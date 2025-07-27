10 nejlepších alternativ Whisper AI pro přepis v roce 2025

Vyzkoušeli jste Whisper AI a řekli jste si: „No, to není špatné!“ – dokud nezačalo zaměňovat jména nebo měnit váš dokonale srozumitelný zvukový záznam na interpretativní poezii. A pak jste si uvědomili, že postrádá funkce v reálném čase.
Chápeme to. Whisper je dobrý; jeho open-source model si získal fanoušky díky své vícejazyčné přesnosti. Ale pokud oceníte rychlost, jednoduchost a týmovou spolupráci, bude vám to určitě chybět.
Pokud jste si někdy položili otázku „Existuje lepší způsob?“, jste na správném místě. V moři přepisů je spousta dalších možností (ve skutečnosti existuje nástroj, který provádí úkoly přímo ve vašem pracovním prostoru, ale o tom až později🧐 ).
Ať už jste vývojář, novinář nebo tvůrce obsahu, zasloužíte si lepší možnosti rozpoznávání hlasu.
V tomto přehledu se zaměříme na spolehlivé alternativy Whisper AI, které jsou skvělé nejen pro převod řeči na text, ale také pro zefektivnění celého vašeho pracovního postupu.
Alternativy k Whisper AI v kostce
Zde je přehled použití a cenových struktur jednotlivých alternativ Whisper:
|ClickUp
|Jednotlivci, malé podniky, střední firmy, velké podniky a týmy všech velikostí, které potřebují spolupráci při přepisu, správu úkolů a automatizaci pracovních postupů.
|ClickUp Talk to Text v ClickUp Brain MAX – společné dokumenty, integrovaný chat, správa úkolů, kontrola pomocí AI a přepis schůzek
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Google Cloud Speech-to-Text
|Multimediální týmy, tvůrci obsahu, podcasteři a editoři videa, kteří potřebují textovou úpravu a přepis audio/video souborů.
|Vícejazyčná podpora, model Chirp, zpracování šumu na pozadí, přepis v reálném čase a dávkový přepis.
|Platba podle skutečného využití; prvních 60 minut zdarma
|Otter. ai
|Hybridní/vzdálené týmy, konzultanti a týmy s častými schůzkami, které potřebují živý přepis schůzek a spolupráci a AI agenty.
|AI agenti, integrace s Google Kalendářem, shrnutí schůzek, asynchronní kanály
|K dispozici je bezplatný tarif; cena začíná na 16,99 $/měsíc na uživatele.
|Descript
|Multimediální týmy, tvůrci obsahu, podcasteři a editoři videa, kteří potřebují textovou úpravu a přepis audio/video souborů.
|Odstranění výplňových slov, klonování hlasu pomocí AI, editace zvuku/videa pomocí přepisu
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 USD/měsíc na uživatele.
|Deepgram
|Spolupráce v týmu, vícejazyčná podpora, editace v prohlížeči a integrace
|Přepis v reálném čase, přizpůsobitelné modely, diarizace mluvčích, integrace API
|Zdarma až do vyčerpání omezeného kreditu; placené tarify začínají na 4 000 $/rok.
|AssemblyAI
|Vývojáři, datoví vědci a týmy, které potřebují pokročilé převádění řeči na text s analýzou sentimentu a poznatky AI.
|Vícejazyčná podpora, shrnutí videí, diarizace mluvčích, vlastní slovník, analýza sentimentu
|Bezplatné až do vyčerpání limitu; předplacené tarify začínají na 0,15 $/hod.
|IBM Watson Speech to Text
|Podniky a vysoce regulovaná odvětví (zdravotnictví, finance, právo) pro bezpečný, přizpůsobitelný a kompatibilní přepis.
|Vlastní jazykové/akustické modely, nasazení na místě/v cloudu, více dialektů, diarizace mluvčích
|Zdarma až do vyčerpání limitu; placené tarify začínají na 140 $/měsíc.
|Sonix. ai
|Podcasteři, novináři a malé týmy, které potřebují rychlý, kolaborativní přepis založený na prohlížeči.
