Twist vs. Slack: Která aplikace pro týmový chat je pro vás nejvhodnější?

Udržet komunikaci v týmu přehlednou a organizovanou není snadné.
Zprávy se hromadí, aktualizace se ztrácejí a než se nadějete, prohledáváte nekonečné konverzace, abyste našli to, co je důležité.
Některé týmy prosperují díky okamžité zpětné vazbě a dynamické spolupráci, zatímco jiné upřednostňují promyšlenou komunikaci a asynchronní spolupráci. Klíčem je vybrat komunikační nástroj podle toho, jak váš tým funguje nejlépe.
A tady začíná debata Twist vs. Slack. Slack udržuje plynulý tok konverzací, což je ideální pro rychle se pohybující týmy. Twist se naopak zaměřuje na hluboké, strukturované diskuse, což je skvělé pro týmy, které upřednostňují hlubokou práci před neustálým pingováním.
Oba nástroje slouží k různým účelům, ale který z nich je vhodný pro váš tým? Pojďme to zjistit.
Twist a Slack v kostce
Zde je stručné srovnání, které vám pomůže začít:
|Funkce
|Twist
|Slack
|ClickUp (bonus)
|Styl komunikace
|Přístup zaměřený na vlákna
|Přístup založený na okamžitých zprávách
|Kombinuje správu projektů a úkolů s chatem; chatové vlákna lze propojit s úkoly a dokumenty.
|Schůzky a hovory
|Žádné integrované hlasové/videohovory
|Vylepšená spolupráce díky funkcím Huddles a Clips; podpora hovorů/sdílení
|Podporuje videohovory/hlasové hovory a sdílení obrazovky; integruje se s Zoom, Google Meet a dalšími aplikacemi.
|Funkce umělé inteligence
|Omezená automatizace přes Zapier
|AI pro generování souhrnů, pořizování poznámek z jednání, automatizaci úkolů a optimalizaci vyhledávání
|Integrovaná umělá inteligence pro vytváření úkolů, generování souhrnů, pomoc při psaní, poznámky z jednání, automatizace a optimalizace vyhledávání přímo v rámci úkolů, dokumentů a chatů.
|Automatizace
|Omezená automatizace přes Zapier
|Automatizace pracovních postupů, připomenutí, integrace
|Rozsáhlá nativní automatizace (např. aktualizace stavu, přiřazování úkolů, úpravy termínů, přizpůsobené pracovní postupy a další) a agenti AI Autopilot.
|Sdílení souborů
|Sdílejte až 100 MB ve vláknech/komentářích
|Sdílejte až 1 GB v zprávách/kanálech
|Připojujte soubory o velikosti až 1 GB k úkolům, dokumentům a komentářům; pokročilá správa souborů s kontrolou verzí a vkládáním.
|Rozhraní
|Přehledný a minimalistický
|Přehledný a intuitivní
|Vysoce přizpůsobitelné rozhraní s flexibilními zobrazeními (seznam, tabule, kalendář, Ganttův diagram atd.)
|Bezpečnost
|V souladu s GDPR
|V souladu s SOC2, SOC3 a ISO/IEC
|V souladu s SOC2 Type II, GDPR, HIPAA a ISO/IEC; bezpečnost na podnikové úrovni
|Podpora
|Standardní a prioritní podpora, znalostní databáze
|Standardní/prioritní podpora; specializovaná podpora pro podniky
|Podpora 24/7 u všech tarifů
|Ceny
|Cenově výhodné, omezené tarify
|Drahé, mnoho cenových úrovní
|Bezplatný tarif, přizpůsobení pro podniky
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co je Twist?
Twist je nástroj pro týmovou komunikaci vytvořený pro asynchronní spolupráci. Můžete odpovídat promyšleně a vlastním tempem, bez tlaku v reálném čase.
Tento nástroj umožňuje uživatelům soustředit se na hlubokou práci s minimem přerušení.
