledované v pěti různých nástrojích? Stávají se jen dalším úkolem, který je třeba odškrtnout.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme vše, co potřebujete vědět o OKR, a jak vám ClickUp pomáhá je sledovat. 🎯
Co jsou OKR a proč jsou důležité v SaaS
Jednoduchý rámec pro stanovení cílů vytvořený pro vysoce výkonné týmy.
OKR (cíle a klíčové výsledky) vám pomohou definovat, čeho chcete dosáhnout – a jak poznáte, že se vám to daří. V rychle se měnících organizacích SaaS vám pomohou zůstat soustředění i v případě, že se priority každý týden mění.
✅ Cíl: Jasný, inspirativní výsledek✅ Klíčové výsledky: Měřitelný důkaz, že děláte pokroky
V SaaS společnostech se vše mění velmi rychle: mění se trhy, rostou týmy. Bez jasného plánu je snadné být zaneprázdněný, ale ne nutně efektivní.
OKR vám pomohou následovně:
- Vyjasněte zaměření: Udržujte týmy soustředěné na to, co je skutečně důležité, místo toho, abyste rozptylovali jejich úsilí.
- Sladění oddělení: Zajistěte, aby oddělení produktů, prodeje, marketingu a zákaznické podpory pracovala na společných cílech.
- Podporujte inovace: Motivujte týmy, aby podstupovaly rozumná rizika, testovaly nápady a neustále se zlepšovaly.
- Zjednodušte odpovědnost: Každému cíli přiřaďte jasného vlastníka, aby byly odpovědnosti transparentní.
- Sledujte pokrok: Sledujte, co funguje a co ne, a v případě potřeby rychle reagujte.
- Upřednostněte hodnotu pro zákazníka: Propojte cíle se spokojeností a retencí uživatelů, abyste dosáhli smysluplných výsledků.
- Podporujte růst: Udržujte týmy soustředěné na škálování, ať už prostřednictvím nových zákazníků, příjmů nebo trhů.
- Podporujte odpovědnost: Nechte týmy stanovit si vlastní OKR, abyste zvýšili jejich odhodlání a odpovědnost.
- Vyvážená strategie a metriky: Propojte celkové cíle s klíčovými metrikami, jako jsou MRR, CAC a churn.
📕 Slovníček: Měsíční opakující se výnosy (MRR) označují předvídatelné příjmy, které vaše firma každý měsíc získává z předplatného nebo opakujících se plateb, což vám umožňuje měřit stabilní růst. Náklady na získání zákazníka (CAC) označují částku vynaloženou na získání každého nového zákazníka, včetně nákladů na marketing, prodej a zaškolení.
Hledáte software OKR, který vám skutečně pomůže stanovit, sledovat a dosáhnout cílů? Toto video představuje nejlepší nástroje pro stanovení cílů, včetně toho, v čem vynikají, jaké kompromisy je třeba zvážit a které z nich vyhovují velikosti a fázi vývoje vašeho týmu.
Jak nastavit efektivní SaaS OKR
V organizacích SaaS se cíle mohou rychle stát pohyblivými cíli. Dobře strukturovaný rámec OKR přináší do této změny konzistenci, což týmům umožňuje upřednostňovat správné iniciativy, včas korigovat směr a reflektovat dopad.
Podívejme se, jak nastavit a implementovat OKR. 💁
Krok č. 1: Propojte OKR s širším kontextem
💡 Propojte každý cíl s posláním vaší společnosti, aby týmy zůstaly sladěné.
Než se pustíte do stanovování cílů, udělejte krok zpět. Každý cíl by měl odrážet vizi a strategické priority vaší společnosti. Pokud OKR přímo nepodporuje „proč“ vašeho podnikání, je to jen šum.
📌 Příklad: Vaším posláním je „zjednodušit nástroje SaaS pro freelancery“. Silným cílem by mohlo být „Zavést intuitivní dashboard přizpůsobený pro samostatné uživatele“.
Krok č. 2: Definujte jasné a inspirativní cíle
💡 Stanovte si krátké, motivující cíle bez metrik.
Vaším cílem je destinace, ne mapa. Měl by být krátký, motivující a bez metrik. Vyhněte se zahrnování postupů nebo KPI; k tomu slouží klíčové výsledky.