|Spolupráce v týmu, vícejazyčná podpora, editace v prohlížeči, integrace
|Bezplatné používání platformy; placené tarify začínají na 16,5 USD za měsíc na jedno místo.
|Happy Scribe
|Tvůrci obsahu, pedagogové a malé týmy, které potřebují vícejazyčné titulky a snadnou synchronizaci titulků.
|Synchronizace titulků, podpora více jazyků, detekce mluvčího, exportní formáty
|Placené tarify začínají na 12 USD za 60 minut.
|Turbo Scribe
|Startupy, studenti a malé podniky, které potřebují jednoduchý webový přepis a generování titulků.
|Webový editor přepisů, rozpoznávání mluvčích, podpora více jazyků
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc
Co byste měli hledat v alternativách k Whisper AI?
Zaměstnanci ztrácejí každý rok více než 258 hodin duplicitní prací a zbytečnými schůzkami, a s nárůstem společných aktivit o 50 % by se tento počet mohl ještě zvýšit.
Nástroje pro přepis pomocí AI mohou pomoci zkrátit ztrátu času tím, že převádějí mluvené konverzace na prohledávatelný a upravitelný text. Místo přehrávání dlouhých nahrávek můžete rychle najít klíčové body, sdílet poznatky a pokračovat dál.
Pokud Whisper AI není zcela vyhovující, zde je několik tipů, co hledat v spolehlivé alternativě:
- Snadné použití: přehledné rozhraní, není třeba žádné technické znalosti
- Vysoká přesnost: Zvládá šum na pozadí, více mluvčích a různé přízvuky.
- Štítky mluvčích: Automaticky označuje, kdo co řekl.
- Jazyková podpora: Pokrývá různé dialekty a globální týmy
- Shrnutí pomocí AI: Vytahuje klíčové body, akční položky a následné kroky.
- Úpravy v prohlížeči: Rychlé vyhledávání, zvýrazňování a čištění přepisů
- Spolupráce: Provádějte revize a přidávejte komentáře jako tým.
- Integrace: Propojení se Zoom, Notion, Google Drive a dalšími aplikacemi
- Zabezpečení: Zahrnuje šifrování a soulad s GDPR/HIPAA.
📮 ClickUp Insight: 13 % respondentů našeho průzkumu chce používat AI k přijímání obtížných rozhodnutí a řešení složitých problémů. Pouze 28 % však uvádí, že AI pravidelně používá v práci.
Možný důvod: obavy o bezpečnost! Uživatelé možná nechtějí sdílet citlivá data týkající se rozhodování s externí AI. ClickUp tento problém řeší tím, že přináší řešení problémů založené na AI přímo do vašeho zabezpečeného pracovního prostoru. Od standardů SOC 2 po ISO, ClickUp splňuje nejvyšší standardy zabezpečení dat a pomáhá vám bezpečně používat generativní technologii AI ve vašem pracovním prostoru.
Nejlepší alternativy k Whisper AI
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nyní, když víte, jak by měla vypadat spolehlivá alternativa k Whisper AI, pojďme se podívat na nejlepší možnosti, které stojí za to prozkoumat:
1. ClickUp (nejlepší pro efektivní přepis a sledování úkolů na jednom místě)
ClickUp je aplikace, která pokryje všechny vaše pracovní potřeby. Odstraňuje složitost Whisper AI pomocí jednoduchých, výkonných a rozsáhlých funkcí, včetně, ale nejen, přepisu.
Jedná se o komplexní platformu, která se hladce integruje do vašeho každodenního pracovního postupu, automaticky zpracovává vaše schůzky a organizuje všechny diskuse, důležité body a úkoly na jednom místě.
ClickUp Talk to Text
⭐️ Desetinásobná efektivita vašeho podnikání díky funkci Talk to text v ClickUp Brain MAX: supervýkonný desktopový AI společník, který vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a provádět úkoly hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Vytvářejte a přiřazujte úkoly, označujte členy svého týmu pomocí @tag, posílejte zprávy a mnoho dalšího pomocí hlasu a jednoduchých příkazů v přirozeném jazyce.
- Vyberte si z 40 různých jazyků a využijte AI k práci.