Udržuje konverzace strukturované a odděluje diskuse podle témat. Tím je zajištěno, že odpovědi jsou kontextové, takže nemusíte neustále scrollovat, abyste našli důležité aktualizace. Ve výchozím nastavení Twist neposílá neustálá oznámení o každé nové zprávě, která se objeví. Uživatelé jsou upozorněni, pokud jsou zmíněni nebo pokud sledují konkrétní vlákno.
Twist, vyvinutý společností Doist, je ideální pro týmy, které potřebují asynchronní komunikaci ve stylu fóra. Je zvláště vhodný pro vzdálené týmy rozptýlené v různých časových pásmech.
📚 Přečtěte si také: Nástroje pro asynchronní komunikaci
Funkce Twist
Zde jsou některé z klíčových funkcí Twistu, které podporují strukturovanou a cílenou spolupráci pro týmy, které preferují asynchronní komunikaci.
Funkce č. 1: Vláknové konverzace
V Twistu slouží kanál jako vyhrazený prostor pro diskuse týkající se konkrétních projektů, klientů nebo témat. V rámci těchto kanálů udržují vlákna strukturu konverzací tím, že seskupují související zprávy dohromady.
V kanálu není možné odesílat samostatné zprávy; každá zpráva musí být součástí existujícího vlákna, nebo můžete vytvořit nové vlákno v příslušném kanálu.
Díky tomu zůstává komunikace soustředěná a zprávy se neztrácejí. Struktura vláken usnadňuje sledování a návrat k diskusím bez ztráty kontextu.
💡 Věděli jste, že... můžete poslat e-mail do vlákna Twist stejně jako zprávu? Twist vám poskytne speciální e-mailovou adresu pro každé vlákno, přepošlete na ni e-mail a ten se zobrazí v konverzaci.
Funkce č. 2: Přehledné formátování zpráv
Twist usnadňuje uchovávání veškerého kontextu na jednom místě. Místo rozdělování aktualizací do několika krátkých zpráv mohou uživatelé psát podrobné odpovědi v rámci jednoho vlákna, stejně jako při psaní dobře strukturovaného e-mailu.
To je obzvláště užitečné při dokumentování postupu projektu, shrnování diskusí nebo sdílení dalších kroků. Můžete propojovat odkazy, přidávat soubory a vše udržovat v jednom vlákně, takže je pro každého snadné sledovat dění. Členové týmu mohou na první pohled pochopit klíčové informace, aniž by museli neustále komunikovat.
Funkce č. 3: Doručená pošta
Doručená pošta je vaším domovem v Twistu. Shromažďuje všechny vlákna a přímé zprávy, které vám byly přiřazeny, aby vám neunikly žádné důležité aktualizace. Tímto způsobem můžete upřednostnit své odpovědi, aniž byste se cítili pod tlakem kontrolovat každou konverzaci. Po odpovědi na zprávu můžete vlákno označit jako hotové a vymazat ho ze své doručené pošty.
Funkce č. 4: Prohledávatelný archiv
Nástroj automaticky ukládá všechny konverzace, vlákna a zprávy po dobu až jednoho měsíce v rámci bezplatného tarifu. Díky pokročilým vyhledávacím filtrům můžete snadno najít zprávy, diskuse a sdílené soubory, aniž byste museli procházet celou historii chatu. Stačí filtrovat vyhledávání podle klíčových slov, účastníků nebo konkrétních vláken.
Prohledávatelný archiv v Twistu udržuje komunikaci organizovanou a přístupnou pro rychlé vyhledávání.
Ceny Twist
Twist nabízí dva měsíční předplatné plány, jejichž cena se odvíjí od počtu uživatelů:
- Bezplatný tarif: Bezplatný
- Neomezený: 6 $ za uživatele/měsíc
📮 ClickUp Insight: Náš průzkum zjistil, že znalostní pracovníci udržují v průměru šest denních kontaktů na svém pracovišti.
To pravděpodobně znamená mnoho e-mailů, chatů a nástrojů pro správu projektů. Co kdybyste mohli všechny tyto konverzace sjednotit na jednom místě?
S ClickUpem to můžete! Je to aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám a vašemu týmu pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Například můžete jednoduše položit otázku vaší umělé inteligenci ClickUp a ta najde, co potřebujete, aniž byste museli kontaktovat šest lidí!