Pokud váš cíl tým nemotivuje, přepište ho. K této větě se budete vracet každý týden, takže musíte zajistit, aby měla smysl.
⚠️ Pozor: „Zlepšit konverzní poměr o 2 % optimalizací vstupních stránek“ není cíl. Jedná se o klíčový výsledek zabalený do seznamu úkolů. Lepším cílem je „Poskytnout uživatelům hladký první zážitek“.
Krok č. 3: Vytvořte konkrétní klíčové výsledky
💡 Proměňte záměry v měřitelné výsledky.
Klíčové výsledky jsou základem odpovědnosti. Ukazují vám, zda dosahujete pokroku. Každý z nich by měl být měřitelným výsledkem, nikoli vágním záměrem nebo činností.
📌 Příklad: Cíl: „Zlepšit retenci uživatelů v prvních 30 dnech.“
Klíčové výsledky:
- Zvyšte 30denní retenci z 45 % na 60 %.
- Zkraťte dobu návratnosti investic ze sedmi na tři dny.
- Zvyšte míru dokončení onboardingu na 80 %.
Krok č. 4: Zaměřte své úsilí
💡 Méně, ale jasnější cíle porazí roztříštěné priority.
Více neznamená lepší; lepší je lepší. Týmy SaaS již vyvažují vydávání nových funkcí, změny v plánu, zpětnou vazbu od zákazníků a požární cvičení. Držte se 2–4 měřitelných cílů na tým, každý s maximálně 3–5 klíčovými výsledky.
Zajistěte také, aby cíle každého týmu podporovaly jak širší cíle společnosti, tak cíle ostatních týmů.
📌 Příklad:
- Cíl společnosti: „Zvýšit příjmy z expanze“
- Produktový KR: „Zavést beta verzi cenového modelu založeného na využití“
- Marketingový KR: „Získejte 500 registrací do pilotního programu cenové politiky“
- CS KR: „Prodat 50 uživatelům upgrade z beta verze na placenou verzi“
Krok č. 5: Prověřujte, učte se a přizpůsobujte se
💡 OKR se vyvíjejí spolu s vámi – kontrolujte je, hodnotte a vylepšujte.
OKR nejsou „nastavte a zapomeňte“. Kontrolujte je každý týden nebo každé dva týdny, ne abyste někoho obviňovali, ale abyste mohli upravit kurz. Na konci cyklu použijte jednoduchý bodovací systém 0,0–1,0, abyste přesně odráželi pokrok.
Bodovací systém může vypadat například takto:
- 1. 0: Plně dosaženo
- 0. 7: Dobrý pokrok, ale ještě ne zcela
- 0. 3: Mimo plán
Jakmile pochopíte rámec OKR, dalším krokem je jeho aplikace na vaše týmy. Níže prozkoumáme reálné příklady SaaS OKR podle oddělení, od produktového a technického oddělení po marketing a zákaznickou podporu, abychom vám pomohli stanovit měřitelné cíle, které skutečně podpoří růst.
Příklady SaaS OKR podle týmu
Nejúčinnější týmy SaaS propojují svou každodenní práci s širšími cíli SMART. Zde si rozebere praktické příklady OKR podle týmů, aby všichni mohli postupovat synchronizovaně. 👇
1. OKR produktového týmu
Dodávky jsou rychlé, ale míra odchodu zákazníků zůstává vysoká. To je často známkou toho, že se produktový tým soustředí spíše na dodávky než na dopad. Jasné produktové OKR zaměřené na přijetí, udržení nebo dobu návratnosti mohou přesměrovat úsilí k dosažení smysluplných výsledků.
Zde je několik příkladů efektivních OKR:
- Zlepšete uživatelský zážitek během příštího čtvrtletí.
- Získejte průměrné hodnocení spokojenosti zákazníků devět nebo více bodů z uživatelských průzkumů.
- Zkraťte průměrnou dobu odezvy podpory o 10 %.
- Zlepšete retenci zákazníků o 20 % díky aktualizacím produktů.
- Úspěšně uveďte na trh nový produkt Q3
- Promluvte si s 30 zákazníky a zjistěte, jaké jsou jejich potřeby a zpětná vazba.
- Podívejte se na deset videí uživatelů a sdílejte klíčové poznatky s týmem.