S Brain MAX navíc můžete
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + internet.
- Nahrazuje desítky nesouvislých AI nástrojů, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini , jediným kontextovým řešením připraveným pro podnikové použití, které slouží k psaní, kódování, řízení projektů a dalším účelům.
Zajímá vás, jak Talk to Text funguje ve vašem pracovním prostoru? Podívejte se na video níže:
ClickUp AI Notetaker
Nyní se podívejme na super nástroj pro přepis schůzek, ClickUp AI Notetaker.
Můžete jej přidat do svých schůzek v aplikacích Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams a nahrávat zvuk a video po dobu až jedné hodiny. Přepisuje konverzaci s rozpoznáváním mluvčího a časovými značkami a generuje prohledávatelný přepis, který je okamžitě k dispozici.
A to není vše. Notetaker také vytváří chytré shrnutí, zdůrazňuje klíčové body a extrahuje další kroky, které převádí do kontrolních seznamů a dokonce i plnohodnotných úkolů prostřednictvím ClickUp Tasks.
Díky této funkci můžete přiřadit vlastníky, nastavit priority, upravit atributy a rozdělit je do kontrolních seznamů nebo dílčích úkolů, aby vše proběhlo podle plánu.
Veškerý váš obsah – nahrávky, přepisy, shrnutí a úkoly – se ukládá přímo do vašich soukromých dokumentů ClickUp Docs, takže se nic neztratí a vše se později snadno najde.
🎥 Podívejte se, jak AI Notetaker od ClickUp mění schůzky:
Můžete také použít šablony opakujících se poznámek ze schůzek k strukturování programů, sledování bodů diskuse a monitorování přidělených úkolů a termínů.
Pro pracovní postupy specifické pro přepis nabízí ClickUp dokonce speciální šablonu Audio Transcription Scope of Work(Rozsah práce pro přepis zvuku). Tato šablona vám umožňuje spravovat soubory, sledovat data mluvčích a přepínat mezi zobrazeními, jako jsou tabulka, kalendář a Ganttův diagram.
ClickUp Brain
Kromě přepisu můžete s ClickUp Brain dělat mnohem více. Tento AI engine dokáže shrnout celé dokumenty nebo vybraný text v Docs a generovat rychlé aktualizace postupu, čímž poskytuje okamžitý přehled o dlouhých přepisech nebo poznámkách ze schůzek.
Tímto způsobem Brain zajišťuje, že všechny týmy jsou informovány o stavu projektu bez nutnosti manuální práce.
Chcete připravit následné kroky nebo vylepšit program schůzky? ClickUp Brain to také zvládne. Pomůže vám přepsat nebo rozšířit vaše poznámky, uspořádat vaše myšlenky a zajistí, že vaše přepisy budou užitečné a sdílené poznatky. Můžete ho dokonce požádat, aby vybral konkrétní části ze schůzky nebo navrhl vylepšení vašeho programu.
Ať už jste samostatný tvůrce nebo součástí rychle se rozvíjejícího týmu, ClickUp vám pomůže zůstat organizovaní a zodpovědní.
Integrace ClickUp
S více než 1 000 integracemi ClickUp, včetně Zoom, Microsoft Teams a UpMeet, se tento nástroj perfektně hodí do vašeho stávajícího pracovního postupu.
Synchronizujte svou oblíbenou platformu pro schůzky a přepis v reálném čase se spustí automaticky. Data ze schůzek můžete také importovat pomocí nástrojů jako MeetGeek, které automaticky synchronizují nahrávky, zvýrazněné části a úkoly přímo do ClickUp.
Stručně řečeno, ClickUp využívá vše, co umí Whisper AI, a rozšiřuje to – automatizuje nudné části, integruje se s vašimi oblíbenými nástroji a mění konverzace v akci. Jedná se o přepis, správu úkolů a produktivitu – vše v jedné výkonné platformě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte úkoly schůzek, přidávejte přiřazené osoby a sledujte pokrok.
- Využijte více než 50 spouštěčů akcí k automatizaci opakujících se úkolů souvisejících s jednáními.