Co je Slack?
Slack je nástroj pro zasílání zpráv a spolupráci v reálném čase, který byl navržen tak, aby udržoval týmy v kontaktu. Jeho rozhraní a funkce jsou navrženy pro synchronní a okamžitou komunikaci, což je nezbytné pro rychlé rozhodování.
Slack nahrazuje nepraktické e-mailové konverzace a neorganizovanou komunikaci strukturovanými kanály, přímými zprávami a hladkou integrací. V podstatě poskytuje centralizované centrum, kde mohou týmy chatovat, sdílet soubory a efektivně spolupracovat.
Slack, který je součástí Salesforce, je nejvhodnější pro týmy pracující v dynamickém prostředí, zejména pro ty, které vyžadují okamžité reakce.
Funkce Slacku
Nyní se podívejme na klíčové funkce, díky kterým je Slack vhodný pro plynulou komunikaci v reálném čase.
Funkce č. 1: Instant messaging a kanály
Týmová spolupráce ve Slacku začíná kanálem. Kanály, ať už veřejné nebo soukromé, slouží jako vyhrazené prostory pro projekty, oddělení nebo konkrétní diskuse.
Zprávy se zveřejňují přímo v kanálech a uživatelé mohou v rámci zpráv vytvářet vlákna, aby diskuse zůstaly soustředěné, přehledné a snadno sledovatelné.
Slack také podporuje individuální konverzace prostřednictvím přímých zpráv. Tímto způsobem mohou členové týmu sdílet potřebné informace soukromě, aniž by do toho zapojovali celý tým.
Funkce č. 2: Huddles a klipy
Slack nabízí možnost rychlých audio a video hovorů s vaším týmem bez nutnosti plánovat schůzku. S funkcí Huddles můžete sdílet dokumenty, šablony, reference a dokonce i svou obrazovku v reálném čase, což umožňuje interaktivnější a kontextovější konverzaci.
Pokud je člen týmu nedostupný, můžete dokonce nahrávat a odesílat videa, hlasové zprávy nebo záznamy obrazovky pomocí aplikace Clips. To jim umožní zkontrolovat podrobnosti, kdykoli se jim to hodí, a zároveň zajistí, že se při překladu neztratí žádná informace.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší software pro sdílení obrazovky pro vzdálené schůzky
Funkce č. 3: Slack AI
Slack AI pomáhá uživatelům okamžitě najít odpovědi. Ať už se jedná o otázku „S kým mám mluvit o problémech s načítáním stránek?“ nebo „Jaké byly hlavní body včerejší diskuse?“, Slack prohledává veřejné konverzace a sdílené soubory, aby našel nejrelevantnější informace.
Nabízí chytré souhrny, rekapitulace konverzací a pokročilé vyhledávací funkce, díky kterým mohou uživatelé dohnat dlouhé konverzace, aniž by museli číst každou zprávu. Umí také pořizovat poznámky během Huddles a automatizovat rutinní úkoly díky integraci s Workflow Builder.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí příkazu /remind ve Slacku můžete nastavit osobní nebo týmové připomenutí v jakémkoli kanálu nebo přímé zprávě. Například zadáním „/remind me to check the report at 3 PM“ (připomeň mi, abych zkontroloval zprávu ve 15:00) Slackbot vám v určený čas zašle připomenutí.
Funkce č. 4: Šablony a plátno
Šablony Slacku připravené k nasazení poskytují týmům rychlý start s předkonfigurovanými kanály, zefektivněnými pracovními postupy, plátny a seznamy. Tyto šablony zjednodušují běžné úkoly, jako je řízení projektů, zaškolování nových zaměstnanců a řízení schůzek, a pomáhají týmům soustředit se na provádění úkolů namísto jejich nastavování.
Slack Canvas funguje jako specializovaný pracovní prostor pro organizování a sdílení důležitých informací. Týmy mohou vytvářet, upravovat a spolupracovat na dokumentech přímo ve Slacku. Díky této struktuře jsou zdroje přístupné a po ruce, aniž byste museli přepínat mezi více nástroji.