- Uspořádejte dvě školení, aby se marketingový a prodejní tým dostaly do tempa.
- Projděte si 15 dokumentů s požadavky zákazníků z oblasti produktového marketingu, abyste se ujistili, že vytváříme správné věci.
🔍 Věděli jste? Andy Grove, bývalý generální ředitel společnosti Intel, poprvé představil OKR jako koncept v 70. letech 20. století. Jednalo se o strategii řízení růstu a inovací, která odpovídala obchodnímu modelu společnosti. Inspiroval se managementovým teoretikem Peterem Druckerem a konceptem řízení podle cílů (MBO).
2. OKR pro technický tým
Technické cíle se snadno ztratí pod hromadou ticketů a technických dluhů. Zde je několik příkladů OKR, které vám mohou pomoci, pokud jste jedním z nich.
Zlepšete kvalitu vydávaných produktů
- Snižte průměrný počet nových hlášení o chybách z 72 na 60 za měsíc.
- Zvyšte míru bezporuchovosti z 96 % na 99 % v nejnovější verzi.
- Zvyšte pokrytí testováním z 35 % na 50 %, abychom před spuštěním odhalili více problémů.
Zrychlete vývojový tým
- Zvyšte rychlost sprintu z 42 na 60 bodů, abyste v každém cyklu dosáhli lepších výsledků.
- Zkraťte průměrnou dobu kontroly kódu o 30 %, aby práce pokračovala bez přerušení.
- Zajistěte, aby chybějící návrhy blokovaly méně než 2 % plánovaných funkcí.
3. OKR marketingového týmu
Vaše kampaně získávají kliknutí, ale prodej stále bojuje s kvalitou potenciálních zákazníků. Právě v tomto případě potřebujete efektivní OKR. Zde je několik příkladů marketingových OKR pro inspiraci:
Zlepšete soulad marketingu a prodeje na základě kritérií kvality potenciálních zákazníků
- Snižte procento nekvalifikovaných potenciálních zákazníků předávaných do prodeje ze 40 % na 25 %.
- Zvyšte konverzní poměr MQL na SQL z 12 % na 20 %.
- Spusťte cílenou obsahovou kampaň, která podporuje rozhodování na konci nákupního procesu.
Posilte viditelnost značky a růst příchozích zákazníků
- Zvyšte organický provoz webových stránek o 30 % mezičtvrtletně.
- Zveřejněte tři případové studie s vysokým záměrem, které zdůrazňují příběhy úspěchu zákazníků.
- Zvyšte míru otevření e-mailových kampaní z 25 % na 35 %.
4. OKR pro prodejní tým
Prodejní týmy prosperují díky cílům, ale OKR pro prodej pomáhají vyvážit okamžité cíle v oblasti výnosů s dlouhodobými faktory růstu. Zde je několik příkladů:
Zlepšete efektivitu prodeje a uzavřete více kvalitních obchodů
- Zvyšte úspěšnost z 18 % na 25 %.
- Zkraťte průměrnou dobu uzavření obchodu z 42 na 30 dní.
- Proveďte analýzu výher a proher u 100 % uzavřených příležitostí.
Vytvořte opakovatelný a škálovatelný motor pro externí prodej
- Spusťte outbound sekvenci zaměřenou na tři klíčové typy kupujících
- Získejte 50 nových marketingově kvalifikovaných potenciálních zákazníků z odchozích kanálů.
- Dosáhněte 10% míry odezvy ve všech odchozích kampaních.
📖 Přečtěte si také: Příklady SaaS, které byste měli znát
5. OKR týmu pro úspěch zákazníků
Zákazníci se úspěšně zaregistrují, ale po třech měsících odejdou. To poukazuje na slabou realizaci hodnoty. OKR týkající se milníků přijetí, skóre zdraví nebo NPS mohou pomoci týmům CS zasáhnout, než bude příliš pozdě. Zde je několik příkladů:
Zvyšte spokojenost a loajalitu zákazníků
- Zlepšete skóre spokojenosti zákazníků (CSAT) a dosáhněte 90 % nebo více.
- Snižte počet stížností zákazníků o 15 % ve srovnání s minulým čtvrtletím.
- Zvýšit náš Net Promoter Score (NPS) na 65 nebo více
- Reagujte na dotazy zákazníků rychleji a zkraťte průměrnou dobu odezvy o 25 %.