- Naplánujte si schůzky v kalendáři ClickUp AI Calendar.
- Propojte úkoly s Dokumenty, Chatem a Tabulemi pro jednotný pracovní postup.
- Sledujte průběh projektu v reálném čase pomocí dashboardů ClickUp.
- Upravujte, přepisujte nebo rozšiřujte poznámky z jednání pomocí ClickUp Brain, díky čemuž bude dokumentace stručnější a lépe použitelná.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat rozsáhlé funkce za trochu nepřehledné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze TrustRadius uvádí:
Používáme jej k usnadnění a zrychlení našich denních schůzek v rámci rituálu Scrum. Pomáhá mi to sledovat průběh mého sprintu, pokrok v plnění úkolů a udržovat přehledný seznam všech mých úkolů.
Používáme jej k usnadnění a zrychlení našich denních schůzek v rámci rituálu Scrum. Pomáhá mi to sledovat pokrok mého sprintu, pokrok mých úkolů a udržovat přehledný seznam všech mých úkolů.
2. Google Cloud Speech-to-Text (nejlepší pro globální týmy, které pořádají časté schůzky)
Potřebujete rychlý, přesný a škálovatelný přepis bez technických nákladů? Google Cloud Speech-to-Text může být dobrou volbou. Whisper AI je sice oblíbený díky tomu, že je open-source a zdarma, ale vyžaduje ruční nastavení, místní výpočetní výkon a průběžnou údržbu. To je v pořádku pro vývojáře, ale není to ideální, pokud máte tým, který potřebuje spolehlivost v měřítku.
Rozhraní Google Speech-to-Text API podporuje přepis v reálném čase i hromadný přepis, diarizaci mluvčích a vysokou přesnost i v hlučném prostředí. Je také vybaveno infrastrukturou, zabezpečením a vylepšeními AI od společnosti Google.
Nejlepší funkce služby Google Cloud Speech-to-Text
- Získejte přístup k rozpoznávání řeči ve více než 125 jazycích a variantách.
- Využijte pokročilý model Chirp od Google pro vyšší přesnost.
- Přepisujte zvuk v reálném čase nebo v dávkách.
- Povolte automatickou interpunkci pro čistší přepisy.
- Vyrovnejte se s okolním hlukem díky vestavěné odolnosti proti šumu.
- Oddělte více zvukových kanálů pro jasnější konverzace.
Omezení služby Google Cloud Speech-to-Text
- Tato alternativa k Whisper AI omezuje streamovací relace na pět minut s velikostí zprávy 25 KB.
- Podporuje pouze určité formáty zvukových souborů, jako je 16bitový PCM WAV.
Ceny služby Google Cloud Speech-to-Text
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze služby Google Cloud Speech-to-Text
- G2: 4,6/5 hvězdiček (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI nástroje pro shrnování odstavců, které vylepší vaše psaní
🧠 Zajímavost: Americký zákon o osobách se zdravotním postižením (ADA) a Federální komise pro komunikace (FCC) vyžadují, aby vysílací společnosti v USA zahrnovaly skryté titulky, aby zajistily přístupnost pro diváky se sluchovým postižením.
3. Otter. ai (nejlepší pro použití agentů AI pro přepis v různých případech použití)
Na rozdíl od Whisper AI, kde můžete přepsat nahraný soubor, je Otter navržen pro živé, kolaborativní schůzky.
Integruje se přímo do Zoom, Google Meet a Microsoft Teams a automaticky se připojuje k hovorům, synchronizuje se s vaším kalendářem a sdílí poznámky z jednání s kolegy. Díky tomu je ideální pro hybridní týmy, konzultanty a kohokoli, kdo má za sebou řadu jednání, u nichž není vždy zaručena účast.
Můžete také použít hlasem aktivovaného AI agenta, abyste se zeptali na své minulé konverzace a získali shrnutí schůzek. Navíc nabízí kanály, které se kombinují s asynchronními aktualizacemi, což je ideální pro vzdálené týmy pracující v různých časových pásmech.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Generujte automatické souhrny schůzek, včetně klíčových bodů a akčních položek.