Ceny Slacku
- Zdarma: Zdarma
- Výhoda: 8,75 $ za uživatele/měsíc
- Business+: 18 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Twist vs. Slack: Porovnání funkcí
Twist i Slack jsou výkonné nástroje pro týmovou komunikaci, ale mají odlišný přístup ke spolupráci. Zatímco Twist upřednostňuje asynchronní diskuze, Slack je navržen pro rychlou spolupráci v reálném čase.
Žádný z nich není sám o sobě lepší – vše záleží na potřebách vašeho týmu, včetně pracovního postupu, očekávání v oblasti komunikace a míry naléhavosti, kterou vaše práce vyžaduje.
Podívejme se podrobněji na to, jak si Slack a Twist navzájem konkurují.
Funkce č. 1: Styl komunikace
Způsob komunikace týmu má přímý vliv na produktivitu, spolupráci a efektivitu pracovních postupů. Ačkoli jsou Slack i Twist navrženy tak, aby pomáhaly týmům efektivně spolupracovat, mají odlišné komunikační styly, které vyhovují různým pracovním prostředím.
Twist
Twist je navržen pro asynchronní komunikaci. Umožňuje členům týmu odpovídat vlastním tempem, bez tlaku na okamžitou reakci. Pro podporu asynchronní spolupráce Twist využívá vláknové konverzace v rámci kanálů.
Tato struktura udržuje diskuse přehledné, snižuje nepořádek ve zprávách a zajišťuje, že členové týmu zůstanou soustředění. Místo neustálých přerušení se týmy zapojují do smysluplných, promyšlených konverzací, aniž by ztratily přehled o důležitých aktualizacích.
Slack
Slack se však zaměřuje na synchronní a asynchronní komunikaci; podporuje okamžité rozhodování, spolupráci v reálném čase a rychlé diskuse díky pokročilým funkcím, jako jsou Huddles, Clips, Canvases a Workflow Builder.
🏆 Vítěz: Remíza! Twist je ideální pro týmy, které potřebují strukturované diskuse bez rušivých vlivů, a Slack vyhrává u týmů, které potřebují okamžitou komunikaci v reálném čase.
📚 Přečtěte si také: Strategie týmové komunikace pro efektivní spolupráci
Funkce č. 2: Design a uživatelské rozhraní
Ať už trávíte většinu dne v komunikační aplikaci nebo ji používáte pouze pro nezbytné aktualizace, potřebujete nástroj, který je přehledný, snadno použitelný a nekomplikuje komunikaci.
Twist i Slack nabízejí intuitivní rozhraní, ale jsou navrženy s ohledem na různé priority.
Twist
Rozhraní Twist je postaveno na struktuře vláken, která připomíná e-mailovou schránku. Na levé straně rozhraní Twist se zobrazují vlákna, doručená pošta a zprávy, na pravé straně se zobrazuje vybrané vlákno a celá konverzace. Toto rozdělené rozložení pomáhá uživatelům sledovat diskuse, aniž by ztratili kontext.
V diskuzi můžete také označit nové zaměstnance, kteří se tak mohou rychle seznámit s předchozími diskuzemi, aniž by bylo nutné je zvlášť informovat. Uživatelé mohou do diskuzí také vkládat odkazy, soubory a reference, takže všechny relevantní informace jsou na jednom místě.
Twist také nabízí klidný, minimalistický design, který podporuje soustředěnou práci. Vyhýbá se chatovým signálům v reálném čase, jako jsou indikátory psaní nebo online stavy, které mohou některé týmy při soustředěné práci považovat za rušivé. Uživatelé navíc mohou přepínat mezi tmavým a světlým režimem pro pohodlnější používání.
Slack
Rozhraní aplikace Slack je živé a interaktivní. Umožňuje mít všechny konverzace na dosah díky umístění kanálů, přímých zpráv a vláken do jediného viditelného postranního panelu. Aplikace se řídí přístupem „nejprve přímá zpráva“, který odráží její zaměření na plynulou komunikaci v reálném čase. Funkce jako Huddles, Clips, Canvases a Templates pomáhají týmům hladce komunikovat a spolupracovat.