Udržte si více zákazníků a snižte jejich odchodovost
- Zvýšit míru retence našich nejcennějších zákazníků o 10 %.
- Snižte odchodovost o 15 %, aby nás opouštělo méně zákazníků.
- Provádějte čtvrtletní hodnocení podnikání s alespoň 80 % našich nejvýznamnějších zákazníků.
- Spusťte program doporučení, který přinese 30 % nových zakázek díky spokojeným zákazníkům.
SaaS OKR vs. KPI: Jaký je mezi nimi rozdíl?
OKR a KPI jsou často zaměňovány, ale slouží k odlišným účelům. Zatímco KPI sledují zdraví vašeho podnikání, OKR ho posouvají vpřed. Pochopení toho, kdy které z nich použít a jak mohou spolupracovat, je klíčem k vybudování vysoce výkonného týmu SaaS.
Pojďme si vysvětlit rozdíly mezi OKR a KPI.
|Kritéria
|OKR
|KPI
|Definice
|Metoda stanovování cílů s jasnými obchodními cíli a měřitelnými výsledky
|Metriky, které sledují, jak si podnik vede v určitých oblastech
|Účel
|Pomozte týmům soustředit se a sladit se s celkovými cíli.
|Sledujte výkonnost a kontrolujte, zda jsou cíle plněny.
|Rozsah
|Široké a ambiciózní
|Konkrétní a zaměřené na každodenní provoz
|Časový rámec
|Obvykle se stanovují na čtvrtletí nebo rok.
|Sledujte pravidelně: denně, týdně, měsíčně nebo čtvrtletně.
|Struktura
|Jeden cíl s 2–5 měřitelnými klíčovými výsledky
|Jednotlivé metriky nebo skupiny souvisejících metrik
|Frekvence změn
|Přezkoumáváno a aktualizováno každé čtvrtletí (nebo podle potřeby)
|Zůstaňte většinou stejní, abyste mohli sledovat trendy v průběhu času.
|Příklad v SaaS
|Cíl: Zlepšit retenci. KR: Snížit odchod zákazníků z 5 % na 3 % v tomto čtvrtletí.
|MRR, míra odchodu zákazníků, CAC, LTV zákazníků
|Zaměření
|Co chcete dosáhnout a jak poznáte, že se vám to daří
|Jak si vedete v klíčových oblastech podnikání
🧠 Zajímavost: Ačkoli slouží k různým účelům, OKR i KPI vycházejí z původní práce Druckera! Koncept KPI však sahá až do počátku 20. století, kdy Frederick Taylor, průkopník vědeckého řízení, zavedl používání dat a měření ke zvýšení produktivity. Termín „klíčový ukazatel výkonnosti“ byl vytvořen později, po teorii MBO.
Jak sledovat OKR v SaaS společnosti
OKR jsou kompasem pro vaši společnost. Pokud jsou správně nastaveny, sjednocují týmy, zvyšují soustředění a udržují váš růst na správné cestě.
Ale sledování OKR? To je složité. Zde je návod, jak na to krok za krokem s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací, abyste nic nezmeškali.
Krok č. 1: Stanovte strategické OKR shora dolů
Začněte s celkovým přehledem. Jaké jsou 2–3 cíle, které chce vaše společnost dosáhnout v tomto čtvrtletí? Ty by měly odrážet vaše strategické sázky. Může se jednat například o zdvojnásobení úsilí při uvedení produktu na trh, expanzi na nový trh nebo řešení náhlého nárůstu odchodů zákazníků.
Jakmile to zjistíte, musíte udělat následující:
- Rozdělte je na OKR na úrovni oddělení a týmu.
- Stanovte inspirativní a kvalitativní cíle, například „Stát se preferovanou platformou pro spolupráci vzdálených týmů“.
- Změřte klíčové výsledky, například „Zkrácení doby zapracování nových uživatelů ze sedmi na tři dny“.
Jakmile budete mít jasno v hlavních cílech, musíte je převést do sledovatelných OKR.
ClickUp Goals vám to výrazně usnadní. V jednom centrálním pracovním prostoru můžete vytvářet OKR pro celou společnost i pro konkrétní týmy. Každý klíčový výsledek můžete přímo propojit s podpůrnými úkoly ClickUp, dokumenty ClickUp, dashboardy a dokonce i sprintovými cykly.