- Integrujte s Google Kalendářem a automaticky přidávejte poznámky z jednání Otter k událostem.
- Přístup k Otter. ai přes web, aplikace pro Android, iOS a rozšíření pro Chrome pro větší flexibilitu.
- Využijte čtyři různé agenty pro prodej, nábor, vzdělávání a média.
- Přepisujte zvukové soubory v angličtině, francouzštině nebo španělštině a oslovte tak širokou uživatelskou základnu.
Omezení Otter. ai
- Přesnost přepisu se může snížit v případě složitých zvukových záznamů, silných přízvuků nebo více mluvčích.
- I tarif Business má limit 6000 minut přepisu měsíčně a 4 hodiny na konverzaci.
Ceny Otter. ai
- Základní: Navždy zdarma
- Pro: 16,99 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 30 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 hvězdiček (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 hvězdiček (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Recenze G2 říká:
Dříve jsem si dělal ručně psané poznámky nebo poslouchal nahrávky schůzek, abych vytvořil zápis, ale teď už to nedělám. Nedávno jsem díky jednomu z kolegů narazil na Otter.ai a od té doby se mi práce s MOM a vše ostatní velmi zjednodušila. Aplikace zaznamená všechny body a na konci vám poskytne krátké shrnutí celé schůzky. Integrace a implementace do mého týmu byla velmi snadná. Používáme ji při všech schůzkách pro pořizování poznámek.
Dříve jsem si dělal ručně psané poznámky nebo poslouchal nahrávky schůzek, abych vytvořil zápis, ale teď už to nedělám. Nedávno jsem díky jednomu z kolegů narazil na Otter.ai a od té doby se mi práce s MOM a vše ostatní velmi zjednodušila. Aplikace zaznamená všechny body a na konci vám poskytne krátké shrnutí celé schůzky. Integrace a implementace do mého týmu byla velmi snadná. Používáme ji při všech schůzkách pro pořizování poznámek.
4. Descript (nejlepší pro správu multimediálních projektů)
Whisper AI je především open-source nástroj pro offline přepis a pomůže vám, když potřebujete technické nastavení a ruční úpravy. To je velká překážka, když potřebujete přepsat soubory ve velkém měřítku. Descript vám naopak umožňuje upravovat audio a video přímo na webu pouhou úpravou textového přepisu.
Tímto způsobem můžete vyčistit jak přepis, tak audio nebo video bez dalšího úsilí nebo technických znalostí v oblasti editace.
Díky spolupráci v reálném čase a odstranění výplňových slov pomocí umělé inteligence je tento přepisový software výkonnou volbou pro tvůrce a týmy, které chtějí rychlý a propracovaný pracovní postup bez nutnosti programování nebo dalších nástrojů.
Nejlepší funkce Descript
- Upravujte audio a video jednoduše úpravou textového přepisu.
- Využijte klonování hlasu pomocí AI s Overdub a vylepšete kvalitu zvuku pomocí Studio Sound.
- Automaticky odstraňujte výplňová slova
- Upravujte více zvukových a video stop současně
- Nahrávejte obrazovku a webovou kameru přímo v aplikaci.
- Synchronizujte přepisy automaticky s časovou osou videa.
Omezení Descript
- Tento přepisovací nástroj má strmou křivku učení.
- Při přepisu velkých video souborů může docházet ke zpomalení.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobbyist: 24 $/uživatel za měsíc
- Tvůrce: 35 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 65 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 hvězdiček (770+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 hvězdiček (více než 170 recenzí)
👀 Věděli jste, že... Jeden ze tří vývojářů uvedl, že v téměř každém z 26 000 přepisů, které vytvořili pomocí Whisper AI, našel halucinace.
5. Deepgram (nejlepší pro přepis audio a video souborů s výrazným přízvukem)
Deepgram kombinuje pokročilé modely hlubokého učení s přizpůsobitelnými procesy přizpůsobenými specifickým výzvám vašeho odvětví v oblasti zvuku. Na rozdíl od Whisper AI, který často vyžaduje ruční nastavení a má potíže s hlučným nebo specializovaným zvukem, tento software poskytuje bleskurychlý a vysoce přesný přepis.