Kromě přepínání mezi tmavým a světlým režimem mohou uživatelé dokonce vytvářet vlastní motivy a přizpůsobit si tak svůj pracovní prostor.
🏆 Vítěz: Ačkoli Slack i Twist nabízejí přehledné a intuitivní rozhraní, Slack poskytuje větší kontrolu nad designem díky personalizovaným motivům a úpravám rozložení.
Funkce č. 3: Integrace
Integrace s jinými aplikacemi pomáhá spravovat úkoly, sdílet soubory, synchronizovat důležitá data a automatizovat pracovní postupy. Podívejme se blíže na to, jak Twist a Slack zvládají integrace.
Twist
Twist se integruje s klíčovými nástroji, jako jsou Todoist, Google Drive, GitHub, Zapier, Skype, Trello a několika dalšími (přesněji 33), aby podporoval asynchronní komunikaci a plynulé sdílení souborů. Jeho minimální integrace jsou v souladu s jeho strukturovaným a nerušivým pracovním postupem, aniž by přidávaly zbytečnou složitost.
Slack
Slack se integruje s více než 2 400 nástroji v různých kategoriích, jako jsou analytika, zákaznická podpora, správa souborů, bezpečnost a soulad s předpisy a další. Tyto integrace Slacku umožňují týmům spravovat projekty, sledovat úkoly a sdílet aktualizace, aniž by musely opustit platformu.
🏆 Vítěz: Slack vyhrává díky nejrozsáhlejší knihovně integrací, která týmům usnadňuje zefektivnění práce.
Funkce č. 4: Vlastní oznámení
Dobrý komunikační nástroj by měl umožňovat kontrolu nad oznámeními, aby uživatelé nezmeškali důležité zprávy a zároveň se vyhnuli neustálým rozptýlením. Twist i Slack nabízejí správu oznámení, ale jejich přístupy se značně liší.
Twist
Twist udržuje oznámení jednoduchá a bez rušivých vlivů tím, že zasílá upozornění pouze na zmínky, přidělené úkoly a sledovaná vlákna.
Uživatelé mají plnou kontrolu nad tím, jakým způsobem dostávají upozornění, a mohou si vybrat mezi e-mailovými, mobilními nebo desktopovými oznámeními. Twist také umožňuje uživatelům nastavit si volno, které se zobrazí pod jejich jménem, aby kolegové věděli, kdy jsou na dovolené, spí nebo se soustředí na práci.
K dispozici je také režim Nerušit (DND) a možnost naplánovat DND na celý týden, což týmům pomáhá respektovat pracovní dobu ostatních.
Slack
Slack naopak nabízí větší kontrolu nad správou oznámení. Uživatelé si mohou přizpůsobit upozornění na úrovni kanálu, klíčového slova nebo přímé zprávy, aby dostávali pouze ty nejrelevantnější aktualizace.
Platforma také umožňuje uživatelům nastavit svůj profil na „Mimo“ nebo aktivovat režim Nerušit (DND), když chtějí ztlumit oznámení a soustředit se bez rušivých vlivů.
🏆 Vítěz: Zatímco Twist minimalizuje rušivé vlivy, Slack vede díky větší flexibilitě a kontrole nad správou oznámení, díky čemuž uživatelé dostávají potřebné aktualizace bez zbytečného rušení.
Funkce č. 5: Vyhledávání a historie zpráv
Uživatelé potřebují okamžitý přístup k minulým zprávám, diskusím a sdíleným souborům, aniž by ztráceli čas procházením nepřehledných konverzací. Twist i Slack umožňují uživatelům vyhledávat minulé zprávy, ale s historií zpráv a vyhledáváním zacházejí odlišně.
Twist
Bezplatný tarif Twist nabízí přístup k komentářům a zprávám za jeden měsíc, zatímco tarif Unlimited odemyká celou historii konverzací.
Jeho vyhledávací funkce pomáhá uživatelům najít konkrétní informace ukryté ve vláknech tím, že umožňuje vyhledávání na základě vláken a zpráv. Uživatelé mohou výsledky dále filtrovat zadáním kritérií, jako jsou názvy vláken nebo účastníci. Toto pokročilé vyhledávací kritérium usnadňuje vyhledávání relevantních diskusí bez nekonečného scrollování.