Řekněme, že vaše vedení stanoví čtvrtletní cíl, jako je „Zvýšit růst založený na produktech v samoobslužných kanálech“. V ClickUp byste tento cíl rozdělili na měřitelné KR a propojili jej s živými pracovními postupy, jako je dokument s výzkumem uživatelů a dashboard s analýzou produktů. Můžete přiřadit vlastníky, aktualizovat stavy a sledovat, jak týmy tráví čas na jednotlivých úkolech.
Zde je příklad, jak jeden zákazník ClickUp, společnost Spekit, využívá OKR pro zajištění transparentnosti a koordinace pomocí ClickUp:
Transparentnost organizace je jednou z nejvýznamnějších výhod, které se projevily od zavedení ClickUp do týmu.
Nyní může v ClickUp každý v organizaci vidět OKR každého našeho týmu, kdo je za ně zodpovědný a jaké jsou jejich pokroky. Když se ohlédnu zpět, před ClickUp jsme takovou úroveň transparentnosti neměli, takže všechna naše oddělení byla od sebe odpojená.
Transparentnost organizace je jednou z nejvýznamnějších výhod, které se projevily od zavedení ClickUp do týmu.
Nyní může v ClickUp každý v organizaci vidět OKR každého našeho týmu, kdo je za ně zodpovědný a jaké jsou jejich pokroky. Když se ohlédnu zpět, před ClickUp jsme takovou úroveň transparentnosti neměli, takže všechna naše oddělení byla od sebe odpojená.
Krok č. 2: Stanovte si rytmus a držte se ho
Nyní je čas proměnit je ze statických cílů na dynamické ukazatele pokroku. To se stane pouze tehdy, když je začleníte do operačního systému svého týmu.
Zaveďte týdenní nebo čtrnáctidenní rytmus, ve kterém týmy:
- Aktualizujte průběh
- Sdílejte úspěchy a překážky
- Zkontrolujte skóre
Pomocí hodnocení spolehlivosti identifikujte problémy včas. Pro každý klíčový výsledek nechte vlastníky ohodnotit jeho spolehlivost (např. červená, žlutá nebo zelená – nebo 1–5). Tím se přidá prediktivní vrstva, která přesahuje pouhé sledování procenta dokončení.
Pokud však máte potíže s udržením této konzistence, obraťte se na ClickUp Automations.
Řekněme, že váš marketingový tým každé pondělí v 10 hodin ráno kontroluje OKR. Můžete nastavit vlastní automatizaci, která se spustí každé pondělí ráno, aby:
- Nastavte připomenutí pro všechny vlastníky OKR, aby aktualizovali pokrok.
- Změňte stav úkolů souvisejících s OKR na „Kontrola“.
- Zveřejněte zprávu v diskusních vláknech úkolů s dotazem na hodnocení důvěryhodnosti.
ClickUp Brain, integrovaný AI asistent platformy, vám umožňuje nastavit automatizace pomocí příkazů v přirozeném jazyce. Stačí pouze říct: „Každý pátek v 16:00 připomeňte všem vlastníkům OKR, aby aktualizovali své skóre pokroku a důvěry.“ Vytvoří se automatizace bez nutnosti ručního nastavení.
Krok č. 3: Zajistěte transparentnost
Chcete-li dosáhnout souladu v celé společnosti, musíte všem umožnit vidět vše. Vytvořte OKR dashboardy, které jsou viditelné pro všechny týmy, používejte je na společných schůzkách a přiřaďte jasné vlastníky pro každý cíl a klíčový výsledek.
ClickUp Dashboards jsou interaktivní řídicí centra v reálném čase, která umožňují komukoli sledovat pokrok podniku při dosahování jeho cílů.
Každý dashboard se skládá z karet, které načítávají živá data z vašeho pracovního prostoru, jako jsou ohrožené klíčové výsledky, úkoly po termínu nebo průměrné míry dokončení podle týmu. Můžete je filtrovat podle týmu, času nebo priority, aby byly lépe využitelné.