Zahrnuje vestavěné funkce, jako je diarizace mluvčích, zpracování v reálném čase a inteligentní formátování, které zajišťují plynulý a bezchybný pracovní postup.
Deepgram nabízí škálovatelnou infrastrukturu a nižší latenci navrženou pro uživatele s velkým objemem dat, což z něj činí vynikající volbu pro podniky. Whisper AI je skvělý pro vývojáře a výzkumníky, kteří experimentují s přepisem,
Nejlepší funkce Deepgram
- Podpora přizpůsobitelných modelů pro odvětvově specifický zvuk
- Přesné zpracování hlučného zvuku nebo zvuku s více mluvčími
- Integrujte prostřednictvím API s více platformami a pracovními postupy.
- Využijte audio inteligenci k vytváření souhrnů ze schůzek a hovorů.
- Vytvořte klíč API pro interní nasazení
Omezení Deepgram
- U některých modelů máte omezenou souběžnost.
- Některé funkce, jako například Aura-2, nejsou k dispozici pro streamovací API.
Ceny Deepgram
- Platba podle skutečného využití: Získejte kredit v hodnotě až 200 $ zdarma a poté plaťte podle skutečného využití.
- Růst: 4 000 $/rok
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Deepgram
- G2: 4,6/5 hvězdiček (více než 270 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI nástroje pro shrnování schůzek
6. AssemblyAI (nejlepší pro analýzu sentimentu v přepisech)
Pokud je pro váš malý tým vícestupňové nasazení Whisper AI příliš komplikované, AssemblyAI je solidní alternativou s vynikajícím API pro převod řeči na text.
Na rozdíl od open-source modelu Whisper AI nabízí AssemblyAI plně spravovanou cloudovou platformu, která poskytuje přepis a pokročilé funkce, jako je moderování obsahu, analýza sentimentu, detekce témat a shrnutí.
Můžete provádět průběžné vylepšování modelů, využívat škálovatelnost na podnikové úrovni a používat další informace založené na umělé inteligenci, které přesahují rámec základního rozpoznávání řeči.
Nejlepší funkce AssemblyAI
- Podpora více než 99 jazyků s automatickou detekcí jazyka
- Identifikujte a označujte různé mluvčí pomocí diarizace mluvčích.
- Poskytujte přepis v reálném čase s nízkou latencí.
- Získejte přístup k inteligentním nástrojům, jako jsou AI video shrnutí, analýza sentimentu, detekce témat a redigování osobních údajů.
- Umožněte přizpůsobitelné slovní zásoby pro zlepšení přesnosti přepisu.
Omezení AssemblyAI
- Streamování přepisu je k dispozici pouze pro platící uživatele, s maximálně 100 souběžnými relacemi.
- V placených tarifech máte limit 30 požadavků LeMUR za minutu.
Ceny AssemblyAI
- Zdarma: Kredit v hodnotě až 50 $
- Platba podle skutečného využití: Ceny začínají na 0,15 USD/hod.
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze AssemblyAI
- G2: 4,6/5 hvězdiček (více než 50 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
👀 Věděli jste, že... 56 % vedoucích pracovníků si není jistých nebo neví, zda jejich společnosti mají etické standardy pro používání AI.
7. IBM Watson Speech to Text (nejlepší pro vysoce regulovaná odvětví)
Jste unaveni z obecně používaných nástrojů pro převod řeči na text, které mají potíže s odbornou terminologií nebo citlivými údaji? IBM Watson Speech to Text je navržen pro prostředí s vysokými nároky, kde je rozhodující přesnost, bezpečnost dat a výkon specifický pro danou oblast.
Ať už přepisujete lékařské diktáty, finanční hovory nebo soudní řízení, tento nástroj IBM se přizpůsobí specializované slovní zásobě, podporuje inteligentní formátování a přizpůsobí se potřebám podniku.
Na rozdíl od Whisper AI podporuje IBM Watson přizpůsobení domény, nabízí silnější soulad s předpisy pro regulovaná odvětví a poskytuje flexibilitu nasazení, ať už v cloudu nebo na místě. Pokud váš projekt vyžaduje více než jen obecný přepis, Watson nabízí hloubku a kontrolu, kterou u Whisper nenajdete.