Slack
Bezplatný tarif Slacku nabízí přístup k více než 10 000 starších zpráv, zatímco placené tarify odemykají celou historii konverzací.
Poskytuje rychlé a flexibilní vyhledávání napříč kanály, přímými zprávami a sdílenými soubory. Díky návrhům založeným na umělé inteligenci, modifikátorům vyhledávání a filtrům mohou uživatelé rychle najít konkrétní zprávy, aniž by museli prohledávat dlouhé historie chatů.
Slack vám také umožňuje vyhledávat obsah v rámci konkrétního kanálu nebo dokonce vyloučit určité kanály z vyhledávání.
🏆 Vítěz: Slack vede díky vyhledáváním podporovaným umělou inteligencí, chytrým filtrům a přístupu k neomezené historii zpráv v placených tarifech, což usnadňuje vyhledávání minulých konverzací, souborů nebo aktualizací během několika sekund.
📖 Číst více: Nejlepší subreddity Redditu věnované produktivitě s tipy a triky pro zvýšení produktivity
Twist vs. Slack na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jak se lidé staví k debatě Twist vs. Slack. Když na Redditu vyhledáte Twist vs. Slack, mnoho uživatelů se shoduje, že strukturovaný přístup Twistu udržuje konverzaci přehlednou a snadno sledovatelnou.
Jeden uživatel Redditu upřednostnil Twist před Slackem kvůli jeho chatovacím funkcím.
Twist se mi líbí a dávám mu přednost. A to říkám jako někdo, kdo používá Slack od jeho uvedení na trh, a to jak pro pracovní, tak i mimopracovní skupiny. Na Twistu se mi nejvíc líbí, jak jsou tyto skupinové konverzace strukturované, a to až po předmět zprávy.
Twist se mi líbí a dávám mu přednost. A to říkám jako někdo, kdo používá Slack od jeho uvedení na trh, a to jak pro pracovní, tak i mimopracovní skupiny. Na Twistu se mi nejvíc líbí, jak jsou tyto skupinové konverzace strukturované, a to až po předmět zprávy.
Další uživatel Redditu ocenil tento nástroj za to, že udržuje pracovní konverzace soustředěné a organizované.
Twist je velmi vhodný pro smysluplné, zaměřené diskuze. Ve Slacku se lidé rychle začnou rozptylovat a odbočovat od tématu. V Twistu se to stává méně často, protože je strukturován spíše podle témat než podle chatovacích místností.
Twist je velmi vhodný pro smysluplné, zaměřené diskuze. Ve Slacku se lidé rychle začnou rozptylovat a odbočovat od tématu. V Twistu se to stává méně často, protože je více strukturovaný podle témat než podle chatovacích místností.
Ostatní uživatelé Redditu se podělili o to, jak jsou kanály Slacku vhodné pro specializované diskuse a rychlé objasnění.
Slack je spíše chat s různými místnostmi věnovanými různým tématům. A jako každý chat má efekt v reálném čase: co se stalo včera = nikdy se nestalo. Není to dobré místo pro uchovávání nápadů. Ale je to dost dobré místo pro diskusi o něčem, co se děje právě teď, pro zjištění, kdo je za něco zodpovědný, pro získání rychlé odpovědi na jednoduchou otázku.
Slack je spíše chat s různými místnostmi věnovanými různým tématům. A jako každý chat má efekt v reálném čase: co se stalo včera = nikdy se nestalo. Není to dobré místo pro uchovávání nápadů. Ale je to dost dobré místo pro diskusi o něčem, co se děje právě teď, pro zjištění, kdo je za něco zodpovědný, pro získání rychlé odpovědi na jednoduchou otázku.
📚 Přečtěte si také: Šablony plánů projektové komunikace zdarma: Excel, Word a ClickUp
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Twist a Slack
Slack a Twist udržují týmy v kontaktu. Pomocí těchto aplikací pro týmovou komunikaci můžete chatovat, organizovat skupinové diskuse a dokonce přidělovat úkoly. Ale co dál?