Například OKR vašeho prodejního týmu je zvýšit čtvrtletní růst tržeb o 20 %. Váš panel ClickUp může obsahovat:
- Sloupcový graf pro uzavřené tržby na jednoho obchodního zástupce
- Karty pokroku sledují klíčové výsledky, jako je počet rezervovaných ukázek nebo obchodů přesunutých do fáze „Návrh“.
- Karta seznamu úkolů filtrovaná podle úkolů „spojených s KR“ pro odhalení překážek v reálném čase
- Komentářová karta pro zaznamenávání týdenních aktualizací nebo hodnocení spolehlivosti
S ClickUp Brain můžete generovat automatické, lidské aktualizace pokroku přímo z živých dat na vašem dashboardu.
Nemusíte ručně interpretovat grafy nebo metriky. AI Project Manager okamžitě shrne váš dashboard a zvýrazní klíčové trendy, úspěchy a překážky.
To znamená:
- Vedení společnosti získá rychlý přehled vytvořený umělou inteligencí o tom, které cíle jsou na dobré cestě a které nikoli.
- Vedoucí týmů mohou odhalit překážky, aniž by se museli podrobně zabývat každou kartou.
- Kdokoli v organizaci může položit ClickUp Brain otázky jako „Proč klesá naše skóre NPS?“ nebo „Který klíčový výsledek zaostává tento týden nejvíce?“
📮 ClickUp Insight: 78 % respondentů našeho průzkumu vytváří podrobné plány jako součást procesu stanovování cílů. Překvapivých 50 % však tyto plány nesleduje pomocí specializovaných nástrojů. 👀
S ClickUpem můžete cíle hladce převést na proveditelné úkoly, které můžete postupně plnit. Naše bezprogramovací dashboardy navíc nabízejí přehledné vizuální znázornění vašeho pokroku, zdůrazňují vaše úspěchy a poskytují vám větší kontrolu a přehled nad vaší prací. Protože „doufat v to nejlepší“ není spolehlivá strategie.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp tvrdí, že zvládnou o ~10 % více práce, aniž by se vyčerpali.
Jak vám ClickUp Brain pomáhá automaticky sledovat a vylepšovat OKR
Ruční aktualizace cílů zabírají čas, který by mohl být věnován strategii. ClickUp Brain, AI engine stojící za Converged AI Workspace, automatizuje údržbu OKR, což týmům umožňuje soustředit se na výsledky namísto kontrol.
- Shrnutí pokroku AI: Shrňte všechny klíčové výsledky v reálném čase a odhalte překážky přímo v cílech nebo na řídicích panelech.
- Kontextové dotazy: Zeptejte se: „Který OKR je tento týden mimo plán?“ a získejte okamžitou odpověď s odkazem na zdroj.
- Shrnutí vytvořená umělou inteligencí: Proměňte týdenní revize OKR na automaticky generované aktualizace pro vedení nebo celofiremní porady.
- Prediktivní poznatky: ClickUp Brain označuje vzorce v neuspokojivých KR a navrhuje vlastníky nebo časové osy, které je třeba upravit.
Kromě toho můžete pomocí ClickUp Brain MAX s hlasovým vstupem okamžitě zaznamenávat aktualizace nebo reflexe OKR – stačí mluvit a vaše slova se promění ve strukturovaný text. Během čtvrtletních hodnocení můžete diktovat poznámky o pokroku nebo klíčové postřehy a poté nechat ClickUp Brain MAX je shrnout a provést křížové odkazy napříč projekty, dashboardy a dokumenty.
Krok č. 4: Měřte to, na čem záleží
Propojte každý klíčový výsledek s metrikou, která vypovídá o celkovém vývoji:
- Míra aktivace uživatelů
- Přijetí funkcí
- Udržení čistých výnosů
- Doba vyřízení podpůrného ticketu
Poté sledujte vzorce: Co se mění? Co zaostává? Tyto poznatky využijte k vylepšení svých OKR pro další cyklus.
Řekněme, že OKR vaší společnosti je zlepšit retenci uživatelů o 25 %. Klíčové výsledky zahrnují snížení míry odchodu zákazníků o 15 %, zvýšení počtu aktivních uživatelů za týden o 20 % a spuštění tří funkcí požadovaných zákazníky.
Zde je několik příkladů, jak vám může pomoci hierarchie projektů ClickUp:
- Pracovní prostor: Celý provozní prostor vaší organizace zahrnuje produkty, marketing, prodej a úspěch zákazníků.