Nejlepší funkce IBM Watson Speech to Text
- Získejte slovní zásobu specifickou pro dané odvětví s přizpůsobenými jazykovými a akustickými modely.
- Získejte přístup k přepisům v reálném čase i hromadným přepisům pro větší flexibilitu.
- Získejte diarizaci mluvčích pro identifikaci a označení různých mluvčích.
- Umožněte streamování s nízkou latencí a vysokou přesností.
- Zajistěte si lepší kontrolu díky nasazení na místě nebo v cloudu.
Omezení služby IBM Watson Speech to Text
- Nástroj vyžaduje komplexní nastavení a školení pro optimální použití v specializovaných oblastech.
- Může být dražší než jiné alternativy s otevřeným zdrojovým kódem.
Ceny služby IBM Watson Speech to Text
- Lite plán: zdarma 500 minut měsíčně
- Plán Plus: Od 140 USD/měsíc
- Premium: Ceny na míru
- Plán Deploy Anywhere: Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Watson Speech to Text
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o IBM Watson Speech to Text?
Recenze G2 říká:
IBM Watson speech to text je velmi dobrý software pro vytváření aplikací, které převádějí lidskou řeč na text. IBM Watson podporuje nejen anglický jazyk, ale také mnoho dalších jazyků, jako je japonština, španělština, francouzština a mnoho dalších. Je velmi snadné jej používat, stačí nahrát řeč pomocí mikrofonu a IBM Watson rozpozná řeč a pomocí svého algoritmu strojového učení převede řeč na text. Službu Watson speech to text můžeme snadno integrovat do naší aplikace pomocí Mobile SDK a Rest apis.
IBM Watson speech to text je velmi dobrý software pro vytváření aplikací, které převádějí lidskou řeč na text. IBM Watson podporuje nejen anglický jazyk, ale také mnoho dalších jazyků, jako je japonština, španělština, francouzština a mnoho dalších. Je velmi snadné jej používat, stačí nahrát řeč pomocí mikrofonu a IBM Watson rozpozná řeč a pomocí svého algoritmu strojového učení převede řeč na text. Službu Watson speech to text můžeme snadno integrovat do naší aplikace pomocí Mobile SDK a Rest apis.
8. Sonix. ai (nejlepší pro podcastery, novináře a výzkumníky)
Sonix. ai nabízí intuitivní webovou platformu pro přepis, která uživatelům umožňuje nahrát audio nebo video a získat vysoce kvalitní přepisy během několika minut bez jakýchkoli technických znalostí.
Zatímco Whisper AI je skvělý pro vývojáře, kteří chtějí open-source přepisovací engine, Sonix je vytvořen pro profesionály, kteří potřebují spolehlivé výsledky rychle. Jeho rychlost, přesnost a výkonné vestavěné funkce pro úpravy a spolupráci z něj dělají oblíbený nástroj pro přepisování pomocí AI a alternativu k Whisper.
Nejlepší funkce Sonix. ai
- Automaticky přepisujte audio a video soubory ve více než 40 jazycích.
- Upravujte přepisy přímo ve svém prohlížeči pomocí intuitivního rozhraní.
- Pořizujte poznámky z videí a označujte mluvčí, abyste mohli rozlišovat mezi různými hlasy.
- Snadné vyhledávání v přepisech pomocí časových značek a klíčových slov
- Integrujte s nástroji jako Zoom, Google Drive a Dropbox.
- Chraňte svá data pomocí bezpečného cloudového úložiště a řízení přístupu.
Omezení Sonix. ai
- Sonix nelze používat offline, protože pro veškeré zpracování vyžaduje připojení k internetu.
- Možnosti přepisu v reálném čase jsou omezené.
Ceny Sonix. ai
- Standard: Bezplatné používání platformy + 10 USD za hodinu za překlad a přepis
- Premium: 16,5 $/měsíc za jedno místo + 5 $ za hodinu za překlad a přepis
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sonix. ai
- G2: 4,7/5 hvězdiček (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 hvězdiček (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sonix. ai?