Jak sledujete pokrok, když jsou úkoly uloženy v nástroji pro správu projektů, zatímco aktualizace zůstávají skryté v chatových vláknech? Konverzace ubíhají rychle, ale realizace zaostává.
Když práce a komunikace nejsou propojené, vznikají mezery, které vedou k rozptýlení práce. Týmy ztrácejí kontext, honí se za aktualizacemi a ztrácejí čas přepínáním mezi aplikacemi. Diskuse plynou, ale realizace působí roztříštěně.
A právě zde přichází na řadu aplikace ClickUp, která vše spojuje dohromady. Slučuje chat, úkoly a projekty a udržuje vše na jednom místě, takže se můžete rozloučit s nesouvislými pracovními postupy a zbytečným přepínáním mezi záložkami.
Než se pustíme do diskuze o tom, proč je ClickUp lepší alternativou, zde je překvapivý poznatek z našeho průzkumu:
ClickUp má výhodu č. 1: ClickUp Chat
ClickUp Chat je více než jen nástroj pro zasílání zpráv; udržuje vaše konverzace propojené s prací.
Týmy mohou chatovat, sdílet aktualizace a podnikat kroky, aniž by musely přepínat mezi aplikacemi. Namísto roztříštěných zpráv napříč různými platformami zůstává vše uvnitř ClickUp, takže se diskuse promění v sledovatelné úkoly.
Tady je několik důvodů, proč ClickUp Chat vyniká:
- Proměňte zprávy v úkoly, které lze realizovat: Jediným kliknutím proměňte jakoukoli zprávu v úkol a propojte ji s příslušnými dokumenty, úkoly a chatem.
- Integrovaný chat: Přístup ke všem konverzacím, ať už se týkají úkolu, projektu nebo obecné diskuse, z jednoho centrálního místa.
- Vložené zprávy: Chat vám umožňuje vkládat do zpráv videa, dokumenty, webové stránky a databáze tabulek pro plně kontextovou komunikaci.
- Asynchronní a synchronní: Nabízí vše, co od komunikačního nástroje očekáváte, tj. chaty a kanály, přímé zprávy, klipy, vlákna, feed aktivit, připomenutí a integrace.
- Hlasové a videohovory: Pořádejte videohovory a hlasové hovory se členy svého týmu pro rychlé projednání projektů.
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Brain
Umělá inteligence ClickUp mění způsob práce týmů tím, že propojuje konverzace, úkoly a znalosti s inteligentní automatizací a okamžitými odpověďmi. Místo toho, aby váš tým trávil čas hledáním informací, doháněním schůzek nebo opakující se prací, může se soustředit na to, co je nejdůležitější: dostat věci hotové.
Díky umělé inteligenci zabudované do všech funkcí ClickUp budete pracovat rychleji, zůstanete v obraze a nic vám neunikne. Umělá inteligence ClickUp vyniká následujícími vlastnostmi:
- ClickUp Brain: Shrňte vlákna, zprávy a schůzky během několika sekund. Vytáhněte klíčové body, navrhněte odpovědi a získejte odpovědi z znalostní báze, úkolů a propojených nástrojů vaší společnosti – to vše bez opuštění ClickUp.
- Přístup k více LLM a vyhledávání na webu: Využijte více velkých jazykových modelů (LLM) nebo vyhledávejte na webu nej přesnější a nejaktuálnější podporu AI přizpůsobenou vašim potřebám.
- AI agenti: Automatizujte opakující se procesy a pracovní postupy. Nechte AI agenty aktualizovat stavy, posílat připomenutí a zpracovávat rutinní úkony, aby se váš tým mohl soustředit na práci s vysokým dopadem.
- AI Notetaker: Nikdy vám neunikne žádný detail ze schůzek. AI Notetaker se připojí k vašim hovorům, přepíše konverzace a vygeneruje jasné, praktické poznámky.
- Zeptejte se AI odkudkoli: Potřebujete pomoc nebo odpovědi? Stačí se zeptat „Ask AI“ z jakéhokoli chatu, úkolu, dokumentu nebo projektu. Okamžitě získáte souhrny, vygenerujete obsah nebo najdete informace.
💡 Tip pro profesionály: Použijte funkci „Catch Me Up“ v ClickUp, abyste rychle shrnuli nepřečtené zprávy v jakémkoli kanálu až 14 dní zpětně. Je to nejrychlejší způsob, jak zůstat v obraze, aniž byste museli procházet každou konverzaci.
ClickUp má výhodu č. 3: Komentáře ClickUp
K dokončení práce je často zapotřebí přispění více členů týmu. Pokud však úkoly vyžadují opakované diskuse, mohou se požadavky ztratit a odpovědnost se stává nejasnou.
Takto ClickUp Assign Comments udržuje diskuse na správné cestě:
- Přiřazování komentářů: Přiřazujte komentáře příslušným členům týmu v kontextu úkolu.
- Jasná odpovědnost: Přiřazené komentáře se zobrazují v doručené poště a seznamu úkolů příjemce, takže vždy ví, co vyžaduje jeho akci.
- Vyřešené komentáře: Jakmile je přidělený úkol hotový, označte komentář jako vyřešený, aby pracovní prostory zůstaly přehledné a diskuse se soustředily na podstatné věci.
- Diskuse ve vláknech: Udržuje konverzaci přehlednou a soustředěnou díky odpovědím ve vláknech.
- Citace komentářů: Zvýrazněte konkrétní text pro přesnou zpětnou vazbu nebo otázky.
💡 Tip pro profesionály: Komentáře lze přiřadit také vašim klientům nebo externím spolupracovníkům, pokud mají přístup k danému úkolu. Jedná se o skvělý způsob, jak zefektivnit schvalování nebo získat rychlé zpětné vazby bez dlouhých e-mailových řetězců.
ClickUp One Up #4: Úkoly ClickUp
ClickUp Tasks je centrem provádění úkolů, kde se na jednom místě shromažďují úkoly, termíny, diskuse a sledování pokroku. Namísto roztříštěných seznamů úkolů a nekonečných následných kontrol mohou týmy plánovat, spolupracovat a přijímat opatření – to vše v rámci jediného úkolu.
Takto ClickUp Tasks zajišťuje soulad v týmech:
- Vlastní stavy úkolů: Stanovte priority, definujte naléhavost úkolů a nastavte termíny, aby projekty probíhaly podle plánu.
- Zobrazení závislostí: Sledujte dopad projektu propojením úkolů a závislostí.
- Spolupráce v rámci úkolů: Diskutujte o práci, označujte kolegy a připojujte soubory přímo v rámci daného úkolu.
- Vlastní struktury úkolů pro každý pracovní postup: Rozdělte práci na dílčí úkoly, kontrolní seznamy nebo závislosti a přiřaďte je více členům týmu.
👉 Vyzkoušejte toto: Právě jste zveřejnili aktualizaci v diskuzi? Vytvořte úkol přímo ze své zprávy, aby byl sledován, přiřazen a nezapadl v chatu.
Poznámka: Nevíte se rozhodnout mezi Slackem a ClickUpem? Než se rozhodnete, mějte na paměti, že ClickUp je integrován se Slackem, což týmům umožňuje vytvářet úkoly, nastavovat připomenutí a aktualizovat stavy přímo z konverzací ve Slacku.
Zefektivněte své pracovní postupy a komunikaci s ClickUp
Twist i Slack jsou spolehlivé komunikační nástroje pro firmy všech velikostí.
Pomáhají týmům zůstat v kontaktu, sdílet novinky a spolupracovat, ať už v reálném čase, nebo asynchronně. Ale komunikace sama o sobě práci neudělá.
Týmy potřebují centralizovaný systém, ve kterém jsou úkoly, projekty a diskuse propojeny. Bez něj se práce rozptýlí do více nástrojů, což ztěžuje sledování pokroku a udržování kontextu na jednom místě.
Zaregistrujte se do ClickUp a spojte chat, úkoly, projekty a automatizaci, vše poháněné umělou inteligencí. Zažijte plynulou spolupráci, která promění konverzace v realizaci.