- Prostory: Prostor nejvyšší úrovně věnovaný všem strategickým iniciativám a čtvrtletním cílům napříč odděleními, nazvaný „Strategické OKR pro 3. čtvrtletí“.
- Složka: Zaměřuje se na cíl pro 3. čtvrtletí. Vše v této složce se sčítá do OKR „Zlepšit retenci uživatelů“.
- Seznamy: Jeden pro každý klíčový výsledek, například: Snížit fluktuaci o 15 %. A úkoly budou: Zavést průzkum při odchodu Zavést vylepšení procesu zrušení Sledovat zpětnou vazbu od uživatelů, kteří odešli
- Zaveďte výstupní průzkum
- Zlepšení procesu zrušení spuštění
- Sledujte odcházející uživatele a sbírejte od nich zpětnou vazbu.
- Zaveďte výstupní průzkum
- Zlepšení procesu zrušení spuštění
- Sledujte odcházející uživatele a sbírejte od nich zpětnou vazbu.
Každý úkol zahrnuje přiřazené osoby, termíny, závislosti a v případě potřeby i podúkoly. Můžete je přímo propojit s klíčovými výsledky pomocí vlastních polí, cílů nebo dokonce vztahů. Vytvořte šablony OKR pro různé pracovní postupy, abyste zajistili konzistenci v každém čtvrtletí.
Pomocí ClickUp Brain můžete během několika sekund shrnout pokrok ve všech seznamech. Zeptejte se: „Jaký je aktuální stav našeho OKR pro udržení uživatelů ve třetím čtvrtletí?“
Krok č. 5: Na konci cyklu uzavřete smyčku
Než se pustíte do dalšího čtvrtletí:
- Upřímně ohodnoťte každý klíčový výsledek: Použijte jasná kritéria a zaměřte se na pokrok. Dosáhli jste 80 % náročného cíle? To je pravděpodobně úspěch.
- Zhodnoťte, co pomohlo: Jděte nad rámec skóre. Zaměřte se na iniciativy, které fungovaly, a na to, co je učinilo úspěšnými. Bylo to načasování, strategie nebo lepší mezifunkční soulad?
- Zachyťte poučení a základní příčiny: Neslavte ani neobviňujte. Proveďte jednoduchou retrospektivu, abyste identifikovali systémové překážky nebo překvapivé urychlovače. Tyto poznatky zdokumentujte, aby byly cíle pro příští čtvrtletí jasnější.
- Oslavujte pokrok: Oceněte to, čeho bylo dosaženo, i když jste nesplnili všechny body. Veřejně oslavujte týmy, které dosáhly náročných cílů nebo překonaly významné překážky.
Šablona ClickUp OKR nabízí týmům strukturovaný přístup k sladění cílů s čtvrtletními iniciativami v celé organizaci. V rámci každého čtvrtletí jsou cíle rozděleny na konkrétní, měřitelné klíčové výsledky s indikátory stavu v reálném čase, jako jsou Na dobré cestě, V ohrožení, Mimo plán nebo Dokončeno.
Každá položka je také propojena s primárním týmem, iniciativou a ukazatelem pokroku, takže každý cíl je přiřazen a kontextově zakotven v šabloně pro stanovení cílů.
⚡ Archiv šablon: Sledujte obecné cíle, rozdělte je na měřitelné KR a přiřaďte vlastníky pro strategická partnerství pomocí šablony OKR a cílů společnosti ClickUp.
Použijte ClickUp pro dosažení bezchybných výsledků
Stanovit skvělé OKR je jedna věc, ale sledovat je a dosahovat pokroku je věc druhá. A právě tady přichází na řadu ClickUp.
ClickUp vám usnadňuje plánování, sledování a správu OKR, což vám pomáhá udržet si konkurenceschopnost v odvětví SaaS. Pomocí funkcí Cíle můžete strukturovat své cíle, pomocí funkcí Dashboardy můžete sledovat pokrok v reálném čase a pomocí souhrnů AI můžete okamžitě pochopit, co hýbe vaším podnikáním. Můžete vytvářet OKR, přiřazovat vlastníky, sledovat klíčové výsledky pomocí živých dat a pravidelně je kontrolovat.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