Recenze G2 říká:
Po nahrání audio/video souboru se automaticky převede na text a je velmi přesný. Tento nástroj mi skutečně ušetřil spoustu času, který bych jinak strávil ručním přepisováním audio a video souborů. Kromě toho je také možné přímo nahrávat soubory z aplikací pro ukládání dat v cloudu, jako jsou Google Drive a Dropbox.
Po nahrání audio/video souboru se automaticky převede na text a je velmi přesný. Tento nástroj mi skutečně ušetřil spoustu času, který bych jinak strávil ručním přepisováním audio a video souborů. Kromě toho je také možné přímo nahrávat soubory z aplikací pro ukládání dat v cloudu, jako jsou Google Drive a Dropbox.
9. Happy Scribe (nejlepší pro generování vícejazyčných titulků pro videa na sociálních médiích)
Happy Scribe je alternativou Whisper, která je připravena k okamžitému použití a je určena pro tvůrce obsahu, pedagogy a týmy po celém světě. Nabízí překlad řeči do více než 120 jazyků a na rozdíl od Whisper AI nabízí jednoduché rozhraní, detekci mluvčího a automatickou synchronizaci titulků bez nutnosti kódování.
Stručně řečeno, pokud hledáte přesné řešení pro přepis typu plug-and-play, Happy Scribe je pro vás ideální volbou.
Nejlepší funkce Happy Scribe
- Automaticky přepisujte audio a video soubory ve více než 120 jazycích.
- Využijte AI pro poznámky z jednání a přístup k rozpoznávání řeči, abyste mohli automaticky detekovat a označovat více mluvčích.
- Generujte a synchronizujte titulky a popisky pro videa.
- Vyberte si podle svých potřeb mezi přepisy generovanými umělou inteligencí a přepisy vytvořenými lidmi.
- Integrujte s oblíbenými platformami, jako jsou YouTube, Zoom a Dropbox.
- Exportujte přepisy v různých formátech, včetně Word, PDF, SRT a VTT.
Omezení Happy Scribe
- Při špatné kvalitě zvuku nebo silném přízvuku může dojít ke snížení přesnosti.
- Není určen pro náročnou integraci vývojářů.
Ceny Happy Scribe
- Starter: Cena začíná na 12 USD za 60 minut
- Lite: 9 $/měsíc
- Pro: 29 $/měsíc
- Podnikání: 89 $/měsíc
Hodnocení a recenze Happy Scribe
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
🧠 Zajímavost: Epizoda pořadu The French Chef with Julia Child vysílaná stanicí PBS je prvním televizním programem s titulky.
10. TurboScribe (nejlepší pro každodenní přepisování schůzek a generování titulků)
Whisper AI nabízí lokální zpracování, což může být pro malé tvůrce, studenty a startupy obtížné. TurboScribe je jednodušší alternativa, kterou mohou podniky využívat pro shrnování poznámek pomocí AI, tvůrci pro generování titulků a studenti pro přepisování přednášek.
Tento nástroj poskytuje cloudový přepis s pokročilými funkcemi úprav, rozpoznáváním mluvčího a podporou více jazyků, vše přístupné prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní.
Nejlepší funkce TurboScribe
- Rychle přepisujte audio a video soubory s přesností založenou na umělé inteligenci.
- Podpora více jazyků pro globální potřeby přepisu
- Automaticky identifikujte a označujte různé mluvčí
- Přepisy můžete snadno upravovat pomocí intuitivního webového editoru.
- Generujte časová razítka pro snadnou navigaci v přepisech.
- Exportujte přepisy v různých formátech, jako jsou TXT, PDF a DOCX.
Omezení TurboScribe
- Chybí pokročilé přizpůsobení modelů AI.
- API a integrace pro vývojáře jsou ve srovnání s některými konkurenty méně početné, takže datoví vědci a vývojáři by měli hledat jiné možnosti.
Ceny Turbo Scribe
- Bezplatné přepisy až 3 denně
- TurboScribe Unlimited: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze Turbo Scribe
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici
